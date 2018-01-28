22:16 28 января

Русскую армию в 1914 году послали на убой

Русскую армию в 1914 году послали на убойВ феврале 1914 года видный государственный деятель, бывший министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново подал Николаю II обширный доклад, где говорилось, «что даже победа над Германией не дала бы России ничего ценного». «Познань? Восточная Пруссия? Но зачем нам эти области, густо населенные поляками, когда и с русскими поляками нам не так легко управиться? – указывалось в документе. – Галиция? Это рассадник опасного «малоросского сепаратизма». Причем, указывал Дурново, «заключение с Германией выгодного торгового договора вовсе не требует предварительного разгрома Германии». Наоборот, в случае такового разгрома «мы потеряли бы ценный рынок». К тому же Россия попала бы в «финансовую кабалу» к своим кредиторам-союзникам.

«Начнется с того, что все неудачи будут приписываться правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него… В стране начнутся революционные выступления… Армия, лишившаяся наиболее надежного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка… Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению», – подчеркивалось в докладе.

МИФ О БРАТУШКАХ


Считается, что, вступив в войну, мы тем самым защищали братушек-славян! Увы, эти братушки были персонажами довольно скандальными и передрались в ходе Балканских войн.

Так, накануне войны Россия передала Болгарии 75 орудий, в том числе восемь 11-дюймовых (280-мм). А 14 октября 1915 года Болгария вступила в войну, причем народу объяснили: «Клика Распутина объявила нам войну».

28 июня 1914 года сербский террорист Гаврила Принцип убил наследника австрийского престола эрцгерцога Фердинанда и его жену Елизавету. Это не было акцией фанатика-одиночки. В покушении участвовали десятки людей, включая высших сербских офицеров, и в том числе шефа сербской разведки Драгутина Дмитриевича (псевдоним Апис). Австро-венгерские следователи и ряд зарубежных историков утверждали, что в организации покушения замешаны военный агент (атташе) России полковник Виктор Алексеевич Артамонов и его заместитель капитан Александр Иванович Верховский.

Лично у меня нет доказательств виновности этих офицеров. Позже Артамонов хвалился алиби – в день покушения он находился в Италии, хотя и недалеко от австрийской границы. Ну а Верховский еще тот гусь! Он был видным масоном «Военной ложи». В августе 1917 года Керенский назначил его военным министром. В декабре 1918 года он примкнул к большевикам, а в 1922 году на Генуэзской конференции был главным советским военным экспертом. Расстрелян он был 19 августа 1938 года, но реабилитирован 28 октября 1956 года.

Замечу, что и Артамонов, и российский посол в Сербии Николай Генрихович Гартвиг тоже были масонами. При этом достоверно известно, что Верховский постоянно контактировал с Аписом. А между тем Апис и еще трое руководителей сербской разведки весной 1917 года сербским же судом были признаны виновными в организации покушения на эрцгерцога и приговорены к смертной казни.

Я лично этим делом не занимался и оставляю знак вопроса. Однако через два дня после покушения Николай II приказал отправить в Сербию 120 тыс. винтовок системы Мосина и миллион патронов.

КОМУ БЫЛА ВЫГОДНА ВОЙНА

23 августа Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум. Австрия начала мобилизацию, направленную против Сербии, а Россия в ответ начала всеобщую мобилизацию. С 15 июля по 1 августа 1914 года почти непрерывно шел обмен телеграммами между кайзером Вильгельмом II и императором Николаем II. Кайзер уговаривал царя прекратить мобилизацию, а тот отказывался. В качестве последнего аргумента кайзер пригрозил объявлением войны и, не получив ответа, объявил ее. Формально немцы первые начали войну. Но, во-первых, Вильгельм не хотел войны в 1914 году. Во-вторых, германские стратеги планировали наступление на западе и оборону на востоке.

Так кому была выгодна «Великая война»?

Австрийским генералам и группе банкиров захотелось после Боснии и Герцеговины присоединить к своей лоскутной империи еще и Сербию. Замечу, что от южной границы Сербии до Дарданелл всего 300 км, а до Эгейского моря – только 50 км.

Французы уже 40 с лишним лет мечтали о реванше за 1870 год и жаждали отторгнуть от Германии Эльзас и Лотарингию.

Англичане боялись за свои колонии, страдали от конкуренции мощной германской промышленности, а пуще всего опасались быстрого усиления германского военно-морского флота. Германские линкоры имели лучшую артиллерию, броню и живучесть, чем британские, а по числу дредноутов обе страны должны были сравняться к 1918–1920 годам.

Германия желала обуздать французских реваншистов и с вожделением поглядывала на огромные британские колонии, над которыми «никогда не заходило солнце».

Таким образом, в 1914 году война отвечала насущным интересам всех великих европейских держав. Всех, кроме России.

Ввязавшись в войну, ни царь, ни его министры и генералы так и не определили целей войны. Повторяю, речь не идет о том, что эти цели были реакционны или заведомо неосуществимы. Дело в том, что ни царь, ни министры не сумели сформулировать будущее «объединенной» Польши после победы над Германией и Австро-Венгрией. Вариантов, включая официальные высказывания Николая II, командующего русской армией великого князя Николая Николаевича, а также министров иностранных дел, хватало, но все они были противоречивы и неопределенны.

В 1916–1917 годах русские войска захватили изрядный кусок турецкой территории, включая города Трапезунд, Эрзурум, Эрзиджан, Битлис и др. И опять царь, министры и генералы не знали, что с ними делать.

Захватили у Австрии временно Галицию, и опять же вопрос: то ли присоединять ее к будущей Польше, то ли делать российской губернией, то ли дать Малороссии автономию и включить в оную Галицию? Как говорится, «легкость в мыслях необыкновенная».

А что делать с Проливами после победы? Еще незабвенный Федор Михайлович Достоевский писал: «И еще раз о том, что Константинополь, рано ли, поздно ли, а должен быть наш».

В ноябре 1914 года вице-директор канцелярии МИД Николай Александрович Базили составил секретную записку «О наших целях в Проливах». Там говорилось:

«Стратегическое значение Проливов – контроль за прохождением судов из Средиземного моря в Черное и обратно... Проливы – прекрасная оперативная база для действий флота в Средиземном и Черном море...

...Полное разрешение вопроса о Проливах возможно только путем непосредственного утверждения нашей власти на Босфоре и Дарданеллах с частью Эгейских островов и достаточным Hinterland‘ом (прилегающие районы. – А.Ш.), чтобы владение ими было прочным. Только такое решение... – одно соответствует нашей великодержавности, давая нам новое средство к расширению мирового значения нашего отечества».

Любопытно, что уже в ходе войны Англия и Франция пообещали России Константинополь, а сами заключили тайный сепаративный договор, по которому взаимно обещали Проливы России не отдавать. Мало того, и Лондон, и Париж вынашивали планы раздела Российской империи после разгрома Германии. Отъему подлежали Привисленский край, Прибалтика, Финляндия, а по возможности и Украина, и Кавказ.

ТРИ ЛИНИИ КРЕПОСТЕЙ

Для Российской империи, как позже и для СССР, самым опасным, если не сказать единственно опасным, было западное направление. С запада шли Карл XII, Наполеон, польские паны в 1603–1618 годах и в 1920 году, ну а в 1941 году – Гитлер.

Вступив в 1825 году на престол, Николай I решил прикрыть западную границу империи, построив там ряд новых крепостей, которые в сочетании со старыми должны были образовать три линии обороны.

Вспомним, что даже Наполеон говорил: «Возможно ли вести войну без содействия крепостей? Положительно нет!»

В конечном итоге усилиями трех императоров – Николая I, Александра II и Александра III – были созданы три линии мощнейших по тем временам крепостей. И хотя наши крепости строились и вооружались в обстановке строжайшей секретности, западные специалисты довольно высоко оценивали состояние инженерной обороны русской границы. Основываясь на данных немецких офицеров Генштаба, Фридрих Энгельс писал: «Русские, в особенности после 1831 года, сделали то, что упустили сделать их предшественники. Модлин (Новогеоргиевск), Варшава, Ивангород, Брест-Литовск образуют целую систему крепостей, которая по сочетанию своих стратегических возможностей является единственной в мире».

