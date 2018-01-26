21:59 26 января

В Минфине США сообщили о введении нового пакета антироссийских санкций

Соединённые Штаты расширили (как и анонсировали) перечень антироссийских санкций. РИА Новости сообщает о том, что «из-за ситуации на Украине» США распространяют свои санкции ещё на 21 гражданина РФ и, что примечательно, самой Украины. Правда, в данном случае под «гражданами Украины» в США в основном понимаются представители Донецкой и Луганской народных республик.

Санкции, введённые США, озвучивают официальные лица министерства финансов США.

Помимо 21 персоны в списке американских санкций оказались 9 компаний («дочки» "Сургутнефтегаза", "Технопромэкспорта" и др.). Санкции ещё в отношении 12 компаний «уточнены».


В отношении кого же из российских граждан введены меры санкционного характера?

Речь идёт, в частности, о представителях российского бизнеса и правительства. Это, например, глава одного из департаментов министерства энергетики Евгений Грабчак, замминистра энергетики Андрей Черезов.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство "выявляет тех, кто подрывает Минские соглашения". Если так, то Мнучин в первую очередь должен был обложить санкциями президента Украины и ВРУ, которые продвинули законопроект о фактическом уничтожении минских договорённостей как таковых. Речь о законе о так называемой "реинтеграции Донбасса".

В Минфине США сообщили о введении нового пакета антироссийских санкций


В самих США введение очередной порции санкций отдельные эксперты назвали не решительными мерами, а попыткой "успокоить ястребов". Такие заявления дают понять, что на самом деле новые меры вряд ли что-либо изменят кардинальным образом - санкции ради санкций.

Использованы фотографии: /www.globallookpress.com/
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Комментарии 132

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  1. ul_vitalii Сегодня, 19:30
    Чтоб вам ни дна, ни покрышки, ответку прошу умножить на два, с запасом.
    ul_vitalii
    1. МИХАН Сегодня, 19:33
      Спасибо Трамп..! Я прям вздохнул всей грудью и сердце радостно забилось..Работаем дальше значит мужики! fellow
      , глава одного из департаментов министерства энергетики Евгений Грабчак, замминистра энергетики Андрей Черезов.

      Запомните эти фамилии братцы..!
      МИХАН
      1. 264 Сегодня, 19:40
        Виталь,а ты на какой планете живёшь?Я вот на планете Земля,РФ.И живётся мне,в отличие от вас,блаженных,совсем не так хорошо...Тарифы,цены,бензин...ВСЁ в цене растёт,невзирая на курс доллара и колебание цены на нефть,мною же с кровью и потом добываемую...Задолба ло всё...Забери меня к себе на Марс...Там у вас хорошо всё...
        264
        1. Anton Capucin Сегодня, 19:47
          Цитата: 264
          Виталь,а ты на какой планете живёшь?Я вот на планете Земля,РФ.И живётся мне,в отличие от вас,блаженных,совсем не так хорошо...Тарифы,цены,бензин...ВСЁ в цене растёт,невзирая на курс доллара и колебание нефти...Задолба ло всё...Забери меня к себе на Марс...Там у вас хорошо всё...

          Вы наверное не знали, но в начале кризиса у нас рубль в свободном плаванье, и удивляться что нефть дорогая, а у нас рубль не может сильно отыграть у доллара, точно не стоит. Иначе мы бы все золото проели. Это вопрос выживания страны или будем ли мы хорошо жить. По мне лучше перетерпеть, хотя зарплата у меня упала раза в 2. Ну ничего, я в детстве тоже не сильно кучеряво жил иногда и на каше с хлебом. А сейчас ничего, даже могу себе многое позволить, хоть и не все))
          Anton Capucin
          1. Svarog Сегодня, 19:52
            Цитата: Anton Capucin
            Цитата: 264
            Виталь,а ты на какой планете живёшь?Я вот на планете Земля,РФ.И живётся мне,в отличие от вас,блаженных,совсем не так хорошо...Тарифы,цены,бензин...ВСЁ в цене растёт,невзирая на курс доллара и колебание нефти...Задолба ло всё...Забери меня к себе на Марс...Там у вас хорошо всё...

            Вы наверное не знали, но в начале кризиса у нас рубль в свободном плаванье, и удивляться что нефть дорогая, а у нас рубль не может сильно отыграть у доллара, точно не стоит. Иначе мы бы все золото проели. Это вопрос выживания страны или будем ли мы хорошо жить. По мне лучше перетерпеть, хотя зарплата у меня упала раза в 2. Ну ничего, я в детстве тоже не сильно кучеряво жил иногда и на каше с хлебом. А сейчас ничего, даже могу себе многое позволить, хоть и не все))

            В том и фикус, что терпит только народ, а элита всё богаче становится и в западню экономику деньги вкладывает. На этом фоне терпеть не хочется, пинками хочется гаранта с его дружбанами прогнать..
            Svarog
            1. влад66 Сегодня, 19:59
              Цитата: Svarog
              На этом фоне терпеть не хочется, пинками хочется гаранта с его дружбанами прогнать..

              Ну прогнал пинками laughing и что дальше.? Жизнь сразу улучшится или санкции снимут? Не улучшится и не снимут.
              Цитата: Стропорез
              А за этих не переживай

              Вон учитесь wink Камрад не переживает. good
              влад66
              1. Svarog Сегодня, 20:03
                Цитата: влад66
                Ну прогнал пинками и что дальше.? Жизнь сразу улучшится или санкции снимут? Не улучшится и не снимут.

                Дальше социалистическое гос-во строить надо, учитывая предыдущий опыт.. Сразу не улучшится, но в течении 4 -х лет все заметят улучшения. Если конечно, Грудинин реализует , те 20 шагов, что в программе.
                Svarog
                1. Кроу Сегодня, 20:18
                  Грудинин? А его, что, уже выбрали? Вы точно в курсе, что в России происходит? РФ Президент Путин. И другого, в ближайшее время, не предвидится.
                  Кроу
                  1. zloybond Сегодня, 21:03
                    Я вот одно не пойму: Кто у нас в правительство поставляет вазелин????
                    Что за пассивная позиция. наклонятся для следующего поимения????
                    Может уже начнут там по понедельникам от делать нечего санкции какие нибудь не в ответ а просто так выковырвать из носа???? Просто чтобы развлечься. Но лучше всего такие вещи выдавать на гора вечером в пятницу.... чтобы граждане америкосы все выходные маялись вопросом : а нас то за что???? Просто так... для иммунитета....
                    zloybond
                    1. cniza Сегодня, 21:14
                      Цитата: ul_vitalii
                      Чтоб вам ни дна, ни покрышки, ответку прошу умножить на два, с запасом.


                      Да , ответка будет , но сразу они не почувствуют , а со временем будет поздно.
                      cniza
                      1. cniza Сегодня, 21:20
                        Цитата: Svarog
                        [Дальше социалистическое гос-во строить надо, учитывая предыдущий опыт.. Сразу не улучшится, но в течении 4 -х лет все заметят улучшения. Если конечно, Грудинин реализует , те 20 шагов, что в программе.


                        Скажите Вы коммунист?
                        cniza
                    2. Svarog Сегодня, 21:23
                      Цитата: zloybond
                      Я вот одно не пойму: Кто у нас в правительство поставляет вазелин????
                      Что за пассивная позиция. наклонятся для следующего поимения????

