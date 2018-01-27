Курды: ВС Турции потеряли более 200 военнослужащих и союзников под Африном

Ликвидированы 394 члена PKK (военизированное крыло Рабочей партии Курдистана) и так называемого "Исламского государства"(*). Турецкие ВВС уничтожили 340 целей террористов на северо-западе Сирии. Со стороны армии Турции потери следующие: трое погибших, 30 раненых. Сирийская свободная армия (ССА) потеряла 13 человек убитыми и 24 ранеными.

СМИ: Военнослужащие 49-й бригады ВС Турции перед переброской к Африну