27 января – День воинской славы России. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.14 января 1944 года началась Красносельско-Ропшинская операция («Январский гром») войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Эта операция была частью Ленинградско-Новгородской стратегической операции. В результате 27 января блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня была закончена.8 сентября 1941 года немцы при поддержке финской армии сомкнули кольцо вокруг Ленинграда – второго по важности стратегического, политического, экономического и культурного центра страны. 18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. После прорыва вражеской блокады Ленинграда в январе 1943 г. обстановка в осажденном городе во многом улучшилась. Возобновление сухопутной связи с Большой землей позволило увеличить нормы продовольственного снабжения. Они стали соответствовать нормам, установленным и для других крупнейших промышленных центров. Существенно изменилось положение и с топливом.Однако полностью освободить город от осады советские войска не сумели. Войска немецкой 18-й армии находились в непосредственной близости от Ленинграда и продолжали интенсивные артиллерийские обстрелы города и железной «Дороги победы». Ленинград продолжал жить в условиях фронтовой обстановки. Немцы обстреливали город. В сентябре, например, на него обрушилось 5 тыс. снарядов. Немецкая авиация в марте — мае 69 раз бомбила город. Правда, уже осенью 1943 года на северо-западном направлении в результате увеличения численности и более согласованных действий истребительной авиации фронтов, Ленинградской армии ПВО и средств ПВО Балтийского флота улучшилась воздушная обстановка. Советская авиация завоевала господство в воздухе, что привело к резкому снижению интенсивности налетов противника на войска и непосредственно на Ленинград. В ночь на 17 октября на город упала последняя бомба.Несмотря на сохранявшиеся тяжелые боевые условия и недостаток рабочей силы, ленинградская промышленность увеличила выпуск военной продукции. Так, в городе возобновилось производство крупнокалиберной морской артиллерии. С третьего квартала начался массовый выпуск артиллерийских снарядов и мин для всех видов минометов. Развернулось строительство малых кораблей и катеров, в первую очередь крайне необходимых флоту тральщиков.При этом проводилась жесткая экономия сырья, топлива и электроэнергии. Частично была восстановлена работа 85 крупных промышленных предприятий. К концу года в осажденном городе действовало уже 186 таких предприятий.И. И. Федюнинский так оценивал обстановку под Ленинградом к концу 1943 года: «Обстановка под Ленинградом определялась общим положением на фронтах. Советская Армия в течение 1943 года нанесла немецко-фашистским войскам ряд сильных ударов и принудила противника к непрерывному отступлению. К ноябрю враг вынужден был очистить почти две трети захваченной им территории нашей Родины. Но под Ленинградом же гитлеровцы, опоясав себя мощной линией оборонительных сооружений, продолжали совершенствовать свои позиции и рассчитывали удержать их как основу всего левого крыла Восточного фронта».В результате задача обеспечения безопасности Ленинграда, а также военно-стратегические соображения, связанные с дальнейшим ведением войны, развитие наступления на северном фланге советско-германского фронта, требовали полного снятия блокады и освобождения Ленинградской области. Её выполнение открывало путь в Прибалтику, облегчало освобождение Карелии и разгром Финляндии, выход флота на просторы Балтики.Немецкая группа армий «Север» (18-я и 16-я армии), которой командовал генерал-фельдмаршал Г. Кюхлер, насчитывала 741 тыс. солдат и офицеров, 10 070 орудий и минометов, 385 танков и штурмовых орудий, 370 самолетов. За два с половиной года противник создал сильные оборонительные позиции с железобетонными полевыми укреплениями, многочисленными дзотами, системой проволочных заграждений и минных полей. Все населенные пункты в оборонительных полосах были превращены немцами в узлы сопротивления и опорные пункты. Особенно мощные укрепления находились в районе южнее Пулковских высот и севернее Новгорода. Гитлеровцы были уверены в несокрушимости своего «Северного вала».