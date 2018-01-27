22:03 27 января

США намерены создать новую самоходную чудо-гаубицу

В США начались работы по созданию самоходной гаубицы, которая должна превзойти все существующие в мире артиллерийские установки данного класса, сообщают американские издания Warrior Mave и National Interest.

По заявлению разработчиков, новая гаубица будет создаваться на базе существующей американской САУ - М109А7 "Паладин" и будет отличаться от предшественницы высокой скоростью передвижения и лучшей степенью защищенности.

США намерены создать новую самоходную чудо-гаубицу



Заявленная дальность поражения цели новой гаубицы будет составлять 70 километров.

Сейчас мы обладаем пушкой в 39 калибров, которая используется нашей армией с 1980-х годов. Мы ограничены в дальности стрельбы, и русские превосходят нас, так как могут стрелять на большие расстояния
- считает генерал-майор американской армии Дэвид Бассет.

Он также отметил, что установка более мощного артиллерийского орудия невозможна без создания нового шасси для бронемашины. Американские эксперты считают, что способность поражать цели на расстоянии до 70 километров - значительный скачок возможностей для артиллерии США.

Ранее высокоточные 155-мм артиллерийские снаряды, такие как "Экскалибур", позволяли наносить удары на 30 километров. Самоходная гаубица, способная поразить цели в 70-ти километрах, станет в один ряд с самыми современными наземными пусковыми установками тактических ракет, такими как M270 MLRS
- считают военные аналитики.

Использованы фотографии: http://www.army-guide.com/eng/
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 110

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  1. Geisenberg Сегодня, 13:23
    Самовнушение в стиле "я это сделаю" ... в итоге когда пукан треснет сменится на "это не я". Они уже лет 10 пугают всех тем, что сделают артилерийскую систему с радиусом действия 70 км и до сих пор как то не очень ...
    Geisenberg
    1. Sefevi Сегодня, 13:30
      "до сих пор как то не очень"
      ...Это не потому что американская промышленность так слаба и ничего не умеет, а потому, что тактика американцев заключается в нанесении превентивного авиационно- ракетного удара на гораздо дальних расстояниях, чем могут САУ и артиллерия. Но видимо,приоритеты изменились, и они стали обращать на это больше внимания. А " Паладин" хорошая машина. Но уже слегка подустарела.
      Sefevi
      1. bulvas Сегодня, 13:41
        Цитата: Sefevi
        ...потому, что тактика американцев заключается в нанесении превентивного авиационно- ракетного удара на гораздо дальних расстояниях, чем могут САУ и артиллерия. ...


        а тут С-400, Буки и Панцири, мало того, что в России стоят, так и по миру расходятся как горячие пирожки,
        и с авиацией как-то не так получается, как хотелось бы ...
        bulvas
        1. Владимир16 Сегодня, 13:52
          Цитата: Sefevi
          ...Это не потому что американская промышленность так слаба и ничего не умеет, а потому,..

          Обос.рались не потому, что экономика слаба, а потому, что понос laughing love
          Владимир16
          1. Монос Сегодня, 15:16
            Самоходная гаубица, способная поразить цели в 70-ти километрах, станет в один ряд с самыми современными наземными пусковыми установками тактических ракет, такими как M270 MLRS

            Вот, учитесь! Ещё к проектированию не приступили, а уже определили ей место в ряду лучшего вооружения! smile А вы наших разработчиков браните, когда они робко похвалят свои, уже проходящие испытания, разработки. negative
            Монос
            1. Alex777 Сегодня, 15:30
              Тут все просто - наша Коалиция - лучшая. Взяли ее параметры за ориентир - вот вам и одно из лучших орудий современности в американском исполнении. hi
              Alex777
              1. Shurik70 Сегодня, 17:31
                Во время 2-ой мировой Германия создала активно-реактивные снаряды
                Raketen-Granate 4341 калибра 280 мм, дальность составляла 87 км
                С1 калибр 210 мм дальность 200 км (конструктор Вольф Троммсдорфф)
                Правда точность была никакая, но с современной электроникой этот вопрос решаем
                Shurik70
          2. Салют Сегодня, 19:50
            интересно будет посмотреть
            Салют
      2. Kars Сегодня, 13:48
        Снять пушку с замволта,плюс снаряды по миллиону за штуку и всего деловой.
        Kars
        1. Geisenberg Сегодня, 16:23
          Цитата: Kars
          Снять пушку с замволта,плюс снаряды по миллиону за штуку и всего деловой.


