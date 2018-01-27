22:00 27 января

Вертолёт ВВС США по ошибке расстрелял колонну иракских сил безопасности

Американский вертолет по ошибке обстрелял автомобили сил безопасности в районе Эль-Багдади в иракской провинции Эль-Анбар. Семь человек погибли, еще 11 получили ранения, сообщил телеканал "Ас-Сумария".

Вертолёт ВВС США по ошибке расстрелял колонну иракских сил безопасности


По его данным, под обстрел попали руководитель местной полиции, а также глава администрации, которые направлялись на встречу с шейхом местного племени.


При этом командование объединенных антитеррористических сил Ирака заявило, что в том районе проходила спецоперация по поимке террориста, которую с воздуха поддерживали силы международной коалиции. Уже когда она завершилась, из соседнего дома в силовиков бросили гранату, после чего произошло боестолкновение.

На обратном пути военные заметили с вертолетов скопление вооруженных людей, "нахождение которых не было заранее согласовано", и открыли по ним огонь.

Объединенное командование поручило провести расследование случившегося
— говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://gottstat.com/
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 82

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  1. leshiy076 Сегодня, 14:08
    Как же... Именно по ошибке...
    leshiy076
    1. 264 Сегодня, 14:21
      wink Бывает...У них это часто случается...
      264
      1. Anarchist Сегодня, 14:24
        Заметьте, глубокоуважаемый, что им за это ничего не будет! Ни в Uplay, ни соплей... Ведь всё было "исключительно" по ошибке! По исключительной ошибке...
        Anarchist
        1. влад66 Сегодня, 14:59
          Да уж супертеррорист, ради одного бармалея нужна поддержка с воздуха fellow
          под обстрел попали руководитель местной полиции, а также глава администрации, которые направлялись на встречу с шейхом местного племени.

          Вот и ответ, устранили напросто и все.
          влад66
          1. perepilka Сегодня, 16:13
            Цитата: влад66
            устранили

            Не факт. Их пилоты давно под наркотой, типа стресс снять. Видимо после Второй, передача опыта от люфтов и панцеров, но те амфетамины, хоть под шоколад маскировали.
            Так что вполне могли увидеть даже голливудские страшилки what
            perepilka
            1. Shurik70 Сегодня, 17:16
              О какой "ошибке" вы говорите?
              Американцы прямо сказали, что всё сделали правильно. В том районе шла войсковая операция, обнаружили вооружённых людей, чьё местонахождение не было согласовано, и шарахнули. Так что НИКАКОЙ ОШИБКИ. Пилотов ещё и поощрят за правильные действия. И разумеется никаких извинений перед иракцами, в крайнем случае выразят соболезнования.
              Shurik70
        2. Чёрный Сегодня, 17:09
          Иногда американцам приходится делать работу за своих подопечных из игил... laughing
          Чёрный
      2. Ныробский Сегодня, 14:26
        Цитата: 264
        wink Бывает...У них это часто случается...

        Если быть точным, то такое у них случается не часто, а постоянно. По ошибке они попадают по террористам - иногда.
        Ныробский
        1. Pirogov Сегодня, 14:44
          Цитата: Ныробский
          Если быть точным, то такое у них случается не часто, а постоянно. По ошибке они попадают по террористам - иногда.

          Сто % . Видимо иракцы прижали не тех кого следовало вот и получили так сказать в воспитательных целях.
          Pirogov
      3. БАРХАН Сегодня, 14:39
        Цитата: 264
        Бывает...У них это часто случается...

        Особенно когда трудно отличить силовиков от бандитов...
        БАРХАН
    2. Anarchist Сегодня, 14:21
      Fire Friends? What is it?
      Правда говорят, что с такими друзьями и враги не нужны!
      Anarchist
      1. 264 Сегодня, 14:25
        Правду говорят. hi И нам с "друзьями" надо аккуратнее быть,а то всё болгар да белорусов навязывает в друзья зомбоящик...
        264
        1. Anarchist Сегодня, 14:27
          Насчёт белорусов не соглашусь... У меня два одноклассника там работают! Хорошо к ним братья славяне относятся! А за Болгар согласен на все 100%! А вот тех, кто к нам хорошо относится, сербов, постоянно кидаем... Хотя они нас ни разу не предавали! Ни к тем избушка передом поворачивается...
          Anarchist
          1. 264 Сегодня, 14:37
            У меня в БЧ-3 половина дядек белорусов(хоть сами и русские)служили на пароходе,так они в открытую уже тогда говорили,как подопьют-когда же мы от вас,мол,отсоединимся... wink
            264
            1. Serg65 Сегодня, 14:46
              Цитата: 264
              У меня в БЧ-3

