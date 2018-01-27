«В России нет олигархов»

Международный экономический форум во швейцарском Давосе не обошелся без громких заявлений со стороны российских участников. Так, вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил об отсутствии олигархов в нашей стране.



Политик выразил уверенность в том, что термин "олигарх" - это пережиток прошлого и в сегодняшней России остались лишь "социально ответственные бизнесмены", которые "заботятся о стране, занимаясь ответственным бизнесом".



Такое заявление вице-премьера стало ответом на вопрос о том, какие настроения преобладают в российской бизнес-элите в связи с возможным введением новых санкционных ограничений со стороны США.





Российский экономист, доктор экономических наук Велинтин Катасонов прокомментировал обескураживающие высказывания Дворковича.









