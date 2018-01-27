22:03 27 января

США вспомнили о программе «Звездных войн» для победы над Россией и Китаем

США намерены потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает издание Express.

США вспомнили о программе «Звездных войн» для победы над Россией и Китаем


Наши конкурентные преимущества во всех областях ведения войны — в воздухе, на земле и море, в космосе и киберпространстве — утрачиваются. Мы будем модернизировать наше оснащение, признавая, что мы не можем ожидать успеха в борьбе в завтрашних конфликтах со вчерашним оружием
— заявил министр обороны США.


По словам Мэттиса, основное поле будущей войны будет в космосе. Пока не идет речи о том, что спутники будут уничтожать друг друга. Однако именно с их помощью можно наблюдать как за погодой, так и за полетами самолетов противника.

Глава Пентагона выразил уверенность, что в космосе США удастся сделать все для сдерживания России и Китая. При этом заметил, что миру необходимы специальные соглашения о контроле вооружений в космосе, передает "Лента.ru".

Использованы фотографии: http://koto-fot.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 79

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  1. Anarchist Сегодня, 12:34
    Вспомнили для шантажа. Но уверен, что что-то подобное уже есть и у них, и у нас. Надеюсь, что не у Китая...
    Anarchist
    1. dorz Сегодня, 12:38
      заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис

      "Бешеная Собака" насмотрелся на ночь фильмов Д. Лукаса.
      dorz
      1. Anarchist Сегодня, 12:41
        А что, хорошая эпопея. Дарт Путинус строит звезду смерти bully
        Anarchist
        1. Irokez Сегодня, 13:12
          Цитата: Anarchist
          Дарт Путинус строит звезду смерти

          Чёт вы не туда повернули не Дарт Путинус, а Дарт Демокрейдер-Либерейдер хочет удержать от разрушения звезду смерти.
          Irokez
          1. bulvas Сегодня, 13:47
            Цитата: Anarchist
            А что, хорошая эпопея. Дарт Путинус строит звезду смерти bully


            разве уже так зовут начальника минобороны США????

            feel
            bulvas
            1. Anarchist Сегодня, 14:17
              Не знаю, товарищи, в этой эпопеи Джедаи выступают нарушителями спокойствия! Дарт сидиус, в первых эпизодах, разрушил либерастическую демократию создав Империю! Которую и возглавил...
              По крайней мере, я так вижу!
              Anarchist
        2. Geisenberg Сегодня, 13:20
          Цитата: Anarchist
          А что, хорошая эпопея. Дарт Путинус строит звезду смерти bully


          Дарт Алкоголь, судя по всему, поразил твой мозг )
          Geisenberg
          1. Anarchist Сегодня, 17:09
            Цитата: Geisenberg
            Цитата: Anarchist
            А что, хорошая эпопея. Дарт Путинус строит звезду смерти bully


            Дарт Алкоголь, судя по всему, поразил твой мозг )

            По себе то не суди! Я вообще не пью... Нет, не больной! На тебя похожим быть не хочу!
            Anarchist
      2. фигвам Сегодня, 14:17
        Пытаются опять втянуть в гонку вооружений, действуют по шаблону.
        фигвам
        1. влад66 Сегодня, 14:36
          Тогда уж Трампа надо называть Рональд Рейган, но только мини.
          влад66
    2. oleg-gr Сегодня, 12:39
      Вспомнили про СОИ Рейгана, которую сами же и признали аферой для развода СССР на большие деньги. Теперь будут разводить и нагибать на бабло США и Европу?
      oleg-gr
      1. Гигант мысли Сегодня, 13:01
        Ну, у нас теперь есть прививка от этой лабуды, а матрасники решили второй раз зайти в одну и ту же реку, что в жизни ещё никому не удавалось.
        Гигант мысли
        1. lis-ik Сегодня, 13:29
          Цитата: Гигант мысли
          Ну, у нас теперь есть прививка от этой лабуды, а матрасники решили второй раз зайти в одну и ту же реку, что в жизни ещё никому не удавалось.