              Где и на чём служил? Да...и что такое шкентель?
              Serg65
              1. 264 Сегодня, 14:48
                Серёг...Ну проходили уже.......Ну,вот-Доволен? hi
                264
              2. perepilka Сегодня, 19:07
                Сказано же, на пароходе. БЧ-3 эт минно-торпедная, а шкентель, эт лебёдка ручная, ну, ещё на Крузенштерне вроде. Но тут видимо для поднятия на борт мин и торпедов belay , не минов конечно же, и в борт, а не на soldier
                perepilka
            2. влад66 Сегодня, 14:48
              Цитата: 264
              когда же мы от вас,мол,отсоединимся...

              А что только белорусы, мол когда отсоединимся? В те годы, кто только не отсоединялся, а как наследство СССР делили лучше не вспоминать, как по командировкам гоняли и что там было, а у тебя только белорусы виноваты. negative
              влад66
        2. Dym71 Сегодня, 14:36
          Цитата: 264
          болгар да белорусов навязывает в друзья зомбоящик...

          мне и белорусы и болгары братья без всяких ящиков, как и все славяне православные, а полюбившееся англосаксами "разделяй и властвуй" - до-лампочки negative
          Dym71
        3. sabakina Сегодня, 15:49
          Цитата: 264
          Правду говорят. hi И нам с "друзьями" надо аккуратнее быть,а то всё болгар да белорусов навязывает в друзья зомбоящик...

          Ээээ, про белорусов поаккуратней, а то забодаем. Дядьки у него видите ли...Не те значит дядьки.
          sabakina
        4. perepilka Сегодня, 16:37
          Цитата: 264
          белорусов навязывает в друзья

          Не навязывают. Просто брат, единокровный, гражданин Беларуси (Белоруссии), каждый год приезжает в отпуск на недельку и мы с ним вдумчиво беседуем, вдвоём, на три четверти русские поморы и на четверть чуваши, по рождению. И, внезапно стопроцентные славяне, ага laughing
          Эт, когда батя у деда спросил, как в атаку, мол чего кричали, дед и ответил, ура, да вперёд славяне.
          Мне, ну с армейки, наравне с батьками, вумный, аж , экзамены сдал, в институт поступил, сижу и заявляю, что чуваши, ваПЩе-та тюрки. Дед сказал не умничай и я очухался под столом.
          С тех пор я твёрдо усвоил, что если твой папа кузнец сельский, то с ним лучше не умничать, а чуваши-это славяне, по крайней мере те, что в Архангельской губернии request
          perepilka
    3. ul_vitalii Сегодня, 14:36
      С ПЗРК влупили бы по ошибке.
      ul_vitalii
    4. Маз Сегодня, 15:23
      Прибавили себе баллов в любви у иракских силовиков. Так держать.
      Маз
    5. сибиралт Сегодня, 16:22
      Ага. Ловили одного террориста с помощью военной авиацией? А "ядром" шарахнуть не пробовали?belay
      сибиралт
    6. Geisenberg Сегодня, 16:27
      Цитата: leshiy076
      Как же... Именно по ошибке...


      Ага 2 часа выслеживали и потом по ошибке завалили ...
      Geisenberg
  2. Владыка Ситх Сегодня, 14:08
    Та нет никаких ошибок. Американцы не глупые, как многим кажется.Они все делают в интересах своей страны. Поэтому расстреляли конвой, который двигался для ареста какого нибудь главы боевиков, спонсируемые Пентагоном или ЦРУ.
    Владыка Ситх
    1. cniza Сегодня, 14:12
      “Объединенное командование поручило провести расследование случившегося


      Но данные расследования будут засекречены.
      cniza
      1. bulvas Сегодня, 14:16
        Цитата: Владыка Ситх
        Та нет никаких ошибок. Американцы не глупые, как многим кажется.Они все делают в интересах своей страны. Поэтому расстреляли конвой, который двигался для ареста какого нибудь главы боевиков, спонсируемые Пентагоном или ЦРУ.


