21:59 27 января

Курды: ВС Турции потеряли более 200 военнослужащих и союзников под Африном

Генеральный штаб ВС Турции озвучил промежуточные итоги операции на севере Сирии. Речь идёт об операции «Оливковая ветвь», которую турецкие войска ведут против курдских вооружённых отрядов в районе Африна (провинция Алеппо). В сообщении говорится о том, что в течение первых дней операции турецкие военные ликвидировали 394 боевика.

Под боевиками турецкое военное командование понимает представителей курдских вооружённых отрядов YPG, которые фактически поддерживаются США. Также утверждается, что в числе ликвидированных турецкой армией есть и террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ).

Из заявления пресс-службы ГШ ВС Турции:
Ликвидированы 394 члена PKK (военизированное крыло Рабочей партии Курдистана) и так называемого "Исламского государства"(*). Турецкие ВВС уничтожили 340 целей террористов на северо-западе Сирии. Со стороны армии Турции потери следующие: трое погибших, 30 раненых. Сирийская свободная армия (ССА) потеряла 13 человек убитыми и 24 ранеными.



Курды: ВС Турции потеряли более 200 военнослужащих и союзников под Африном

СМИ: Военнослужащие 49-й бригады ВС Турции перед переброской к Африну

Обращает внимание снайперская винтовка в руках у бойца.

Ещё фото погрузки бойцов той же турецкой бригады с оружием:


Турецкая пресса приводит следующие трактовки операции (трактовка «Анадолу»):
Войска Асада в 2012 году сдали Африн террористам практически без боя, что привело к созданию в этом городе центра террористической активности на севере САР.

Протурецкие силы ССА в районе Африна:


Курдские информационные источники называют операцию в Африне «этническими чистками» и «геноцидом курдского населения Сирии». При этом сообщается, что Анкара скрывает данные о реальных потерях. Так, руководство СДС (Сирийский демократический союз) сообщает, что в районе Африна были убиты 203 турецких военнослужащих и представителя союзнических Турции сил (речь об отрядах ССА). Сообщается о том, что сегодня ночью курдские отряды контратаковали позиции ВС Турции и заняли населённый пункт Чакалья. Курдское командование призывает к созданию партизанского движения на территориях, занятых армией Турции.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 49

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  1. Pirogov Сегодня, 11:34
    Да чем больше тем лучше . А сколько друзья США _курды потеряли ?
    Pirogov
    1. Чёрный Сегодня, 11:38
      Турция, страна НАТО, воюет против курдов, которых поддерживает другая страна НАТО - США.Восток дело тонкое, однако smile
      Чёрный
      1. ul_vitalii Сегодня, 11:43
        Поменьше авиации, побольше наземных операций, ночные бои приветствуются. Успехов. love
        ul_vitalii
        1. Гигант мысли Сегодня, 12:06
          Россия в данном случае действует согласно китайской философии, по которой обезьяна наблюдает за битвой тигра и дракона, чтобы потом поиметь впоследствии свои бонусы, вот так бы всегда решать вопросы не теряя своих воинов.
          Гигант мысли
          1. cniza Сегодня, 12:15
            Цитата: Pirogov
            Да чем больше тем лучше . А сколько друзья США _курды потеряли ?

            Любая война это плохо , потому что гибнут мирные жители и дети и все это в угоду политическим играм и амбициям.
            cniza
            1. KaPToC Сегодня, 14:33
              Цитата: cniza
              Любая война это плохо , потому что гибнут мирные жители и дети и все это в угоду политическим играм и амбициям.

              Политическим играм и амбициям США, вы договаривайте до конца.
              KaPToC
              1. cniza Сегодня, 15:27
                Там не только США ...
                cniza
                1. KaPToC Сегодня, 16:00
                  Цитата: cniza
                  Там не только США ...

