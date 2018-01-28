10:09 28 января
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Михаил Хазин: О роли и месте Путина

Михаил Хазин: О роли и месте Путина


Я не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что пропагандистские атаки на Путина в западных СМИ постоянно усиливаются. Последняя тема — прямое участие (чтобы не сказать — роль главного организатора) в процессе «брекзита» (то есть выхода Великобритании из состава Евросоюза). При этом речь о доказательствах вообще не идет. Но если звезды зажигаются, как говорит великий русский поэт, значит, это кому-нибудь нужно. И вот вопрос: зачем? В конце концов, есть же старое правило: «нет «хорошего» пиара или «плохого» пиара. Он или есть, или его нет». То есть, фактически, благодаря такой пропаганде, Путин, хоть его и пытаются демонизировать, все-таки становится все более и более значимой фигурой в Западном мире. И зачем им это?

Ответ на этот вопрос, в общем, более или менее понятен. Я уже писал о том, что политическая плоскость описывается двумя главными осями — левый-правый и либерал-консерватор. И последние 35 лет мир развивался под постоянным давлением и победами право-либеральных идей. Собственно, все знаменитые истории с развитием гомосексуализма и других сексуальных извращений, разрушением семьи и прочими радостями — это, как раз, реализация либеральных идей. С господством банкиров и резким ростом расслоения людей по доходам, разумеется.


Но прошло уже несколько лет как маятник качнулся в другую сторону. Наиболее ярко это проявляется в США, где политика наиболее публична. И мы видим как, с одной стороны, право-либеральная идеология качнулась влево и появился левый либерал Сандерс (который победил бы и Клинтон, и Трампа, если бы только аппарат Демократической партии США не контролировался «командой Клинтон» путем откровенных фальсфикаций; в которых, кстати, обвинили опять Путина). С другой стороны, право-либеральная идеология качнулась в консервативную сторону и появился правый консерватор Трамп, про которого все всё уже и так знают.

Но если двигаться дальше (что неизбежно в условиях кризиса), то мы оказываемся в лево-консервативном секторе. А если вспомнить историю, то единственное в истории устойчивое лево-консервативное государство — это сталинский СССР. Затем уже началось движение в сторону либерализма, со всем известными результатами. И резкое повышение интереса (и позитивного отношения) к России в мире среди простого люда — это результат того, что Россия воспринимается как фантомный образ СССР. Ясное дело, что право-либеральной элите Запада это очень сильно не нравится.

Но есть и еще одно важное обстоятельство. Это — роль лидера левоконсервативного СССР. Это позиция Сталина. В нашей стране его фигура дико демонизировалась (причем и при позднем СССР и в постсоветский период), что, впрочем, в условиях кризиса привело к тому, что его образ (не исторический, разумеется, а такой же фантомный) поддерживает уже 80% населения. Но это у нас, поскольку Сталин, все-таки, фигура именно нашей истории и в каждой семье или еще есть, или совсем недавно еще были люди, у которых было или есть свое собственное мнение об этом, основанное на личных наблюдениях. А в мире все исторические байки (в основном, придуманные в рамках кампании очернения образа Сталина) не очень интересны, они и своей-то историей не очень интересуются. А вот фантомный образ СССР неминуемо восстанавливает тесно связанный с ним фантомный образ Сталина.

Который, на фоне полного безделья право-либеральной политической элиты (реальной элиты простые граждане не видят) выглядит все более и более симпатично. Чтобы не сказать — единственным выходом ситуации. Человек, который действовал в интересах своего народа и при этом побеждал! Что сегодня может быть актуальней? С учетом того, что текущие лидеры демонстративно отказываются от любых действий, не говоря уже и том, чтобы о народе подумать. Фокус состоит в том, что фантомный образ должен как-то визуализироваться. СССР визуализируется в образе современной России. А Сталин? А Сталин, ясное дело, в образе Путина.

Отметим, что образ Путина на Западе разительно отличается от его образа в России, где ему также все время предъявляют претензии в том, что он отказывается от действий в части удаления от власти право-либеральной элитной группы, которая разрушает российскую экономику и ведет народ к обнищаниию. То есть, ведет себя противоположным Сталину методом. Но на Западе такие детали неизвестны, в том числе из-за либеральной пропаганды. В результате, в глазах западного населения фантомный образ Сталина все сильнее и сильнее «слипается» с образом реального Путина.

