Курды: ВС Турции потеряли более 200 военнослужащих и союзников под Африном
Генеральный штаб ВС Турции озвучил промежуточные итоги операции на севере Сирии. Речь идёт об операции «Оливковая ветвь», которую турецкие войска ведут против курдских вооружённых отрядов в районе Африна (провинция Алеппо). В сообщении говорится о том, что в течение первых дней операции турецкие военные ликвидировали 394 боевика.
Под боевиками турецкое военное командование понимает представителей курдских вооружённых отрядов YPG, которые фактически поддерживаются США. Также утверждается, что в числе ликвидированных турецкой армией есть и террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ).
Из заявления пресс-службы ГШ ВС Турции:
Обращает внимание снайперская винтовка в руках у бойца.
Ещё фото погрузки бойцов той же турецкой бригады с оружием:
Турецкая пресса приводит следующие трактовки операции (трактовка «Анадолу»):
Войска Асада в 2012 году сдали Африн террористам практически без боя, что привело к созданию в этом городе центра террористической активности на севере САР.
Протурецкие силы ССА в районе Африна:
Курдские информационные источники называют операцию в Африне «этническими чистками» и «геноцидом курдского населения Сирии». При этом сообщается, что Анкара скрывает данные о реальных потерях. Так, руководство СДС (Сирийский демократический союз) сообщает, что в районе Африна были убиты 203 турецких военнослужащих и представителя союзнических Турции сил (речь об отрядах ССА). Сообщается о том, что сегодня ночью курдские отряды контратаковали позиции ВС Турции и заняли населённый пункт Чакалья. Курдское командование призывает к созданию партизанского движения на территориях, занятых армией Турции.
Под боевиками турецкое военное командование понимает представителей курдских вооружённых отрядов YPG, которые фактически поддерживаются США. Также утверждается, что в числе ликвидированных турецкой армией есть и террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ).
Из заявления пресс-службы ГШ ВС Турции:
Ликвидированы 394 члена PKK (военизированное крыло Рабочей партии Курдистана) и так называемого "Исламского государства"(*). Турецкие ВВС уничтожили 340 целей террористов на северо-западе Сирии. Со стороны армии Турции потери следующие: трое погибших, 30 раненых. Сирийская свободная армия (ССА) потеряла 13 человек убитыми и 24 ранеными.
СМИ: Военнослужащие 49-й бригады ВС Турции перед переброской к Африну
Обращает внимание снайперская винтовка в руках у бойца.
Ещё фото погрузки бойцов той же турецкой бригады с оружием:
Турецкая пресса приводит следующие трактовки операции (трактовка «Анадолу»):
Войска Асада в 2012 году сдали Африн террористам практически без боя, что привело к созданию в этом городе центра террористической активности на севере САР.
Протурецкие силы ССА в районе Африна:
Курдские информационные источники называют операцию в Африне «этническими чистками» и «геноцидом курдского населения Сирии». При этом сообщается, что Анкара скрывает данные о реальных потерях. Так, руководство СДС (Сирийский демократический союз) сообщает, что в районе Африна были убиты 203 турецких военнослужащих и представителя союзнических Турции сил (речь об отрядах ССА). Сообщается о том, что сегодня ночью курдские отряды контратаковали позиции ВС Турции и заняли населённый пункт Чакалья. Курдское командование призывает к созданию партизанского движения на территориях, занятых армией Турции.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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