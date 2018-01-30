10:26 30 января
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Сказ о том, как большевики царя Николая свергали

Сказ о том, как большевики царя Николая свергали


«На самом деле большевики были наиболее категоричными сторонниками свержения самодержавия среди всех русских оппозиционных партий, они исключали возможность сохранения монархии даже в конституционной форме и были последовательными республиканцами… Большевики не сыграли крупной роли в свержении монархии только потому, что к февралю 1917-го партия была еще очень слаба» (Егор Холмогоров).

«Большевики не свергали царя. Большевики свергли либерально-западническое Временное правительство. Борьбу против большевиков начали не люди, сражавшиеся за веру, царя и отечество, а Лавр Корнилов, генерал, объявивший об аресте императрице и царской семье» (Захар Прилепин).


Так сказать, к юбилею Великой Октябрьской два известных публициста решили ещё раз обсудить это самое событие и предшествующие (следующие) события, а также роль большевиков во всём произошедшем. Сто лет прошло, а общего, единого мнения (или хотя бы близких мнений) по данному ключевому событию мировой истории нет и не предвидится. История всегда политизирована. А это самое событие было сверхполитизировано с самого начала.

И потом, с учётом степени идеологизированности советского общества, какое-то научное изучение событий 1917 года было категорически невозможно. С тем же успехом мусульманину-химику можно предложить изучить химсостав Чёрного камня Каабы… Или мусульманину-историку предложить дать строго научную оценку деятельности Пророка… Вот так и у нас в СССР было с 1917-м годом. По факту в России потому и взрывали церкви (в отличие от социалистической В. Европы), что у нас марксизмом попытались во многом заменить религию. Ни больше, ни меньше. В России всё было настолько «оригинально», что Христос и Маркс были прямыми конкурентами…

Поэтому «первый год хиджры» у нас изучать было не сильно возможно. Что вело к определённым психологическим последствиям: по сей день для большинства Октябрь значит гораздо, больше чем Февраль. Февраль обычно упоминался как-то так — мимоходом… дескать, что тут много рассусоливать? Делали революцию, но недоделали, и вот только в октябре выстрел «Авроры» возвестил о наступлении новой эпохи в истории человечества… После, в момент «управляемого крушения» СССР знаки поменялись, и все начали дружно клясть тот самый октябрь, того невысокого политика в кепке и тот самый броневичок…

Однако, как писал безызвестный американский блогер в погонах, не всё так однозначно. В общем и целом, к тому самому роковому октябрю Российской империи как таковой уже не было. Как нам сообщали в тех самых советских учебниках, у власти были некие мутные «министры-капиталисты». К государю-императору они практически никакого отношения не имели, и их власть основывалась вообще непонятно, на чём и непонятно, насколько широко она распространялась… И тут самый внимательный читатель неизбежно задаст тот самый «роковой» вопрос: «Но позвольте! Куда же делась к октябрю 1917 года империя Романовых и куда делись сами Романовы? Которые 300 лет вполне успешно правили той самой Россией?»

А вот тут вы задали правильный вопрос. Династию Романовых свергли гораздо раньше. И отнюдь не Ульянов-Ленин с большевиками. Это своего рода последствие «фолькс-хистори» для самых широких крестьянских масс: царизм жестоко угнетал простой народ, но большевики ему сделали полный укорот… Противопоставление шло (неявное, конечно) большевизм-царизм. Орлы, как известно, на мух не охотятся, а отстранение от власти малолегитимного Керенского «в женском платье» — ну это скорее из разряда оперетты, а никак не героического эпоса.

Никак было товарищам большевикам невыгодно признавать тот простой факт, что к свержению Николая Второго они абсолютно никакого отношения не имели. А ведь именно так дела и обстоят: даже самые «злобные» критики большевизма вынуждены признавать: большевики не сыграли крупной роли в свержении монархии просто потому, что к февралю 1917-го партия была еще очень слаба. Они не сыграли не только «крупной», они вообще никакой роли не играли и играть не могли.

Активной роли, подразумевается. Как фактор (один из многих) нестабильности они, безусловно, присутствовали. И что-то берут сомнения что Николай Романов трясся от страха, услышав фамилию Ульянов… Он даже по имени не знал своего основного политического «оппонента», не то что по отчеству! И куда только смотрела охранка? Охранка, кстати, смотрела туда, куда следует, и партия РСДРП была под очень плотным контролем.

Периодически звучащий вопрос: «Как они проморгали Ленина?», — звучит издевательски. Во-первых, они его «не проморгали», во-вторых, смертельный удар монархии и империи нанёс отнюдь не недоучившийся симбирский студент. Что его рассматривать? Зачем? Арест и даже «ликвидация» Ульянова-Ленина (и всей его партии!) до 1917 года никак империю спасти не могли. Никак. Империя была уничтожена в феврале-марте 17 года совсем другими людьми, которые были образованы никак не хуже товарища Ульянова (да и не сильно глупее), а общественное положение у них было куда как выше.

И все его «размышления» и «построения» им были, откровенно говоря, малоинтересны. Наивно думать, что именно Ульянов-Ленин (или кто-то из его камерадов) был на тот момент самым мощным политическим теоретиком в империи. А если и да, то мало, мало кто об этом знал…

То есть базовое, ключевое событие для России, её трагедия и позор — это как раз Февраль 1917 года. Вот тут всё поменялось, вот тут была уничтожена (в ходе войны!) легитимная власть и всё покатилось под откос. Поэтому как раз Февраль (и то, что к нему привело!) надо изучать очень подробно. Потому как не была та самая «февральская революция» некоей «интермедией», как раз наоборот — это ключевое событие. После него посыпалась и армия (готовившая крупное наступление!), и империя в целом. Из сложного механизма вынули ключевой элемент, и весь изощрённый механизм просто-напросто начал рассыпаться…

Распускать откровенные басни, что не случись «октябрьского переворота» — и всё бы было в ажуре, откровенно говоря, просто непорядочно: к октябрю и без большевиков проблем было море разливанное, более того: проблемы нарастали в геометрической прогрессии. Оценка деятельности «Ульянова и команды» — вопрос очень отдельный, но утверждать, что они «столкнули в пропасть, начавшую процветать демократическую Россию», несколько некорректно. Как метко заметил один современник про «новую демократическую власть»: «Они только хапали, хапали, хапали…»

Вообще тяжело с позитивными оценками Временного правительства — все больше в негатив уходят, язви их в корень. Не стал тов. Керенский национальным героем, увы. Либерально-буржуазная власть себя очень быстро скомпрометировала… Вот пишешь, и каждый раз хочется уточнить десятилетие… Не везёт как-то либерал-демократам с Россией… или России с ними не везёт. Нет, я искренне был бы благодарен за альтернативную (сверхпозитивную!) оценку весны-лета 1917 года от кого-то из благодарных современников тех событий. Но как-то пока не встречал.