                      Что тут не понятного?
                      1.Ответить безболезненно для самих себя не чем.
                      2.Отвечать и не особо хотят, так как боятся, что американцы начнут арестовывать заграничные активы нашей элиты.
                      Svarog
                2. Thirty-eight parrots Сегодня, 20:19
                  Цитата: Svarog
                  Дальше социалистическое гос-во строить надо,

                  Так теми же санкциями задушат, учитывая предыдущий опыт СССР. Вспомните поправку Джексона-Вэника . И сколько лет она действовала.А терпеть и затягивать пояса наш нынешний электорат не приучен Увы.
                  Thirty-eight parrots
                  1. Svarog Сегодня, 20:27
                    Цитата: Thirty-eight parrots
                    Так теми же санкциями задушат, учитывая предыдущий опыт СССР. Вспомните поправку Джексона-Вэника . И сколько лет она действовала.А терпеть и затягивать пояса наш нынешний электорат не приучен Увы.

                    Ну правильно, ради чего пояса затягивать, ради Сеченых, Табуреткиных и др. друзей гаранта? Вы просто представьте, что СССР не кормил бы пол мира и было разрешено вести мелкий и средний бизнес. В этом случае, все потуги "партнеров" просто были бы смешны. И темпы роста у нас были бы выше чем в Китае, ну или сопоставимы.
                    Svarog
                    1. Thirty-eight parrots Сегодня, 20:35
                      Цитата: Svarog
                      Вы просто представьте, что СССР не кормил бы пол мира и было разрешено вести мелкий и средний бизнес

                      Эх, если БЫ, да каБЫ...... Но история она такая, вспять не повернешь..... Так что имеем то, что имеет нас. Но терзают меня смутные сомнения что капиталист Грудинин будет строить социализм.....Вот не знаю почему...., но терзают.
                      Thirty-eight parrots
                      1. Svarog Сегодня, 20:43
                        Цитата: Thirty-eight parrots
                        Цитата: Svarog
                        Вы просто представьте, что СССР не кормил бы пол мира и было разрешено вести мелкий и средний бизнес

                        Эх, если БЫ, да каБЫ...... Но история она такая, вспять не повернешь..... Так что имеем то, что имеет нас. Но терзают меня смутные сомнения что капиталист Грудинин будет строить социализм.....Вот не знаю почему...., но терзают.

                        Грудинин не один, за ним КПРФ и у них программа имеется.
                        Svarog
                    2. Thirty-eight parrots Сегодня, 20:46
                      Цитата: Svarog
                      Ну правильно, ради чего пояса затягивать,

                      а Вы думаете затянут ради мечты о светлом будущем????? Ой ли....
                      А про поправку против СССР Ваше мнение каково.?
                      Thirty-eight parrots
                      1. Svarog Сегодня, 21:00
                        Цитата: Thirty-eight parrots
                        А про поправку против СССР Ваше мнение каково.?

                        Я же ответил, выше что я думаю о поправке СССР. Вы просто представьте, что СССР не кормил бы пол мира и было разрешено вести мелкий и средний бизнес. В этом случае, все потуги "партнеров" просто были бы смешны. И темпы роста у нас были бы выше чем в Китае, ну или сопоставимы.
                        Svarog
                      2. vovanpain Сегодня, 21:01
                        Svarog,
                        Если бы за ним ВКП(Б) во главе с И. В. Сталиным стояло, тады да сила серьёзная, а КПСС и вслед за ней КПРФ в бизнесс ушло, так что несерьёзно это. feel
                        vovanpain
                3. Балу Сегодня, 20:21
                  Цитата: Svarog
                  Если конечно, Грудинин реализует , те 20 шагов, что в программе.

                  Вы все еще верите Грудинину? belay Тогда вспомните Гайдара, Явлинского может полегчает. Кстати Грудинину программу пишет Болдарев, тот самый, напомню: Болдырев, Лукин (посол в США того времени), Явлинский. Теперь по первым буквам что у нас получилось? Ах, черт, порядок перепутал. Звините, конечно Явлинский, Болдырев, Лукин-Яблоко, а то что-то не то в первом варианте.
                  Явлинский с Болдыревым авторы проекта о разделе совместно добытой продукции и его лоббисты. Это тот самый закон, который ВВП сразу отменил, и по которому с сахалинского нефтедоллара России 10 центов, США 90 центов. Причем жители так и остались без газа. Топили чем попало.
                  так вы надеетесь значит на Грудинина. Хорошенько изучите на чем совхоз зарабатывает, а точнее Грудинин и его семья. Да, вакансии есть от 22 тыс до 200. 200 тыс это водитель со своим самосвалом и прицепом. Риелтер, который должен соблазнять покупателей-25 тыс. Так что , не все там так прекрасно, чистенько и аккуратненько. ВВП олигархов разжаловал в бизнесмены и заставил работать на страну, а кто не понял, тот уже далече в наглии и США. hi
                  Балу
                  1. Svarog Сегодня, 20:30
                    Цитата: Балу
                    Вы все еще верите Грудинину?

                    Да и чем больше его поливают, тем больше верю. Я не верю, что придя коммунисты к власти, забудут о своей программе 20 шагов и забудут о своих обещаниях. Вот этому я не верю. А по сему, придет Грудинин к власти, уверен, что все будет хорошо. А тем более,я не верю Путину и его друзьям. ОН УЖЕ 18 ЛЕТ У ВЛАСТИ! И ЧТО? КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ?
                    Svarog
                    1. Балу Сегодня, 20:39
                      Цитата: Svarog
                      Цитата: Балу
                      Вы все еще верите Грудинину?

                      Да и чем больше его поливают, тем больше верю. Я не верю, что придя коммунисты к власти, забудут о своей программе 20 шагов и забудут о своих обещаниях. Вот этому я не верю. А по сему, придет Грудинин к власти, уверен, что все будет хорошо. А тем более,я не верю Путину и его друзьям. ОН УЖЕ 18 ЛЕТ У ВЛАСТИ! И ЧТО? КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ?

                      Скажите вы где живете, вгороде, на селе, кем работаете, если не секрет, как с жильем, где отдыхали, зарплата какая была, а если с 1999 г. сравнить?
                      Балу
                      1. rapid turtle Сегодня, 20:44
                        Цитата: Балу
                        а если с 1999 г. сравнить?

                        Ребята видимо в те годы не жили, ну или детьми были.Поэтому так и судят.
                        rapid turtle
                      2. Svarog Сегодня, 20:44
                        Цитата: Балу
                        Цитата: Svarog
                        Цитата: Балу
                        Вы все еще верите Грудинину?

                        Да и чем больше его поливают, тем больше верю. Я не верю, что придя коммунисты к власти, забудут о своей программе 20 шагов и забудут о своих обещаниях. Вот этому я не верю. А по сему, придет Грудинин к власти, уверен, что все будет хорошо. А тем более,я не верю Путину и его друзьям. ОН УЖЕ 18 ЛЕТ У ВЛАСТИ! И ЧТО? КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ?

                        Скажите вы где живете, вгороде, на селе, кем работаете, если не секрет, как с жильем, где отдыхали, зарплата какая была, а если с 1999 г. сравнить?

                        хахахах, ну насмешили. Вам зачем столько информации?
                        Svarog
                      3. Вас Влад Сегодня, 20:47
                        Цитата: Балу
                        Скажите вы где живете,

                        Тутошний он wink
                        Цитата: Балу
                        кем работаете

                        Пропагандистом,по сути агент влияния feel
                        Цитата: Балу
                        если не секрет, как с жильем, где отдыхали, зарплата какая была, а если с 1999 г. сравнить?

                        А на конкретные вопросы данный чел не любит отвечать laughing
                        Вас Влад
                      4. Svarog Сегодня, 21:31
                        Цитата: Балу
                        Цитата: Svarog
                        Цитата: Балу
                        Вы все еще верите Грудинину?

