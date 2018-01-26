21:50 26 января

Польский Сейм запретил бандеровскую идеологию в стране

Польское издание Do Rzeczy сообщает о том, что парламент Польши принял законопроект, запрещающий бандеровскую пропаганду на территории страны. За принятие законопроекта, который выставляет барьер для распространения идеологии украинских националистов, называемой в документе «бандеровской», проголосовали 279 депутатов Сейма из 414.

Активнее других фракций законопроект поддержали польские депутаты из правящей партии «Право и справедливость». Другие крупные фракции, включая PSL, также высказались за запрет бандеровской идеологии в Польше.

В законопроекте прописывается чёткая оценка преступлений украинских националистов, сотрудничавших в годы Второй мировой войны с нацистской Германией. Также отмечается, что законопроект может стать отправной точкой для уголовного преследования в Польше тех, кто отрицает преступления украинских националистов из отрядов ОУН-УПА (запрещено в РФ), в том числе преступления против польского населения Волыни.


Польский Сейм запретил бандеровскую идеологию в стране


Документ, как сообщается, был представлен в Сейме ещё около 2-х лет назад, однако до настоящего времени польские депутаты занимали фактически выжидательную позицию. Теперь ситуация с законодательным отношением Польши к преступлениям бандеровцев и их идеологии в полной мере прояснилась.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 62

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  1. BerBer Сегодня, 16:36
    Не знаю у кого как, но у меня при упоминании Польши чувство брезгливости возникает.
    BerBer
    1. oldseaman1957 Сегодня, 16:41
      Цитата: BerBer
      но у меня при упоминании Польши чувство брезгливости возникает.
      - Есть толика. Галичане люто ненавидели поляков за дело: столетия унижения и фактического рабства ("bыdлo" - помните?). Поэтому и мстили люто. Так что в обоюдной ненависти панов и щирых, для России это только на пользу...
      oldseaman1957
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:43
        У обеих стран русофобия возведена в ранг государственной политики.
        Аристарх Людвигович
      2. сибиралт Сегодня, 17:05
        Наконец то определились с украинской позицией и её героями..
        сибиралт
        1. Чёрный Сегодня, 17:16
          Здесь уже возникал резонный вопрос-если "бедному" бандеровцу и в Польшу теперь нельзя с ершиком,и в Россию с мастерком,а на родине работы нет давно...куда же ему теперь? Только на майдан,разбойничать,грабить,убивать...
          Чёрный
          1. avt Сегодня, 17:33
            Цитата: Чёрный
            Здесь уже возникал резонный вопрос-если "бедному" бандеровцу и в Польшу теперь нельзя с ершиком,и в Россию с мастерком,а на родине работы нет давно...куда же ему теперь?

            Вопрос в другом - ОНИЖЕДЕТИ! Як же такжеж можно ? wassat
            avt
        2. volodya Сегодня, 18:31
          Цитата: сибиралт
          Наконец то определились с украинской позицией и её героями..

          Польша вместе со всем ЕС и создавала это недогосударство! Теперь хлебайте полной ложкой!
          volodya
      3. Hlavaty Сегодня, 17:34
        Цитата: oldseaman1957
        Галичане люто ненавидели поляков

