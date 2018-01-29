10:19 29 января
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Кинозал: смерть Сталина, истерика и хомячки…

Ударными темпами в специфических российских (ну, чисто технически «российских») СМИ куётся скандал вокруг комедийной картины «Смерть Сталина». К этому событию подтягиваются «карманные» кинокритики, сетевые хомячки, белоленточные малолетки и прочий либеральный зоопарк. При этом в своём политическом оргазме о самом фильме почти забыли, что немудрено.

Немного о самой картине. Если «Красная жара» представляла собой типичную «клюкву», настоявшуюся на изящном коньяке «холодной войны», то «Смерть Сталина» это та же «клюква», но плавающая в какой-то деревенской браге с характерным смрадом. И дело даже не в том, что в мозгах создателей ничего, кроме западной мифологии о советском периоде нашей истории, нет и в помине. Проблема состоит в том, что в современном мире под ширмой сатиры, вольной трактовки и т.д. можно пропихнуть что угодно. Поэтому авторы картины готовы ржать не только над «тупыми совками», но и над «жертвами ГУЛАГа». Что, кстати, для Запада вполне догматично. В самом деле, кто мы им? Папуасы. Правда, папуасы с ядерным оружием, космической и атомной промышленностью, собственной цивилизацией, что не даёт западенцам спокойно спать по ночам. Вот и решили ребятишки «пошутить».

Кинозал: смерть Сталина, истерика и хомячки…



Режиссёром картины выступил типичный полуфабрикат объединённой Европы – господин Армандо Ианнуччи. Этот итальянский хлопчик родился в Шотландии и до сих пор подъедался на земле Туманного Альбиона и Голливуда, снимая околополитические комедийные сериалы. Отъев на этих халтурках себе нехилое самомнение, он, видимо, решил, что может снять нечто более весомое, чем телевизионный сезонный продукт. Да и деньжата лишними не будут.

Вот и получились у этого итальяшки почти все советские партийные руководители неадекватными идиотами. На их фоне даже маршал Жуков выглядит положительным героем. Это при том, что изображённый брутальным дядькой с налётом суровости Конана-варвара, Жуков в фильме бесконечно хохмит по поводу и без. Актёрская игра в этом фильме вообще обескураживает. Актёры, коих крикливые хомяки заявляют как господ «первой величины» (это, кстати, далеко не так), напропалую кривляются и строят рожи. В итоге они доводят ленту до натурального цирка уродов. Смотреть на это становится противно, даже если забыть о том, кого эти актёры воплощают на экране. При этом я не упоминаю «обшучивание» бесконечных расстрелов, которые в «кровавом совке» проходили вместо завтраков, обедов и ужинов.



Картина маслом - маршал Жуков проводит "зачистку"...

Естественно, у гражданина России, у которого хватает самоуважения не считать себя папуасом и также хватает уважения к истории как к науке, возникнет нормальное желание взять итальянца за грудки. Позже, в процессе дружеского общения, напомнить зарвавшемуся европейскому полуфабрикату о замороженных итальянских сосульках 8-й армии, видимо, заблудившихся в наших степях, или предложить пошутить на тему Холокоста. Или же привести итальянскую поговорку, которая ярко рисует отношение самих итальянцев к своим военно-политическим деятелям – «если новорождённого итальянца ударить по заднице, и он закричит, значит, будет великим оперным певцом, а если обгадится, то великим итальянским полководцем».

Но, боюсь, этот ремесленник от кинематографа этого просто не поймёт. Ведь этот европейский недокосмополит вполне себе разделяет «европейские ценности», а так как за последними пустота, то их заменяют различные комплексы. Чего уж там, весь проект под названием «Смерть Сталина» является желчным киношным плевком в сторону России (да, да, именно России, а не СССР) со стороны Европы и ее неизменного хозяина - США, дабы хоть как-то эти комплексы изжить. Ну чем ещё может оправдать своё униженное положение изнасилованная африканскими и ближневосточными аборигенами Европа? Европа, в которой охота на ведьм в виде борьбы с домогательствами закошмарила мужиков от Лиссабона до Осло? Европа, чьи ценности превратили политиков и спецслужбы в импотентов? Правильно, показать дикий Восток. Глядишь и пара тысяч оплодотворённых европеек не такая уж высокая цена.