          Здравствуй Пётр, опять из анабиоза вышли с?В помощь Михану сейчас лозунги посыпятся?
          lis-ik
    3. 264 Сегодня, 12:39
      good
      Но притворитесь! Этот взгляд
      Всё может выразить так чудно!
      Ах, обмануть меня не трудно!..
      Я сам обманываться рад!
      "Наши конкурентные преимущества во всех областях ведения войны — в воздухе, на земле и море, в космосе и киберпространстве — утрачиваются"
      hi
      264
      1. Chertt Сегодня, 12:44
        Ах, легкий мошенник...Вы вероятно , от своей провокационной личиной, сами получаете удовольствие
        Chertt
    4. новичок Сегодня, 12:40
      ага, впусти козла в огород_ “контроль над оружием в космосе“! нужен контроль о недопущении оружия в космосе.
      новичок
      1. cniza Сегодня, 12:49
        Привет Гарик! hi к сожалению , оно уже там.
        cniza
        1. новичок Сегодня, 12:52
          ё моё! пора активировать наши спутники “исследователи“. Виктор, приветствую.
          новичок
          1. cniza Сегодня, 12:57
            Недавно один активировался , а США его считали мусором и задумались. lol
            cniza
            1. новичок Сегодня, 13:00
              да, да. вспоминаю их реакцию.
              новичок
              1. cniza Сегодня, 13:15
                Стоит отметить, что один из американских высокоманёвренных космических кораблей — автоматический мини-шаттл X-37B возвратился на Землю в начале мая 2017 года после 718 дней, проведённых на низкой околоземной орбите, что является рекордом для аппаратов такого типа.

                ВВС, которые эксплуатируют два X-37B, всегда настаивали на том, что манёвренные мини-шаттлы являются исключительно экспериментальными космическими аппаратами, но отказывались обсуждать цели их миссий. Совсем как русские, с их терпеливыми, манёвренными спутниками «Космос».


                Это маленькое бодание , все впереди.
                cniza
        2. Соломон Кейн Сегодня, 13:43
          Причем немало.....
          Салют, Славяне!
          Соломон Кейн
          1. cniza Сегодня, 13:45
            Привет Костя! hi
            какой ты хулиган , в космосе нельзя размещать оружие. lol
            cniza
            1. BlackMokona Сегодня, 15:16
              Размещать нельзя только ОМП, всё остальное можно
              BlackMokona
      2. влад66 Сегодня, 14:39
        Цитата: новичок
        нужен контроль о недопущении оружия в космосе.

        США его и не подписывают. request
        влад66
    5. ul_vitalii Сегодня, 12:46
      Спутник- инспектор запустили летом 2017 г. Якобы обошли конкурентов, много дел может сотворить.
      ul_vitalii
    6. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 12:52
      Не для шантажа, а чтобы раскрутить Россию на немыслимые по размером расходы, зная амбиции, аппетиты и фантазии роскосмоса.
      ШУРУМ -БУРУМ
      1. Esoteric Сегодня, 13:27
        Цитата: ШУРУМ -БУРУМ
        Не для шантажа, а чтобы раскрутить Россию на немыслимые по размером расходы, зная амбиции, аппетиты и фантазии роскосмоса.

        Амбиции России могут ограничиться запуском спутников-инспекторов с пучковым оружием на борту, для проведения переклички в ближнем космосе и определению "свой-чужой"... wassat
        Esoteric
    7. Geisenberg Сегодня, 13:18
      Цитата: Anarchist
      Вспомнили для шантажа. Но уверен, что что-то подобное уже есть и у них, и у нас. Надеюсь, что не у Китая...


      У Китая есть кое что похуже. Например 1.4 миллиарда человек только зарегистрированного населения.
      Geisenberg
    8. To be or not to be Сегодня, 13:19
      ""Вспомнили для шантажа.."
      Достали старую тухлую "РЫБУ" .
      To be or not to be
    9. KCA Сегодня, 15:09
      Вроде ИС-1 с безоткатной пушкой был успешно испытан в космосе, да и "Алмаз" планировалось вооружить, вероятно готовые или частично готовые истребители и орбитальная станция лежат где-то в закромах Родины, да и создать новые изделия на основе старых разработок не столь уж сложная задача
      KCA
  2. alkor Сегодня, 12:35
    Надеюсь, наши не поведутся, как прошлый раз.
    alkor
    1. Irokez Сегодня, 13:14
      Цитата: alkor
      Надеюсь, наши не поведутся, как прошлый раз.

