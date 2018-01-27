Протурецкие силы готовы начать операцию против США

На фоне угроз официальной Анкары о расширении военной операции против сирийских курдов, командование Свободной Сирийской Армии заявило о готовности 10-тысячной группировки атаковать город Манбидж, являющийся одним из мест постоянной дислокации подразделений США. Наступление должно начаться после завершения активной фазы операции в районе Африна.



Более того, Манбидж не является конечной целью турецкой армии и протурецких сил. Как неоднократно отмечали в Генштабе Турции, со временем они намерены взять под контроль практически всю территорию Сирии, находящуюся сейчас под управлением курдов.



Стоит отметить, что обе стороны конфликта тверды в своих намерениях. Согласно последним данным, курдским отрядам удалось взять в плен 16 турецких солдат. В то же время, военное руководство Турции сообщает об уничтожении около 300 боевиков.