Ещё раз: чтобы не уйти полным составом в «холивар», мы тут бурную деятельность Ульянова и его команды принципиально оценивать не будем — это уже было сильно потом, после февраля. Давайте постараемся скинуть тов. Ульянова-Ленина с парохода исследования. Сложно, но тем не менее. Просто крайне сложно согласиться с тем, что именно он — ключевая фигура всего произошедшего.

Тов. Ленин, скорее, «бил по хвостам». А вот на тех, кто отстранял царя Николая от власти в феврале 1917, стоит посмотреть внимательнее… Нет, вернее не так: проще было бы перечислить (буквально по пальцам) тех, кто остался верен Государю. Его предали буквально все. При этом по какой-то странной причине в произошедшем упрекают прежде всего… самого царя Николая. Дескать, а что ж он недосмотрел? Что ж он не уберёгся? Ну, надо начать с того, что Николай Александрович Романов не был беглым уголовником или политическим авантюристом, и было бы странно ему, при его общественном положении, «беречься».

Беречься, простите, от кого? От своих собственных офицеров, которые присягали ему перед Богом? По странному стечению обстоятельств, Государь полагал себя в полной безопасности, находясь в обществе русских офицеров. Странный человек, не так ли? А нет, чтобы сбрить бородку и переодевшись в штатское, закрыв лицо шарфом, да в вагоне второго класса… так бы мог и с тем самым Ульяновым пересечься в одном купе. Или, возможно, в «толерантном» стиле Керенского, на наёмном автомобиле… и никогда дважды не ночевать в одном месте и кажный раз менять одежду… то монашка, то пастушок… И конспирироваться, конспирироваться…

Но Государь почему-то так не поступал, не игрался он в багдадского халифа… ездил себе в личном вагоне при всех регалиях. Где его и «взяли». Тёпленького. И все почему-то адресуют вопросы по аресту к нему, к царю Николаю, но никто не адресует никаких вопросов к тем, кто его предал — к русским офицерам. А ведь за него не вступился практически никто: все пятеро командующих фронтами согласились с его «отстранением» (как и оба командующих флотами, разве что Колчак «просто промолчал» в отличие от всех остальных). Почему-то это приводят как приговор Николаю II – му, хотя мне тут скорее видится приговор Русской армии и прежде всего русскому офицерскому корпусу.

Анализируя «бурную деятельность» немецких генералов и их «самостоятельность» перед лицом фюрера, господин Резун пришёл в своё время к логичному выводу, что с такими генералами Германия победить никак не могла. Независимо от конкретных гениальных планов и блистательно проведённых операций. Так вот, в России 17 года ситуация была немногим лучше. Рыба, так сказать, активно «гнила с головы», и высшее руководство действующей армии не представляло исключения.

Господа офицеры занимались всем, чем угодно, но вот идея спасти царя им почему-то в голову не приходила. Вот это самое, кстати, обстоятельство вызывает полное и искреннее изумление: Николай II очень рассчитывал на помощь армии… но её не получил.

Позволю себе пространную цитату: «Брусилов был верен царскому правительству, во всяком случае, идеологически. Он с детства впитал девиз «За веру, царя и Отечество», не мыслил иного пути для России и был ему верен. Наверное, этим и объясняется его почтение к императорской фамилии, как к сакральным правителям страны. Хотя личные отношения с Николаем Вторым у полководца были сложные, особенно с того момента, как император возглавил действующую армию. Брусилова раздражала нерешительность Верховного главнокомандующего, из-за чего фронты действовали вразнобой — когда Юго-Западный наступал, Западный и Северный стояли на месте. Организовать совместные действия, принудить командующих общие задачи ставить выше локальных Николай не мог. Он просил, уговаривал, генералы с ним спорили и торговались, а драгоценное время уходило. Мягкотелость главковерха дорого обходилась его армии.

Кстати, в этом своём отношении к последнему императору Брусилов был не одинок. Неслучайно в феврале 1917-го никто из высшего командования не поддержал зашатавшуюся власть. В штабной вагон Николая почти единовременно поступили телеграммы от всех командующих фронтами и Балтийским флотом (Сахаров, Брусилов, Эверт, великий князь Николай Николаевич, Непенин) с просьбой мирно отречься от престола (командующий Северным фронтом Рузский имел «счастье» сделать это лично), после чего он и понял бесполезность сопротивления. Даже начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Васильевич Алексеев и великий князь Николай Николаевич не видели иного выхода. Так можно ли считать их всех изменниками? Может быть, действительно другого варианта уже не было?»

То есть вопрос ставится так: если предали все, то было ли предательство? То есть «великого и непобедимого Брусилова» «раздражала нерешительность» царя, и он решил, что так дальше продолжаться не может?

Видимо, и всех остальных «господ-генералов» царская нерешительность раздражала и угнетала… и решили они, что так дальше продолжаться не может. Нет, исходя из того, что при царе Николае русская армия воевала «плохо», можно немедленно сделать смелый вывод, что после февраля 17, под руководством этих «патриотично настроенных генералов», готовых «жизнь отдать… хм, а да! за отечество!», она стала сражаться просто великолепно… К сожалению, история этого не подтверждает. После февраля 1917 года русская армия откровенно пошла вразнос. Как, в принципе, и вся российская империя.

А ведь на апрель месяц готовилось крупное наступление — оно обещало быть успешным, и «революционеры» очень спешили, успешное наступление вызвало бы патриотический подъём, что сделало бы переворот невозможным. И да США уже собирались вступать в войну… и руководство Российской империи об этом знало (США вступят в войну 6 апреля 1917 года!). Заговорщикам надо было спешить… а то вдруг Россия победит? Непорядок.



«Масонское руководство — Некрасов, Керенский и др., — а также тысячи приват-доцентов, преподавателей гимназий, телеграфистов и прочей провинциальной интеллигенции были уверены, что народ начнёт ликовать от одной перемены формы правления и будет терпеливо ждать победы в войне, решения земельного вопроса, национальных проблем и т. д.

Увы, все эти ожидания не оправдались. Сразу после отречения Николая II в марте 1917 года началась настоящая революция по всей стране. Произошли массовые убийства офицеров в армии и на флоте, рухнула воинская дисциплина, офицеры потеряли контроль над вверенными им частями. В деревнях начинается вялотекущая гражданская война — разгром помещичьих усадеб, поджоги, вооружённые стычки. Повторюсь, кровавая революция в марте-апреле 1917 года набирала темпы вопреки желанию масонов и без всякого влияния большевиков. Революция шла везде, даже в православной церкви.»

«Забавно» так получилось: вслед за смещением «главковерха» очень быстро выяснилось, что и на более низких ступенях (вплоть до рядовых!) существует «определённое» недовольство вышестоящими… И процесс пошёл! Начались массовые убийства офицеров! И без всяких большевиков. А у нас таки упорно любят противопоставлять царских офицеров и красных кавалеристов в будёновках, сражавшихся за некое светлое будущее…

Однако события весны-лета 1917 года эту смелую гипотезу полностью опровергают. Вернее, так: они не оставляют от неё камня на камне. Большие (недетские) проблемы у «царских офицеров» начались сразу с момента свержения государя-императора. То есть с того самого момента, когда они, изменив совести и присяге, перестали быть «царскими», их начали активно отстреливать.

