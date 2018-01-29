Первые впечатления от речи Дональда Трампа в Давосе

Закончился очередной экономический форум в Давосе. Мир с интересом следил за выступлениями лидеров стран, ведущих политиков и экономистов, бизнесменов. Так повелось, что именно в Давосе впервые озвучивают многие, планируемые на ближайшее будущее события.Говорить об итогах форума для меня достаточно проблематично. Как и большинство читателей, на самом событии не был. В кулуарах не общался. Да и специалистом в экономике не являюсь. А вот послушать и проанализировать выступление одного человека захотелось. Понятно, что этим человеком является президент США Дональд Трамп. Более того, Трамп выступил в Давосе в двух лицах: президент великой страны и бизнесмен мирового уровня.Сегодня множество изданий публикуют речь американского лидера. Правда, в полном объеме редко кто. Чаще на уровне собственных комментариев и выводов. Думаю, что и мне не стоит отходить от мировой традиции. Те, кого речь заинтересует, смогут прочитать оригинал самостоятельно.Итак, каково первое впечатление от выступления Трампа? Вполне американский вариант отчета о проделанной работе перед советом директоров какой-либо корпорации. "Вам очень повезло, что у вас есть я". Примерно так."За прошедший год мы в США добились выдающихся успехов. Мы оказываем помощь забытым жителям страны, создаем новые увлекательные возможности и помогаем каждому американцу найти свой путь к американской мечте — мечте о хорошей работе, безопасном доме и лучшей жизни для своих детей".Вот так. Без соплей о трудностях и сложностях. Трамп четко следует собственным курсом, который он провозгласил ещё в предвыборной программе. Америка для американцев, а все остальные для Америки. Грубо? Возможно. Но тогда попробуйте поставить под сомнения трамповские достижения."После долгих лет стагнации в Соединенных Штатах вновь отмечается значительный экономический рост. Фондовый рынок бьет рекорд за рекордом, и после моего избрания он увеличил свои активы более чем на семь триллионов долларов. Потребительская уверенность, предпринимательская уверенность и производственная уверенность достигли самого высокого за последние десятилетия уровня.С момента моего избрания мы создали 2,4 миллиона рабочих мест. Деловой оптимизм в сфере малого бизнеса находится на рекордно высоком уровне. Количество новых заявлений на получение пособий по безработице снизилось почти до минимального уровня, чего мы не наблюдали уже почти полвека".А ведь в речи приводятся и другие многочисленные факты действительного роста американской экономики. не задачи на будущее, на потом, а уже свершившиеся факты. Мне кажется, простые американцы, которым совершенно до лампочки все эти украинцы, европейцы, русские, китайцы и прочие, уже сегодня понимают, что выбрали именно того, кто был необходим Америке.Странно это писать, но я солидарен в этом с гражданами США. Трамп бизнесмен делает из США большую и успешную корпорацию. Корпорацию, которая действует с одной целью-прибыль, улучшение качества жизни, господство на мировом рынке.И только эта глобальная цель заставляет США требовать исполнения законов другими или, наоборот, плевать на все законы и договоры. Трамп-президент на экономическом форуме уступил первенство Трампу-бизнесмену."Сейчас идеальное время для того, чтобы перенести свой бизнес, свои рабочие места и свои инвестиции в Соединенные Штаты Америки". "Я нахожусь здесь для того, чтобы донести до вас простую мысль: сейчас самое подходящее время для того, чтобы нанимать на работу, брать в аренду, строить, инвестировать и расти в Соединенных Штатах. Америка открыта для бизнеса, и мы снова конкурентоспособны".В принципе, основная цель Трампа бизнесмена достигнута. Мировой бизнес его услышал. А приведенные доказательства успехов внутренней политики, особенно в сфере экономики и возрождения бизнеса в США, вполне соответствуют действительности. Американцы быстро перекраивают собственную экономику на новый лад. Они возвращают привлекательность США для мирового бизнеса.А что же Трамп-президент? Мы часто говорим и пишем именно о президенте, о внешней политике США.Интересно будет узнать о том, кто же сегодня для США во врагах. помните совсем недавние выступления американских политиков и место России? Увы, но в этой речи американский президент про Россию "забыл". На первом месте остается КНДР. Но теперь американцы уже не надеются на собственные силы. теперь Трамп вспомнил об ООН."Моя администрация гордится тем, что возглавила важную историческую работу в Совете Безопасности ООН и во всем мире по объединению всех цивилизованных государств в рамках нашей кампании, цель которой — оказать максимальное давление, чтобы добиться превращения Корейского полуострова в безъядерную зону".