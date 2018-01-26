22:00 26 января

Как нам выйти из ВТО

Еще более пяти лет назад, накануне присоединения России ко Всемирной торговой организации, директор ВМФ Кристин Лагард заявила о бессмысленности этого шага для нашей страны.

Еще раньше, в 2002 году, тогдашний премьер-министр РФ Михаил Касьянов спрашивал об экономическом смысле присоединения к организации тогдашнего лоббиста ВТО и по совместительству министра экономического развития Германа Грефа. И тот не смог сказать ровным счетом ничего.

Как считает российских экономист Михаил Делягин, правительственные либералы запихнули нашу страну в ВТО только для того, чтобы подорвать евразийскую интеграцию - Таможенный союз, "мотором" которого тогда был Сергей Глазьев. Идея создания ТС набила силу, что создавало угрозу для Запада, который всеми силами старался присоединить РФ к организации, при этом нейтрализуя опасность.




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Комментарии 3

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  1. solzh Сегодня, 18:21
    Как нам выйти из ВТО

    Странный вопрос... Как вошли, так и выходить. Вопрос надо задать лоббистам ВТО: а на кой ляд нам нужен этот ВТО?
    solzh
  2. shura7782 Сегодня, 20:05
    Как нам выйти из ВТО?
    С лева в колонну по одному... laughing
    shura7782
  3. кипеж Сегодня, 20:30
    Было бы желание
    Как - вопрос техники
    кипеж
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