          Пушку которой нет ???
          Geisenberg
          1. Kars Сегодня, 21:06
            Ну почему же,есть и пушка,есть снаряды.есть даже похороненный в 90 е крестоносец.непонятна только движуха с пиар акциями.
            Kars
      3. Лопатов Сегодня, 14:05
        Цитата: Sefevi
        Это не потому что американская промышленность так слаба и ничего не умеет, а потому, что тактика американцев

        ... заключается в следующей схеме: распилить деньги на разработку, а потом закрыть программу "ибо очень дорого получается". После чего вложить очередные миллиарды в очередную модернизацию старенькой М109, уже давно "скушавшей" свой модернизационный потенциал.
        Лопатов
      4. Серый брат Сегодня, 14:26
        Цитата: Sefevi
        А " Паладин" хорошая машина. Но уже слегка подустарела.

        "Слегка" - не то слово.
        Серый брат
        1. betta Сегодня, 14:45
          Это что современная техника? Какая же у них армия? belay
          betta
          1. Dreamboat Сегодня, 15:55
            Задымление после выстрела - . А это у них еще люки открыты!
            Dreamboat
          2. Deadушка Сегодня, 19:22
            Цитата: betta
            Это что современная техника? Какая же у них армия? belay

            у нас круче laughing
            Deadушка
        2. sabakina Сегодня, 14:57
          Сергей. я не понял, как этот бочонок, размером с банку консервированных греческих папайи (кстати, с Советского Союза не ел их. Они хоть существуют сейчас и где купить?) "угоняет" болванку" на такое расстояние?
          sabakina
          1. Кот_Кузя Сегодня, 15:23
            Это учебная стрельба, а не боевая. В реале они бы стреляли еще медленее и работали бы в противогазах.
            Кот_Кузя
          2. юра яковлев Сегодня, 15:27
            Это похоже на картузное заряжание. Гильзы, способной на обтюрацию пороховых газов не видно. Всё на уровне 19 века.
            юра яковлев
          3. Серый брат Сегодня, 17:22
            Цитата: sabakina
            "угоняет" болванку" на такое расстояние?

            На какое? Оно активно-реактивные на 30 км максимум кидает. И картузы у них разные - чем больше пороху насыпишь, тем дальше улетит ядро)))
            Серый брат
            1. sabakina Сегодня, 17:30
              Брат Серый, если в консервную банку 480мл можно насыпать пороху ровно 480 мл, то куды оно далёко улетит? Посмотрите видео, простая болванка. У нас такие дети в войну точили на станках!
              sabakina
              1. Серый брат Сегодня, 17:37
                Цитата: sabakina
                Посмотрите видео, простая болванка. У нас такие дети в войну точили на станках!

                Видел танковый патрон - он примерно такой же, однако снаряд улетает на 10 км.
                Не знаю как у американцев это дело реализовано, может патроны разные для разной дальности, а может сразу 2-3 закладывают чтобы снаряд дальше летел.
                Серый брат
                1. sabakina Сегодня, 17:51
                  Цитата: Серый брат
                  Видел танковый патрон
                  Мдя, остаётся узнать, что такое "танковый патрон". recourse
                  sabakina
                  1. Голован Джек Сегодня, 18:10
                    Цитата: sabakina
                    Цитата: Серый брат
                    Видел танковый патрон
                    Мдя, остаётся узнать, что такое "танковый патрон". recourse

                    Ога... и от какого танка.
                    Из наших унитар был на 55-ке. С некоторой натяжкой его можно обозвать, гм, "патроном" winked
                    А вот это - действительно эротично:
                    Цитата: Серый брат
                    ... может патроны разные для разной дальности, а может сразу 2-3 закладывают чтобы снаряд дальше летел

                    Кхм... "полна чудес могучая природа" belay
                    Голован Джек
                    1. Серый брат Сегодня, 19:46
                      Цитата: Голован Джек
                      Кхм... "полна чудес могучая природа"

                      Воистину.
                      Серый брат
                      1. Голован Джек Сегодня, 19:55
                        Цитата: Серый брат
                        может патроны разные для разной дальности...

                        ... и гранаты не той системы...
                        Цитата: Серый брат
                        ... а может сразу 2-3...

