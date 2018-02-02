«Великая ружейная драма США» (Винтовки по странам и континентам – 4)

Сразу после окончания Гражданской войны в США положение со стрелковым оружием резко изменилось. Правительство перестало закупать «все, что стреляет» и началась нормальная рыночная конкуренция. В этих условиях гонку за место под солнцем выдержали лишь самые перспективные компании и прежде всего – компания Оливера Винчестера. А вот Кристоферу Спенсеру с его карабином не повезло. Винчестер купил его компанию, лишившуюся государственной поддержки, и все готовые приклады продал на дрова, а «железо» пошло в переплавку. В продажу пошел «винчестер» 1866 года (М1866), а за ним М1873, М1886, М1894. И хотя все они выпускались под револьверные патроны калибра 11,18 и 11,43-мм, то есть не являлись боевым оружием, их часто использовали именно в этом качестве. Поскольку «винчестер» стал пользоваться большой популярностью, вслед за ним тут же подтянулись и «зонтичные брэнды», причем «зонтичные» не по названию, а по конструкции.Карабины «а ля винчестер» – «Уитли-Кеннеди».Это были винтовки и карабины со скобой-рычагом таких фирм, как «Боллард», «Бургесс», «Кольт лайтнинг», «Уитли-Кенннеди» и «Марлин». Но ни один из образцов этих фирм в армию США не попал! Впрочем, не удалось это и ставшему легендарным «винчестеру». Его продавали индейцам и ковбоям, но солдатам армии Соединенных Штатов приходилось довольствоваться однозарядным карабином «спрингфилд» с откидным затвором. А все потому, что американская армия в те годы очень плохо финансировалась. Ну, а законы конкуренции были таковы, что сам Винчестер убирал со своего пути любых конкурентов. Вот, например, какая история произошла с винтовками Орвилла Робинсона, оружейника из штата Нью-Йорк, который разработал два довольно интересных проекта вскоре после окончания Гражданской войны. Правда, обе сконструированные им винтовки стреляли револьверными патронами, и также имели трубчатые магазины. Однако в оригинальности им не откажешь Первая из них (модель 1870 года) внешне очень походила на «винчестер» – та же массивная латунная затворная коробка и подствольный «рычаг», однако на самом деле это была всего лишь фигурная скоба. Прямоугольный затвор выдвигался назад при помощи пары рифленых «лапок», которые надо было сжать пальцами и этим самым его расклинить. Перед этим взводился курок, а когда он ударял по бойку в затворе, он эти лапки и внутренний клин заклинивал, и затвор прочно удерживался на своем месте. Одновременно с отведением затвора назад из магазина подавался очередной патрон и ложился на подаватель, который поднимал его на линию досылания. Сбоку имелась крышка, сдвигавшаяся вниз и закрывавшая отверстие для заряжания патронов в магазин.Винтовки Орвилла Робинсона: вверху 1870 г., внизу – 1872 г.Винтовка 1872 года имела затвор очень похожий на затвор пистолета «парабеллум» из складывающейся системы рычагов, который управлялся вручную с помощью небольшой ручки с круглой шишечкой на правой боковой стороне ствольной коробки. Опять-таки – взводился курок, затем поднимался затвор, и происходила подача очередного патрона. Сбоку также имелась дверца, но теперь она откидывалась на петле в сторону.Обе винтовки, похоже, имели большие перспективы, поэтому компания «Винчестер» выкупила патенты Робинсона в 1874 году. После этого производство винтовок его конструкции было тут же прекращено; никто не хотел иметь конкурента винтовок с рычажным механизмом. Неизвестно, видел ли Фердинанд Маннлихер, когда он был в Америке, одну из винтовок 1870 года, но заложенные в ней идеи вполне могли послужить ему основой для раннего образца уже его собственной винтовки 1886 года.