Что, разумеется, вызывает бешеную ненависть право-либеральных элит. И потому, что вызывает наследственный ужас, который охватывал эти элиты в середине ХХ века (до конца 70-х годов), когда они чуть не проиграли (в реальности — проиграли, только пост-Сталинские элиты СССР отказались этот выигрыш оформлять). И потому, что дико боятся, что старая логика Сталина может вызвать из небытия те политические силы в их собственных странах, которые они уже, после 1991 года, считали исчезнувшими. Ну и, наконец, потому что сами они выхода из ситуации не видят и понимают, что ситуация будет только обострятся. И, соответственно, потому кампания по демонизации Путина будет только усиливаться.

Другое дело, что сам Путин эту всю возможность для повышения своего личного рейтинга и рейтинга России не использует. Пока? Может быть. Но нужно отдавать себе отчет в том, что если долго не поддерживать описанную выше «склейку», то может появиться другой фантомный образ Сталина. И тогда защититься от уже предъявленных обвинений будет не просто сильно сложнее, но и вообще вряд ли возможно. Поскольку можно получить имидж неудачника, а неудачника никто не защищает.

Есть некоторые основания считать, что Путин может использовать начавшуюся предвыборную кампанию для изменения своей политики. Посмотрим. Но мне кажется, что приведенные соображения должны сыграть свою важную роль в определении новой, послевыборной политики Путина. Поскольку история понеслась вскачь и времени на ожидания и маневры уже нет.
Автор: Михаил Хазин
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14699


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Комментарии 30

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  1. Дедкастарый Сегодня, 05:13
    Есть некоторые основания считать, что Путин может использовать начавшуюся предвыборную кампанию для изменения своей политики. Посмотрим.
    а друзья-олигархи, позволят?
    Дедкастарый
    1. Vard Сегодня, 05:42
      А куда они денутся... Жить хотят все...
      Vard
      1. Esoteric Сегодня, 06:50
        Цитата: Vard
        А куда они денутся... Жить хотят все...

        Так и стоит перед глазами картина: Вызвал Путин в Кремль Лисина или того же Усманова, короче всех 96 миллиардеров (с миллионерами Медведев разберётся), поговорил с ними "жёстко" и отпустил до поры до времени. И по ночам этим миллиардерам снится один и тот же сон (всем!!! belay ):
        Esoteric
    2. сибиралт Сегодня, 06:17
      Путин без своей старой команды? belay Это уже цельная система.
      сибиралт
      1. народник Сегодня, 09:20
        сибиралт
        Путин без своей старой команды? belay Это уже цельная система.

        Совершенно верно! Команду, систему власти. экономическую модель и самого себя Гарант поменять не может - не способен.
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        народник
      2. vladimirZ Сегодня, 09:22
        В. Путин создатель нынешнего олигархата, за его период их число выросло с 10 до 100. Как он может бросить эту систему, если он с ними связан дружески, финансово? Одна из его черт - он верен друзьям и соратникам.
        Так, что никакой смены политики после выборов, если он останется Президентом, не будет. Всё так и будет катиться вниз: экономика, обнищание народа на фоне роста богатства олигархов.
        Вот только, что это принесет самой России на фоне объявленной ей Западом, США, - гибридной войны?
        Единственный шанс изменить что то, избрать другого Президента России. Причем этот шанс у одного кандидата Левого фронта, КПРФ - Павла Грудинина.
        vladimirZ
  2. Меццо_Тинто Сегодня, 05:56
    Да, Путин до сих пор был как-то недостаточно Путин... Слишком мягок и добр.
    Меццо_Тинто
    1. сибиралт Сегодня, 06:25
      Грудинин тоже, как - то недосталин. lol
      сибиралт
      1. Комментарий был удален.
      2. Stas157 Сегодня, 08:54
        Цитата: сибиралт
        Грудинин тоже, как - то недосталин. lol. [/img]

        При чем здесь Сталин и Грудинин? Грудинин такой, какой есть, не под кого не подстраивается. Крепкий хозяин, настоящий мужик, справедливый... То, чем Путин не может похвастать.
        Либерального Путина сложно упрекнуть в симпатиях к Сталину, но тем ни менее, если взять психологический образ, то Путин более походит на Сталина. Тихий голос, ни разу не оратор, скрытный, мастер хитрых планов... такой либеральный "Сталин", который защищает себя и российских олигархов от мирового "зла", и ведёт по жизни. Ну и остальной народ прицепом, по остаточному принципу.
        Stas157
  3. Proton Сегодня, 06:54
    При Сталине,вся «элита»,на ципочках ходила,а щас,что хотят,то и творят,так,что нечего тут Сталина с Путиным сравнивать am
    Proton
    1. gla172 Сегодня, 07:06
      ...согласен...так и идти на руководящие должности боялись и отпирались до последнего..т.к.ответственность была за порученное дело....а ЩАС?....
      gla172
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:45
      Незаконный вывод капитала из России продолжает ускоряться, сообщил на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин.
      Один из самых популярных способов приделать деньгам ноги – безвозвратный заем зарубежной компании. При этом российское юрлицо, давшее в долг, объявляется банкротом, а оффшорный получатель перечисляет деньги третьей компании, после чего они растворяются практически без следа.

      ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/108984/22955/35?utm_so
      urce=finobzor.ru
      smile Чубайс жирует на гос.харчах...ну жулье belay
      Тот же ЛЕХА
    3. Stas157 Сегодня, 09:29
      Цитата: Proton
      При Сталине,вся «элита»,на ципочках ходила,а щас,что хотят,то и творят,так,что нечего тут Сталина с Путиным сравнивать am

      Сей час тоже бояться. Говорят, его немигающего взгляда не выдерживают. До Сталина, конечно, либеральному Путину далеко, но может и упечь на десятку, запросто. Но, это касается только уж совсем отвязанных типа Ходорковского, потому что хороший царь Путин, более всех обслуживает интересы олигархов.
      Stas157
  4. Monster_Fat Сегодня, 06:59
    Сталин, ясное дело, в образе Путина.

    Что, серьезно? winked
    Monster_Fat
  5. vlad007 Сегодня, 07:20
    К сожалению, от Путина мало что зависит - карты сдает не он, но как справедливо говорят про него, он хорошо играет плохими картами. Плохие карты это события на Украине, падение цен на нефть, демографическая ситуация и т. д.
    vlad007
    1. Stas157 Сегодня, 09:43
      Цитата: vlad007
      К сожалению, от Путина мало что зависит - карты сдает не он, но как справедливо говорят про него, он хорошо играет плохими картами. Плохие карты это события на Украине, падение цен на нефть, демографическая ситуация и т. д.

      Мало что зависит от тех, кто не играет. Путин же стабильный игрок. Верхушек не хватает, но и своего не упустит. К самым лютым врагам относится, так как кто то, к своим друзьям - партнерами называет и очень уважает. На обострение не пойдет, прямого ответа - не будет, хоть ты ему самолет сбей! Мастер асимметричных ответов и помидоров, буквально во всем! Что события на Украине взять, это отказ от идеи Новороссии и непризнание Донбасса. Зато Крым отщипнул! Это его Эверест. Что в Сирии, защитил Асада, но половину территории современной Сирии с нефтью, партнерам уступил. Что экономику российскую - спас экономику и олигархов, за счет плечей народа, обрушив рубль в два раза, по сути сделав во столько же беднее простого человека.
      Stas157
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:30
    То, что ВВП для западного либерализма враг №1 понятно давно. Но столь активно-агрессивные действия в предвыборный период говорят о том, что запад считает - для него остался последний шанс поменять власть в России и другого шанса может не представиться. Вот и остается только ждать, а какую гнусную провокацию устроят завтра поборники "демократии и прав человека"? А со своей "командой" президенту просто необходимо будет разобраться после выборов. Иначе рейтинг с заоблачных высот может резко упасть с вытекающими от сюда последствиями.
    rotmistr60
    1. Monster_Fat Сегодня, 07:39
      Вы что серьезно? Ну какой он "враг"...неужели до сих пор непонятно, что Россия-в "большой игре" "больших дядь"-это "консервы", которые Путин или еще кто, должен сберечь от преждевременного разграбления до перехода "мирового сообщества" к следующему этапу глобализации. wink
      Monster_Fat
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:42
        Ну если Россия это "консервы" которые бережет ВВП для запада, тогда к вам даже вопросов нет, т.к. понятно кого вы представляете.
        rotmistr60
      2. Голован Джек Сегодня, 07:54
        Цитата: Monster_Fat
        Россия-в "большой игре" "больших дядь"-это "консервы"

        Кхм... прикольная модель. Пара вопросов:
        - откуда дровишки сведения? Маню Тетчер с "15 млн. русских" - не предлагать.
        - что за "большие дяди" такие?
        Спасибо yes
        Голован Джек
        1. Monster_Fat Сегодня, 08:09
          А, что обязательно нужны ссылки на кого-то из Йеля, Стэнфорта, Кембриджа и пр. Информация может идти из разных источников и дело каждого ее анализировать сообразно сопоставлению разных источников, своего опыта, образования, круга общения и пр. Можете считать, что это именно мой-такой вывод... wink
          Monster_Fat
          1. Голован Джек Сегодня, 08:13
            Цитата: Monster_Fat
            Можете считать, что это именно мой-такой вывод...

