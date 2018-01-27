Работы уже ведутся: Путин не зря заявил о «пассажирском» Ту-160
С момента предложения Владимира Путина восстановить производство стратегических ракетоносцев Ту-160 прошло три года. И вот, новый сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М взмывает в небо. Несмотря на внешние сходства с базовой модификацией, внутренняя начинка самолета обновлена на 90%.
В процессе воссоздания "Белого Лебедя" была модернизирована вся производственная линия, отработан ряд технологий. Все это будет использовано при реализации перспективных проектов. И не только военного назначения.
После громкого заявления президента России о необходимости разработки "пассажирской версии" Ту-160, в СМИ появилась информация об уже проводимых работах в этом направлении.
Советским инженерам-конструкторам уже неоднократно удавалось создавать гражданские лайнеры на базе военных самолетов. Первый отечественный реактивный пассажирский самолет Ту-104, о котором мы рассказывали ранее, был построен на основе бомбардировщика Ту-16, а при проектировании дальнемагистрального Ту-114 базой послужил стратегический Ту-95.
В процессе воссоздания "Белого Лебедя" была модернизирована вся производственная линия, отработан ряд технологий. Все это будет использовано при реализации перспективных проектов. И не только военного назначения.
После громкого заявления президента России о необходимости разработки "пассажирской версии" Ту-160, в СМИ появилась информация об уже проводимых работах в этом направлении.
Советским инженерам-конструкторам уже неоднократно удавалось создавать гражданские лайнеры на базе военных самолетов. Первый отечественный реактивный пассажирский самолет Ту-104, о котором мы рассказывали ранее, был построен на основе бомбардировщика Ту-16, а при проектировании дальнемагистрального Ту-114 базой послужил стратегический Ту-95.
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