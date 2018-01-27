22:06 27 января

На Украине рождаемость упала ниже показателей 90-х

На неделе на нашем сайте выходил материал о демографическом состоянии регионов России с преимущественным проживанием русских (ссылка). Сегодня публикуем новостной материал о положении дел с демографией в соседнем государстве – на Украине. Основой является ежегодный отчёт Укрстата.

На основании этого отчёта можно сделать вывод о том, что уровень рождаемости среди украинских женщин упал до рекордно низких отметок за последние несколько десятилетий. Выясняется, что планка рождаемости на Украине опустилась даже ниже отметок 90-х годов, когда фиксировался глубочайший демографический кризис. За период с января по ноябрь 1992 года на Украине родилось около 540 тысяч младенцев. За первые же 10 месяцев 2017 года (статистика Укрстата) – лишь 336 тыс. Падение уровня рождаемости в сравнении с первым годом незалежности - почти в два раза.

Мало того, нынешние показатели рождаемости на Украине ниже самых провальных с точки зрения демографических показателей 1999 и 2000 годов. Тогда на свет появлялось (за указанный период) около 370-380 тыс. младенцев в год.


На Украине рождаемость упала ниже показателей 90-х


Институт демографии и социальных исследований им.М.Птухи сообщает о том, что сокращение населения Украина серьёзно ускорилось за последние годы. Украинские демографы отмечают, что для выхода на показатели начала 90-х украинские женщины «должны рожать не менее 3-х детей в течение своей жизни». О том, как при этом должна измениться социальная и экономическая политика государства на Украине, демографы не сообщают.

Для справки: за рождение ребёнка (не важно, какого «по счёту») на Украине выплачивается пособие около 41 тыс. грн (около 80 тыс. рублей). При этом пособие выплачивается не единовременно, а разбивается на составные части – около 10 тыс. грн при рождении, потом ежемесячно до достижения трёхлетнего возраста в среднем по 850 грн. Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет на этом фоне украинские власти отменили. При «кровавом диктаторе» Януковиче и в первые месяцы после "победы революции достоинства" власти выплачивали около 30 тыс. грн за рождение первенца и около 125 тыс. грн за рождение второго и последующего детей.

Использованы фотографии: kiev.vgorode.ua
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Комментарии 124

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  1. МИХАН Сегодня, 11:06
    Все в ЕС уехали с кружевными трусиками..хе хе Эх Украина !
    МИХАН
    1. Чёрный Сегодня, 11:09
      Африканский континент уже начал давать о себе знать, там население наоборот растёт, приедет осваивать пашни с черноземом, где-нибудь под Крыжоплем wassatНу шо, младоЕэСовцы,помогла вам ваша Европа? - утилизирует вас она наУра!(только не надо про великое переселение народов) laughing
      Чёрный
      1. dauria Сегодня, 13:32
        Африканский континент уже начал давать о себе знать, там население наоборот растёт,


        Кстати, нормальное явление - чем цивилизованней и богаче живут, тем меньше рожают . Вывод - жизнь на Украине чудесная. ( Европа тож только за счёт арабов держится, так бы вымерли нафиг ) wassat
        dauria
        1. jjj Сегодня, 14:09
          Получается, в условиях демократии хуже стоит...
          jjj
          1. Николай С. Сегодня, 14:24
            Конечно, украинки, забеременевшие во время работы на трассах всего мира или от sекс-туристов на самой Украине, или изнасилованные вояками оккупационных американских, европейских, хунтовских войск и наёмниками, кого-то рожают. Только украинской статистике верить нельзя. Там никому и ничему верить нельзя, а укростатистике тем более. Если количество населения на Украине уменьшается каждый год на миллионы, то какая разница сколько там рождается в год: 50тыс. или 70тыс.
            Было бы иначе - давно бы провели всеукраинскую перепись населения, которую по международным правилам они обязаны провести уже семь лет как. Но не проводят. Очевидно почему не проводят - скрывают геноцид населения Украины.
            Николай С.
          2. dauria Сегодня, 14:38
            Получается, в условиях демократии хуже стоит...

            не, просто у женщин с современной медициной куча возможностей не беременеть или прервать беременность. Одного ребёнка "для себя" ей хватит . А больше - зачем "потребителю" брать на себя обузу, да ещё "за бесплатно "?
            dauria
        2. Вежливый Лось Сегодня, 16:31
          Цитата: dauria
          нормальное явление - чем цивилизованней и богаче живут, тем меньше рожают

          Позвольте альтернативную точку зрения: Чем больше в стране п-сов, приезжих и доморощенных, тем меньше стране нужна рождаемость.
          Вежливый Лось
      2. Dedall Сегодня, 14:27
        Чёрный Сегодня, 11:09 Новый
        Африканский континент уже начал давать о себе знать, там население наоборот растёт, приедет осваивать пашни с черноземом, где-нибудь под Крыжоплем.
        Чёрные у себя сумели почву Сахары высушить, а уж в Укропии им на пару лет делов.
        Dedall
    2. Sefevi Сегодня, 11:14
      По правде говоря и в России по этой части далеко не фонтан. Чья бы корова мычала...
      Sefevi
      1. Злой543 Сегодня, 11:21
        У меня на площадке узбеки квартиру снимают, у них родильный туризм, к ним рожать приезжают, рожают и уезжают, потом другие приезжают, и так каждый месяц.
        Злой543
        1. Чёрный Сегодня, 11:34
          Цитата: Злой543
          У меня на площадке узбеки квартиру снимают, у них родильный туризм, к ним рожать приезжают, рожают и уезжают, потом другие приезжают, и так каждый месяц.

          И что? Ребёнок, рождённый в РФ иностранцами, по нашему законодательству - иностранец.(автоматом, он граданство не получит)
          Чёрный
          1. Northern warrior Сегодня, 11:41
            Только вот услуги роддома оплачивают граждане России из своих налогов...
            Northern warrior
            1. Чёрный Сегодня, 12:01
              Цитата: Northern warrior
              Только вот услуги роддома оплачивают граждане России из своих налогов...

