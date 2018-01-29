Пистолет-пулемет MAT-49 (Франция)



Пистолет-пулемет MAT-49. Фото Deactivated-guns.co.uk



MAT-49 и его создатель Пьер Монтей. Фото Guns.com



Неполная разборка оружия. Фото Guns.com



Пистолет-пулемет в боевом положении. Фото Deactivated-guns.co.uk



MAT-49 со сложенным приемником магазина; сам магазин отсутствует. Фото Modernfirearms.net



Сложенное оружие с магазином. Фото Deactivated-guns.co.uk



Кожух ствола и магазин. Можно рассмотреть фиксатор приемника. Фото Deactivated-guns.co.uk



Сложенный пистолет-пулемет, вид справа. Фото Armoury-online.ru



Приклад крупным планом. Фото Deactivated-guns.co.uk



Французский солдат с пистолетом-пулеметом MAT-49. Фото Sassik.livejournal.com



MAT-49/54 для жандармерии. Фото Sassik.livejournal.com

По материалам:

http://modernfirearms.net/

http://guns.com/

https://militaryfactory.com/

Попенкер М.Р., Милчев М.Н. Вторая мировая: война оружейников. – М.: Яуза, Эксмо, 2008.

После освобождения от оккупации Франция начала строить новую армию. Вооруженным силам требовалось разнообразное оружие, в том числе пистолеты-пулеметы. Эту проблему предложили решать как при помощи трофейного немецкого оружия, так и за счет запуска производства собственных систем. Сначала промышленность возобновила выпуск одного из довоенных образцов, а затем занялась разработкой совершенно нового оружия. К концу десятилетия были представлены новые образцы, в том числе изделие MAT-49.Напомним, вскоре после окончания войны французская армия, нуждаясь в стрелковом оружии, инициировала возобновление производства пистолетов-пулеметов MAS-38. Это оружие было создано в конце тридцатых годов и имело определенные недостатки, но в существующей ситуации выбирать не приходилось. Массовый выпуск старого изделия позволил частично закрыть потребности армии, однако это не отменяло необходимости создания новых проектов. Соответствующие работы стартовали в скором будущем.К программе создания перспективного пистолета-пулемета были привлечены все ведущие французские предприятия. В соответствии с требованиями военных, конструкторы должны были создать сравнительно легкое и компактное оружие под пистолетный патрон с возможностью автоматического огня. Учтя опыт эксплуатации существовавших систем, заказчик отказался от патрона 7,65х20 мм Longue, вместо которого следовало применить более распространенный 9х19 мм Parabellum. Как и в нескольких предыдущих версиях технического задания, присутствовало требование о складной конструкции оружия, призванной облегчить переноску.В программе участвовали несколько предприятий, в том числе завод Manufacture Nationale d'Armes de Tulle (MAT) из г. Тулле. Его специалисты уже имели определенный опыт создания оружия для армии и могли использовать его при проектировании очередного образца. Главным конструктором нового пистолета-пулемета от компании MAT стал Пьер Монтей.Первый прототип перспективного оружия был собран в 1948 году, вследствие чего получил рабочее обозначение MAT-48. Серийное производство было запущено годом позже, что было отражено в названии окончательного варианта пистолета-пулемета – MAT-49. Через несколько лет появилась модификация оружия, предназначавшаяся для использования жандармерии. В ее названии так же был отражен год появления – MAT-49/54.Проект завода MAT предлагал использование собственных и чужих наработок, а также опыта, накопленного за годы прошедшей войны. Это привело к отказу от некоторых устройств и решений, характерных для оружия предвоенной разработки, но при этом позволило получить желаемые характеристики и возможности. Кроме того, некоторые уже известные идеи получили развитие, что дало определенные преимущества перед существующими образцами.Проект MAT-48/49 предусматривал сборку автоматического оружия под пистолетный патрон, построенного по традиционной схеме. Пистолет-пулемет должен был комплектоваться стволом средней длины с защитным кожухом. Детали автоматики находились в ствольной коробке упрощенной прямоугольной формы, под которой помещались складной приемник магазина и пистолетная рукоятка. Вместо деревянного приклада, характерного для предыдущих проектов, предлагалось использовать простую металлическую деталь. Все основные детали оружия предлагалось изготавливать штамповкой, что самым серьезным образом сокращало стоимость и трудоемкость производства.Пистолет-пулемет MAT-49 комплектовался нарезным стволом калибром 9 мм. Ствол имел длину 230 мм или 25,5 калибра. Внешняя поверхность ствола была выполнена цилиндрической. Рядом с дулом на стволе помещалась стойка с мушкой. Примерно две трети ствола прикрывались цилиндрическим кожухом. Для лучшего охлаждения ствола атмосферным воздухом в кожухе имелись многочисленные круглые отверстия.