        А кого галичане вообще любили? Им все плохие. Только одних они боятся и пытаются разводить на бабки, а других убивают.
        Hlavaty
      4. zenion Сегодня, 18:37
        Не было столетия унижения. Прочитайте историю.
        zenion
        1. Maverick78 Сегодня, 19:01
          Было, я историю читал. Что при поляках что при австрийцах они были вторым сортом. Даже отдельные прозападные черти сейчас вопросами задаются, почему же их так не уважали, что их предки никакого следа не оставили в истории.
          Maverick78
        2. BAI Сегодня, 19:58
          На закладке "История" первая статья, там все подробно описано.
          BAI
      5. alexmach Сегодня, 20:28
        Галичане? На Волыни? А мы всю жизнь в своей Галиции считали, что там Волыняки живут.
        alexmach
        1. Ныробский Сегодня, 21:45
          Цитата: alexmach
          Галичане? На Волыни? А мы всю жизнь в своей Галиции считали, что там Волыняки живут.
          А не спорьте.....пустое.. Скоро там, будут жить поляки и венгры. Не для того они Украину раскачивали, что бы она процветала. Не порушив её государственность, у них никогда бы не появилось шансов вернуть себе территории перешедшие уркаине по итогам второй мировой войны.
          Ныробский
    2. Anarchist Сегодня, 16:42
      Как не брезговать такими кадрами? И ведь, что поляки, что украинцы друг друга ненавидят, но держат друг друга в объятиях и целуются как родные!
      Ни ума, ни чести, ни совести!
      Anarchist
      1. cniza Сегодня, 16:44
        Они дружат только против России.
        cniza
        1. Anarchist Сегодня, 16:48
          Они ради этой цели и совокупиться готовы!
          Хотя, чему Я удивляюсь? Европа!
          Anarchist
          1. oldseaman1957 Сегодня, 16:57
            Цитата: Anarchist
            Они ради этой цели и совокупиться готовы!
            - Это что-то новое! Какой изысканный полёт мысли!
            oldseaman1957
            1. Anarchist Сегодня, 18:22
              Если иронизируете, тогда хорошо! Ежели нет, тогда...я с вами больше не общаюсь...
              Anarchist
          2. cniza Сегодня, 16:58
            Скоро будут переливаться во всей "красе".
            cniza
        2. Подрезчик Сегодня, 16:52
          Цитата: cniza
          Они дружат только против России.

          Виктор, доброго дня!!! hi Но сам "факт", что поленья подняли вопрос--уже прогресс!!! hi
          Подрезчик
          1. cniza Сегодня, 16:56
            Приветствую Александр! hi если честно , удивили.
            cniza
            1. Подрезчик Сегодня, 17:27
              Цитата: cniza
              Приветствую Александр! hi если честно , удивили.

              Виктор!!! hi Они не удивляют, это хитропопая нация, способная только накалывать (чтобы не выразиться грубее!). У нас говорят иногда--поляк не национальность, это профессия... wink
              Подрезчик
              1. cniza Сегодня, 17:31
                Да известно , что от них даже цыгане плачут. laughing
                cniza
          2. Anarchist Сегодня, 17:00
            Тёзка, Приветствую!
            Цитата: Подрезчик
            сам "факт", что поленья подняли вопрос--уже прогресс!!!

            Ну, так польские националисты подталкивают! Не любят они киевских собратьев. Националист националисту враг.
            Anarchist
            1. Подрезчик Сегодня, 17:23
              Цитата: Anarchist
              Тёзка, Приветствую!
              Цитата: Подрезчик
              сам "факт", что поленья подняли вопрос--уже прогресс!!!

              Ну, так польские националисты подталкивают! Не любят они киевских собратьев. Националист националисту враг.