                        ... "патрона"...
                        Цитата: Серый брат
                        ... закладывают чтобы снаряд дальше летел

                        То, что вы зовете "патроном", назвается "зарядом". Либо, на вашей картинке - "картузом".
                        Вы электролампочку тоже "люстрой" зовете, наверное...
                        Голован Джек
        3. skomfit Сегодня, 15:26
          Какая там на фиг скорострельность,да экипаж после стрельб от такой задымлённости ищет в кустах воображаемых гонореек))))
          skomfit
        4. Безразличный Сегодня, 15:32
          Во времена Петра Первого так из пушки стреляли, только заряжали спереди. А по времени одинаково.
          Безразличный
        5. biron Сегодня, 15:46
          Посмотрел работу этого паладина такое говно в боевых условиях при такой стрельбе трупы гарантировано.
          biron
        6. Deadушка Сегодня, 19:28
          Серый братА " Паладин" хорошая машина. Но уже слегка подустарела
          "Слегка" - не то слово.
          у немцев круче... "негр" с лева от орудия вообще как неприкаянный стоит...
          при стрельбе и пришибить может laughing
          Deadушка
          1. Paranoid50 Сегодня, 20:01
            Цитата: Deadушка
            при стрельбе и пришибить может

            Да и без руки остаться - вполне. Чуть "зевнул" и оппаньки ! Когда первый раз увидел весь процесс стрельбы "панцергабы" изнутри,то стало слегка не по себе.
            Paranoid50
      5. Geisenberg Сегодня, 16:22
        Цитата: Sefevi
        "до сих пор как то не очень"
        ...Это не потому что американская промышленность так слаба и ничего не умеет, а потому, что тактика американцев заключается в нанесении превентивного авиационно- ракетного удара на гораздо дальних расстояниях, чем могут САУ и артиллерия. Но видимо,приоритеты изменились, и они стали обращать на это больше внимания. А " Паладин" хорошая машина. Но уже слегка подустарела.


        Скорее по тому, что никто и не занимался. А вторая причина по тому, что у них вообще своего ничего не останется скоро, в частности конструкторской школы.
        Geisenberg
        1. Korax71 Сегодня, 18:49
          Вот тут не совсем правы.по части конструкторских школ у них как раз все нормально.по ниокр из может только китайцы уделывают,но не факт.а вот с нашей конструкторской школой все намного интереснее.основы всех проектов современных-разработки бородатых годов СССР.
          Korax71
      6. Кент0001 Сегодня, 16:33
        При войне в папуасами-да, но если обороняющаяся сторона имеет глубоко эшелонированную систему ПВО, тогда.....думаю сами мысль разовьете.
        Кент0001
    2. влад66 Сегодня, 13:32
      США намерены создать новую самоходную чудо-гаубицу

      США уже столько чудес насоздавали, у мира головы вразнос пошли. request
      влад66
      1. cniza Сегодня, 13:49
        Привет Влад! hi drinks хотеть оно никому не вредно.
        cniza
        1. влад66 Сегодня, 14:08
          Цитата: cniza
          Привет Влад! hi drinks хотеть оно никому не вредно.

          Здрав Будь Виктор drinks hi Да ничего, кроме гадости от полосатых ожидать не приходится. drinks
          влад66
          1. cniza Сегодня, 14:09
            Так мы и не ждем , это соседи ждут.
            cniza
    3. sgazeev Сегодня, 18:50
      Цитата: Geisenberg
      Самовнушение в стиле "я это сделаю" ... в итоге когда пукан треснет сменится на "это не я". Они уже лет 10 пугают всех тем, что сделают артилерийскую систему с радиусом действия 70 км и до сих пор как то не очень ...

      Судя по картинке,наворочено на сумму превышающая стоимость Ф-35. hi
      sgazeev
  2. МИХАН Сегодня, 13:23
    К границам России переправят..? ну ну..
    МИХАН
    1. Geisenberg Сегодня, 13:24
      Цитата: МИХАН
      К границам России переправят..? ну ну..


      Скорее уж прям на границе построят ... или например в посольстве развернут ...
      Geisenberg
  3. 264 Сегодня, 13:23
    "Самоходная гаубица, способная поразить цели в 70-ти километрах"
    Них... чего себе...Артиллеристы-такое возможно?
    264
    1. Lenivets2 Сегодня, 13:38
      Я не артиллерист, но думаю такое возможно.
      Но только если снаряд будет реактивным и управляемым, а наведение по GPS cо спутников.
      И цена каждого снарядика будет безбожной.
      А в случае серьёзной заварушки спутники сгорят первыми и лафа закончится. hi
      п.с. ИМХО.
      Lenivets2
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:40
      В принципе это лишь вопрос 3-х вещей - калибра , прочности и износостойкости ствола-механизма , мощности метательного заряда . А проблема создания - в совмещении этих вещей в приемлемой массе орудия , немастодонтном шасси и перевариваемой цене . При отсутствии этих условий получается только вундер вафля
      КВУ-НСвД
    3. НЕКСУС Сегодня, 14:01
      Цитата: 264
      "Самоходная гаубица, способная поразить цели в 70-ти километрах"
      Них... чего себе...Артиллеристы-такое возможно?