США взывают к мировому сообществу о помощи для борьбы с северокорейским лидером. Практически признавая, что собственных сил не хватает даже на маленькую страну. Но Трамп не был бы американцем, если бы не присвоил хотя бы маленькую победу собственной стране. "Возглавил" борьбу. Хотя весь мир прекрасно видел отношение США к резолюциям Совбеза ООН. И армаду кораблей у берегов КНДР.Следующим врагом стал, достаточно предсказуемо, Иран."И мы по-прежнему призываем партнеров оказывать противодействие Ирану, поддерживающему террористов, и преградить ему путь к созданию ядерного оружия".Тут совершенно ничего необычного. После того, как Трамп фактически разорвал соглашение по иранской ядерной программе, стало очевидным, что Тегеран приложит максимум усилий чтобы пойти по пути Северной Кореи. Соглашения с США действительно не стоят той бумаги, на которой они написаны.Доказательством принятие такого решения вполне могут стать активные действия иранских граждан на Украине , к примеру. Вспомните недавнее задержание украинского гражданина в аэропорту Борисполь с секретными документами "по гидроакустическим системам фрегата Гетман Сагайдачный". Американцы прекрасно понимают, что украинская действительность мало способствует сохранению технологий внутри страны. В том числе и ядерных.Следующий враг США тоже традиционен. ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Тут опять американская победа. Освобождение почти всей территории Ирака и Сирии, усилия в Афганистане по недопущению террористов на его территорию. правда выглядит это достаточно убого.Интересные выводы? Более чем. Особенно учитывая антироссийскую истерию в Вашингтоне. А также заявления военных всех мастей по поводу "завтрашнего" нападения России на НАТО и США.Американский президент не мог не коснуться темы собственных военных расходов. Тем более, что буквально только что эти расходы увеличились на 13%."Мы также вкладываем значительные средства в американские вооруженные силы — потому что мы не можем процветать, не обеспечив безопасности".Красиво? Вполне. Главное логично. Большой бизнес надо охранять. А где у нас теперь должен быть большой бизнес? На территории США. Значит деньги американские пойдут на укрепление именно территории штатов. Ким Чен Ын здорово напугал американцев своими ракетами.Но тогда возникает вопрос о "лучших друзьях США" из Европы. НАТО, о котором всегда говорили как об альянсе богатых европейских государств, на самом деле просто пшик без американского финансирования. Шарик, надутый амбициями. И Трамп это прекрасно понимает. Понимает и в очередной раз "нагибает" европейскую элиту. кстати, тут можно "заметить Россию и Китай"."Чтобы сделать мир более защищенным от режимов-изгоев, терроризма и ревизионистских держав, мы обращаемся к нашим друзьям и союзникам с просьбой вкладывать средства в свою собственную оборону и выполнять свои финансовые обязательства. Для нашей общей безопасности необходимо, чтобы все вносили свою справедливую долю".Есть в речи Трампа вещи, которые поражают своей мудростью и простотой. Вещи, о которых говорят, наверное, в любой стране мира. По крайней мере на нашем телевидении мы это можем услышать прямо сейчас чуть-чуть поработав пультом."Чтобы быть успешными, недостаточно инвестировать в нашу экономику — мы должны инвестировать в наших людей. Когда о людях не думают, когда о них забывают — мир раскалывается на части. Только слушая и откликаясь на чаяния позабытых людей, мы сможем создать светлое будущее, действительно общее для всех нас. Величие страны — это не только то, что она производит, а нечто большее. Величие страны — это все ее граждане: ценности, гордость, любовь, преданность и характер людей, которые называют эту страну своим домом".Прекрасно сказано. Можно, конечно, что-то добавить. Можно сказать о бесчеловечности самого политического строя. Можно все. Только не хочется. Хочется, чтобы и у нас так говорили, а главное, делали.Мы за масштабами забыли совсем маленького человека. С его проблемами, желаниями, достижениями и бедами. Мы говорим о грандиозных проектах и не замечаем отсутствия врача в сельской амбулатории. Мы говорим о победе в Сирии, но не видим огромных упущений в культуре и воспитании детей. Мы строим, модернизируем, увеличиваем, усиливаем..."Давайте вместе примем решение использовать нашу власть, наши ресурсы и наши голоса не только для самих себя, но и для наших людей — чтобы облегчить их долю, вселить в них надежду и поддержать их мечты. Защищать их семьи, людей, рядом с которыми они живут, их историю, их прошлое и их будущее".Это не моя фраза. Это фраза американского президента из речи на экономическом форуме в Давосе 2018 года… И сказано это не избирателям на каком-то митинге. Это сказано тем, кто реально может многое изменить в этом мире. В силу политического или экономического веса. В силу своего таланта мирового уровня. В силу своего научного гения.