А что вы хотите? Вся страна «шла вразнос»: «Весной 1917 года началась революция в… монастырях! Младшая братия во многих монастырях поднялась на старшую. Возникли потасовки, драки, кое-где в ход пошли револьверы. Поводом для конфликтов стали как религиозные вопросы, так и бытовые. Например, где кому стоять на службе, распределение чая, сахара, спичек и т. д.»

Итак, в монастырях «пошли в ход револьверы», это прямо не «Святая Русь», а какой-то «Дикий Запад» получается. И это сразу после свержения Государя и без всякого участия большевистской партии. Без вот этих ваших «комиссаров в пыльных шлемах».

Знаете, пугает именно одномоментность событий и скорость нарастания анархии в империи: «В Киеве власть захватили самозванцы, организовавшие Центральную раду. С момента отречения царя и до 25 октября 1917 года Временное правительство не контролировало Кронштадт, который превратился фактически в независимое государство. Города малороссийских губерний частично подчинялись Временном правительству, частично — Центральной раде. Степной Крым находился под властью самозваного Курултая. А малороссийские села контролировались местными атаманами — Марусями, Грицианами Таврическими и прочая, и прочая…»

То есть «Свадьба в Малиновке» началась задолго до появления строгих, но справедливых красных командиров в будёновках. У нас как-то любят все «тёмные силы», от очкастых кадетов до откровенных бандитов, противопоставлять «самой правильной партии с самой верной идеологией…» Однако все эти «тёмные силы» прекрасно боролись с друг другом без всякого участия Ленина-Троцкого и даже не подозревая о существовании подобных «персонажей». А империя шла вразнос…

И даже казаки: «При Николае II все казачьи войска были опорой самодержавия и управлялись наказными, то есть назначенными царём атаманами. В феврале 1917 года ни одно казачье войско не вступилось за Николая II. Зато повсеместно наказные атаманы были заменены выборными. Фактически возникли независимые гособразования — Войско Донское, Кубанское войско и т. д.»

Так и представляю себе агентов Ульянова-Ленина в донских станицах… Ну ладно, с питерскими рабочими понятно (теоретически!), фабрики — рабочим, но что В.И. Ульянов мог предложить казацкой верхушке? Арабских скакунов unlimited? «Официальная» и «контрофициальная» версии революции 1917 года (советской эпохи) одинаково «идиотичны». Ульянов-Ленин vs. Николай Второй — на эту тему можно спорить бесконечно (и это будет точно так же бесполезно).

Зачем большевики свергли царя? Как ни странно, прямо так вопрос не ставится никем, но постоянно дебатируется. Сложилось такое вот «историческое противостояние». Такая вот своего рода «специальная историческая олимпиада» — монархисты против ленинцев…

Так вот, в той самой Франции после 1793 года такой расклад место имел: республиканцы против монархистов, что было, то было. Жесточайшее было противостояние. Самое интересное, что французское дворянство и французские офицеры в массе своей стояли именно за короля. Проблема была именно в нежелании короля-буржуа Людовика XVI –го применять насилие. Именно его «характер» во многом послужил тому, что все действия роялистов были изначально обречены. Но они до самого конца были готовы идти за королём и умирать даже за такого короля. Весной 1917 года русские офицеры вели себя совсем иначе по отношению к действующему монарху. В критический момент (а он как раз был готов бороться!) Николай II никакой поддержки у армии не получил.

В гораздо более сложной ситуации августа 1945 года, после атомных бомбёжек и фактически полного разгрома на море, на суше, и в воздухе японские офицеры оставались верны своему императору. После появления информации о возможной капитуляции была даже попытка путча… Они готовы были умирать за императора, даже когда это было полностью бессмысленно.

Одним из символов Гражданской войны стала трагическая фигура белого офицера (гибель на поле боя, расстрел красными или бессмысленная эмиграция). Есть цельный такой жанр «белогвардейской песни» (жанра «народной красногвардейской песни» по факту нет), так сказать: «Вся Россия истерзана, слезы льются рекой…»/ «Сколько нас полегло на Дону, в Севастополе и под Симбирском…»

Однако при более внимательном изучении исторических фактов желание оплакивать этого самого офицера в значительной мере пропадает. Увы, но не довела до добра российский офицерский корпус как раз не «еврейско-большевистская зараза», а удивительная готовность господ кадровых офицеров «задрав штаны» бегать за разнообразными политическими авантюристами.

По свидетельству французского посла в Петрограде Мориса Палеолога, 1 (14) марта к Потёмкинскому дворцу в Петрограде явились представители привилегированных частей Царского Села с заявлением своей лояльности новой власти:

«...старый Потёмкинский дворец послужил рамой другой не менее грустной картины. Группа офицеров и солдат, присланных гарнизоном Царского Села, пришла заявить о своём переходе на сторону революции. Во главе шли казаки свиты, великолепные всадники, цвет казачества, надменный и привилегированный отбор императорской Гвардии. Затем прошёл полк его величества, священный легион, формируемый путём отбора из всех гвардейских частей и специально назначенный для охраны особ царя и царицы. Затем прошёл ещё железнодорожный полк его величества, которому вверено сопровождение императорских поездов и охрана царя и царицы в пути. Шествие замыкалось императорской дворцовой полицией: отборные телохранители, приставленные к внутренней охране императорских резиденций и принимающие участие в повседневной жизни, в интимной и семейной жизни их властелинов.

И все, офицеры и солдаты, заявляли о своей преданности новой власти, которой они даже названия не знают, как будто они торопились устремиться к новому рабству. Во время сообщения об этом позорном эпизоде я думаю о честных швейцарцах, которые были перебиты на ступенях Тюильрийского дворца 10 августа 1792 г. Между тем Людовик XVI не был их национальным государем, и, приветствуя его, они называли его царём-батюшкой..

Автор: Олег Егоров

Использованы фотографии: images.myshared.ru

Статьи из этой серии:

Жаркое лето 1941-42. Часть 1
Жаркое лето 1941-42. Часть 2
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 48

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. тасха Сегодня, 06:23
    а удивительная готовность господ кадровых офицеров «задрав штаны» бегать за разнообразными политическими авантюристами.