По мнению автора, тут классику можно верить: во-первых, он хорошо разбирался в военном деле, а во-вторых, люто ненавидел царскую Россию, и обвинить его в приукрашивании трудно.

Три линии крепостей позволяли России вести как оборонительную, так и наступательную войну. К августу 1914 года численность русской армии составляла 1 млн 423 тыс. человек, а после мобилизации – 5 млн 338 тыс. человек. С учетом состояния железных и гужевых дорог, бюрократического аппарата и т.д. время мобилизации русской армии в разы превосходило время мобилизации в армиях Германии и Франции. Поэтому прикрытие крепостями западных границ имело крайне важное значение для Российской империи.

В 1865–1881 годах произошла революция в артиллерии. Гладкоствольные орудия были заменены нарезными орудиями образца 1867 года, стрелявшими снарядами со свинцовыми оболочками, а затем появились орудия образца 1877 года с каналом современного типа, стрелявшие снарядами с медными поясками. То есть пушки и снаряды образца 1877 года взаимозаменяемы с орудиями и снарядами, состоящими на вооружении в 2017 году.

Первыми в мире орудия образца 1867 года и образца 1877 года приняли на вооружение русские и прусские артиллеристы. Можно смело сказать, что фирму Круппа создали русские деньги и идеи русских офицеров из Артиллерийского комитета. Инженеры Круппа обеспечили высокую технологию изготовления орудий, а заводы Круппа стали опытным производством для русской артиллерии. Далее производство артсистем калибра 87–280 мм внедряли на Обуховском и Пермском заводах (Морского и Горного ведомств, то есть казенных). Таким образом, к 1894 году русская армия обзавелась лучшей (наряду с Германией) в мире полевой, крепостной и осадной (тяжелой сухопутной) артиллерией.

Во второй половине 80-х годов XIX века началась новая революция в артиллерии и фортификации. Переход на бездымный порох позволил увеличить начальную скорость и дальность стрельбы орудий. Создание новых мощных взрывчатых веществ – мелинита, лиддита и тротила – позволили в разы увеличить фугасное действие снарядов. До этого снаряды, начиненные порохом, имели слабое фугасное действие, а увеличение калибра мало сказывалось на фугасном действии снаряда. Теперь все ограничения на дальность стрельбы с введением бездымного пороха были сняты, и уже в середине 1890-х годов орудия стали способны стрелять на дальность 25 км, а к 1918 году – на 120 км.

В свою очередь, увеличение калибра гаубиц и мортир привело к фантастическому увеличению фугасного действия. В итоге к 1914 году у немцев и австро-венгров появились мортиры калибра 420 мм, а французы в 1915 году создали 520-мм мортиру. Кстати, эти французские «игрушки» в 1942–1943 годах стреляли по Ленинграду.

Наконец, в 1890-х годах появились орудия с откатом по оси канала, а не вместе с лафетом, как это было ранее.

Вторая революция в артиллерии привела к революции в фортификации – в сухопутных крепостях появились бетонные сооружения с многометровыми стенами и крышами, а также броневыми артиллерийскими и пулеметными башнями.

СТРАННЫЙ РУССКИЙ ПУТЬ

В то же время в России примерно с 1894 года стали твориться необъяснимые с точки зрения здравого смысла вещи. Вместо лучших в мире крупповских орудий русская армия стала ориентироваться на французскую фирму Шнейдера. То есть производителя позорно битой в 1870 году страны.

Как уже говорилось выше, революция в артиллерии и выход России на 1-е место в мире по уровню ее материальной части обеспечили наши казенные заводы и арсеналы. После прекращения производства медных орудий в конце 1880-х годов арсеналы сосредоточились на производстве лафетов, снарядов и т.п. В 1890-х годах артиллерийские заказы впервые получил частный Путиловский завод. Монополизировавший руководство артиллерией великий князь Сергей Михайлович вместе со своей метрессой Матильдой Кшесинской вступил в сговор с руководством фирмы Шнейдера и зависимым от него руководством Путиловского завода. В итоге на вооружение принимаются только образцы фирмы Шнейдера. Мало того, Шнейдер требовал, чтобы все новые орудия производились на Путиловском заводе и нигде более.

А вот Петербургский орудийный завод Военного ведомства в 1905–1914 годах влачил жалкое существование. Ну а крупнейший поставщик артиллерия для сухопутных войск Пермский (Мотовилихинский) завод с 1905 по 1914 год вообще не получал заказов на артсистемы. Завод кормился заказами на черновые болванки, снаряды, даже стал строить речные пароходы. В итоге завод, приносивший с конца XIX века по 1905 год прибыль 10–12%, в 1906–1914 годах принес убытки в 5 млн руб.

А все дело в том, что великий князь Сергей и его французские кукловоды пытались обанкротить казенный завод с тем, чтобы он за гроши был продан фирме Шнейдера. Так бы и случилось, но Сергея подвел родной брат Михаил, проживавший в Англии и друживший с Альбертом Виккерсом. Они вместе охотились и рыбачили и состояли в высоких градусах сразу в двух масонских ложах. Неизвестно, чем бы закончилась битва двух пушечных королей – Виккерса и Шнейдера, но началась война, и Пермский завод остался казенным. Впрочем, Виккерс не оказался внакладе. В ноябре 1912 года он добился разрешения построить огромный артиллерийский завод в Царицыне. При этом военный министр Владимир Александрович Сухомлинов получил от фирмы презент – 50 тыс. руб.

Сколько миллионов золотых рублей вложило русское правительство в сей проект, до сих пор не посчитано. Но игра стоила свеч. По контракту Виккерс обещал с 1 сентября 1915 года сдавать 356-, 203- и 130-мм пушки. Летом 1915 года на завод нагрянули жандармы. Их потрясли недостроенные стены цехов, станков не было вовсе, все руководство Царицынского завода проживало в Петрограде…

Замечу, что с 1925 года Сталинградский завод, получивший название «Баррикады», достраивала вся страна. Тем не менее первые орудия были сданы в середине 1930-х годов.

Под нажимом французов наши генералы занялись исключительно полевой артиллерией. В результате к 1 августа 1914 года в России не было изготовлено ни одного серийного тяжелого орудия для осадной или крепостной артиллерии. В связи с этим великий князь Сергей Михайлович в 1910 году добился у царя упразднения осадной артиллерии как таковой. Замечу, что осадной тогда называли артиллерию большой мощности. При этом большинство старых осадных артсистем образца 1867 года и 1877 годов пошли на лом, а остальные отправили на крепостные склады. Великий князь обещал царю возродить осадную артиллерию к 1921 году, а крепостную перевооружить новыми орудиями к… 1930 году!

В феврале 1909 года, по докладу тогда еще начальника Главного управления Генштаба В.А. Сухомлинова, состоялось высочайшее повеление об упразднении нескольких крепостей, в том числе и крепости Новогеоргиевск, считавшейся первоклассной, Батума, Очакова и Усть-Двинска; о скорейшем приведении в «надлежащий вид» Брест-Литовска, Кронштадта, Выборга, Владивостока и пр., так как, по мнению Сухомлинова, «сохранение крепостей в том состоянии», в каком они тогда находились, «было бы изменой».

Через год, в мае 1910 года, новый начальник Генштаба генерал Евгений Александрович Гернгросс испросил другое повеление о крепостях, по которому крепости Новогеоргиевск, Батум, Усть-Двинск и Очаков не только не упразднялись, но должны были переустроиться, чтобы удовлетворять современным требованиям.

Кроме того, в разное время царь не мудрствуя лукаво подмахивал взаимоисключающие «высочайшие повеления». Вот, к примеру, 1 января 1910 года Николай подмахивает Высочайшее повеление об упразднении крепости Ивангород. 26 ноября 1913 года в Ялте был парад. Царь немного «тяпнул» в палатке утром с офицерами, а затем отправился завтракать, мешая водку с портвейном. Потом принял военного министра Сухомлинова и подмахнул «Высочайшее одобрение на сохранение и частичное переустройство крепости Ивангород».

Любопытно, что ряд фортов и крепостей Варшавского военного округа (ВО) не были взорваны из-за отсутствия средств на взрывчатку и разборку развалин.