              Саш, привет!!! hi
              Пусть хоть перегрызутся, только Россию и Белоруссию--не трогай!! Мы сами разберемся... hi
              Подрезчик
        3. Doliva63 Сегодня, 17:12
          В данной ситуации - согласен. Но были и другие времена. У меня 2 предка похоронены в Александро-Невской лавре. Один генерал-аншеф, другой бизнесмен, по-нашему. Оба - поляки. Я к тому, что народ пляшет под дудку политиков. А по-простому если, мы все просто люди. При социлизме мы были людьми больше, чем ныне.
          Doliva63
          1. ПалБор Сегодня, 19:30
            Поляки разные были.Причём порой в течение одной жизни.Тот самый Огинский в молодости у Костюшко офицером был,русских резал.Потом в эмиграции в нищете помучался,на Жечь Посполиту от можа до можа плюнул,в Россию вернулся,до сенатора и близкого советника Александра I поднялся и полонез написал.О!
            И не он один.
            ПалБор
      2. Лев Бронш Сегодня, 20:22
        Почему??? Просто люди делом занимаются, а не никому ненужных бегунов/прыгунов часами обсуждают. Я лично за такой закон! Или в Москве бандеровцев мало? Понаехало столько, что по улице в центре идешь, так одни шоканья и хэканье. Да, не все из них нацисты, но явно есть. Так что нашим бы депутатам не грех и кальку с такого закона сделать, да заодно и прибалтов туда присовокупить и своих власовцев недобитых. Вам напомнить территории "юденфрай" во время ВМВ? Прибалтика, она родная. А парады в честь войск СС где? там же! Ну вот и повод, просто чудненький, тем более, что с решениями Нюрнбергского трибунала вполне согласуется.
        Лев Бронш
    3. МИХАН Сегодня, 16:44
      Что то поздновато они очнулись ...Если так и дальше пойдет ,то поляки в срочном порядке начнут наши памятники воинам-освободителям восстанавливать! Вот, что перевооружение Армии России творит .Продолжайте поляки , пока мы еще добрые и терпеливые..хе хе
      МИХАН
      1. Zoldat_A Сегодня, 16:55
        Цитата: МИХАН
        Если так и дальше пойдет ,то поляки в срочном порядке начнут наши памятники воинам-освободителям восстанавливать!

        Если запретить в Польше бандеровскую идеологию, значит, и Украину надо запретить? Какой украинец без своей любимой бандеровской кричалки? А от "Украина понад усе" ("Украина юбер аллес") их, поляков, не потряхивает?
        А памятники поляки начнут восстанавливать тогда, когда их снова кто-нибудь в печах жечь начнёт и они с невыразимой надеждой во взгляде посмотрят на Восток. Вот тогда и поговорим про Катынь, про малазийский "Боинг" про их пьяную президентскую команду под Смоленском, про памятники и много ещё про что....
        Zoldat_A
        1. МИХАН Сегодня, 17:25
          Цитата: Zoldat_A
          Если запретить в Польше бандеровскую идеологию, значит, и Украину надо запретить? Какой украинец без своей любимой бандеровской кричалки? А от "Украина понад усе" ("Украина юбер аллес") их, поляков, не потряхивает?

          По ходу дела Польша просто испугалась ..Если Киев возьмем (военным или не военным путем) там ведь зачищать начнем и вся эта бандеровская свора рванет в Польшу (по без визу с автоматами и "джавелинами"))) А когда гнать их будем , можем увлечься и границу перейти.. soldier
          МИХАН
        2. Лев Бронш Сегодня, 20:26
          Так мало того, Степан Бандера вообще то осуждён польским судом на смертную казнь и сидел пожизненно по помилованию. Никакого пересмотра дела или реабилитации не было wink . Суть дела - убийство польского министра МВД и ещё нескольких полицейских, причём эти ук_ро убили человека, который именно к украинцам относился с симпатией и хотел мира между поляками и украинцами))
          Лев Бронш
      2. Геркулесыч Сегодня, 17:18
        МИХАН -Виталий, не пори ерунду! am Они раньше на волне ненависти к нам скооперируются, и станут еще наглее крушить памятники! Это из тех шавок, которых может угомонить только как минимум, мощный пендаль, по генеталиям! am
        Геркулесыч
    4. Черный_Ватник Сегодня, 16:50
      Поляки кайфоломы! Обрубили интересное кино на половине
      Черный_Ватник
    5. влад66 Сегодня, 16:59
      Да они друг дружку стоят, та ещё сладкая парочка. yes
      влад66
      1. 264 Сегодня, 17:05
        А вам,мужики,вышевысказавшиеся,не надоело о пшеках с бандеровцами?Мне лично о моей стране интереснее,да вот только о матрасах,бандеровцах и иже с ними темы для обсуждения предлагаются...Нам о своём Государстве поговорить не о чём?
        264
        1. влад66 Сегодня, 17:39
          Цитата: 264
          Нам о своём Государстве поговорить не о чём?

