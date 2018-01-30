Сказ о том, как большевики царя Николая свергали

Так сказать, к юбилею Великой Октябрьской два известных публициста решили ещё раз обсудить это самое событие и предшествующие (следующие) события, а также роль большевиков во всём произошедшем. Сто лет прошло, а общего, единого мнения (или хотя бы близких мнений) по данному ключевому событию мировой истории нет и не предвидится. История всегда политизирована. А это самое событие было сверхполитизировано с самого начала.И потом, с учётом степени идеологизированности советского общества, какое-то научное изучение событий 1917 года было категорически невозможно. С тем же успехом мусульманину-химику можно предложить изучить химсостав Чёрного камня Каабы… Или мусульманину-историку предложить дать строго научную оценку деятельности Пророка… Вот так и у нас в СССР было с 1917-м годом. По факту в России потому и взрывали церкви (в отличие от социалистической В. Европы), что у нас марксизмом попытались во многом заменить. Ни больше, ни меньше. В России всё было настолько «оригинально», что Христос и Маркс были прямыми конкурентами…Поэтому «первый год хиджры» у нас изучать было не сильно возможно. Что вело к определённым психологическим последствиям: по сей день для большинства Октябрь значит, больше чем Февраль. Февраль обычно упоминался как-то так — мимоходом… дескать, что тут много рассусоливать? Делали революцию, но недоделали, и вот только в октябре выстрел «Авроры» возвестил о наступлении новой эпохи в истории человечества… После, в момент «управляемого крушения» СССР знаки поменялись, и все начали дружно клясть тот самый октябрь, того невысокого политика в кепке и тот самый броневичок…Однако, как писал безызвестный американский блогер в погонах, не всё так однозначно. В общем и целом, к тому самому роковому октябрю Российской империи как таковой уже не было. Как нам сообщали в тех самых советских учебниках, у власти были некие мутные «министры-капиталисты». К государю-императору они практически никакого отношения не имели, и их власть основывалась вообще непонятно, на чём и непонятно, насколько широко она распространялась… И тут самый внимательный читатель неизбежно задаст тот самый «роковой» вопрос: «Но позвольте! Куда же делась к октябрю 1917 года империя Романовых и куда делись сами Романовы? Которые 300 лет вполне успешно правили той самой Россией?»А вот тут вы задали правильный вопрос.Романовых свергли гораздо раньше. И отнюдь не Ульянов-Ленин с большевиками. Это своего рода последствие «фолькс-хистори» для самых широких крестьянских масс: царизм жестоко угнетал простой народ, но большевики ему сделали полный укорот… Противопоставление шло (неявное, конечно) большевизм-царизм. Орлы, как известно, на мух не охотятся, а отстранение от власти малолегитимного Керенского «в женском платье» — ну это скорее из разряда оперетты, а никак не героического эпоса.Никак было товарищам большевикам невыгодно признавать тот простой факт, что к свержению Николая Второго онине имели. А ведь именно так дела и обстоят: даже самые «злобные» критики большевизма вынуждены признавать: большевики не сыграли крупной роли в свержении монархии просто потому, что к февралю 1917-го партия была еще очень слаба. Они не сыграли не только «крупной», они вообще никакой роли не играли и играть не могли.Активной роли, подразумевается. Как фактор (один из многих) нестабильности они, безусловно, присутствовали. И что-то берут сомнения что Николай Романов трясся от страха, услышав фамилию Ульянов… Он даже по имени не знал своего основного политического «оппонента», не то что по отчеству! И куда только смотрела охранка? Охранка, кстати, смотрела туда, куда следует, и партия РСДРП была под очень плотным контролем.Периодически звучащий вопрос: «Как они проморгали Ленина?», — звучит издевательски. Во-первых, они его «не проморгали», во-вторых, смертельный удар монархии и империи нанёс отнюдь не недоучившийся симбирский студент. Что его рассматривать? Зачем? Арест и даже «ликвидация» Ульянова-Ленина (и всей его партии!) до 1917 годаимперию спасти не могли.. Империя была уничтожена в феврале-марте 17 года совсем другими людьми, которые были образованы никак не хуже товарища Ульянова (да и не сильно глупее), а общественное положение у них было куда как выше.