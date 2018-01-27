21:56 27 января

«В России нет олигархов»

Международный экономический форум во швейцарском Давосе не обошелся без громких заявлений со стороны российских участников. Так, вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил об отсутствии олигархов в нашей стране.

Политик выразил уверенность в том, что термин "олигарх" - это пережиток прошлого и в сегодняшней России остались лишь "социально ответственные бизнесмены", которые "заботятся о стране, занимаясь ответственным бизнесом".

Такое заявление вице-премьера стало ответом на вопрос о том, какие настроения преобладают в российской бизнес-элите в связи с возможным введением новых санкционных ограничений со стороны США.


Российский экономист, доктор экономических наук Велинтин Катасонов прокомментировал обескураживающие высказывания Дворковича.



4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Egorovich Сегодня, 10:26
    В России нет олигархов, есть только ворье, прикидывающееся бизнесменами-миллиардерами.
    Egorovich
    1. Vard Сегодня, 10:40
      "социально ответственные бизнесмены", это круче чем женщины с пониженной социальной ответственностью... Умеют наши всё же сказать...
      Vard
      1. Громобой Сегодня, 10:54
        Цитата: Vard
        Умеют наши всё же сказать...
        Это Дворкович-то наш?
        Громобой
      2. vladimirZ Сегодня, 18:48
        Политик выразил уверенность в том, что термин "олигарх" - это пережиток прошлого и в сегодняшней России остались лишь "социально ответственные бизнесмены", которые "заботятся о стране, занимаясь ответственным бизнесом". - из статьи

        Ну, насмешил Дворкович. laughing laughing laughing
        Вот врет, так врет, - что не сделаешь ради обеления себя любимых.
        Люди, делайте выводы, КТО нами управляет?! В марте выборы Президента, и выбор за нами. Надо избавляться от такой власти законным выборным путем, и голосовать за Павла Грудинина.
        vladimirZ
    2. Великанов Сегодня, 18:59
      Вы знаете, меня с пол-оборота заводят речи о том, что благодаря тому же условному Газпрому, который платит налоги в бюджет, платят зарплаты бюджетникам, пенсии, содержится армия и т.д. Можно подумать, что г-н Миллер продаёт свой личный газ, а г-н Сечин - свою личную нефть и все должны в ножки поклониться этим г-ам за то, что мы вообще существуем.
      Великанов
      1. Голован Джек Сегодня, 19:17
        Цитата: Великанов
        благодаря тому же условному Газпрому, который платит налоги в бюджет, платят зарплаты бюджетникам, пенсии, содержится армия и т.д

        Это действительно так. Вы считаете, что нет?
        Цитата: Великанов
        Можно подумать, что г-н Миллер продаёт свой личный газ, а г-н Сечин - свою личную нефть

        Спьяну можно еще и не то "подумать"... Но нефть и газ, видите ли, перед как продать, надо еще добыть и доставить потребителю. И много, что еще надо.
        Возьметесь? Вряд ли wink
        Цитата: Великанов
        меня с пол-оборота заводят речи о том...

        Берегите нервы.
        Голован Джек
        1. Великанов Сегодня, 19:45
          О, Джек, привет! Голован Вас снова вывел погулять без намордника?
          Цитата: Голован Джек
          Спьяну можно еще и не то "подумать"..

          Цитата: Голован Джек
          Берегите нервы.

          Воспитанные псы не подают голос без команды, и, тем более, не хамят. Я Вам месяц назад сказал куда Вы можете запихать свои комменты, свой тон и свои смайлики.
          Великанов
          1. Голован Джек Сегодня, 19:49
            Цитата: Великанов
            Я Вам месяц назад сказал куда Вы можете запихать свои комменты, свой тон и свои смайлики

            У-у-ууу, как все запущено...
            Хамите тут Вы... парниша wink
            Ладно, я, так и быть, займусь Вашим воспитанием. На досуге yes
            Голован Джек
  2. Masya Masya Сегодня, 10:37
    новый анекдот... "олигархи" - это "социально ответственные бизнесмены" laughing
    Masya Masya
  3. vladimirvn Сегодня, 10:51
    Да, это они. Вглядись, в их лица. "социально ответственные бизнесмены". Это благодаря им, на земле, политой кровью твоих предков и принадлежащей тебе, еще разрешено, ходить , дышать и зарабатывать твоим трудом,для них богатства.
    vladimirvn
    1. Сергей-svs Сегодня, 14:08
      Душить надо таких прозападных "социально ответственных бизнесменов" и всех этих либерастов "дворковичей" из правительства, их ими же грязными и вонючими труселями, пока они полностью Россию не продали америкосам! yes
      Сергей-svs
    2. tihonmarine Сегодня, 21:01
      Вот теперь понятно почему после 1917 года был "красный террор"
      tihonmarine
    3. tihonmarine Сегодня, 21:04
      Тошнит от этих "личиков" !
      tihonmarine
  4. shura7782 Сегодня, 12:23
    «В России нет олигархов»
    Конечно, нет. Они давно работают из-за бугра.
    shura7782
  5. onix757 Сегодня, 12:24
    Чет я не понял, а от налогов каких "сироток" гарант освободил?
    onix757
    1. Стропорез Сегодня, 14:39
      Цитата: onix757
      Чет я не понял, а от налогов каких "сироток" гарант освободил?

      Тех, кто в санкционные списки попал. wink
      Добывающие компании ещё. Я где то видел в инете, надо порыться.
      Но знаю точно, что всё делается,исключительно, во вред народу.
      Стропорез
  6. Комментарий был удален.
  7. Ураган70 Сегодня, 14:50
    Вот еще один неолигарх:
    Ураган70
    1. tihonmarine Сегодня, 20:56
      Этот "интернационалист-ленинец"
      tihonmarine
  8. tihonmarine Сегодня, 20:53
    Ворьё, жульэ и казнокрады - эти три биологических вида испокон веков живут на теле России.
    tihonmarine
Картина дня