      Всё уже есть. С-500 спутники наверняка шантажировать будет в ближнем да и дальнем может быть космосе. С-600 не за горами. )))
      Irokez
      1. jjj Сегодня, 14:07
        В советское время наши охладили пыл заокеанцев тем, что доказали им возможность выведения на орбиту в требуемые точки околоземного пространства "вагонов с гвоздями". При разрыве уничтожаются все космические объекты находящиеся на данных орбитах. Дешево и сердито. А аналоговая связь у нас еще сохранилась и вышки телевизионные на металлолом не пустили
        jjj
        1. Orionvit Сегодня, 14:31
          Цитата: jjj
          Дешево и сердито.

          Так то оно так, но в последний раз, когда американцы испытывали на орбите подобное оружие с металлическими шариками, то половину околоземного космоса своим мусором загадили.
          Orionvit
        2. BlackMokona Сегодня, 15:17
          Это не работает, вагон создаст слишком малую плотность частиц
          BlackMokona
    2. Григорий_45 Сегодня, 17:32
      Цитата: alkor
      Надеюсь, наши не поведутся, как прошлый раз

      а в прошлый раз повелись? what СОИ чуть не разорила самих янки
      Григорий_45
  3. НЕКСУС Сегодня, 12:37
    США намерены потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем.

    Похоже все таки Статус-6 воплотят в жизнь. А матрассы пусть на свои СОИ дальше тратятся.
    НЕКСУС
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:43
      Похоже все таки Статус-6 воплотят в жизнь.
      А я не был бы столь уверен в отсутствии подобных устройств в стратегически важных и уязвимых точках вокруг побережья США
      КВУ-НСвД
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:56
        Цитата: КВУ-НСвД
        А я не был бы столь уверен в отсутствии подобных устройств в стратегически важных и уязвимых точках вокруг побережья США

        Вы очень посредственно ознакомились с самой идеей Статуса-6. Одна из главных его изюминок-это то,что он очень эффективен против таких государств как США,КИТАЙ,ИНДИЯ, и стран Европы,и малоэффективен против РФ. Почему?Да потому что промышленная инфраструктура и города по большей части у нас не у побережья,а в глубине континента,в отличии от вышеперечисленных стран.
        НЕКСУС
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:09
          А я разве сказал что-то противоречащее этой концепции ? Я предполагаю , что глубоководные аппараты-мины с мощными ядерными фугасами вполне могут уже находиться возле побережья США . Препятствий для их изготовления , доставки , отдачи приказа на активацию в принципе нет . Вызывает вопросы их долговременное и безопасное функционирование в местах установки и гарантированное несрабатывание без команды . А так-то да - самый эффективный вариант применения - подрыв вблизи густонаселённых прибрежных зон или природных аномалий наподобие калифорнийского тектонического разлома . Жаль в Великие Озёра не засунешь . Хотя... smile hi
          КВУ-НСвД
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:15
            Цитата: КВУ-НСвД
            Вызывает вопросы их долговременное и безопасное функционирование в местах установки гарантированное несрабатывание без команды .

            Ну долговременное функционирование на точке вероятного подрыва и не обязательно...тут можно все сделать в режиме ротации.Один дрон месяца три постоял,на его место пришел другой,а этот на базу на тех осмотр. Все просто. При этом,такими дронами-ракетами можно оснастить любую нашу ПЛ и даже надводные корабли.
            НЕКСУС
            1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:27
              Просто мы вероятно недопоняли друг друга . Я считаю , что Статус - лишь развитие давней идеи о заблаговременной доставке Последнего Довода в США в виде закладок у побережья . Подводный дрон с яд. зарядом и практически неограниченым ходом - это в духе времени , технологий и подходит для оперативной "смены жертвы" . Я хотел лишь выразить сомнение что идея в первоначальном варианте не применена на практике feel wink
              КВУ-НСвД
    2. Burbon Сегодня, 12:55
      Цитата: НЕКСУС
      Похоже все таки Статус-6

      Это то же самое, что и СОИ...))
      Burbon
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:05
        Цитата: Burbon
        Это то же самое, что и СОИ...))