              Кто вам это сказал?....роды , конечно, у иностранки примут, но вот счёт ей потом выставят.... wink ( если у неё нет временного мед.полиса)
              Чёрный
              1. Northern warrior Сегодня, 12:02
                Счет ей выставят, но будет ли платить ?
                Northern warrior
                1. Чёрный Сегодня, 12:04
                  Цитата: Northern warrior
                  Счет ей выставят, но будет ли платить ?

                  Согласитесь, это уже другой вопрос.У медиков есть "рычаги"( правда не совсем законные..ну или совсем незаконные) заставить её или родственников заплатить wink...в общем я не верю в массовы "родовый" туризм. Конечно, у меня нет оснований не верить парню, который про узбечек написал, может и едут. Только тут вопрос в причине( или причинах).Но это точно не даёт им никаких привилегий в РФ....
                  Чёрный
                  1. cniza Сегодня, 12:25
                    Цитата: Sefevi
                    По правде говоря и в России по этой части далеко не фонтан. Чья бы корова мычала...


                    В Европе ещё хуже , у нас медленно но восстанавливается.
                    cniza
                    1. Сержант71 Сегодня, 12:31
                      Что у нас восстанавливается? Смертность выше рождаемости. Прирост небольшой последние годы сказать за счёт кого или сами знаете? Приезжие и южные республики.
                      Сержант71
                      1. cniza Сегодня, 12:42


                        Вот данные , которые отражают правду , сейчас нас догнала яма 90 - х.
                        cniza
                  2. Маки Авелльевич Сегодня, 12:46
                    Цитата: Чёрный
                    Согласитесь, это уже другой вопрос.У медиков есть "рычаги"( правда не совсем законные..ну или совсем незаконные) заставить её или родственников заплатить


                    это не дело врачей шантажировать родствеников.
                    как эти "туристки" границу переходят?
                    Маки Авелльевич
                    1. Злой543 Сегодня, 12:53
                      На самолете или поездесли, запрета нет если раньше не депортировали
                      Злой543
                    2. Чёрный Сегодня, 13:11
                      Цитата: Маки Авелльевич
                      как эти "туристки" границу переходят?

                      вполне легально...у нас с республиками СА безвиз...
                      Чёрный
                    3. Курсант Сегодня, 13:39
                      Всё просто, через Казахстан , автобусы, поезда, самолёты и маршрутки битком набиты.
                      Курсант
                2. РУСС Сегодня, 12:13
                  Цитата: Northern warrior
                  Счет ей выставят, но будет ли платить ?

                  Если иммигрантка не гражданка родила в российском роддоме и при выписке не заплатила ,то её конечно выпишут и ребенка отдадут,НО без документов и без справок.
                  РУСС
            2. РУСС Сегодня, 12:11
              Цитата: Northern warrior
              Только вот услуги роддома оплачивают граждане России из своих налогов...

              Нет это не так , не граждане рожают платно ! Это факт,причем платят за каждый день проведенный в роддоме.
              РУСС
            3. alexmach Сегодня, 12:25
              Не факт, вы думаете в России любой иностранец приехавший на месяц может просто так получить медицинскую помощь? Я думаю какие-то страховки они таки покупают.
              alexmach
          2. Злой543 Сегодня, 12:10
            Это не причем, просто выживаемость при родах у нас больше, вот к нам все и едут.
            Злой543
        2. РУСС Сегодня, 11:35
          Цитата: Злой543
          У меня на площадке узбеки квартиру снимают, у них родильный туризм, к ним рожать приезжают, рожают и уезжают, потом другие приезжают, и так каждый месяц.

          Да ,есть такое дело.
          РУСС
      2. Чёрный Сегодня, 11:23
        Цитата: Sefevi
        По правде говоря и в России по этой части далеко не фонтан. Чья бы корова мычала.

        Что значит далеко не фонтан?...Последние несколько лет ситуация вполне стабильная. В последние два года - спад. Но это наследие 90-х. Разгула либерастов и дерьмокраатов...так что чей бы баран блеял
        Чёрный
        1. onix757 Сегодня, 11:40
          Цитата: Чёрный
          Что значит далеко не фонтан?...Последние несколько лет ситуация вполне стабильная.

          Стабильного вымирания русского населения
          onix757
          1. Чёрный Сегодня, 11:41
            Цитата: onix757
            Стабильного вымирания русского населения

            А почему именно русского. Ты шо, сотрудник похоронногот бюро? wink
            Чёрный
            1. onix757 Сегодня, 11:50
              Видимо потому что русские менее всего защищены в РФ
              onix757
              1. Чёрный Сегодня, 11:57
                Цитата: onix757
                Видимо потому что русские менее всего защищены в РФ

                А шо у нас это в Конституции записано?...или другой какой Закон имеется?...Может примеры приведёте?
                Чёрный
                1. onix757 Сегодня, 12:01
                  Если бы было что то написано, то результат был бы противоположный.
                  onix757
            2. РУСС Сегодня, 12:14
              Цитата: Чёрный
              Цитата: onix757
              Стабильного вымирания русского населения

              А почему именно русского. Ты шо, сотрудник похоронногот бюро? wink

              Потому как рождаемость падает в регионах преимущественно населенными русскими
              РУСС
              1. Чёрный Сегодня, 13:13
                Цитата: РУСС
                Потому как рождаемость падает в регионах преимущественно населенными русскими

                А кто виноват? Приехать, помочь? wassat
                Чёрный
                1. onix757 Сегодня, 13:22
                  Цитата: Чёрный
                  А кто виноват?

                  виноваты конечно обама и трамп, со своей антинародной политикой.
                  Цитата: Чёрный
                  Приехать, помочь?