ПРОБЛЕМЫ СО СНАРЯДАМИ

Впрочем, непонятные дела творились не только в крепостной артиллерии. Не смогли в России даже к старым пушкам изготовить новые стальные снаряды, снаряженные тротилом или мелинитом! Можно было бы также переснарядить старые снаряды с черного пороха на новые взрывчатые вещества (ВВ). Увы, к 1915 году снаряды с новыми ВВ составляли от 1 до 5% из общего боекомплекта западных крепостей. Зато наши генералы в огромных количествах заготовили шрапнель для 152–203-мм пушек и мортир. Что интересно, к этому времени орудий калибра свыше 203 мм в русской армии вообще не было.

Между тем в Австро-Венгрии в 1898 году принимаются на вооружение 240-мм мортира М.98, 240-мм пушка М.16, 305-мм мортиры М.11 и М.16, 380-мм гаубицы М.16 и, наконец, 420-мм гаубица L/15. В Германии в 1912 году принимаются на вооружение 305-мм гаубицы L/17, в 1909 году – 420-мм гаубица L/16, в 1912 году – 420-мм мортира I.R и т.д.

Мало того, к 1914 году в Германии была создана и запущена в серийное производство целая система минометов. Германские минометы, подобно классическим орудиям, были снабжены противооткатными системами. Боевой вес миномета калибра 17 см составлял 525 кг, а миномета калибром 25 см – 660 кг. В походном положении минометы весили 819 кг и 955 кг соответственно и легко перевозились парой лошадей. Миномет калибра 17 см стрелял снарядом массой 54 кг на дальность 768 м, а миномет калибра 25 см стрелял снарядом массой 97 кг на дальность 563 м.

В 1904 году в Порт-Артуре в инициативном порядке наши офицеры спроектировали несколько типов минометов. Десятки их применялись в боевых условиях и показали отличные результаты. Но 1 августа 1914 года в русской армии не было ни одного миномета. Тяжелых же орудий не было только в России. Причем проектов сверхмощных орудий на деле имелось более чем достаточно.

Забавно, что за неимением лучшего Военное министерство в апреле 1915 года заказало 50 6-фунтовых медных мортирок Кегорна на деревянных станках и по 500 штук чугунных сферических гранат к ним. Заказ был выполнен Петроградским заводом Шкилина. (Барон Кегорн спроектировал свою мортиру в 1674 году!)

ОБРЕЧЕННОЕ НА ПРОВАЛ НАСТУПЛЕНИЕ

Французы требовали от России не заниматься крепостями и тяжелой артиллерией, а сами создали сеть современных крепостей и приняли на вооружение сотни орудий большой и особой мощности. В итоге в Европе у Франции было 29 крепостей, у Германии – 25, у России – 12 устаревших. Во Франции одна крепость приходилась на 2900 км границы, в Германии – на 3400 км, в России – на 4500 км. Даже новые форты Гродно и Выборга постройки 1913–1916 годов были на уровне крепостей XVIII века. Да, там имелись казармы, погреба и другие бетонные сооружения, на которые были затрачены миллионы. Однако за отсутствием броневых башен и защищенных казематов наши генералы вообще убрали артиллерию из фортов и решили размещать ее где-то далеко в тылу.

В итоге единственную огневую мощь русских фортов к 1917 году создавали цепи солдат с трехлинейными винтовками за бетонным бруствером. Сверху солдаты были открыты действию навесного артиллерийского огня, атакам самолетов и т.д.

А между тем сразу после русско-японской войны наши инженеры и офицеры предлагали соединить западные крепости системой укрепленных районов. Но все их проекты шли под сукно.

Зато немцы построили многочисленные укрепрайоны. Так, в сентябре 1915 года немцы вышли на линию Нарочь – Сморгонь – Барановичи – Пинск и за короткое время создали там укрепленный район с более чем тысячью бетонных пушечных и пулеметных дотов. Я сам видел линию таких дотов на реке Пине. Внешне они мало отличаются от советских дотов «линии Молотова» 1939–1940 годов. Там у меня возникла крамольная мысль взять за шкирку историков, болтающих о наступлении 1917 года, подтащить к дотам, и пусть они объяснят, как их можно уничтожить. Разве что подтянув береговые 120–152-мм стационарные орудия. А потом для сравнения этих же ребят отправить прогуляться по фортам Гродно и Выборга, благо они хорошо сохранились.

Как можно было весной 1917 года наступать на немцев? В 1917–1918 годах на Западном фронте союзники сосредотачивали по несколько сотен тяжелых орудий на участках прорыва в несколько километров. А после длительной артподготовки в атаку шли сотни танков. Да и то потери союзников были огромными. Я посчитал, что при реальных потерях союзников в 1918 году при продвижении на 1 км вглубь германской обороны при выходе к Рейну они потеряли бы все свое воинство, включая недавно прибывших американцев.

Если бы собрать всю российскую тяжелую артиллерию (ТАОН) и сосредоточить ее на 1 км фронта, все равно ее залп был куда меньше, чем на 1 км прорыва на Западном фронте в 1917–1918 годах. Замечу, что ТАОН была создана в 1915–1916 годах. Для этого собрали до кучи стационарные или полустационарные корабельные и береговые орудия и добавили к ним 72 орудия, приобретенные за рубежом.

К 1914 году в сухопутных крепостях Франции, Германии, Австро-Венгрии и Бельгии были сотни бронебашенных артиллерийских установок, а в России одна (!) в крепости Осовец, купленная во Франции «для опытов». К 1918 году французская армия располагала более чем 400 тяжелыми орудиями на железнодорожных установках. А в России их было две (!), да и то неудачной конструкции.

И тем не менее наши историки по-прежнему рассказывают сказочки о бомбардировщиках «Илья Муромец», автоматах Федорова, колесном танке Лебеденко и т.д. Мол, все это и пошло бы в наступление весной 1917 года.

Танк Лебеденко был построен в одном экземпляре. За неимением собственных мощных моторов на него поставили два со сбитого «Цеппелина». Танк застрял при испытаниях под Дмитровом. Вытащить его не представлялось возможным, и танк разобрали на месте после 1924 года. Более танков в России не производилось, пока в 1920–1921 годах в Нижнем Новгороде не создали первую серию танков «Русский Рено».

В России не производилось ни ручных, ни авиационных, ни крупнокалиберных пулеметов. Лишь один завод в Туле делал пулеметы, и только одного типа – «Максим». Большая часть пулеметов на фронте была изготовлена за рубежом.

К 1917 году у немцев имелось 1604 самолета, а у русских – 360. Причем все машины были с маломощными двигателями. Лучший русский истребитель С-16 (Сикорского) имел полетный вес 676 кг, мотор «Гном» мощностью 80 л.с., максимальную скорость 120 км/ч, вооружение – один пулемет. Германский истребитель «Юнкерс» J-2, созданный в 1916 году, имел полетный вес 1160 кг, максимальную скорость 205 км/ч, вооружение – один пулемет. В следующем 1917 году был создан J-3, развивавший скорость 240 км/ч. С-16 набирал высоту 3 км за 40 минут, а германский истребитель «Фоккер» D-8 – 4 км за 11 минут.

Хваленый бомбардировщик «Илья Муромец» последнего выпуска (1916 года) имел взлетный вес 5500 кг, бомбовую нагрузку до 500 кг. Четыре мотора «Бедмор» мощностью по 160 л.с. каждый позволяли ему развивать максимальную скорость 130 км/ч. При этом подавляющее большинство машин имело двигатели 100–120 л.с. Дальность полета составляла 540 км. Германский бомбардировщик Linke-Hofmann R1 имел взлетный вес 12 300 кг, бомбовую нагрузку 8 тонн, четыре мотора «Даймлер» по 260 л.с. и развивал максимальную скорость 132 км/ч.

Итак, нетрудно догадаться, чем закончилось бы весеннее наступление 1917 года, даже если бы Николай II остался на престоле.

Но главное – русский народ не хотел воевать. Да, определенная часть населения Петербурга и Москвы осенью 1914 года поддалась шовинистическому угару и поверила обещаниям генералов, что наша армия через пару месяцев войдет в Берлин. Но угар быстро прошел. Маневренная война превратилась в позиционную со всеми вытекающими из этого последствиями.