Немецкой группе армий «Север» противостояли войска Ленинградского (без 23-й армии), Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, насчитывавшие 1252 тыс. солдат и офицеров, 20183 орудия и миномета, 1580 танков и самоходных орудий, 1386 боевых самолетов.Советские бойцы ведут пулеметный обстрел врага рядом со старым вокзальным зданием станции Детское Село под Ленинградом. Пушкин, Ленинградская областьВ начале сентября 1943 года советскому командованию стало известно о том, что немецкие войска начали подготовку отступления от Ленинграда на новые оборонительные рубежи на линии река Нарва — Чудское озеро — Псков — Остров — Идрица (линия «Пантера»). Исходя из сложившейся обстановки, военные советы Ленинградского и Волховского фронтов немедленно приступили к разработке плана совместной крупномасштабной операции с целью разгрома 18-й немецкой армии и полного освобождения Ленинграда от блокады. Так как до конца 1943 года сохранялась неопределённость относительно планов немецких войск, советское командование разработало два варианта наступления. Первый вариант предусматривал незамедлительный переход к преследованию противника в случае его отступления («Нева 1»), а второй — прорыв эшелонированной обороны противника в случае, если немецкие войска продолжат удерживать свои позиции («Нева 2»).Положение группы армий «Север значительно ухудшилось. Немецкое командование не могло усилить её ни за счет стратегических резервов, ни за счет переброски сил из других групп армий, так как они были скованы мощным наступлением советских войск на юго-западном и западном направлениях. На протяжении всего 1943 года для Гитлера группы армий «Север» будто не существовало. С июля 1943 по январь 1944 года Кюхлеру пришлось передать несколько наиболее боеспособных дивизий группам армий «Центр» и «Юг». Чтобы как-то компенсировать изъятие войск с северо-западного направления, туда перебросили несколько менее боеспособных дивизий и бригад.Командование группы армий «Север» имело информацию о подготовке советских войск к наступлению, что заставило Г. Кюхлера обратиться к Гитлеру с просьбой ускорить отвод войск на линию «Пантера». Однако фюрер, ориентируясь на мнение командующего 18-й армии Г. Линдемана, который уверял, что его войска отразят новое советское наступление, приказал группе армий «Север» продолжать осаду Ленинграда. Верховное немецкое командование поставило войскам группы «Север» задачу прочно оборонять занимаемые позиции, продолжать блокаду Ленинграда. Стабилизация данного участка Русского фронта позволяла надежно прикрыть подступы к Прибалтике и ее военно-морским базам, сохранить свободу действий германского флота в Балтийском море и обеспечивать морские коммуникации со Швецией и Финляндией.Советская Ставка с некоторыми коррективами утвердила идеи военных советов фронтов по планируемой операции. Общий её замысел заключался в том, чтобы одновременными ударами войск Ленинградского и Волховского фронтов разгромить петергофско-стрельнинскую и новгородскую группировки 18-й немецкой армии, а затем, развивая наступление на кингисеппском и лужском направлениях, завершить разгром этой армии. На последующем этапе путем наступления всех трех фронтов в направлениях Нарвы, Пскова и Идрицы намечалось нанести поражение немецкой 16-й армии, полностью освободить Ленинградскую и Калининскую области. Действия наземных войск должны были поддерживать 13-я, 14-я и 15-я воздушные армии и авиация дальнего действия, а также артиллерия и авиация Балтийского флота.Наступление готовилось с большой тщательностью. Во фронтах перегруппировывались войска для создания ударных группировок. 