      Заявлено,что Коалиция-СВ бьет именно на 70 км...
      НЕКСУС
    4. Dreamboat Сегодня, 16:16
      Более чем. Такое уже было, причем некоторые эксперементальные орудия перекрывали дальности 120 км.
      Почитайте, если интересно: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2251/
      Или здесь : https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Парижская_пушка
      Dreamboat
    5. Geisenberg Сегодня, 16:24
      Цитата: 264
      "Самоходная гаубица, способная поразить цели в 70-ти километрах"
      Них... чего себе...Артиллеристы-такое возможно?


      Активно реактивным снарядом наверняка возможно.
      Geisenberg
  4. Лопатов Сегодня, 13:25
    Это будет уже третья попытка 8)))))))))))).
    Блин, "дорогие" Крусейдеры к нынешнему времени уже полностью окупились бы.
    Лопатов
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:55
      Как давно известно американцы всегда находят правильное решение проблемы перепробовав все неправильные wink Станок пока позволяет
      КВУ-НСвД
      1. Лопатов Сегодня, 14:06
        Цитата: КВУ-НСвД
        Как давно известно американцы всегда находят правильное решение проблемы

        В американской артиллерии уже лет 50 выбирают исключительно неправильные решения.
        Лопатов
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:15
          Ну значит до правильных не дошло laughing А если серьёзно - то я считаю что беда американских многих разработок в том , что они видят решение возникающих в проектировании технических проблем в заваливании их долларами , а не в нестандартном подходе . Мысль , по-правде , не моя , а Роберта Хайнлайна (роман "Дверь в лето")
          КВУ-НСвД
          1. Лопатов Сегодня, 16:07
            Цитата: КВУ-НСвД
            Ну значит до правильных не дошло

            Были правильные решения. Много правильных. Но от них последовательно отказывались. Даже в отношении артиллерии других стран НАТО американская "суверенная" до невозможности
            Лопатов
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:26
    Ну бабло надо как то "отколупнуть". За нормальную систему с нормальными ТТХ "не рассщедрятся". Вот и обещания "сказочных чудес"...
    Горный стрелок
    1. Vard Сегодня, 13:38
      Вы совершенно правы... деньги, только деньги и ни чего кроме денег... а ещё снаряды... каждый по миллиону... это же как они наживутся...
      Vard
      1. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 15:10
        Прикольно то, что у них при этом не будет инфляции - жители Лондонграда уже взяли обязательства по покупке американских облигаций за счет сверхдоходов от нефти
        МИМО ПРОХОДИЛ
  6. tchoni Сегодня, 13:40
    Если вы, господа, поднимите подшивки ЗВО за ЛЮБОЙ год, начиная с 70 х, то вы увидите, что ВС США, с частотою, раз в пять лет затевали что то подобное, то на тему САУ, то на тему БМП, то еще какой универсальной бронеплатформы. Все заканчивается созданием опытного экземпляра и модернизацией уже имеющегося вооружения.
    tchoni
  7. gla172 Сегодня, 13:42
    ....надо подкинуть идею.... laughing
    gla172
    1. Geisenberg Сегодня, 16:24
      Цитата: gla172
      ....надо подкинуть идею.... laughing


      Это они уже давно украли ...
      Geisenberg
  8. Heterosigma Сегодня, 13:43
    вся эта техника не представляет большой угрозы для стран с серьёзной армией.Она покатит для борьбы с аборигенами которые не могут ответить ничем подобным.
    Heterosigma
    1. Чингиз Сегодня, 15:47
      Новинка сезона
      Чингиз
    2. Мих1974 Сегодня, 17:08
      Давно и много раз уже писал - как вы себе черт возьми представляете Войну американцев против "стран с серьёзной армией" без примеения ядерного оружия? Ну серьезно - кто эти "серьезные армии" на планете Земля?Ответ очевиден - Россия, Китай, Индия. Вот собственно и все "серьезные противники", у каждого есть ядерное оружие и ни кто из них не "постесняется" его применить. Собственно поэтому никаких проблем у мерики нет и не будет в плане плохого своего оружия ибо у них на выбор или Попуасы или третья мировая ядерная. fool
      Мих1974
  9. Стройбат запаса Сегодня, 13:45
    Как я понимаю, они еще башню расширят втрое, чтоб там не 2, а 6 негров-заряжающих бегало с картузами, запалами, банником... laughing laughing
    Стройбат запаса
    1. sabakina Сегодня, 15:07
      Иван, тогда это будет уже посылк...тьфу ты, ДОТ. laughing
      sabakina
      1. Мих1974 Сегодня, 17:10
        А вы загуглите "апохриней американского" ПТ_строения -Т-95 good belay laughing crying laughing
        Я долго думал что это больная фантазия "ямористов ВОТ", а оказалось - нет американцы действительно на столько неумные люди.
        Мих1974
        1. sabakina Сегодня, 17:16
          Миша, загуглил. Выдаёт ВоТ. Может по конкретней ссыль есть?
          sabakina
          1. Мих1974 Сегодня, 17:19