Русские люди, не говоря уж о малороссах или казахах, принципиально не хотели воевать ни за Эльзас и Лотарингию, ни за Проливы, ни за братушек-славян, ни за польских панов. А вот для «верхов» война была «мать родна». Царь и министры считали, что они лишь с помощью войны смогут усидеть на своих местах. Вспомним, что весной-летом 1914 года по всей стране прокатилась волна забастовок и даже официальная пресса оценивала ситуацию как предреволюционную.

В свою очередь, думцы из либеральной буржуазии и масоны сообразили, что только война даст им реальную возможность прийти к власти. Замечу, их расчет полностью оправдался. Через создание Земского и других союзов им удалось сформировать администрацию для будущего Временного правительства как в столицах, так и в провинции. И, самое забавное, сделать это за казенный счет, то есть за счет недопоставок оружия фронту и продовольствия тылу.

К 1917 году на железнодорожном транспорте были многочисленные перебои. Военные грузы и продовольствие тысячами тонн застревали в портах и железнодорожных узлах. Крестьяне прятали хлеб, промышленники прятали уголь и нефть. Россия шла не к победе, а к катастрофе.
Автор: Александр Широкорад
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/history/2018-01-26/14_981_1914.html


16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 69

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. polpot Сегодня, 15:28
    У России есть два союзника армия и флот ,старая формула выведенная Александром III ( сейчас ВКС),не один союзник не стоит и капли русской крови ,слишком дорого нам всегда вставали союзнички , Северная война ,Наполеоновские войны ,1914 , во благо должно быть только то что во благо Родины а союзникам можно всегда волонтеров и патронов послать и не более.
    polpot
    1. Cartalon Сегодня, 17:37
      Только вот союз с Францией Александр третий заключил вероятно он не так примитивен был как вам кажется
      Cartalon
  2. Nukesmoke Сегодня, 15:38
    К слову о Выборге. Пехотная позиция форта литеры "Б".
    Nukesmoke
  3. parusnik Сегодня, 15:44
    А вот для «верхов» война была «мать родна»
    .    ...Это точно...Ща, полетят в автора "камни"...
    parusnik
    1. Cartalon Сегодня, 17:35
      То-то эти верхи в результате войны либо без голов либо без штанов остались
      Cartalon
    2. антивирус Сегодня, 21:32
      за 2 года много раз публиковали эти данные( всегда от Ш)--полезно.наглядный пример грамотной пропаганды и разъяснения "кто мы и куда идем" , без знаков вопросов.
      ГЛ ВЫВОД--НЕ ТОЛЬКО ГОТОВНОСТЬ АРМИИ И ФЛОТА( ДВА СОЮЗНИКА), А ВСЕЙ СТРАНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ НАЧАЛА И ПОБЕДЫ В ВОЙНЕ
      антивирус
  4. Комментарий был удален.
  5. Опер Сегодня, 16:10
    Какой удивительный примитивизм! До какой же степени СТЫДНО читать подобное творение особенно в наше время, когда слава Богу широкому кругу читателей доступна масса источников того времени! Рассчитано сие на людей исчерпавших свои познания и интерес в истории советскими учебниками в которых Российская империя именуется не иначе, как темной и отсталой! Но тем не менее тюрьмой народов, каким то образом сподобившуюся эти народы, вероятно еще более темные и вообще дремучие, поработить! Вот как в конце своего произведения автор не рассказал про единственный луч света в этом темной царстве лампочке Ильича загадка?!?! Забыл наверное!
    Дорогие друзья, приведу здесь только слова У.Черчилля сказанные им о роли России в 1 мировой войне. Уж кого, кого а этого господина трудно заподозрить в симпатии к России и русским, однако и у него наглости не хватило писать о России подобные пасквили! И так-" Ни к одной стране судьба не была так жестока , как к России. Ее корабль пошел ко дну когда гавань была уже близка.Она уже пережила бурю, когда все обрушилось на нее. Отчаяние и измена овладела властью, когда задача была уже выполнена. Все жертвы были принесены, вся работа завершена. Долгие отступления закончились; снарядный голод побежден; вооружение шло широким потоком; более сильная, более многочисленная, гораздо лучше снабжаемая армия держала огромный фронт, тыловые сборные пункты были переполнены людьми... Кроме того, никаких особенно трудных действий больше не надо было предпринимать ...удерживать слабеющие силы противника...вот и все, что стояло между Россией и плодами общей победы!"
    Людендорф, автор концепции тотальной войны говорил о том, что Российская империя к 1917 году располагала значительно большей и лучше экипированной армией, чем та с которой начинала войну!
    Подобным авторам говорящим о катастрофе на пороге которой якобы стояла Россия в 1917 году хочется задать вопрос - а где собственно к тому времени находился враг?! Неужто опять под Москвой?! И через какое время этот сильнейший со слов автора противник капитулировал сам, после подписания позорного Брестского мира?! Напомню условия этого мира - отторжение губерний в которых среди местных жителей превалировали белорусы, признание независимости Украины, отход прибалтики, отделение Батумской и Карской областей, мир с УНР, демобилизация флота и армии, уход Балтийского флота с финляндской и прибалтийской баз, выплаты в 500 млн.золотых рублей и 6 млрд.марок, передача кораблей Черноморского флота! Не слабо?! Заключен этот мир был 3 марта 1918 года! А теперь внимания - 11 ноября 1918 года было заключено Компьенское перемирие т.е. капитуляция Германии перед, которой большевики капитулировали в марте того же года!!! Ну это позорище то ведь как то надо было оправдать?! Не рассказывать же народу право слово на чьи деньги и при чьей поддержке революция делалась?! Вот такие авторы этим и занимаются.
    Опер
    1. Синий Мент Сегодня, 16:33
      Полностью Вас поддерживаю good
      Синий Мент
    2. Dart2027 Сегодня, 18:23
      Цитата: Опер
      Подобным авторам говорящим о катастрофе на пороге которой якобы стояла Россия в 1917 году хочется задать вопрос - а где собственно к тому времени находился враг?!

      Когда говорят, что про СССР написано много вранья - это правда.
      Но правда и то, что советские историки точно так же врали про РИ.
      Dart2027
      1. Nukesmoke Сегодня, 20:02
        И где врали?
        Ведь "провалы" в номенклатуре производства сложились не после Революции, а были ещё до неё.
        В Империи, например, было очень туго с моторостроением. От слова совсем.
        Nukesmoke
    3. Проксима Сегодня, 19:28
      Цитата: Опер
      которой большевики капитулировали в марте того же года!!! Ну это позорище то ведь как то надо было оправдать?!