                  Люди без посторонней помощи справятся, нужно лишь дать возможность жить а не выживать.
                  onix757
                2. Морской Чёрт Сегодня, 19:32
                  Зачем приезжать? Наложенным платежом, на счёт, на карту. Вариантов много. А уж дальше люди сами справятся. Было бы на что детей растить!
                  Морской Чёрт
          2. Алекс Шев Сегодня, 13:52
            Переживаешь за русское население? Вот и роди троих-русских больше будет. Тяжело будет, но детей всегда ростить тяжело, зато потом все возвращается сторицей. Только вряд ли ты русский.
            Алекс Шев
      3. dorz Сегодня, 11:24
        При «кровавом диктаторе» Януковиче и

        То, что сейчас творится на Украине 90% вина Януковича.
        dorz
        1. Pirogov Сегодня, 11:31
          Цитата: dorz
          То, что сейчас творится на Украине 90% вина Януковича.

          Конечно вина Януковича ,надо было скакунов в асфальт закатывать ,а не переговоры вести и ЕС с США в рот заглядывать.
          Pirogov
        2. Vard Сегодня, 11:33
          Это точно... вот всё равно в России сидит... а отдал бы приказ стрелять... сидел бы в Украине... не выездным...
          Vard
        3. onix757 Сегодня, 11:49
          Это вина В.В. не Маяковского. С его молчаливо согласия западу подарены Украина, Молдова и Грузия
          onix757
        4. alexmach Сегодня, 12:31
          То, что сейчас творится на Украине 90% вина Януковича.

          Нет, это не правда, это слишком примитивный взгляд. На самом деле ответственность за текущее положение вещей несут все участники "процесса" а это и Путин (да-да, он тоже руку приложил, хот и не так фатально как описывают украинские СМИ), и ЕС-овцы с Американцами, и широкие слои майданутой общественности, и прочие граждане Украины, и само-собой действующие власти. Януковощь тоже в чем-то виноват, но списывать 90% вины на отстраненного уже 4 года как человека как-то странно.
          alexmach
          1. alexmach Сегодня, 12:32
            А вообще чувствуется приближение выборов в России "это Путин виноват" всплывает чуть ли не в каждом коментарии даже здесь.
            alexmach
      4. РУСС Сегодня, 11:39
        Цитата: Sefevi
        По правде говоря и в России по этой части далеко не фонтан. Чья бы корова мычала...

        В России продолжает падать рождаемость. За первые семь месяцев 2017 года численность родившихся снизилась на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Эксперты связывают падение числа новорожденных с демографической ямой и неуверенностью в завтрашнем дне.

        С января по июль в России родилось 969,4 тыс. человек, свидетельствуют данные Росстата. Годом ранее на свет появилось более миллиона детей. Падение рождаемости наблюдается практически во всех регионах России.

        Рождаемость падает четвертый год подряд. Так, в 2014 году в России родилось 1,942 млн детей, в 2015-м — 1,940 млн, в прошлом году — 1,888 млн.
        При этом снижается и коэффициент рождаемости (количество родившихся на 1000 человек). В этом году значение находится на уровне 11,4, в то время как годом ранее речь шла о 12,8.

        РУСС
      5. Ныробский Сегодня, 11:50
        Цитата: Sefevi
        По правде говоря и в России по этой части далеко не фонтан. Чья бы корова мычала...
        Мы в интересе как ближайшие соседи, к тому же имеющие вна Уркаине самое большое количество родственных связей. Вам то какое дело до России? Да собственно говоря и Уркаина не ваша тема. Так что "мычание" это больше к вам относится...
        Ныробский
        1. onix757 Сегодня, 11:56
          Мигрантов вычистисть из статистики и картина получится менее радужная. Точнее совсем не радужная.
          onix757
        2. Маки Авелльевич Сегодня, 12:51
          в Росии рождаемость 1.75 на женщину. для поддержки баланса надо 2.1, для роста больше.
          Маки Авелльевич
          1. Ныробский Сегодня, 13:02
            Цитата: onix757
            Мигрантов вычистисть из статистики и картина получится менее радужная. Точнее совсем не радужная

            Цитата: Маки Авелльевич
            в Росии рождаемость 1.75 на женщину. для поддержки баланса надо 2.1, для роста больше.

            ЁКЛМН ребята! Это конечно здорово, что у вас такой неподдельный интерес к тому как обстоят дела с рождаемостью в России и из чего складываются цифры демографического роста, но нет ли у вас желания "вычистить" аналогичные показатели в Европе? Отсеять количество нахлынувших туда мигрантов и вычислить показатель рождаемости на одну европейскую женщину. По любому, в последние годы статистика показывает прирост населения России. Что не так?..............
            "Как не крути, а мы растём
            А рядом враг наш-давний неприятель,
            То плюнет в нас, то ковырнёт гвоздём....
            Но мы растём!"""
            Ныробский
            1. Донской Сегодня, 15:14
              Цитата: Ныробский
              По любому, в последние годы статистика показывает прирост населения России. Что не так?..............
              "Как не крути, а мы растём

