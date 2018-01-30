Добро пожаловать отсюда!

Увидел на одном из интернет-форумов такую формулировку приглашения и приятно удивился, как прекрасно оно характеризует нынешние взаимоотношения Украины и «всего западного сообщества», которое до недавнего времени новорождёнными европейцами обозначалось не иначе, как «весьмирснами!». Спасибо тебе, мил человек (автор сей фразы), за гениально сформулированные слова и да пребудут дни твои в благополучии и радости!



Так, а что там с цэевропеской страной, без которой, до недавнего времени, не мог быть счастливым и, самое главное, развитым весь западный мир и каждый европеец, просыпаясь, в первую очередь, думал: «А что я сегодня сделал для Украины?» и не в силах был проглотить традиционный французский круассан с традиционным венским кофе под музыку Моцарта или Бетховена, пока не находил ответа на этот животрепещущий вопрос?



А произошла какая-то непонятная и не укладывающаяся в голове каждого просвещённого украинца (а, как мы знаем, все украинцы, это самые просвещённые люди на планете - современные свидомые историки соврать не дадут) трансформация. Вроде бы - и деньги есть, но их, как бы и - нет! Как говорил один из моих юношеских товарищей: «ПроМблема!». Прям, как у Винни-Пуха, который ломал голову над задачей – горшочек и мёд. Вот эту «промблему» и пытается решить вся украинская «елита», наскребённая по сельским сусекам и по нацистским сборищам, отмытая от собственной мочи, приодетая (т.к. клятый «Беркут» на Майдане последнее исподнее (бывало!) срывал - Гаврилюк соврать не даст) и выпущенная в вольер под названием ВРУ (Верховная Рада Украины). Но инструментов у этой «елиты» совсем не много. Точнее – никаких, кроме как сделать скорбное лицо, вытянуть перед собой руку ладонью кверху (лучше две и, чтоб ладонь была с лопату) и заученно произносить фразу Кисы Воробьянинова про шесть голодных дней. До какого-то времени прижимистые европейские политики ещё сбрасывали в эти подставленные раньше ладони некие суммы в надежде получить такие же некие выгоды, но вдруг осознали, что украинский «Киса» - Порошенко их банально разводит, как лохов. Оказывается, под жёванным, кургузым пиджаком «харант украинской конституции» прячет миллиардное личное состояние, а скорбное выражение лица – так это с непроходящего бодуна.





И вот тут-то, уже европейские, элитарии гневно и раздражённо стали подносить к порошенковскому носу вполне по-хохляцки дулю и выставлять этому носу дополнительные условия, попутно артикулируя, но не произнося вслух слово «нах…». Условия, прямо надо сказать, идущие вразрез с представлениями Пэтро Олэсийовыча о справедливости и в самом начале он был даже обескуражен, но, хорошо прикинув «пляшку» к губам, решил принять «хоть чёрта лысого», но дать стране, измождённой в борьбе с виртуальным агрессором, какую-то, но передышку. Ну, а что прикажете делать, когда ЕСовский чиновник, а конкретно – посол Хъюг Мингарелли, глядя холодными, чиновничьими глазами прямо в наивные глаза младоцэевропейского сообщества, давая интервью киевскому журналу «Фокус» заявил, что Брюссель, вроде, не против самостоятельности и «гидности» украинцев, но:



«На последнем саммите Восточного партнёрства президент Порошенко заявил президенту Юнкеру, что Украина хотела бы получить новый пакет макрофинансовой помощи. Эта заявка изучается Еврокомиссией. Если будет принято позитивное решение и, если его поддержат Совет Европы и Европарламент, тогда Еврокомиссия начнёт обсуждать конкретные условия с Украиной. В любом случае это займёт месяцы. Без выполнения Украиной программы сотрудничества с МВФ на помощь от ЕС рассчитывать не стоит»,

Т.е. – На вопрос: «А можно вначале стулья, а потом деньги?» Мингарелии простодушно ответил: «Конечно можно! Но деньги - вперёд!», тем самым указав уже привычное направление хотелкам украинцев.



Ладно, проехали этот досадный эпизод. Чиновник ЕС, конечно, поступил не корректно, выразившись о полной подчинённости воли незалежной нэньки воле Брюсселя. Может в других европейских властных коридорах ждут украинцев братские объятья СТАРОевропейцев? Конечно… Ждут, чтобы дружески обнять за плечи, развернуть от двери заседания и корректно попросить не мешать принимать решения взрослым дядям. Хорошо, что пендаля не снарядили, когда украинские представители попытались проникнуть на заседание по вопросу ситуации на тему «Как нам убедить Россию вернуться в ПАСЕ и захватить с собой денежек на взнос?». Конечно, украинские делегаты в святом гневе пытались прорваться на открытое заседание, но им сказали, что данный вопрос будут решать без них и, вообще – «Вас тут не стояло». Само-собой, украинских патриотов такое отношение к ним не могло не возмутить и они излили во всевозможных бложиках и постиках целые потоки жидкого гнева, но Брюсселю ведь не привыкать посылать нищебродов в известных всем направлениях – снова: «нах..» и уже более бесцеремонней.



Но западные политики дорожат своим лицом и реноме, и они бы это лицо потеряли, если бы не вылили объёмный ушат комплиментов на голову його Высокоповажности из незалежной. А на такое полномочий достаточно только политику, по политическому весу равного Порошенко. Конечно это Дональд Трамп! И за Дональдом – не заржавело. Почти за месяц до начала давосского экономического форума светило дипломатии Климкин заявил, что встреча Порошенко и Трампа на «полях» форума – дело само-собой разумеющееся. Это дружно подхватили и всевозможные блогеры, и прочие желающие проявить своё почтение высокоповажной персоне – Президенту Украины. За пару недель до форума уже с металлической уверенностью все дружно голосили, что Трамп жаждет встречи с Порошенко и ему никак не укрыться от братских объятий мешковатого, но жутко симпатиШного главы древнешумерского государства. Хоть пресс-служба Трампа и попробовала опровергнуть эти слухи, но кто ж их слушать будет! Сказал Климкин, что встрече быть, стало быть – будьте добры – деньги с собой несите потому, как по-другому Пётр Олэксийовыч с вами говорить не изволит. Неким Пономарём сия встреча была анонсирована как «мегаважное событие»! Но – не заладилось. А может у Дональда просто не оказалось карманных денег для поддержания экономики могучего, молодого европейского государства и он изящно уклонился от объятий, передав извинения через Тиллерсона.



Огорчаться ли от этого пустяка Петру Алексеевичу? Да ни в жисть! И он, конечно, не огорчился, а даже многократно поблагодарил всех за поддержку и понимание, натужно поулыбался на камеры, призвал всех создать коалицию против России и отправился царствовать-государствовать «своим народом», как он назвал своих холопов в одном из давосских интервью. Мне кажется, встречи прошли в обстановке дружеского и полного взаимопонимания и давосские визави Порошенко, к которым он привычно приехал за деньгами, с облегчением, глядя ему в спину, пожелали ему доброго пути. Скатертью дорога, уважаемый панэ Прэзыдэнт!

Автор: Есаул