        Согласен, это с определенной целью

        Что-то не помню, чтобы американцы расстреливали по ошибке своих солдат

        Во всяком случае, далеко не так часто как "союзников"
        bulvas
        1. ul_vitalii Сегодня, 15:28
          А никто и не сомневается в их ошибаемости. Вот мы не ошибаемся, а на нас собак навешали с запасом на три года.
          ul_vitalii
  3. Чичиков Сегодня, 14:10
    Жаль, что никто не ведет статистику этих "ошибок". За последние 30 лет, они, поди уже уничтожили население небольшой страны.
    Чичиков
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:24
      Жаль, что никто не ведет статистику этих "ошибок". За последние 30 лет, они, поди уже уничтожили население небольшой страны.
      А по "плану" и не одной , и не маленькой am
      КВУ-НСвД
    2. askort154 Сегодня, 15:54
      Чичиков....Жаль, что никто не ведет статистику этих "ошибок". За последние 30 лет, они, поди уже уничтожили население небольшой страны.
      askort154
      1. askort154 Сегодня, 16:08
        Вот такая статистика "демократизации" неугодных стран для "исключительных". Этот список должен постоянно висеть в ООН. Но, увы....
        askort154
  4. APASUS Сегодня, 14:11
    Я все не пойму куда подевалась супер оптика,супер связь и все супер авиационные технологии из США ? Просто заметил вооруженных людей и прекратил сразу весь балаган? Кто тут баран ? Пилот или не такая уже это супер технология что различить не смог военнослужащих и бабаев ,а происходящее на земле не смог проанализировать
    APASUS
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:14
      он летел не над своей землей - поэтому это все пилоту в прикол
      с-т Petrov
      1. GRF Сегодня, 14:33
        Цитата: с-т Petrov
        он летел не над своей землей - поэтому это все пилоту в прикол

        Некисло в гостях то себя вести вот так...
        Хотя вот так и надо, что б союзники уважали, ценили и любили ). Наши интересы...
        Учится, учится и ещё раз учится!
        GRF
    2. капрал Сегодня, 14:26
      Цитата: APASUS
      что различить не смог военнослужащих и бабаев

      Да они там все на одно лицо.
      капрал
      1. APASUS Сегодня, 15:04
        Цитата: капрал
        Да они там все на одно лицо.

        Ну не все,американцы снабдили новую иракскую армию своей формой ,оружием и техникой.Но это не означает что пилот не мог запросить штаб для выяснения происходящего,все в стиле американцев.Сперва разбомбили ,а потом выяснили что произошло,так же выясняют со свадьбами,похоронами,школами и госпиталями!
        APASUS
  5. Александр69 Сегодня, 14:14
    Интересно, наши бы сначала запросили всех, кого можно, а эти сразу стреляют. Мало все-таки у них боевых потерь, мало....за войну должны получать по-полной
    Александр69
  6. razved Сегодня, 14:17
    Цитата: leshiy076
    Как же... Именно по ошибке...

    Все правильно, когда такие "ошибки" становятся системой, это уже целенаправленные акции. Если только это не полное отсутствие профессиональной подготовки амеровояк, но не особо в это верится...
    razved
  7. капрал Сегодня, 14:18
    скопление вооруженных людей, "нахождение которых не было заранее согласовано"

    Нелепая случайность. request Бывает.
    капрал
  8. Николай Прохожий Сегодня, 14:23
    И чёрт с ними. С теми и с другими... Нечего скапливаться без согласования.
    Николай Прохожий
    1. ul_vitalii Сегодня, 15:32
      Ага, больше трёх не собираться, не пить, не курить, не выражаться.
      ul_vitalii
      1. sabakina Сегодня, 15:57
        Цитата: ul_vitalii
        Ага, больше трёх не собираться, не пить, не курить, не выражаться.

        Ага, точно!
        sabakina
  9. Masya Masya Сегодня, 14:24
    По его данным, под обстрел попали руководитель местной полиции, а также глава администрации,

    естественно "ошибка", но я понимаю так, что попали именно те, кто и был целью...
    Masya Masya
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:42
      Они там столько наплодили согласованых и несогласованых , что сами ничего не понимают где враг человечества или выкормыш своих каких -то спецслужб . Поэтому шмаляют по принципу -" все они на одно лицо и их не убудет "
      КВУ-НСвД
    2. Anarchist Сегодня, 14:42
      Мариша, после этого заявления, Я бы вам не советовал покидать нашу родину... Янки исключительно злопамятные...
      Anarchist
      1. Комментарий был удален.
      2. Masya Masya Сегодня, 15:36
        удалили- За что?????? belay
        Masya Masya
        1. perepilka Сегодня, 17:10
          Цитата: Masya Masya
          удалили- За что??????