            вот почитать и поплакать https://brokgauz.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/38965
            2
            Мих1974
            1. Мих1974 Сегодня, 17:25
              Потом можете почитать отзывы в ВОТ, КАк бы смешно это не звучело, но именно обыгрыш данного чудовища в игре и позволил выявить те недостатки которые и не привели к принятию на вооружение и массовому производства. laughing Эта хрень про кажущейся убрености и "победюнстве" всего и вся - есть неповоротливая мееееедленая как эстонцы мишень. negative Даже без уничтожения ее авиацией и бюде она доберется до поля боя -ее банально объедут и отстрелят гученицу - фсе, можно сливать керосин, после этого ее можно брать как Мамонта в яме, голыми рукам и реально жарить. То естьпри сбитии гусениц - просто обложить ее дровам и поджечь good tongue
              Мих1974
              1. Korax71 Сегодня, 17:48
                На курской дугетбыло подбито всего два Фердинанда.один-фугасом,второй на мине.в западной Европе не был ни один подбит.либо сбитые гусеницы,либо кончившиеся боеприпасы.та же т 95 отличная машина,если ее правильно применять.в грозном в свое время с применением танков обращались по полной.но это не потому,что танк амно,а тактика изначально неверная.
                Korax71
                1. Мих1974 Сегодня, 18:07
                  Просто подумайте - что бронированее толстый танк или ДОТ? Почитайте как фашисту штурмовали в Крыму наши береговые батареи. Да - утомилсиь, да - кучу народу сложили, но взяли таки. Тоже самое но значительно легче и с Т-95, как только бы это убожество показалось на передовой на него бы устроили охоту, что с применением дивизионной артиллерии и аваиции.
                  И не смейте нам тут по ушам ездить с примером с Курской битвой. Это тот немногий момент когда фашисты временно смогли нас в танкостроении превзойти - Т-34-76 уже была слаба, а Т-34-85 еще в войска не поступила. А кто мне н верит - пусть задастся вопросом "раз такой замечательный ПТ Фердинанд , то какого черта их сразу после Курска вывели в Германию и НИКОГДА более на восточный фронт не отправляли?" Может гитлеровские фашисты были "тупые как я" или может они аргументировано видели в ней недостатки, которые никакими "танцами" нельзя был устранить?
                  Мих1974
            2. sabakina Сегодня, 17:34
              Миш, спасибо! drinks В ВоТ это создание хрен поцарапаешь! Я правда на таких уровнях редко играю, тем более после переворота на Украине...
              sabakina
              1. Мих1974 Сегодня, 17:46
                Вы просто - хрен это чудо в бою застанете, но если повезло - просто уезжайте на другой фланг, а "черепашидла" пусть от скуки дохнет. feel .Но смысл абсолютно верен - объехать и встать бортом good после чего "экипаж" вспоминает всеми мыслимым матюками яглицкого языка разработчиков этой вундервафли laughing
                Но я хотел сказать что матрасы ЭТО даже в железе собрали belay fool , этим дебилом не хватило мозгов что бы отвергнуть предложение еще на уровне идеи, не говоря об чертежах. negative
                Мих1974
  10. Кот_Кузя Сегодня, 13:45
    Ствольная артиллерия калибром 155 мм дальностью стрельбы 70 км? А че не все 700 км wassat ? Я бы еще поверил про 40 км с применением супер-пупер активно-реактивных снарядов с самонаведением, но вот 70 км это уже фантастика! Даже 203-мм пушка "Пион" с начальной скоростью 960 м/с, имеет дальность стрельбы с активно-реактивным снарядом на 47,5 км, при этом вес снаряда "Пиона" более чем в два с лишним раза тяжелее 155-мм снаряда, что кардинально сказывается на улучшении баллистики по сравнению с более легким снарядом.
    Кот_Кузя
    1. Лопатов Сегодня, 14:01
      Цитата: Кот_Кузя
      Ствольная артиллерия калибром 155 мм дальностью стрельбы 70 км?

      Вполне возможно. Итало-германский снаряд "Вулкано" из гаубицы 155/52 в неуправляемом варианте летит на 50 км, в управляемом на 80 км.
      Оба снаряда не имеют ни реактивного двигателя, ни донного газогенератора.
      Лопатов
      1. Кот_Кузя Сегодня, 14:11
        Цитата: Лопатов
        Оба снаряда не имеют ни реактивного двигателя, ни донного газогенератора.

