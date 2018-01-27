Сирийская "оппозиция" заявила о бойкоте конгресса в Сочи
Представители так называемой «умеренной» сирийской оппозиции заявили о том, что не собираются принимать участие в Сочинском конгрессе по поиску путей политического урегулирования ситуации в Сирии. Речь о Конгрессе национального диалога, который состоится в Сочи 29-30 января.
Так называемый «Высший комитет по переговорам» сделал запись в Твиттере следующего характера:
Ранее отмечалось, что Сочинский конгресс «подрывает так называемый женевский формат урегулирования. При этом не конкретизировалось, как можно подорвать то, чего фактически нет.
Для справки: Из МИД РФ ранее направили приглашение более чем 1,5 тыс. представителям различных сирийских политических и этно-конфессинальных групп. Также приглашение получили представители международных организаций, включая Организацию Объединённых Наций. Россия будет представлена делегацией во главе со спецпредставителя главы государства Александром Лаврентьевым. Также в Сочи будут представлены делегации Турции и Ирана.
Так называемый «Высший комитет по переговорам» сделал запись в Твиттере следующего характера:
Переговорный комитет оппозиционных сил Сирии заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией на 29-30 января.
Ранее отмечалось, что Сочинский конгресс «подрывает так называемый женевский формат урегулирования. При этом не конкретизировалось, как можно подорвать то, чего фактически нет.
Для справки: Из МИД РФ ранее направили приглашение более чем 1,5 тыс. представителям различных сирийских политических и этно-конфессинальных групп. Также приглашение получили представители международных организаций, включая Организацию Объединённых Наций. Россия будет представлена делегацией во главе со спецпредставителя главы государства Александром Лаврентьевым. Также в Сочи будут представлены делегации Турции и Ирана.
Использованы фотографии: https://twitter.com/syrianhnc
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