      Вот это может быть как-то оправдает?
      Про снарядный голод: ежемесячное производство артиллерийских снарядов в 1915 году равнялось всего 35 000, а потребности фронта достигали размеров 45 000 снарядов в день.!!!
      Вот это действительно позорище!!!
      " Из воспоминаний Антона Деникина: "Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы почти не отвечали — нечем. Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за другой — штыками или стрельбой в упор; лилась кровь, ряды редели, росли могильные холмы... Два полка почти уничтожены - одним огнем...
      и ещё: ".... вам небезынтересно будет услышать такой нелепый факт из русской действительности: Когда, после трехдневного молчания нашей единственной шестидюймовой батареи, ей подвезли пятьдесят снарядов, об этом сообщено было по телефону немедленно всем полкам, всем ротам, и все стрелки вздохнули с радостью и облегчением.."(!?!)
      ВОТ НАСТОЯЩИЙ ПОЗОР! Как Россия вообще дотянула до 17-го года - уму непостижимо!
      Проксима
      1. Nukesmoke Сегодня, 20:00
        13000 при минимуме в 24000...
        Nukesmoke
    4. скептик31 Сегодня, 19:40
      Одна из немногих правдивых статей про готовность России к Первой мировой войне. Отсюда столь нервная реакция на нее фанатов царизма и успехов России в ПМВ. ПМВ для них это своеобразная развлекаловка, времена далекие можно придумывать, что хочешь. Правда заключается в том, что для Германии всю войну русский фронт был второстепенным, на который они отвлекались только в случае необходимости. Все их основные наиболее боеспособные части, и большая часть вооружения были сосредоточены на западном театре боевых действий. В этой ситуации наши любители истории, по сути, ничем не отличаются от украинских шумеров, творящих новую историю Украины. И дело даже не в том, что они придумывают какие-то несуществующие бои. Нет, бои были самые настоящие, но вот значение их для ПМВ было несколько иным, чем кажется подобным историкам. При этом их любимое развлечение это сравнение царской и Красной армии. Но сравнивать нечего, это две абсолютно разные войны. Нельзя сравнивать допотопщину, сражающуюся с остаточными явлениями, и народную армию, сражающуюся со всей Европой.
      скептик31
    5. Nukesmoke Сегодня, 19:51
      Давайте так.
      Посчитаем количество стволов артиллерии. Полевой и тяжёлой.
      Ну и пулемёты, куда уж без них.
      А там пойдём по мелочам. Самолёты, двигатели, автомобили...
      А на закуску - количество грамотных (в Империи грамотным считался умеющий читать).
      Грустно вздохнём и подумаем - зачем война? Зачем миллиарды были влиты в иностранную промышленность?
      Nukesmoke
    6. шурави Сегодня, 21:25
      Цитата: Опер
      Какой удивительный примитивизм! До какой же степени СТЫДНО читать подобное творение особенно в наше время, когда слава Богу широкому кругу читателей доступна масса источников того времени! Рассчитано сие на людей исчерпавших свои познания и интерес в истории советскими учебниками в которых Российская империя именуется не иначе, как темной и отсталой! Но тем не менее тюрьмой народов, каким то образом сподобившуюся эти народы, вероятно еще более темные и вообще дремучие, поработить! Вот как в конце своего произведения автор не рассказал про единственный луч света в этом темной царстве лампочке Ильича загадка?!?! Забыл наверное!
      Дорогие друзья, приведу здесь только слова У.Черчилля сказанные им о роли России в 1 мировой войне. Уж кого, кого а этого господина трудно заподозрить в симпатии к России и русским, однако и у него наглости не хватило писать о России подобные пасквили! И так-" Ни к одной стране судьба не была так жестока , как к России. Ее корабль пошел ко дну когда гавань была уже близка.Она уже пережила бурю, когда все обрушилось на нее. Отчаяние и измена овладела властью, когда задача была уже выполнена. Все жертвы были принесены, вся работа завершена. Долгие отступления закончились; снарядный голод побежден; вооружение шло широким потоком; более сильная, более многочисленная, гораздо лучше снабжаемая армия держала огромный фронт, тыловые сборные пункты были переполнены людьми... Кроме того, никаких особенно трудных действий больше не надо было предпринимать ...удерживать слабеющие силы противника...вот и все, что стояло между Россией и плодами общей победы!"
      Людендорф, автор концепции тотальной войны говорил о том, что Российская империя к 1917 году располагала значительно большей и лучше экипированной армией, чем та с которой начинала войну!
      Подобным авторам говорящим о катастрофе на пороге которой якобы стояла Россия в 1917 году хочется задать вопрос - а где собственно к тому времени находился враг?! Неужто опять под Москвой?! И через какое время этот сильнейший со слов автора противник капитулировал сам, после подписания позорного Брестского мира?! Напомню условия этого мира - отторжение губерний в которых среди местных жителей превалировали белорусы, признание независимости Украины, отход прибалтики, отделение Батумской и Карской областей, мир с УНР, демобилизация флота и армии, уход Балтийского флота с финляндской и прибалтийской баз, выплаты в 500 млн.золотых рублей и 6 млрд.марок, передача кораблей Черноморского флота! Не слабо?! Заключен этот мир был 3 марта 1918 года! А теперь внимания - 11 ноября 1918 года было заключено Компьенское перемирие т.е. капитуляция Германии перед, которой большевики капитулировали в марте того же года!!! Ну это позорище то ведь как то надо было оправдать?! Не рассказывать же народу право слово на чьи деньги и при чьей поддержке революция делалась?! Вот такие авторы этим и занимаются.


      Сплошной ура-патриотизм, причём самого низкопробного, на грани идиотизма.
      Во-первых, РИ воевала с Германией далеко не одна. Причём, не на самом главном фронте, против СССР в 1941 выступила вся Европа.
      Во-вторых, какое к чёрту новое вооружение шло в армию РИ? Танки? Так их не производили в РИ вообще. Самолёты? На фоне других участников мизер, при том, что авиадвигателей также не производили совсем, целиком зависели от импорта.
      Да что тут говорить, даже шарикоподшипников не производилось. А с одной трехлинейкой много не навоюешь.
      В-третьих, если всё было так хорошо, чего же развалилась армия? Агитация? Бред, когда всё хорошо, никого словами не проймёшь. Да и командиры на что?
      А как раз в том-то и дело, что армия РИ как раз с офицеров младшего и среднего звена валится и начала. Когда офицеры-фронтовики, то ли по ранению, то ли по служебным надобностям в том же Петрограде оказывались. И видели разницу, между завшивленными траншеями, где простые патроны и то в дефиците были, и между сытой, жирующей столицей, которой в высшей степени было насрать на их проблемы.
      шурави
    7. антивирус Сегодня, 21:41
      см мой выше о ГОТОВНОСТИ ВСЕЙ СТРАНЫ
      16 млн армия -крестьяне и не столько ВКП(б) , а голод -2 раза за 10 лет( СТАТИСТИКА!!!)- неурожаи( дети с голода гарантировано будут пухнуть), выгнал солдат -крестьян в 17 г домой в деревни.
      легким движением руки Монарха устранить причину недовольства крестьян( дать землю) и победить в17 г
      просто . без разбора калибров, устранить причины революций и бунтов, И ЭТО В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 17Г
      антивирус
  6. Синий Мент Сегодня, 16:31
    Все армии во всех войнах посылают на убой.
    Отсидеться России в 14 г. б не дали
    Просто потом разгромили б в одиночку и все.
    Раньше тоже не дураки были, сейчас мы все сильны задним умом
    Синий Мент
    1. единокровец Сегодня, 17:14
      Цитата: Синий Мент
      Все армии во всех войнах посылают на убой.

      Очень спорное утверждение.
      Цитата: Синий Мент
      Отсидеться России в 14 г. б не дали
      Просто потом разгромили б в одиночку и все.

      Дали бы или нет это ещё вопрос, но то что не нужно было вперёд лошади лезть это точно . Из-за незначительного ультиматума Сербии МЫ САМИ ДОБРОВОЛЬНО влезли в конфликт . Нужно было просто сидеть и ограничиваться дипломатическими заявлениями.
      Цитата: Синий Мент
      Раньше тоже не дураки были, сейчас мы все сильны задним умом

      К сожалению царское правительство и Николаша были самыми настоящими дураками, вернее они были неспособны к государственному управлению.
      единокровец
      1. Синий Мент Сегодня, 17:25
        Нужно было просто сидеть и ограничиваться дипломатическими заявлениями.

        Если бы еще дипломатические заявления отвращали от войн.
        А потом бы к нам пришли - сразу втроем.
        А союзников уже нетути - по стенке размазали
        Синий Мент
        1. единокровец Сегодня, 17:56
          Цитата: Синий Мент
          Если бы еще дипломатические заявления отвращали от войн.

          Такое много раз было в истории.

          Цитата: Синий Мент
          А потом бы к нам пришли - сразу втроем.
          А союзников уже нетути - по стенке размазали

          Вы плохо историю знаете? Германия начала мобилизацию только после того как начала её РИ. Никто не знает объявила бы Германия войну фактически Антанте, если бы мы не вступились за Сербию которую кстати никто оккупировать не собирался. Только му..даки могли поставить всё на карту из-за Сербии.
          Германии пришлось бы искать другую причину и мы всегда бы успели присоединиться к союзникам.
          единокровец
          1. Синий Мент Сегодня, 18:06
            Вы плохо историю знаете

            Я знаю факт, юридический.
            Германия объявила войну России - 1 августа 1914 г.
            Мы сейчас тоже можем объявлять мобилизации (общие или частичные) - но это не значит что на нас надо кидаться.
            Германия сделала то, что планировала давно. Кто ищет - тот всегда найдет.
            Синий Мент
            1. единокровец Сегодня, 18:20
              Цитата: Синий Мент
              Мы сейчас тоже можем объявлять мобилизации (общие или частичные) - но это не значит что на нас надо кидаться.