        Нет,от слова совсем. СОИ финансово и технологически не подьемна и сейчас,в отличии от бюджетного Статуса-6.Разработать ракето-торпеду для ПЛ куда дешевле,чем выводить спутники на орбиту или разрабатывать МБР,которая должна проходить ПРО и летать на дикие расстояния.При этом ,такая МБР зачастую стоит в шахте,местоположение которой знает супостат.А спутник можно и сбить. А теперь попробуйте обнаружить и перехватить дрон-торпеду,на глубине в километр. И на таких глубинах и ПРО не выстроишь.
        НЕКСУС
        1. Burbon Сегодня, 13:13
          Цитата: НЕКСУС
          Разработать ракето-торпеду для ПЛ куда дешевле

          дело не в цене, а в реальном неотвратимом ответе...и 600кг ракета (ЯБЧ) выпущенная с спутника - есть 100% попадание в цель нежели движение дрона под водой на больших глубинах и очень больших расстояниях, при этом может находится в неподвижном состоянии неизвестное кол-во лет и при этом оставаться в работе(ждать час Х)+ куда она попадает?просто подрыв в надежде все заразить радиацией и создать цунами?...гарантий мало....
          Burbon
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:25
            Цитата: Burbon
            дело не в цене, а в реальном неотвратимом ответе...и 600кг ракета (ЯБЧ) выпущенная с спутника - есть 100% попадание в цель

            Равно как и то,что этот носитель можно перехватить,сбить...
            А попробуйте перехватить или хотя бы засечь дрона-торпеду на таких глубинах.
            Цитата: Burbon
            при этом может находится в неподвижном состоянии неизвестное кол-во лет

            То есть ротацию вы совсем не учитываете? Оно пришло на место,подежурило три месяца-пол года и на базу на тех осмотр и возможный ремонт,модернизацию,а на его место приходит другой дрон.В чем проблема то? И такими дронами можно облепить все побережье США и Англии сравнительно бюджетно,а не выстраивать Звезду смерти,выкидывая триллионы долларов.
            НЕКСУС
            1. Burbon Сегодня, 13:33
              Цитата: НЕКСУС
              Равно как и то,что этот носитель можно перехватить,сбить...

              как? wassat как можно засечь и тем более перехватить ракету запущенную не с земли, а с дальней орбиты???тем более которая имеет 2-3 маха скорость , полет практически вертикальный, несет ложные цели и при этом маневрирует?
              Burbon
              1. НЕКСУС Сегодня, 13:36
                Цитата: Burbon
                как можно засечь и тем более перехватить ракету запущенную не с земли, а с дальней орбиты???

                Я не о ракете говорю,а о НОСИТЕЛЕ!
                Цитата: Burbon
                тем более которая имеет 2-3 маха скорость , полет практически вертикальный, несет ложные цели и при этом маневрирует?

                На это был дан ответ еще в Союзе...Противоракета Амур(А-135) не сбивает каждую БГ отдельно,она начиняется ЯЗ и подрыв происходит в космосе,образуя обширную зону,покрывающую область движения роя БГ.
                НЕКСУС
              2. НЕКСУС Сегодня, 13:47
                Цитата: Burbon
                как? как можно засечь и тем более перехватить ракету запущенную не с земли, а с дальней орбиты???

                Для этого была создана очень дорогущая ,и очень "глазастая" РЛС ДОН-2М,которая видит обьекты размером с тенисный мяч.
                А по поводу перехватить...2 маха говорите? wassat А-135(АМУР) разгоняется до 5км/с! и несут ЯЗ в 10 кт. Взрывом в космосе,на пути полета БГ супостата, покрывая площадь в 80 км.
                НЕКСУС
    3. To be or not to be Сегодня, 13:36