То есть с одной стороны у американцев был прекрасный «винчестер» и его «родственники», но все это армии не нравилось, поскольку военные предпочитали однозарядки. Что ж – это было их право, но удивительно, что они проглядели отличный образец уже бывший у них под руками, и тем не менее, не получивший распространения. Речь идет о карабине Уильяма Палмера, на который тот получил патент еще в 1863 году.Карабин Уильяма Палмера.Карабин Палмера стал первым образцом огнестрельным оружия такой системы, принятой на вооружение армии США. Во-первых, это было оружие с продольно скользящим поворотным затвором, а во-вторых, под металлический патрон. Производился он в Виндзоре, штат Вермонт, фирмой «Ламсон и К», причем выпущено до конца войны их было сравнительно немного – всего 1001 экземпляр, и в армию они не попали, а хранились в нью-йоркском арсенале до 1901 года, после чего были проданы в руки одного частного торговца.Схема устройства затвора карабина Палмера.Карабин был очень прочен и надежен. Чтобы привести его в действие требовалось откинуть курок назад, затем повернуть рукоятку затвора на четверть оборота вверх и потянуть ее на себя. Затвор имел в задней части два выступа с резьбой и соответствующие им выступы с резьбой имелись на затворной раме. Затвор при движении назад извлекал стреляную гильзу, а пружинный выбрасыватель – новшество для того времени, выбрасывал ее наружу! Оставалось вложить в окно затворной рамы .56-50 патрон бокового огня от карабина «Спенсер», и поставить затвор на место, повернув его рукоятку на четверть оборота вниз.Схема устройства карабина Палмера из патента 1863 г.Курок через скошенное отверстие в казеннике затвора бил по закраине патрона и так и происходил выстрел. При незапертом стволе боек курка просто не попадал в эту выемку и не мог по ней ударить. На его основе могла бы получиться отличная винтовка, в том числе и магазинная, но чего не случилось, того не случилось!Карабин Палмера с закрытым затвором и спущенным курком.Карабин Палмера с открытым затвором (видна пластинка выбрасывателя) и взведенным курком.Здесь, однако, следует вспомнить, что основная масса пехоты армии США в годы войны Севера и Юга вооружалась не карабинами и не «ружьем Генри», а капсюльной винтовкой образца 1861 года – то есть однозарядным и весьма традиционным оружием, заряжавшимся с дула. То, что для такой передовой в техническом отношении страны, как США – это анахронизм, понимали все – и конгрессмены, и военные. Но… вот заменить ее на что-то более современное не решались. То есть решались, но при этом главной задачей почему-то считали использование в новой винтовке традиционного бумажного патрона, который должны клеить и собирать сами солдаты.Разговоры о том, что «надо что-то делать», пошли еще до войны и вот тут-то на сцену и вышел Джеймс Дюрелл Грин, который в 1857 году попытался убедить комиссию по вооружению США в том, что сконструированный им образец винтовки пригоден для вооружения армии. И ведь убедил! В результате он получил заказ на производство небольшой партии своих винтовок. Правда, конструктор посчитал, что его недооценили и переехал в Европу, где в 1859 году получил заказ уже от правительства России.18 февраля 1862 года Грин получил в Патентном бюро Соединенных штатов Америки новый патент под №34432 уже на усовершенствованный образец своей винтовки. И оружие это оказалось настолько необычным, что рассказать здесь о нем нужно будет поподробнее.Прежде всего нужно сказать о том, что Грин вознамерился сделать винтовку под бумажный патрон с капсюльным воспламенением и цилиндрическим поворотным затвором. Главной проблемой в ружьях с открытой сзади казенной частью ствола был прорыв газов назад – никакие уплотнители тут не помогали! И вот для того, чтобы этого избежать, Грин придумал совершенно уникальную двупульную систему, в которой роль уплотнителя должна была играть… вторая пуля!