И все его «размышления» и «построения» им были, откровенно говоря, малоинтересны. Наивно думать, что именно Ульянов-Ленин (или кто-то из его камерадов) был на тот момент самым мощным политическим теоретиком в империи. А если и да, то мало, мало кто об этом знал…То есть базовое, ключевое событие для России, её трагедия и позор — это как раз Февраль 1917 года. Вот тут всё поменялось, вот тут была уничтожена (в ходе войны!) легитимная власть и всё покатилось под откос. Поэтому как раз Февраль (и то, что к нему привело!) надо изучать очень подробно. Потому как не была та самая «февральская революция» некоей «интермедией», как раз наоборот — это ключевое событие. После него посыпалась и армия (готовившая крупное наступление!), и империя в целом. Из сложного механизма вынули ключевой элемент, и весь изощрённый механизм просто-напросто начал рассыпаться…Распускать откровенные басни, что не случись «октябрьского переворота» — и всё бы было в ажуре, откровенно говоря, просто непорядочно: к октябрю и без большевиков проблем было море разливанное, более того: проблемы нарастали в геометрической прогрессии. Оценка деятельности «Ульянова и команды» — вопрос очень отдельный, но утверждать, что они «столкнули в пропасть, начавшую процветать демократическую Россию», несколько некорректно. Как метко заметил один современник про «новую демократическую власть»: «Они только хапали, хапали, хапали…»Вообще тяжело с позитивными оценками Временного правительства — все больше в негатив уходят, язви их в корень. Не стал тов. Керенский национальным героем, увы. Либерально-буржуазная власть себя очень быстро скомпрометировала… Вот пишешь, и каждый раз хочется уточнить десятилетие… Не везёт как-то либерал-демократам с Россией… или России с ними не везёт. Нет, я искренне был бы благодарен за альтернативную (сверхпозитивную!) оценку весны-лета 1917 года от кого-то из благодарных современников тех событий. Но как-то пока не встречал.Ещё раз: чтобы не уйти полным составом в «холивар», мы тут бурную деятельность Ульянова и его команды принципиально оценивать не будем — это уже было сильно потом, после февраля. Давайте постараемсяс парохода исследования. Сложно, но тем не менее. Просто крайне сложно согласиться с тем, что именно он — ключевая фигура всего произошедшего.Тов. Ленин, скорее, «бил по хвостам». А вот на тех, кто отстранял царя Николая от власти в феврале 1917, стоит посмотреть внимательнее… Нет, вернее не так: проще было бы перечислить (буквально по пальцам) тех, кто остался верен Государю. Его предали буквально все. При этом по какой-то странной причине в произошедшем упрекают прежде всего… самого царя Николая. Дескать, а что ж он недосмотрел? Что ж он не уберёгся? Ну, надо начать с того, что Николай Александрович Романов не был беглым уголовником или политическим авантюристом, и было бы странно ему, при его общественном положении, «беречься».Беречься, простите, от кого? От своих собственных офицеров, которые присягали ему перед Богом? По странному стечению обстоятельств, Государь полагал себя в полной безопасности, находясь в обществе русских офицеров. Странный человек, не так ли? А нет, чтобы сбрить бородку и переодевшись в штатское, закрыв лицо шарфом, да в вагоне второго класса… так бы мог и с тем самым Ульяновым пересечься в одном купе. Или, возможно, в «толерантном» стиле Керенского, на наёмном автомобиле… и никогда дважды не ночевать в одном месте и кажный раз менять одежду… то монашка, то пастушок… И конспирироваться, конспирироваться…Но Государь почему-то так не поступал, не игрался он в багдадского халифа… ездил себе в личном вагоне при всех регалиях. Где его и «взяли». Тёпленького. И все почему-то адресуют вопросы по аресту к нему, к царю Николаю, но никто не адресует никаких вопросов к тем, кто его предал — к русским офицерам. А ведь за него не вступился практически никто: все пятеро командующих фронтами согласились с его «отстранением» (как и оба командующих флотами, разве что Колчак «просто промолчал» в отличие от всех остальных). Почему-то это приводят как приговор Николаю II – му, хотя мне тут скорее видится приговор Русской армии и прежде всего русскому офицерскому корпусу.Анализируя «бурную деятельность» немецких генералов и их «самостоятельность» перед лицом фюрера, господин Резун пришёл в своё время к логичному выводу, что сгенералами Германия победить никак не могла. Независимо от конкретных гениальных планов и блистательно проведённых операций. Так вот, в России 17 года ситуация была немногим лучше. Рыба, так сказать, активно «гнила с головы», и высшее руководство действующей армии не представляло исключения.Господа офицеры занимались всем, чем угодно, но вот идея спасти царя им почему-то в голову не приходила. Вот это самое, кстати, обстоятельство вызывает полное и искреннее изумление: Николай II очень рассчитывал на помощь армии… но её не получил.Позволю себе пространную цитату:То есть вопрос ставится так: если предали все, то было ли предательство? То есть «великого и непобедимого Брусилова» «раздражала нерешительность» царя, и он решил, что так дальше продолжаться не может?Видимо, и всех остальных «господ-генералов» царская нерешительность раздражала и угнетала… и решили они, что так дальше продолжаться не может. Нет, исходя из того, что при царе Николае русская армия воевала «плохо», можно немедленно сделать смелый вывод, что после февраля 17, под руководством этих «патриотично настроенных генералов», готовых «жизнь отдать… хм, а да! за отечество!», она стала сражаться просто великолепно… К сожалению, история этого не подтверждает. После февраля 1917 года русская армия откровенно пошла вразнос. Как, в принципе, и вся российская империя.