                        Да и чем больше его поливают, тем больше верю. Я не верю, что придя коммунисты к власти, забудут о своей программе 20 шагов и забудут о своих обещаниях. Вот этому я не верю. А по сему, придет Грудинин к власти, уверен, что все будет хорошо. А тем более,я не верю Путину и его друзьям. ОН УЖЕ 18 ЛЕТ У ВЛАСТИ! И ЧТО? КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ?

                        Скажите вы где живете, вгороде, на селе, кем работаете, если не секрет, как с жильем, где отдыхали, зарплата какая была, а если с 1999 г. сравнить?

                        живу в городе, годовой доход 1480 000, объездил весь мир, в 90-е был взрослым, самостоятельным чел-ком. Ответил на ваш смешной вопрос, только для того, что бы понять, для чего вам эта информация))
                        Svarog
                4. Вас Влад Сегодня, 20:28
                  Цитата: Svarog
                  учитывая предыдущий опыт.. Сразу не улучшится, но в течении 4 -х лет все заметят улучшения. Если конечно, Грудинин реализует , те 20 шагов, что в программе.

                  Это тот который наши деньги разбазарил?А потом ВВП вынужден был списать долги? laughing
                  Вас Влад
                5. влад66 Сегодня, 20:36
                  Цитата: Svarog
                  Сразу не улучшится, но в течении 4 -х лет все заметят улучшения. Если конечно, Грудинин реализует , те 20 шагов, что в программе.

                  Коллега не буду я ни спорить, не доказывать что то, просто сами поживете и поймете, все обещают перед выборами, но если сам, своими руками и головой не поработаешь, ни Грудинин, ни Путин, ни Трамп кормить не будут, ни при капитализме,ни при социализме. А обещаний я наслушался, поверьте на три вагона и на десять маленьких тележек yes И вообще борцы с олигархатом выбирают олигарха, забавно однако. hi
                  влад66
                6. Кент0001 Сегодня, 21:01
                  ..а, вон оно что... Грудинин и его офшоры не лучше "ДРУЗЕЙ". Одного поля ягоды.
                  Кент0001
          2. хрыч Сегодня, 20:14
            Цитата: Anton Capucin
            А сейчас ничего, даже могу себе многое позволить, хоть и не все

            Обратная сторона Импортозамещения, дабы очистить рынок товаров от импорта, курс рубля умышленно занижен. Уже можно констатировать, что таки процесс успешен и РФ стала самодостаточной. Поэтому санкции для обывателя оказались малозаметными, верней только в воображении Обамы laughing Можно сие сравнить со Сталинской Индустриализацией дабы сделать СССР самодостаточной по промышленности, можно сравнить с Коллективизацией, дабы сделать независимой страну по продовольствию. Оба этих мероприятия таки позволили СССР победить в Великой войне, стать ядерной и космической Сверхдержавой. Затем Хрущь опять довел страну до голода и потрясений, Брежнев таки построил развитой социализм, но неотроцкисты и Горби затеяли уже Перестройку и убили страну. Разница в том, что Импортозамещение для народа не стало, как Сталинские вынужденные меры напряжения народа, нет репрессий несогласных, нет сгона миллионов людей на новое место и пр. ... Ну, упала немного потребительская корзина и всееее. Что Вы и констатировали, но это позволило нам победить в новой ракетно-ядерной гонке и отстоять свой суверенитет. Алтарь победы не сильно потребовал жертв, но некоторые стонут:
            Цитата: 264
            И живётся мне,в отличие от вас,блаженных,совсем не так хорошо...Тарифы,цены,бензин...

            Как бы сказал Чубайс, мол не вписался в рынок laughing А Гайдар бы сказал, показав картинку: "М -
            маркетинг" wassat
            хрыч
          3. iliitchitch Сегодня, 20:32
            Цитата: Anton Capucin
            Ну ничего, я в детстве тоже не сильно кучеряво жил иногда и на каше с хлебом. А сейчас ничего, даже могу себе многое позволить, хоть и не все))

            Согласен , коллега . Каждый день слышу вопли от долбо.., гм , недалёких людей о трудной жизни , скучно уже как-то , и что-либо объяснять бесполезно . Просто "хочу" . Хочу телек , хочу , как в сериале ... Смотреть тошно уже на это потреблятство . Прям "Хищные вещи века"какие-то . "Чушики-чушики..." .
            iliitchitch
            1. Кент0001 Сегодня, 21:04
              Не дай Вам или вашим близким серьезно заболеть, или любой другой форс-мажор. Вот тогда и поговорим, а так-то да на молоко и даже типа "сыр" хватает и все довольны. Вы поглубже, поглубже капните.
              Кент0001
          4. groks Сегодня, 20:45
            Перетерпеть до чего? До того, как кончатся все запасы вообще? До того, как объявят реальные санкции - запретят продажу семенного материала например? И возобновят только если мы выберем президентом(совершенно демократическим путём!) чернокожего содомита.
            groks
        2. МИХАН Сегодня, 20:06
          Цитата: 264
          Виталь,а ты на какой планете живёшь?Я вот на планете Земля,РФ.И живётся мне,в отличие от вас,блаженных,совсем не так хорошо

          Я живу в России ,на своей земле, здесь моя Родина!
          А вы в РФ на планете земля..))) Интересное высказывание и на многие мысли наталкивает.. wink
          Цитата: 264
          Тарифы,цены,бензин...ВСЁ в цене растёт,невзирая на курс доллара и колебание цены на нефть,мною же с кровью и потом добываемую...Задолба ло всё...Забери меня к себе на Марс...Там у вас хорошо всё...

          Побольше курсы "долларов" и Эхо госдепа слушайте ..И тебе наверное полегчает, хотя еще у нас на Родине есть жуткие дороги и т.д. , голодающие пенсионеры и самое главное "кровавый режим Кремля" , который задушил "истинную дерьмократию и глас народных масс в 90-х"...
          Я сожалею .. hi Бегите в Канаду или на Украину (потом можно записаться в жертву "оккупации России".. wink
          Как я расписал перспективу то..? хе хе
          МИХАН
          1. Кент0001 Сегодня, 21:07
            Не надо передергивать и троллить тех кто описывает реальные трудности своего ежедневного выживания. На доллар у нас завязано все, просто все, и эхо госдепа я думаю мало кто слушает. Если у вас за окном все хорошо, то вы навереное, в Москве живете. А там за МКАДОМ многие просто выживают. И это их повседневное состояние.
            Кент0001
            1. МИХАН Сегодня, 21:49
              Цитата: Кент0001
              Не надо передергивать и троллить тех кто описывает реальные трудности своего ежедневного выживания.

              Перед выборами в России обычное нытье начинается (постоянно это читаю))
              В России очень трудно жить , не нравится валите.. negative
              Цитата: Кент0001
              На доллар у нас завязано все, просто все, и эхо госдепа я думаю мало кто слушает. Если у вас за окном все хорошо, то вы навереное, в Москве живете. А там за МКАДОМ многие просто выживают. И это их повседневное состояние.

