09:57 27 января

СМИ: НОАК собираются сделать самой высокотехнологичной армией мира

Издание South China Morning Post, ссылаясь на государственные китайские информационные источники, сообщает о том, что КНР выстраивает современную армию с привлечением ведущих специалистов в целом ряде отраслей. В первую очередь привлечены около 120 специалистов, которые в научно-исследовательском институте будут вести работу по внедрению в военную сферу искусственного интеллекта и квантовых технологий.

СМИ: НОАК собираются сделать самой высокотехнологичной армией мира


Известно о том, что ранее о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) заявляли и в США. В частности, речь идёт об использовании ИИ для анализа данных получаемых от сотен американских беспилотников по всему миру. Представители американского Минобороны сетовали на то, что даже при наличии группы операторов БПЛА невозможно тщательно проанализировать те огромные объёмы видео, которые стекаются в США с камер дронов. Искусственный интеллект, по заявлениям представителей Пентагона, мог бы проводить тщательный анализ получаемых с БПЛА данных и, к примеру, устанавливать координаты позиций террористов в тех или иных точках планеты.


Китай привлекает специалистов академии военных наук с учёными степенями, которые, как отмечено, "помогут Народно-освободительной армии Китая перейти в разряд армий военно-технических супердержав и выйти на американские показатели в этой сфере". О каких конкретно «американских показателях» идёт речь, не сообщается.

Китайская пресса ссылается на новую китайскую концепцию, согласно которой у Китая де-юре нет врагов в мире, но при этом армия должна стать такой, чтобы она смогла успешно противостоять любому противнику. Такую концепцию национальной обороны ранее озвучил председатель КНР Си Цзиньпин.

Для справки: китайская армия по численности личного состава занимает 1-е место в мире – в ней на сегодняшний день более 2,2 млн военнослужащих.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. МИХАН Сегодня, 08:18
    Ну деньги есть, почему бы и нет..Поможем ,если что..)))
    МИХАН
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:25
      Виталий, заводи диван, и езжай, помогай! Не говори за всю страну! А то нам эта помощь потом не боком -кровью нашей выйдет!
      Геркулесыч
      1. Чёрный Сегодня, 08:26
        Если честно, то у меня нет сомнений, что со временем так и будет.
        Чёрный
        1. Chertt Сегодня, 09:51
          Цитата: Чёрный
          Если честно, то у меня нет сомнений, что со временем так и будет.

          При всем уважении. У вас есть хот одно реальное доказательство того, что китаезы умеют хоть что то, кроме плодится, и ксерить наворованные товары
          Chertt
      2. Чёрный Сегодня, 08:27

        Не говори за всю страну! А то нам эта помощь потом не боком -кровью нашей выйдет!

        Да, Китай союзник временный.( и уж точно не друг)
        Чёрный
      3. МИХАН Сегодня, 09:09
        Цитата: Геркулесыч
        Виталий, заводи диван, и езжай, помогай! Не говори за всю страну! А то нам эта помощь потом не боком -кровью нашей выйдет!

        Витальевич , опять ты поперек батьки прешь..? laughing Китай поднялся благодаря Сталину и СССР , так что все нормально..И еще с китайцами нужно "дружить" с позиции взаимовыгоды , они не понимают нашей широты души , такой у них менталитет не зря они "китайскую стену отгрохали в древности" хе хе..
        МИХАН
        1. karish Сегодня, 09:20
          Цитата: МИХАН
          Китай поднялся благодаря Сталину и СССР , так что все нормально..

          Виталий изобретаешь историю ?
          При Мао -- в Китае воробьёв ели и профессуру на перевоспитание в деревни ссылали.
          Только после сближения с США и ДЕН Сяо Пине --- Китай рванул вперёд.
          karish
      4. Chertt Сегодня, 09:54
        Цитата: Геркулесыч
        А то нам эта помощь потом не боком -кровью нашей выйдет!

        Китайцы не просто временные союзники, В перспективе это чума хуже звездануто полосанутых. Уже сейчас России надо задумываться, как загнать этих "желтых кроликов" в резервации
        Chertt
    2. Зяблицев Сегодня, 08:26
      Эти могут! Но потом приходят какие нибудь японцы и нагибают всю высокотехнологичную НОАК.... Приходится опять кому - русскому Ване вытаскивать из желтой задницы голову дракона! laughing Историческая данность, но это если шутливо, а так, конечно же, для России лучше один миллиард трудолюбивых китайцев держать в союзниках, чем во врагах! Так что можно и помочь!
      Зяблицев
    3. oldseaman1957 Сегодня, 08:26
      Цитата: МИХАН
      Поможем ,если что..)))
      - Смотри на перспективу! У США, при их гегемонии, вообще крышу стало сносить. А если Китай станет всесильным, то кто даст гарантии, что потом им мы в чём-то там не понравимся? А при их перенаселённости, можно будет смело Россию по Урал сокращать!
      oldseaman1957
      1. МИХАН Сегодня, 09:02
        Цитата: oldseaman1957
        А если Китай станет всесильным, то кто даст гарантии, что потом им мы в чём-то там не понравимся? А при их перенаселённости, можно будет смело Россию по Урал сокращать!