Кстати, коллективный американо-европейский характер сей халтуры подчёркивается не только национальной солянкой актёров (в одной из ролей засветилась даже представительница ныне европейского хутора – Ольга Куриленко), сценаристов и режиссера, но и первоисточником, на основе которого эту бурду и сняли. Основой послужил французский комикс, который «прогрессивные» хомяки упорно продолжают называть «графическим романом». Ну, для тех, кто ничего масштабнее твиттера Навального не читал, это, конечно, роман… Сам комикс тотально пронизан духом «Шарли Эбдо», посему и юмор в нём соответствующего уровня.

Естественно, скандал должен был разразиться. Но, словно трэшевой истории в вольной трактовке было мало, раскрутка истерики вокруг проекта началась задолго до самого упоминания этого трэша в СМИ. История прямо-таки детективная с дивным ароматом грамотно разыгранной провокации и налётом культивируемой искусственно либеральной истерики.



"Кинокритик" Антон Долин негодует, естественно, бескорыстно



Некоторое время назад в СМИ начали тиражировать сообщение, что семейную ленту «Приключения Падингтона 2» пытаются запретить. Мобилизованные сетевые хомяки и истеричные граждане, взращенные «мимишным» интернетовским взглядом на мир, в котором розовые единороги если и блюют, то исключительно радугой, были в ярости. Видите ли, «кровавый мордор» не только тоталитарен, но и глуп, так как запрещает совершенно невинный фильм. Когда же стало известно, что картину никто не запрещает, а просто переносится дата премьеры, мобилизованные истерички сделали морду книжкой, переобулись и принялись топить против вмешательства в свободный рынок. А уж когда в информационном поле появились вести, что премьеру «Падингтона» подвинули для спортивной драмы «Движения вверх» - визг в либеральном обезьяннике заставил треснуть стёкла даже в соседних вольерах. Учитывая, что один только вид советской спортивной формы действует на «рукопожатных» как святая вода на бесноватых с характерным шипением и выделением серы, реакция была ожидаема.

Но как это связано с картиной «Смерть Сталина»? Во-первых, и мимишного британского медвежонка Падингтона, и трэшевую «Смерть Сталина» прокатывает одна и та же контора – компания «Вольга», чьи отделения есть и в США. В общем, для этой конторки скандал – просто подарок. Во-вторых, «Смерть Сталина» стараются пропихнуть прямо перед президентскими выборами. При этом пропихнуть с громовым треском и скандалом. И, наконец, в-третьих, для необходимого разогрева медийного пространства и ручных малолетних хомяков нужно было сначала демонизировать Минкульт на примере фейковой информации о запрете семейного фильма. Не то чтобы я защищал наш Минкульт и его руководителя, эту нелицензионную версию Гарри Поттера, превратившую часть официального сайта РВИО в свою книжную лавку, но ведь целились не в них, а в стабильность информационной среды страны, в молодёжь, и без того изуродованную современным образованием.



Ну вы хоть что-то сами можете придумать, хомяки?

Это дало свои плоды. После искусственно раздутого скандала с «Падингтоном» не особо чистоплотные либеральные деятели уже в полный рост чихвостили Минкульт за «глоток свободы» в виде проекта «Смерть Сталина» и взахлёб кричали, что цензура вернулась. Более того, эта цензура сразу напала сначала на бедного медвежонка, а потом заступилась за «кровавого тирана»! Ужас!

Наперегонки, без проверки информации и не вдаваясь в подробности, подручные борзописцы торопились выслужиться на этой теме. И, нет, они не купленные, им не высылали новые методички, просто, когда коленопреклонённая прозападная позиция становится модой в определённых кругах, вывалиться из обоймы «своей тусовки» становится просто страшно. Талантом-то эти ребята не блещут, кому они нужны вне этой жизни канализации? Стоит только взглянуть на заголовки их информационных халтур, как это становится понятно. Вся гамма бездарности – от лютого заискивания до сортирных острот уровня 5 класса туалета для мальчиков.



Шедевр некоего Игоря Игрицкого - журналистика на грани забора у очень испорченного детдома

При этом даже относительно вменяемые крики о потерянной прибыли или праве на доступ к информации, тоже мимо кассы. Премьера шедевра «Смерть Сталина» состоялась… в сентябре 2017 года! Слив картины в сеть уже прошёл, а энтузиасты от кинематографа уже выложили свои рецензии в сеть на различных специализирующихся на киноиндустрии сайтах. Кстати, часть этих самых рецензий, вместо того, чтобы сработать ширмой типа «мнение народа», наоборот только доказали абсолютно политический провокационный характер ситуации. Хвалебные тексты более чем на половину состоят из язвительных околополитических плевков, да и сами рецензии в основном вышли из-под пера аудитории наших политических педофилов а-ля Навальный. Впрочем, загаживать комментами и накручивать рейтинг даже сортирным картинам они умеют.