    Это сейчас про 1991-й год? Или про 2018? wink

    Статья, из которой можно делать очень интересные выводы... Наступает период в жизни человека ли, в истории ли государства, когда нужны перемены... И если действующая власть не захочет или не сможет что-то изменить путём последовательных реформ, то происходит революция... Поменять. А на что поменять - уже не важно...
    тасха
    1. dsk Сегодня, 07:12
      Цитата: тасха
      нужны перемены

      Цитата: Олег Егоров
      Христос и Маркс были прямыми конкурентами…
      "Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться,- то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными." (Благая весть от Луки 12:45-46) hi
      dsk
      1. dsk Сегодня, 07:36
        Цитата: Олег Егоров
        В критический момент Николай II никакой поддержки у армии не получил.
        Николай II пожертвовал своей отборной лейб-гвардией, отправив её на фронт, где она и сложила свою голову за "веру, Царя и отечество".
        dsk
        1. dsk Сегодня, 07:52
          Цитата: Олег Егоров
          Повторюсь, кровавая революция в марте-апреле 1917 года набирала темпы вопреки желанию масонов и без всякого влияния большевиков.
          Вот где "собачка порылась." Хитрые, "левые" варианты, ржавчина, незаметно разъевшая колосс империи. Ульянов-Бланк (Ленин) лично отдал приказ о расстреле царской семьи, Ешуа-Соломон Мовшевич (Свердлов) - исполнил.
          dsk
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:03
            В царской России всё было хорошо и все друг друга любили. Дворяне в ней до усталости в паху любили крестьян, а крестьяне до боли и визга обожали дворян. Ну и, естественно, все любили мудрого, любящего, пекущегося о простом народе православного русского немца ЦАРЯ-БАТЮШКУ. Россия представляла собой восхитительное зрелище. По кисельным берегам молочных рек куда ни глянь тянулись в ней поля, полные веселых, сытых, улыбчивых и невероятно мудрых крестьян, почитавших главным счастьем русской жизни работать по шестнадцать часов в сутки и отправляться в иной мир на Искупление и Спасение Души в тридцать лет. В дворянских же имениях царили неумолчный хруст французской булки да вальсы Шуберта. А в 1917 году в описанной выше России совершила посадку запломбированная летающая тарелка, нёсшая внутри себя ограниченный контингент отрицательных инопланетян. Они увидели окружающее велико- и благолепие — и решили всё разрушить.
            Аристарх Людвигович
            1. dsk Сегодня, 08:35
              Цитата: Аристарх Людвигович
              решили
              Пётр I привёз из двухлетней загранкомандировки вместе с научно-техническим прогрессом и "прогресс" духовный, упразднив патриаршество в России и поставив "апостольскую церковь" под моральный надзор светских чиновников. Бренное тело может на некоторое время заставить бессмертную душу работать только в своих интересах, но ни чем хорошим это не заканчивается, проверено многократно на своей "шкуре". Только попы, "рукоположенные", каждый день в церквах "пресуществляют" хлеб и вино в "Кровь и Тело" Господне и возносят "без кровные", словесные жертвы Господу Богу.
              Пётр I начал рубить сук, на котором сидела монархия. Николай II не успел исправить ошибку предка, за что и заплатил сполна.
              dsk
              1. dsk Сегодня, 09:16
                Милосердный и долготерпеливый Господь Бог не оставляет своих верных чад. Великая агиасма — вода, освящённая по чину великого освящения в день праздника Богоявления, а также накануне в Крещенский сочельник, не кипячёная, без холодильников - у верующих год не протухает. Мракобесы-шарлатаны попы даже и не серебряными, деревянным крестами умудряются "обезаразить" моря воды. В истории православия был случай - сошедствие "святого огня" у гроба Господня на Пасху пытался "инициировать" один раз "реформатор", православного Патриарха вытащили из храма, но по его молитвам "святой огонь" ударил в колонну у входа, где он стоял. И больше пока ни у кого рука не подымается на такие эксперименты. Потому большинство чётко понимает, что в год, когда не произойдёт это чудо и наступит "конец света". hi
                dsk
              2. Стирбьорн Сегодня, 09:41
                Цитата: dsk
                Пётр I начал рубить сук, на котором сидела монархия. Николай II не успел исправить ошибку предка, за что и заплатил сполна.
                При батюшке Петра I, было сильнейшее восстание Степана Разина, против царской власти.
                Стирбьорн
            2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:02
              А Вы, я вижу, только скабрезничать и фото из 1880-х приводить горазды.
              Вы прочли хотя бы статистический справочник за 1913 год, чтобы иметь представление о состоянии России в те годы: http://istmat.info/node/166
              Вот цитата из введения к данному справочнику
              Продолжалось формирование современной и нфраструктуры - путей сообщения, средств связи, кредитной системы. Русский рубль считался одной из твердых конвертируемых валют, его золотое обеспечение было одним из самых прочных в Европе. Наконец, в сфере культуры правительство прилагало большие усилия к преодолению тяжелого недуга российского общества - низкого уровня грамотности: расходы по министерству народного просвещения возросли с 1900 года почти в 5 раз, составив в 1913 году 14,6% бюджетных расходов. Вернайль, приезжавший летом 1913 года в Петербург для выяснения условий предоставления России очередного займа, предсказывал неизбежный, как ему казалось, в течение ближайших 30 лет громадный подъем российской промышленности, который можно будет сравнивать с колоссальными сдвигами в экономике США в последней трети XIX века. С ним фактически солидаризировался французский экономический обозреватель Э. Тэри, также знакомившийся по заданию своего правительства с состоянием российской экономики. Его заключение, сдела нное в книге "Россия в 1914 году. Экономический обзор", гласило: "... Экономическое и финансовое положение России в настоящий момент превосходно, ... от правительства зависит сделать его еще лучше". Более того, он предупреждал: "Если у большинства европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 годами, как они шли между 1900 и 1912, то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении ". Профессор Берлинской сельскохозяйственной академии Аухаген, обследовавший в 1912 - 1913 годах ряд губерний центральной России на предмет изучения хода аграрной реформы, завершал свой анализ так: "Я заканчиваю изложение своего мнения о вероятном успехе предпринятого правительством дела, соглашаясь с мнением выдающегося сельского хозяина, уроженца Швейцарии, управляющего около 40 лет одним из круп нейших имений России в Харьковской губернии, о том, что "еще 25 лет мира и 25 лет землеустройства - тогда Россия сделается другой страной".

              И это не голословные утверждения, они основаны на капительном, всеохватном труде по сбору информации со всей России. Да, страна не была идеальной, были проблемы, но эти проблемы решались и решались активно, без попыток построить нелепую утопию на месте страны. И людей никто не ломал через колено, загоняя в «светлое будущее»
              ПоручикТетеринъ
              1. Аристарх Людвигович Сегодня, 09:18
                Цитата: ПоручикТетеринъ
                Да, страна не была идеальной, были проблемы, но эти проблемы решались и решались активно, без попыток построить нелепую утопию на месте страны. И людей никто не ломал через колено, загоняя в «светлое будущее»