          Вопрос неверный!
          Поскольку это ВО, то принимайте как новую вводную и планируйте дальнейшие действия, чтоб нанести максимальный урон и избежать неоправданных потерь laughing Удачи! drinks
          perepilka
          1. Masya Masya Сегодня, 17:17
            тактика и практика... а удачи нам всем!!! спасибо!!! love
            Masya Masya
            1. perepilka Сегодня, 17:25
              laughing Служу России!
              perepilka
  10. Heterosigma Сегодня, 14:28
    почему бы ООН не ввести санкции (сарказм) не надо все и так спят и видят когда грохнется эта нация идотов.Весь мир ждёт просто молчат пока сша обладают силой.Но всё измениться.В любом случае этот гопник уже поднадоел этой планете.
    Heterosigma
  11. МИХАН Сегодня, 14:28
    США все равно было кого мочить ,что во Вьетнаме и тем более на БВ..Пусть русских попробуют !
    Слабо ?
    МИХАН
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:36
      При высокой вероятности получить в ответку по соплям они "на енто пойтить неможуть " , потому как придёться или утереться или драться по-взрослому
      КВУ-НСвД
    2. Burbon Сегодня, 14:40
      Цитата: МИХАН
      .Пусть русских попробуют !
      Слабо ?

      турки попробовали и у них получилось...и??....что ты Виталька сделал в ответ?...проглотил пилюлю?
      Burbon
      1. Svarog51 Сегодня, 16:25
        Дима, hi А Вы не пробовали свои мысли по данному вопросу выложить, а не цепляться к мнению Виталия. Пилюлю то мы все вместе проглотили и Вас это тоже касается. Вот применить такую бесцеремонность и потом сделать глупый вид - типа ну ошиблись, с кем не бывает, было бы не плохо.
        Svarog51
  12. лысова Сегодня, 14:35
    Давно пора всему ближнему востоку и северу Африки объединиться и выгнать американцев со своих земель. Все это понимают (ну почти), и ничего не предпринимают. Одним словом мазохисты.
    лысова
  13. Ураган70 Сегодня, 14:40
    Уж что-что, а это они могут!
    Ураган70
  14. samarin1969 Сегодня, 14:43
    Когда вместо натовских дронов на Донбасс прилетят штурмовики такие ошибки станут "неизбежными".
    samarin1969
  15. Ураган70 Сегодня, 14:43
    Цитата: лысова
    Давно пора всему ближнему востоку и северу Африки объединиться и выгнать американцев со своих земель. Все это понимают (ну почти), и ничего не предпринимают. Одним словом мазохисты.

    С кем объединиться? Всему БВ не удастся, там еще сионогосударство имеется, кстати, союзник тех, кого вы предлагаете выгнать...
    Ураган70
  16. san4es Сегодня, 14:48
    Вертолёт ВВС США по ошибке расстрелял колонну иракских сил безопасности

    am ..."Через тепловизор шевронов не видать, а пошмалять-то охота.." wassat

    май 2017
    san4es
    1. sabakina Сегодня, 16:05
      Санчо, прЮвет! Слушай, ну ты зверь! Чем они там лупят?
      sabakina
      1. san4es Сегодня, 16:50
        Цитата: sabakina
        ...Чем они там лупят?

        Привет Слав!...Похоже из пушки развлекаются wassat
        — 30-мм пушка M230 Chain Gun
        -Калибр 30х113 мм
        -Длина 1,68 м
        -Масса 57,5 кг
        -Скорострельность 600-650 выстрелов в минуту
        -Начальная скорость снарядов 805 м/с
        -Привод электрический
        -Боеприпасы:
        -патрон с осколочно-фугасным снарядом М799, снаряжение: 43 г взрывчатого вещества;
        -патрон с бронебойно-кумулятивным снарядом M789 с бронепробитием около 300 мм гомогенной брони.
        san4es
    2. Svarog51 Сегодня, 16:42
      Саня, приветствую hi
      "Через тепловизор шевронов не видать, а пошмалять-то охота.."