В проекте использовалась ствольная коробка немного необычной конструкции. Затвор и возвратно-боевая пружина должны были находиться внутри кожуха квадратного сечения, выполненного в виде открытой сзади трубки. Передний торец такого кожуха имел крепления для ствола, задний закрывался съемной крышкой. Другие пистолеты-пулеметы того времени нередко комплектовались трубчатой ствольной коробкой круглого сечения, но П. Монтей и его коллеги решили использовать квадратную деталь.На правом борту ствольной коробки имелось крупное окно для выброса стреляных гильз. В транспортном положении оружия это окно закрывалось прямоугольной крышкой. При смещении затвора назад крышка откидывалась назад на шарнире при помощи собственной пружины. В левой стенке коробки предусмотрели продольный паз для рукоятки затвора. Снизу в прямоугольной трубке имелись окна и прорези для подачи патронов, вывода деталей спускового механизма и т.д.Снизу к трубчатому кожуху затвора присоединялась сравнительно высокая деталь меньшей ширины, в передней части которой находилась приемная шахта магазина. Позади нее имелась интегрированная скоба спускового крючка, сзади – металлическая основа пистолетной рукоятки.Оружие использовало принцип свободного затвора, что позволило упростить конструкцию его внутренних устройств. Затвор выполнили в виде массивного прямоугольного блока с несколькими пазами и каналами для соединения с другими деталями. Сзади затвор подпирался возвратно-боевой пружиной. Взведение механизмов осуществлялось при помощи рукоятки, выведенной на левый борт оружия. Рукоятка жестко соединялась с пластиной-шторкой, прикрывавшей продольный паз ствольной коробки. При стрельбе рукоятка оставалась в переднем положении и не перемещалась вместе с затвором.Выстрел осуществлялся с открытого затвора, и потому оружие не нуждалось в сложном ударно-спусковом механизме. Все основные детали последнего помещались внутри пистолетной рукоятки. Управление огнем осуществлялось спусковым крючком традиционной конструкции. Изначально изделие MAT-49 могло стрелять только очередями без возможности огня одиночными. Безопасность обращения с оружием обеспечивалась автоматическим предохранителем. Его крупная клавиша находилась на задней грани пистолетной рукоятки. Для разблокировки УСМ и стрельбы клавишу следовало до упора вжать в рукоятку.Применение складного приклада не позволяло получить кардинального сокращения габаритов в транспортном положении, и потому уже в тридцатые годы в новых французских проектах использовались складные приемники магазина. Новый проект MAT-48/49 так же предусматривал использование подобных устройств.Приемная шахта, являвшаяся частью ствольной коробки, имела П-образную в плане форму и не оснащалась передней стенкой. Внутри нее на двух полуосях помещался прямоугольный приемник магазина. Приемник получил переднюю грань сложной «анатомической» формы. В вертикальном боевом положении он выполнял функции второй рукоятки. В задней части шахты коробки имелась защелка, фиксировавшая приемник в рабочем положении. Защелка, удерживавшая магазин, помещалась спереди.При переводе оружия в транспортное положение следовало отжать заднюю защелку и повернуть приемник с магазином вперед. После этого он занимал горизонтальное положение под стволом. Фиксация осуществлялась за счет защелки на передней стенке приемника и петли под кожухом ствола. Перед боем устройства оружия возвращались в рабочее положение.Для пистолета-пулемета MAT-49 были разработаны два магазина. Оба изделия имели коробчатый корпус одинаковых габаритов с разным внутренним оснащением. Первый вариант магазина вмещал 32 патрона, расположенных в два ряда. Второе изделие отличалось однорядным расположением 20 патронов. Более простой однорядный магазин был более устойчив в загрязнениям и потому предназначался для использования в сложных условиях североафриканских пустынь.Пистолет-пулемет оснащался простыми прицельными приспособлениями. На дульной части ствола помещалась опора с мушкой, установленной внутри защитного кольца. На ствольной коробке, вблизи ее задней крышки, находился открытый прицел с перекидным целиком. Последний мог использоваться для прицельного огня на дистанции 50 или 100 м.Оружие укомплектовали прикладом простейшей конструкции, который следовало изготавливать из нескольких металлических прутов. Основой приклада являлась пара параллельных горизонтальных тяг, плавно переходивших в изогнутый плечевой упор. В составе последнего имелась пара небольших поперечных элементов. Передние прутки приклада входили в трубки, установленные на бортах ствольной коробки. В разложенном положении приклад фиксировался несложной защелкой.Пистолет-пулемет MAT-48/49 имел простейшую фурнитуру, обеспечивавшую приемлемое удобство работы стрелка. На металлической основе рукоятки, вмещавшей детали УСМ, закреплялись деревянные либо пластиковые накладки. На задней ее поверхности выступала клавиша предохранителя. Второй рукой стрелок должен был удерживать оружие за металлический приемник магазина оптимизированной формы.