                Рост экономики основывался на зарубежных инвестициях, чаще всего французских и немецких, ради которых Великую Российскую Империю буквально распродавали. Иностранцам принадлежали базовые отрасли, как то: нефтянка, металлургия, судостроение. 90% предприятий были в иностранной собственности, так что Великая Российская Империя была натуральной банановой страной, разве что с ёлками вместо бананов. Внешний долг Империи в 1912 одной только Франции составлял два миллиарда золотых французских енотов, что намекает нам на мудрость финансовой политики Николая II. По кредитам Россия каждые 6 лет отдавала сумму, равную военной контрибуции Франции после поражения 1870 года. Чтобы погасить старые кредиты, брали новые, которые тут же по доброй русской традиции пилили. Да, в отличие от СССР, в России, которую мы потеряли, не было смертной казни за неполитические преступления, зато была феерическая разница в доходах населения и нищета огромной его части. Насчет образования по переписи 1897 года 10% мужчин Финского княжества умело писать. Это лучший из показателей по всем областям. Лидерами в грамотности были прибалтийские губернии, где читать умело 80% населения. Что до русской деревни, то читать в среднем умело 22% её жителей. А крестьяне, составляли 85% населения. Насчет производства в 1910 году Российская империя экспортировала товаров на 2,5 млрд руб., Бельгия — на 4,5 млрд руб. В суммарной промышленной продукции пяти ведущих держав планеты доля Великой России образца 1913 года составляла, по разным оценкам, 4—5%.
                Аристарх Людвигович
                1. Варяг_0711 Сегодня, 09:33
                  Аристарх Людвигович Сегодня, 09:18 ↑
                  Рост экономики основывался на зарубежных инвестициях
                  Сейчас, подождите, он вам и не такое расскажет. Не хватает Ольговича, РУССа и СолдатЪа, для полного оркестра хрустобулочников. Они Вам уж точно объяснят, что та жизнь, которую Вы описали в первом посте действительно была, правда забудут умолчать, что была она только в их параллельной реальности. laughing

                  П.С. И вновь продолжается бой... в смысле да будет очередной (рачь...
                  Варяг_0711
            3. Ингвар 72 Сегодня, 10:16
              Цитата: Аристарх Людвигович
              полные веселых, сытых, улыбчивых и невероятно мудрых крестьян

              Да нормально жили люди, и нормально зарабатывали. А бурлаки - туда нанимались патологические неудачники, кои были и будут всегда. Современный их аналог работает на свалках, дворниками и на других местах, не требующих квалификации.
              З\П прачки(!) в районе 1905-го была 16 руб. З\П рабочего Путиловского завода более 20 руб. А пуд(!) говядины стоил 3руб 50коп. Сейчас я не могу себе позволит купить столько мяса. Не мог позволить себе столько и в 1985-м - моя З\П была 120 руб, а килограмм говядины стоил то же 3.50 руб. Умножайте.
              По поводу крестьян - мои предки крестьяне, жили в Белоруссии, и жили неплохо. Работали с утра до вечера, но никогда не голодали. После революции деревенские алкаши стали пролетариями и понеслось разкулачивание.
              Далее - Россия после революции существенно потеряла в территориях, потеряла идентичную письменность, получив в замен суржик(борьба с неграмотностью сразу после реформы языка), потеряла право на собственное летоизчисление,потеряла исконно русские меры веса и длинны(Англия и США свои сохранили).
              Именно благодаря федерализации страны Лениным мы получили развал Союза. Именно по этим границам наша страна распалась.
              Так что не нужно о "России, которую мы потеряли" в столь уничижительных тонах. negative
              Ингвар 72
        2. Варяг_0711 Сегодня, 09:27
          dsk Сегодня, 07:36 ↑
          Николай II пожертвовал своей отборной лейб-гвардией, отправив её на фронт, где она и сложила свою голову за "веру, Царя и отечество".
          Ну понеслась, вы нам тут еще "Боже царя храни" затяните заунывно. Молиться надо в церкви, а не на ВО. Здесь ваше скуление никто не оценит.
          А по сути статьи, хоть местами и не совсем согласен с автором, но статья вполне по делу и с правильными оценками происходящего бардака в стране. Единственный момент, так это попытка оправдать Николая II, тем что его все предали. Не будь он такой тряпкой, никто бы его не предал. Так что в своих бедах виноват он сам и никто другой. Как про него писали: "сидеть на троне годен, Россией управлять не способен", вот самая объективная оценка гражданина Романова!
          Варяг_0711
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 10:05
            Ну а дипломированный юрист и большевик Ленин, бесспорно, по мнению монархистов есть олицетворение Мирового Заговора Против России. К слову говоря, те же самые господа монархисты, зараженные идеей всеобщего пофигизма, в 1915—1917 годах ничего не сделали для выправления кризисных ситуаций в стране. «Старая Россия рухнула, как гнилое дерево, под размахивание хоругвями и бесконечные рассуждения сытых людей о губительной бедности. Богатые богатели, а бедные — нищали» — цитата от Ленина.
            Аристарх Людвигович
            1. Варяг_0711 Сегодня, 10:12
              Аристарх Людвигович Сегодня, 10:05 ↑
              Ну а дипломированный юрист и большевик Ленин, бесспорно, есть олицетворение Мирового Заговора Против России.
              Слава Богу, что на тот момент в России появился Ленин, не будь его, вообще не известно, чтобы от нас осталось. А еще больше нам надо благодарить Бога за Иосифа Сталина, потому как прийди к власти Троцкий, то тушите свет был бы. Вообще России периодически то сильно везло, то крупно не везло на правителей.
              Вот и сейчас ситуация если и не критическая, то около того. И если Путин не задумается над коренными переменами, то боюсь нас ждут тяжелые времена, 90-е годы могут цветочками показаться.
              Варяг_0711
            2. jjj Сегодня, 10:14
              Друзья, сегодня "руководителем российского императорского дома" является Мария Гогенцоллерн. Вот оно как в истории поворачивается. Хотя мы эту дамочку официально и не признаем. Но есть же индивидуумы, которые принимают "дворянство" из ее рук и признают, что прусская монархическая династия "имеет право" править в России.
              Кстати, некоторое время назад я запостил сообщение об этом и был наказан баллом
              jjj
              1. Варяг_0711 Сегодня, 10:18
                Ну да, Гогенцоллерн, та еще прощелыга. Поклонская от неё то ли орденок получила, то ли грамотку с обещанием пожизненного дворянства, вот и отрабатывает теперь как шавка подзаборная свои 30 серебренников.
                Варяг_0711
              2. Reptiloid Сегодня, 10:26
                Цитата: jjj
                Хотя мы эту дамочку официально и не признаем. Но есть же индивидуумы, которые принимают "дворянство" из ее рук и признают, что прусская монархическая династия "имеет право" править в России.
                Неоднократно предлагал я всем забить вопрос в поисковик---какую икону привезла в Россию ета Маша? Любой ответ можно выбрать. Или какую икону подарила ? Можно и на икону посмотреть и на фото официальных лиц, которые её встречают.И как это соотносится с указанием Николая2 о кирилловичах, особенно если он святой(как считают именно те, кто МГ приветствовал)?
                Reptiloid
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:36
    Россия она такая - в один миг отвернулась от царя, от Горбачева и далее отвернется от .....
    Uncle Lee
    1. Олежек Сегодня, 09:01
      Россия она такая - в один миг отвернулась от царя,


