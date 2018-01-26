21:54 26 января

Турция готова вести боевые действия на территории Ирака

Анкара не намерена ограничиться операцией в сирийском Африне и в случае угроз своей безопасности будет бороться с ними в сирийском Манбидже, на востоке от Евфрата, а также в иракских регионах Синджар и Кандиль, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция готова вести боевые действия на территории Ирака


Накануне официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что действия Турции в Африне "рискуют подорвать общие задачи Соединенных Штатов и Турции в Сирии" и призвала Анкару к деэскалации.


Мы будем в Сирии до тех пор, пока не покончим с терроризмом, пока он не истощится, а потом передадим эти территории их настоящим хозяевам. Призывы ограничить операцию Африном для нас не имеют силы. Откуда бы террористическая угроза ни исходила — будь то Синджар, Кандиль, Манбидж, восток Евфрата — мы будем бороться и уничтожим ее
— сказал Чавушоглу, выступая в Анталье. Трансляцию вел телеканал NTV.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии", передает РИА Новости



Использованы фотографии: https://theworldnews.net/
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Комментарии 55

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  1. влад66 Сегодня, 18:11
    Эх раздухарился султан не на шутку, laughing
    влад66
    1. Чёрный Сегодня, 18:14
      Цитата: влад66
      Эх раздухарился султан не на шутку, laughing

      Султан лихо начал, но плохо закончит smile
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 18:24
        Цитата: влад66
        Эх раздухарился султан не на шутку, laughing


        Приветствую Влад! hi , аппетит приходит во время еды , на этом его и поймают.
        cniza
      2. iliitchitch Сегодня, 18:25
        Цитата: Чёрный
        Султан лихо начал, но плохо закончит

        По улице ходила большая крокодила . Мы уйдём , говорит . Думает , что останется . Ну , думай . Общипают там османского фюрера , как в петелинке , сам свалит . И курды оборзевшие угомонятся после голубей турецких с "оливковой ветвью" . Так что нам не горячиться , а уж Асаду тем более , пока не горячиться.
        iliitchitch
        1. сибиралт Сегодня, 18:52
          Если Трамп в Давосе заявил, что он победил ИГ в Ираке на 100%, то с кем там воевать собрался Эрдоган? belay
          сибиралт
        2. Sefevi Сегодня, 20:49
          Многие пользователи абсолютно не в теме по поводу курдов. Начну с того,что курды далеко не монолитны. Они различаются между собой очень сильно- нет общей религии, и даже общего языка. Подавляющее большинство турецких курдов и не помышляют выступать против центрального правительства. Им в Турции живется неплохо, а некоторым и вольготно. Много курдов- успешных бизнесменов, военных, инженеров, артистов....Кто в нормальном уме согласится бросить теплые местечки и бегать по горам как заяц во имя мифического "Курдистана"? Они вполне могут реализовать себя и в рамках Турции- сильной страны с динамично развивающейся экономикой.
          Sefevi
      3. СРЦ П-15 Сегодня, 18:28
        Цитата: Чёрный
        Султан лихо начал, но плохо закончит

        Нормально Эрдоган всё закончит. Он чувствует поддержку России и поэтому действует без оглядки на США. А США сейчас стоят перед выбором: на какой стороне им выступить. Направо пойдёшь - потеряешь члена НАТО, налево пойдёшь - будешь врагом Турции. Сами себе создали вилку. Теперь посмотрим, как США выпутаются из этого положения.
        СРЦ П-15
        1. alexmach Сегодня, 20:16
          США вообще в шоке. Оказывается в мире есть страны способные проводить независимую политику, а не только танцевать под их дудку. И то кто, они ещё к тому факту, что Россия брыкается привыкли ели-ели а тут вообще какая-то страна третьего мира и младший союзник додумался суверенитет проявлять.
          alexmach
          1. Trn Сегодня, 20:28
            не хочу вас обидеть, но скорее страна третьего мира Эстония чем Турция...в Турции не плохие врачи, нормальные инженеры, отличные строители...чем похвастать может Эстогия или даже вся прибалтика??? шпротами?)))))
            Trn
            1. alexmach Сегодня, 20:35
              Турции не плохие врачи, нормальные инженеры, отличные строители

              Да... тут такого, конечно, не видали :)

              ЗЫ: про врачей ничего не скажу, а вот с турецкими инженерами жене моей доводилось пересекаться по работе. Там гордиться прямо скажем нечем.
              alexmach
              1. Trn Сегодня, 21:43
                уважаемый а чем гордиться вам?Турция как государство состоялось и уже давно...и свои нац интересы отстоять может...на дотации из европы не живет, как ваша страна...