А ведь на апрель месяц готовилось крупное наступление — оно обещало быть успешным, и «революционеры» очень спешили, успешное наступление вызвало бы патриотический подъём, что сделало бы переворот невозможным. И да США уже собирались вступать в войну… и руководство Российской империи об этом знало (США вступят в войну 6 апреля 1917 года!). Заговорщикам надо было спешить… а то вдруг Россия победит? Непорядок.«Забавно» так получилось: вслед за смещением «главковерха» очень быстро выяснилось, что и на более низких ступенях (вплоть до рядовых!) существует «определённое» недовольство вышестоящими… И процесс пошёл! Начались! И без всяких большевиков. А у нас таки упорно любят противопоставлять царских офицеров и красных кавалеристов в будёновках, сражавшихся за некое светлое будущее…Однако события весны-лета 1917 года эту смелую гипотезу полностью опровергают. Вернее, так: они не оставляют от неё камня на камне. Большие (недетские) проблемы у «царских офицеров» начались сразу с момента свержения государя-императора. То есть с того самого момента, когда они, изменив совести и присяге, перестали быть «царскими», их начали активно отстреливать.А что вы хотите? Вся страна «шла вразнос»:Итак, в монастырях «пошли в ход револьверы», это прямо не «Святая Русь», а какой-то «Дикий Запад» получается. И это сразу после свержения Государя и без всякого участия большевистской партии. Без вот этих ваших «комиссаров в пыльных шлемах».Знаете, пугает именно одномоментность событий и скорость нарастания анархии в империи:То есть «Свадьба в Малиновке» началасьдо появления строгих, но справедливых красных командиров в будёновках. У нас как-то любят все «тёмные силы», от очкастых кадетов до откровенных бандитов, противопоставлять «самой правильной партии с самой верной идеологией…» Однако все эти «тёмные силы» прекрасно боролись с друг другом без всякого участия Ленина-Троцкого и даже не подозревая о существовании подобных «персонажей». А империя шла вразнос…И даже казки: «Так и представляю себе агентов Ульянова-Ленина в донских станицах… Ну ладно, с питерскими рабочими понятно (теоретически!), фабрики — рабочим, но что В.И. Ульянов мог предложить казацкой верхушке? Арабских скакунов unlimited? «Официальная» и «контрофициальная» версии революции 1917 года (советской эпохи) одинаково «идиотичны». Ульянов-Ленин vs. Николай Второй — на эту тему можно спорить бесконечно (и это будет точно так же бесполезно).Зачем большевики свергли царя? Как ни странно, прямо так вопрос не ставится никем, но постоянно дебатируется. Сложилось такое вот «историческое противостояние». Такая вот своего рода «специальная историческая олимпиада» — монархисты против ленинцев…Так вот, в той самой Франции после 1793 года такой расклад место имел: республиканцы против монархистов, что было, то было. Жесточайшее было противостояние. Самое интересное, что французское дворянство и французские офицеры в массе своей стояли именно. Проблема была именно в нежелании короля-буржуа Людовика XVI –го применять насилие. Именно его «характер» во многом послужил тому, что все действия роялистов были изначально обречены. Но они до самого конца были готовы идти за королём и умирать даже за такого короля. Весной 1917 года русские офицеры вели себя совсем иначе по отношению к действующему монарху. В критический момент (а он как раз был готов бороться!) Николай II никакой поддержки у армии не получил.В гораздо более сложной ситуации августа 1945 года, после атомных бомбёжек и фактически полного разгрома на море, на суше, и в воздухе японские офицеры оставались верны своему императору. После появления информации о возможной капитуляции была даже попытка путча… Они готовы были умирать за императора, даже когда это было полностью бессмысленно.Одним из символов Гражданской войны стала трагическая фигура белого офицера (гибель на поле боя, расстрел красными или бессмысленная эмиграция). Есть цельный такой жанр «белогвардейской песни» (жанра «народной красногвардейской песни» по факту нет), так сказать: «Вся Россия истерзана, слезы льются рекой…»/ «Сколько нас полегло на Дону, в Севастополе и под Симбирском…»Однако при более внимательном изучении исторических фактов желание оплакивать этого самого офицера в значительной мере пропадает. Увы, но не довела до добра российский офицерский корпус как раз не «еврейско-большевистская зараза», а удивительная готовность господ кадровых офицеров «задрав штаны» бегать за разнообразными политическими авантюристами.По свидетельству французского посла в Петрограде Мориса Палеолога, 1 (14) марта к Потёмкинскому дворцу в Петрограде явились представители привилегированных частей Царского Села