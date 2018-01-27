СМИ: НОАК собираются сделать самой высокотехнологичной армией мира
Издание South China Morning Post, ссылаясь на государственные китайские информационные источники, сообщает о том, что КНР выстраивает современную армию с привлечением ведущих специалистов в целом ряде отраслей. В первую очередь привлечены около 120 специалистов, которые в научно-исследовательском институте будут вести работу по внедрению в военную сферу искусственного интеллекта и квантовых технологий.
Известно о том, что ранее о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) заявляли и в США. В частности, речь идёт об использовании ИИ для анализа данных получаемых от сотен американских беспилотников по всему миру. Представители американского Минобороны сетовали на то, что даже при наличии группы операторов БПЛА невозможно тщательно проанализировать те огромные объёмы видео, которые стекаются в США с камер дронов. Искусственный интеллект, по заявлениям представителей Пентагона, мог бы проводить тщательный анализ получаемых с БПЛА данных и, к примеру, устанавливать координаты позиций террористов в тех или иных точках планеты.
Китай привлекает специалистов академии военных наук с учёными степенями, которые, как отмечено, "помогут Народно-освободительной армии Китая перейти в разряд армий военно-технических супердержав и выйти на американские показатели в этой сфере". О каких конкретно «американских показателях» идёт речь, не сообщается.
Китайская пресса ссылается на новую китайскую концепцию, согласно которой у Китая де-юре нет врагов в мире, но при этом армия должна стать такой, чтобы она смогла успешно противостоять любому противнику. Такую концепцию национальной обороны ранее озвучил председатель КНР Си Цзиньпин.
Для справки: китайская армия по численности личного состава занимает 1-е место в мире – в ней на сегодняшний день более 2,2 млн военнослужащих.
Известно о том, что ранее о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) заявляли и в США. В частности, речь идёт об использовании ИИ для анализа данных получаемых от сотен американских беспилотников по всему миру. Представители американского Минобороны сетовали на то, что даже при наличии группы операторов БПЛА невозможно тщательно проанализировать те огромные объёмы видео, которые стекаются в США с камер дронов. Искусственный интеллект, по заявлениям представителей Пентагона, мог бы проводить тщательный анализ получаемых с БПЛА данных и, к примеру, устанавливать координаты позиций террористов в тех или иных точках планеты.
Китай привлекает специалистов академии военных наук с учёными степенями, которые, как отмечено, "помогут Народно-освободительной армии Китая перейти в разряд армий военно-технических супердержав и выйти на американские показатели в этой сфере". О каких конкретно «американских показателях» идёт речь, не сообщается.
Китайская пресса ссылается на новую китайскую концепцию, согласно которой у Китая де-юре нет врагов в мире, но при этом армия должна стать такой, чтобы она смогла успешно противостоять любому противнику. Такую концепцию национальной обороны ранее озвучил председатель КНР Си Цзиньпин.
Для справки: китайская армия по численности личного состава занимает 1-е место в мире – в ней на сегодняшний день более 2,2 млн военнослужащих.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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