Изделие MAT-49 имело общую длину (с выдвинутым прикладом) 660 мм. Сложенный приклад сокращал этот параметр до 404 мм. Складная конструкция приемника магазина позволяла резко уменьшить вертикальный габарит оружия, после чего он определялся только жестко закрепленной пистолетной рукояткой. В транспортном положении пистолет-пулемет имел высоту не более 150 мм при ширине менее 50 мм. Оружие без магазина весило 3,6 кг.Автоматика на основе свободного затвора, использовавшая патрон 9х19 мм «Парабеллум», показывала скорострельность на уровне 600 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы достигала 150-200 м. По этому параметру новый пистолет-пулемет превосходил предыдущие изделия своего класса, использовавшие менее мощный патрон.В конце сороковых годов несколько образцов перспективного стрелкового оружия французской разработки прошли необходимые испытания, и некоторым из них удалось получить рекомендацию к принятию на вооружение. Одним из наиболее удачных образцов был признан MAT-48 от предприятия Manufacture Nationale d'Armes de Tulle. Вскоре последнее получило заказ на полномасштабное серийное производство нового оружия. Пистолет-пулемет приняли на вооружение в 1949 году, что отразили в его официальном обозначении.Серийное оружие поставлялось различным подразделениям французской армии и постепенно заполняло их арсеналы. Со временем производство пистолетов-пулеметов MAT-49 позволило сократить долю устаревших образцов, а затем и отказаться от них. К концу пятидесятых годов завод г. Тулле и другие предприятия, привлеченные к выпуску оружия, завершили перевооружение армии. По имеющимся данным, в ходе серийного производства пистолет-пулемет для армии не претерпевал серьезных изменений. Единственным исключением были мелкосерийные изделия, имевшие ствол с резьбой для установки прибора бесшумной стрельбы.В начале пятидесятых годов новым оружием заинтересовалась Национальная жандармерия Франции. Вскоре по ее заказу была создана специализированная версия пистолета-пулемета. Изделие MAT-49/54, принятое на вооружение в 1954 году, отличалось от базовой модификации деревянным прикладом, удлиненным стволом, полностью закрытым кожухом, и доработанным ударно-спусковым механизмом. В составе последнего имелись два спусковых крючка: один отвечал за стрельбу одиночными, второй – за автоматический огонь. В остальном MAT-49/54 повторял конструкцию базового образца.С определенного времени пистолеты-пулеметы MAT-49 выпускались не только для отечественных заказчиков. Простое, эффективное и недорогое оружие заинтересовало военных и правоохранителей из третьих стран. В дальнейшем появилось значительное количество заказов на поставку оружия трем десяткам армий Азии и Африки. Ввиду специфической военно-политической ситуации в этих регионах французские пистолеты-пулеметы нередко «поступали на вооружение» различных вооруженных формирований и использовались против бывших хозяев.Особый интерес представляют пистолеты-пулеметы MAT-49, в недавнем прошлом состоявшие на вооружении Вьетнама. В середине XX века Франция пыталась удержать под контролем свои колонии в Юго-Восточной Азии, что привело к началу войны. Французское оружие нередко становилось трофеем вьетнамцев, и те использовали его в последующих боях. С определенного времени вьетнамские войсковые мастерские стали переделывать французские пистолеты-пулеметы и устанавливать на них новые стволы. По причинам логистического характера, это оружие переводилось на советский патрон 7,62х25 мм ТТ. Такие образцы активно использовались во время всех последующих конфликтов, вплоть до окончательного освобождения Вьетнама.Серийный выпуск пистолетов-пулеметов MAT-49 продолжался во Франции до конца семидесятых годов и был свернут в связи с появлением нового оружия. Вскоре начался процесс замены устаревших систем новыми. Место MAT-49 в войсках заняла новейшая автоматическая винтовка FAMAS. За несколько лет более не нужные пистолеты-пулеметы были отправлены на хранение; некоторые из них впоследствии утилизировали за ненадобностью.Эксплуатация изделий MAT-49 в других странах продолжалась дольше. Не имея доступа к более новым вооружениям, небогатые государства Африки и Азии были вынуждены сохранять имеющиеся пистолеты-пулеметы. При этом к настоящему времени многие из этих стран смогли изыскать возможности для обновления арсеналов. Тем не менее, по разным данным, французские послевоенные MAT-49 до сих пор используются некоторыми армиями и правоохранительными органами.После окончания Второй мировой войны Франция запустила крупную программу перевооружения, одним из элементов которой должен был стать выпуск перспективных пистолетов-пулеметов. Изделие MAT-48/49 должно было заменить устаревшее оружие предвоенной разработки и довести боевые показатели войск до требуемого уровня. Эта задача была успешно решена, и армия получила новое оружие. Кроме того, удачный проект позволил французской промышленности занять выгодное положение на международном рынке стрелкового вооружения.