      А судя по событиям 1917-1942 годов в результате Господь отвернулся от России
      Олежек
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:04
        А в 1945 опять повернулся ?
        Uncle Lee
        1. Варяг_0711 Сегодня, 09:37
          Uncle Lee Сегодня, 09:04 ↑
          А в 1945 опять повернулся ?
          Володя, приветствую коллега! hi Не корми тролля, они от этого только толще становятся.
          Варяг_0711
          1. Uncle Lee Сегодня, 09:43
            Коллега привет ! hi У А. Беляева есть повесть "Продавец воздуха" там есть такая фраза: "Лопнул купец"!
            Uncle Lee
            1. Варяг_0711 Сегодня, 09:49
              Эти лопнут, как же... laughing Боюсь, нам не дожить до того светлого дня, когда на Земле таких вот не останется. Подлость человеческая не имеет границ.
              Варяг_0711
      2. Rey_ka Сегодня, 10:04
        Скорее наоборот: "Если у вас все легко и спокойно то от Вас отвернулся Бог!" Так что судя по временному промежутку испытывал на верность (старое не нужное слово не в тренде)
        Rey_ka
  3. Per se. Сегодня, 06:45
    То есть базовое, ключевое событие для России, её трагедия и позор — это как раз Февраль 1917 года.
    Автор очень эмоционально и напористо "накачал" свою статью, где фактически досталось всем, но, тем не менее, мерцает вывод, вот, если бы царя не предали... В том и дело, господин Олег Егоров, что этот самый "Февраль 1917 года", следствие, а не причина гибели империи. Причина же мирового масштаба, выходящая за рамки тогдашней России, это борьба за мировое лидерство, в котором царская Россия была аутсайдером. То, что "англичанка гадит" было известно давно, но ничего существенного в империи для защиты от чужого лобби не делалось. Россию втягивали в союзы, то спасать Британию от Наполеона, то от германского кайзера... При этом, заставляя забывать, как Англия перед этим науськивала турок или японцев. Кстати, если говорить про февраль 1917 года, нельзя его отрывать от позора Цусимы и революции 1905 года, что целиком на совести прогнившего в свой мировой импотенции и внутренней сон-дремоты царизма. Если не ставить себе цель стать лидером, эту цель поставят другие, и, её рано или поздно добьются. Первая мировая война была неизбежной, для определения лидера, хозяина на мировой трон капитализма, и здесь погибла не одна Российская империя, были уничтожены все крупные европейские империи, как то Германская, Австро-Венгерская и Османская. Осталась лишь Британская, плюс её заокеанский выкидыш, САСШ, как выносная "ферма", для всего запрещённого и не приемлемого в Европе. Оставалось только разобраться позднее с Японией на востоке, и практически весь мир лежал бы у ног англосаксов... Вот здесь уже нельзя не вспомнить большевиков, так-как без них, мы бы получили либо прозападное марионеточное правительство, всех этих ельциных, чубайсов и гайдаров уже в 1917 году, либо, победи монархисты (а это опять бы была Гражданская война, пусть и между прозападными либералами с тем же Керенским, и такими, как генерал Корнилов) новое закостенелое самодержавие. Так вот, большевики, к великой печали тех же англосаксов, не добили Россию, как ожидалось, а создали общественную систему, неподвластную капиталистам, не подконтрольную Ротшильдам и Рокфеллерам, прочим кланам мировых упырей и зарождающимся транснациональным корпорациям. Именно большевики провели индустриализацию, отмыли Россию от грязи, построили могучий Советский Союз, силу, которая спутала все карты на мировой трон уже предвкушавшим свой триумф хозяевам мирового капитализма. Так-как Британия давно преуспела загребать жар чужими руками, подставлять под пушечное мясо других, пришлось создавать анти-СССР из поверженной ранее Германии. Социализму и интернационализму, можно противопоставить только национализм, фашизм. Победив нацистскую Германию, став ядерной и космической сверхдержавой, создав свой полюс силы в социалистическом блоке, СССР пал, пал не от превосходства капитализма в гуманизме и общем потенциале на развитие, а от превосходства капитализма в подлости, лицемерии, ханжестве и двуличии. Советский Союз поплатился за то, что смог поверить в западную "демократию", что мы все в это поверили. Может, через это и надо было пройти, через этот новый чудовищный "НЭП", и, самое главное, теперь маски сброшены, капитализм показал своё истинное лицо. И, не надо здесь про Боже царя храни, лубочную старину, никто бы не позволил той царской России быть великой. Нам же надо возвращать социализм, без него нас всех сожрет планетарный вирус, которым стал агонизирующий капитализм. Россия и Германия, это две потенциальных для нового социализма страны.
    Per se.
    1. рюрикович Сегодня, 07:36
      yes
      Только вопрос - даст ли агонизирующий капитализм возродиться справедливому(конечно относительно капитализма) социализму ?what
      рюрикович
    2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:26
      Цитата: Per se.
      большевики, к великой печали тех же англосаксов, не добили Россию, к


      Большевики как раз Россию добили, истребив ее политическую, военную, культурную элиту, а самую деятельную часть народа подвели под расстрел или прогнали через лагеря, ломая волю людей и лишая их чувства человеческого достоинства.
      Цитата: Per se.
      Именно большевики провели индустриализацию,

      Ценой разорения деревни и силами преимущественно американских инженеров. Про фирму Кана, полагаю, слышали?
      Цитата: Per se.
      отмыли Россию от грязи,

      А вот эта фразочка—чистейшей воды русофобия. Сравните фотографии крестьян 1913 года и 1940-начала 1941 года. Люди 1913 года одеты опрятнее и чище. Сапоги, по меньшей мере у всех есть.
      Цитата: Per se.
      без него нас всех сожрет планетарный вирус, которым стал агонизирующий капитализм.

      Простите, но то, что сейчас происходит в обществе Америки и Западной Европы—дело рук именно левых партий, дорвавшихся до власти. И если что и погубит планету, так это левые, социалистические идеи, с их стремлением создать «нового человека» через уничтожение традиционной культуры, моральных и семейных ценностей, отношением к человеку, как к элементу государственной машины, а к природе, как источнику ресурсов.
      ПоручикТетеринъ
      1. Варяг_0711 Сегодня, 09:46
        ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:26 ↑
        Большевики как раз Россию добили, истребив ее политическую, военную, культурную элиту,
        Какую на хрен "элиту", тогдашних собчаков, хансуаровых, багдасарян, чубайсов, гозманов и прочую мра*зь? Да добили, правда к великому сожалению не всю. Оставили в живых ваших предков, предков ольговича, русса, солдатЪа и вам подобных недобитков. Очень жаль, что не доработало ГПУ НКВД по этому вопросу, не кому было бы сейчас гадить.
        Варяг_0711
        1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:11
          Цитата: Варяг_0711
          Какую на хрен "элиту", тогдашних собчаков, хансуаровых, багдасарян, чубайсов, гозманов и прочую мра*зь? Да добили, правда к великому сожалению не всю.