Посему запрет прокатывать картину вполне обоснованный, так как ни к бизнесу, ни к искусству это не имеет никакого отношения. И, возможно, это единственное, что способно на время сбить информационное бурление с характерным обрызгиванием окружающих. Ну, пока хомячки и их хозяева не найдут другой возможности для «праведного» гнева… Кстати, ждать осталось недолго – авторы исходного комикса про Сталина уже малюют картинки о гибели Российской империи. Поклонская им в дышло.
Автор: Восточный ветер


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Комментарии 33

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  1. Дедкастарый Сегодня, 07:04
    так и хочется воскликнуть: в опу,всё современное "искусство" ! трешь,вакханалия и деградация.
    Дедкастарый
    1. сибиралт Сегодня, 07:36
      Ага. Гоняемся за курящими гражданами по паркам и подъездам, а чтобы принять закон об ответственности за оскорблении национального достоинства дело не доходит. Похоже, кураторы не позволяют. А оштрафовали бы таких прокатчиков на сумму, чтобы разорились, не показывали бы нам всякую мразь забугорную. am
      сибиралт
    2. Alex_59 Сегодня, 07:58
      Цитата: Дедкастарый
      в опу,всё современное "искусство"

      Где вы тут искусство увидели?
      Искусство бывает конечно всякое. И бред есть, и хорошее есть. А тут вообще искусства нет. Это массовая жвачка для пожираетелй попкорна. Ведь находятся же туловища, которые добровольно идут смотреть ЗА ДЕНЬГИ эту шляпу... Ну какое тут искусство...
      Alex_59
  2. апро Сегодня, 07:10
    Что у нас снимают про те времена тоже из той оперы.вспомним мигалкова с его утомленными или круги на воде.
    апро
  3. Uncle Lee Сегодня, 07:13
    Журналюги и режиссеры - чем громче пукнешь - тем больше ....вони ! belay
    Uncle Lee
  4. Комментарий был удален.
  5. inkass_98 Сегодня, 07:19
    Ну и смысл здесь все это "околокультурное" фуфло разбирать? Что "Смерть Сатлина" поделка, что "Паддингтон-2" (и первый-то был достаточно хилой халтурой, от второго жду большего кошмара).
    Давайте еще большую рекламу сделаем забугорным фильмам, разгоним волну. Кстати, об отечественном производителе: тут как-то некий автор (называть не буду, а то опять под ссанкции попаду) разбирал "Движение вверх" как полный отстой. Вот и получается, что смотреть в кино нечего, а замена в прокате одного субпродукта на другой в сумме ничего не меняет.
    А на самом деле-то вкусы у всех разные, как говорится: кому нравится поп, кому попадья, а кому попова дочка, а кому вообще свиной хрящик. Вот и выходит, что выводы каждый для себя делать должен сам.
    З.Ы. Актеры, снимавшиеся в "Смерти Сталина" не самые проходные, как автор утверждает. Не первой величины, но и не последние в списке. Стив Бушеми ("Хрущов") и Джейсон Айзек ("Жуков") достаочно известные ребята. И Куриленко до кучи (она в своем хуторе, я думаю, и не появляется, все больше по Голливудам обитает), которая во многих известных фильмах светилась. Все-таки объективней надо подходить к кинообзорам...
    inkass_98
  6. Stas157 Сегодня, 07:30
    . СМИ куётся скандал вокруг комедийной картины «Смерть Сталина»
    Да ладно бы только иностранцы глумились над нашей историей! Кремлевские то не хуже стараются. Решили отметить столетие празднования Великой Октябрьской революции, чернушными фильмами на первых каналах страны, в которых принимали участие ведущие актёры России. Например взять фильм "Троцкий". Какие же там карикатурные образы Ленина(сыграл Стычкин) и Сталина! Вместо идейных вождей трудового народа, показали в виде каких-то мелких злобных уголовников, каких-то нарочито неуравновешенных, неполноценных людишек.
    То что сняли на западе, у нас показывать не будут. А то что сняли у нас, посмотрели полстраны.
    Stas157
  7. rotmistr60 Сегодня, 08:02
    для этой конторки скандал – просто подарок
    А потому чем больше статей на эту тему, тем больше интереса у "хомячков" к этому фильму и "конторка" в накладе не остается.
    rotmistr60
  8. ALEA IACTA EST Сегодня, 08:04
    Сатира по поводу некоторых трагических страниц истории неуместна. Вряд ли немцам захочется видеть что-то подобное о нацистской эпохе, а японцам - о бомбардировке Хиросимы.
    ALEA IACTA EST
    1. rocket757 Сегодня, 08:24
      Не схотят ... так их нагнут, никуда они не денуться!
      Нам гнуться не след ... а забугорным "мудрилам" пора понять, пружина уже сжалась до предела и лопаться она не собирается!!! металл, мож и чугуний, но закалка то что надо!!!
      rocket757
    2. rait Сегодня, 08:33
      Вряд ли немцам захочется видеть что-то подобное о нацистской эпохе,