            То, что это именно Ваш вывод, сомнений, как раз, не вызывает. А вот насчет
            Цитата: Monster_Fat
            разных источников, своего опыта, образования, круга общения и пр.

            - если честно, имеются некоторые сомнения.
            Потому и поинтересовался, какие конкретно источники. Ну, или соображения, которые до выводов обычно, кхм... случаются. И из которых, собственно, и делаются выводы yes
            Голован Джек
            1. Monster_Fat Сегодня, 09:01
              "Источников" много, так же общаюсь на разных форумах (и на Цензоре тоже-да-а... wink ) мнения разных людей бывают очень интересны-есть к чему прислушаться... Вот недавно прочитал может кому будет интересно....
              http://www.iarex.ru/articles/55381.html?utm_sourc
              e=finobzor.ru
              Monster_Fat
      3. samarin1969 Сегодня, 08:38
        Цитата: Monster_Fat
        Ну какой он "враг"...неужели до сих пор непонятно, что Россия-в "большой игре" "больших дядь"-это "консервы", которые Путин или еще кто, должен сберечь от преждевременного разграбления до перехода "мирового сообщества" к следующему этапу глобализации

        Вы правы, уважаемый. hi Это суть его политики: люди России - отдельно, ресурсы ("консервы") России - отдельно. Всё остальное - постановочные шоу. Господин Хазин много наговорил тут вещей в которые вряд ли верит сам. Но в одном он прав - пропагандисты всё чаще "примеряют" "мундир" Сталина на современного Гаранта.
        samarin1969
  7. федоров Сегодня, 07:45
    И что автор этим хотел сказать ? Мы на кухне и в курилке и по более обсуждаем.
    Путин понятно, на следующий срок . А дальше что ? Cобчачки придут ? Или весь Дом-2 заменят в Думе Жириновского с Зюгановым ? Ну там Валуев еще есть, но от всех не отмахнется.
    федоров
    1. kepmor Сегодня, 08:52
      кто?кто?...а верный ДАМ на что?...рано его со счетов списывать...
      kepmor
  8. Metlik Сегодня, 07:54
    Для бизнес кругов запада Путин - полезный и...., а не Сталин. Пока команда, утвержденная в Вашингтоне, транжирит бюджет России на мосты и стадионы, корпорации прибирают к рукам российские заводы, бренды и в целом наш рынок. Развалить экономику и распродать оставшиеся госпредприятия - вот программа этих людей на следующие шесть лет.
    Metlik
    1. kush62 Сегодня, 08:21
      Metlik Сегодня, 07:54 Новый
      Для бизнес кругов запада Путин - полезный и...., а не Сталин. Пока команда, утвержденная в Вашингтоне, транжирит бюджет России на мосты и стадионы, корпорации прибирают к рукам российские заводы, бренды и в целом наш рынок. Развалить экономику и распродать оставшиеся госпредприятия - вот программа этих людей на следующие шесть лет.

      Сказки про развалить экономику не надоели? В 90х развалили её до самых низов. Теперь немного подняли . чтобы развалить? Какой-то бред получается. В " прибрать к рукам " ещё можно поверить.
      kush62
      1. Metlik Сегодня, 09:14
        Цитата: kush62
        Сказки про развалить экономику не надоели?

        Что бы запустить прихватизацию снова, нужно опять создать ситуацию 90х. Гайдаровская модель - чем хуже - тем лучше продолжает работать. Что бы продать оборонку нашим "друзьям" из НАТО - министры должны показать Путину - эти заводы убыточны.
        Metlik
  9. akudr48 Сегодня, 10:01
    Хазин, который отличается глубокой и зачастую издевательской критикой хорошо ему известной "право-либеральной политической элиты", что сделало ему известность, практически всегда исключает Путина из целей своих атак. Подразумевает, но не называет, как в песне "Милый мой, хороший, догадайся сам!"

    Получается знакомая песня - царь хороший, бояре сволочи. Правда, хазин исполняет ее мастерски.

    И народ ведется, полагая, что еще немного, еще чуть- чуть, и Путин победит эту анонимную право-либеральную элиту, ему просто надо немного помочь, вместе навалиться и дело пойдет!

    В этой фантастической картине все возможно разглядеть, например, путин дал команду увеличить пенсии, а кудрин с силуяновым ослушались, путин велел медведеву все импортозаместить, а премьер дима наоборот поступил, путин был против, а транспортный министр соколов запустил таки частный платон для поборов с водителей большегрузов в карман ротенбергов...

    Расчет на отсутствие наличия мозгов у народа
    akudr48
Картина дня