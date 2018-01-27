09:59 27 января

Блокаду прорвала "неистребимая саранча"

Блокаду прорвала "неистребимая саранча"Недавно в архиве бывшего московского танкостроительного предприятия, которому уже 101 год, найдена неопубликованная рукопись конструктора бронетехники, Героя Социалистического Труда, доктора технических наук Николая Астрова, который за две недели в августе 1941 года на столичном танковом заводе № 37 создал в металле первый отечественный орудийный малый танк Т-60. В рукописи конструктор отметил: «С осени 1941 года по март 1942 года было сдано Красной армии более 6 тыс. танков Т-60». Это второй по количеству танк после Т-34, выпущенный в Великую Отечественную войну. «Малютка» и ее конструктор незаслуженно обойдены вниманием в отечественной военной истории, а некоторые специалисты даже критикуют Т-60, прозванный солдатами вермахта «неистребимой саранчой» за якобы низкие боевые качества.

В рукописи Николай Астров пишет, что Т-60 выпускали танковые заводы в Москве, Горьком, Свердловске, Сарепте, Кирове. В Красной армии танк назвали «малюткой». Однако, несмотря на размеры, боевая машина оказалась «зубастой» и эффективной. Он первым из легких и плавающих танков был вооружен автоматической авиационной пушкой ШВАК или ТНШ калибра 20 мм и пулеметом ДТ калибра 7,62 мм, защищен от пуль и осколков катанной, высокой твердости броней. Уже в сентябре 1941 года танк приняли на вооружение и стали серийно выпускать на заводе № 37 (ныне НИИДАР) в Москве. 7 ноября 40 танков Т-60 участвовали в параде на Красной площади. Он хорошо себя зарекомендовал в битве за Москву как танк поддержки пехоты, разведчик. Военный совет Западного фронта объявил благодарность заводу № 37.

В 1942 году Т-60 переправляли по рекам и Ладожскому озеру замаскированными от фашистской авиации на баржах с углем. В блокадном Ленинграде командование фронтом создало 61-ю танковую бригаду полковника В. Хрустицкого. В районе Новосаратовской колонии под Шлиссельбургом, где противник не просматривал нашу оборону, в начале января 1943 года под руководством маршала Климента Ворошилова прошли учения по преодолению по льду широкой Невы. Под лед провалился средний Т-34. Для тяжелого КВ-1 учения отменили. Два Т-60 быстро преодолели водную преграду и без труда вышли на высокий, обледенелый противоположный берег реки. Командующий Ленинградским фронтом генерал-полковник Леонид Говоров приказал 61-й бригаде форсировать Неву, преодолеть специально облитый водой немецкими саперами, покрытый льдом высокий берег и прорвать долговременную оборону вражеских войск.


В ночь на 12 января 1943 года наши войска сосредоточились в районе от Шлиссельбурга до Невской Дубровки. Первыми в атаку на ряде участков прорыва по льду пошли 140 легких Т-60. Немцы не ожидали, что главный удар советские войска нанесут напротив 1-го, 2-го городков, Марьино, под Шлиссельбургом, где их оборона проходила по крутым, облитым водой и замерзшим берегам Невы. Перед батальонами Т-60 немцы поставили заградительный артиллерийско-минометный огонь. Однако «малютки» прорвались через реку и вышли на крутой берег, ведя огонь по вражеским позициям из авиационных пушек и пулеметов. Танкисты 61-й бригады понесли большие потери, но достигли главного: на какое-то время отвлекли силы противника от главной группировки войск, которая под шквальным огнем с большим трудом, но вышла на берег Невы и 12 января захватила два изолированных друг от друга небольших плацдарма. Один на участке 2-й Городок, Марьино по фронту 5 км и в глубину 3 км. Другой – в районе Московской Дубровки по фронту 2,5 км и в глубину 1,5 км. Захват этих плацдармов позволил инженерным войскам 67-й армии с вечера 12 января приступить к созданию ледяной переправы для средних и тяжелых танков. В это время 45-я гвардейская стрелковая дивизия с остатками 118-го отдельного танкового батальона Т-60 стремилась расширить плацдарм напротив Невской Дубровки. На поддержку 941-го стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии был направлен 86-й танковый батальон Т-60. К пяти часам вечера 12 января части этой дивизии вместе с танкистами 61-й бригады овладели пунктами Дачи, Гараж и продолжали наступление. Имела успех 136-я стрелковая дивизия, которой был придан 548-й танковый батальон Т-60.