                  Точно, там все НАТО, а в чем разница?
                  KaPToC
                  1. cniza Сегодня, 16:48
                    И устроили противостояние США и Турции или показуху , поди разберись.
                    cniza
                    1. Shurik70 Сегодня, 18:12
                      Турки: ликвидировано 394 боевика
                      Курды: ВС Турции потеряли более 200

                      Полагаю, все победные реляции надо делить на десять.
                      Итого курдов погибло 40, турков 20 человек.
                      Shurik70
                    2. KaPToC Сегодня, 21:06
                      Цитата: cniza
                      И устроили противостояние США и Турции или показуху , поди разберись.

                      Поэтому никакого шапкозакидательства и никакого всепросральства.
                      KaPToC
      2. Sefevi Сегодня, 12:11
        Ага., а почему не 2000 или не 200 000? Наверняка у курдов своя методика подчёта. В отличии от других, турки гордятся своими шехидами, в похоронах участвует весь город! Такое количество невозможно скрыть, да и не к чему. Наоборот, это приведёт к сплочённости нации. По части дезы курды переплюнули даже армян, я смотрю laughing
        Sefevi
        1. garnik Сегодня, 12:37
          Слушай не трогай армян.Здесь что то про армян написано.
          читай ,это только погибшие солдаты ВС т.н. Азербайджана,не считая около 200 головорезов предоставленных турками вам.
          garnik
          1. mariusdeayeraleone Сегодня, 15:13
            Успокаивай себя дальше.апрель был просто пинок!
            mariusdeayeraleone
        2. Yujanin. Сегодня, 12:47
          По части дезы курды переплюнули даже армян.

          неа, у армян почетное первое место. Даже не подлежит к обсуждению. gavrik выше уже подтвердил это. laughing
          Yujanin.
          1. garnik Сегодня, 14:12
            Все претензии по поводу доклада ,к вашей оппозиции.Потомок Ак Коюнов.
            garnik
        3. kapitan92 Сегодня, 12:56
          [quote=Sefevi] По части дезы курды переплюнули даже армян, я смотрю [/quote]
          garnik Сегодня, 12:37 ↑ Новый
          Слушай не трогай армян.Здесь что то про армян написано.
          Sefevi и garnik ! Коллеги, Вы со своими "разборками" завязывайте! Поднадоели уже! Хватит флудом заниматься. Если есть материал и мнения по теме - вперед с песней. Остальное для лички оставьте, кто из вас круче , "лыжник или сноубордист". hi
          kapitan92
        4. Серый брат Сегодня, 13:14
          Цитата: Sefevi
          турки гордятся своими шехидами

          Стать покойником считается хорошим тоном только у исламистов, турки пока до такого не дошли.
          Серый брат
        5. Арон Заави Сегодня, 13:43
          Цитата: Sefevi
          Ага., а почему не 2000 или не 200 000? Наверняка у курдов своя методика подчёта. В отличии от других, турки гордятся своими шехидами, в похоронах участвует весь город! Такое количество невозможно скрыть, да и не к чему. Наоборот, это приведёт к сплочённости нации. По части дезы курды переплюнули даже армян, я смотрю laughing

          Кстати турки тоже не представили никаких свидетельств больших потерь курдов.
          Арон Заави
    2. МИХАН Сегодня, 11:43
      Цитата: Pirogov
      Да чем больше тем лучше . А сколько друзья США _курды потеряли ?

      Все верно..Нам ни тех ни этих не жалко..! Пусть бьются , а Сирия(Россия) пока вздохнет спокойно и зачистку проведет..(Израиль даже перестал бомбить Сирию..))))
      Давай Эрдоган дави их !!!
      МИХАН
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:51
        Цитата: МИХАН
        Все верно..Нам ни тех ни этих не жалко..

        Но больше всего, нам не жалко американцев! Вот кого надо бы давить Эрдогану!
        СРЦ П-15
        1. МИХАН Сегодня, 11:56
          Цитата: СРЦ П-15
          Цитата: МИХАН
          Все верно..Нам ни тех ни этих не жалко..

          Но больше всего, нам не жалко американцев! Вот кого надо бы давить Эрдогану!

