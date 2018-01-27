Ошибка одного человека или сбой системы?

В последнее время в ряде российских ведомственных изданий, таких как журналы «Армейский сборник» и «Вестник Академии военных наук», опубликованы статьи Виктора Алексеевича Сватеева по вопросу повышения эффективности стрельбы из автомата. По материалам публикаций, вызвавших живой интерес, в среде специалистов проводились весьма жаркие дискуссии. В статье проведен краткий анализ предложения В.А. Сватеева.Начнем наш анализ с того, что в соответствии с предложениями В.А. Сватеева повышение эффективности стрельбы из автомата должно быть достигнуто за счет исправления значения прицела «П». По его мнению, прицел «П» автомата АК74 должен обеспечивать прямой выстрел не по цели высотой 0,5 м, а по цели высотой 0,3 м. Причем, как указывает автор публикаций, именно такие цели и являются наименьшими, по которым надо вести стрельбу в бою и по высоте которых надо и назначать прицел «П».В обоснование своих предложений Виктор Алексеевич приводит расчеты, в которых доказывает, что стрельба по головной фигуре с существующим прицелом «П» и с точкой прицеливания под нижний обрез цели неэффективна. А вот с предлагаемым им прицелом «П» с высотой траектории 0,3 м стрельба будет эффективна. Вот так простым изменением значения прицела «П», по его мнению, можно в разы повысить эффективность стрельбы из автомата.На первый взгляд автор затеял действительно благое дело – повысить эффективность применения оружия и меньшими затратами победить врага! Такие предложения надо только приветствовать. Где же раньше была вся военная наука? Почему никто не додумался до такого простого решения? Но не все так просто, как может показаться сначала.Начнем с прицела «П» автомата АК74. По утверждению В.А. Сватеева, значение прицела «П» автомата АК74 соответствует дальности 440 м и обеспечивает «прямой» выстрел по грудной фигуре.Прицел «П» – постоянная установка прицела. Это крайнее заднее положение хомутика прицела, в котором он должен постоянно находиться до боя. Такую установку прицела удобно использовать при внезапном появлении противника на ближних дистанциях. Прицел «П» – это относительно универсальный прицел для стрельбы на малых дальностях. Им удобно пользоваться в напряженные моменты боя, поскольку не надо отвлекаться и терять время на изменение прицела.При этом следует отметить, что прицел «П» не всегда верно трактуется как прицел с дальностью прямого выстрела по грудной фигуре. Так, например, для автомата АКМ дальность прямого выстрела по цели высотой 0,5 м (грудная фигура) составляет 350 м, а высота траектории с прицелом «3» или «П» – 0,34 м. Это на 16 см ниже, чем мишень № 6, но на 4 см выше, чем мишень № 5.Для автоматов АК74 и АК74М дальность прямого выстрела по грудной фигуре составляет 440 м, а высота траектории с прицелом «4» или «П» – 0,4 м. Это на 10 см ниже, чем мишень № 6, но на 10 см выше, чем мишень № 5. Но здесь есть один нюанс. В руководстве по АК74 написано: «Ст. 13 …«П» – постоянная установка прицела, примерно соответствующая прицелу «4» (дальность стрельбы 440 м)». Обращение автора данной статьи к производителю автомата прояснило этот вопрос: у автомата АК74 прицел «П» соответствует прицелу «4».Таким образом, можно сделать первый вывод. В автомате АК74 прицел «П» вопреки утверждению В.А. Сватеева соответствует не дальности прямого выстрела, а прицелу 4. Высота траектории при стрельбе с прицелом «П» из автоматов АКМ и АК74 позволяет уверенно поражать различные, в том числе малоразмерные цели. Вопрос только в том, как правильно выбирать точку прицеливания.Разнообразие видов и типов целей на поле боя, их размеров и видимости, в зависимости от состава и вооружения противника, способа его действий, а также от рельефа, растительности и погодно-климатических условий, очень велико. То есть размеры реальных целей могут быть и меньше и больше, чем головная фигура, особенно при ведении боя в особых условиях. Размеры и форма мишеней, которые имитируют различные цели и используются для обучения, не могут в точности соответствовать тому огромному многообразию, которое может существовать на поле боя. Именно поэтому типы и размеры мишеней, указанные в Курсе стрельб, примерно соответствуют реальным целям на поле боя.