              У нас на Южном Урале , как и у многих в России , доллар уже давно ничего не значит (мы его просто не щупали и не видели в глаза , как и во времена СССР))) Это такие как этот и вы нас постоянно долларами и курсами пугаете..
              НЕ ЗРЯ ВАЛЮТЧИКОВ в СССР РАССТРЕЛИВАЛИ ,как за измену Родины!
              Сейчас такие -"элита" и дерьмократы ..тьфу блин..
              МИХАН
      2. oleg-gr Сегодня, 19:59
        Санкции, так санкции. Посмотрим что в ответе будет.
        oleg-gr
      3. andr327 Сегодня, 20:31
        Виталь, а не рекламируют ли американцы этими санкциями свих агентов влияния? Похвалить нельзя - мы их ругать и материться на них будем, а так вроде как и прислушаться к их мнению надо, раз американцы их боятся.
        andr327
        1. Вас Влад Сегодня, 20:55
          Цитата: andr327
          а не рекламируют ли американцы этими санкциями свих агентов влияния?

          Этими санкциями они хотят обескровить нашу страну, ухудшить материальное положение простых людей!Чтобы народ сам решил за них эту задачу,сменил власть(устроил майдан,а уж с организацией и деньгами они помогут будь спок) которая не прогибается перед западом и его экономическими интересами!
          Вас Влад
      4. Гардамир Сегодня, 20:54
        Запомните эти фамилии братцы..!
        Ага Рогозина запомнили, так он начал против России воевать. То рабочих на строительстве оберут, то спутники утопит.
        Гардамир
        1. МИХАН Сегодня, 21:57
          Цитата: Гардамир
          Запомните эти фамилии братцы..!
          Ага Рогозина запомнили, так он начал против России воевать. То рабочих на строительстве оберут, то спутники утопит.

          Ну ваших болтунов только на болотной можно собрать и возле посольства США за грантами и визами на эмиграцию как "жертв кровавого режима Путина"... laughing bully " 25 лет уже наблюдаем , а все не разбежитесь никак ! Не все развалили и разграбили еще видать в России ?
          МИХАН
    2. Стропорез Сегодня, 19:36
      Цитата: ul_vitalii
      Чтоб вам ни дна, ни покрышки, ответку прошу умножить на два, с запасом.

      Штирлиц! не горюй , Вас в списке нет. yes
      А за этих не переживай
      Речь идёт, в частности, о представителях российского бизнеса и правительства. Это, например, глава одного из департаментов министерства энергетики Евгений Грабчак, замминистра энергетики Андрей Черезов.

      У них уже на три поколения всего хватит.
      Стропорез
      1. 264 Сегодня, 19:47
        Так им мало всё...Казалось бы,хватит...Ан нет...Как же достало это всё.............
        264
        1. Стропорез Сегодня, 20:06
          Цитата: 264
          Так им мало всё...Казалось бы,хватит...Ан нет..

          Орешкин в давосе буржуям сказал:" Не могу ночами спать, думаю о благосостоянии народа"
          Хочется найти его и оглоблей успокоить! am
          Цитата: 264
          .Как же достало это всё.............

          Стропорез
          1. 264 Сегодня, 20:12
            good good good Ооооой,Десантура!!!Привет с Флота!!!!! drinks hi hi hi
            264
            1. Стропорез Сегодня, 20:18
              Мореманам! физкульт-привет!!! good drinks
              Я тут цитаты с "давоса" просматриваю....наших "деятелеЙ"
              Сразу вспомнил сколько в "цинке" патронов, даже на ощупь представил и понял -"цинка" может не хватить sad
              Стропорез
    3. влад66 Сегодня, 19:37
      Минфине США сообщили о введении нового пакета антироссийских санкций

      Ну и дальше то что belay А Трампа слабо санкционировать feel ведь агент Кремля все таки. fellow
      влад66
    4. To be or not to be Сегодня, 20:05
      """ США «борются с терроризмом» на территории 76 стран.«Войну с терроризмом» Вашингтон начал вести в 2001 году.
      В новой военной стратегии США, которую 19 января 2018 года представил министр обороны Джеймс Мэттис, в ближайшие несколько лет американская армия переключится с борьбы против терроризма на противостояние увеличению военной мощи Китая и России. Такой резкий разворот, по словам министра, вызван новой реальностью в связи с «ростом глобальной неустойчивости и неопределенности в условиях борьбы между странами за влияние». По словам главы Пентагона, Вашингтон продолжит вести кампанию против террористов, но с центром внимания стратегии национальной безопасности США будет конкуренция между сильными державами, а не терроризм."
      http://www.aif.ru/dontknows/infographics/voennoe_
      prisutstvie_ssha_v_stranah_mira_infografika
      Вот и смысл всех их.. укусов ..санкций
      To be or not to be
  2. Андрей К Сегодня, 19:31
    ...В Минфине США сообщили о введении нового пакета антироссийских санкций...
    ...отдельные эксперты назвали... ....санкции ради санкций...

    Не Минфин, а взбесившийся ксерокс прямо-таки...
    Самое главное, чтоб эксперДов окончательно не запутали - где санкции для санкций, где санкции не для санкций, где просто санкции, а где не хотели, но пришлось засанкционировать...
    Министру финансов США Стивену Мнучину есть куда расти - впереди куча ЧП не под санкциями, да и персоналий далеко за 140 миллионов. Минфин обеспечен работой на ближайшее и неближайшее будущее...
    Андрей К
  3. pvv113 Сегодня, 19:33
    В ответ нужно полностью отменить санкции в отношении Северной Кореи, и китайцев тоже попросить
    pvv113
    1. Korax71 Сегодня, 19:47
      Если б китайцы х отели,то давно ь ослабили или сняли санкции с кндр.как-никак это их сосед.не думаю что наши власти пойдут на это.
      Korax71
    2. Dashout Сегодня, 19:52
      Цитата: pvv113
      В ответ нужно полностью отменить санкции в отношении Северной Кореи, и китайцев тоже попросить

      Мне кажется - это правильный подход! Помочь Северной Корее и плюс еще прислушаться к совету Костина (ВТБ) и отозвать посла (своего) с амерского - выслать!
      Dashout
      1. pvv113 Сегодня, 20:07
        В действиях США нет никакой логики, все потуги, какими бы абсурдными и слабоумными они не казались, направляются во вред России. Вот и нам бы ударить по ним их же оружием тупости
        pvv113
        1. Logall Сегодня, 20:13
          Володя, симметричный ответки и не будет! Будет какая-нибудь ерунда направленная на третьих лиц... Чтоб граждане видели, что они что-то отвечают... Ну и конечно же Лавров озаботиться!
          Logall
          1. pvv113 Сегодня, 21:00
            симметричный ответки и не будет!

            Привет, Саша! Да это я так, размечтался
            pvv113
        2. Балу Сегодня, 20:24
          Цитата: pvv113
          В действиях США нет никакой логики, все потуги, какими бы абсурдными и слабоумными они не казались, направляются во вред России. Вот и нам бы ударить по ним их же оружием тупости

          Логика проста-давление на бизнес и элиту с целью устранения ВВП с президентского поста, разрушение экономики, изоляция. Россия стала суверенной и влиятельнояй с 2000 г., если кто забыл или не знает 90-е.
          Балу
          1. Вас Влад Сегодня, 21:03
            Цитата: Балу
            Россия стала суверенной и влиятельнояй с 2000 г., если кто забыл или не знает 90-е.

            А главное она перестала отдавать свои ресурсы за спасибо!А это наглость в понимании англосаксов! hi
            Вас Влад
    3. Кент0001 Сегодня, 21:09
      Там решение СОВБЕЗА, мы не можем и китайцы тоже, да и не стоит оно того.
      Кент0001
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:34
    У меня у одного возникло дикое желание съездить по фейсу вот этим 46 размера? Того кадра с фото к статье. winked
    Наблюдатель2014
    1. Iaaa Сегодня, 19:41
      Цитата: Наблюдатель2014
      возникло дикое желание съездить по фейсу вот этим

      Много чести, чистым то. Хватит и этого

      этому кадру с фото.
      Iaaa
    2. Андрей К Сегодня, 19:43
      Наблюдатель2014 hi
      ...У меня у одного возникло дикое желание съездить по фейсу вот этим 46 размера?...