        Бред! Такое невозможно. 152-мм пушка "Гиацинт" обычным снарядом без ускорителя с начальной скоростью 945 м/с имеет дальность стрельбы 30,5 км. Начальная скорость снаряда "Вулкано" 1500 м/с?
        Цитата: Лопатов
        Итало-германский снаряд "Вулкано" из гаубицы 155/52 в неуправляемом варианте летит на 50 км, в управляемом на 80 км.

        Если как вы написали, снаряд не имеет ускорителя, то как он может за счет управляемости полететь на 60% дальше чем без управляемости? То есть в этих снарядах как раз и есть ускорители, причем это уже даже и не снаряды, а больше ракеты, выпускаемые из пушки.
        Кот_Кузя
        1. Лопатов Сегодня, 16:16
          Цитата: Кот_Кузя
          Бред! Такое невозможно.

          И тем не менее, они долетают 8))) Просто они подкалиберные осколочно-фугасные, и посему имеют значительно более высокую начальную скорость.


          Цитата: Кот_Кузя
          Если как вы написали, снаряд не имеет ускорителя, то как он может за счет управляемости полететь на 60% дальше чем без управляемости?

          Легко. Просто у него траектория не баллистическая. Кстати, наши УАС тоже летят не по баллистической. Правда, там это связано с особенностями ГСН и допустимой высотой облачности.
          Лопатов
          1. Кот_Кузя Сегодня, 16:40
            Цитата: Лопатов
            И тем не менее, они долетают 8))) Просто они подкалиберные осколочно-фугасные, и посему имеют значительно более высокую начальную скорость.

            То есть они весят всего 10-15 кг и несут в себе 1-1,5 кг взрывчатки? А стоит игра свеч?
            Цитата: Лопатов
            Легко. Просто у него траектория не баллистическая. Кстати, наши УАС тоже летят не по баллистической. Правда, там это связано с особенностями ГСН и допустимой высотой облачности.

            То есть большая часть траектории летит в стратосфере? А в курсе ли вы, паны, что на высоте 10-18 км почти всегда бывают струйные течения по 50-100 м/с, которые ну ОЧЕНЬ повлияют на траекторию ваших ЛЕГКИХ ПОДКАЛИБЕРНЫХ снарядов? Немцы конечно стреляли стратосферными снарядами, но они стреляли снарядами в 10-15 раз тяжелее ваших, и баллистика их была кардинально лучшей легких как пушинка, подкалиберных 10-15-кг снарядиков.
            Кот_Кузя
            1. sabakina Сегодня, 17:18
              Кузя, если что, я за Вас! Они Ядрёны бомбу и то у фрицев спёрли. Нет у них мозгов, НЕТ!
              sabakina
              1. Korax71 Сегодня, 18:44
                В лучшем случае у фашиков уран и ученых сперли.а по части мозгов.что то я смотрю у нас много мозговитых,но вот автомобиль свой ни один нормальный построить не можем.а оборудование по добыче трудноизвлекаемых полезных ископаемых лучшее почему то тоже не у нас производят,хотя и добываем много чего.по части IT технологий лучше ваще умолчать.
                Korax71
            2. Лопатов Сегодня, 19:11
              Цитата: Кот_Кузя
              То есть они весят всего 10-15 кг и несут в себе 1-1,5 кг взрывчатки?

              Данных нет. Но явно более килограмма.

              Цитата: Кот_Кузя
              То есть большая часть траектории летит в стратосфере?

              Лопатов
        2. Мих1974 Сегодня, 17:13
          И что куда важнее - а что там от такого "снаряда" долетает ? %) Я понимаю и уважаю что 155, что 152, но вот за 80 от "снаряда" выгорит почитай все и долетит или "лимонка" или ни осколков а "картон". negative
          Мих1974
    2. Данте Сегодня, 16:11
      2С35 «Коалиция-СВ»
      Классификация Самоходная гаубица
      Вооружение
      Калибр и марка пушки 152-мм 2А88[2]
      Тип пушки нарезная гаубица
      Длина ствола, 52 калибров
      Боекомплект пушки 70 Углы ГН, град.360шт.
      Дальность стрельбы до 70км
      Пулемёт 12,7-мм Корд
      Данте
  11. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:52
    Они только намерены, а у России уже есть "Коалиция-СВ".
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:04
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Они только намерены, а у России уже есть "Коалиция-СВ".