2-я ударная армия под командованием генерала И. И. Федюнинского была скрытно на кораблях перевезена из Ленинграда и Лисьего Носа в район Ораниенбаума. Защитники этого небольшого приморского плацдарма, находившегося западнее Ленинграда, окруженные полукольцом вражеских войск, прикрывали Кронштадт с суши, а Кронштадтская крепость поддерживала их своими батареями. Ораниенбаумский приморский плацдарм должен был сыграть важную роль при разгроме противостоящего врага. С ноября 1943 г. по январь 1944 г. сюда доставили морем в тяжелых погодных условиях 53 тыс. человек, 658 орудий, много танков, автомашин, тракторов, десятки тысяч тонн боеприпасов и другие военные грузы. При этом немцы были введены в заблуждение: до самого последнего момента они полагали, что советское командование перебрасывает войска с плацдарма в город.14 января 1944 г. войска Ленинградского фронта под командованием генерала Л. А. Говорова перешли в наступление. С ораниенбаумского плацдарма в направлении на Ропшу прорывались войска 2-й ударной армии. Вначале мощный удар по противнику нанесла артиллерия армии и Балтийского флота, обрушив на позиции гитлеровцев свыше 100 тыс. снарядов и мин. Затем в атаку пошла пехота, действуя в тесном взаимодействии с танками и артиллерией. Гитлеровцы упорно сопротивлялись, каждый метр земли отвоевывался с боем. На следующий день ожесточенная борьба продолжалась. Войска Федюнинского отбили до 30 контратак.Навстречу им с жестокими боями продвигалась 42-я армия генерала И. И. Масленникова, наносившая удар из района Пулковских высот. На третий день операции 2-я ударная армия завершила прорыв главной полосы обороны противника, продвинувшись в глубину на 8 — 10 км и расширив прорыв до 23 км. 19 января была взята Ропша — мощный опорный пункт обороны противника. В этот же день двигавшиеся от Пулковских высот войска штурмом овладели Красным Селом. Здесь произошла встреча частей 2-й ударной и 42-й армий Ленинградского фронта. Петергофско-стрельниыская группировка немецкой 18-й армии была разгромлена.Таким образом, за шесть дней наступательных боев войска Ленинградского фронта продвинулись в глубину вражеской обороны на 25 км. Немецкая артиллерия, обстреливавшая Ленинград из района Дудергоф — Воронья гора, навсегда умолкла.Подбитый в ходе операции «Январский гром» немецкий танк PzKpfw IVАвтоматчик В. Х. Тимченко сбивает прикладом автомата немецкий дорожный указатель. Фотография сделана в период операции по окончательному снятию блокады Ленинграда14 января перешел в наступление и Волховский фронт под командованием генерала К. А. Мерецкова. Главный удар здесь наносила севернее Новгорода в трудных условиях лесисто-болотистой местности 59-я армия под командованием генерала И. Т. Коровникова. После полуторачасовой артиллерийской подготовки танки прорыва и пехота двинулись на вражеские позиции.«Плохая погода затрудняла артиллерии вести прицельный огонь, а из-за низкой облачности авиация вообще не сумела принять участие в подготовке наступления и вступила в действие только на второй день. Часть танков застряла в болоте: внезапная оттепель, необычная для января, превратила поросшие кустами кочковатые ледяные поля в грязное месиво». Однако эти препятствия не остановили наши войска. «Отдельные полки 6-го и 14-го стрелковых корпусов, — вспоминал маршал К. А. Мерецков, — вышли на рубеж атаки за несколько минут до окончания артподготовки, и когда артиллерия перенесла огонь в глубину, полки эти ворвались в оборону противника. Удар оказался столь мощным, внезапным и стремительным, что первая позиция гитлеровской обороны сразу же перешла в наши руки, а 15 января была перерезана железная дорога Новгород — Чудово».Южная группа войск этой армии форсировала ночью по льду озеро Ильмень и перерезала железную дорогу Новгород — Шимск, что создало угрозу для вражеских коммуникаций с юга. Войска 59-й армии успешно прорывали и главную полосу обороны врага севернее Новгорода. Фельдмаршал Кюхлер снял из-под Мги и Чудово 24-ю и 21-ю дивизии, а из-под Сольц и Старой Руссы — 290-ю и 8-ю дивизии и бросил их в район Люболяд, чтобы закрыть брешь. Однако советские войска продолжили наступление.Утром 20 января северная и южная группировки наступающих войск соединились западнее Новгорода. В тот же день решительным штурмом древний русский город был очищен от гитлеровцев. «Я приехал в Новгород сразу, как только его освободили, — вспоминал К. А. Мерецков. — На улицах царила мертвая тишина. На весь город целыми остались около сорока зданий. Величайшие памятники древности, гордость и украшение старинной русской архитектуры, были взорваны». Одновременно 8-я и 54-я армии Волховского фронта активными действиями сковывали силы врага на тосненском, любаньском и чудовском направлениях, препятствуя немецкому командованию перебрасывать оттуда войска к Новгороду.