          Здравствуйте, Варяг.
          Хотите знать какую элиту? А вот такую:
          В годы ПМВ, Императорская семья отдала под госпиталь Зимний дворец, и в этот госпиталь попадали не князья и бароны, а простые солдаты и офицеры. Императрица с цесаревнами ассистировали хирургам и перевязывали раны, находящимся на излечении. Раны. Своими руками. Простым русским парням, призванным на войну. А князь императорской крови Олег Константинович Романов был смертельно ранен в бою с немцами, командую эскадроном лейб-гусар.
          Граф Владимир Палей, внук Александра II воевал в другом гусарском полку. Дмитрий Павлович Романов воевал в Лейб-гвардии конном полку.
          Александр Иванович Искандер, правнук Николая I--офицер Лейб-гвардии Кирасирского полка.
          Князь императорской крови Константин Константинович, еще один правнук Николая I--капитан Лейб-гвардии Измайловского полка.
          Граф Келлер, Первая шашка России, кавалерийский командир был любимцем солдат. Барон Врангель в 1914 году повел в атаку на немецкую батарею кавалергардов. Скандинав по происхождению. Барон. И с револьвером в руке в первом ряду, прикрывая собой русских парней-кавалергардов.
          Вот такая была элита у России. Которую ненавидели и истребляли большевики.
          Цитата: Варяг_0711
          Очень жаль, что не доработало ГПУ НКВД по этому вопросу

          Вам жаль, что убили не всех русских людей, верных своей Родине, ее тысячелетней истории и ее народу? Тогда Вы действительно русофоб хуже Гиммлера и Бжезинского.
          ПоручикТетеринъ
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:05
    Господи! !!! fool Да оставьте вы уже историю в покое. Ибо от того что ее сотню раз переврут "ысторяки "с выгодой для себя, в реальности она другой не станет!
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:05
    Легко все валить только на большевиков по прошествию столетия. Не нужно задумываться, анализировать, т.к. виновные были четко обозначены и названы поименно в 90-е. Главное назначены теми чьи предки активно принимали участие и в революции и в последующих событиях. Прекрасно чувствовали себя при советской власти так же, как и их потомки в последующем.
    rotmistr60
  6. рюрикович Сегодня, 07:49
    В плане постановки всего на свои места я с автором соглашусь.
    В контексте причинно-следственных связей именно Февральская революция свергла(убрала,сняла,заменила -кому как угодно) царя, а впоследствии большевики лишь вполне умело(как потом окажется,хоть и с некоторыми оговорками) и к месту подобрали то, что стало со страной после полугода вакханалии.
    если смотреть со стороны Запада,то в феврале они убрали конкурента. Если смотреть со стороны России,то на фоне ряда промахов в управлении и пылающей войны хотели как лучше, а получили как обычно со всеми вытекающими. Реально большевики были сами удивлены,что им это удалось. А потому,они,как победители и писали историю. Потому и знаем Великий Октябрь, великую роль большевиков в свержении царизма,буржуазный Февраль и другие принижения-возвышения фактов request Другое дело, что ТАМ winked виднее, что нужнее для определенного народа в долгосрочной перспективе и в итоге благодаря ЛИЧНОСТЯМ в истории мы получили, пусть и со своими пороками и недостатками, но другой вариант в противовес капитализму в виде социалитисческого СССР. Что лично я не считаю плохим.
    Всё относительно и мир на самом деле такой, каким его видит каждый в отдельности yes hi
    рюрикович
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:35
      Цитата: рюрикович
      другой вариант в противовес капитализму в виде социалитисческого СССР. Что лично я не считаю плохим.

      Уважаемый Рюрикович, неужели «противовес капитализму» стоил поломанных судеб миллионов людей?
      14 лет. Мальчишка же ведь ещё. И его отправляют на 5 лет в общество уголовников. И таких было не один и не два, а гораздо больше.
      ПоручикТетеринъ
      1. рюрикович Сегодня, 08:53
        Цитата: ПоручикТетеринъ
        Уважаемый Рюрикович, неужели «противовес капитализму» стоил поломанных судеб миллионов людей?

        А что, при царе всё идеально было? wink
        Любая страна может "похвастать" скелетами в шкафу, но почему то все очень пеняют этим Россию. Или черт с ними, с индустриализациями, с победами над фашизмом,с полётами в космос ..... Главное, что людей жалко...
        Пример неудачный hi
        ПС
        https://pauluskp.livejournal.com/687124.html
        рюрикович
        1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:20
          При царе все не было идеально, но и с проблемами боролись, не забывая при этом о людях.
          Цитата: рюрикович
          Или черт с ними, с индустриализациями, с победами над фашизмом,с полётами в космос

          Простите, для Вас полет в космос важнее судеб миллионов людей? Или без массовых репрессий нельзя орбитальную ракету построить?
          Если Вы не в курсе, то в РИ индустриализация и так шла немалыми темпами—посмотрите в комментариях ссылку на статистический справочник 1913 года. И вот этот материал: http://polit-ec.livejournal.com/10400.html
          А вот Ваш пример с каторгой неудачен. Вы не учитываете серьёзную либерализацию уголовного законодательства к началу 20 века. А также то, что на каторгу за порчу имущества не ссылали. Туда отправляли за убийства, изнасилования, причинение тяжкого вреда здоровью и т.д.
          ПоручикТетеринъ
          1. рюрикович Сегодня, 09:30
            Цитата: ПоручикТетеринъ
            Простите, для Вас полет в космос важнее судеб миллионов людей?

            Понятно request Каждому - своё hi
            ПС Если уж всё так было прекрасно,то почему же всё таки царя-батюшку ненаглядного свергли-то wink
            ППС
            Цитата: ПоручикТетеринъ
            При царе все не было идеально, но и с проблемами боролись, не забывая при этом о людях

            Так и репрессии были не повальными.Гораздо больше оправдывалось,чем наказывалось. Знать, не такие уж бездушные и несправедливые были wink Как и при царе-батюшке feel
            рюрикович
            1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:15
              Цитата: рюрикович
              ПС Если уж всё так было прекрасно,то почему же всё таки царя-батюшку ненаглядного свергли-то


              Императора отстранила от власти группа заговорщиков, жаждавших власти. Такое бывает в любом государстве—успешном ли или неуспешном.
              Цитата: рюрикович
              Так и репрессии были не повальными.