18 января части 86-й стрелковой дивизии и танкисты 61-й танковой бригады освободили Шлиссельбург. За проявленный героизм и успешные боевые действия бригада «малюток» позднее была преобразована в 30-ю гвардейскую танковую бригаду.

Главный конструктор Московского завода № 37 Николай Астров, создавая в октябре 1941 года этот легкий танк, возможно, уже тогда предполагал дальнейшее развитие подобного образца бронетанкового вооружения. На фото военной поры из заводского архива у Т-60 явно просматриваются контуры будущей боевой машины десанта (БМД), которую впоследствии на оборонном предприятии в Мытищах создал конструктор и ученый Николай Астров.

Сегодня единственный в России экземпляр легкого Т-60, произведенного в 1941 году в Москве на заводе № 37 (нынешний НИИДАР), находится в Бронетанковом музее в подмосковной Кубинке. К сожалению, в отечественной военной истории практически не изучены и не освещены по достоинству роль и значение отечественных легких танков в Великой Отечественной войне. На поле боя у подготовленных экипажей Т-60 были эффективными и грозными легкими боевыми машинами для пехоты и техники вермахта.
Автор: Геннадий Старых
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/history/2018-01-26/11_981_sarancha.html


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Комментарии 8

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  1. svp67 Сегодня, 07:11
    Т-60 - танк "эрзац", который смог, на время возместить потери танков и наполнить наши танковые войска техникой, но сразу было понятно, что танк слаб, по всем своим техническим и боевым характеристикам. И можно, лишний раз поразится смелости наших людей, ходивших в бой на "малютках".
    svp67
    1. амурец Сегодня, 08:12
      Цитата: svp67
      Т-60 - танк "эрзац", который смог, на время возместить потери танков и наполнить наши танковые войска техникой, но сразу было понятно, что танк слаб, по всем своим техническим и боевым характеристикам.

      Однако такие находили своё место в системе вооружений РККА: В системе вооружения бронетанковых частей Красной Армии всегда предусматривались малые — массой до 6 т — пулеметные танки. Они предназначались в первую очередь для фронтовой разведки с возможностью преодоления встретившихся естественных препятствий, а также для борьбы с десантами, пехотой и кавалерией противника, боевого охранения и сопровождения механизированных колонн, наконец, для осуществления связи. Скромная противопульная бронезащита, слабое вооружение — обычно один пулемет — и малочисленность экипажа компенсировались подвижностью, малыми габаритами, особенно высотой, и хорошей проходимостью, обусловленной низким удельным давлением на грунт, а нередко и способностью плавать.Е.И. Прочко. Легкие танки Т-40 и Т-60
      амурец
  2. Ольгович Сегодня, 07:13
    Т-60 строился в таких количествах вынужденно, т.к. средних и тяжелых танков не хватало и они заменялись этими легкими.
    Соотвтсвенно, потери их были очень большими.
    Ольгович
  3. martin-159 Сегодня, 07:14
    Слова "неистребимая саранча" плохо ассоциируются с низкими боевыми качествами, скорей с большим количеством.
    martin-159
  4. sibiryouk Сегодня, 07:29
    У автора ошибка- танк Т-60 НЕбыл 2-м по массовости танком, вторым по массовости танком был Т-70
    sibiryouk
    1. Котище Сегодня, 08:07
      У Автора не одна ошибка, а множество!
      К примеру мы из статьи узнаем, что Т-60 являлся плавающим танком?
      Он первым из легких и плавающих танков был вооружен автоматической авиационной пушкой ШВАК или ТНШ калибра 20 мм и пулеметом ДТ калибра 7,62 мм, защищен от пуль и осколков катанной, высокой твердости броней.