      Не пачкай обувь laughing
      Для этого есть специальное приспособление:
      Андрей К
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:51
        Андрей К Евгеньевич soldier Американцы мониторя наш сайт будут в раздумье что всё это значит wassat laughing Не понять им душевного русского порыва .Гляды на самодовольную физиономию их министра финансов.
        Наблюдатель2014
        1. рюрикович Сегодня, 20:15
          Цитата: Наблюдатель2014
          Американцы мониторя наш сайт будут в раздумье что всё это значит

          У американцев мозгов не хватит мониторить yes Мониторить - значит ,думать...Думать, значит,анализировать... Анализировать,значит...ааа....ммм....наступает когнитивный диссонанс... В итоге - капут мыслям laughing
          рюрикович
        2. Андрей К Сегодня, 20:32
          Наблюдатель2014
          ...Не понять им душевного русского порыва...

          Сергей!!!
          Так мы же исключительно здоровья для.
          За ради их великого, матрасного психического состояния.
          По щщам нахлопаем, глядишь и остатки жиром заплывшего мозжечка что-то соображать начнут, из нирваны исключительности на землю грешную вернутся laughing
          Андрей К
    3. Svarog Сегодня, 19:58
      [quote=Наблюдатель2014]У меня у одного возникло дикое желание съездить по фейсу вот этим 46 размера? Того кадра с фото к статье. winked[/quote
      Какое то странное чувство возникает, когда нам всё санкции вводят, по сути, при нормальном гос-ве, мы и замечать этого не должны.. Мы полностью самодостаточны! Но наше правительство, не смогло ничего сделать, ни промышленности, не науки, образование, медицина, фарм отрасль, да куда ни возьми.. везде беда.. Вот этим сапогом бы им всем пинка, что бы валили из страны.. САМАЯ БОГАТАЯ И БОЛЬШАЯ СТРАНА В МИРЕ ..
      Svarog
      1. Балу Сегодня, 21:12
        Цитата: Svarog
        Какое то странное чувство возникает, когда нам всё санкции вводят, по сути, при нормальном гос-ве, мы и замечать этого не должны.. Мы полностью самодостаточны! Но наше правительство, не смогло ничего сделать, ни промышленности, не науки, образование, медицина, фарм отрасль, да куда ни возьми.. везде беда.. Вот этим сапогом бы им всем пинка, что бы валили из страны.. САМАЯ БОГАТАЯ И БОЛЬШАЯ СТРАНА В МИРЕ

        Вот таких все пропальщиков бы этим сапогом, чтоб мозги на место встали. Вот про медицину не надо, я в ней с 1980, не считая работы во время учебы. И сейчас работа связана с оценкой качества. Есть болевые точки, но медицина развивается. внимание этому уделяется, финансирование недостаточное, но и это решаемо.
        Балу
        1. Svarog Сегодня, 21:50
          Цитата: Балу
          Вот таких все пропальщиков бы этим сапогом, чтоб мозги на место встали. Вот про медицину не надо, я в ней с 1980, не считая работы во время учебы. И сейчас работа связана с оценкой качества. Есть болевые точки, но медицина развивается. внимание этому уделяется, финансирование недостаточное, но и это решаемо

          Хахаха вы считаете, что у нас осталась бесплатная медицина? Медицина развивается? Не буду заморачиваться и приводить печальные примеры.. Но вам явно хорошо, видно место теплое. У нас операцию меньше чем за 10 т. не делают, говорят в очередь.. а в очереди пока можно и не дожить .. Вы из тех?
          Svarog
    4. Балу Сегодня, 20:25
      Цитата: Наблюдатель2014
      У меня у одного возникло дикое желание съездить по фейсу вот этим 46 размера? Того кадра с фото к статье. winked

      good drinks wassat yes
      Балу
    5. ul_vitalii Сегодня, 20:34
      Цитата: Наблюдатель2014
      У меня у одного возникло дикое желание съездить по фейсу вот этим 46 размера? Того кадра с фото к статье. winked

      А второй есть? Под следующие санкции. smile
      ul_vitalii
      1. Thirty-eight parrots Сегодня, 20:59
        Цитата: ul_vitalii
        А второй есть? Под следующие санкции.

        А мы тапком
        Thirty-eight parrots
  5. Iaaa Сегодня, 19:35
    Очень интересно и хотелось бы спросить у этого светоча дерьмократии и по совместительству министра финансов Стивена Мнучина как глава одного из департаментов министерства энергетики Евгений Грабчак и замминистра энергетики Андрей Черезов.подрывают Минские соглашения? Элетроэнергию что ли в бандерию бесплатно не дают?
    Iaaa
    1. faiver Сегодня, 19:52
      мне вот тоже интересна конкретика hi
      faiver
  6. Anton Capucin Сегодня, 19:35
    Класс бюджет принять не могут, а санкции... да в легкую. Мое почтение, господа хорошие.))
    Anton Capucin
  7. Горный стрелок Сегодня, 19:37
    Это "пшик"! Не серьёзно как то. Боятся рассердить Европу?
    Горный стрелок
  8. faterdom Сегодня, 19:37
    ещё на 21 гражданина РФ

    Ух, отлегло... А то думал - вдруг на 22-х или даже, страшно подумать - на 23-х!
    faterdom
  9. Михаил м Сегодня, 19:43
    Я тоже хочу под санкции. Что за дискриминация? Если не замминистра, то уже и недостоин? Щас заявление напишу в суд по правам человека. Нас миллионы!!! Желающие, присоединяйтесь!
    Михаил м
    1. faiver Сегодня, 19:53
      не хотите платить налоги? laughing
      faiver
    2. Балу Сегодня, 20:27
      Цитата: Михаил м
      Я тоже хочу под санкции. Что за дискриминация? Если не замминистра, то уже и недостоин? Щас заявление напишу в суд по правам человека. Нас миллионы!!! Желающие, присоединяйтесь!

      Присоединяюсь, чем я хуже. Правда у меня сала и недвижимости за речкой нет, одни долги, но я тоже хочу быть в списке врагов америки. angry
      Балу
  10. Masya Masya Сегодня, 19:45
    чем больше говоришь санкции, санкции, санкции... санкционней не становится... wink
    Masya Masya
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:58
      Марина love в качестве ответной меры предлагаю назначить в США или послом, или постпредом ООН Жириновского! lol Чтобы госдеп от нашего назначения икота замучила! !! lol good
      Геркулесыч
      1. рюрикович Сегодня, 20:09
        Цитата: Геркулесыч
        Марина love в качестве ответной меры предлагаю назначить в США или послом, или постпредом ООН Жириновского!

