Как нам выйти из ВТО

Еще более пяти лет назад, накануне присоединения России ко Всемирной торговой организации, директор ВМФ Кристин Лагард заявила о бессмысленности этого шага для нашей страны.



Еще раньше, в 2002 году, тогдашний премьер-министр РФ Михаил Касьянов спрашивал об экономическом смысле присоединения к организации тогдашнего лоббиста ВТО и по совместительству министра экономического развития Германа Грефа. И тот не смог сказать ровным счетом ничего.



Как считает российских экономист Михаил Делягин, правительственные либералы запихнули нашу страну в ВТО только для того, чтобы подорвать евразийскую интеграцию - Таможенный союз, "мотором" которого тогда был Сергей Глазьев. Идея создания ТС набила силу, что создавало угрозу для Запада, который всеми силами старался присоединить РФ к организации, при этом нейтрализуя опасность.