      Автор явно путает его с Т-40 в модификации Т-30с. "С" - означает сухопутный.
      Интересно автор про серию ПТ, что-то слышал?
      Второе "адиозное" утверждение Автора, о том что Т-60 - "забыли"? Возможно подтверждает, что Автор в теме "не в зуб ногой"! Т-60 по упоминаемости среди отчественной бронетехники на почетном 5 месте! Именно почетном и именно пятом!
      Выпад в сторону Астрова? Я думаю сторожилы ВО немного удивлены, что за них считают, что мы незнаем кто он и что для страны сделал в годы Великой Отечественной войны.
      Ну последнее, о Т-60 если и писать, то не в таких мизерных объемах. Минимум цикл статей!
      С уважением, Котище!
      Котище
  5. parusnik Сегодня, 07:51
    Писатель Виктор Потанин в своей книге "Танкисты в сражении за Ленинград", пишет о мужестве экипажа Т-60 в составе командира лейтенанта Д. И. Осатюка и механика-водителя старшины И. М. Макаренкова :"Вырвавшись вперёд, на рассвете 18 января у Рабочего посёлка № 5, они заметили три танка. Волховцы хотели выскочить из машины, бежать навстречу, но увидели, что это гитлеровские танки идут в контратаку. Что делать? Начинать поединок с врагом на своей малютке, имеющей 20-мм пушку, - бессмысленно. Решение созрело мгновенно. Командир танка подал команду механику-водителю: "Отходи к той роще, на опушке которой заняли огневые позиции наши орудия!"Танк, маневрируя, делая неожиданные и резкие повороты, ускользал от огня гитлеровских танков, а Осатюк вёл по ним огонь, пытался ослепить, оглушить врага. Дуэль продолжалась несколько минут. Были моменты, когда казалось, что вот-вот бронированные чудовища настигнут, навалятся и раздавят. Когда до рощи оставалось около 200 метров, машина Осатюка резко повернула налево. Головной гитлеровский танк также развернулся, но попал под огонь наших орудий и запылал. Затем был подбит и второй танк, а третий покинул поле боя."Теперь, Ванюша, вперёд!"- приказал командир водителю. Догнав свою роту, они увидели интересную картину — танкисты загнали пехоту противника в огромный котлован. Гитлеровцы упорно сопротивлялись, забрасывали наши танки гранатами. Было ясно, что медлить нельзя, фашисты успеют окопаться. Осатюк приказывает Макаренкову накатать след к обрыву, проложить колею. Затем танк, набирая скорость, устремился к котловану, пролетел в воздухе и врезался в фашистов."Молодец! - крикнул лейтенант - Теперь действуй!". Машина на большой скорости понеслась по дну котлована, уничтожая гитлеровцев огнём и гусеницами. Сделав несколько кругов, танк сбавил ход, вышел на середину котлована и остановился. Всё было кончено. Подошли свои."И всё таки Т-60 среди лучших образцов, в своём классе,но к 1942 году время таких машин безвозвратно ушло, и только исключительные и трагичные для СССР обстоятельства вызвали его появление к жизни.
    parusnik
  6. avt Сегодня, 09:38
    Слабенькая статья, если не сказать больше. negative Ну была серия Т-60/70 большой . А почему при наличии Т-50 ? Автор не пробовал задуматься ?Ну прежде чем панегирик сей писать .
    Цитата: svp67
    Т-60 - танк "эрзац"

    Да.Оттого и не получил дальнейшего развития.
    avt
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