        Это я уже слышу постоянно про угрозу Китая, пока еще ни одного китайца не видел..)))
        А средства по сокращению численности населения (в случае чего) у России имеются ..И Китай это прекрасно знает! И еще китайце не зря свои МБР шахтного базирования расположили недалеко у наших границ под прикрытие наших ПВО и ПРО, как думаете зачем..? Вот так то и ЭХО поменьше слушайте и всю их компанию..
        МИХАН
  2. Pivot Сегодня, 08:21
    А нам бы просто Дронов побольше.
    Pivot
  3. Геркулесыч Сегодня, 08:24
    Только при условии, если они активно начнут развивать свою китайскую конструкторскую школу, если уйдут от тотального копирования чужой боевой техники, смогли же они создать очень хорошие процессоры для смартфонов , планшетов! Желание и упорство должны быть на их стороне!
    Геркулесыч
  4. mashinist Сегодня, 08:33
    А РФ пока переносит сроки поставок как армат, так и су 57... конечно денег нет! Да у нас даже планов амбициозных о "русском экономиеском чуде" нет изза таких как Кудрин, который отстаивает интересы олигархов, которые в свою очередь так и не хотят связывать свой капитал с Россией.. экономике как и организму нужна кровь, а это дешевые деньги! Но если следовать по советам Глазьева/Титова, то олигархи не смогут спикулировать...
    mashinist
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:35
      А оффшеры разве не "Российское финансовое чадо "наших денежных мешков? recourse
      Геркулесыч
  5. Alex-a832 Сегодня, 08:41
    Соревноваться в скорости реакции и точности с технологичными устройствами человек не может. Чтобы уравнивать шансы надо развивать комплексы РЭБ, чтобы гарантированно вражескому оружию электронные мозги выжигать на расстоянии.
    Alex-a832
  6. Симон Сегодня, 08:53
    Цитата: МИХАН
    Ну деньги есть, почему бы и нет..Поможем ,если что..)))

    А зачем помогать, сами пускай "ворочают"! У нас секретов много, зачем выдавать! fool
    Симон
    1. МИХАН Сегодня, 09:15
      Цитата: Симон
      Цитата: МИХАН
      Ну деньги есть, почему бы и нет..Поможем ,если что..)))

      А зачем помогать, сами пускай "ворочают"! У нас секретов много, зачем выдавать! fool

      Масштабней нужно мыслить, Китай это таран против США и их клики..А секретов мы особо то и не выдаем , так по мелочи..хе хе И платят китайцы хорошо , почему бы не поделиться и не поставить ПВО наше..? Наши ВПК уже загружены заказами на 10 лет вперед в три смены работают..Ведь здорово мужики! fellow
      МИХАН
  7. Горный стрелок Сегодня, 09:07
    Сомнения большие... В Китае сейчас стремительно дорожает стоимость квалифицированной рабочей силы. Работы такого масштаба и сложности проводить не имея с чего скопировать... Почему я не верю?
    Они до сих пор ни в каких новшествах и технологических прорывах не замечены. На их истребитель "пятого поколения" без смеха смотреть нельзя. Танки ( даже в гоночной модификации) на биатлоне ... Сами видели.
    Горный стрелок
  8. rotmistr60 Сегодня, 09:07
    С китайским упорством, трудолюбием и сегодняшними финансовыми и экономическими возможностями сделают.
    rotmistr60
  9. Симон Сегодня, 09:11
    Цитата: Чёрный
    Не говори за всю страну! А то нам эта помощь потом не боком -кровью нашей выйдет!

    Да, Китай союзник временный.( и уж точно не друг)

    Хоть и союзник, но сам себе на уме! Доверять ему не стоит. Пока ему выгодно с нами - он союзник, а потом может поменять свое мнение. Был уже случай в 60-х 20 века, вспомните остров Даманский!
    Симон
  10. Симон Сегодня, 09:33
    Цитата: МИХАН
    Цитата: Симон
    Цитата: МИХАН
    Ну деньги есть, почему бы и нет..Поможем ,если что..)))

    А зачем помогать, сами пускай "ворочают"! У нас секретов много, зачем выдавать! fool

    Масштабней нужно мыслить, Китай это таран против США и их клики..А секретов мы особо то и не выдаем , так по мелочи..хе хе И платят китайцы хорошо , почему бы не поделиться и не поставить ПВО наше..? Наши ВПК уже загружены заказами на 10 лет вперед в три смены работают..Ведь здорово мужики! fellow

    Только, почему то США, не больно на Китай лезет, а все, что то на Россию! И базами нас обложили, и на спортсменов наших на прыгнули, всякие бойкоты и санкции придумывают, а Китаю ни чего - хотя коммунистическая страна request
    Симон
  11. Vard Сегодня, 09:56
    Меня настораживает то, что все борются с терроризмом... а это я вроде как понимаю толпа бородатых злодеев с автоматами Калашникова... с другой стороны речь идёт уже об искусственном интеллекте и дивизионных полевых ученьях... Однако последняя история с игрушечными самолётами откровенно напрягает... Так против кого мы собираемся дружить...
    Vard
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