              Энштейн давно доказал, что все в мире относительно. Относительно какой нибудь Голландии мы растем, а относительно США и Китая мы вымираем. То же самое и по экономике. Относительно Гондураса и Таджикистана мы живем в целом неплохо, а относительно ведущих экономик, отставание продолжает увеличиваться. И все бы ничего, жили бы мы себе спокойно, каждый сравнивал бы с теми, с кем ему удобнее, если бы не маленькое НО!!! Россия слишком огромная, слишком богатая ресурсами и вокруг себя имеет слишком много врагов, которые открыто или втихую претендуют на эти ресурсы. Поэтому, хочется кому то из наших граждан или нет, но, либо мы будем экономически богатой, с одной из самых сильных армий сравнимой с ведущими, с большим населением, либо Россия исчезнет с политической карты мира, со всеми вытекающими отсюда последствиями для проживающих сегодня на ее территории людей. Точка.
              Донской
              1. Ныробский Сегодня, 15:48
                Цитата: Донской
                Энштейн давно доказал, что все в мире относительно. Относительно какой нибудь Голландии мы растем, а относительно США и Китая мы вымираем. То же самое и по экономике. Относительно Гондураса и Таджикистана мы живем в целом неплохо, а относительно ведущих экономик, отставание продолжает увеличиваться. И все бы ничего, жили бы мы себе спокойно, каждый сравнивал бы с теми, с кем ему удобнее, если бы не маленькое НО!!! Россия слишком огромная, слишком богатая ресурсами и вокруг себя имеет слишком много врагов, которые открыто или втихую претендуют на эти ресурсы. Поэтому, хочется кому то из наших граждан или нет, но, либо мы будем экономически богатой, с одной из самых сильных армий, с большим населением, либо Россия исчезнет с политической карты мира, со всеми вытекающими отсюда последствиями для проживающих сегодня на ее территории людей. Точка.
                С Энштейном и его "относительностью", вы отчасти правы, а отчасти нет. Ни кто за прошедшие 100 лет не перенёс столько потрясений как Россия. Две мировые войны с революцией между ними+гражданская война+локальные войны + три смены государственного устройства. Чудо уже то, что Россия в основном сохранила свою террторию и выстояла как государство, а по уровню экономического развития не скатилась на уровень Кампучии. Все перечисленные исторические события отняли у России не менее 50 млн. человек. Не будь этих факторов, то население России в настоящий момент составляло бы не менее 0,5 млрд.человек. Как говорил Козьма Прутков - "Зри в корень", а посему если "позреть" более пристально, то за всеми "парилками" России стоит мир англосаксов. Согласитесь, мало тех "относительно" кого, они проводят столь последовательную политику по дезорганизации и уничтожению. Так что, пусть прирост населения и не очень большой как бы этого хотелось, но даже этот показатель является для них неприемлемым. Что касается экономики, то опять же при всём их санкционном давлении, она растёт. Международное Агентство Moodis, не далее как вчера повысило суверенный экономический рейтинг России со "стабильного" до "позитивного".
                Ныробский
                1. Донской Сегодня, 16:05
                  Все что вы написали про историю оставлю без комментария, т.к. история не имеет сослагательного наклонения "если бы".
                  Цитата: Ныробский
                  Так что, пусть прирост населения и не очень большой как бы этого хотелось, но даже этот показатель является для них неприемлемым. Что касается экономики, то опять же при всём их санкционном давлении, она растёт.

                  По этой части вашего комментария могу сказать следующее. Вы мне говорите, что сосуд наполовину полон и он, хоть и очень и очень медленно, но продолжает наполняться. Я же пытаюсь рассуждать о содержимом этого стакана. Что то, чем он наполнен и продолжит, хоть и очень медленно, наполняться - это нас категорически не устраивает и устроить не может.
                  Донской
      6. влад66 Сегодня, 13:45
        Цитата: Sefevi
        Чья бы корова мычала.

        Но ваша бы помолчала, озаботьтесь демографией в Азербайджане hi
        влад66
    3. Chertt Сегодня, 11:15
      Цитата: МИХАН
      с кружевными трусиками

      Сей час неполиткоректно скажу, но женщины в кружевных трусиках, рожать детей, вообще не приспособлены.. И это проблема не только Украины, (гори она синим пламенем) , но и в первую очередь России
      Chertt
    4. Геркулесыч Сегодня, 11:42
      МИХАН-Виталий, как всегда, отметился первым, и неумным комментарием! fool Одень себе кружевные трусы и носи! fool Мы то от них не очень и далеко ушли! am
      Геркулесыч
      1. Serg65 Сегодня, 11:57
        Цитата: Геркулесыч
        МИХАН-Виталий,

        laughing А если бы не Михан это сказал, вы как бы отреагировали?
        Serg65
        1. Геркулесыч Сегодня, 12:13
          Надоело просто читать "хе хе, кружевные труселя "!Третий год одно и тоже! Человек явно неровно дышит к женскому нижнему белью!
          Геркулесыч
          1. Serg65 Сегодня, 12:18
            Цитата: Геркулесыч
            Человек явно неровно дышит к женскому нижнему белью!

            laughing laughing laughing Ну значит настоящий мужик!!!!
            what Я просто на протяжение долгого времени наблюдаю ваши нервные взрывы только от одного имени "МИХАН", может дело совсем не в труселях?
            Serg65
            1. Геркулесыч Сегодня, 12:51
              Дело в том, что Виталий комментирует в первую очередь чужие комментарии, а не статью! И во вторую очередь, изобилие лозунгов типа мы их! И не разу -они нас! Человек вжился в роль аратора, такого народного трибуна -и потерял связь с реальностью! Я же хочу вернуть его из им выдуманного в наш реальный мир!
              Геркулесыч
              1. Serg65 Сегодня, 12:55
                Цитата: Геркулесыч
                Я же хочу вернуть его из им выдуманного в наш реальный мир!

                laughing ОООО, так у вас на сайте появится обширная клиентура....тут половина таких bully
                Serg65
                1. Геркулесыч Сегодня, 13:05
                  Не, так включайтесь тоже в дело, помогите вернуть человека в реальный мир!
                  Геркулесыч
                  1. влад66 Сегодня, 14:04
                    Цитата: Геркулесыч
                    Не, так включайтесь тоже в дело, помогите вернуть человека в реальный мир!

                    Геркулесыч, а вы кто врач? Сват, кум или начальник Виталику?
                    Вот знаете в чем многих тут ошибка запутинцев, загрудининце и прочих инцев laughing От политики снесло кукушку напрочь, друг на друга как через прицел смотрят, задолбало Виталькино мы всех разгромим, не вставая с диванов между прочим, но и грудинин, грудинин, грудинин тоже задолбало так, что просто слышать не можешь, не переплевавшись request так что
                    Цитата: Геркулесыч
                    Я же хочу вернуть его из им выдуманного в наш реальный мир!

                    Ну не реально это, покрайней мере на этот год, пока выборы не улягутся. request Слишком у многих кукушку сорвало. hi
                    влад66
                    1. onix757 Сегодня, 14:20
                      Если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами.
                      onix757
                      1. влад66 Сегодня, 15:02
                        Цитата: onix757
                        Если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами.