      """"Федерация наносит ответный удар !!!
      «Федерация» — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс» . Производится ОАО «РКК „Энергия“ им. С. П. Королёва»
      Шифр ОКР: «ППТ К» «Создание пилотируемого транспортного корабля нового поколения»
      Шифр составной части ОКР: «ППТК» (Ж И -1) Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы
      Летные испытания (ЛКИ-1) ПТК: - беспилотный полет ПТК на ОИСЗ в 2021 году; - беспилотный полёт ПТК со стыковкой тс МКС в 2023 году;
      - пилотируемый полет ПТК со стыковкой к МКС в 2023 году.
      КПТК должен обеспечивать:
      - запуски пилотируемых транспортных кораблей на околоземные и окололунные орбиты;
      - спасение экипажа в аварийных ситуациях на стартовом комплексе, на активном участке полета РКН, на этапе спуска в атмосфере и приземления; - обучение персонала для выполнения работ с лётными изделиями и наземным технологическим оборудованием, включая подготовку пусков КГЧ.
      Космическая головная часть должна быть унифицированной для полетов на окололунные и на околоземные орбиты.
      Пилотируемый транспортный корабль ПТК предназначен для доставки экипажа и полезного груза на окололунную или околоземную орбиты и последующего их возвращения на Землю.
      В процессе полета пилотируемый корабль должен обеспечивать:
      - перелет с околоземной орбиты на окололунную орбиту с использованием средства меж орбитальной транспортировки;
      - сближение и стыковку на окололунной (околоземной) орбите с элементами орбитальной лунной (околоземной) инфраструктуры;
      - функционирование в составе околоземной орбитальной или около
      лунной орбитальной инфраструктуры;
      - полет по окололунной/околоземной орбите в пилотируемом и беспилотном режимах;
      - переход с окололунной орбиты на траекторию полета к Земле;
      - затопление ДО в заданном районе Мирового океана;
      - спуск В А, штатную посадку ВА. обеспечивающую сохранность здоровья экипажа, точность приземления, а также пригодность ВА для дальнейшего использования.

      При выполнении полётов к Луне должно выполняться следующее соотношение численности экипажа, длительности автономного полёта ПТК и массы полезного груза:
      - численность экипажа - не менее 4 человек;
      - масса доставляемого/возвращаемого груза - не менее 100 кг;
      - длительность автономного полета к Луне, полёта по ОИСЛ и возвращения на Землю - не менее 30 суток;
      - длительность полета в составе элемента окололунной орбитальной инфраструктуры с учетом обеспечения ПТК средствами элемента окололунной орбитальной инфраструктуры в части СЖО, СЭС, СОТР и т.д. — не менее 180 суток при суммарной длительности полета не менее 190 суток.

      При выполнении полётов по околоземной орбите должно выполняться следующее соотношение численности экипажа, длительности автономного полёта ПТК и массы полезного груза:
      - штатная численность экипажа - 4 человека (должна обеспечиваться возможность размещения для спуска не более 6 человек);
      - масса: доставляемого/возвращаемого груза - не менее 500 кг;
      - длительность автономного полёта ПТК по околоземной орбите:
      1) при обслуживании ЭЗОИ - не менее 3 суток;
      2) при выполнении целевых полетов с экипажем 4 человека - не менее 14 суток; 3) при выполнении целевых полетов с экипажем не менее 2 Человек-не менее 30 суток;
      - длительность полета в составе элемента околоземной орбитальной инфраструктуры с учетом обеспечения ПТК средствами элемента околоземной орбитальной инфраструктуры в части СЖО, СЭС, СОТР и т.д. - не менее 365 суток.""

      Тут янки и заерзали..
      To be or not to be
      1. axxenm Сегодня, 19:44
        "Федерация" (ПТК НП) - несусветная глупость ,навязанная политиками ,которые заставили конструкторов концептуально копировать американские абсурдные бочки (исскуственно раздутые что бы в ответ на - "чем они лучше союза?" радостно ответить : 6-7 человек вмещают - не зря тратим деньги налогоплательщиков!!!) .
        То есть, те же грабли когда кремлевские старцы заставляли копировать шаттл.
        axxenm
        1. axxenm Сегодня, 20:23
          Ввиду того что КК федерация плод политического заказа,
          он очень неудачен по компоновке и концепции,
          и тут надо радоваться о задержках его реализации
          и надеяться что он никогда не будет создан.
          Для полетов к Луне и на орбиту Земли ,
          вполне достаточно Союзов,либо нового корабля повторяющего на новом тех уровне его концепцию.
          Хотя я считаю, что на орбите делать нечего
          - надо лететь сразу к Луне и делать там постоянную базу.
          Как только власть компрадоров и проституток сменится ,
          у нас появится второй Королев который
          сделает Россию безоговорочным лидером в освоении космоса,
          что потянет за собой развитие всей нашей страны.
          axxenm
  4. Геркулесыч Сегодня, 12:46
    Мы это уже проходили, и второй раз на эту лажу не купимся !
    Геркулесыч
    1. Serg65 Сегодня, 12:54
      Цитата: Геркулесыч
      Мы это уже проходили, и второй раз на эту лажу не купимся !

