09:59 27 января
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

О рунглише или корпоративном новоязе

О рунглише или корпоративном новоязе


Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус
В. Белинский


Пару месяцев назад я почувствовал себя идиотом. Которому не статьи писать, а улицу подметать. Причем поганой метлой. Меня вербовали в один московский медиа-холдинг – в качестве обозревателя нового журнала. И после беседы с директором милая 20-летняя девушка из кадровой службы вручила мне лист бумаги: «Это ваш жоб-оффер. Поставьте, пожалуйста, здесь свою подпись». Тут во мне сыграла семейная традиция. Дед в 30-40-е пару раз обживал тайгу по распоряжению товарища Ягоды (далее – Ежова, Берия). И вывел из сего опыта два постулата. Первый: советская власть - [цензура]. Второй: ничего не подписывай, не прочитав.


В данном случае завет деда вступил в явный конфликт с победным шествием новой эпохи. Потому как я не мог не только прочитать сей документ, но и понять, что это за зверь такой – жоб-оффер. «Не знаете, что это? – поползли вверх бровки девушки. - А как вы вообще собираетесь работать у нас с таким уровнем развития?».

ИДИ ТЫ В ЖОБ-ОФФЕР
Парировать было нечем. На ее стороне - сокровенное знание этого загадочного понятия, а на моей – только 20 лет работы в журналистике и докторская диссертация, да и та пока незаконченная. И я ушел, палимый солнцем и стыдом.

Позже выяснилось, что жоб-оффер – это предложение о работе. Это мне разъяснил старый однокашник из числа нового поколения менеджеров, делающих успешную карьеру в преуспевающей корпорации. Однокашник показывал мне отремонтированную с иголочки квартиру: «Тут у меня музыкальный центр, тут диван, тут СВЧ-печь, а там будет стоять рефрижератор». «Чего там будет стоять?» – удивился я, полагая, что целый грузовик в обычную московскую квартиру не влезет. И евроремонт не поможет. - «Рефрижератор», - объяснил бывший сокурсник покровительственно. – «Холодильник что ли?» - наконец дошло до меня. - «Ну да, раньше было такое слово».

Я подошел к Владу и положил руку ему на плечо. «Послушай, старина, - начал я проникновенным тоном. – Я смирился с тем, что ты работаешь чиф-файншнл-офи… в общем, кем-то работаешь. Смирился, что ты занимаешься то ли подготовкой бренчей, то ли анализом трендов. Смирился, что мы перестали вместе обедать в нашем любимом ресторанчике и ты теперь ходишь исключительно на «бизнес-ленч» и как людоед жрешь там что-то сырое под названием «сашими». Я даже готов терпеть, что в твоем доме невозможно смазать сосиску обыкновенной горчицей, а вместо этого ты подсовываешь зеленый пластилин под именем «вассаби». Но «рефрижератор» вместо холодильника…»

И ВЫРВАЛ ГРЕШНЫЙ МОЙ ЯЗЫК?
В предыдущем абзаце я попытался вместо «целый грузовик» написать слово «цельный». Но мой компьютер не позволил. С зубовным скрежетом он включал автоматическую программу транслита и вместо «цельный» у меня выходило «Wtkmysq».

«А может в этом и есть сермяжная правда?» - тоскливо думал я после четвертой попытки. - Может, русскому языку пора на свалку истории? Ну, подумаешь, Пушкин, Толстой… Ну, подумаешь, бабушки и дедушки поймут своих внуков только с переводчиком… Зато все получим по жоб-офферу и начнем «арбайтен» по западным стандартам».

Как невинно сейчас выглядит то, что лет двадцать назад называли «иностранщиной». Тогда вместо мышления мы вдруг получили «менталитет», оригинальность и качество стали называть «эксклюзивом», а образ – «имиджем». Даже появление «франчайзинга» и его старшего брата «мерчендайзинга» теперь вспоминается с умилением. Хотя тогда казалось, что это как минимум имена чертей из 9-го круга дантовского ада.

Выяснилось, что все это было детским лепетом на фоне могучего сашими… - тьфу! – цунами заимствований, которое превращает сегодняшнее общение русских профессионалов в обезьяний цирк.

