В Минфине США сообщили о введении нового пакета антироссийских санкций
Соединённые Штаты расширили (как и анонсировали) перечень антироссийских санкций. РИА Новости сообщает о том, что «из-за ситуации на Украине» США распространяют свои санкции ещё на 21 гражданина РФ и, что примечательно, самой Украины. Правда, в данном случае под «гражданами Украины» в США в основном понимаются представители Донецкой и Луганской народных республик.
Санкции, введённые США, озвучивают официальные лица министерства финансов США.
Помимо 21 персоны в списке американских санкций оказались 9 компаний («дочки» "Сургутнефтегаза", "Технопромэкспорта" и др.). Санкции ещё в отношении 12 компаний «уточнены».
В отношении кого же из российских граждан введены меры санкционного характера?
Речь идёт, в частности, о представителях российского бизнеса и правительства. Это, например, глава одного из департаментов министерства энергетики Евгений Грабчак, замминистра энергетики Андрей Черезов.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство "выявляет тех, кто подрывает Минские соглашения". Если так, то Мнучин в первую очередь должен был обложить санкциями президента Украины и ВРУ, которые продвинули законопроект о фактическом уничтожении минских договорённостей как таковых. Речь о законе о так называемой "реинтеграции Донбасса".
В самих США введение очередной порции санкций отдельные эксперты назвали не решительными мерами, а попыткой "успокоить ястребов". Такие заявления дают понять, что на самом деле новые меры вряд ли что-либо изменят кардинальным образом - санкции ради санкций.
Санкции, введённые США, озвучивают официальные лица министерства финансов США.
Помимо 21 персоны в списке американских санкций оказались 9 компаний («дочки» "Сургутнефтегаза", "Технопромэкспорта" и др.). Санкции ещё в отношении 12 компаний «уточнены».
В отношении кого же из российских граждан введены меры санкционного характера?
Речь идёт, в частности, о представителях российского бизнеса и правительства. Это, например, глава одного из департаментов министерства энергетики Евгений Грабчак, замминистра энергетики Андрей Черезов.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство "выявляет тех, кто подрывает Минские соглашения". Если так, то Мнучин в первую очередь должен был обложить санкциями президента Украины и ВРУ, которые продвинули законопроект о фактическом уничтожении минских договорённостей как таковых. Речь о законе о так называемой "реинтеграции Донбасса".
В самих США введение очередной порции санкций отдельные эксперты назвали не решительными мерами, а попыткой "успокоить ястребов". Такие заявления дают понять, что на самом деле новые меры вряд ли что-либо изменят кардинальным образом - санкции ради санкций.
Использованы фотографии: /www.globallookpress.com/
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