        Ну да... what Он предлагал в Индийском океане ноги мыть.... А в Атлантическом что? Портки стирать?? request Тогда уж точно Кондратий хватит "партнёров" wassat
        рюрикович
  11. Masya Masya Сегодня, 19:52
    «из-за ситуации на Украине»

    Чем фиговее дела вна краине, тем больше " вина" России...
    Masya Masya
  12. Геркулесыч Сегодня, 19:52
    Нам реально нужно вводить новое летоисчесление "-год третий от введения санкций, год тридцатый от введения санкций"! lol
    Геркулесыч
    1. Masya Masya Сегодня, 20:05
      Витальевич, приветик! love
      год 2018- ый от введения санкций! laughing нет чтоб ввести навечно, так нет надо же имитировать кипучую деятельность... типа не даром хлеб едят...
      Masya Masya
      1. Геркулесыч Сегодня, 20:23
        Внуки наши про сша сбацают правдивый фильм "Санкционный смотритель "! lol good
        Геркулесыч
  13. Alex-a832 Сегодня, 19:52
    Троекратное Ура-а-а!!! Пойду на радостях грамм сто перцовочки приму! Ну, за санкции животворящие! Хоть какая-то польза от США бывает!
    Alex-a832
  14. Немезида Сегодня, 19:57
    России пора ввести строжайший визовый режим со странами бывшего совка,ибо все они больны русофобией...Хватит им из РФ деньги вывозить,пусть их США кормят,если хотят,а нет ,так это не проблема России..
    Немезида
    1. Svarog Сегодня, 20:05
      Цитата: Немезида
      .Хватит им из РФ деньги вывозить,

      Деньги из РФ вот эти вывозят https://www.youtube.com/watch?v=0f15zHVSey4
      Svarog
    2. Alex-a832 Сегодня, 20:11
      Почему только со странами бывшего СССР и Варшавского договора? Ограничить надо выезд во все страны, которые нам санкции объявили.
      Alex-a832
    3. рюрикович Сегодня, 20:11
      Цитата: Немезида
      России пора ввести строжайший визовый режим со странами бывшего совка,ибо все они больны русофобией...

      Да ладно!!!!! fool negative
      рюрикович
      1. Немезида Сегодня, 21:09
        Не ладно,а хватит объедать Россию! Если ваши, в Минске, кричат о равных правах с РФ,пусть оплачивают бюджет ,якобы союзного государства,на 50%,а не на 1/3,как сегодня...Хотите половину прав?! Тогда оплачивайте половину расходов! А по мне так вы нам и вовсе не союзники и нечего на вас деньги тратить...Ваш Лукашенко запретил в Белоруси и фильм Крым и Георгиевскую ленту,вместо нее у вас теперь лента в цвета госфлага,с цветком яблони,чем отлично дал понять,что России от Минска хорошего ждать нечего,а от вашей красно-белой бандеровской оппозиции и подавно...
        Немезида
        1. рюрикович Сегодня, 21:19
          Цитата: Немезида
          А по мне так вы нам и вовсе не союзники и нечего на вас деньги тратить..

          request От желчи не захлебнулись? wink
          Из-за таких "патриотов, как Вы, от вас все и бегут... what
          Цитата: Немезида
          Ваш Лукашенко запретил в Белоруси и фильм Крым и Георгиевскую ленту,вместо нее у вас теперь лента в цвета госфлага,с цветком яблони,чем отлично дал понять,что России от Минска хорошего ждать нечего,

          Вы были у нас? Лично я постоянно наблюдаю не зелёно-красные, такие ,как Вы себе нарисовали, а Георгиевские ленты tongue
          Цитата: Немезида
          а от вашей красно-белой бандеровской оппозиции и подавно...

          Хватит уже ядом брызгать, "братишка" fool Наша "оппозиция" у населения находится на уровне статистической погрешности! И если вы и подобные вам её ставят всем в пример, то вы не лучше этой самой оппозиции negative
          ПС А не нравимся мы вам, так соберите подписи против какого ни есть, но всё таки союзника(не только у нас, но и у вас блох хватает), так мы пойдём на Запад , а вы за то будете гордые и одинокие, и не на кого будет пинать.... ПС Хоть и крик души,но лично на вас negative
          рюрикович
          1. Немезида Сегодня, 21:25
            СССР развалили нацмены и все потому,что зажрались...Той же дотационной Украине в СССР внушали,что она,якобы,кормит весь СССР...Вот перекрыть вам бабло из России и посмотреть,кто кого кормит...У меня нет родни в больных русофобией республиках бывшего совка и не требуется...Единственные союзники России,это ее армия и флот...А такие как Лукашенко,которые одной задницей на два стула,это не союзники...У вас к России не союзническое,а потребительское отношение...
            Немезида
            1. рюрикович Сегодня, 21:39
              Цитата: Немезида
              Той же дотационной Украине в СССР внушали,что она,якобы,кормит весь СССР

              уважаемый,откройте данные по статистике за период СССР и для вас откроется потрясающая новость в том, что БССР вместе с РСФСР были единственными республиками ,которые ДОТИРОВАЛИ , а не были дотационными yes !!!
              И если есть ещё мозги у жертв ЕГЭ, то станет понятно, что каким бы не был Лукашенко, он пошёл на союз с Россией( на каких условиях - это другой вопрос) ради того, что бы сохранить именно наследие СССР - заводы, фабрики и пр.! и если вам уже не вмоготу от собственного гонора, то поймите одно, что то, что у нас осталось - это наследие именно СССР, а не разборки олигархов tongue , что наблюдается у вас повсеместно. Потому , вместо того, чтобы пенять на других, посмотрите, что у вас самих твориться!
              И прежде ,чем осуждать других. поставьте себя на их место. Мы то это делаем, потому и стараемся сохранит хоть что-то, несмотря на изменения вокруг!!! И если до кого-то простые элементарные истины не доходят, то вперёд, под знамёна национализма. Каждому - своё hi
              Пс Только потом испугано взирая на мир из-за забора не пеняйте на других. ..
              рюрикович
              1. Немезида Сегодня, 21:41
                Я ЕГЭ не сдавал,а отношение Лукашенко к России сугубо потребительское,а не союзническое...Я не вижу связи между заводами и запретом фильма Крым в Белоруси....В городе Львов до 1940 года с собаками и украинцами в трамваи не пускали...Мы проживем и без вас,а вам, в Польше, опять пешком ходить...
                Немезида
  15. Anton Capucin Сегодня, 20:05
    Цитата: Svarog
    Цитата: Anton Capucin
    Цитата: 264
    Виталь,а ты на какой планете живёшь?Я вот на планете Земля,РФ.И живётся мне,в отличие от вас,блаженных,совсем не так хорошо...Тарифы,цены,бензин...ВСЁ в цене растёт,невзирая на курс доллара и колебание нефти...Задолба ло всё...Забери меня к себе на Марс...Там у вас хорошо всё...

    Вы наверное не знали, но в начале кризиса у нас рубль в свободном плаванье, и удивляться что нефть дорогая, а у нас рубль не может сильно отыграть у доллара, точно не стоит. Иначе мы бы все золото проели. Это вопрос выживания страны или будем ли мы хорошо жить. По мне лучше перетерпеть, хотя зарплата у меня упала раза в 2. Ну ничего, я в детстве тоже не сильно кучеряво жил иногда и на каше с хлебом. А сейчас ничего, даже могу себе многое позволить, хоть и не все))

    В том и фикус, что терпит только народ, а элита всё богаче становится и в западню экономику деньги вкладывает. На этом фоне терпеть не хочется, пинками хочется гаранта с его дружбанами прогнать..

    Я вам скажу, что сам капитализм это предполагает. Причем этот треш творится везде в мире. Во мне до сих пор левак живет, просто я уже не настолько радикальный стал. Видимо пока не загонят всех в мировое рабство всем вещать, что левые идеи дурные. Меня веселит другое все хотят социализм при капитализме. Хотите, чтобы государство заботилось о вас меняйте напрвление, или платите налоги раза в 3 больше. Все за вас счет. Все что стоящее имеет цену.))
    Anton Capucin
    1. Svarog Сегодня, 21:18
      Цитата: Anton Capucin
      Причем этот треш творится везде в мире

      Это не правда, точнее, творится да, но творит это элита. А народ, по множеству разных опросов,очень привлекает социализм. Как пример,в Америке, среди молодежи проводили опрос, относительно, того, при какой форме государства им хотелось бы жить. Ответы всех поразили, 74% молодых людей хотели бы жить при социализме.
      Цитата: Anton Capucin
      Во мне до сих пор левак живет, просто я уже не настолько радикальный стал.