          Всему свое время Александр..Работа ведется в этом направлении.. hi
          МИХАН
          1. Deniska999 Сегодня, 12:53
            Какая же работа?
            Deniska999
        2. Ныробский Сегодня, 12:12
          Цитата: СРЦ П-15
          Цитата: МИХАН
          Все верно..Нам ни тех ни этих не жалко..

          Но больше всего, нам не жалко американцев! Вот кого надо бы давить Эрдогану!

          Так Эрдоган их и давит, только в лице курдов, которых поддерживают матрасы.
          Ныробский
      2. ПалБор Сегодня, 18:06
        Давай Эрдоган дави их !!![/quote]
        Точно!Реджеп,главное "зелёных" побольше в лобовые атаки!Сирийцам легче.Да и мы боНбы сэкономим для тех,кто затеял это всё.
        ПалБор
    3. Muvka Сегодня, 12:07
      Цитата: Pirogov
      Да чем больше тем лучше . А сколько друзья США _курды потеряли ?

      Читайте новость внимательнее.
      Muvka
    4. влад66 Сегодня, 14:32
      Да чегой то ни тех, ни этих не жаль.А насчет потерь, бумага все стерпит, сколько не рисуй.
      влад66
      1. cniza Сегодня, 18:18
        Так главное подход , доклад , отход ... , а как там на самом деле кто проверит.
        cniza
    5. Маз Сегодня, 15:34
      Лучше турки, с ними можно договориться, с англосаксами бесполезно. Оони заранее это делают, чтоб потом, рвать договоренности.
      Маз
  2. Дормидонт Сегодня, 11:36
    Даже не знаю за кого болеть: за скорпиона или за сколопендру
    Дормидонт
    1. Чёрный Сегодня, 11:39
      Цитата: Дормидонт
      Даже не знаю за кого болеть: за скорпиона или за сколопендру

      Просто наслаждайся процессом smile....единственное кого действительно жаль - мирный люд.......
      Чёрный
    2. МИХАН Сегодня, 11:45
      Цитата: Дормидонт
      Даже не знаю за кого болеть: за скорпиона или за сколопендру

      За Россию , не ошибетесь..!!!
      МИХАН
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:52
      Если болеть за наших не получается - оценивайте красоту игры winked
      КВУ-НСвД
      1. МИХАН Сегодня, 11:58
        Цитата: КВУ-НСвД
        Если болеть за наших не получается - оценивайте красоту игры winked

        Многоходовочка четкая получилась все же.. drinks
        МИХАН
    4. Paranoid50 Сегодня, 16:17
      Цитата: Дормидонт
      Даже не знаю за кого болеть

      Попробуйте заглянуть в "турнирную таблицу", прикинув наши выгоды в случае того или иного исхода. yes Допустим,когда в ЧР рубятся "конюшня" со "скотобазой",всегда прикидываю,что с этого поимеет родной ЗЕНИТ... Хотя,по совести,ЦСКА,всё-таки, ближе(много общих тем).
      Paranoid50
  3. Геркулесыч Сегодня, 11:45
    Интересно, а турки, по настоящему, хоть одного игиловца или нусровца за все время вообще убили? А то нашли на ком зло от потери халявной нефти срывать!
    Геркулесыч
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:50
    Нормальная риторика конфликта со времён каменного века - преувеличивать потери противника на порядок и настолько же занижать свои . интересны другие цифры :
    Ликвидированы 394 члена PKK (военизированное крыло Рабочей партии Курдистана) и так называемого "Исламского государства"(*). Турецкие ВВС уничтожили 340 целей террористов на северо-западе Сирии.
    Т.е. на каждую цель для авиации примерно по одному боевику - это конечно круто и эффективно request Не может не вызвать уважение и факт столь точного поголовного подсчёта вражеских потерь smile
    КВУ-НСвД
  5. Vard Сегодня, 12:01
    У курдов преимущество по менталитету и знание местности... У турок преимущество по тяжёлому вооружению... Будем посмотреть... одно радует наших там нет...
    Vard
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:14
      да и оружия у курдов выше крыши , и грамотности военной . Не зря же турки Африн до сих пор не взяли - султану так-то на гражданских начхать
      КВУ-НСвД
      1. Vard Сегодня, 12:17
        Всё так... но танков и самолётов нет... а это может сыграть решающую роль... И турки стараются использовать против курдов военных у которых кто то погиб в терактах и таких там довольно много...
        Vard
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:22
          Да скорей всего было всё же условие Эрдогану - без геноцида и ковровых бомбардировок . Пока вроде держится и соблюдает
          КВУ-НСвД
  6. APASUS Сегодня, 12:06
    Интересное начало конфликта,по сути Турция решилась на начало операции «Оливковая ветвь» после посещения турками высокопоставленных представителей Пентагона . Вот и гадай о конечной цели данного маневра американцев
    APASUS
    1. cniza Сегодня, 12:17
      В том то и дело , что ничего не понятно и какие цели преследуются .
      cniza
      1. Николай Фёдоров Сегодня, 14:24
        Цитата: cniza
        В том то и дело , что ничего не понятно и какие цели преследуются .

