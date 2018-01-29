10:17 29 января
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Мальдивский прокол президента Порошенко

Мальдивский прокол президента Порошенко


Первую неделю января президент Порошенко с семьей провел на Мальдивских островах. Украинский народ от этого просто в восторге.

Открытое письмо воинов АТО


«Мы, бойцы АТО, пишем это письмо в сырой землянке под обстрелом врага. С потолка сыплется песок, земля ходит ходуном и каждый летящий в нашу сторону снаряд может стать для нас роковым.

Утром командир рассказал, что наш президент, он же Главнокомандующий недавно провел 8 дней отдыха на Мальдивах. Это известие наполнило нас радостью и гордостью за нашего Петра Алексеевича. Мы прекрасно понимаем, какая тяжесть лежит на его плечах. Конечно, он нуждается в отдыхе.

Мы надеемся, что Петр Алексеевич, потратив за 8 дней на еду 18.6388 долларов, восстановил свои силы. Занятия дайвингом за 18,705 долларов, несомненно, помогли укрепить его расшатанную нервную систему.
Общую сумму в 500,000 долларов, потраченную нашим президентом на отдых, мы рассматриваем как пожертвование в дело повышения обороноспособности нашей страны.

Петр Алексеевич!
Обращаемся к Вам с просьбой: вышлите нам свои фотографии, сделанные на Мальдивах! Мы украсим ими стены нашей землянки и каждый раз, отправляясь в бой, будем смотреть на них, чтобы не забыть, за кого и за что мы идем умирать.
С боевым приветом бойцы N-ской части.

P.S. Петр Алексеевич, еще очень просим: вышлите нам 1 (один) ящик тушенки и 1(один) ящик сгущенного молока, а также теплых одеял сколько не жалко - нам очень холодно и нечего есть.

P.P.S. Мы слыхали, что у русских есть ракеты, которые могут долететь черт знает куда. Так вот, точные координаты отеля Шеваль Бланк (Cheval Blanc), в котором любит отдыхать П. Порошенко, 5,337 с.ш. и 73,18 в.д. Смотрите, не промахнитесь!»

Гнев президента

- Ну? – Порошенко с отвращением смотрел на стоящего перед ним Гелетея, - еще есть письма от крестьян, рабочих заводов, студентов. Все выражают свой «восторг». Что тебе оторвать?
Генерал-полковник молчал и обильно мок, особенно в областях подмышек и промежности.
Президент в упор смотрел на руководителя Управления государственной охраны:
- Ничего никому доверить нельзя, уроды.
Затем смял в руке письмо и закричал:
- Почему государственные сведения высшей степени секретности становятся известными распоследнему свинопасу в стране?! Как это стало возможным?! Кто?! Кто растрепался?!
- Ваша высокоповажнiсть, - начал руководитель Управления государственной охраны, - первой информацию обнародовала «Радио Свобода»…
- А они узнали откуда?! – ударил кулаком по столу Порошенко,- откуда они, мать твою, узнали?! Откуда?!
- Ваше высокопреосвященство, организация Вашего отдыха была поручена самым квалифицированным специалистам нашего ведомства: лейтенантам Задерихвист и Дурноляп, капитанам Екало и Дригайло. Непосредственно операцией руководил майор Скачкистрибайло. Все истинные патриоты, герои АТО…
- Всех представить всех к наградам. Посмертно.
У генерала дернулся кадык:
- Сделаем, Ваше сиятельство.
Порошенко продолжал испытывающе смотреть на генерала:
- И всё?
Подождав несколько секунд, Порошенко нажал кнопку, вошел секретарь.
- Звезду Героя Украины, графин водки и палача. Водку мне, все остальное ему.
Секретарь вышел.
Порошенко перевернул стоящие на столе песочные часы:
- Через 5 минут ты станешь Героем Украины, а посмертно или… или как, решать тебе. Думай, только быстро.
- Ваше Величество, предлагаю распространить сообщение, что т.н. «отдых президента на Мальдивах» был частью секретной операции по спасению президента от покушения. Разработкой операции и ее проведением займусь лично.
Открылась дверь, вошел секретарь. На подносе стоял графинчик, накрытый стаканом, лежали «Золота Зiрка» и топор.
- А где исполнитель?
На глазах секретаря выступили слезы:
- Петр Алексеевич, отец родной, да ради Вас… - секретарь кинул плотоядный взгляд в сторону Гелетея, - позвольте я сам!
«Ишь, как торопится, - одобрительно подумал Петр Алексеевич, - аж слюна с клыков капает».
Но вслух сказал:
- Рано тебе еще. На кошках сперва потренируйся. Водку оставь, все остальное унеси.
Секретарь вышел, явно не скрывая своего разочарования.
Порошенко не торопясь налил в стакан прозрачной жидкости и опрокинул ее в свою глотку, зажмурился. Глаза его подобрели:
- Вот только так с вами, сволочами, и надо. Иди, работай. И помни о моем секретаре.

Официальное сообщение Управления государственной охраны Украины

«Недавно подкупленные врагом СМИ начали распространять информацию о недавней поездке нашего президента за пределы страны. При этом факт интерпретировался в самом негативном виде, порочащем главу государства. Официально заявляем, что данная информация не в полной мере соответствует действительности.