Недавно у меня в одной из редакций поинтересовались, в чем заключается «хэви-контент» моей статьи. «Не знаю, - обескуражено ответил я. – Вот идея вроде есть, стиль тоже, говорят, присутствует. Вот цифры, вот факты, вот комментарии… А «хэви-контента»… боюсь, что нету совсем… А что, сильно скажется на гонораре?»

Оказалось, сильно: без «хэви-контента» никак. И это у них все рерайтеры и копирайтеры знают. С этой редакцией мы тоже расстались. Потому как я объяснил, что всегда считал себя журналистом. К тому же, простите за атавизм, русским журналистом. Плюс – отношусь к тому поколению, которое появилось на свет немного раньше пейджеров и Виндус98. Мол, «рерайтеров» мы еще в 17-м году «контентом» по «ньюс-руму» гоняли.

А десять лет назад в одной конторе, ознакомившись с моей биографией, сообщили, что по своим данным я идеально подхожу на место аккаунт-директора. «Идеально – это правильно, это прям про меня, - радостно согласился я. - И директором быть мне импонирует. В общем, я согласен. Только для начала объясните мне одну вещь. Что такое аккаунт?»

Ныне я, как и огромное количество обитателей России, знаю, что такое «аккаунт». Знаю и много других слов. Но хоть убей - не понимаю: какого контента надо повально заменять русские слова англицизмами?

Почему «кадровика» надо обзывать «ханд-хантером»? Он от этого умнее становится? Или работает эффективнее? Зачем вместо премии выплачивать «бонус»? Он больше, чем премия? Если больше, то я согласный…. Не больше? А чего тогда?.. А почему «тенденция» теперь называется «трендом»? А марка – «брендом»? Который к тому же пол России пишет через «э» - брэнд. Как приснопамятная пишущая машинка с турецким акцентом в конторе «Рога и копыта».

Еще одно словечко вошло в обиход - «на аутсорсинге». Красиво! По-русски – на подряде. Четко и ясно. У меня, например, сантехник работает на подряде, когда в унитазе га… контент застревает. Но я боюсь, что если он начнет ко мне «на аутсорсинге» ходить, то бутылкой я не обойдусь. Впрочем. уже. Недавно унитаз хотел починить. Звонок. Открываю дверь и упираюсь взглядом в лакированные ботинки. А над ботинками интеллигентное такое лицо без привычной синевы. «Специалиста по фаянсу вызывали?» - поинтересовался владелец лица с ботинками. «Чегой-то?» - слегка опешил я. «Вы унитаз меняете?» - поморщившись от непонятливости клиента, холодно осведомился сантехник. - «Я, да… а… это… где дядя Коля?» - «На пенсию вышел», - ботинки проследовали в мой сорти… простите, «дефикат-рум». «Ну все!» - понял я. – «Это мне дорого обойдется». И точно – выложил за установку в два раза больше стоимости самого унитаза. Хотя так и не понял, чем работа «специалиста по фаянсу» отличается от дяди-колиной.

СЛОВЕСНЫЙ АПГРЕЙД
Оказалось, что отличается. Ибо «как вы яхту назовете, так она и поплывет». Ибо, говоря словами героя Джигарханяна в «Собаке на сене»: «Дороже стоит граф!».

Например, предлагает вам некое учреждение провести обучение сотрудников. Как ныне принято - однодневное: «мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Много за это дадите? Вряд ли. А если назвать это «коач-сейшн»? Ага! «Коач-сейшн» - это вам не баран чихнул, тут уж, понятно дело, придется раскошеливаться. А еще можно покормить обучаемых в перерыве. Накладно? Можно плеснуть кофе с сушками и обозвать это «брейк-кофе» - тогда обычное скупердяйство выглядит стильно и современно.

И за апгрейд можно взять гораздо больше, чем за обычную переустановку комплектующих. И «девелопер» выглядит куда почетнее (пардон – эксклюзивнее), чем «застройщик». Потому как застройщики, шельмы, на Руси спокон веку приворовывали. А девелоперы – они инвестируют. Совсем другой колер.

