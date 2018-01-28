Явление "Водяного дракона" из Поднебесной

Китай не перестает удивлять специалистов своими достижениями в различных областях науки и техники. В минувшем году страна поставила очередной рекорд в области авиации – китайские специалисты самостоятельно разработали, построили и подняли в воздух тяжелый самолет-амфибию.Первый полет первого летного опытного образца самолета-амфибии национальной разработки и постройки AG-600 «Цзяолун» («Водяной дракон») состоялся 24 декабря 2017 года с аэродрома Цзинвань, что рядом с городом Чжухай в провинции Гуандун на юге страны. Взлет состоялся в 09.39 по местному времени и прошел в штатном режиме. Полет AG-600 длился около часа. Шасси в ходе полета не убиралось. За первым полетом нового самолета-амфибии наблюдали многочисленные зрители, специально собранные на аэродроме. После посадки новая китайская амфибия под звуки марша и приветственные крики собравшихся прошла через водяную «арку», образованную струями воды пожарных машин.Впрочем, путь к этому успеху начался не вчера, а еще в 70-х годах прошлого века.Первым тяжелым гидросамолетом, разработанным в КНР, стал гидросамолет SH-5 (Shuishang Hongzhaji – «морской бомбардировщик»), созданный Харбинским авиационным заводом (ныне Harbin Aircraft Manufacturing Corporation – HAMC) в конце 1960-х годов на замену устаревшим советским летающим лодкам Бе-6. Проектирование SH-5 было завершено в феврале 1970 года, однако первый полет китайского гидросамолета состоялся только 3 апреля 1976 года, а серийное производство и поставки в авиацию военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) удалось начать лишь в 1986 году.При создании своего гидросамолета китайские конструкторы широко заимствовали технические решения, использовавшиеся на советских и японских летающих лодках. В частности, обводы лодки и убирающееся выкатное шасси были аналогичны японской PS-1, а хвостовое оперение – увеличенный аналог оперения советского Бе-12. Кроме того, были использованы крыло и двигатели транспортного самолета Y-8 (китайский аналог Ан-12). Максимальная взлетная масса SH-5 составила 45 т.Всего было изготовлено шесть самолетов SH-5, в том числе флоту передано четыре (бортовые номера 9113, 9123, 9133 и 9143). Два первых прототипа (бортовые номера 02 и 03) использовались для отработки различного оборудования и вооружения, при этом одна машина была переоборудована в опытный противопожарный самолет – водяной бомбардировщик. Оба прототипа первыми были выведены из эксплуатации, в частности, борт «02» в настоящее время находится в экспозиции авиационного музея в Пекине.Строевые гидросамолеты SH-5 поступили в состав 3-го отдельного авиационного полка морской авиации, базирующегося в Циндао. К 2010 году в летном состоянии находились по крайней мере две машины, которые, естественно, уже не соответствовали современным требованиям. Впрочем, это не мешало ВМС НОАК привлекать гидросамолеты к мероприятиям боевой подготовки сил флота.В феврале 2013 года SH-5 участвовали в учениях, на которых отрабатывались вопросы ведения морской разведки и проведения поисково-спасательных операций. В ходе боевой подготовки в мае 2013 года в районе Циндао была потеряна одна амфибия (бортовой номер неизвестен). Однако износ материальной части и моральное устаревание гидросамолетов брали свое, и к концу 2015 года ни одного SH-5 в боевом строю морской авиации Китая не осталось. Впрочем, к этому моменту уже полным ходом шли работы по созданию его преемника.Официально программа создания китайского тяжелого самолета-амфибии AG-600 была начата в 2009 году. Самолет разрабатывался в НИИ специальной техники (China Special Vehicle Research Institute, также известен как General Aircraft Research Institute) корпорации AVIC. Китайцы очень ревниво и тщательно оберегают любую информацию, так или иначе связанную со своими оборонными программами, поэтому эта машина ранее была известна под обозначениями JL-600, TA-600 и D-600. Нынешний индекс AG-600 употребляется с 2014 года.Первоначально планировалось, что первый прототип должен был подняться в воздух в 2013 году, а поставки первых серийных амфибий должны были начаться в 2014 году. Однако при создании AG-600 китайские специалисты, видимо, столкнулись с многочисленными проблемами, что привело к отставанию работ над данным проектом на три-четыре года от первоначально намеченного графика.Самолет собирался в Чжухае, на авиастроительном заводе компании Zhuhai Yanzhou Aircraft Corporation (ZYAC) объединения China Aviation Industry General Aircraft (CAIGA) корпорации AVIC.Завод в Чжухае, по сути, является сборочной площадкой, а сама амфибия строилась в широкой кооперации с другими авиастроительными предприятиями Китая. Всего в разработке и производстве AG-600 задействовано около 150 институтов и научных центров и 70 предприятий промышленности КНР. При этом разработчики заявляют, что более 90% комплектующих для амфибии производится в Китае. При этом программа создания AG-600 является одной из трех китайских программ разработки «больших» самолетов, имеющих национальный приоритет (две других – это программы создания военно-транспортного самолета Y-20 и пассажирского авиалайнера С919). Согласно сообщениям в китайских СМИ, на программу AG-600 с 2009 года было затрачено около 3 млрд юаней.