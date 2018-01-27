Курды заявили, что сбили турецкий вертолет в Африне
"Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, сбили турецкий вертолет в сирийском Африне, передает РИА Новости сообщение представителя SDF.
В тоже время турецкие военные заявляют о ликвидации с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне 394 бойцов курдских формирований и "Исламского государства"*, а также об уничтожении ВВС 340 целей.
Военные действия продолжаются в плановом режиме, добавили в Генштабе.
Турция с 20 января проводит в кантоне Африн на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов. К ней присоединились боевики оппозиционной "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил турецкое вторжение, обвинив Анкару в посягательстве на суверенитет Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности страны.
Исламское государство* - террористическая группировка, запрещенная в России
В окрестностях сел Кявре Кяр и Батмане сбит турецкий вертолет— сказал он по телефону.
архивное фото
В тоже время турецкие военные заявляют о ликвидации с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне 394 бойцов курдских формирований и "Исламского государства"*, а также об уничтожении ВВС 340 целей.
Вооруженные силы Турции потеряли трех погибшими, 30 военных получили ранения. Со стороны "Свободной сирийской армии" погибли 13 бойцов, 24 ранены— говорится в заявлении турецкого генштаба
Военные действия продолжаются в плановом режиме, добавили в Генштабе.
Турция с 20 января проводит в кантоне Африн на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов. К ней присоединились боевики оппозиционной "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил турецкое вторжение, обвинив Анкару в посягательстве на суверенитет Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности страны.
Исламское государство* - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://www.carcrashes.video/
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