Что мы имеем в сухом остатке? Погоня за иностранщиной постепенно теряет всякий смысл и превращается в самоцель. А от специалистов часто требуется не подлинное знание своего дела – будь то строительство торговых центров или установка унитазов, - а владение заморским сленгом. Главное – глянец на фаянс навести.

Зато заимствования предоставляют широчайший простор для маскировки собственной несерьезности и несостоятельности. Например, российские банки, наперегонки раздающие кредиты по ростовщическим ставкам, озаботились дилеммой – то ли больше клиентов охомутать, то ли проверять кредитоспособность заемщиков. И придумали экспресс-проверку под названием «скоринг». Звучит солидно. Но в отрыве от европейской практики, где за каждым клиентом стоят многолетние кредитные истории, выглядит этот самый «скоринг» просто. В былые времена его можно было понаблюдать на любом вокзале. Правда, под другим именем – «наперстки». Потому как до уровня хотя бы кроссворда эта система проверки никак не дотягивает.

Автор как-то проверил этот самый «скоринг» на себе. В крупном торговом центре с интервалом в пять минут я подал заявки на одинаковый кредит в два отделения одного и того же банка. «Скоринг» длился 20 минут. И по прошествии этого времени в одном отделении мне сообщили, что «к сожалению, в кредите вам отказано», а в другом – тут же выписали искомую сумму. В обоих случаях у клерков были очень важные лица. Оно и понятно: «скоринг» - дело серьезное.

Банки вообще большие новаторы в деле усовершенствования нашего убогого языка. Чего стоит словосочетание «визуальный андеррайтинг». Вам страшно? Мне – нет. Потому как это значит, что 20-летнего клерка обучили «на глазок» определять кредитоспособность заемщиков. Мол, если дядя пришел с грязью под ногтями, в порванной тельняшке и с татуировкой «Здесь был Вася» на левой ягодице – это «не наш клиент». И вообще, не девелопер он никакой: наврал, подлец, в анкете.

Опять же из личного опыта: сижу в банке, заполняю вместе с кредитным экспертом заявление на ссуду. Доходим до пункта «ваш месячный доход». Когда я поставил «4,5 тыс. долларов», юный клерк снисходительно улыбнулся: «Простите, но я вам не верю». – «Почему?» - искренне удивился я, благо профессия моя весьма публична и доходы легко поверяемы. – «А на вас кроссовки, - объяснил «визуальный андеррайтер». – У меня зарплата 700 долларов, я и то туфли от Карло Пазолини покупаю». Тут настала моя очередь улыбаться: «Дитя мое, поверьте, когда вы будете зарабатывать больше 4 тысяч долларов в месяц, вам, возможно, будет глубоко плевать от Карло Пазолини на вас обувь или от папы Карло»…
Вал заимствований породил еще один эффект: теперь мат в обычном российском офисе – не роскошь, а средство связи.

Из прерогативы прорабов русский мат перешел в язык журналистов, финансистов, биржевиков и проч. и проч. Потому как заимствования лишают нас всех нюансов и эмоций родного языка. Судите сами: везде ныне устанавливают «дед-лайн». Ну и что? Как понять русскому человеку, что уже наступил не «просто дед-лайн», а «очень сильный дед-лайн»? А вот если к слову «дед-лайн» добавить что-то вроде «Абанамат!», то становится ясно: работу пора сдавать. Иначе бонусов не будет.

КАЖДЫЙ ПИШЕТ КАК ОН СЛЫШИТ
Полтора года назад мне пришлось по работе отправиться на Чернобыльскую АЭС. И самым необычным, неестественным, аномальным там показались вовсе не вид циклопического саркофага над печально известным 4-м реактором, не двухметровые мутировавшие сомы в обводных каналах и даже не покинутые людьми городки в «зоне отчуждения».

На одном из участков дороги, среди мотков колючей проволоки и бетонных блоков КПП, у которых дозиметристы в желтых куртках «слушают» выезжающие из «зоны» КамАЗы, зажато строение с надписью «Duty free». «Зону» пересекает украинско-белорусская граница и на этом участке воздвигли магазин бесплошлинной торговли. Мол, все как положено в «большом мире».

Только неясно, что выглядит большей мутацией.

И вот здесь и таится опасность. Любой психолог скажет, что название вещи или явления в конечном счете влияет на их восприятие. Сломанный язык приводит к сломанному восприятию мира. К сломанному менталитету, наконец, да простит меня Даль.