      laughing Вот и я сразу вспомнил знаменитую СОИ, американцы явно нас за дикарей держат!!!!
      Serg65
  5. Masya Masya Сегодня, 12:58
    по ходу пятый станок для печатания денежных знаков установили... не далее, чем вчера Трамп плакался, что США потеряли 7 трлн долларов в военных операциях на Ближнем Востоке... winkА тут в космос! сколько потеряют? recourse ню, ню...
    Masya Masya
  6. keeper03 Сегодня, 13:06
    В 70-80-х годах прошлого века СОИ во всю гремело у Американцев, видимо решили наступить на те же грабли ! am
    Если что, мы уже давно можем уничтожать спутники с орбиты, так что янкерсы уже проиграли войну, так и не начав ! lol
    keeper03
  7. DPN Сегодня, 13:14
    Да просто болтовня всё это ,ещё в школе говорили что ,ядерных запасов хватит что бы уничтожить всё живое на планете более 6 раз. Значит стоит только как говорят принять огонь на себя и ни США и в обще всё исчезнет. И после НАС дураков через тысячелетия вновь возродится ЖИЗНЬ на матушке ЗЕМЛЕ.
    DPN
    1. BABAY22 Сегодня, 17:00
      Видно давненько Вы школу закончили. 40 000 на конец 80-х и 1500 на день сегодняшний - это две большие разницы, как говорят в одном русском городе. Явно не хватает что б Землю уничтожить даже 1 раз.
      BABAY22
  8. фа2998 Сегодня, 13:19
    Цитата: alkor
    Надеюсь, наши не поведутся, как прошлый раз.

    Дело в том, что они программу прикрыли не только потому, что она дорогая, а потому что СССР мог аналогично ответить! А в этот раз у них может получится.Раньше у нас там работали ученики и соратники Королева, теперь Рогозин и своими "менеджерами".Уже 30 лет летаем на советском наследстве.Запускаем подводные спутники.Я США технологии здорово подтянули. А деньги-то напечатают, а мир (и мы в том числе) купим. sad hi
    фа2998
  9. ушкуйник Сегодня, 13:27
    Неплохая новость: "США намерены потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе"- Сказочные иллюзии США потребуют фантастических, неограниченных затрат, от которых не выдержат механизмы машин, печатающих "зеленые" бумажки, а если и выдержат, то столкнуться с дефицитом целлюлозы или с дефицитом зеленой краски. Россия, на этом долларовом буме, может укрепить свое финансовое состояние за счет валютных поступлений в виде золота, от импорта: древесных сучков, щепы, стружки и зеленки для выпуска бумажной валюты США.
    ушкуйник
    1. КondratКo Сегодня, 14:20
      "столкнуться с дефицитом целлюлозы или с дефицитом зеленой краски"
      Дефицита в терабайтах уже давно не существует, чем собственно умело пользуются п*сы, краска и целлюлоза больше не нужна, их заменили 0 и 1, большинство расчётов при оплатах производятся путём передачи информации с компа на комп. Компьютерный век для банкиров не паханное поле.
      КondratКo
  10. Anton Capucin Сегодня, 13:29
    Вот это поворот... Спутники и оборудование тоже на орбиту сами будут выводить? И они новую программу запустят, или на нежизнеспособной основе строить собираются? А долг им не жмет карман, или они от кого кредит под вот ЭТО хотят получить? Опять потратят лярд другой, и потом будут руками разводить? Молодцы короче, оптимисты по жизни))
    Anton Capucin
  11. askort154 Сегодня, 13:34
    Вот он сын " Кузькиной матери" !

