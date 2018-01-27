США вспомнили о программе «Звездных войн» для победы над Россией и Китаем

Наши конкурентные преимущества во всех областях ведения войны — в воздухе, на земле и море, в космосе и киберпространстве — утрачиваются. Мы будем модернизировать наше оснащение, признавая, что мы не можем ожидать успеха в борьбе в завтрашних конфликтах со вчерашним оружием

США намерены потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает издание Express.— заявил министр обороны США.По словам Мэттиса, основное поле будущей войны будет в космосе. Пока не идет речи о том, что спутники будут уничтожать друг друга. Однако именно с их помощью можно наблюдать как за погодой, так и за полетами самолетов противника.Глава Пентагона выразил уверенность, что в космосе США удастся сделать все для сдерживания России и Китая. При этом заметил, что миру необходимы специальные соглашения о контроле вооружений в космосе, передает "Лента.ru".