Например, одна моя знакомая недавно сообщила, что она меня «зафрендила». «Я щекотки боюсь!» - на всякий случай предупредил я и поинтересовался, что это такое. Выяснилось, что наши блоги в Интернете теперь соединены. И мы можем там «френдить». То есть дружить. Потому что она много работает и дружить «в реале» не имеет времени. Поэтому только «френдит». А для более интимных отношений у нее «аська».

«Френдить» я отказался. Во-первых, лень писать «за бесплатно». Во-вторых, как сказал бы сейчас поэт, «дружить бы рад - зафрендиваться тошно». Что-то в этом есть неестественное. Как у модных ныне стразов от Сваровски: хорошее имя для подделки.

А недавно у семейной пары моих друзей – очень современных - случился кризис. Она работает в «бэк-офисе», он сидит в «ньюс-руме». Она занимается клирингом, а он, как гласят буклеты его фирмы, «дизайном&версткой». И вот в семье - кризис&скандалы. Маячит развод и девичья фамилия. И ушли мои друзья в «поиски себя».

«Жена считает, что нам надо перестроить наш «лайф-стайл», - рассказал мне Андрей. – «Она ходит на комьюникатив-тренинги и мы занимаемся ментальным сексом».
«Чего вы делаете?» - переспросил я. «Ментальным сексом занимаемся», - повторил мой друг. – «Да уж это точно!» - «А чему ты смеешься?» - «Да просто… ты никогда не думал как словосочетание «ментальный секс» переводится на русский?...».
Думал он примерно с минуту. «Так это что ж… получается… что мы заняты мозгое…вом?»
«Вот именно, Андрюш. А заодно этим занята та самая комьюникатив-коач-тренинг-фирмешка, которой твоя жена каждый месяц отдает триста долларов. Так что отбери у нее деньги, купи на них цветов и хорошего вина, подкарауль вечером дома и попробуй отделить слово «ментальный» от слова «секс». Можешь колотушкой добавить… больше будет пользы… для «лайф-стайла».

Любопытно, но совет подействовал. Уж больно сильное впечатление на моего друга произвел перевод «ментального секса».

КТО Я? ГДЕ Я?
Забавно, что апологеты «рускости» и «советскости», когда-то рьяно бичевавшие «поклонников Запада», во многом оказались правы. «Сегодня он танцует джаз, а завтра родину продаст». Мы думали, что это смешно, а выяснилось, что в России это вполне реально. И есть куча людей, готовых соглашаться и даже присоединиться к убийству родного языка.

Высокие слова? Да, это нынче – вне «трендов». Но почему-то не хочется идти на «блокбастер» и жевать там «поп-корн». Лучше посмотрю кино и съем кукурузу. И почитаю на досуге «Дом с мезонином». Потому как боюсь, что в варианте «Коттедж с пентхаузом» мы что-то потеряем. Что-то важное и нужное. На фоне которого опасность оказаться «сырьевым придатком» Запада куда как менее неприятна. Потому что есть опасность оказаться его «ментальным» придатком.

…Очень не хочется показаться ретроградом. Понятно, что язык – дело живое и ему приходится меняться и впитывать в себя новое. Понятно, что когда-то «трамвай» и «тротуар» казались надругательством над русским языком. И автор вовсе не призывает вместо «алло» говорить в телефон: «Внимаю». Но… Есть смысл все же хоть иногда задаваться простым трудом – перевести на русский. Чтобы случайно не потратить жизнь на… ментальный секс.

P.S. Кто знает, как отключить этот чертов транслит?
Автор: Андрей Стадник
Первоисточник: https://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klub/o-runglishe-ili-korporativnom-novoyaze/#topic


37

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:23
    Уж больно сильное впечатление на моего друга произвел перевод «ментального секса».


    Браво Андрей smile .
    Теперь это выражение можно использовать в спорах с продвинутыми либеральными товарищами...точнее не скажешь...ведешь диалог с ними и чуствуешь что он превращается в mентальный cекc...хе хе мозгое…вом.