Для определения наиболее характерных целей, их размеров и видимости, а также дальности стрельбы по ним, частоте появления в различных видах боя, на различных театрах военных действий проводятся специальные исследования. Их результаты находят свое отражение в тактико-технических требованиях к оружию.В обоснование же своих предложений о необходимости стрельбы именно по головной цели В.А. Сватеев приводит несколько рисунков стрелка в окопе и за различными укрытиями, взятых из полевого руководства армии США по автоматической винтовке М16А1, и некоторые рассуждения на тему размера целей на поле боя. Полагаю, что рассмотрение двух-трех картинок из руководств и наставлений в качестве «научного доказательства» для обоснования требований к оружию представляется «слегка поверхностным», а выбор головной фигуры в качестве основной – необоснованным.Автомат – это универсальный вид стрелкового оружия, обеспечивающий поражение вполне конкретных целей на определенных дальностях. Тем не менее автомат не может обеспечить выполнение всех задач, возлагаемых на стрелковое оружие в бою. От автоматчика нельзя требовать выполнения задач пулеметчика и тем более выполнения снайперских задач. Для решения всей совокупности огневых задач в любом подразделении создается система образцов стрелкового оружия. В свою очередь, практика обучения показывает, что существующих мишеней Курса стрельб вполне достаточно для обучения, а размеры мишени № 6 вполне соответствуют основному курсу обучения стрельбе из автомата.Определившись с некоторыми основами, можно перейти и к рассмотрению способа доказательства, выбранного В.А. Сватеевым по изменению прицела «П» автомата АК74. Как уже было сказано выше, он предлагает назначать новый прицел «П» исходя из высоты траектории 0,3 м, приводя в обоснование своих предложений результаты расчетов вероятности попадания в головную фигуру. При этом расчеты были проведены при стрельбе на различных дальностях для значений прицела «3», «4», с мнимым прицелом «П», имеющим высоту траектории 0,5 м, в сравнении со стрельбой с предлагаемым им прицелом «П» с высотой траектории 0,3 м.Вполне естественно, что при стрельбе по головной фигуре с прицелом «П» на дальностях, где средняя траектория проходит в верхней части цели или выше цели, вероятность попадания оказалась ниже, чем при стрельбе с предлагаемым прицелом «П» с высотой траектории 0,3 м. Но именно так и должно быть. Для доказательства очевидной истины не надо было не только проводить расчеты или экспериментальные стрельбы, не надо было даже задумываться об этом.На что здесь необходимо обратить внимание. В проведенных расчетах Виктор Алексеевич рассматривает только одну точку прицеливания, а именно в середину нижнего обреза цели, игнорируя при этом другие варианты наводки оружия. Кроме того, вообще не рассматриваются варианты стрельбы с точными установками прицела. Причем расчеты были проведены только для лучших стрелков. И, судя по представленным результатам, расчеты проводились применительно к положению для стрельбы «лежа с упора» и без учета ошибок подготовки стрельбы. То есть намеренно отбирались такие результаты, которые работали на версию В.А. Сватеева. С научной точки зрения такой выборочный подход в доказательстве своей правоты совершенно неприемлем. Да и потом, какую боевую ситуацию рассматривал автор предложения, моделируя стрельбу по головной цели на дальности около 300 м из положения для стрельбы «лежа с упора»?Самое же примечательное заключается в том, что в результате проведенных расчетов автором «рацпредложения» убедительно доказано, что стрельба с прицелом, превышающим дальность до цели, малоэффективна. Но ведь это аксиома! Это не требует даже элементарных рассуждений. Причем в приводимых доказательствах полностью игнорируется требование ст. 155 Руководства по автомату АК74: «…прицел и точка прицеливания выбираются с таким расчетом, чтобы при стрельбе средняя траектория проходила посередине цели». Другими словами, применительно к рассматриваемому случаю точка прицеливания была выбрана неправильно и для гарантированного поражения цели использована быть не может.Однако В.А. Сватеев не обращает внимания на это требование и в доказательство своей правоты цитирует второй абзац ст. 155 Руководства: «При стрельбе на дальности до 400 м огонь следует вести, как правило (выделено мной. – В.К.), с прицелом 4 или «П», прицеливаясь в нижний край цели…» И далее он утверждает, что именно так и учат стрелять солдат сегодня, именно так его когда-то учили стрелять в Курганском военно-политическом училище, именно так он учил стрелять своих солдат, будучи командиром роты охраны аэродрома. И делается это якобы потому, что именно так требует стрелять Руководство по автомату АК74.