                не видали инженеров? строительство (инженеры), впк(инженеры)...чем похвастать может ваша страна в сравнении с Турцией?? хоть один пример приведите, называя Турцию страной третьего мира..у вас не впк,.. не промышленности...у вас 3 бтр и 5 танков на всю прибалтику(3 страны)...никаких научных или других мало мальских достижений...о Нигерии в новостях и то услышешь чаще))) а если услышишь то только о том, как тролите Россию и русских...страны 3 мира это европа..где недавно в сравнении с востоком появилась канализация, и разрешены однополые браки...и кому кому так не прибалту судить о Турции, которая исторически и современно что то из себя представляет...производит и развивается в отличии от некоторых!
                Trn
      4. Sefevi Сегодня, 18:46
        Вопреки мнению большинства на сайте, Турция все закончит в наилучшем виде. У Эрдогана есть главное- поддержка подавляющего большинства населения, что имеет решающее значение для решения внешних и внутренних проблем. По официальным данным, с начала операции Турция потеряла 3- х военных. Войска вторглись на 8 км. Медленное передвижение объясняется сильным минированием местности. Туркам незачем спешить. Все дороги в Африн под ударами турецкой авиации и подпитка курдам сильно затруднено. При интенсивных боевых действиях курды быстро исчерпают все запасы, а новых вряд ли предвидется. НАТО вчера официально признала право Турции на самооборону, что было вполне ожидаемо.
        Sefevi
        1. Касым Сегодня, 19:27
          Сложно сказать. Ведь Эрдоган не на своей территории воюет - поддержка своего населения особо не играет роли. И боекомплект могут те же штатники подкинуть, если почуствуют, что Эрдоган слишком самостоятельный стал. Асаду тоже не по душе, что сирийских курдов турки закатывают - кто потом будет восстанавливать разрушенное!? Так что ни от одного Эрдогана зависит, как его операция сложится. Аравийские монархи могут тоже отиграться за поддержку Эрдогана Катара - они ведь его (Катар) крайним хотели сделать. hi
          И потом, эта война против курдов может их сплатить - я думаю, что такой расклад Эрдогану не нужен.
          Касым
          1. alexmach Сегодня, 20:21
            Да ничего им не будет, сделают что хотят и никто им в том регионе помешать не сможет. Максимум пожурят в очередной раз. Единственный, кто гипотетически мог бы им противостоять в том регионе это Иран. Но ему это совершенно не зачем.
            alexmach
            1. Касым Сегодня, 21:21
              Я бы не был столь категоричен. Вопрос ни в том, что могут турки, а в том дадут ли им. Нет сомнений в том, что ВС Турции самые сильные в регионе и могут одалеть курдов, даже объединенных. Займут территории, а чего добъются и что дальше? Результаты могут быть плачевные. Вряд ли всех противников уничтожат, а оставшиеся и разобщенные курды могут объединиться... Мировой резонанс может также быть не в пользу турков. Они точно по головке гладить не будут курдов из РПК и т.д.. А западным политикам только это и надо... И каковы будут потери турков в этих баталиях? Им все равно никто не даст спокойно удерживать эти территории - новая Османская Империя никому не нужна, Эрдогана же может понести на фоне этого успеха..
              Касым
              1. alexmach Сегодня, 21:47
                Вопрос ни в том, что могут турки, а в том дадут ли им.

                Ещё раз, а кто им вообще может что-то там не дать на территории Сирии или Ирака?

                Нет сомнений в том, что ВС Турции самые сильные в регионе и могут одалеть курдов, даже объединенных.

                При этом не отвлекаясь особо от обычной мирной жизни. Действительно глобальное противостояние переходит от тысяч километров фронтов 20 века к череде "ограниченных" конфликтов "малой интенсивности".
                Займут территории, а чего добъются и что дальше?

                Ну к примеру создадут там какую-нибудь марионеточную местную власть. Чьей задачей будет держать курдов в узде, а сами в большинстве своем уйдут домой.
                а оставшиеся и разобщенные курды могут объединиться..

                Так ведь они же прямо сейчас с их возможностью объединиться и борются.
                Им все равно никто не даст спокойно удерживать эти территории - новая Османская Империя никому не нужна,

                И что же они сделают то? Выскажут свою глубокую озабоченность - так как бы уже давно. Санкции введут - так как бы тоже уже не впервой, а во-вторых так Турция попадет прямо говоря в общемировый тренды. Конкретно в тренд обособления экономик и распада единой мировой экономики в очередной раз на части.
                Эрдогана же может понести на фоне этого успеха..