    Еще раз браво Андрей...полезная для меня статья.
    Тот же ЛЕХА
    1. сибиралт Сегодня, 06:50
      Начинать нужно с дикторов, ведущих радио-телепрограмм и с депутатов, которые всегда там где и первые. А вместо того, чтобы штрафовать народ, который курит во дворах и парках, штрафовать за незнание русского языка. Пользы будет больше.
      А за статью большое спасибо! hi
      сибиралт
      1. василий50 Сегодня, 07:26
        Ну это явление не столь новое. Ещё в РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ при невозможности освоить модный и даже обязательный, для демонстрации своего статуса, французский язык старались освоить прононс. Вроде как по РУССКИ не могли говорить, французское произношение не позволяло. В гвардии это считалось признаком хорошего тона, ну и конечно у всех кто старался продемонстрировать принадлежность к *двоГянству*.
        Пример такого освоения прононса вместо языка демонстрировал Вертинский и на пластинках и потом в кино.
        василий50
      2. dsk Сегодня, 07:30
        “Хочешь победить врага — воспитай его детей”. Против нашей страны идёт война с применением самых изощрённых технологий. Речь уже идёт не о военно-силовом захвате — это-то вряд ли удастся, — и даже не о войне информационно-психологической, а о поведенческом противоборстве, рассказывает кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Николаевна Четверикова. Поскольку перестройка происходит во всех сферах — экономической, политической, социальной, научной… то сильным мира сего необходима перестройка и всей системы ценностей. И потому сфера образования превращается в ключевую, ибо от того, как будут воспитаны наши дети, зависит будущее России. Как говорится, «если хочешь победить врага — воспитай его детей». Подрывая образование, враг подрывает наш научный потенциал и мировосприятие, свойственное русской цивилизации. Сознание наших детей не слегка перестраивается — идут глубинные процессы с использованием биологических, информационных и нанотехнологий… То есть если раньше технологии меняли условия труда и условия нашей жизни к лучшему, то нынешние направлены на изменение самого человека. Поэтому старое миропонимание человека, уходящее корнями в гуманизм христианской этики, становится хозяевам мира ненужным и даже вредным, ибо человек духовный, интеллектуально развитый и нравственный не может быть объектом применения новых технологий.
        Всё это могло бы показаться сказкой, если бы на это не работала целая сеть институтов, в частности Институт сингулярности в США. Общество будущего — информационное общество тотального информационного контроля, когда каждый человек будет связан через Интернет мировой сетью. Те, кто не захочет использовать Интернет, подпадут под подозрение, поскольку будут представлять опасность для власть имущих своей безконтрольностью. Интересно, что Институт сингулярности находится там же, где и институты НАСА, штаб-квартира Google (они и финансировали создание Института сингулярности), там же рядом — Силиконовая долина и Голливуд, который своими фильмами приоткрывает тайны новых технологий, фактически показывает нам будущее человечества. И там же — в Калифорнии — находится штаб-квартира оккультного движения Нью Эйдж — религии «нового века» — секта сатанистов. Замечательное соседство! "
        dsk
        1. kalibr Сегодня, 07:56
          А почему мы не перевоспитывали их детей? В духе марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма? Да и сейчас можно: "Пейте русский квас он полезней кока-колы!"
          kalibr
      3. Гардамир Сегодня, 08:34
        штрафовать за незнание русского языка.
        видите ли это опасно. знаю одного господина, который с восторгом произносит транспарентный, имплементарный, А ещё в его правление слово доброволец заменили на волонтёр.
        Гардамир
    2. Зяблицев Сегодня, 08:03
      "На масленицу в нашей семье всегда было принято печь чизкейки и маффины. А бабушка готовила традиционный масленичный смусси!" laughing