Немецкое командование, видя угрозу окружения 18-й армии, отводило ее соединения и части с выступа восточное Тосно, Чудово. Наступление развертывалось по всему фронту от Финского залива до озера Ильмень. Войска Ленинградского фронта освободили Пушкин, Павловск, Гатчину и к концу января вышли на рубеж реки Луга. Волховский фронт, наступая в направлении Луги и Шимска, освободил города и железнодорожные станции Мга, Тосно, Любань, Чудово. Очищена была от немцев Октябрьская железная дорога. В это же время 2-й Прибалтийский фронт под командованием генерала M. M. Попова сковывал немецкую 16-ю армию.Таким образом, Красная Армия сокрушила «Северный вал» и полностью ликвидировала вражескую блокаду Ленинграда. 27 января вечером в городе на Неве прогремел торжественный артиллерийский салют из 324 орудий. Историческую победу вместе с ленинградцами радостно отмечал весь советский народ.Ленинградцы закрашивают надпись на стене дома, предупреждающую об артобстрелах, после окончательного освобождения города от вражеской блокады. Надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» наносились в Ленинграде на северных и северо-восточных сторонах улиц, так как обстрел города велся с южного (Пулковские высоты) и юго-западного (Стрельна) направлений.Гитлеровская ставка, как и обычно при тяжелом поражении на фронте, скрыла подлинные его причины. Но командующий группой армий «Север» генерал-фельдмаршал Кюхлер был заменен генерал-полковником В. Моделем, пользовавшимся репутацией «специалиста по стратегической обороне».Советские войска продолжали развивать наступление. 2-я ударная армия Ленинградского фронта 1 февраля форсировала Лугу и штурмом овладела Кингисеппом. 42-я армия, продвигавшаяся южнее, 4 февраля вступила в освобожденный партизанами Гдов. Волховский фронт, разгромив лужскую группировку врага, 12 февраля овладел Лугой. Вскоре после этого он был расформирован, а его армии переданы Ленинградскому фронту. Наступающие соединения вышли на рубеж реки Нарва. 18-я армия немцев отступала. Отходила и 16-я армия. Преследуя ее, войска 2-го Прибалтийского фронта 18 февраля освободили Старую Руссу, а затем и город Холм.На правом крыле Ленинградского фронта войска вступили на территорию Советской Эстонии, а на левом фланге во взаимодействии со 2-м Прибалтийским фронтом заняли важный узел железных дорог — станцию Дно. К концу февраля наступающие советские войска остановились на рубеже Нарва — Псков — Остров, где заняли оборону. Необходимо было перегруппировать силы, пополнить войска, технику и боеприпасы, подтянуть тылы.Жители Ленинграда у здания биржи встречают известие о снятии блокады городаВ итоге полуторамесячного непрерывного наступления на северо-западном направлении Красная Армия нанесла тяжелое поражение группе армий «Север» и отбросила ее на 220 — 280 км да запад. 3 немецкие дивизии были уничтожены и 17 дивизий разгромлены. Почти вся территория Ленинградской и Калининской областей была освобождена от немецких захватчиков. В ходе наступательной операции под Ленинградом и Новгородом от немцев были очищены южные и юго-восточные подступы к Ленинграду. Только у северных окраин этого города все еще оставались финские войска, которые участвовали в его блокаде. Необходимо было осуществить их разгром на Карельском перешейке и в Южной Карелии.Великая битва за Ленинград, одна из самых значительных и кровавых битв Великой войны, продолжавшаяся 900 дней, завершилась победой Красной Армии и всего советского народа. Несмотря на суровые испытания и огромные жертвы, город-герой выстоял в жестокой борьбе.Ленинградцы на Суворовской площади смотрят салют в ознаменование снятия блокадыЛенинградцы и красноармейцы у приказа войскам Ленинградского фронта о снятии блокады города. Источник фотографий: http://waralbum.ru/