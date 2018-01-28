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Михаил Хазин: О роли и месте Путина
Я не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что пропагандистские атаки на Путина в западных СМИ постоянно усиливаются. Последняя тема — прямое участие (чтобы не сказать — роль главного организатора) в процессе «брекзита» (то есть выхода Великобритании из состава Евросоюза). При этом речь о доказательствах вообще не идет. Но если звезды зажигаются, как говорит великий русский поэт, значит, это кому-нибудь нужно. И вот вопрос: зачем? В конце концов, есть же старое правило: «нет «хорошего» пиара или «плохого» пиара. Он или есть, или его нет». То есть, фактически, благодаря такой пропаганде, Путин, хоть его и пытаются демонизировать, все-таки становится все более и более значимой фигурой в Западном мире. И зачем им это?
Ответ на этот вопрос, в общем, более или менее понятен. Я уже писал о том, что политическая плоскость описывается двумя главными осями — левый-правый и либерал-консерватор. И последние 35 лет мир развивался под постоянным давлением и победами право-либеральных идей. Собственно, все знаменитые истории с развитием гомосексуализма и других сексуальных извращений, разрушением семьи и прочими радостями — это, как раз, реализация либеральных идей. С господством банкиров и резким ростом расслоения людей по доходам, разумеется.
Но прошло уже несколько лет как маятник качнулся в другую сторону. Наиболее ярко это проявляется в США, где политика наиболее публична. И мы видим как, с одной стороны, право-либеральная идеология качнулась влево и появился левый либерал Сандерс (который победил бы и Клинтон, и Трампа, если бы только аппарат Демократической партии США не контролировался «командой Клинтон» путем откровенных фальсфикаций; в которых, кстати, обвинили опять Путина). С другой стороны, право-либеральная идеология качнулась в консервативную сторону и появился правый консерватор Трамп, про которого все всё уже и так знают.
Но если двигаться дальше (что неизбежно в условиях кризиса), то мы оказываемся в лево-консервативном секторе. А если вспомнить историю, то единственное в истории устойчивое лево-консервативное государство — это сталинский СССР. Затем уже началось движение в сторону либерализма, со всем известными результатами. И резкое повышение интереса (и позитивного отношения) к России в мире среди простого люда — это результат того, что Россия воспринимается как фантомный образ СССР. Ясное дело, что право-либеральной элите Запада это очень сильно не нравится.
Но есть и еще одно важное обстоятельство. Это — роль лидера левоконсервативного СССР. Это позиция Сталина. В нашей стране его фигура дико демонизировалась (причем и при позднем СССР и в постсоветский период), что, впрочем, в условиях кризиса привело к тому, что его образ (не исторический, разумеется, а такой же фантомный) поддерживает уже 80% населения. Но это у нас, поскольку Сталин, все-таки, фигура именно нашей истории и в каждой семье или еще есть, или совсем недавно еще были люди, у которых было или есть свое собственное мнение об этом, основанное на личных наблюдениях. А в мире все исторические байки (в основном, придуманные в рамках кампании очернения образа Сталина) не очень интересны, они и своей-то историей не очень интересуются. А вот фантомный образ СССР неминуемо восстанавливает тесно связанный с ним фантомный образ Сталина.
Который, на фоне полного безделья право-либеральной политической элиты (реальной элиты простые граждане не видят) выглядит все более и более симпатично. Чтобы не сказать — единственным выходом ситуации. Человек, который действовал в интересах своего народа и при этом побеждал! Что сегодня может быть актуальней? С учетом того, что текущие лидеры демонстративно отказываются от любых действий, не говоря уже и том, чтобы о народе подумать. Фокус состоит в том, что фантомный образ должен как-то визуализироваться. СССР визуализируется в образе современной России. А Сталин? А Сталин, ясное дело, в образе Путина.
Отметим, что образ Путина на Западе разительно отличается от его образа в России, где ему также все время предъявляют претензии в том, что он отказывается от действий в части удаления от власти право-либеральной элитной группы, которая разрушает российскую экономику и ведет народ к обнищаниию. То есть, ведет себя противоположным Сталину методом. Но на Западе такие детали неизвестны, в том числе из-за либеральной пропаганды. В результате, в глазах западного населения фантомный образ Сталина все сильнее и сильнее «слипается» с образом реального Путина.
Что, разумеется, вызывает бешеную ненависть право-либеральных элит. И потому, что вызывает наследственный ужас, который охватывал эти элиты в середине ХХ века (до конца 70-х годов), когда они чуть не проиграли (в реальности — проиграли, только пост-Сталинские элиты СССР отказались этот выигрыш оформлять). И потому, что дико боятся, что старая логика Сталина может вызвать из небытия те политические силы в их собственных странах, которые они уже, после 1991 года, считали исчезнувшими. Ну и, наконец, потому что сами они выхода из ситуации не видят и понимают, что ситуация будет только обострятся. И, соответственно, потому кампания по демонизации Путина будет только усиливаться.
Другое дело, что сам Путин эту всю возможность для повышения своего личного рейтинга и рейтинга России не использует. Пока? Может быть. Но нужно отдавать себе отчет в том, что если долго не поддерживать описанную выше «склейку», то может появиться другой фантомный образ Сталина. И тогда защититься от уже предъявленных обвинений будет не просто сильно сложнее, но и вообще вряд ли возможно. Поскольку можно получить имидж неудачника, а неудачника никто не защищает.
Есть некоторые основания считать, что Путин может использовать начавшуюся предвыборную кампанию для изменения своей политики. Посмотрим. Но мне кажется, что приведенные соображения должны сыграть свою важную роль в определении новой, послевыборной политики Путина. Поскольку история понеслась вскачь и времени на ожидания и маневры уже нет.