          Господи, ведь взрослые люди, уважаемый спуститесь в раздел аналитика, Роман Скоморохов выдал аж две статьи, вот там прекрасно наупражняетесь о делах насущных, и на здоровье только, новость будет о пингвинах в Антарктиде, но и тут будут выборы, НАДОЕЛИ. yes
          влад66
  2. Александр 3 Сегодня, 16:37
    Проголосовали не 100% ,значит остальные имеют какие то симпатии бандеровцам. Может сложиться ситуация(я о нацизме)как в бандеростане по прошествии времени
    Александр 3
  3. iliitchitch Сегодня, 16:39
    Собственно , мы отлично знаем отношение поляков к Руси . Чем это отличается от бандеровщины по отношению к полякам - да ничем . Братаны нашли друг друга . Холопы прильнули к панам . Оба дятла тащутся . Но рабочих мест в польше не хватает . Виноват Путин , вне всяких сомнений .
    iliitchitch
  4. Главный Врач Сегодня, 16:45
    Запретил - и правильно сделал
    Главный Врач
  5. Topotun Сегодня, 16:45
    Ничего, большой папа пожурит и быстро подружаться....
    Topotun
  6. prior Сегодня, 16:46
    Пора похоже нацбатам проводить передислокацию с Донбасса на польскую границу. По всему видать поляки собираются в поход за своими бывшими владениями. А какие были союзнички ! Европейские !
    prior
  7. Masya Masya Сегодня, 16:49
    так, что- то...
    Как называется один поляк в окружении тысячи бандеровцев?
    Надсмотрщик! wink
    Masya Masya
    1. BerBer Сегодня, 16:55
      В голове крутилась какая-то аналогия, потом дошло - как в фильме Данелия "Киндза-дза". Поляки - пацаки, а хохлы - чатлане.
      BerBer
      1. iliitchitch Сегодня, 17:17
        Цитата: BerBer
        Поляки - пацаки, а хохлы - чатлане.

        Ай-я-яй , коллега , запамятовали . Наоборот . У поляков жёлтые штаны , так что хохлам 2 раза "ку" . Эцелопы бдят в оранжевых штанах . Цветовая дифференциация , однако .
        iliitchitch
        1. Masya Masya Сегодня, 18:12
          Цитата: iliitchitch
          Цветовая дифференциация , однако

          laughing
          Masya Masya
  8. 1536 Сегодня, 17:05
    ВОрон вОрону глаз не выклюет.
    1536
  9. ротмистр Сегодня, 17:09
    Это в СССР бандеровцев простили и первый секретарь ЦК КПСС т. Хрущев им еще по возвращению из лагерей квартиры давал, не всем , но очень многим. Наша партия всех гадов прощала, мне непонятно почему. Вот только почему то русских не прощали и особенно казаков. Наверное от большой любви к русским. А поляки правильно сделали; гад он и есть гад, если выступал против их народа. Для поляков гад.
    А у нас то Грушевского из Польши в 1924г пригласили и с ним несколько тысяч русофобов , для украинизации русских. То бандеровцев не добили и простили. За что этим нелюдям такая милость? Почему тогда власовцев не простили?
    ротмистр
  10. Вкд Двк Сегодня, 17:21
    Выжидали. Примеривались, как использовать укрофашистов против России.
    Убедившись, что это зверь неуправляемый и в своём поведении непредсказуемый, решили отгородиться. Нужно уничтожать его, а не закрывать глаза на его существование.
    Вкд Двк
    1. ul_vitalii Сегодня, 18:24
      Цитата: Вкд Двк
      Выжидали. Примеривались, как использовать укрофашистов против России.
      Убедившись, что это зверь неуправляемый и в своём поведении непредсказуемый, решили отгородиться. Нужно уничтожать его, а не закрывать глаза на его существование.

