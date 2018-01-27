09:58 27 января

Работы уже ведутся: Путин не зря заявил о «пассажирском» Ту-160

С момента предложения Владимира Путина восстановить производство стратегических ракетоносцев Ту-160 прошло три года. И вот, новый сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М взмывает в небо. Несмотря на внешние сходства с базовой модификацией, внутренняя начинка самолета обновлена на 90%.

В процессе воссоздания "Белого Лебедя" была модернизирована вся производственная линия, отработан ряд технологий. Все это будет использовано при реализации перспективных проектов. И не только военного назначения.

После громкого заявления президента России о необходимости разработки "пассажирской версии" Ту-160, в СМИ появилась информация об уже проводимых работах в этом направлении.


Советским инженерам-конструкторам уже неоднократно удавалось создавать гражданские лайнеры на базе военных самолетов. Первый отечественный реактивный пассажирский самолет Ту-104, о котором мы рассказывали ранее, был построен на основе бомбардировщика Ту-16, а при проектировании дальнемагистрального Ту-114 базой послужил стратегический Ту-95.



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Комментарии 1

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  1. БЛОНДИН Сегодня, 09:52
    После громкого заявления президента России о необходимости разработки "пассажирской версии" Ту-160, в СМИ появилась информация об уже проводимых работах в этом направлении

    Чушь полнейшая
    Обратившись к главе государства, руководитель «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь рассказал о том, что на предприятии, оказывается, уже есть проект сверхзвукового гражданского лайнера, подобного тому, который хочет видеть президент. Слюсарь подчеркнул, что для создания такого гражданского самолета применять наработки и технологий, используемые в Ту-160, вполне реально.

    Эт надо же так "передёргивать"
    Я понимаю наработки использовать, а журналюги уже в проходе Ту-160-го табуретки для пассажиров поставили
    БЛОНДИН
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