Но второй абзац ст. 155 Руководства всего лишь расширяет рекомендации, указанные в первом абзаце, но не отменяет их. Все, кто не понаслышке знаком с методикой огневой подготовки, с доводами В.А. Сватеева согласиться не могут. Документы, регламентирующие огневую подготовку, однозначно требуют от командиров проводить с подчиненными занятия по правилам стрельбы в конкретных условиях обстановки. В ходе этих занятий обучаемых обязательно учат определять дальность до цели и выбирать необходимый прицел. Так же – в зависимости от дальности до цели, движения цели, направления и скорости ветра и окружающей температуры – выбирается точка прицеливания. При этом точка прицеливания в зависимости от условий стрельбы может находиться и вне контура цели. Стрельба с «выносом точки прицеливания», учитывающим условия стрельбы, – это обычная практика в обучении стрельбе.Твердое убеждение В.А. Сватеева в том, что стрелять в армии, в том числе и по малоразмерной цели, учат только с прицелом «П» с прицеливанием только под обрез, – это либо намеренный подлог в доказательстве, либо полное незнание основ методики и практики огневой подготовки. Таким образом, пришло время сделать следующий и, пожалуй, основной вывод: для эффективной стрельбы из автомата надо не эксперименты с прицелом проводить, а учить людей стрелять!К чему же в итоге может привести предлагаемое В.А. Сватеевым изменение значения прицела «П» для автомата АК74 с высоты траектории 0,4 м на высоту траектории 0,3 м? Во-первых, к совершенно ненужным затратам финансов и времени. Во-вторых, к элементарной путанице в знании военнослужащими значения прицела «П» для различных образцов оружия. И это при том, что никакого прироста в эффективности стрельбы не будет! Полагаю, что после приведенных аргументов вывод о предложении В.А. Сватеева может быть однозначным: так делать не нужно.В попытках что-то улучшить человек может добросовестно заблуждаться, может ошибаться по незнанию, может проявлять элементарное упрямство в отстаивании своей точки зрения, может даже совершать определенный подлог в угоду доказательства своей правоты. Все это ошибки человека. Но могут ли ошибаться публикующие рассмотренные нами предложения издательства, позиционирующие себя как журналы для военных профессионалов? Полагаю, что редакторы таких изданий просто обязаны были получить рецензии на планируемые к изданию публикации. Даже если это статья для начала дискуссии.Кстати, рецензии на свои публикации В.А. Сватеев хотел получить в различных организациях, но уже после выхода статей в свет. Ответ на них был отрицательный. Тем не менее В.А. Сватеев, проявляя настойчивость в достижении поставленной цели, потребовал у всех, кто дал отрицательный отзыв на его предложения, изменить его на положительный.В свое время статья в журнале Министерства обороны СССР расценивалась как руководство к действию. Вот и сегодня, по слухам, нашлись «специалисты», обнаружившие рациональное в предложениях В.А. Сватеева. Так что обсуждаемые публикации оказали свое действие на неокрепшие умы некоторых «молодых военных ученых».Но есть еще один вопрос, который не хочется обходить стороной. Статьи опубликованы. Свое мнение высказали любители на форумах в Интернете и специалисты организаций в письменных ответах В.А. Сватееву. А где же печатное слово профессионалов? Словно набрав в рот воды, упорно молчат Главное управление боевой подготовки ВС РФ, Управление боевой подготовки Сухопутных войск, Главное ракетно-артиллерийское управление, Общевойсковая академия ВС РФ, кафедры огневой подготовки ввузов, военно-научные комитеты и научно-исследовательские организации Министерства обороны и других силовых ведомств. Молчание – это знак согласия с тем, что декларирует В.А. Сватеев и публикует в журналах Министерства обороны РФ?А может, все гораздо проще? Как известно, в ходе относительно недавней реформы военного образования были ликвидированы курсы «Выстрел», уничтожена кафедра боевой эффективности вооружения в Общевойсковой академии, претерпевали реорганизацию и оптимизацию управление боевой подготовки и управление военного образования, еще раньше закончили свою жизнь ЦОТИ СВ и направление военного образования СВ, где тоже были специалисты огневой подготовки. Остались ли еще огневики в нашем отечестве? Каково сегодня состояние огневого дела в Вооруженных силах России?