              РИ предупредили ещё до мобилизации, что Германия вступиться за А-В . Это война и царь это понимал и всё равно на это пошёл . Идиотизм чистой воды.
              Цитата: Синий Мент
              Германия сделала то, что планировала давно. Кто ищет - тот всегда найдет.

              Ну мы сделали всё, что бы Германия нашла . В отличии от СССР у РИ были союзник(как минимум один) и были возможности манёвра.
              единокровец
              1. Синий Мент Сегодня, 18:22
                Да, маневр означал: остаться с союзниками или без них.
                Воевать бы все равно пришлось. Претензии к нам были.
                Это америкосам хорошо - за океаном
                Синий Мент
                1. единокровец Сегодня, 18:38
                  Цитата: Синий Мент
                  Да, маневр означал: остаться с союзниками или без них.

                  То есть союзники поставили условие начать мобилизацию и по сути дать повод к войне? Тогда на.. такие союзники не нужны , лучше уж договорится было с Германией пусть и на невыгодных условиях.
                  Цитата: Синий Мент
                  Воевать бы все равно пришлось. Претензии к нам были.

                  Пришлось или нет это другой вопрос, но лезть впереди лошади точно не стоило. Пусть Франция с Германией решали когда начать войну и из-за чего, а мы бы решали поддержать или остаться в стороне.
                  Цитата: Синий Мент
                  Это америкосам хорошо - за океаном

                  У них просто элиты проамериканские .
                  единокровец
                  1. Синий Мент Сегодня, 18:46
                    Это не союзники поставили условие.
                    Это инстинкт самосохранения.
                    усть Франция с Германией решали когда начать войну и из-за чего, а мы бы решали поддержать или остаться в стороне.
                    Разделавшись с Францией и Британией Германия с Австрией принялись бы за нас. Плюс Турция.
                    Так что мы могли решать лишь КОГДА вступить в войну. Не после уничтожения союзников же.
                    Так что произошло то что должно, как ни жаль)
                    Синий Мент
                    1. единокровец Сегодня, 19:29
                      Цитата: Синий Мент
                      Это инстинкт самосохранения.

                      Попытаться не дать повод развязать бойню, вот это инстинкт . РИ делала всё наоборот.
                      Цитата: Синий Мент
                      Разделавшись с Францией и Британией Германия с Австрией принялись бы за нас. Плюс Турция.

                      Стоп , я же не говорил что мы обязаны были быть в стороне . Мы должны были быть на месте Франции, то есть вступиться за союзника , а не наоборот.
                      Цитата: Синий Мент
                      Так что мы могли решать лишь КОГДА вступить в войну. Не после уничтожения союзников же.

                      Естественно . Был выбор ждать когда немцы сделают первый шаг или сделать его самим. Любой нормальный политик ждал бы первый шаг врага.
                      Цитата: Синий Мент
                      Так что произошло то что должно, как ни жаль)

                      Ну это глупо со всех точек зрения. Путин мог бы не брать Крым и там сейчас была база НАТО , а вы бы говорили "Так что произошло то что должно, как ни жаль)"
                      единокровец
                      1. Синий Мент Сегодня, 21:08
                        Германия объявила войну России.
                        Все остальное - лирика. Мобилизация не означает войну.
                        Так что первый шаг. сделали не мы. Ну а то что в связке с союзниками - вот инстинкт самосохранения, чтоб не остаться один на один со всем Четверным союзом.
                        Синий Мент
              2. Альф Сегодня, 21:00
                Цитата: единокровец
                у РИ были союзник

                Это кто ?
                Альф
      2. Nukesmoke Сегодня, 19:55
        Стратегической ошибкой и Германии, и России было то, что они связались с весьма амбициозными и безответственными странами - Австро-Венгрией и Сербией. С Сербией вообще песня, когда там устроили "византийскую ночь" со сменой монархии путём отстрела монарха и его окружения, которые просто понимали, что на ножах с австрийцами быть опасно.
        В итоге балканские разборки втянули в свой водоворот и Империи. Как итог - плохо было всем.
        Nukesmoke
      3. HanTengri Сегодня, 21:00
        Цитата: единокровец
        Из-за незначительного ультиматума Сербии МЫ САМИ ДОБРОВОЛЬНО влезли в конфликт . Нужно было просто сидеть и ограничиваться дипломатическими заявлениями.

        "Каждый мнит себя стратегом,
        Видя бой со стороны." (с)
        Очень легко, постфактум, зная чем все кончилось, раздавать вУмные советы. А, главное, ответственности ни какой. Ведь все уже свершилось! lol
        HanTengri
  7. ALEA IACTA EST Сегодня, 16:33
    В Великой войне Россия сражалась за то же самое, за что сражается с самого момента своего появления, - за место под Солнцем, достойное величайших народов.
    ALEA IACTA EST
    1. Альф Сегодня, 21:01
      Цитата: ALEA IACTA EST
      В Великой войне Россия сражалась за то же самое, за что сражается с самого момента своего появления, - за место под Солнцем, достойное величайших народов.

      А можно не столь пафосно, а более конкретно-за что ?
      Альф
      1. ALEA IACTA EST Сегодня, 21:45
        За контроль над Проливами, свободный выход в Средиземное море, протекторат над балканскими странами, славянскими народами Австро-Венгрии и христианами Турции и окончательное уничтожение Османской империи.
        ALEA IACTA EST
  8. Одиссей Сегодня, 16:55
    Да-послали на убой.
    Да-война была абсолютна бессмысленна и не нужна с точки зрения интересов Российской Империи (напомню,что абстрактной "России" не существует и обсуждать нужно интересы именно конкретного государства).
    Но это элементарные вещи абсолютно понятные любому разумному человеку и тогда и сейчас. Вопрос почему же РИ втянулась с эту войну ? И ссылки на идиотизм Николая 2 тут недостаточно.Да-бездарность,но дело не в одном человеке. Бессмысленность войны была самоочевидна,но почему же,скажем,Дурново "вождь правых" (то есть защитников империи) ничего не мог сделать и его записка ни произвела никакого действия.
    Да,потому что, РИ была уже втянута в мировую кап.систему причем на правах ее периферии,от самой империи осталась только политическая оболочка,да и то большая часть "имперской элиты" (я уже не говорю про "интеллигенцию") была уже накрепко связанна с интересами и идеалами Запада.На интересы и идеалы собственно РИ было всем плевать с высокой колокольни,она воспринималась как историческое недоразумение.
    В таких условиях у империи не было шансов избежать втягивания в войну,и соответственно у Русских трудящихся (рабочих и крестьян) не было шансов избежать участи пушечного мяса для Антанты.
    Одиссей
    1. единокровец Сегодня, 17:19
      Слишком много текста. Можно сказать проще , вся элита и почти вся буржуазия была прозападная и ставила интересы запада выше интересов РИ и русских. США например тоже были в этой кап.системе и тоже на переферии в то время, но благодаря проамериканской элите они вступили в войну только года это было выгодно Америке, а не западу.
      единокровец
      1. Cartalon Сегодня, 17:33
        А стать германским вассалом это было бы ну прям таки гениальным решением отвечающим национальным интересам, а рассуждения про предателей, пофамильно пожалуйста и с доказательствами причём желательно документальными.
        Cartalon
        1. единокровец Сегодня, 17:59
          Ну лучше конечно быть вассалом запада и из-за него разрушить собственную страну . Как мило.
          Пофамильно это вся элита РИ.
          единокровец
      2. Одиссей Сегодня, 18:59
        Цитата: единокровец
        Можно сказать проще , вся элита и почти вся буржуазия была прозападная и ставила интересы запада выше интересов РИ и русских

        Там,кстати,была и "прогерманская" партия. Но вот "прорусской",а точнее проимперской не было вообще. Точнее она была,но это уже были маргиналы.
        Цитата: единокровец
        США например тоже были в этой кап.системе и тоже на переферии в то время, но благодаря проамериканской элите они вступили в войну только года это было выгодно Америке, а не западу.