      Возьмусь немного поспорить с автором....Интересная статья, хоть я и не филолог, но, когда командовал ротой, батальоном, приходилось не раз заниматься с подчиненными "ментальным" сексом, как, впрочем, со мной занимались им же и вышестоящие начальники, в таких выражениях, что автор мог, не смотря на свою образованность и не знать их то же... laughing , что хочу сказать - разговор о гибели русского языка шел во все времена!
      Сегодня, тот язык, что использует сам автор, разительно отличается от языка Толстого и Достоевского - язык меняется, и изменения происходят не тогда, когда об этом во всю пишут журналисты. Неуклонно и непрерывно язык меняется под действием времени. Сегодня русский язык не такой, как был вчера, и завтра, он будет отличаться от сегодняшнего. И это, думаю, нормально, ведь ничего не меняется только в мертвых языках, а русский язык живой! Он сам, как здоровый организм, оставит нужное и вышелушит никчемное! Так было на протяжении столетий!
      В чем то автор прав, но большинство людей кто употребляет подобные слова,их не так уж много, пытаются прикрыть свою дремучесть за частоколом непонятных фраз, либо просто повыпендриваться! Но не более - так что не надо из этого делать трагедию!
      Зяблицев
    3. Hlavaty Сегодня, 09:53
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Еще раз браво Андрей...полезная для меня статья.

      Присоединяюсь. Браво. Полезно и хорошо написано.
      И кстати, вместо «алло» говорить в телефон: «Внимаю» - это прикольная фишка. Надо внедрить в жизнь.
      Hlavaty
  2. Алексей 2016 Сегодня, 06:46
    Согласен, загадили весь русскиё язык. И чем дальше, тем только хуже становиться. Я уже лучше язык всяких чучмеков понимаю, чем современный "руСкии язек"со всеми его англоскими выкидашами.
    Алексей 2016
  3. vlad007 Сегодня, 06:49
    На мой взгляд, многие примеры из статьи это жаргон какой-то профессиональный среды - банковской или фирменной. В корпоративных сообществах всегда формируется свой разговорный язык, но общаться на этом языке за пределами сообщества невежливо.
    Блокбастер - фильм, который за минимальное количество времени собрал максимальное количество кассовых сборов. Попробуйте это сказать по-русски. Бестселлер - то же, но для книг, т.е. это не просто фильмы и книги, а лидеры по продажам и просмотрам, в данном случае это важно.
    vlad007
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:53
    Трудно поспорить с автором. Написал как есть. А в чистом остатке - плохи дела наши, со всеми наплывами иностранщины в русский язык.
    a.s.zzz888
    1. kalibr Сегодня, 07:18
      У японцев весь язык рекламщиков и бизнесменов на основе заимствованных английских слов. Как, впрочем, и в 16 веке заимствовались слова европейцев об оружии. Пистору - пистолет. Нет в японском буквы Л. И ничего, средняя зарплата 3045 долларов США в месяц. Я готов и говорить и писать на жоб-бриф, но... платите мне столько же!!! И любой так скажет. Дело не в заимствованиях, а в нашей досюльной нищете! Поэтому многие стараются хоть в языке сравняться с богатыми и успешными.И так будет, пока мы по сравнению с "ними" будем... такими. А как у нас будет больше, чем у них - начнут жаловаться они. "Совсем обрусели наш французский!"
      kalibr
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:20
        kalibr Сегодня, 07:18 Нет в японском буквы Л. И ничего, средняя зарплата 3045 долларов США. Я готов и говорить и писать на жоб-бриф, но... платите мне столько же!!!

        ... самого главного не указали - И ЖИТЬ ПО ВОЛЕ ХОЗЯИНА...
        a.s.zzz888
      2. Кубик123 Сегодня, 07:21
        Япония, после бомбардировок, стала колонией США. Странно было-бы, если бы холопы не подстраивали свой язык под язык господ.
        Кубик123
        1. kalibr Сегодня, 07:51
          Вы не хотите получать 3045 баксов в месяц? Не знаете, что с ними делать? Мы вроде не колония США, но тоже язык подстраиваем. А вот получаем намного меньше...
          kalibr
          1. Кубик123 Сегодня, 07:56
            Цитата: kalibr
            Вы не хотите получать 3045 баксов в месяц? Не знаете, что с ними делать? Мы вроде не колония США, но тоже язык подстраиваем. А вот получаем намного меньше...

            Я не готов за эти деньги продавать себя с потрохами. Если САМ человек считает СЕБЯ рабом, то ему уже ничто не поможет.
            Кубик123
            1. kalibr Сегодня, 09:46
              Вы и сейчас раб и продаете себя за гораздо меньшие деньги!
              kalibr
              1. Кубик123 Сегодня, 09:47
                Цитата: kalibr
                Вы и сейчас раб и продаете себя за гораздо меньшие деньги!