                        Ну да шестой десяток занимается, все занятся не может laughing
                        Цитата: mashinist
                        тьфу на вас, у вас не лучше ситуация чем на Украине

                        Да втройне тьфу на тебя, нужен больно заморачиваться еще вами.
                        влад66
    5. mashinist Сегодня, 14:17
      А русские прямо по 3-е детей рожают... тьфу на вас, у вас не лучше ситуация чем на Украине
      mashinist
      1. Алекс Шев Сегодня, 21:08
        Может огорчу, но лучше. Наше правительство не образец, но оно об интересах своей страны хоть немного печется, в отличии от правительства Украины.
        Алекс Шев
  2. Logall Сегодня, 11:06
    И правильно! Поколения воспитуемого бандеровцами быть не должно!
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 11:11
      Цитата: Logall
      И правильно! Поколения воспитуемого бандеровцами быть не должно!

      "Мёртвые души". Том 2, который считался сожжённым... На мове! wassat
      Чёрный
      1. Masya Masya Сегодня, 11:30
        Цитата: Чёрный
        "Мёртвые души". Том 2, который считался сожжённым... На мове!

        восстал из пепла... wassat
        Masya Masya
    2. taiga2018 Сегодня, 11:11
      они их уже воспитали в достаточном количестве,лишние им не нужны...
      taiga2018
    3. 264 Сегодня, 11:12
      Чтож вы злые какие...А у нас хорошо с этим делом обстоит?Вот Женщина 4 родила,так ей НИКТО из "властьпредержащих" не помогает,только мы,соседи. am Где вы там все,форумчане........... am am am am am am amИ хоть одна с.............. попробуй мне возразить сейчас
      264
      1. Чёрный Сегодня, 11:13
        Цитата: 264
        Чтож вы злые какие...А у нас хорошо с этим делом обстоит?

        ну это где как smile
        Чёрный
      2. Logall Сегодня, 11:26
        Дружище, Ну ты же знаешь, что у меня двое! Хочу 3...
        Понижение рождаемость у нас в стране происходит из-за навязывание потребительского шаблона в наше общество! ! многие люди делают карьеру . . . чтобы обеспечить детей , но на самих детей времени не остается!
        Logall
        1. Serg65 Сегодня, 12:03
          Цитата: Logall
          многие люди делают карьеру . . . чтобы обеспечить детей , но на самих детей времени не остается!

          Сущая правда Александр! Причём последнее время у меня ощущение что дети стали предметом торга между государством и гражданами recourse
          Serg65
      3. Serg65 Сегодня, 12:00
        Цитата: 264
        Вот Женщина 4 родила,так ей НИКТО из "властьпредержащих" не помогает

        what А она для кого рожала? Для себя или для властьпридержащих?
        Цитата: 264
        И хоть одна с.............. попробуй мне возразить сейчас

        Рот то прикрой, а то гланды застудишь!
        Serg65
    4. РУСС Сегодня, 11:40
      Цитата: Logall
      И правильно! Поколения воспитуемого бандеровцами быть не должно!

      Бред полнейший, вы всех украинцев в бандеровцы записали?
      РУСС
      1. Northern warrior Сегодня, 12:01
        Не все там бандеровцы, но большинство сочувствует им. На выборах презика 2014 года явка была 60%, за парашу отдали голоса 55%, за русофобку йулю - 13%, за гомосека ляшка - 8%, а за упоротого бывшего министра обороны гриценка - 5.5%. Итог - 80% пришедших на выборы проголосовали за явных русофобов, т.е. 48% от общего числа избирателей. Вам нужны такие братья ?
        Northern warrior
        1. Антарес Сегодня, 12:32
          Цитата: Northern warrior
          На выборах презика 2014 года явка была 60%,

          в разных регионах по разному(кстати в русскоязычных в общем о процент маленький был)
          Цитата: Northern warrior
          за парашу отдали голоса 55%, за русофобку йулю - 13%, за гомосека ляшка - 8%, а за упоротого бывшего министра обороны гриценка - 5.5%. Итог - 80% пришедших на выборы проголосовали за явных русофобов, т.е. 48% от общего числа избирателей. Вам нужны такие братья ?

          после перечисленных кандидатов понял что народ наоборот проголосовал за меньшее зло(порошенко) ибо других в вашем списке нет. В Украине голосуют всегда за меньшее зло.
          Назовите достойного! С медиа раскруткой.Нету нас обожания лидера или уважения к власти. У нас всегда одинаковое мнение-воры.
          Антарес
          1. Northern warrior Сегодня, 14:11
            Дело не в мудаках наверху, а в отсутствии мозга у значительной части населения. Неужели можно быть настолько тупыми, чтобы каждый раз вестись на изначально лживые обещания одних и тех же гнид ?
            Northern warrior
  3. Дормидонт Сегодня, 11:06
    Наши западные и ближневосточные партнёры хорошо знают своё дело
    Дормидонт
  4. alavrin Сегодня, 11:20
    Почему-то у тех, кто считает себя "оплотом европейской цивилизации" и воюет "российской угрозой" потери как при полномасштабной войне. Правда, не по вине России)) . Литва потеряла с 1991 года треть населения, Латвия - около трети, Эстония- 40%. Украина около четверти.)
    Воюйте дальше, русофобы.
    alavrin
  5. Vard Сегодня, 11:32
    Это без учёта тех украинцев, которые сейчас в России... Знаю двоих... по три ребёнка и хотят ещё...
    Vard
  6. Masya Masya Сегодня, 11:37
    мучают меня смутные подозрения, Россия руку не приложила? на трасе девочки- хохлушки без дела стоят? feel
    Masya Masya
    1. Northern warrior Сегодня, 11:44
      Хохлушки на трассах - это биологическая бомба, заброшенная на территорию агрессора !
      Northern warrior
      1. Вас Влад Сегодня, 13:26
        Цитата: Northern warrior
        Хохлушки на трассах - это биологическая бомба,