      В точку! Пацаны опасаясь отца, спрятались за сарай травки курнуть, а тут исключительные НАРами всех накрыли. negative
      Svarog51
      1. san4es Сегодня, 17:07
        Цитата: Svarog51
        ///спрятались за сарай курнуть

        Привет Серёг...Они и сами-то, не прочь "полетать"... bully
        san4es
        1. Svarog51 Сегодня, 17:15
          Вот почему то в данном случае мне очень хочется пацанам веточку "Вербы" передать, чтоб было чем отмахиваться. wink
          Svarog51
  17. Геркулесыч Сегодня, 14:53
    Сбивайте все американские вертолеты и самолеты! Просто сбивайте, и не извеняйтесь!
    Геркулесыч
  18. rotmistr60 Сегодня, 15:00
    под обстрел попали руководитель местной полиции, а также глава администрации
    Наверное глава администрации с начальником полиции слишком самостоятельными стали вот и случилась "ошибка".
    rotmistr60
  19. mavrus Сегодня, 15:07
    Цитата: 264
    У меня в БЧ-3 половина дядек белорусов(хоть сами и русские)служили на пароходе,так они в открытую уже тогда говорили,как подопьют-когда же мы от вас,мол,отсоединимся... wink

    Дураков везде хватает. Работал как-то с дальнобойщиками: украинцы, прибалты-русскоязычные и белорусс один затесался. Так он своих соплеменников крыл почём зря, говорит всю Европу вдоль и поперек проехал, везде хохлы с прибалтами, в белоруссов единицы... Те ему отвечают... так это же хорошо, что у вас дома работу найти можно, а он батьку кроет, на кой черт он эти рабочие места создаёт... Надо же как все в Европу ломиться. Вот и не знаешь, что и думать.
    mavrus
  20. Советчик Сегодня, 15:14
    Почему на этих ошибках другие страны не учатся?
    Советчик
    1. МИХАН Сегодня, 15:19
      Цитата: Советчик
      Почему на этих ошибках другие страны не учатся?

      У этого чуда в ластах спроси , он меня достал всезнайка..! Я серьезно ..
      Цитата: Burbon
      турки попробовали и у них получилось...и??....что ты Виталька сделал в ответ?...проглотил пилюлю?
      МИХАН
    2. sabakina Сегодня, 16:10
      Цитата: Советчик
      Почему на этих ошибках другие страны не учатся?

      Вы про Израиль? wink
      sabakina
  21. Дормидонт Сегодня, 15:20
    Карма у их порченая
    Дормидонт
  22. Machete Сегодня, 15:30
    И ведь ни черта не координируют свои действия. Одно слово, исключительные...
    Machete
  23. Vard Сегодня, 15:31
    Ну... как это... в полку людей люто ненавидящих Америку прибыло... Пока крови нет можно любой вопрос уладить... а теперь приходи кто хочешь... и не выдадут...
    Vard
  24. sabakina Сегодня, 15:40
    проходила спецоперация по поимке террориста, которую с воздуха поддерживали силы международной коалиции
    Заметьте, это на ОДНОГО террориста. А сикоко сил им понадобится на одного русского солдата?
    sabakina
    1. Svarog51 Сегодня, 18:57
      Слава, hi Ну ты заведомо не решаемую задачу поставил. Они не могут просчитать действия Русского солдата.
      Svarog51
  25. anjey Сегодня, 16:10
    Цитата: 264
    Правду говорят. hi И нам с "друзьями" надо аккуратнее быть,а то всё болгар да белорусов навязывает в друзья зомбоящик...
    По вашему так дружить только с Рабиновичами ???? То бишь с вами? А для Ближнего Востока сейчас очень актуальным становится старый девиз -"янки гоу хом !!!!" Этот звездно-полосатый слон ,сша, скоро просто доломает БВ лавку...
    anjey
  26. Радио-няня Сегодня, 16:44
    ]"....спецоперация по поимке террориста, которую с воздуха поддерживали силы международной коалиции... " Не хило они одного т"террориста?" ловят! А чё ядрен-батоном не жахнули ? Чё мелочится то?!
    Радио-няня
  27. gla172 Сегодня, 17:12
    ....по ошибке ли?....как знать...
    ...у этих бандерлогов просто нет ,ни совесть ни чести....в отличии от Русских офицеров и солдат....
    gla172
  28. МРоманович Сегодня, 17:16
    Цитата: Pirogov
    Сто % . Видимо иракцы прижали не тех кого следовало вот и получили так сказать в воспитательных целях.

    Вот это самая реальная версия произошедшего.
    МРоманович
  29. faterdom Сегодня, 17:49
    Это как-то маловато будет. Вот когда при Дабье, после той знаменитой пробирки в ООН, британцы искали ОМП где-то в Басре, а американцы в остальном Ираке - вот тогда американцы бритишам по ошибке насыпали, неслабо так. Вот тогда - порадовали... А сейчас так себе, слабовато...
    faterdom
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