09:51 27 января

Сирийская "оппозиция" заявила о бойкоте конгресса в Сочи

Представители так называемой «умеренной» сирийской оппозиции заявили о том, что не собираются принимать участие в Сочинском конгрессе по поиску путей политического урегулирования ситуации в Сирии. Речь о Конгрессе национального диалога, который состоится в Сочи 29-30 января.

Так называемый «Высший комитет по переговорам» сделал запись в Твиттере следующего характера:
Переговорный комитет оппозиционных сил Сирии заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией на 29-30 января.


Сирийская "оппозиция" заявила о бойкоте конгресса в Сочи



Ранее отмечалось, что Сочинский конгресс «подрывает так называемый женевский формат урегулирования. При этом не конкретизировалось, как можно подорвать то, чего фактически нет.


Для справки: Из МИД РФ ранее направили приглашение более чем 1,5 тыс. представителям различных сирийских политических и этно-конфессинальных групп. Также приглашение получили представители международных организаций, включая Организацию Объединённых Наций. Россия будет представлена делегацией во главе со спецпредставителя главы государства Александром Лаврентьевым. Также в Сочи будут представлены делегации Турции и Ирана.

Использованы фотографии: https://twitter.com/syrianhnc
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Комментарии 19

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  1. ul_vitalii Сегодня, 06:22
    На нет и суда нет, значит продолжать мочить.
    ul_vitalii
    1. сибиралт Сегодня, 06:26
      Плохо их турки прижали. Посмотрим, как они дальше запоют. lol
      сибиралт
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:37
        Пока нет окончательного решения оппозиция...скорее закинули утку проверить реакцию партнеров по переговорам.
        Объективно оппозиция все равно вынуждена будет пойти на переговоры...иначе она будет окончательно уничтожена и загнана в подполье...так что неторопимся с выводами.
        Тот же ЛЕХА
      2. тол100в Сегодня, 06:41
        Цитата: сибиралт
        Плохо их турки прижали

        Турки здесь ни причем! Госдеп отдал приказ о бойкоте. Полосатым любые мирные переговоры, как кость в горле!
        тол100в
    2. Мих1974 Сегодня, 06:44
      Поддерживаю. Мне даже не очень понятна такая тупость, хотя само "понимание тупости" уже звучит странно, но все же - Ситуация с курдами и турками более чем показательна (кто не с нами - тот сам себе доктор).
      Ну пытались мерикасы курдов настрополить на "самостийное государство", стали оружие завозить базы размешать, а тут - бац "а русские нас предали" и турки закусив удила сейчас будут из курдов выбивать дух. Собствено в Ираке курды уже по сопатке получили. Так что на что эти неумные люди надеются - разве что это "европейские курды", ну то есть те кто Сирию только по рассказам родителей помнит, а сам там не был и не собирается. Поэтому им все равно какие будут последствия их болтологии, ну тогда и смысл обращать внимание на "дуновения воздуха" этих пустых мест.
      Сейчас в Сочи обсудим ситуацию и может до чего то вменяемого договоримся со всеми кто приедет, а остальные - а остальных "будем отрицать", если у "пустого места" будут какие то незначительные военные формирования, то будем "незамечать" и "бомбить пустое место" lol good . На всякие визги в Европе и ООН - будем делать круглые глаза " belay да что вы говорите, а мы то не знали" и будем - дальше бомбить. Ибо "сколько сколько дивизий у Ватикана?" (с) И.В. Сталин good bully
      Мих1974
      1. ul_vitalii Сегодня, 06:50
        Американцы ими манипулируют, как хвост прижмут сразу переговоры или автобусы с жёнами и оружием.
        ul_vitalii
        1. Мих1974 Сегодня, 06:56
          Ну так это только от нас зависит - видеть или не видеть американцев, можем "сдаться" на их вранье, а можем разбомбить и пусть они визжат потом что хотят. Если у нас есть "фаберже" что бы на любую попытку атаковать войска Ассада - вломить по наглой американской морде, то они враз хвост (пусть и с визгом) прижмут. Потому что им (матрасам) потом у себя дома пояснять "какого черта русские убили наших парней в какой то богом забытой Сирии?" am . И страшно тут руководству США будет из-за дилемы - назвать русских "агрессорами" , но тогда мериканьский народ потребует "ату его", а вот "ату русского" это очень больно и возможно "последний раз в жизни"; а если "русские имели право нас убивать" - то вопрос уже будет к самим американским Властям. lol Вот такая дилемка у них там. Поэтому- только от нас зависит наша "мягкость" или "жесткость" к матрасам, которые подставили свою "жопу" под наш кованный кирзовый сапог. good
          Мих1974
  2. 1536 Сегодня, 06:23
    Следовательно, ни какой "Женевы" так же быть не должно. Сирию просто надо освобождать от американцев и англичан.
    1536
  3. штрафбат Сегодня, 06:25
    Было бы логично: ответной мерой на бойкот оппозиции - "пламенный удар" "Калибрами", причем сразу из трёх стихий.
    штрафбат
  4. Познающий Сегодня, 06:27
    Так ведь псевдо высший совет по переговорам всего-лишь представляют интересы тех что "за лужей"; глупо было бы ожидать радостного участия в урегулировании обстановки в Сирии со стороны "исключительных" двуногих.
    Познающий
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:47
    Переговорный комитет оппозиционных сил Сирии заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией на 29-30 января.
    Хозяин не велел, а куда же без него! laughing
    a.s.zzz888
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:51
    Воздух города будет чище без этих '"недобитков "!Нужно в Сирии активно использовать правило "-кто не с нами , тот против нас. А всех кто против нас мы должны унечтожить "!
    Геркулесыч
  7. лысова Сегодня, 07:13
    Хозяин барин. Позиция ясна. Уничтожат их - и не важно кто. А могли бы жить мирно в автономии. Из умеренной оппозиции, перейдёте в террористическую организацию. Партизанить придётся - один чёрт конец один, смерть.
    лысова
  8. Vard Сегодня, 07:17
    Там каждый суслик в поле агроном... И этих сусликов полторы тысячи... Что открывает возможность выбора... Всегда можно сказать.. Эти легитимным, а эти .... Мы их не знаем... И по просьбе первых забомбить вторых... Так что они сами напросились....
    Vard
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:22
    Не хотят мирно разговаривает значит давно пора из "умеренных" перевести в радикальные со всеми вытекающими от сюда последствиями. Понятно, что бойкот образовался не из-за их "принципиальности", которой не существует по факту, а по рекомендации главного спонсора.
    rotmistr60
  10. tchoni Сегодня, 07:47
    Курды в Африне то же отказались... Потом, правда, возмущались)))
    tchoni
  11. anjey Сегодня, 08:54
    Представители так называемой «умеренной» сирийской оппозиции заявили о том, что не собираются принимать участие в Сочинском конгрессе по поиску путей политического урегулирования ситуации в Сирии
    Значит им больше нравится когда их неумеренно зарывают в сирийский песок....
    anjey
  12. МИХАН Сегодня, 09:39
    Переговорный комитет оппозиционных сил Сирии заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией на 29-30 января.

    Другого мы с Сирией и не ждали ответа...Значит будем мочить, наше дело пригласить на переговоры! Эрдоган нам поможет! negative
    МИХАН
  13. Сергей Фоменко Сегодня, 09:41
    Надо слать телеграммы, 250, 500 и 1000 - "умолять" вернутся...
    Сергей Фоменко
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