      Стоит заметить что немцы очень даже смеются над Гитлером и нацистской эпохой. Как яркий пример сразу вспоминается Er ist wieder da - Он снова здесь.
      rait
      1. Ингвар 72 Сегодня, 08:39
        Цитата: rait
        Стоит заметить что немцы очень даже смеются над Гитлером и нацистской эпохой

        А немцам слабо поржать над печами Аушвица? wink
        Ингвар 72
        1. роман66 Сегодня, 10:04
          им-то, может, и не слабо - но вот от евреев сразу прилетит нешутейно
          роман66
    3. поневолебрат Сегодня, 09:21
      Цитата: ALEA IACTA EST
      Вряд ли немцам захочется видеть что-то подобное о нацистской эпохе

      Да вроде появилось. Смех смеху рознь. Там Алоизыч ожил и ходит по нынешней Германии и общается с жителями. Сквозь смех видна ностальгия. Весь фильм конечно не показывали, а ролики на "Звезде" в одной передаче приводили. А вот похохотать над бомбардировкой союзниками Дрездена (чем не Хиросима?) желающих наверное не найдется. Ну разве что обдолбанной школоте, выросшей на наркотиках, однополой любви. Эта порода "общечеловеков" интернациональна, думаю. Такого равновероятно встретишь и в Москве и в Берлине. А как встертишь laughing - мочи. Все равно человеком ему уже не быть.
      поневолебрат
  9. Лесс Сегодня, 08:09
    В кои-то веки минкульт озаботился борьбой за умы и тут такой скандал... Ну да лучше поздно, чем никогда...
    Лесс
    1. rocket757 Сегодня, 08:21
      Да какой скандал! Плюнуть и растереть.
      В данном конкретном случае. не надо нам такого и вопли по этой теме сами счахнут. Кому неймётся, пусть едут в "территорию свободы" или в инет лезет.
      Делов то. Забыть!
      rocket757
      1. Лесс Сегодня, 08:24
        Согласен целиком и полностью! Однако ж кому-то неймётся, но это ничего... они привыкнут)
        Лесс
        1. rocket757 Сегодня, 09:46
          Эт норм. Раздуть большой скандал у них никак, будут окучивать малюсенькие, много .... шоб не стихало ваще.
          Ладно, забудем, перешагнём, не велика кучка, но вонюсяя, фу-у-у.
          rocket757
  10. Doliva63 Сегодня, 08:24
    Всякое государство фильтрует всё, что влияет на массовое сознание, ибо является проводником идей и хранителем господствующего класса - кому это ещё не понятно fool Посему - раз всё это где-то показывают, значит," это кому-то нужно."(с) Вот и приходится обходиться интернетом, где сам выбираешь, что смотреть.
    Doliva63
  11. ИмПерц Сегодня, 08:32
    С одной стороны проблема есть. Цензуры у нас нет. По таким мотивам картину нельзя закрывать. В США делают проще, там рекомендуют владельцам кинотеатров не связываться с конкретной картиной под угрозой проблем с налоговой. И дело сделано и ручки незапятнаны.
    Но либералы местного разлива пытаются и здесь прикрыться. Визг по поводу Серебрянникова такой стоит, что уши заворачиваются.
    ИмПерц
    1. rocket757 Сегодня, 09:49
      Точно, везде власти делают то что им нужно ... эт либеральный бред про полную свободу западного прогрессивного мира может убедить абсолютно ...даунтных!
      rocket757
  12. Бригадир Сегодня, 08:36
    Сталина нет на этих тварей!
    Бригадир
  13. parusnik Сегодня, 08:46
    А чему удивляться и возмущаться....В эпоху СССР, такой фильм бы не сняли..уважали и боялись..Сейчас не уважают , боятся ..не более... как автор верно указал, мы для них папуасы с атомной бомбой...А за что уважать, если мы сами же оплевали свое прошлое и выставили на показ, вот смотрите иностранные партнеры, мы осудили свое прошлое...А они теперь над нами ржут...Вот такую хрень снимают...Кстати, помню в начале 80-х годах японцы сняли фильм о Порт - Артуре, там русские воины показаны в неприглядном свете..Центральные газеты, советские выступили с протестом, что дескать за пасквиль японцы сняли...А сейчас у государства в отношении этого фильма такая политика и нашим и вашим..
    parusnik
    1. ИмПерц Сегодня, 08:55
      Цитата: parusnik
      В эпоху СССР, такой фильм бы не сняли..уважали и боялись.