Управление уполномочено сообщить, что в ходе многомесячной разработки была вскрыта широко разветвленная сеть врага, ставящая своей целью покушение на президента.

С 1 по 8 января силами Управления была проведена операция по ликвидации вскрытой подпольной организации. С целью обеспечения безопасности президента и членов его семьи все они на время проведения операции были тайно вывезены в зону недосягаемости для террористов.

Во время вынужденного отдыха президент тем не менее ни на минуту не выпускал из рук бразды правления государством и кроме того прошел курс обучения диверсанта-подводника.

В настоящее время террористическая сеть врагов полностью ликвидирована. Арестованные уже дают признательные показания о работе на спецслужбы Кремля. В ходе операции геройской смертью пали лейтенанты Задерихвист и Дурноляп, капитаны Екало, Дригайло и майор Скачкистрибайло. Вечная память героям!»

Роковая жадность президента

А Золотую Звезду Гелетей не получил. Когда он попытался намекнуть президенту о его обещании, тот молча показал ему кукиш. «Ладно, - мстительно подумал генерал, - твое скупердяйство тебе еще боком выйдет».

Запершись в своем кабинете, он достал телефон и нажал несколько клавиш:
- Привет, это я. Нужно встретиться. Время и место - как обычно. Условия те же.
- О’кей, - сказал корреспондент «Радио Свободы», положил трубку и довольно вытянулся в своем кресле: на горизонте замаячила очередная информационная бомба.
Автор: Klim Podkova


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Комментарии 12

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  1. Дедкастарый Сегодня, 05:55
    Мальдивский прокол президента Порошенко
    всем такого "прокола"... wassat а то я,только в саду вилами калоши прокалываю,когда навоз раскидываю... :laughing
    :P.P.S. Мы слыхали, что у русских есть ракеты, которые могут долететь черт знает куда. Так вот, точные координаты отеля Шеваль Бланк (Cheval Blanc), в котором любит отдыхать П. Порошенко, 5,337 с.ш. и 73,18 в.д. Смотрите, не промахнитесь!»
    - нафига красивые острова уничтожать? давайте уж сами его...в Киеве...
    Дедкастарый
    1. сибиралт Сегодня, 06:28
      По поводу отдыха на Мальтдивах, Саакашвили потребовал привлечь Порошенко к отвественности за незаконное пересечение государственной границы по поддельным документам. А на одной из своих последних передач Соловьев огласил фамилии пассажиров самолета, на котором туда летал Порошенко с семьей. Все фамилии фиктивные. lol
      сибиралт
      1. Monster_Fat Сегодня, 09:19
        На самом деле, Порошенко "утер нос" Путину-он (Порошенко) может отдыхать на Мальдивах , а "невыездной" Путин-нет.(ну разве, что если Путин не купит эти Мальдивы "с потрохами"...)..... wink
        Monster_Fat
    2. Deniska999 Сегодня, 09:24
      Вот чего каждый день считать его проколы, сдался он вам...
      Deniska999
  2. 210окв Сегодня, 06:13
    Спасибо за юмор с утра..Умеют же некоторые "отдыхать культурно"...Не то что наш "раб на галерах"..
    210окв
    1. Stas157 Сегодня, 06:34
      Цитата: 210окв
      Спасибо за юмор с утра..Умеют же некоторые "отдыхать культурно"...Не то что наш "раб на галерах"..

      Да у нас усатый секретарь Путина не хуже отдыхает с Навкой!
      Stas157
  3. Klim Podkova Сегодня, 06:13
    Цитата: Дедкастарый
    Мальдивский прокол президента Порошенко
    всем такого "прокола"... wassat а то я,только в саду вилами калоши прокалываю,когда навоз раскидываю... :laughing
    :P.P.S. Мы слыхали, что у русских есть ракеты, которые могут долететь черт знает куда. Так вот, точные координаты отеля Шеваль Бланк (Cheval Blanc), в котором любит отдыхать П. Порошенко, 5,337 с.ш. и 73,18 в.д. Смотрите, не промахнитесь!»
    - нафига красивые острова уничтожать? давайте уж сами его...в Киеве...

    А Киев не жалко? Тоже ведь красивый город.
    Klim Podkova
  4. vlad007 Сегодня, 06:20
    Статья для желтой газеты, а не для ВО.
    vlad007
    1. Михаил м Сегодня, 06:29
      Чуть ниже пояса комментариев добавить и готовый сценарий для комеди клаб. На ВО такие потуги станно видеть.
      Михаил м
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:43
    Политическая сатира вещь хорошая и полезная. Автор не зря старался.
    Мальдивский прокол президента Порошенко
    Когда с Порошенко все как с гуся вода, то очередной "прокол" для него пустяк - дело житейское.
    rotmistr60
  6. Лесс Сегодня, 08:23
    Порошенко на Мальдивах, говорите, Новый год встречал? Напоминает одного из кандидатов... Хотя наверное у олигархов это врождённое...
    Лесс
  7. Вольнопёр Сегодня, 09:43
    Цитата: Лесс
    Порошенко на Мальдивах, говорите, Новый год встречал?Напоминает одного из кандидатов...Хотя наверное у олигархов это врождённое...

    И правильно сделал. А то ближайшие шесть лет, только "Бочаров ручей" и "светит".
    laughing
    Вольнопёр
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