        Это показатель неблагополучия государства Украина ! tongue А что вы имеете против украинцев? wink
        Вас Влад
        1. Northern warrior Сегодня, 14:01
          Это показатель продажности небратьев. Все бордели Европы и Турции забиты шлюхами из 404, что заставляет задуматься о сущности этого народца. Дерьма и среди других национальностей хватает, но шароварники переплюнули всех.
          Т.н. окраинцы - это обобщенное название предателей, состоящей из адской смеси русских, поляков и евреев. Эти люди предали свою веру и культуру, втоптали в дерьмо свое недавнее прошлое и продались америкосам за печеньки госпожи Нуланд.
          Northern warrior
  7. Northern warrior Сегодня, 11:38
    Чем быстрее эта проклятая территория опустеет, тем лучше. России следует намертво перекрыть границу для свидомых небратьев, чтобы бандерье варилось в собственном соку еще сотню лет. Закрыть границу, прекратить транспортное сообщение и любую экономическую деятельность, включая торговлю энергоресурсами - вот рецепт экономического удушения необандеровского режима. И не надо лить слезы по поводу невинных женщин, детей и стариков, которые пострадают в результате этого. Именно они, рядовые жители киева, днепра, полтавы, в соцсетях призывали жечь вату, отправляли смски на 5 гривен в поддержку карателей ато и требовали от параши выдать их хлопчикам бронежилеты.
    Northern warrior
    1. Lesorub Сегодня, 12:04
      Слабая аналитика, неспособность осознать, что окраина - не только приверженки порошенко (или радикалы), здесь проживают различные "Меньшенства" - не нужно Всех под одну гребенку.
      Lesorub
      1. Northern warrior Сегодня, 12:14
        Ничего себе меньшинства ! На выборах презика 2014 года явка была 60%, за парашу отдали голоса 55%, за русофобку йулю - 13%, за гомосека ляшка - 8%, а за упоротого бывшего министра обороны гриценка - 5.5%. Итог - 80% пришедших на выборы проголосовали за явных русофобов, т.е. 48% от общего числа избирателей. И это был весьма грубый подсчет еще... Молодняк на выборы ходить не любит, а там русофобов в процентном отношении еще больше. Допустим, выборы были подтасованы, явка завышена, а параше приписали голосов, но это мало изменит общую картину.
        Northern warrior
        1. Lesorub Сегодня, 16:54
          Вы до сих пор верите в "выборы"!! )) или просто приводите цифры для значимости ), или думаете что Восточная украина голосовала за пороха?? ). Как Штаты сказали - так и стало! и до сих пор все под их дудку.
          Lesorub
      2. Антарес Сегодня, 12:40
        Цитата: Lesorub
        приверженки порошенко

        женщины в Украине(РФ и др странах) рожают много или мало не всегда от экономической ситуации.
        Аналитики всегда связывают это, забывая что больше всего рождают в слаборазвитых, меньше всего в развитых(где женщина имеет больше прав, чем мужчина).
        Все зависит от роли женщины, ее образовании, занятости в промышленности и экономике...
        Современным женщинам рожать недосуг. Себя реализовать да пожить для себя(эмансипация и феминизация). А аналитики всегда тянут одну причину и ту неправильную.
        Антарес
        1. Комментарий был удален.
    2. Вас Влад Сегодня, 13:29
      Цитата: Northern warrior
      Чем быстрее эта проклятая территория опустеет, тем лучше.

      Это для вас она проклятая,а для нас родная!Не надо тут в за хлёб пропаганду амерскую нам толкать!
      Вас Влад
      1. Northern warrior Сегодня, 15:12
        Эта территория уже неоднократно скатывалась к руине, поэтому не вижу смысла вести за нее борьбу. Есть, правда, один вариант ее заполучить - зайти и тупо перебить всю русофобскую бандеровскую шваль. Если руководство РФ не готово к таким радикальным мерам, то тогда надо укреплять стену яйценюха минными заграждениями с российской стороны границы. 200 млрд. $ надо было вкладывать в Россию, а не поддерживать русофобский проект Запада халявным газом по 60$ за тысячу кубов и дешевыми кредитами.
        Northern warrior
    3. Алекс Шев Сегодня, 14:01
      Не старайся. Между нормальными русскими и нормальными украинцами вражду посеять не получится. Поэтому и границы не перекрываем для обычных людей, чтобы знали как в России на самом деле все обстоит и вернувшись на родину рассказывали правду. Чем больше будут украинцы знать о жизни в России, тем быстрее бандеровский режим скинут.
      Алекс Шев
      1. Northern warrior Сегодня, 15:17
        Когда же вы, наконец, поймете, что нет там никаких братьев, да и не было никогда ?! Коммуняки пытались привить чувство вины великоросам, повесив на их шею содержание нахлебников в виде братских народов. Братья на территории 404 есть, но это - русские люди, отказавшиеся предать русское имя ради кружевных трусиков, а остальные - бандеры и им сочувствующие.
        Northern warrior
        1. onix757 Сегодня, 15:23
          Цитата: Northern warrior
          Когда же вы, наконец, поймете, что нет там никаких братьев, да и не было никогда ?! Коммуняки пытались привить чувство вины великоросам, повесив на их шею нахлебников в виде братских народов.

          Я знаю что производили на Украине, Беларуси и др. братских республиках, но совсем не могу понять почему внутри РФ власть создала регионы-потребители, продукцию которых никто никогда не видел. А потребляют он совсем не мало.
          onix757
        2. Вас Влад Сегодня, 17:15
          Цитата: Northern warrior
          русские люди

          А украинцы это типо не русские? lol Когда союз развалили предатели,считай везде на постсоветском пространстве началось отторжение от России путём обработки населения мас-медиа такими же способами(аргументами) как и вы тут вещаете laughing на протяжение 20 лет!Тут не у каждого человека будет своёмнение wassat Слушай, когда такие как ты пришли к власти на Украине с помощью США,им отторжение от России поставили как приоритетную задачу,вот и кружат народу голову!Они там,ну а вы здесь нам yes
          Вас Влад
          1. Northern warrior Сегодня, 17:56
            Русский человек остается русским всегда, а приспособленец меняет окрас, словно хамелеон. Хохлы лягут под любого, кто предложит больше вкусняшек. Америкосов они предадут так же, как это сделали с нами, но те точно не станут играть в права человека и уполовинят шароварников без угрызений совести. Предателей никто не любит, поэтому судьба свидомых выродков предрешена.
            Northern warrior
            1. Вас Влад Сегодня, 18:06
              Цитата: Northern warrior
              Русский человек остается русским всегда, а приспособленец меняет окрас, словно хамелеон. Хохлы лягут под любого, кто предложит больше вкусняшек.