      Пока только в прототипе...дай Бог к 20 году и серия будет. И у нее как раз и заявлена максимальная дальность в 70 км,что в паре с модернизированными Мста-С,очень даже весомый аргумент.
      НЕКСУС
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:03
        Две батареи уже есть, теперь осталось поставить на поток))

        А матрасники только репу чешут, чтоб нам такого сочинить, чтоб все ахнули, и побежали покупать, расталкивая конкурентов локтями laughing
        Генерал Песчаных Карьеров
  12. Геркулесыч Сегодня, 13:56
    Их бабло, пускай делают! Только вот чего мудрить -на шасси от паладина поставить более мощную и длиноствольную пушку! Правда, при выстреле она будет сильно раскачиваться, зато экипаж можно потом на флот перевести ибо на суше они уже вылечатся от морской болезни!
    Геркулесыч
    1. Мих1974 Сегодня, 17:15
      Уважаемый - помимо "раскачивания" у большой пушки" будет куда как большой откат. Посмотрите как "приседает" МСТА-С , а "паладин" от такой дуры что на "коалицию" поставили - или перевернеться feel или жопой" вкопается насмерть lol
      Мих1974
  13. APASUS Сегодня, 13:58
    В способностях американцев создать серьезное орудие я даже не сомневаюсь,но ...............сколько будет стоить разработка и это чудо инженерной техники по технологии "Стелс"? У американцев последнее время что не новинка то по стоимости что небоскреб
    APASUS
  14. Чичиков Сегодня, 14:18
    Вот так, успехи российского ОПК, без громких заявлений, ведут к необузданному расходу средств сверхдержавы,- за счет гонки вооружений. Вся логика в том, что на каждый наш рубль, им приходится вкладывать сотню долларов.
    Чичиков
  15. san4es Сегодня, 14:22
    hi ...Кино про разных САУ (с ТТХ)
    san4es
  16. Dez_mond Сегодня, 14:43
    https://www.youtube.com/watch?v=VNCUeItvovs) а у нас есть такие снаряды
    Dez_mond
    1. Geisenberg Сегодня, 16:25
      Цитата: Dez_mond
      https://www.youtube.com/watch?v=VNCUeItvovs) а у нас есть такие снаряды


      У вас много чего есть такого, что больше никому не нужно ...
      Geisenberg
  17. sabakina Сегодня, 14:46
    В США начались работы по созданию самоходной гаубицы, которая должна превзойти все существующие в мире артиллерийские установки данного класса

    Кто то в Германии в 1945-ом тоже грезил чудо-оружием. Чем это кончилось?
    sabakina
    1. Мих1974 Сегодня, 17:42
      они сделали МЫФ belay good laughing Нет, конечно ЭТО никуда не могло доехать и тем более воевать, но постойте рядом - доставляет. laughing А если почитать что там немецкий сумрачный гений учедил в "неразборном механизме крепления брони" - belay ооо это похлеще чем "шахматные катки" тигра, за которые танковые механики очень жаждяли в практологи переквалифицироваться lol
      Мих1974
  18. К-50 Сегодня, 14:47
    Помнится, жил такой почти 80 лет назад, Адольфик Гитлер, тоже всё с вундерваффе-чудо оружием носился, как с писанной торбой. В результате застрелился/отравился. Я ни на что не намекаю, но аналогии просматриваются. yes what laughing
    Придётся скоро и америку хоронить. lol laughing
    К-50
    1. Кот_Кузя Сегодня, 15:31
      Да дешевле и эффективнее эскадрилью штурмовиков отправить, которые сбросят на позиции врага за несколько секунд 50 тонн бомб и ракет, что равнозначно тысяче снарядов калибра 155 мм. Еще Черчилль смеялся над немцами, которые бредили ФАУ-2, ведь стоимость ФАУ-2 была дороже "Ланкастера", несшего на себе 4 тонны бомб и который еще имел очень неплохой шанс вернуться обратно, тогда как ФАУ-2 несла в себе только одну тонну взрывчатки.
      Кот_Кузя
      1. strannik1985 Сегодня, 19:57
        Цитата: Кот_Кузя
        Да дешевле и эффективнее эскадрилью штурмовиков отправить, которые сбросят на позиции врага за несколько секунд 50 тонн бомб и ракет, что равнозначно тысяче снарядов калибра 155 мм.

        Авиация поразит цель в любое время суток, в любую погоду, через секунды или десятки секунд после подачи координат?
        strannik1985
    2. Сепар ДНР Сегодня, 15:32
      Цитата: К-50
      Придётся скоро и америку хоронить.