      Радикальный - это коммунизм. Я считаю, что коммунизм-утопия, хоть и красивая. В нем не учитывается главное -базовый принцип психологии человека. Иметь собственность. Я за социализм, по этому радикальным себя не считаю. Зачем нужно гос-во, если оно ничего не дает чел-ку? А только стрижет с него, как с барана, налоги, часть из которых потом разворовывают.
      Цитата: Anton Capucin
      Видимо пока не загонят всех в мировое рабство всем вещать, что левые идеи дурные

      Да, все к тому и идет... Учитывая, как развиваются технологии и всех и вся можно контролировать... Это меня очень беспокоит..
      Цитата: Anton Capucin
      Меня веселит другое все хотят социализм при капитализме. Хотите, чтобы государство заботилось о вас меняйте напрвление, или платите налоги раза в 3 больше. Все за вас счет. Все что стоящее имеет цену.))

      Вы ошибаетесь. Посмотрите, как Ливия была устроена при Каддафи и какая там была социальная программа. И в Ливии только нефть есть и все. Вы же помните СССР, так вот, СССР кормил пол мира, а так же у нас была чрезмерная по численности армия, только сократив расходы в этих статьях, люди бы жили при СССР существенно лучше. А если к этому добавили бы возможность вести собственный бизнес, малый, средний, то весь мир бы нам завидовал.
      Svarog
  16. samarin1969 Сегодня, 20:08
    Кто-то на сайте очень уместно провел аналогию словам Черчилля про войну и позор. Вот подкатила очередная, с апреля 2014-го, порция позора. Понятно, что цена отмены санкций - капитуляция.
    samarin1969
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:42
      samarin1969
      Кто-то на сайте очень уместно провел аналогию словам Черчилля про войну и позор. Вот подкатила очередная, с апреля 2014-го, порция позора. Понятно, что цена отмены санкций - капитуляция.
      Ещё в 2014м проводил этот кто-то bully
      Наблюдатель2014 22 июня 2014 02:15 | Очередной бой на границе с Россией
      у кремля дочьки в англии живут не как не льзя помочь.да какой там помочь себя защищать уже проблема вдруг америка заругает.ЛИДЕР СТРАНЫ ПЫТАЮЩЕЙСЯ ИЗБЕЖАТЬ ВОЙНЫ ПУТЁМ ПОЗОРА ПОЛУЧИТ И ПОЗОР И ВОЙНУ!
      Наблюдатель2014
      1. samarin1969 Сегодня, 20:55
        hi Да, уважаемый, вы были правы. И даже тогда не верилось... НАСКОЛЬКО - правы.
        samarin1969
      2. Голован Джек Сегодня, 21:43
        Цитата: Наблюдатель2014
        ... дочьки... не как не льзя...

        Дожили... двоечники в интернетах лидеру государства мораль читают negative
        Пророки, блин.
        Голован Джек
  17. DPN Сегодня, 20:15
    Как в не которые времена говаривали ,делиться надо с народом ,а нет так Трамп накажет.
    Один хрен почти на картошке живу.
    DPN
  18. vladimirvn Сегодня, 20:21
    Ну что? Готовы, к санкциям, на десятилетия? Их уже не снимут никогда и они будут только усиливаться. Лишь бы наша "элита", нас не сдала. Победитель, может быть только один.
    vladimirvn
  19. профессор Сегодня, 20:42
    Не понимаю почему так мало "плюсов" под новостью? Ведь санкции это благо. request
    профессор
    1. Thirty-eight parrots Сегодня, 20:51
      Цитата: профессор
      почему так мало "плюсов" под новостью?

      Профессор, Вы умный человек, так зачем ерничать?????
      Thirty-eight parrots
      1. Дормидонт Сегодня, 21:56
        благо для него. уже и ручки свои потные потирает и мерзко хихикает
        Дормидонт
    2. vovanpain Сегодня, 21:03
      Цитата: профессор
      Ведь санкции это благо.

      Олег да держите, мне не жалко, много есть+ для хороших людей.
      vovanpain
  20. Thirty-eight parrots Сегодня, 20:50
    Svarog,
    Svarog,
    А как же Сурайкин? Он тоже от коммунистов. Правда от коммунистов России а не от Коммунистической партии РФ. А чем КПРФ отличается от Коммунистов России? Или они разные коммунисты? И кто из этих коммунистов больше за народ радеет. Это я к тому что коммунисты даже между собой не могут определиться и единого кандидата выставить.
    Thirty-eight parrots
    1. Svarog Сегодня, 21:21
      Цитата: Thirty-eight parrots
      Svarog,
      Svarog,
      А как же Сурайкин? Он тоже от коммунистов. Правда от коммунистов России а не от Коммунистической партии РФ. А чем КПРФ отличается от Коммунистов России? Или они разные коммунисты? И кто из этих коммунистов больше за народ радеет. Это я к тому что коммунисты даже между собой не могут определиться и единого кандидата выставить.

      Да разберутся.. Важна программа и кандидат в президенты должен быть порядочным. Сейчас все это есть.
      Svarog
      1. Thirty-eight parrots Сегодня, 21:36
        Цитата: Svarog
        Да разберутся.

        Так меньше двух месяцев до выборов осталось? Когда разбираться то?
        Цитата: Svarog
        кандидат в президенты должен быть порядочным.

        А кто из них более порядочный? Коммунист Сурайкин или б\п Грудинин, выдвинутый КПРФ. Я так понимаю что Моральный Кодекс строителя коммунизма он для всех коммунистов одинаков? Ой, забыл, Грудинин - беспартийный.... но от КПРФ.
        Цитата: Svarog
        Важна программа

        Ха,..... бывший яблочник Болдырев пишет программу вроде бы как коммунисту Грудинину. Чудны дела твои Господи. Что в КПРФ уже своих экономистов нет?????
        Thirty-eight parrots
        1. Svarog Сегодня, 21:54
          Цитата: Thirty-eight parrots
          Так меньше двух месяцев до выборов осталось? Когда разбираться то?

          Не понял, кто в чем разбирается, я буду голосовать за Грудинина.
          Цитата: Thirty-eight parrots
          А кто из них более порядочный? Коммунист Сурайкин или б\п Грудинин, выдвинутый КПРФ. Я так понимаю что Моральный Кодекс строителя коммунизма он для всех коммунистов одинаков? Ой, забыл, Грудинин - беспартийный.... но от КПРФ.

          Коммунизм - это утопия. И Зюганов, тем, что выдвинул Грудинина, показал, что КПРФ взяли курс на социализм. И правильно сделал, чем заслужил всеобщее одобрение, молодец.
          Svarog
    2. Masya Masya Сегодня, 21:22
      Цитата: Thirty-eight parrots
      А как же Сурайкин? Он тоже от коммунистов. Правда от коммунистов России

      laughing
      Masya Masya
      1. Thirty-eight parrots Сегодня, 21:38
        Да, да Марина! lol Коммунист Сурайкин неправильнее беспартийного Грудинина выдвинутого коммунистами. ЧуднООООО!
        Thirty-eight parrots
  21. mitchhunter Сегодня, 21:03
    В ответку надо посто отказаться от МКС и участия в ней, отстыковать российские блоки и летать по своим делам.
    mitchhunter
    1. Iaaa Сегодня, 21:15
      Цитата: mitchhunter
      В ответку надо посто отказаться от МКС и участия в ней

      Так американцы сами с 2020 года хотят от нее отказаться.
      Цитата: mitchhunter
      отстыковать российские блоки и летать по своим делам.