      Зато Рэмбо 2 и 3 сняли, не побоялись.
      Снимали фильмы, просто ажиотажа среди СМИ не было.
      Это сейчас куда ни плюнь, везде новости про звёзд и светских львиц и как они перепрыгивают из одной постели в другую.
      ИмПерц
      1. parusnik Сегодня, 09:06
        Зато Рэмбо 2 и 3 сняли, не побоялись. Снимали фильмы, просто ажиотажа среди СМИ не было.
        ...А что Рэмбо, был когда-то главой советского государства? Или советским военачальником,высокопоставленным партийным деятелем..?...Или это прототип упомянутых..?..Таких фильмов типа Рэмбо много снималось, даже сериалы где главным злодеем был советский Борис...Но фильмов супротив советских деятелей, подобно этому на Западе не снимали, по крайней мере мне неизвестно..Если Вы знаете, назовите..поинтересуюсь...
        parusnik
        1. ИмПерц Сегодня, 09:20
          Цитата: parusnik
          ...А что Рэмбо, был когда-то главой советского государства? Или советским военачальником,высокопоставленным партийным деятелем..?.

          ИмПерц
          1. parusnik Сегодня, 09:56
            Я Вам одно, Вы мне свое...Даже этот фильм, он что посвящен конкретному историческому событию, конкретным историческим лицам...?..Как тот фильм о котором написано в статье..?...Вы еще напишите, что этот фильм ролик из которого вы опубликовали, основан на реальных исторических событиях...
            parusnik
  14. Гардамир Сегодня, 08:47
    Если вдруг на выборах победит Путин, то фильм обязательно покажут.
    Гардамир
  15. unignm Сегодня, 08:54
    ой а сколько дерьмица токого же рода сняли нАшЫ тваарцыы?
    unignm
  16. BAI Сегодня, 09:11
    Ну а чем он отличается от российского фильма "Гитлер капут". Если "российским производителям" можно снимать и показывать в России такое, то почему забугорным у себя за бугром нельзя снимать?
    Если не нравится - любой желающий может снять "Смерть Кенеди" (как в свое время Митрофанов снял "фильм" "Юлия"). Чего зря шуметь-то?
    BAI
  17. Вольнопёр Сегодня, 09:11
    Естественно, у гражданина России, у которого хватает самоуважения не считать себя папуасом и также хватает уважения к истории как к науке, возникнет нормальное желание взять итальянца за грудки.

    В истории России уже был подобный случай.
    Вольнопёр
  18. parma Сегодня, 09:40
    Да господи, что Вы все прицепились к этому трешу? Есть такая ниша, у нее свои фанаты, а значит есть и предложение, я не вижу тут ничего политического! Хватит видеть во всем со словом Россия издевательство и унижение (хотя, надо и такое тоже бывает).. Что-то никто не кричал, что в "железном небе" американцев представили дегенератами (я про восхваление нацистов не говорю), в "Телохранитель-для киллера" британцев никчемными, в "Диктаторе" арабов выставили тупицами (кстати этот же автор и над англичанами 2 раза поглумился в своем творчестве), и таких картин масса.... Можно вернуться даже к Чаплину...
    По поводу "Пединсктона" и его переноса-тут элементарно финансовый вопрос, когда на место одного Г (ну не переварил я первый фильм, а второй я и не хочу смотреть) подсовывают другое (из наших фильмов могу смотреть разве что оооооочень немногие фильмы и кстати комедии, с них спросу меньше), отечественное... Кстати как раз об отечественном Г-я заметил, чем больше по ТВ его рекламируют (в частности в новостях), тем хуже фильм...
    parma
  19. arhPavel Сегодня, 09:57
    Вся муть вокруг фильма это обычный PR и закончится через пару недель после премьеры. Просто не надо ходить на такие фильмы. Забивать голову шлаком не нужно.
    arhPavel
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