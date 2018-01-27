Блокаду прорвала "неистребимая саранча"

Недавно в архиве бывшего московского танкостроительного предприятия, которому уже 101 год, найдена неопубликованная рукопись конструктора бронетехники, Героя Социалистического Труда, доктора технических наук Николая Астрова, который за две недели в августе 1941 года на столичном танковом заводе № 37 создал в металле первый отечественный орудийный малый танк Т-60. В рукописи конструктор отметил: «С осени 1941 года по март 1942 года было сдано Красной армии более 6 тыс. танков Т-60». Это второй по количеству танк после Т-34, выпущенный в Великую Отечественную войну. «Малютка» и ее конструктор незаслуженно обойдены вниманием в отечественной военной истории, а некоторые специалисты даже критикуют Т-60, прозванный солдатами вермахта «неистребимой саранчой» за якобы низкие боевые качества.В рукописи Николай Астров пишет, что Т-60 выпускали танковые заводы в Москве, Горьком, Свердловске, Сарепте, Кирове. В Красной армии танк назвали «малюткой». Однако, несмотря на размеры, боевая машина оказалась «зубастой» и эффективной. Он первым из легких и плавающих танков был вооружен автоматической авиационной пушкой ШВАК или ТНШ калибра 20 мм и пулеметом ДТ калибра 7,62 мм, защищен от пуль и осколков катанной, высокой твердости броней. Уже в сентябре 1941 года танк приняли на вооружение и стали серийно выпускать на заводе № 37 (ныне НИИДАР) в Москве. 7 ноября 40 танков Т-60 участвовали в параде на Красной площади. Он хорошо себя зарекомендовал в битве за Москву как танк поддержки пехоты, разведчик. Военный совет Западного фронта объявил благодарность заводу № 37.В 1942 году Т-60 переправляли по рекам и Ладожскому озеру замаскированными от фашистской авиации на баржах с углем. В блокадном Ленинграде командование фронтом создало 61-ю танковую бригаду полковника В. Хрустицкого. В районе Новосаратовской колонии под Шлиссельбургом, где противник не просматривал нашу оборону, в начале января 1943 года под руководством маршала Климента Ворошилова прошли учения по преодолению по льду широкой Невы. Под лед провалился средний Т-34. Для тяжелого КВ-1 учения отменили. Два Т-60 быстро преодолели водную преграду и без труда вышли на высокий, обледенелый противоположный берег реки. Командующий Ленинградским фронтом генерал-полковник Леонид Говоров приказал 61-й бригаде форсировать Неву, преодолеть специально облитый водой немецкими саперами, покрытый льдом высокий берег и прорвать долговременную оборону вражеских войск.В ночь на 12 января 1943 года наши войска сосредоточились в районе от Шлиссельбурга до Невской Дубровки. Первыми в атаку на ряде участков прорыва по льду пошли 140 легких Т-60. Немцы не ожидали, что главный удар советские войска нанесут напротив 1-го, 2-го городков, Марьино, под Шлиссельбургом, где их оборона проходила по крутым, облитым водой и замерзшим берегам Невы. Перед батальонами Т-60 немцы поставили заградительный артиллерийско-минометный огонь. Однако «малютки» прорвались через реку и вышли на крутой берег, ведя огонь по вражеским позициям из авиационных пушек и пулеметов. Танкисты 61-й бригады понесли большие потери, но достигли главного: на какое-то время отвлекли силы противника от главной группировки войск, которая под шквальным огнем с большим трудом, но вышла на берег Невы и 12 января захватила два изолированных друг от друга небольших плацдарма. Один на участке 2-й Городок, Марьино по фронту 5 км и в глубину 3 км. Другой – в районе Московской Дубровки по фронту 2,5 км и в глубину 1,5 км. Захват этих плацдармов позволил инженерным войскам 67-й армии с вечера 12 января приступить к созданию ледяной переправы для средних и тяжелых танков. В это время 45-я гвардейская стрелковая дивизия с остатками 118-го отдельного танкового батальона Т-60 стремилась расширить плацдарм напротив Невской Дубровки. На поддержку 941-го стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии был направлен 86-й танковый батальон Т-60. К пяти часам вечера 12 января части этой дивизии вместе с танкистами 61-й бригады овладели пунктами Дачи, Гараж и продолжали наступление. Имела успех 136-я стрелковая дивизия, которой был придан 548-й танковый батальон Т-60.18 января части 86-й стрелковой дивизии и танкисты 61-й танковой бригады освободили Шлиссельбург. За проявленный героизм и успешные боевые действия бригада «малюток» позднее была преобразована в 30-ю гвардейскую танковую бригаду.Главный конструктор Московского завода № 37 Николай Астров, создавая в октябре 1941 года этот легкий танк, возможно, уже тогда предполагал дальнейшее развитие подобного образца бронетанкового вооружения. На фото военной поры из заводского архива у Т-60 явно просматриваются контуры будущей боевой машины десанта (БМД), которую впоследствии на оборонном предприятии в Мытищах создал конструктор и ученый Николай Астров.Сегодня единственный в России экземпляр легкого Т-60, произведенного в 1941 году в Москве на заводе № 37 (нынешний НИИДАР), находится в Бронетанковом музее в подмосковной Кубинке. К сожалению, в отечественной военной истории практически не изучены и не освещены по достоинству роль и значение отечественных легких танков в Великой Отечественной войне. На поле боя у подготовленных экипажей Т-60 были эффективными и грозными легкими боевыми машинами для пехоты и техники вермахта.