                Говорите сами за себя. Вы меня абсолютно не знаете.
                Кубик123
      3. lwxx Сегодня, 07:54
        А вот тут я с вами, увазаемый, kalibr не согласен. ПО вашей логики получается: заплатите мне побольше я и Родину продам.Я всегда с интересом читаю ваши статьи и не думаю, что это ваша жизненная позиция.Конечно, развитие языка не остановить, но и так уж огульно непрогибаться.Прав Жириновский- не светская львица, а б....., не гей, а пи....
        lwxx
        1. рюрикович Сегодня, 08:36
          Цитата: lwxx
          Прав Жириновский- не светская львица, а б....., не гей, а пи....

          У Жириновского два высших образования и несмотря на то, что в нем течет еврейская кровь, он больше русский , чем многие,называющие себя русскими. Потому и говорит,как есть, а не как надо good
          рюрикович
        2. kalibr Сегодня, 09:57
          Насчет продажи Родины... Не надо не подумав кидаться красивыми словами. А мы все время родину продаем и оптом и в розницу и продавали. Нефть, газ, никель - это разве не частицы нашей Родины? Лес? Танки, ракеты, икра черная - все продукты нашего труда и частицы нашей Родины. Так что в определенных обстоятельствах Родиной можно и нужно торговать. Другое дело, что не все с этой продажи хорошо получают, не так ли? Плохо, когда Вы от иностранца получаете деньги за батон со взрывчаткой и подрываете автобусную остановку. Такая продажа Родины омерзительна по сути и карается законом. Но если Вы продаете патент или свою книгу за рубеж, получаете деньги и тратите их здесь - то такой обмен несет положительный характер. Сальдо в пользу Вас и Родины! Так что смотря за что платить,да? А так можно и "Родину продать", да? Все зависит от товара!!! Дягилев и Толстой, Бунин и Сикорский, Яблочков и... все торговали "родиной" и принесли ей немалую выгоду умелой торговлей и прославили ее, а? Вот моя позиция и считаю ее единственно верной. И если профессору в Англии платят 1000 фунтов за то же самое, что платят и нашему меньше в разы, логично спросить, а когда плата сравняется. А если нет, то не послать ли мне... плательщиков и не поехать ли туда где платят?Живет-то один раз!
          kalibr
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:23
    Да все верно автор написал! Наш Русский язык скоро станет неродным, или не совсем Русским! Я работая в крупной компании начальником склада (и о начсклада )запретил уродовать наш язык, и требовал чтобы на работе все говорили абсолютно понятные слова! А в жизни так не получается, ибо молодежи нравятся непонятные, а главное, иностранные словечки, смысл которых они даже и не понимают! Зато употребляют их вовсю! Верное слово -употреблять, а не использовать! Используют нас насаждая нам в наш язык ненужную и непонятную иностранщину! Нужна срочная реформа оброзования, желательно вернутся к Советской системе, пока мы не потеряли свой родной язык.
    Геркулесыч
  6. Отставник2012 Сегодня, 07:34
    Смешно...... не завсклад,но НАЧАЛЬНИК склада запрещает и требует....от складских грузчиков и карщиков,видимо......
    Отставник2012
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:37
    Отличная статья и главное о наболевшем.
    ...с таким уровнем развития
    Тоже частенько поражает когда смазливая недоучка или великовозрастный, но недоросль строит из себя (как он считает) продвинутого и современного "специалиста" сыпя иностранными словами, смысл которых он (она) сам не понимает полностью.
    rotmistr60
  8. Monster_Fat Сегодня, 07:42
    А как вы вообще собираетесь работать у нас с таким уровнем развития?».


