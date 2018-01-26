Польский Сейм запретил бандеровскую идеологию в стране
Польское издание Do Rzeczy сообщает о том, что парламент Польши принял законопроект, запрещающий бандеровскую пропаганду на территории страны. За принятие законопроекта, который выставляет барьер для распространения идеологии украинских националистов, называемой в документе «бандеровской», проголосовали 279 депутатов Сейма из 414.
Активнее других фракций законопроект поддержали польские депутаты из правящей партии «Право и справедливость». Другие крупные фракции, включая PSL, также высказались за запрет бандеровской идеологии в Польше.
В законопроекте прописывается чёткая оценка преступлений украинских националистов, сотрудничавших в годы Второй мировой войны с нацистской Германией. Также отмечается, что законопроект может стать отправной точкой для уголовного преследования в Польше тех, кто отрицает преступления украинских националистов из отрядов ОУН-УПА (запрещено в РФ), в том числе преступления против польского населения Волыни.
Документ, как сообщается, был представлен в Сейме ещё около 2-х лет назад, однако до настоящего времени польские депутаты занимали фактически выжидательную позицию. Теперь ситуация с законодательным отношением Польши к преступлениям бандеровцев и их идеологии в полной мере прояснилась.
Активнее других фракций законопроект поддержали польские депутаты из правящей партии «Право и справедливость». Другие крупные фракции, включая PSL, также высказались за запрет бандеровской идеологии в Польше.
В законопроекте прописывается чёткая оценка преступлений украинских националистов, сотрудничавших в годы Второй мировой войны с нацистской Германией. Также отмечается, что законопроект может стать отправной точкой для уголовного преследования в Польше тех, кто отрицает преступления украинских националистов из отрядов ОУН-УПА (запрещено в РФ), в том числе преступления против польского населения Волыни.
Документ, как сообщается, был представлен в Сейме ещё около 2-х лет назад, однако до настоящего времени польские депутаты занимали фактически выжидательную позицию. Теперь ситуация с законодательным отношением Польши к преступлениям бандеровцев и их идеологии в полной мере прояснилась.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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