        Одна из целей уже понятна, т.к. достигнута - обвинить Россию. Россию обвинили в строгом соответствии с расписанием событий - она виновна в предательстве курдов. Вот так вот - ни больше, ни меньше.
        Николай Фёдоров
  7. shura7782 Сегодня, 12:16
    Курдов везде будет использовать заинтересованная сторона (США), в зависимости от ситуации и по своему усмотрению.
    shura7782
  8. БГфен Сегодня, 13:18
    Можно бы ето большой успех руской дипломатии и руских спецслужб в столкновение турция и США в сирии.Ето и болшой удар по НАТО, не меншей по стоимости как удара по росии через украины.Счеть зануляются.Но восток дело тонкое.А можно и успех американских служб в вовлечения турции напрямо в сирийском конфликте.Сейчас курды просят помощи от асада и от руских.Просят но на помощи не надеются, а их визг только для того чтобы показат всему миру что асад потерял суверинитет над курдских територии и над курдских граждан сирии.Отказ признания суверинитета асада будт оформлен не только в африне, но и других курдских територии.Как говорил Путин-чтобы претендироват над суверинитет над определеной територии надо имет возможности защитит его.А асад не показал возможности защита суверинитета.В африне турки или курды не важно, асада там не будет и у каждого из двух воюющих стран будет основание-я защитил право над етой територии с кровю своих солдат.Но восток дело тонкое.
    БГфен
    1. БАРХАН Сегодня, 14:23
      Цитата: БГфен
      Отказ признания суверинитета асада будт оформлен не только в африне, но и других курдских територии.Как говорил Путин-чтобы претендироват над суверинитет над определеной територии надо имет возможности защитит его.А асад не показал возможности защита суверинитета.В африне турки или курды не важно, асада там не будет и у каждого из двух воюющих стран будет основание-я защитил право над етой територии с кровю своих солдат.Но восток дело тонкое.

      В том то и дело ,что мы не знаем закулисных договорённостей.
      О чём с Эрдоганом договорились?Возможно ,что он расчехлит все курдские боеспособные формирования и выйдет.А Асаду проще будет "восстанавливать целостность"...Но то ,что курды пёрнули мозгом это точно,карма однако за тупость...
      БАРХАН
  9. Монархист Сегодня, 14:24
    Цитата: ul_vitalii
    Поменьше авиации, побольше наземных операций, ночные бои приветствуются. Успехов. love

    Вы это туркам хотите помочь или наоборот курдам? Там сейчас на трезвую голову фиг разберешь.
    Ещё какие-нибудь 6-7 месяцев назад кто-нибудь ожидал подобных скидок. Раньше мы получали инфу,что турки свои танки выставляли как мишень, чтобы бармалееи практиковались в стрельбе по неподвижной мишени.. Курды спешили освободить больше территории,но что сразу начнут.
    Монархист
  10. Николай Прохожий Сегодня, 14:53
    Врут как на войне. И те и другие.
    Николай Прохожий
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