На Украине рождаемость упала ниже показателей 90-х
На неделе на нашем сайте выходил материал о демографическом состоянии регионов России с преимущественным проживанием русских (ссылка). Сегодня публикуем новостной материал о положении дел с демографией в соседнем государстве – на Украине. Основой является ежегодный отчёт Укрстата.
На основании этого отчёта можно сделать вывод о том, что уровень рождаемости среди украинских женщин упал до рекордно низких отметок за последние несколько десятилетий. Выясняется, что планка рождаемости на Украине опустилась даже ниже отметок 90-х годов, когда фиксировался глубочайший демографический кризис. За период с января по ноябрь 1992 года на Украине родилось около 540 тысяч младенцев. За первые же 10 месяцев 2017 года (статистика Укрстата) – лишь 336 тыс. Падение уровня рождаемости в сравнении с первым годом незалежности - почти в два раза.
Мало того, нынешние показатели рождаемости на Украине ниже самых провальных с точки зрения демографических показателей 1999 и 2000 годов. Тогда на свет появлялось (за указанный период) около 370-380 тыс. младенцев в год.
Институт демографии и социальных исследований им.М.Птухи сообщает о том, что сокращение населения Украина серьёзно ускорилось за последние годы. Украинские демографы отмечают, что для выхода на показатели начала 90-х украинские женщины «должны рожать не менее 3-х детей в течение своей жизни». О том, как при этом должна измениться социальная и экономическая политика государства на Украине, демографы не сообщают.
Для справки: за рождение ребёнка (не важно, какого «по счёту») на Украине выплачивается пособие около 41 тыс. грн (около 80 тыс. рублей). При этом пособие выплачивается не единовременно, а разбивается на составные части – около 10 тыс. грн при рождении, потом ежемесячно до достижения трёхлетнего возраста в среднем по 850 грн. Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет на этом фоне украинские власти отменили. При «кровавом диктаторе» Януковиче и в первые месяцы после "победы революции достоинства" власти выплачивали около 30 тыс. грн за рождение первенца и около 125 тыс. грн за рождение второго и последующего детей.
На основании этого отчёта можно сделать вывод о том, что уровень рождаемости среди украинских женщин упал до рекордно низких отметок за последние несколько десятилетий. Выясняется, что планка рождаемости на Украине опустилась даже ниже отметок 90-х годов, когда фиксировался глубочайший демографический кризис. За период с января по ноябрь 1992 года на Украине родилось около 540 тысяч младенцев. За первые же 10 месяцев 2017 года (статистика Укрстата) – лишь 336 тыс. Падение уровня рождаемости в сравнении с первым годом незалежности - почти в два раза.
Мало того, нынешние показатели рождаемости на Украине ниже самых провальных с точки зрения демографических показателей 1999 и 2000 годов. Тогда на свет появлялось (за указанный период) около 370-380 тыс. младенцев в год.
Институт демографии и социальных исследований им.М.Птухи сообщает о том, что сокращение населения Украина серьёзно ускорилось за последние годы. Украинские демографы отмечают, что для выхода на показатели начала 90-х украинские женщины «должны рожать не менее 3-х детей в течение своей жизни». О том, как при этом должна измениться социальная и экономическая политика государства на Украине, демографы не сообщают.
Для справки: за рождение ребёнка (не важно, какого «по счёту») на Украине выплачивается пособие около 41 тыс. грн (около 80 тыс. рублей). При этом пособие выплачивается не единовременно, а разбивается на составные части – около 10 тыс. грн при рождении, потом ежемесячно до достижения трёхлетнего возраста в среднем по 850 грн. Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет на этом фоне украинские власти отменили. При «кровавом диктаторе» Януковиче и в первые месяцы после "победы революции достоинства" власти выплачивали около 30 тыс. грн за рождение первенца и около 125 тыс. грн за рождение второго и последующего детей.
Использованы фотографии: kiev.vgorode.ua
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