    А и правильно она и сказала-только тот, как она сказала-"малоумный", при соискании должности или места работы начинает "умничать" или показывать свое "показное" "незнание". Если до сих пор непонятно, что новые времена диктуют и новые правила, то можно продолжать настаивать на своей показной "дремучести", -почему бы свое "резюме" демонстративно не начать заполнять, например, на "старо славянском" или "греческом"....
    Monster_Fat
  9. German Titov Сегодня, 07:43
    P.S. Кто знает, как отключить этот чертов транслит?
    Даже "кувалдометр" не поможет. А статье- "респект" (с смысле "большая уважуха") laughing
    German Titov
  10. Комментарий был удален.
  11. мыслитель Сегодня, 08:02
    Такое уж сейчас время, время англицизмов. Во времена Пушкина и Толстого царил французский и ничего, не офранцузились. Перемелется, мука будет. Словарь иностранных слов современного русского языка Т. В. Егоровой содержит около 100000 слов и выражений иноязычного происхождения. request
    мыслитель
    1. parusnik Сегодня, 08:36
      Во времена Пушкина и Толстого царил французский и ничего, не офранцузились.
      ...В деревнях и уездных городках тож "царил"...Да барин у нас прежний всех мужиков заставлял латынь учить.Желаю, говорит, думать, будто я в Древнем Риме…Большой просветитель был! Всё говорил нам:"Аут ни гель, аут Цезарь!"А "любовь" у латинцев как обозначалась?"Любовь", Фимка, у их слово "амор"!И глазами так..
      parusnik
    2. Гардамир Сегодня, 08:36
      Во времена Пушкина и Толстого
      тырнетов не было, а сейчас молодёжь учит русский язык по дому-2
      Гардамир
  12. sergo1914 Сегодня, 08:23
    В каждой специальности существует свой слэнг. К примеру, IT и логистика построены на англоязычных терминах. Supply chain management.... Или программирование и системное администрирование. По-русски не скажешь. Последствия глобализации. С этим бороться невозможно. Можно только соскочить с поезда на исконно-посконное. Автору не стоит утрировать. Проблема стоимостью в выеденное яйцо.
    sergo1914
  13. parusnik Сегодня, 08:40
    Не заимствовать иностранные слова-маразм и злоупотреблять заимствованием- тож маразм.
    parusnik
  14. Гардамир Сегодня, 08:47
    Так получается, что сейчас любая статья, на любую тему всё равно про выборы и политику.. Была Великая Империя Советский Союз. И миллионы людей за границей учили русский язык. А сейчас в магазинах sale. Это что в магазине костюмов сало продают. Для кого эти слова пишут для воскресного выезда англичан в Россию? В метро стали дублировать объявления на английском. И опять для кого? Кругом узбеки с азербайджанцами.
    И зачем всем нам русский язык если на олимпиаде символы России запрещены. Не знаю кто в какую позу встал и с чьих колен, но благодаря неустанной заботе партии и президента мы теперь третьеразрядная страна, которой не положен ни свой язык, ни своя валюта, вчера в каком -то разделе здесь на ВО всё в долларах подсчитываали.
    Гардамир
  15. hrulevv Сегодня, 09:03
    Герлы пиплы где вы feel вас мерчендайзеры ищут ...
    hrulevv
  16. Егоза Сегодня, 09:50
    Спасибо автору! Прекрасная статья! Да, язык меняется и заимствования неизбежны, НО не злоупотреблять ими - наша прямая обязанность. Снова сделать русский язык модным! И, если автора поставили в тупик некоторые выражения- англицизмы, то почему бы не ставить в тупик тех, кто ими злоупотребляет! Кстати, не "жоб". а "джоб" должно быть при правильном произношении. Но я не об этом. Представьте, что вместо обычного "алло" Ваш собеседник услышит уважительное или "томное" : "Внимаю"....как отреагирует? А может быть это станет модным? Ведь молодежь любит шутки, и подхватит это слово, раз уж собеседник "завис" от такого обращения. А там....пошло-поехало. Нужно просто не опускать руки и бороться за свой язык, а то ведь у английского есть "производные", например: таки-таки инглиш, пиджин-инглиш и другие. Не проворонить бы свой язык!
    Егоза
  17. Гардамир Сегодня, 09:54
    Возможно что кто-то скажет, что не в тему, ибо не слышно, что говорят эти олиизабинска. Но то что они делают хорошо видно плевать хотели эти отморозки и на историю и на свой язык.
    Гардамир
  18. Железностоп Сегодня, 09:58
    Давно об этом думал. Спасибо автор.
    Железностоп
Картина дня