Автор: Михаил Хазин
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14699
Я не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что пропагандистские атаки на Путина в западных СМИ постоянно усиливаются. Последняя тема — прямое участие (чтобы не сказать — роль главного организатора) в процессе «брекзита» (то есть выхода Великобритании из состава Евросоюза). При этом речь о доказательствах вообще не идет. Но если звезды зажигаются, как говорит великий русский поэт, значит, это кому-нибудь нужно. И вот вопрос: зачем? В конце концов, есть же старое правило: «нет «хорошего» пиара или «плохого» пиара. Он или есть, или его нет». То есть, фактически, благодаря такой пропаганде, Путин, хоть его и пытаются демонизировать, все-таки становится все более и более значимой фигурой в Западном мире. И зачем им это?
Ответ на этот вопрос, в общем, более или менее понятен. Я уже писал о том, что политическая плоскость описывается двумя главными осями — левый-правый и либерал-консерватор. И последние 35 лет мир развивался под постоянным давлением и победами право-либеральных идей. Собственно, все знаменитые истории с развитием гомосексуализма и других сексуальных извращений, разрушением семьи и прочими радостями — это, как раз, реализация либеральных идей. С господством банкиров и резким ростом расслоения людей по доходам, разумеется.
Но прошло уже несколько лет как маятник качнулся в другую сторону. Наиболее ярко это проявляется в США, где политика наиболее публична. И мы видим как, с одной стороны, право-либеральная идеология качнулась влево и появился левый либерал Сандерс (который победил бы и Клинтон, и Трампа, если бы только аппарат Демократической партии США не контролировался «командой Клинтон» путем откровенных фальсфикаций; в которых, кстати, обвинили опять Путина). С другой стороны, право-либеральная идеология качнулась в консервативную сторону и появился правый консерватор Трамп, про которого все всё уже и так знают.
Но если двигаться дальше (что неизбежно в условиях кризиса), то мы оказываемся в лево-консервативном секторе. А если вспомнить историю, то единственное в истории устойчивое лево-консервативное государство — это сталинский СССР. Затем уже началось движение в сторону либерализма, со всем известными результатами. И резкое повышение интереса (и позитивного отношения) к России в мире среди простого люда — это результат того, что Россия воспринимается как фантомный образ СССР. Ясное дело, что право-либеральной элите Запада это очень сильно не нравится.
Но есть и еще одно важное обстоятельство. Это — роль лидера левоконсервативного СССР. Это позиция Сталина. В нашей стране его фигура дико демонизировалась (причем и при позднем СССР и в постсоветский период), что, впрочем, в условиях кризиса привело к тому, что его образ (не исторический, разумеется, а такой же фантомный) поддерживает уже 80% населения. Но это у нас, поскольку Сталин, все-таки, фигура именно нашей истории и в каждой семье или еще есть, или совсем недавно еще были люди, у которых было или есть свое собственное мнение об этом, основанное на личных наблюдениях. А в мире все исторические байки (в основном, придуманные в рамках кампании очернения образа Сталина) не очень интересны, они и своей-то историей не очень интересуются. А вот фантомный образ СССР неминуемо восстанавливает тесно связанный с ним фантомный образ Сталина.
Который, на фоне полного безделья право-либеральной политической элиты (реальной элиты простые граждане не видят) выглядит все более и более симпатично. Чтобы не сказать — единственным выходом ситуации. Человек, который действовал в интересах своего народа и при этом побеждал! Что сегодня может быть актуальней? С учетом того, что текущие лидеры демонстративно отказываются от любых действий, не говоря уже и том, чтобы о народе подумать. Фокус состоит в том, что фантомный образ должен как-то визуализироваться. СССР визуализируется в образе современной России. А Сталин? А Сталин, ясное дело, в образе Путина.
Отметим, что образ Путина на Западе разительно отличается от его образа в России, где ему также все время предъявляют претензии в том, что он отказывается от действий в части удаления от власти право-либеральной элитной группы, которая разрушает российскую экономику и ведет народ к обнищаниию. То есть, ведет себя противоположным Сталину методом. Но на Западе такие детали неизвестны, в том числе из-за либеральной пропаганды. В результате, в глазах западного населения фантомный образ Сталина все сильнее и сильнее «слипается» с образом реального Путина.
Что, разумеется, вызывает бешеную ненависть право-либеральных элит. И потому, что вызывает наследственный ужас, который охватывал эти элиты в середине ХХ века (до конца 70-х годов), когда они чуть не проиграли (в реальности — проиграли, только пост-Сталинские элиты СССР отказались этот выигрыш оформлять). И потому, что дико боятся, что старая логика Сталина может вызвать из небытия те политические силы в их собственных странах, которые они уже, после 1991 года, считали исчезнувшими. Ну и, наконец, потому что сами они выхода из ситуации не видят и понимают, что ситуация будет только обострятся. И, соответственно, потому кампания по демонизации Путина будет только усиливаться.
Другое дело, что сам Путин эту всю возможность для повышения своего личного рейтинга и рейтинга России не использует. Пока? Может быть. Но нужно отдавать себе отчет в том, что если долго не поддерживать описанную выше «склейку», то может появиться другой фантомный образ Сталина. И тогда защититься от уже предъявленных обвинений будет не просто сильно сложнее, но и вообще вряд ли возможно. Поскольку можно получить имидж неудачника, а неудачника никто не защищает.
Есть некоторые основания считать, что Путин может использовать начавшуюся предвыборную кампанию для изменения своей политики. Посмотрим. Но мне кажется, что приведенные соображения должны сыграть свою важную роль в определении новой, послевыборной политики Путина. Поскольку история понеслась вскачь и времени на ожидания и маневры уже нет.
Автор: Михаил ХазинПервоисточник: https://izborsk-club.ru/14699
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