              Врёте!
              Так Украинцы проголосовали на референдуме за сохранение союза в 1991 году:
              Крымская АР - 87,6%
              Винницкая область - 81,2%
              Волынская - 53,7%
              Днепропетровская - 77,5%
              Донецкая - 84,6%
              Житомирская - 81,7%
              Закарпатская - 60,2%
              Запорожская - 79,8%
              Ивано-Франковская - 18,2%
              Киевская - 66,9%
              Кировоградская - 82,4%
              Луганская - 86,3%
              Львовская - 16,4%
              Николаевская - 85,3%
              Одесская - 82,1%
              Полтавская - 78,8%
              Ровенская - 54,3%
              Сумская - 78,8%
              Тернопольская - 19,3%
              Харьковская - 75,8%
              Херсонская - 81,0%
              Хмельницкая - 87,9%
              Черкасская - 77,3%
              Черновицкая - 60,8%
              Черниговская - 83,4%
              г.Киев - 44,6%
              г.Севастополь - 83,1%
              В целом по Украине - 70,5%
              Цитата: Northern warrior
              Америкосов они предадут

              Это наша окраина ей всегда больше всех орехов доставалось,к жизни они крайне преспособленны wink
              Цитата: Northern warrior
              Предателей никто не любит, поэтому судьба свидомых выродков предрешена.

              Народ Украины как видно из референдума не придавал,придавала продажная украинская элита,ну у них по сути выбор был не большой.
              Вас Влад
              1. Northern warrior Сегодня, 19:01
                А продажная элита не из народа ? Россия сильно обожглась в 90-е на дружбе с матрасом, но население 404 почему-то повелось на кружевные трусики, хотя уже имело наглядный пример в виде Сирии и Ливии. Я говорю сейчас не о тех дебилах, которые ринулись на майдан с кастрюлями на хлеборезке, а о тех, кто скидывал деньги на помощь этим дебилам, проклинал бойцов беркута в соцсетях, призывал жечь вату. Таких ушлепков в 404 миллионы, а сотня тысяч проплаченных рагулей на майдане - это лишь картинка для ящика.
                Northern warrior
                1. Вас Влад Сегодня, 19:19
                  Цитата: Northern warrior
                  но население 404 почему-то повелось на кружевные трусики, хотя уже имело наглядный пример в виде Сирии и Ливии.

                  Они повелись на призыв борьбы с олигархами,не надо stop То же самое и у нас пытаются провернуть.
                  Цитата: Northern warrior
                  ам, проклинал бойцов беркута в соцсетях, призывал жечь вату. Таких ушлепков в 404 миллионы, а сотня тысяч проплаченных рагулей на майдане - это лишь картинка для ящика.

                  Таких
                  ушлёпков
                  примерно 1% населения Украины.
                  Вас Влад
        3. Алекс Шев Сегодня, 21:17
          Русские, украинцы и белоруссы-это один народ, это действительно братья, с общей историей, культурой и самосознанием, именно поэтому так неуклюже выглядят попытки придумать Украине какую-то "свою отдельную" историю. Если хочешь пример несуществующего народа, так это американский. Вот где никакого единства нет и не будет. Стоит уровню жизни хоть немного упасть и пойдут грустные пилигримы восвояси....или банды организуют, благо оружия полно.....
          Алекс Шев
      2. Кот_Кузя Сегодня, 15:57
        Цитата: Алекс Шев
        Чем больше будут украинцы знать о жизни в России, тем быстрее бандеровский режим скинут.

        Ага, скинут wassat . Вы продолжатель писателя Смирнова с его опусом "Непокоренный народ"? Я когда читал его "Сталинград на Днепре", был еще совсем мальцом, и искренне верил, что украинцы нам братья и что это действительно гордый и работящий народ. Но с 2004 г наступило отрезвение, и я понял, что все, что говорили про кастрюлек, что они хлопы и потомственные рабы, это все правда. А вся "братскость" это совковая пропаганда чтобы повесить на шею русским 50-млн горланистое и капризное вышиватное чубатое стадо.
        Кот_Кузя
        1. Northern warrior Сегодня, 16:08
          Поддерживаю тебя, чувак ! Рубишь правду-матку про браццкий украинский народ, который таковым не является. К счастью, уже многие россияне начинают прозревать, что радует. Врагами Руси являются не люди с паспортом 404, а люди с украинским мышлением, коих в 404 становиться все больше.
          Northern warrior
          1. Кот_Кузя Сегодня, 16:48
            86% украинцев проголосовали в 2014 г за русофобов Порошенко, Тимошенко, Ляжко, Гриценко и всяких Тягнибоков и Ярошей. Поэтому не надо утверждать, что-де "украинцы против русофобов" и они " все за Россию-матушку!". Больших нацистов чем кастрюлек, я не встречал, и все они искреннне и чисто ненавидели русских, считая их виновниками всех своих бед. Именно поэтому США так легко удалось поднять на майдан МИЛЛИОНЫ, да-да! МИЛЛИОНЫ украинцев в русофобском настроении и они по собственному желанию скакали с речевками "Хто не скаче той мо...каль" и "М...скаляку на гиляку!", и шли тысячами добровольцами записываться в добробаты вроде "Азова", "Айдара", "Догбасса" и т.д. Именно простые украинцы слали СМС по 5 гривней на пожертвование бойцам АТО и жертвовали деньги на бронежилеты их хлопчикам.
            Русских, например, амерам не удалось поднять в 2011 г, на улицы вышла лишь часть отщепенцев-белоленточников, которые заслужили лишь презрение со стороны россиян.
            Кот_Кузя
  8. avt Сегодня, 11:43
    request Ну и ..... что тут такого , эдакого ? Ну объявил укростат- вымираемо , вполне себе ожидаемо и прогнозируемо , да ещё и шумероукров предупреждаемо . Великоукры сами закрывают проект ,,Украина". Нам то что ? Главное чтобы особо упоротые свидомиты- скакуны шумеров ехали бы у Эуропу , хотя бы в Польшу,а не к нам в Россию
    avt
  9. Northern warrior Сегодня, 12:07
    Потомки древних шумеров сливают по всем направлениям со скоростью света. Промышленности нет, энергетика загибается, наука и образование глубоко в жопе, транзит газа через 404 скоро иссякнет, а МВФ не хочет давать новые кредиты. Перемога тотальная и беспощадная !
    Northern warrior
  10. Николай Фёдоров Сегодня, 12:17
    Опять москали виноваты...
    Николай Фёдоров
    1. avt Сегодня, 13:04
      Цитата: Николай Фёдоров
      Опять москали виноваты...