                А вот такие комментарии меня искренне удивляют. Я им удивлятся начал ещё когда в 2014 начал слушать от свидомых украинцев, что Путина понесло, что у него мания величия и что он возрождает Советский Союз и вообще что он душевно больной.

                Вы серьёзно считаете, что человека его положения может просто вот так вот взять и понести? Вы думаете если бы его сильно носило он был бы там, где он есть сейчас? Нет, он конечно человек эмоциональный, заметно более эмоциональный чем Путин, и переменчивый. Вот только того на то, что его "понесёт" я бы лично не рассчитывал ни в коем случае.
                alexmach
          2. Trn Сегодня, 20:40
            так Эрдогана поддерживает не только население Турции...но и курды той же Сирии(курды, которые придерживаются сунитского Ислама, а их большинство...)...не забывайте сколько курдов живет в Турции...и большинство из них далеки от Рпк...и поддерживает настроения Турции...тот же Хакан Фидан(глава национальной разведки MIT) является курдом...Курды в Турции это как украинцы в Рф...большинство граждан Рф с украинскими корнями и фамилиями подерживают позицию Рф, а не Украины.
            Trn
    2. mihey Сегодня, 18:14
      Наш агент laughing Этак к востоку от Евфрата курды под крыло к Асаду побегут, чтоб под раздачу не попасть.
      mihey
      1. МИХАН Сегодня, 18:35
        Цитата: mihey
        Наш агент laughing Этак к востоку от Евфрата курды под крыло к Асаду побегут, чтоб под раздачу не попасть.

        Он самый laughing ! Великий учитель "уму-разуму" курдов и прочих пытающихся "и тем и этим" ..
        Пусть в Ирак прет , главное чтобы не надорвался..А так в принципе все по плану идет!

        Может даже совместные учения проведем на БВ в будущем (Россия ,Турция, Сирия , Иран..))))
        А что, вполне возможно.. hi
        МИХАН
        1. Trn Сегодня, 20:49
          уважаемый когда Турция проводила спецоперации в Ираке...вы даже не знали где он находиться географически)) операция в Ираке проводились за долго до конфликта в Сирии
          Trn
          1. МИХАН Сегодня, 21:33
            Цитата: Trn
            уважаемый когда Турция проводила спецоперации в Ираке...вы даже не знали где он находиться географически)) операция в Ираке проводились за долго до конфликта в Сирии

            Турция проводила их под контролем США(до того как они пытались свергнуть военным путем Эрдогана) , а это огромная разница уважаемый..Сейчас формат другой уже начнется! soldier Турция разбомбила аэродром , где США авиацией снабжала оружием курдов и не только..Сирия конечно возмущается и Россия тоже (для порядка и соблюдения норм международного права..))) США то начали срочную эвакуацию своих спецподразделений из зоны и не только у курдов..хе хе
            Теперь можно спокойно мочить американских "подстилок"..на территории Сирии , пусть только вякнут черти..Вот такой расклад идет, пока! soldier
            МИХАН
    3. oleg-gr Сегодня, 18:14
      Понесло Султана. Желает на всех курдах потренироваться? Так ему и к персам на кривой кобыле заглянуть на огонек захочется.
      oleg-gr
    4. Chertt Сегодня, 18:16
      Цитата: влад66
      Эх раздухарился султан не на шутку