    По данным западным внешних разведок, в 2016 г. " Статус" прошёл испытания, подтверждающие его расчётные характеристики. ( "Мировое обозрение").
    Как говориться - "За что купил, за то продал". yes
    askort154
  12. Vard Сегодня, 13:34
    Что характерно... наши которые бюджетные деньги пилят... детский сад на прогулке в сравнении теми кто в США... и я спокоен за нашу безопасность... они всё... повторяю, всё стырят и растащат...
    Vard
  13. лысова Сегодня, 13:36
    Открытым текстом --- " ... мы не можем ожидать успеха в борьбе в завтрашних конфликтах со вчерашним оружием " --- вот и вся их суть. Чтобы модернизировать оружие, нужны умы и время, в чём у них проблемы. А в космосе " гегемонить ", им не позволит не только Россия.
    лысова
  14. Altona Сегодня, 13:49
    Очередное бла-бла-бла. Нет сегодня прорывных технологий, которые США могут превратить в чудо-оружие. Все эти жалкие потуги и прыжки Мэттиса. Если мы возобновим программу СССР по "звездным войнам", то США будут рыдать в полном бессилии. Особенно когда на орбите будут летать космические бочки с пучковым оружием, титановыми ломиками. которые своей кинетической энергией разнесут США в хлам. Ну или группировки спутников, которые могут отключать, вернее превращать в космический мусор вражеские спутники.
    Altona
    1. Paranoid50 Сегодня, 19:46
      Цитата: Altona
      Очередное бла-бла-бла.

      Самое интересное в статье - картинка. yes Там,похоже, кто-то feel ушатывает Германию. laughing
      Paranoid50
  15. Lenivets2 Сегодня, 13:51
    Как состыкуется между собой:
    "США намерены потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает издание Express."
    и
    "При этом заметил, что миру необходимы специальные соглашения о контроле вооружений в космосе" ? what
    п.с. А фотка с лазером зачётная только поторопилась лет на 200-300 и мы её не увидим.
    Lenivets2
  16. APASUS Сегодня, 14:02
    Значит наступило время поднять в космос 60 тонн гвоздей.Одного взрыва такой вот бомбы хватит чтоб перетереть все спутники в опилки .Хотя не понятно как эти новости можно соотносить с попыткой американского бюджета урезать некоторые статьи обороны для экономии средств
    APASUS
  17. Fkjydjckfrgh Сегодня, 14:04
    Их звезды смерти кроме России и Китая на орбиту выводить некому.
    Fkjydjckfrgh
  18. капрал Сегодня, 14:36
    Пока не идет речи о том, что спутники будут уничтожать друг друга. Однако именно с их помощью можно наблюдать как за погодой, так и за полетами самолетов противника.

    Высоко сижу, далеко гляжу?
    А разве сейчас загоризонтные РЛС и уже существующая группировка спутников не делает то же самое? Или детализации не хватает?
    капрал
  19. Ураган70 Сегодня, 14:48
    Бешеный пес опять в кино ходил, на "Звездные войны", курнул в зале и воодушевился?
    Ураган70
  20. nnz226 Сегодня, 15:00
    Не препятствовать, а всячески поддерживать! Разорятся раньше!!! В 80-е годы пердунское Политбюро испужалось и влезли в гонку вооружений - плохо кончилось. А уже тогда мог случиться распад США на 50 отдельных государств, из-за рухнувшей экономики...
    nnz226
  21. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:05
    Спутник на картинке в Германию пиу-пиу)))
    Генерал Песчаных Карьеров
  22. armourer Сегодня, 18:18
    Ну что я вам говорил?!
    armourer
  23. Влад5307 Сегодня, 18:27
    Вот и все предпосылки для милитаризации космоса, а как сладко пели обещая не выводить боевые системы в космос, но почему-то от подписания договора о запрещении вывода б\с в космосе отказались! Глобальные лжецы все эти "дерьмократические партнеры"!
    Влад5307
  24. мерцание Сегодня, 19:06
    Представители Уолл-стрит : все пропало, все пропало гегемония уплывает из рук ... Пентагонище на тебя вся надежда.
    Пентагон устами Мэттиса: ну что сказать, плохи дела ... нужны бабки ... много бабок, воно и Трамп сказал на БВ 7 триллионов и то оказалось мало. Короче, нужны бабки, бабки , много бабок , еще больше ... Уолл-стритище с тебя не убудет ... иначе все трындец. yes
    Ну вот, что бедрому Уолл-стриту делать? request
    мерцание
  25. Swed Сегодня, 19:22


    В случае войны, всё это будет летать в виде космического мусора.
    Swed
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