        Ошибка. 1) США это и есть часть Запада. РИ ею не была.
        2) США не находились на периферии кап.системы.Они боролись за гегемонию с Британской и Германской империями. Поэтому у них и возможно было существование проамериканской элиты.
        В РИ потому и невозможно было существование прорусской элиты поскольку она была периферией системы.И потом у "элит" была иллюзия ,что свергнув царя и установив "демократию" их возьмут в Европу.Само существование империи при этом считалось досадной помехой.
        Одиссей
        1. единокровец Сегодня, 19:35
          Цитата: Одиссей
          И потом у "элит" была иллюзия ,что свергнув царя и установив "демократию" их возьмут в Европу.

          Вот в этом то и дело . Они себя считали ЧАСТЬЮ запада , а не русскими. Это началось с Петра I который полностью уничтожил пророссийскую элиту и само развитие страны. С этого момента любой дворянин считал всё западное передовым, а всё своё дикостью и отсталым.
          В США было совсем по другому . Они хоть и являются частью запада , но создали свою элиту для которых американский образ жизни выше европейского . Да что там выше , они просто считали себя самыми передовыми. Тоже самое было в Германии, Англии и Франции.
          единокровец
  9. bober1982 Сегодня, 17:00
    Статья неудачная, местами просто глупая, как Вильгельм не хотел войны и уговаривал русского царя отказаться от мобилизации, и много чего другого.Даже комментировать трудно такой литературный труд.
    bober1982
  10. Опер Сегодня, 17:24
    Мне вот очень интересны разговоры о невыгодной войне и втягивании (за уши. что ли) России в войну! Немцы перешли границу... Германия объявила России войну! Нам не надо было воевать?! Прежде чем говорить такие вещи подумайте немного господа, но особенно товарищи! Император не хотел войны! Напомню, что этим были вызваны и инициативы в Гааге об ограничении вооружений и создание международного суда! Знаковыми являются и слова императора сказанные им русскому послу в Болгарии -"...Я не хочу войны. Я сделал своим непреложным правилом все, чтобы сохранить моему народу преимущества мирной жизни. В этот исторический момент необходимо избегать всего, что может привести к войне..." Даже за две недели до начала войны Николай 2 требовал от министра иностранных дел решений дипломатическим путем! Все документы однозначно говорящие о такой позиции царя находятся в свободном доступе. Не надо мудрствовать лукаво! О какой бессмысленной войне здесь говорят?! Защита от нападения с внешней стороны это, что бессмыслица?!
    Опер
    1. единокровец Сегодня, 18:00
      Видимо не было "ультиматума" Сербии и мобилизации российской армии. Вы прям в другом мире живёте.
      единокровец
      1. Dart2027 Сегодня, 18:25
        Цитата: единокровец
        Видимо не было "ультиматума" Сербии и мобилизации российской армии.

        Вообще-то первой начала мобилизацию Австрия, а Николай II предлагал вынести вопрос с Сербией на международный суд, вот только Вильгельм на это не пошел.
        Dart2027
        1. единокровец Сегодня, 18:44
          Цитата: Dart2027
          Вообще-то первой начала мобилизацию Австрия, а Николай II предлагал вынести вопрос с Сербией на международный суд, вот только Вильгельм на это не пошел.

          Мобилизация Австрии была против Сербии, а не РИ.
          Зачем нужен международный суд? А-В написала ультиматум по пунктам , его просто надо было выполнить . Сербия была согласна на всё кроме... допуска к расследованию убийства А-В полиции. Вот из-за этого мы полезли заступаться за сербов.
          единокровец
          1. Опер Сегодня, 19:23
            Удивительная в своей простоте у вас позиция - Россия полезла! У Российской империи, возможно вы удивитесь, были свои геополитические интересы! В т.ч.и на Балканах. А сербы это мало того, что единоверцы но и вероятно единственный наш искренний союзник вообще! Т.е. по вашему получается если бы Российская империя не провела мобилизацию 1 мировая война не случилась бы?!)) Скажите, а Сталин чем наших германских партнеров спровоцировал? Не убрал пограничников с границы и безвиз вермахту не предложил?
            Опер
            1. единокровец Сегодня, 19:48
              Цитата: Опер
              Удивительная в своей простоте у вас позиция - Россия полезла! У Российской империи, возможно вы удивитесь, были свои геополитические интересы!

              Конечно у меня простая позиция. Главные интересы России это развитие страны и народа его населяющего , в первую голову русского. Начать бойню из-за сербов не является интересов России.
              Цитата: Опер
              А сербы это мало того, что единоверцы но и вероятно единственный наш искренний союзник вообще!

              Угу союзник . Взяли так и напали на болгар уничтожив всю нашу политику которую выстраивала РИ много веков. Так сказать отплатила добром на добро. Взяли грохнули Франца Иосифа ради построения Великой Сербии с помощью русских штыков.
              Цитата: Опер
              Т.е. по вашему получается если бы Российская империя не провела мобилизацию 1 мировая война не случилась бы?!))

              Не знаю случилась бы или нет . Но в 1914 точно уже нет , а это лишние пол года для подготовки. За эти пол года могло случится что угодно , поменялся бы баланс сил , стороны пошли на уступки или вместо ПМВ началась бы колониальные войны в самих колониях.
              Цитата: Опер
              Скажите, а Сталин чем наших германских партнеров спровоцировал? Не убрал пограничников с границы и безвиз вермахту не предложил?

              Зачем же здесь такое дурацкое сравнение . Вильгельм не был Гитлером и расовой теории у него не было . Вот кстати Сталин был обязан держать армию в боевой готовности после того как Гитлер расправился с западным миром.
              единокровец
      2. Опер Сегодня, 19:11
        Конечно были! И что? Коварная Россия спровоцировала своей мобилизацией Германию?)
        Опер
        1. единокровец Сегодня, 19:36
          Цитата: Опер
          Конечно были! И что? Коварная Россия спровоцировала своей мобилизацией Германию?)

          По факту мобилизация в РИ была причиной войны и немцы честно об этом предупреждали заранее.
          единокровец
    2. Монархист Сегодня, 19:45
      Опер,Вы совершенно правы: все это можно проверить,но для этого надо желание,а у некоторых его нет
      Монархист
    3. Nukesmoke Сегодня, 19:59
      Если бы Государь-Император не хотел войны, он бы проводил более взвешенную политику в вопросах военного-строительства.
      Nukesmoke
    4. HanTengri Сегодня, 22:15
      Цитата: Опер
      Прежде чем говорить такие вещи подумайте немного господа, но особенно товарищи! Император не хотел войны!

