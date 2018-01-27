22:06 27 января

Протурецкие силы готовы начать операцию против США

На фоне угроз официальной Анкары о расширении военной операции против сирийских курдов, командование Свободной Сирийской Армии заявило о готовности 10-тысячной группировки атаковать город Манбидж, являющийся одним из мест постоянной дислокации подразделений США. Наступление должно начаться после завершения активной фазы операции в районе Африна.

Более того, Манбидж не является конечной целью турецкой армии и протурецких сил. Как неоднократно отмечали в Генштабе Турции, со временем они намерены взять под контроль практически всю территорию Сирии, находящуюся сейчас под управлением курдов.

Стоит отметить, что обе стороны конфликта тверды в своих намерениях. Согласно последним данным, курдским отрядам удалось взять в плен 16 турецких солдат. В то же время, военное руководство Турции сообщает об уничтожении около 300 боевиков.




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Комментарии 3

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  1. Vard Сегодня, 10:35
    Похоже США доигрались... и ведь что обидно... хотели как всегда... а не получается...
    Vard
  2. NF68 Сегодня, 16:50
    Не думаю что сами турки пойдут на такого рода конфликт с США. И даже воевать чужими руками дело тоже рискованное.
    NF68
  3. Тестов Сегодня, 19:22
    Восток дело тонкое.Подождём ещё недельку, посмотрим... Что-то флот давно не "калибровал" бармалеев,пора "Адмирала Макарова" испытать не на полигонах. И дальники что-то давно не испытывали ничего. Новый год начался, пора бы уже утихомирить тех, кто Ефрату пытается продвигаться с боями.
    Тестов
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