      Полякам наступили на их любимую мозоль, а так как они были беспринципными, так ими и остались.
      ul_vitalii
      1. Вкд Двк Сегодня, 18:55
        Цитата: ul_vitalii
        Цитата: Вкд Двк
        Выжидали. Примеривались, как использовать укрофашистов против России.
        Убедившись, что это зверь неуправляемый и в своём поведении непредсказуемый, решили отгородиться. Нужно уничтожать его, а не закрывать глаза на его существование.

        Полякам наступили на их любимую мозоль, а так как они были беспринципными, так ими и остались.

        Присутствующие на передачах Соловьёва представители этой проституирующей нации прямо заявили, что кто больше заплатит.....
        Вкд Двк
        1. Metallurg_2 Сегодня, 20:18
          Известны даже расценки на Мацейчука: 500к за 1 передачу (если в рублях).
          Правда Ковтун стоит дороже - 700к, но он правда и по морде чаще получает.
          Metallurg_2
          1. Вкд Двк Сегодня, 21:17
            Цитата: Metallurg_2
            Известны даже расценки на Мацейчука: 500к за 1 передачу (если в рублях).
            Правда Ковтун стоит дороже - 700к, но он правда и по морде чаще получает.

            Это нужно было суметь таких дебилoв найти. За то, что они сделали хорошее дело- опозорили свою страну и нацию своими идиотскими высказываниями и безобразным поведением, я бы лично от себя им доплачивал.
            Вкд Двк
  11. Архивариус Вася Сегодня, 17:54
    Новость то хорошая, но нам от этого ни холодно, ни жарко. Поляки конечно против бендеровцев украинских, у них же есть польские националисты... (по-сути то мало чем от друг друга отличаются)
    Архивариус Вася
    1. Лев Бронш Сегодня, 20:30
      Вы не правы, сильно отличаются. Именно потому что в Польше националисты, а в украине нацисты!!! Разницу знаете? Нацисту вообще плевать на любые жертвы, желательно конечно нетитульной нации, только чтобы оставшиеся верили в превосходство своей. Это квинтэссенция бандеровщины!! Поляки своих всегда берегли и пытались с соседями приспосабливаться. Да, в спину били, да, договора нарушали, но +- были ответственной стороной на переговорах. С нацистами же любой договор стоит меньше бумаги, на которой написан.
      Лев Бронш
  12. Симон Сегодня, 18:06
    Ну вот и Польша наконец пошла против киевско-бандеровского правительства! lol
    Симон
    1. ul_vitalii Сегодня, 18:20
      Посмотрим на сколько их хватит. smile
      ul_vitalii
  13. APASUS Сегодня, 18:48
    Поляки,которые так лелеяли украинский национализм попали в историю?
    По сути они надеялись управлять этим процессом и натравить наци на русских ,тем самым углубить разрыв между единым славянским народом и получить себе холопа в управление.Но все пошло не так,очень напоминает американские ошибки,когда они растят партизан и теряют над ними управление ,получают 11 сентября (ну это грубая версия)Что то напоминает и действия поляков,сейчас вынуждены бороться против своей идеи
    APASUS
  14. антивирус Сегодня, 19:19
    поздно проснулись м(ч)..у..даки

    затыки между пшеками и бандерой из --за самой культурной, близкой географически и этнически-культурно современной зап окраины начались
    НУЖЕН АВТОРИТЕТНЫЙ МИРОТВОРЕЙ- ЛАВРОМ МОЖЕТ ТАКИМ СТАТЬ?
    антивирус
  15. Дормидонт Сегодня, 19:33
    Одна деструктивная секта закусилась с другой
    Дормидонт
  16. ljoha_d Сегодня, 19:52
    Польский Сейм запретил бандеровскую идеологию в стране
    Интересно почему, ведь советские памятники сносят, оскверняют. Так что на основании этого пускай фашыки и там гуляют на официальном основании.
    ljoha_d
  17. Metallurg_2 Сегодня, 20:15
    Еще один смачный панский пендаль по холопской жовто-блакитной заднице.
    Metallurg_2
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