      Давайте,не будем о похоронах америки...
      Четыре (ЧЕТЫРЕ !!!) года хороните доходящую укропию, и всё никак... То рубашка коротка,то ещё что-то мешает.
      Сепар ДНР
      1. К-50 Сегодня, 17:35
        Цитата: Сепар ДНР
        Четыре (ЧЕТЫРЕ !!!) года хороните доходящую укропию

        А что её хоронить? Сама скоро похоронится. там такой кипешь опять за кресло "президента" начнётся, когда Петю в сортир отправят, что можно спокойно попкорном запасаться. Вот мирных жалко будет, что под раздачу попадают, особенно женщин и детей. sad
        К-50
        1. Сепар ДНР Сегодня, 18:04
          Цитата: К-50
          А что её хоронить? Сама скоро похоронится.


          Повторюсь : Пресловутое "Скоро" ,мы слышим с 2014го...
          Сепар ДНР
      2. Мих1974 Сегодня, 17:59
        А простите ЧТО еще "живого" в Укрии осталось? Я не шучу и не глумлюсь, я реально не понимаю что в укрии есть от Страны: Закон - не существует, порносектор выносит и пинает ногами судью, убийц которые даже не отрицают совершенное убийство выпускают, грабежи, насилие, изнасилование - достигли уровня времен Петрюря и Махно, полиция - это уже не ПравоОхранительные органы, их уже местные зовут "полицайки", медицина - простите, но без мата (а мне уже нельзя а то под замок посадят) ничего написать нельзя, обучение - еще меньше чем про медицину можно написать. Да что там - главная структура, СБУ - уже почти открыто похищает и торгует людьми, когда там летом "пытались вернуть несколько км границы под контроль" belay -охринеть "кино и немцы" и это я не про Новороссию, это про Западную Украину. Может вна Украина есть банковская система - да да, после впаривания в государство обворованного банка коломойского можно даже не заикаться об банкоской системе.
        Признайте - Украина уже умерла (что бы они там в гимне не пели), но ее останки никто не хочет "трогать руками" ибо "воняет" и можно "заразится". negative Если вы считаете признаком "не умерла" - идущую гражданскую войну, то вы ошибаетесь, посмотрите на Ливию - там резня еще похлеще, но пока никто не хочет заняться "трупом Ливии", она так и "гниет" сама в себе. Собственно что вна Украина и происходит. Осталось совсем немного до внутреннего развала на "удельные области" по границам нациолнальных банд
        Мих1974
  19. Дормидонт Сегодня, 15:21
    Никакая вундервафля их уже не спасет
    Дормидонт
  20. Alex-a832 Сегодня, 15:56
    Если только по "Коалиции" технологии не спионерили, то долго возиться будут. Амерсы уже десятки лет не проводили наземных операций с самоходной артиллерией. Технологии по ортиллерии не развивали. Их тактика за последние десятки лет - нападение на значительно более слабого противника, которого можно безнаказанно отутюжить с воздуха, а затем мотопехоту и танки отправлять на зачистку того, что осталось. Деградировали.
    Alex-a832
    1. Geisenberg Сегодня, 16:26
      Там особо пионерить нечего. Просто грамотно сконструированная установка. Если б ы хотели давно бы себе такую же сделали.
      Geisenberg
    2. strannik1985 Сегодня, 20:10
      Цитата: Alex-a832
      Если только по "Коалиции" технологии не спионерили, то долго возиться будут.

      На стадии разработки у них все нормально, например модульные заряды для автоматического заряжания ещё на Крусейдерах появились. Проблема на стадии внедрения в серию, деньги поделить не могут.
      strannik1985
  21. Machete Сегодня, 17:12
    По моему скромному мнению, создавать "новейшее суперсовременное" оружие на базе устаревшего - это глупость.
    Надо новую платформу пилить. А это уже годы разработок.
    А так просто на новый распил похоже.
    Machete
  22. -ш- Сегодня, 17:12
    эээ,шо, опять? belay belay belay
    -ш-
  23. Вкд Двк Сегодня, 17:58
    Очень сильно подозреваю, что без стэлс- технологии не обойдутся.
    Браться за работу, стоящую менее мильяда- себя не уважать.
    Вкд Двк
  24. Мих1974 Сегодня, 18:22
    [media=https://ok.ru/video/41971944161] Вах что увидел - кто может пояснить шо за " чумоданы" коалиции на морду навесили? Вроде изнаачально и на парадах такого не было.
    Мих1974
  25. Berkut24 Сегодня, 18:53
    Даёшь сухопутный аналог F-35!
    Berkut24
  26. Chukcha Сегодня, 19:39
    Что-то ВОТ напомнило. )))
    1. Ходовая
    2. Противоосколочный подбой.
    А там глядишь и пуху добавят.
    Chukcha
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