Торжественная церемония выкатки первого летного прототипа самолета-амфибии AG-600 с серийным номером 001 состоялась через девять лет после старта программы – 23 июля 2016 года. А уже 30 октября сверкающая свежей краской амфибия, получившая бортовой номер В-002А, заняла свое место на статической стоянке международного аэрокосмического салона Airshow China – 2016.Первоначально разработчиками амфибии заявлялось о намерении поднять первый прототип AG-600 в воздух в 2016 году, но в рамках проведения Airshow China – 2016 было объявлено, что свой первый полет китайская амфибия совершит в первом квартале следующего, 2017-го, года. Впрочем, в реальности и это срок также был значительно сдвинут вправо.По своей аэродинамической компоновке китайский «Водяной дракон» подобен японской амфибии ShinMaywa US-2. Это моноплан с высокорасположенным крылом, оснащенным развитой механизацией, и Т-образным хвостовым оперением. Как и у японской машины, упор при проектировании самолета был сделан на достижение большой дальности полета и высокой мореходности. Подобно все тому же US-2 для уменьшения заливаемости в носовой части на днище перед скулой размещены туннельные продольные каналы. Основные стойки шасси также, судя по всему, сделаны по образу и подобию японской машины. В состав силовой установки AG-600 вошли четыре китайских турбовинтовых двигателя (ТВД) типа WJ-6 с шестилопастными воздушными винтами JL-4. Отметим, что по своей взлетной массе «Водяной дракон» стал самым крупным в мире самолетом-амфибией с турбовинтовыми двигателями, опередив своего японского прототипа.Основными задачами новой амфибии ее создатели называют выполнение морских патрульных и поисково-спасательных операций, а также тушение пожаров. Следует отметить, что на первом AG-600 отсутствует большой грузолюк в днище лодки (подобно отечественным амфибиям Бе-12 или А-40), но зато присутствуют две пары небольших люков (вероятно, водяных баков) в днище за реданом.По информации разработчиков, в варианте «водяного бомбардировщика» китайский «Водяной дракон» будет способен забирать на глиссировании до 12 т воды за 20 секунд. Согласно приведенным расчетам, на одной заправке топливом AG-600 сможет сбросить на очаги пожара до 371 т воды. В поисково-спасательном варианте AG-600 может принять на борт до 50 пострадавших – на удалении в 1600 км от аэродрома вылета.Несмотря на столь мирные задачи, поставленные перед AG-600, вероятнее всего, его «ареалом обитания» все же станут спорные островные территории в акватории Южно-Китайского моря. Впрочем, сами создатели амфибии отмечают, что кроме упомянутых выше возможно создание других модификаций, в том числе и военных. А китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» вообще без обиняков назвало самолет «защитником морей, островов и рифов». В китайской прессе отмечается, что новая амфибия, базируясь на китайском острове Хайнань, способна без дозаправки долететь до прибрежных вод малайзийского острова Борнео.Согласно китайским официальным источникам, уже выдан заказ на 17 «Водяных драконов». Всего же потребности Китая оцениваются в 50 самолетов-амфибий данного типа. При этом планируется достигнуть темпа производства AG-600 на уровне пяти самолетов в месяц.Кроме того, Китай рассчитывает экспортировать эти самолеты. «С первого дня проектирования AG-600 предусматривался как самолет для продажи на мировом рынке. Мы уверены в экспортном успехе, так как наш самолет по своим характеристикам – по максимальной взлетной массе и дальности полета – не имеет равных в мире», – заявил генеральный менеджер CAIGA Цюй Цзинвэнь. Он также отметил, что «AG-600 заинтересовал страны с многочисленными островами, таких как Малайзия и Новая Зеландия, и мы находимся с ними в контакте». Всего же, по прогнозам китайских специалистов, с учетом экспорта планируется построить 150 самолетов-амфибий AG-600.Итак, новый китайский самолет-амфибия поднялся в воздух. Но что же дальше?«Первый полет оказался успешным, и этот факт ставит Китай в ряды немногих стран мира, способных разработать крупногабаритный гидросамолет», – заявил главный конструктор гидросамолета AG-600 Хуан Линцай. Это действительно так, и необходимо отметить, что вектор развития мирового гидросамолетостроения в последние годы уверенно сдвигается на Дальний Восток. И это прежде всего связано с деятельностью китайских авиационных инженеров и конструкторов.Тем не менее нельзя сказать, что будущее «Водяного дракона» безоблачно. Впереди полеты с воды, которые покажут, насколько далеко продвинулись китайские специалисты в таких областях, как аэро- и гидродинамика, а также создание коррозионностойких материалов. Показательно, что в последние годы китайская сторона весьма активно проявляет интерес к отечественному гидросамолетостроению, в частности к российским гидросамолетам Бе-200 и Бе-103. Однако представляется, что Пекин в данном случае заинтересован не столько в широкомасштабных поставках российских самолетов-амфибий, сколько в возможности получения соответствующих технологий.Кроме того, можно считать свершившимся фактом выход на мировой авиационный рынок нового производителя гидросамолетов, что, безусловно, усложнит продвижение отечественного самолета-амфибии Бе-200 на рынках Юго-Восточной Азии (а это в настоящий момент наиболее перспективный для отечественных гидросамолетов рынок). Поэтому надо быть готовыми к жесткой конкуренции и с китайскими, и с японскими самолетами-амфибиями, в частности – извлечь необходимые уроки из проигрыша отечественной машины японской летающей лодке US-2 в Индии. Кроме того, есть настоятельная необходимость интенсификации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке новых самолетов-амфибий, ныне практически свернутых.