      Ну да - воны их не любять wassat
      avt
  11. APASUS Сегодня, 12:27
    Результат мудрой украинской власти под управлением американской политики,ребята расчищают себе пахотные земли.Ну и сколько осталось время у украинцев для осознания своей перспективы как целостной нации ,ну еще лет 15-20 ? Правда вырастет уже следующее поколение не рабов ,которые будут благодарить пришельцев за свободу рабства!
    APASUS
  12. Incvizitor Сегодня, 12:36
    Ну они же теперь цееуропа а у друзей по заду детей не бывает...
    Incvizitor
  13. Piramidon Сегодня, 12:51
    У пeдepacтoв дети не рождаются, сколько бы они не старались
    Piramidon
  14. Кот_Кузя Сегодня, 13:03
    В 1992 г на Украине жило 52 млн человек, в 2013 г 45 млн. Сейчас с вычетом Крыма, ЛНР и ДНР, и массового вымирания скакуасов либо их бегства драить унитазы за границей, реальная численность населения 404 максимум 37 лямов. И страна продолжает каждый год сокращаться на 400 тысяч скакунов в год. Верной дорогой скачете, небратья! Вперед еще дальше скачите! Цель - 10-15 лямов кастрюлеголовых laughing !
    Кот_Кузя
  15. Алекс Шев Сегодня, 13:54
    Цитата: onix757
    Это вина В.В. не Маяковского. С его молчаливо согласия западу подарены Украина, Молдова и Грузия

    Это 91-й год ты Путину в вину ставишь? Историю то хоть немного знать надо.
    Алекс Шев
    1. onix757 Сегодня, 14:13
      Цитата: Алекс Шев
      Цитата: onix757
      Это вина В.В. не Маяковского. С его молчаливо согласия западу подарены Украина, Молдова и Грузия

      Это 91-й год ты Путину в вину ставишь? Историю то хоть немного знать надо.

      в 91 он уже с собчаком Ленсовет обживал. А позже отказал в поддержке пророссийски настроенному президенту Молдовы Воронину, в результате чего пришли к власти националисты. Легитимного на Украине к власти не вернул.Врезультате Украина потеряна для РФ. До Тбилиси оставался час ходу, но вмешался саркози и армия встала. В итоге имеем улицу дж. буша в Тбилиси.
      На мой скромный взгляд это антигосударственный подход.
      onix757
      1. Алекс Шев Сегодня, 21:31
        Это какую же поддержку из ленсовета президенту Молдовы можно оказать? А вот развязать полномасштабную войну, когда страна к ней не готова-вот это точно антигосударственный подход.
        Алекс Шев
  16. Шариков Полиграф Полиграфович Сегодня, 14:13
    Вот всё, что достаточно знать про мифических так называемых "українців" :-)))))
    Шариков Полиграф Полиграфович
  17. Anchonsha Сегодня, 14:24
    Как то становится неуютно что ли или что-то такое, что не выразишь даже языком, а ведь русский язык настолько богат. Куда халявно прискакала Украина, оторвавшись от своего русского корня окончательно в 90-х, в поисках своей какой то эфимерной идентификации под еврейско- бандеровско-црушным присмотром? Да прискакала в кружевных вышиванках к своему концу, что боятся признать даже развратные европейцы, матрасники и боятся, что украинцы вот-вот станут рваться опять под крыло России. Но уже упущено время, ЦРУ-СБУ выбило всех, кто мог протестовать.
    Anchonsha
  18. УАЗ 452 Сегодня, 14:32
    За период с января по ноябрь 1992 года на Украине родилось около 540 тысяч младенцев. За первые же 10 месяцев 2017 года (статистика Укрстата) – лишь 336 тыс. Падение уровня рождаемости в сравнении с первым годом незалежности - почти в два раза.

    Тенденция налицо, но вот к арифметике нужно относиться всё же внимательнее: за 11 месяцев 1992 года - 540 тысяч, за 10 месяце 2017 - 336 тысяч, экстраполируем на 11 месяцев, получаем 370 тысяч, то есть падение в полтора (даже чуть меньше), а не в два раза.
    УАЗ 452
  19. Николай Прохожий Сегодня, 14:58
    За отсутствием хороших новостей о рождаемости в России, будем читать плохие новости о рождаемости на Украине...
    Николай Прохожий
  20. ando_bor Сегодня, 15:58
    Украина от 90-х далеко и не отходила, - потому их так легко и отмайданили,
    - майданные технологии на реальных проблемах основаны.
    Большинство украинцев против реальных жуликов и воров скакало, но не для того им майдан организовывали, что бы проблемы украинцев решить.
    ando_bor
  21. Lacoste Сегодня, 16:25
    дохни хо хол, дохни мра зь!
    Lacoste
    1. Вас Влад Сегодня, 17:39
      Чувачок ты тут долго не протянешь, задушим!Не я, так старшие.
      Вас Влад
      1. Lacoste Сегодня, 18:07
        ахах)) задуши мой член губами, как говорится))
        Lacoste
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