      Ничего страшного, Просто тараканы в голове Эрдогана, временно власть захватили. Он сейчас мелок "Машенька" поест, и все будет нормально
      Chertt
    5. Маз Сегодня, 21:23
      Так и тянет подсказать, мол Турция превыше всего, смерть ворогам и султану слава!
      Маз
  2. Чёрный Сегодня, 18:11
    Турция готова вести боевые действия на территории Ирака
    Готовы -так вперёд....быстрее начнут - быстрее пупок развяжется laughing...пора Пердагану заканчивать смотреть сериал "Великолепный век" wassat
    Чёрный
    1. ul_vitalii Сегодня, 18:27
      Где-нибудь люлей отгребёт, похоже увлёкся, зрителей много, а артист один.
      ul_vitalii
  3. РусскийУзбек Сегодня, 18:12
    Интересно, а переварят ли?
    РусскийУзбек
  4. новичок Сегодня, 18:12
    и тут султана понесло. хотя, пусть утилизирует и туркоманов и всяких оппозиционеров, да и свою армию поубавит. авось получится у султана порвать с янки.
    новичок
  5. taiga2018 Сегодня, 18:17
    на территории Ирака это хорошо,вроде американцы там считают себя единственными хозяевами,вот пусть и разбираются со своим союзником по нато...
    taiga2018
  6. Alex-a832 Сегодня, 18:18
    После того, что выкинули курды в Ираке, туркам молча предоставят возможность "порезвиться". Очень интересно, влезут США между турками и курдами? Если нет, то скоро услышим заявления SDF о предательстве полосатых.
    Alex-a832
  7. zivXP Сегодня, 18:20
    Ну готовы, ну и чо? За Ефрат идти только не готовы.
    zivXP
  8. Геркулесыч Сегодня, 18:23
    В штатах есть курдская диаспора -туда тоже ломанется с техникой? Или только с войсками, а технику и боеприпасы возьмет в аренду у армии сша?
    Геркулесыч
  9. Геркулесыч Сегодня, 18:26
    "Широко шагнешь -штаны порвешь "-султану такой афоризм незнаком?
    Геркулесыч
  10. Fitratovich Сегодня, 18:34
    На танке написано "Золотая орда"?
    Fitratovich
    1. Sefevi Сегодня, 18:50
      На танке надпись- "Золотая армия". Наверно наименование армейской группировки.
      Sefevi
  11. tosha.chuhontzev Сегодня, 18:34
    Правильно думают. когда нато будет ударим и по Англии. Делов-то!
    tosha.chuhontzev
  12. Strashila Сегодня, 18:34
    Им дали шанс и они его используют, для решения своих вопросов с курдами... упустят, мало не покажется.
    Strashila
  13. APASUS Сегодня, 18:41
    Эрдоган поставил слишком большую ставку,потянет ли ?
    Проблема курдов в том что они сильно раздроблены,реально воевать с объединенной группировкой курдов было бы не реально даже Турции.Но курды опираются на американские обещания,вот тут начинается самый интересный расклад,как поведут себя американцы?
    APASUS
  14. попандопуло Сегодня, 18:50
    Лично мне этой реплики РИА Новости-недостаточно, хотелось бы послушать по этому поводу пресс-атташе служб товарищей С.В.Лаврова и С.Е.Нарышкина.
    попандопуло
    1. мордвин 3 Сегодня, 19:25
      Цитата: попандопуло
      С.Е.Нарышкина.

      Он Вам споет, про город, которого нет.. Или про погоду. laughing
      мордвин 3
  15. Vadmir Сегодня, 18:54
    Турки молодцы, так их, американских прихвостней.
    Vadmir
  16. tosha.chuhontzev Сегодня, 18:54
    Лобай дружок, объединяй курдов!
    tosha.chuhontzev
  17. tosha.chuhontzev Сегодня, 18:55
    Цитата: попандопуло
    Лично мне этой реплики РИА Новости-недостаточно, хотелось бы послушать по этому поводу пресс-атташе служб товарищей С.В.Лаврова и С.Е.Нарышкина.

    Ха-ха. Лавров лаврствует, а Нарышкин - нарышничает!
    tosha.chuhontzev
  18. РУСС Сегодня, 18:57
    Молодец Эрдоган и х... он клал на всякие ООН и прочие организации и самое главное на американцев.
    РУСС
  19. garnik Сегодня, 19:19
    А перейти границу с раккскими курдами слабо? Вот когда они это сделают ,тогда можно говорить что между турками и амерами серьезные разногласия. А пока все по сценарию.
    garnik
    1. Trn Сегодня, 21:02
      вы особо не не переживайте, надо будет перейдут и армянскую...прикрываясь за Российским флагом в каждом посте топишь за армян...и чтишь сугубо армянские интересы...(потому что ты и есть армянин...и что касается турков, у тебя вызывает аллергию)...тебе не интересны интересы русских хоть и сидишь ты под Российским флагом...вы далеко от Рпк не ушли...армению уже кренит в сторону запада...будучи в ОДКБ и ЕАЭС..подписываете договора с ЕС))
      почти каждый ваш пост о том что Рф предала курдов! не выполнила обязательства!какие???ваши армянские?враждовать с Турцией?)За ваши армянские интересы должны опять гибнуть русские???должны опять игнорировать интересы своего государства???ради армении?
      Trn
      1. garnik Сегодня, 21:52
        вы особо не не переживайте, надо будет перейдут и армянскую...прикрываясь за Российским флагом в каждом посте топишь за армян...и чтишь сугубо армянские интересы...(потому что ты и есть армянин...и что касается турков, у тебя вызывает аллергию)...тебе не интересны интересы русских хоть и сидишь ты под Российским флагом...вы далеко от Рпк не ушли...армению уже кренит в сторону запада...будучи в ОДКБ и ЕАЭС..подписываете договора с ЕС))
        А вот я переживаю.Россия большевистская вместе с турками уже участвовала в войне против Армении.И не хотел бы повтора. Но пока политика России ,а вернее его подобие, вредит существованию государству.
        К вашему сведению что у России ,что и Армении одни геополитические цели. Приведу пример ,турки вошли на территорию Ширвана и Аранна под предлогом защиты братьев по крови,и образовался т.н. Азербайджан на землях лезгин,аварцев,татов,удин,талышей и армян.Где автономии этих перечисленных народов? Тоже самое будет и на севере Сирии.А то что кренит по вашему,то наверное политика России толкает армян и к другим дружественным странам. Как и вы стремитесь в турцию. Договор заключенный с ЕС ни в коем случае не против России.Тем более он усеченный.
        почти каждый ваш пост о том что Рф предала курдов! не выполнила обязательства!какие???ваши армянские?враждовать с Турцией?)За ваши армянские интересы должны опять гибнуть русские???должны опять игнорировать интересы своего государства???ради армении?