              700 с лишним тысяч расстрелянных за два года (1937–1938) против полутора тысяч при царе за тот же период при подавлении революции (1906–1907).
              Это по-Вашему «не такие бездушные и несправедливые», как при царе?
              ПоручикТетеринъ
  7. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:13
    Позволю себе дополнить автора.
    1) Февраль не уничтожил, но тяжело ранил Российскую империю. После переворота Россия лишилась Императора, но осталась Россией—действовали старые законы, государственное устройство и т.д.
    2) Анархические тенденции в стране нарастали аналогично Смутному времени начала 17 века. Само название «Временное правительство» внушало народу недоверие, не было четкого понимания что это такое, но все сходились на мысли, что твёрдая власть может быть избрана на всенародном Учредительном собрании. Но до того—в умах многих было непонимание происходящего.
    3) Офицерство не вступилось за Николая II, потому что тот, кто направлял заговорщиков, подал им очень опасную идею—обставить переворот как добровольное оставление Императором трона и командования, в силу чего для стороннего наблюдателя ситуация выглядела так, словно бы Император просто взял и оставил трон. Якобы захотелось ему так. А про угрозы и давление заговорщиков( висельное, кстати, по Уголовному Уложению РИ дело) никто из офицеров не знал. Командующие же фронтами, были частью вовлечены в заговор, купившись на обещания заговорщиков в стиле младотурок, а частью были введены в заблуждение телеграммами в стиле: «тыл бунтует, требует отречения царя, все на грани краха».
    ПоручикТетеринъ
    1. Олежек Сегодня, 08:59
      бставить переворот как добровольное оставление Императором трона и командования, в силу чего для стороннего наблюдателя ситуация выглядела так, словно бы Император просто взял и оставил трон. Якобы захотелось ему так. А про угрозы и давление заговорщиков( висельное, кстати, по Уголовному Уложению РИ дело) никто из офицеров не знал.



      Они что, были детьми? Эти самые офицеры?
      Олежек
      1. Dzmicer Сегодня, 09:23
        Они что, были детьми? Эти самые офицеры?

        Политическими младенцами, скорее. Как и весь образованный слой русских людей того времени в целом.
        Dzmicer
  8. parusnik Сегодня, 08:27
    И что-то берут сомнения что Николай Романов трясся от страха, услышав фамилию Ульянов…
    ..Императрица в своих письмах Николаю II всё о Керенском писала...
    parusnik
  9. Dzmicer Сегодня, 09:34
    Покуда читал данную статью, вспомнились стихи Г.В. Иванова:
    _____________
    Хорошо, что нет Царя.
    Хорошо, что нет России.
    Хорошо, что Бога нет.
    Только желтая заря,
    Только звезды ледяные,
    Только миллионы лет.
    Хорошо - что никого,
    Хорошо - что ничего,
    Так черно и так мертво,
    Что мертвее быть не может
    И чернее не бывать,
    Что никто нам не поможет
    И не надо помогать.

    Ведь действительно, для русского человека того времени если нет Царя, то нет и Бога. А если нет Бога - то можно все.
    Так и живем с тех пор: без Бога в сердце, и без Царя в голове.
    Dzmicer
    1. Варяг_0711 Сегодня, 09:58
      Dzmicer Сегодня, 09:34
      Так и живем с тех пор: без Бога в сердце, и без Царя в голове.
      Да живите как хотите, хоть десятерых царей себе на шею посадите. Только вот остальным своего видения навязывать не надо, ни ваш бог, ни ваш царь мне даром за амбаром не нужен!
      Варяг_0711
      1. Dzmicer Сегодня, 10:13
        Только советский человек может остро среагировать на предложение жить с Богом в сердце и с Царем в голове. Жалко вас.
        Вы - очередное подтверждение моей гипотезы о том, что советский - это русский, которого отженили от любви и красоты (то есть от Бога), приучив к безоговорочному подчинению государству (каким бы оно не было) и ненависти к его врагам.
        Dzmicer
  10. Галеон Сегодня, 09:48
    Интересный вывод делает автор: пятимиллионная армия ни на что не годилась, а царь был безупречен. И армия предала царя... А может быть все было как-то иначе? Может быть этот прекрасный человек и никчемный государственный деятель зарекомендовал себя гранд-пофигистом настолько, что оттолкнул от себя весь офицерский корпус? Ведь он даже докладами генерала Алексеева, начальника Генштаба, тяготился! Они мешали его приятному времяпрепровождению: прогулкам, игре в карты, охоте (хотя бы на кошек и сов!) и т.п. Став верховным главнокомандующим из зависти к дяде, Николаю Николаевичу, Сей правитель ничего для армии не сделал и зарекомендовал себя как "никак". Мне иногда кажется, что он не способен был к победам, вообще. Ну а раз так, что ты лезешь своим... лицом в военные люди. Может быть, офицеры это интуитивно чувствовали, но терпели, пока терпелось.
    Не армия предала царя, а царь предал армию. Ведь к 1917 году воевал уже 3-й состав, два армейских состава уже полегли в той бездумной и бесплодной никчемушной войне. Он не знал, что за такое нести ответ придется? Ладно хоть бы сам, а еще и всю семью, всех детей за собой потащил. Ох, злая судьба ему досталась.
    Галеон
    1. Dzmicer Сегодня, 10:15
      Может быть этот прекрасный человек и никчемный государственный деятель зарекомендовал себя гранд-пофигистом настолько, что оттолкнул от себя весь офицерский корпус?

      Скорее генералам было физически невыносимо подчиняться простому поручику.
      Проклятое русское больное честолюбие погубило Россию - британцы прекрасно знали, на что надавить.
      Dzmicer
  11. BAI Сегодня, 10:06
    Роль церкви в этой истории вообще крайне неприглядна. РПЦ - один из столпов самодержавия (за что потом и репрессировалась большевиками), но именно РПЦ отказалась выкупать царскую семью и охрана - в смысле конвой (назначенная Временным правительством) просто, как имущество за инвентарным номером передала ее большевикам.
    уже с 4 марта, несмотря на отсутствие юридического отречения от престола дома Романовых, Синод начал рассылать во все епархии телеграммы с распоряжением прекратить упоминать в богослужениях имена членов «царствовавшего дома». В прошедшем времени! Вместо этого предписывалось молиться о «благоверном Временном правительстве». Слова «император», «императрица», «наследник престола» стали запретными.

    Деньги, о которых идет речь, предназначались охране царской семьи в Тобольске, состоявшей из трех гвардейских стрелковых рот — 330 солдат и 7 офицеров. В августе 1917 года им было назначено двойное жалованье, однако, когда власть поменялась, выплаты прекратились.

    Охрана была согласна передать царскую семью любой власти, кому угодно, кто погасит образовавшийся долг. Об этом стало известно монархистам Петрограда и Москвы. Деньги были собраны, тайно доставлены в Тобольск и переданы местному епископу Гермогену.

    Но к тому времени структура церковного управления поменялась — появился патриарх. И Гермоген не решился действовать самостоятельно, обратился за благословением к Тихону. Тихон же запретил использовать эти ценности по изначальному назначению. Куда они в итоге делись, неизвестно. Ни НКВД, ни КГБ не смогли отыскать никаких следов. Ну а Романовых в конце концов выкупили большевики. В апреле 1918 года в Тобольск прибыл отряд красноармейцев во главе с уполномоченным Совнаркома Яковлевым, доставивший гвардейцам задержанное жалованье. И увез царскую семью в Екатеринбург, на их голгофу
    BAI
Картина дня