      Ну... мало ли, чего он хотел! Или не хотел... Правит не Император (Президент, Премьер Министр), правит - правящий класс. И если хотелки Императора (и.т.д.) слишком сильно не совпадают с интересами этого класса, то случается "шарфик", "апоплексический удар" табакеркой, или "Ли Харви Освальд", на худой конец. А оно, тому Императору, надо? И если Германия, к 1914 г., "отжала" у РИ (читай у уважаемых людей) ок. 30% рынка зерна. И, к тому же, Франция хотела воевать (Эльзас и Лотарингия laughing ), а РИ "торчала" Франции на очешуительные бабки... То... (в опчем истмат и диамат Вам в помощь) laughing
      HanTengri
  11. Cartalon Сегодня, 17:28
    Дурацкая агитка а не статья
    Cartalon
  12. Монархист Сегодня, 19:42
    Главный специалист по артиллерии Широкорад в своем амплуа: исторические факты можно тасовать как карты. Позволю себе и я " пораскладывать пасьянс".
    1)Австро-Венгрия уже давно искала повода для и на Россию смотрела как на будущего неприятеля,а поэтому:"австро- венгерские следователи и рядом зарубежных историков,что в организации покушения замешаны военный агент( аташе) полковник Артамонов и его заместитель капитан Верховский" точно также В. В." выбрал Трампа", а в Алеппо помогал Асаду снаряжать бомбы зарином.
    2) Сразу после убийства эрцгерцога Фердинанда канцлер Австр- Венгрии писал,что:" намерен использовать Сараевское преступление, чтобы свести счеты с Семьей"ещё следствие не успело начаться,а канцлер Бертхольд уже назначил виновного! 23 июля Сербии выдвигают ультиматум и там требовали:" немедленного исключения со службы всех сербских офицеров и чиновников, имена которых укажет австро- венгерские правительство"( каково).5 пункт требовал :" учреждения в самой Сербии австро- венгерских органов для сотрудничества в подавлении революционных движений против Австро- Венгрии" ( по-моему это хамство)6 пункт:" допущение Австриских чиновников для следствия на сербской территории" согласитесь,что хамство из ушей льется.
    Сербия приняла ультиматум. Кайзер Вильгельм записал:"Большой успех Вены. Но он исключает всякий повод к войне"
    Россия до последнего стремилась избежать войны:" Пока остается хоть малейшая надежда на избежание кровопролития, все мои усилия( Николая2) будут направлены к это цели".
    Еще 25 июля Австро-Венгрия начала мобилизацию против Сербии и на границе с Россией. Это примерно так: амбал с дубиной стоит у вас на пороге и как вам поступать? В России лишь решили вернуть войска из летних лагерей на постоянные позиции. 28 Австро-Венгрия начала войну с Сербией и отказалась вести переговоры с Россией . И Николай 2 , чтобы не было повода к войне запрещает даже частичную мобилизацию( предполагалась частичная мобилизация: Киевского, Казанского, Московского и Одесского округов) . Ещё 30 июля Россия предлогала Австрии: Россия отказывается то мобилизации,а взамен не требовала даже прекращения войны с Семьей и демобилизации на русской границе! Общая мобилизация была объявлена в полночь 30 июля!
    И где же :"кайзер уговаривал царя прекратить мобилизацию"?.
    Всё это можно прочесть в воспоминаниях Сазонова ( у меня была в руках эта книга,но ....Финансы исполняли романсы) и. Деникин:" Путь русского офицера"
    Р. S еще в 1987-88 но я читал в "Советском войне",что " дело полковника (Аписа) Драговича " было уж очень " странным":его судили фактически французы( Сербия была оккупированной и сербская армия была во Франции). В 1959 Белградский военный трибунал оправдал Драговича ( его судили за измену)и признал его патриотом
    Монархист
    1. Nukesmoke Сегодня, 19:58
      Смотрим просто - кому выгодно. Сербия сильно приросла территориями.
      Nukesmoke
      1. parusnik Сегодня, 20:36
        Причём, хорваты и словенцы ногами и руками упирались...Но Антанта пинками, загнала их в королевство Сербов и Хорватов...А затем те же, в 90-е годы когда разваливали Югославию, первыми признали независимость Хорватии и Словении...
        parusnik
    2. единокровец Сегодня, 19:58
      Цитата: Монархист
      В России лишь решили вернуть войска из летних лагерей на постоянные позиции.

      Ну зачем же так нагло врать .
      единокровец
  13. Curious Сегодня, 19:47
    Очередная статья из рубрики "Вы срача хотели - их есть у меня". Александр Борисович, нюхом улавливая малейшие колебания коньюктуры, освоил литературный стиль "Чего изволите?". В результате титинческих творческих усилий родился 1001 пересказ общеизвестных фактов, который ни на микрон не приблизил широкие массы к истине, зато представил очередную возможность повалять в грязи оппонентов "булкохрустам" и "большевикам".
    Так конечно легче, чем проанализировать детально весь ход мировой политики, начиная с франко-прусской войны, рассмотреть и проанализировать все те дестабилизирующие факторы, которые накопились в европейской и мировой политике за период с 1871 года а так же возможности как то разрешить все накопившиеся вопросы мирным путем - это ж какой труд. А наброс очередной - тут и напрягаться не надо. Только ценность такого "творчества" - совершенно нулевая. Но гонорары несет исправно.
    Curious
  14. Монархист Сегодня, 19:48
    Цитата: единокровец
    Цитата: Синий Мент
    Все армии во всех войнах посылают на убой.

    Очень спорное утверждение.
    Цитата: Синий Мент
    Отсидеться России в 14 г. б не дали
    Просто потом разгромили б в одиночку и все.

    Дали бы или нет это ещё вопрос, но то что не нужно было вперёд лошади лезть это точно . Из-за незначительного ультиматума Сербии МЫ САМИ ДОБРОВОЛЬНО влезли в конфликт . Нужно было просто сидеть и ограничиваться дипломатическими заявлениями.
    Цитата: Синий Мент
    Раньше тоже не дураки были, сейчас мы все сильны задним умом

    К сожалению царское правительство и Николаша были самыми настоящими дураками, вернее они были неспособны к государственному управлению.

    Удобно сидя на диване указывать кто был прав 100 лет. Назад!
    Монархист
  15. московский десант Сегодня, 19:55
    Несмотря на очевидную пристрастность автора, согласен с выводом о бесцельности этой войны для РИ. Дурацкая затея с проливами потребовала бы дорогостоящего снабжения морем, геноцида проживающих турок и вечного конфликта с ними. Захватив Константинополь мы бы обеспечили защиту черноморских портов, но вовсе не обеспечили бы выход в Средиземное море.
    московский десант
    1. ALEA IACTA EST Сегодня, 20:01
      Этнически турецкими Константинополь, зона Проливов и эгейское побережье Анатолии стали уже после Первой мировой, при Ататюрке.
      ALEA IACTA EST
    2. Альф Сегодня, 21:06
      Цитата: московский десант
      вечного конфликта

      А до этого у России с Турцией был вечный мир и вась-вась.
      Альф
  16. Nukesmoke Сегодня, 19:56
    Цитата: единокровец
    Стоп , я же не говорил что мы обязаны были быть в стороне . Мы должны были быть на месте Франции, то есть вступиться за союзника , а не наоборот.

    Забавно, что французы таки вступились. :Немцы могли развернуть эшелоны за два дня до начала вторжения.
    Nukesmoke
    1. единокровец Сегодня, 20:08
      Потому что им была выгодна эта война , они к ней готовились и готовили к ней РИ давая деньги на военные нужды.
      По сути БЕЗ ВСТУПЛЕНИЯ РИ в войну Франция не могла воевать и поэтому был важно что бы Германия сначала объявила войну РИ.
      единокровец
      1. Nukesmoke Сегодня, 20:40
        Французов можно понять - в Эльзас-Лотарингии помимо прочего ещё и руда очень качественная.
        Знаете что самое паршивое? Это то, что "особые стрелковые бригады" были по штату идентичны колониальным, и послали 100 тыс. солдат, получили 93 тыс. винтовок "Лебель"....
        Nukesmoke
  17. московский десант Сегодня, 20:27
    Цитата: ALEA IACTA EST
    Этнически турецкими Константинополь, зона Проливов... стали уже после Первой мировой, при Ататюрке.

    Турки преобладали во Фракии.
    [media=http://]
    московский десант
    1. ALEA IACTA EST Сегодня, 21:31

      Нац. меньшинства жили компактно, и в одном только Константинополе христиане (греки и армяне) составляли от трети до половины жителей. То есть опереться было на кого.
      ALEA IACTA EST
  18. Borik Сегодня, 20:59
    У Германского Linke-Hofmann R1 полезная нагрузка в четыре тонны и туда входит не только вес бомб Так что откуда он мог иметь 8 т бомбовой нагрузки.
    Borik
    1. Borik Сегодня, 21:24
      Построено две штуки и в войне не учавствовали
      Borik
  19. ВладГашек Сегодня, 21:26
    Согласен с автором. Шапкозакидательство было принципом мышления царизма. Вспомним позорнейшее наступление армий Рененкампфа и Самсонова на Восточную Пруссию, когда без тяжелой артиллерии и б\п русские солдаты ходили в героические штыковые атаки и выкашивались пулеметным огнем целыми батальонами. Поэтом у всякие рассуждения современных псевдоисториков о наступлении в 1917 году разбиваются фактом - небыло уже героической русской армии. Ее похоронили в боях 14-15 гг. Были прапоры из вольноперов и солдаты из мастеровых и крепких крестьян, которым было наплевать на державные интересы.
    ВладГашек
Картина дня