        Я армянин и не шифруюсь как ваши некоторые. Я одинаково отношусь к туркам и курдам,два народа стоят друг друга. Мне не понятны действия лидеров великой страны,которые принижают себя до уровня турции.
        За армянские интересы воевали только армяне,А другие использовали ее. Хотел бы знать интересы России,это туран? К этому идет,только не надо говорить что это чушь .Ваш Фуад на ток шоу раскололся,да и лидер Казахстана ждет не дождется объединения тюркских народов,что является гибелью России. А так война в Африне ,а желательно и в раккском курдистане с турками только на пользу цивилизации.
        garnik
  20. Heterosigma Сегодня, 19:20
    Туркам наконец представился шанс зачистить поле от ненавистных теперь уже американских друзей курдов.Предлагали курдам войти в процесс урегулирования но они выбрали военные склады США и включили свои "хотелки" поэтому Россия попытавшись уговорить их ещё раз поняла что бесполезно и грустно вздохнув показала "фас" султану и покинула регион. И Одним игроком стало меньше на карте.
    Хочу отметить,что никаких сожалений не было просто взяли и вломили без всяких разговоров причём ещё и американцам сразу сказали ,влезете,убьём..
    Heterosigma
    1. новичок Сегодня, 19:29
      судя по инету (по непотвёрждённым данным)_ уже есть потери среди янки инструкторов.
      новичок
  21. Волька Сегодня, 19:21
    не иначе турки в раж вошли...
    Волька
  22. tosha.chuhontzev Сегодня, 19:29
    На самом деле Эрдоган таким образом пытается ликвидировать сирийские неформальные вооружённые подразделения, которых он вооружал против Ассада. Такая же история происходила и происходит на Донбассе: одни утилизировали"Русский мир", а Порошенко свои нацбаты.
    tosha.chuhontzev
  23. Вежливый Лось Сегодня, 19:39
    Анкара не намерена ограничиться операцией в сирийском Африне и в случае угроз своей безопасности будет бороться с ними в сирийском Манбидже, на востоке от Евфрата, а также в иракских регионах Синджар и Кандиль

    Да это же просто праздник какой-то!!!!
    Вежливый Лось
  24. Anton Capucin Сегодня, 19:57
    Хотели курды свое государство, автономии им мало. Могли же спокойно и не торопясь объединяться, но нет же. Пусть теперь кушают много и вкусно, так глядишь и Ирак с Ираном подтянутся. Сейчас их попинают хорошо, а там глядишь всех ярых и свободных поуменьшится. Жалко простых курдов, но Турция им точно пол страны не отдаст, османские имперские амбиции не позволят. Они даже между собой договориться не могут, но Курдистан велик.
    Anton Capucin
  25. demo Сегодня, 20:28
    Говорили раньше так: дураку стеклянный х..обот не на долго. Или полает, или потеряет.
    Султан хочет, но сможет ли - это вопрос.
    Армия у него хот и самая крупная, в регионе, но мало боеспособная. И когда начнут в Турцию ящики приходить - это может жителям не очень понравиться.
    Сухопутная войсковая часть - это посложнее и поопаснее будет, чем отбомбиться как ВКС.

    Курды хоть и взвыли, но еще не сильно испугались.
    Вот когда счет убитых курдов на тысячи пойдет, тогда они начнут крутиться, как уж на сковородке.
    А вот если курды в самой Турции поднимут голову, тогда Султану будет не очень весело.
    Так что заявление влезть в Ирак - популизм горячего турка, и не более.
    Силенок не хватит. Моет надорваться.
    И тогда можем увидеть совершенно иной коленкор - развал Турции.
    demo
    1. Sefevi Сегодня, 21:03
      Никогда не увидите развала Турции! Неизвестно, кто кого переживёт ещё laughing
      Sefevi
Картина дня