      А потянем? С нынешним то положением в обществе, даже не в экономике. Либералы же опять заноют, что у "народа" деньги отбираем и на безделицу тратим...
      Iaaa
    2. Сомневающийся Сегодня, 21:37
      Будет сделано))) Американцы уже заявили, с 2024 года отказываются от МКС, РФ одна станцию не потянет.
      Сомневающийся
  22. Балу Сегодня, 21:03
    Svarog,
    Цитата: Svarog
    хахахах, ну насмешили. Вам зачем столько информации?

    просто понять хочу на что вы надеетесь. Вы доверите делать себе операцию фершалу, или ветеринару, или просто соседу? В Индии говорят до сих пор прямо на базаре могут и зуб выдернуть и еще чего-нибудь.
    Президент в России это гендиректор крупного предприятия. От его проф.подготовки и компетентности, опыт работы зависит успех коллектива. А вы хотите, чтобы человек с улицы с лозунгами, общий смысл которых-хочу рулить, управлял страной? То, что он в предвыборный период вместо того, чтобы встречаться с потенциальными избирателями рванул в Германию на лыжах покататься-уже говорит об уровне ответственности. Я уж думаю, не на стрелку ли с Ходорковским и кураторами он туда съездил, типа за инструкциями.
    Балу
    1. Iaaa Сегодня, 21:21
      Цитата: Балу
      А вы хотите, чтобы человек с улицы с лозунгами, общий смысл которых-хочу рулить, управлял страной? То, что он в предвыборный период вместо того, чтобы встречаться с потенциальными избирателями рванул в Германию на лыжах покататься-уже говорит об уровне ответственности.

      Грудинину то программу я так понял сэр Болдырев из яблока писал? И почему яблочник Болдырев пишет программу вроде бы как коммунисту ( ну по крайней мере парня от них) Грудинину ? Нонсенс какой то.
      Ну и по поводу лыж в Германии. Если это все правда, а на правду похоже., то остается одно- за Ксюшу.(шутка) Но та хоть не скрывает ничего.
      Iaaa
    2. Svarog Сегодня, 21:40
      Цитата: Балу
      Svarog,
      Цитата: Svarog
      хахахах, ну насмешили. Вам зачем столько информации?

      просто понять хочу на что вы надеетесь. Вы доверите делать себе операцию фершалу, или ветеринару, или просто соседу? В Индии говорят до сих пор прямо на базаре могут и зуб выдернуть и еще чего-нибудь.
      Президент в России это гендиректор крупного предприятия. От его проф.подготовки и компетентности, опыт работы зависит успех коллектива. А вы хотите, чтобы человек с улицы с лозунгами, общий смысл которых-хочу рулить, управлял страной? То, что он в предвыборный период вместо того, чтобы встречаться с потенциальными избирателями рванул в Германию на лыжах покататься-уже говорит об уровне ответственности. Я уж думаю, не на стрелку ли с Ходорковским и кураторами он туда съездил, типа за инструкциями.

      Вот ваш президент и ваша элита https://www.youtube.com/watch?v=0f15zHVSey4 и скажите,что это не правда.
      И да, про опыт. У Путина его не было и нужно сказать, начал он очень бодро и правильно. Но после первого срок сдулся..
      Svarog
      1. Голован Джек Сегодня, 21:48
        Цитата: Svarog
        Вот ваш президент и ваша элита

        Это не ответ на заданные Вам вопросы.
        Цитата: Балу
        Вы доверите делать себе операцию фершалу, или ветеринару, или просто соседу?

        Ваш ответ, типа - "отскребись, сам дуpак" - не катит, извините request
        Голован Джек
  23. Маз Сегодня, 21:06
    Заразились от майданутых чтоли? А с виду, нормальные люди. В галстуках, костюмах, зубы почищены, прически в укладку, а поди ж ты, цирк.
    Маз
    1. Сомневающийся Сегодня, 21:23
      Путин с ними заодно, говорил - санкции РФ только на пользу.
      Я сам слышал.
      Сомневающийся
    2. казак 471 Сегодня, 21:24
      Что за свара из за Путина и Грудинина . господа ? Вангую : Путин на выборах конечно победит . а к концу своего следующего срока плавно подведёт к креслу преемника . Но настолько плавно . что мы будем думать . что мы его избрали . Преемственность . панимашь . гарантии .....
      казак 471
  24. частное лицо Сегодня, 21:22
    Ещё бы средства наших миллионеров заморозили чтоб знали как у своего народа воровать. Ещё визы по закрывали нашей так сказать элите вообще было бы чудненько.
    частное лицо
  25. Svarog Сегодня, 21:24
    cniza,
    Нет, социалист.
    Svarog
  26. Комментарий был удален.
  27. Svarog Сегодня, 21:27
    vovanpain,
    Сталин тоже не сразу к власти пришел.Главное,что бы идея была. А она родит нужного стране персонажа.
    Svarog
    1. Голован Джек Сегодня, 21:56
      Цитата: Svarog
      Главное,что бы идея была. А она родит...

      Ну, дай ей, Идее, Б-г, как говорится.
      Только вот идей-то особых... как-то и не наблюдается пока request
      Обещают снижение налогов, отмену Платонов и прочее, и тут же минимальную зарплату в 25-30 килорублей... газификацию всей страны, и все - бесплатно...
      Деньги-то откуда, на такую роскошь?
      Только про триллионы в трежерях не надо - их хватит... на пару месяцев. А дальше?
      Популизьмом все это пахнет... и г., тьфу, навозом то есть negative
      Голован Джек
  28. Lesorub Сегодня, 21:45
    Они Нас Санкциями, а Мы им с улыбкой -двигатели для ракет, сжиженный газ!! )
    Lesorub
  29. Iaaa Сегодня, 21:49
    cniza,
    Цитата: cniza
    Цитата: Svarog
    [Дальше социалистическое гос-во строить надо, учитывая предыдущий опыт.. Сразу не улучшится, но в течении 4 -х лет все заметят улучшения. Если конечно, Грудинин реализует , те 20 шагов, что в программе.


    Скажите Вы коммунист?

    Мечтатель, однако..... laughing
    Iaaa
  30. shura7782 Сегодня, 21:51
    В Минфине США сообщили о введении нового пакета антироссийских санкций
    Так много о них говорят, что я уже запутался. Сколько их вообще.?
    shura7782
  31. фа2998 Сегодня, 21:54
    5
    Цитата: влад66
    Ну прогнал пинками и что дальше.? Жизнь сразу улучшится или санкции снимут? Не улучшится и не снимут.

    А зачем предполагать? Раз не исправили ситуацию за 18 лет, давайте действительно прогоним, других поставим.Причем мы не кровавые Сталины, на Лубянке не замучаем.Если те не справятся, можно снова поставить этих "эффективных менеджеров", слабо.Или им 100 лет предоставить власти.Вы знаете сколько была Великая депрессия в США, или разруха после революции и гражданской войны в СССР? Да был хаос, но 10-15 лет все восстановили, и пошли вперед. Эти только о своих карманах позаботились, а разруха процветает! hi
    фа2998
  32. Дормидонт Сегодня, 21:54
    Самое страшное, если сатанисты надумают вдруг отменить все свои санкции и станут снова к нам в друзья набиваться. Вот тогда и загнёмся в их ядовитых объятиях
    Дормидонт
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