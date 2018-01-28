Михаил Хазин: О роли и месте Путина

Я не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что пропагандистские атаки на Путина в западных СМИ постоянно усиливаются. Последняя тема — прямое участие (чтобы не сказать — роль главного организатора) в процессе «брекзита» (то есть выхода Великобритании из состава Евросоюза). При этом речь о доказательствах вообще не идет. Но если звезды зажигаются, как говорит великий русский поэт, значит, это кому-нибудь нужно. И вот вопрос: зачем? В конце концов, есть же старое правило: «нет «хорошего» пиара или «плохого» пиара. Он или есть, или его нет». То есть, фактически, благодаря такой пропаганде, Путин, хоть его и пытаются демонизировать, все-таки становится все более и более значимой фигурой в Западном мире. И зачем им это?Ответ на этот вопрос, в общем, более или менее понятен. Я уже писал о том, что политическая плоскость описывается двумя главными осями — левый-правый и либерал-консерватор. И последние 35 лет мир развивался под постоянным давлением и победами право-либеральных идей. Собственно, все знаменитые истории с развитием гомосексуализма и других сексуальных извращений, разрушением семьи и прочими радостями — это, как раз, реализация либеральных идей. С господством банкиров и резким ростом расслоения людей по доходам, разумеется.Но прошло уже несколько лет как маятник качнулся в другую сторону. Наиболее ярко это проявляется в США, где политика наиболее публична. И мы видим как, с одной стороны, право-либеральная идеология качнулась влево и появился левый либерал Сандерс (который победил бы и Клинтон, и Трампа, если бы только аппарат Демократической партии США не контролировался «командой Клинтон» путем откровенных фальсфикаций; в которых, кстати, обвинили опять Путина). С другой стороны, право-либеральная идеология качнулась в консервативную сторону и появился правый консерватор Трамп, про которого все всё уже и так знают.Но если двигаться дальше (что неизбежно в условиях кризиса), то мы оказываемся в лево-консервативном секторе. А если вспомнить историю, то единственное в истории устойчивое лево-консервативное государство — это сталинский СССР. Затем уже началось движение в сторону либерализма, со всем известными результатами. И резкое повышение интереса (и позитивного отношения) к России в мире среди простого люда — это результат того, что Россия воспринимается как фантомный образ СССР. Ясное дело, что право-либеральной элите Запада это очень сильно не нравится.Но есть и еще одно важное обстоятельство. Это — роль лидера левоконсервативного СССР. Это позиция Сталина. В нашей стране его фигура дико демонизировалась (причем и при позднем СССР и в постсоветский период), что, впрочем, в условиях кризиса привело к тому, что его образ (не исторический, разумеется, а такой же фантомный) поддерживает уже 80% населения. Но это у нас, поскольку Сталин, все-таки, фигура именно нашей истории и в каждой семье или еще есть, или совсем недавно еще были люди, у которых было или есть свое собственное мнение об этом, основанное на личных наблюдениях. А в мире все исторические байки (в основном, придуманные в рамках кампании очернения образа Сталина) не очень интересны, они и своей-то историей не очень интересуются. А вот фантомный образ СССР неминуемо восстанавливает тесно связанный с ним фантомный образ Сталина.Который, на фоне полного безделья право-либеральной политической элиты (реальной элиты простые граждане не видят) выглядит все более и более симпатично. Чтобы не сказать — единственным выходом ситуации. Человек, который действовал в интересах своего народа и при этом побеждал! Что сегодня может быть актуальней? С учетом того, что текущие лидеры демонстративно отказываются от любых действий, не говоря уже и том, чтобы о народе подумать. Фокус состоит в том, что фантомный образ должен как-то визуализироваться. СССР визуализируется в образе современной России. А Сталин? А Сталин, ясное дело, в образе Путина.Отметим, что образ Путина на Западе разительно отличается от его образа в России, где ему также все время предъявляют претензии в том, что он отказывается от действий в части удаления от власти право-либеральной элитной группы, которая разрушает российскую экономику и ведет народ к обнищаниию. То есть, ведет себя противоположным Сталину методом. Но на Западе такие детали неизвестны, в том числе из-за либеральной пропаганды. В результате, в глазах западного населения фантомный образ Сталина все сильнее и сильнее «слипается» с образом реального Путина.Что, разумеется, вызывает бешеную ненависть право-либеральных элит. И потому, что вызывает наследственный ужас, который охватывал эти элиты в середине ХХ века (до конца 70-х годов), когда они чуть не проиграли (в реальности — проиграли, только пост-Сталинские элиты СССР отказались этот выигрыш оформлять). И потому, что дико боятся, что старая логика Сталина может вызвать из небытия те политические силы в их собственных странах, которые они уже, после 1991 года, считали исчезнувшими. Ну и, наконец, потому что сами они выхода из ситуации не видят и понимают, что ситуация будет только обострятся. И, соответственно, потому кампания по демонизации Путина будет только усиливаться.Другое дело, что сам Путин эту всю возможность для повышения своего личного рейтинга и рейтинга России не использует. Пока? Может быть. Но нужно отдавать себе отчет в том, что если долго не поддерживать описанную выше «склейку», то может появиться другой фантомный образ Сталина. И тогда защититься от уже предъявленных обвинений будет не просто сильно сложнее, но и вообще вряд ли возможно. Поскольку можно получить имидж неудачника, а неудачника никто не защищает.Есть некоторые основания считать, что Путин может использовать начавшуюся предвыборную кампанию для изменения своей политики. Посмотрим. Но мне кажется, что приведенные соображения должны сыграть свою важную роль в определении новой, послевыборной политики Путина. Поскольку история понеслась вскачь и времени на ожидания и маневры уже нет.