Патрон к винтовке Грина по патенту 1857 г.Устройство винтовки было таково: внутри ствольной коробки находился затвор с цилиндрическим каналом по его оси. В канал был помещен стальной стержень (так называемый «малый шомпол»), который мог выдвигаться вперед из затвора и проталкивать пулю в патронник. В задней же части затвора находилась рукоятка, которой он поворачивался слева направо, чем достигалось запирание казенной части ствола, и этой же рукояткой двигался «малый шомпол». Затвор запирался двумя противоположными друг другу боевыми выступами, которыми он при поворачивании сцеплялся со ствольной коробкой, входя в ее поперечные выемки. Спусковой и ударный механизмы находились под ствольной коробкой. Вроде бы все просто, не так ли? Но вот заряжание винтовки с таким вот «простым» механизмом требовало немалого труда и даже смекалки!Винтовка Грина.Заряжание винтовки осуществлялось в два приема. Сначала нужно было надавить на кнопку позади затвора на ложе, освободить его, потом повернуть затвор за рукоятку справа налево, и оттянуть его назад. Теперь, если вы стреляли в первый раз, в окно ствольной коробки следовало вставить пулю без порохового заряда. После чего из затвора, находящегося в заднем положении, той же рукояткой выдвинуть «малый шомпол» вперед и продвинуть им пулю в патронник до упора. После этого «малый шомпол» нужно было отодвинуть назад и в патронник вставить вторую часть заряда, то есть пулю с пороховым зарядом, расположенным перед ней. Теперь затвор снова следовало продвинуть вперед до упора, а его рукоятку повернуть слева направо. Теперь затвор был заперт и оставалось всего лишь откинуть вниз курок и надеть капсюль на брандтрубку. При ударе курка по капсюлю раскаленные газы прожигали оболочку патрона и воспламеняли заряд. Пуля системы Минье, расположенная перед зарядом, расширялась, входила в нарезы и вылетала из ствола. Вторая пуля упиралась в затвор, расширялась и этим самым обеспечивала обтюрацию.Курок и брандтрубка винтовки Грина.Винтовка Грина в процессе заряжания.Дальше начиналось самое интересное! Чтобы перезарядить винтовку нужно было опять работать «малым поршнем» и протолкнуть пулю дальше в патронник. Затем в него загружается новый патрон, и процесс повторяется, причем каждая пуля «газового уплотнения» служит в качестве следующей пули для выстрела. То есть если вы закончили стрельбу, вам следовало помнить, что одна пуля осталась у вас в патроннике или в стволе. И тут надо было решать – оставите ли вы ее там до новой стрельбы или же вам придется ее извлекать при помощи шомпола.Схема устройства винтовки Грина по патенту 1862 г.Калибр винтовки составлял 13,72 – 13,5-мм, длина – 1530 мм без штыка и 1980 мм со штыком. Вес – 4300 г. (4650 г со штыком). Начальная скорость пули составляла 405 м/с.Производство новой винтовки было налажено на предприятии А.Г. Уотерса в Милбюри, в Массачусетсе, причем было выпущено более 4500 винтовок. В процессе тестирования выяснилось, что колпачки капсюлей при нижнем расположении брандтрубки с нее нередко сваливаются, что разряжать винтовку очень трудно, при этом «газовое уплотнение» при помощи пули эффективно далеко не всегда и сильно зависит от качества металла, из которого она отлита.В 1863 году 900 винтовок Грина было куплено правительством США. Но наибольший заказ был сделан из России в 1859 году – 3000 драгунских винтовок. Впрочем, как раз в России они успеха и не имели и очень скоро от них отказались. Модифицированный образец М1863 года приобрела Сербия. Ей было поставлено 12000 винтовок Грина, с которыми она намучилась во время войны с Турцией в 1876 году.По информации историков оружия Стюарта Мобрая и Джо Пулео, винтовки Грина участвовали в восстании в Литве в 1864 году. Но это и все, что известно про их боевое применение.Продолжение следует…