22:03 27 января

Курды заявили, что сбили турецкий вертолет в Африне

"Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, сбили турецкий вертолет в сирийском Африне, передает РИА Новости сообщение представителя SDF.

В окрестностях сел Кявре Кяр и Батмане сбит турецкий вертолет
— сказал он по телефону.

Курды заявили, что сбили турецкий вертолет в Африне

архивное фото



В тоже время турецкие военные заявляют о ликвидации с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне 394 бойцов курдских формирований и "Исламского государства"*, а также об уничтожении ВВС 340 целей.

Вооруженные силы Турции потеряли трех погибшими, 30 военных получили ранения. Со стороны "Свободной сирийской армии" погибли 13 бойцов, 24 ранены
— говорится в заявлении турецкого генштаба

Военные действия продолжаются в плановом режиме, добавили в Генштабе.

Турция с 20 января проводит в кантоне Африн на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов. К ней присоединились боевики оппозиционной "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил турецкое вторжение, обвинив Анкару в посягательстве на суверенитет Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности страны.

Исламское государство* - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.carcrashes.video/
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Комментарии 32

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  1. svp67 Сегодня, 17:42
    Осталось дождаться ВИДЕО, что бы понять, кто ж из двух сторон прав
    svp67
    1. Rusland Сегодня, 17:45
      Турецкие вертолётчики непуганные, вполне могли нарваться и на стрелковое оружие.
      Rusland
    2. g1v2 Сегодня, 17:46
      Курды уже выложили за последние дни десятки видео о уничтоженных якобы турецких самолетах , вертолетах и танках. Только все они пока оказались фейками. Даже с Донбасса фотки есть, которые курды выдавали за убитых турецких солдат. Тч теперь уже им все равно никто не поверит. Даже если они вдруг выложат правдивое фото.
      g1v2
      1. cniza Сегодня, 18:01
        Информационную войну никто не отменял.
        cniza
      2. PSih2097 Сегодня, 20:44
        Цитата: g1v2
        Курды уже выложили за последние дни десятки видео о уничтоженных якобы турецких самолетах , вертолетах и танках.

        ну в 16 году они из "иглы" "кобру" спустили на землю...
        PSih2097
    3. q75agent Сегодня, 17:55
      подписался на курдский канал в ytube , с танком они быстро видео выложили , ждем с вертолетом
      q75agent
      1. ul_vitalii Сегодня, 17:59
        Ведите дальнейшее наблюдение, о результатах докладывайте на эту ветку. hi
        ul_vitalii
        1. q75agent Сегодня, 18:18
          Так точно :soldier
          q75agent
      2. APASUS Сегодня, 18:40
        Цитата: q75agent
        подписался на курдский канал в ytube , с танком они быстро видео выложили , ждем с вертолетом

        Уже выложили ,только турки сразу завопили о фейке
        APASUS
      3. Саша Крымский Сегодня, 19:45
        Леонид Млечин о курдах
        [media=https://m.youtube.com/watch?v=Do8H0Pxu5oA]
        Саша Крымский
    4. сибиралт Сегодня, 18:03
      Если курды и впрямь сбили турецкий самолет, то у Эрдогана против них есть вариант Б - "Голубь Мира". belay
      сибиралт
      1. Ныробский Сегодня, 18:22
        Цитата: сибиралт
        Если курды и впрямь сбили турецкий самолет, то у Эрдогана против них есть вариант Б - "Голубь Мира". belay
        А если ещё выяснится то, что "штуковина" из которой был сбит вертолёт была заботливо поставлена курдам из США, то этот "Голубь Мира" пройдётся и по американским "туристам" которые вместе с курдами занимаются "краеведением".
        Ныробский
    5. влад66 Сегодня, 18:17
      В окрестностях сел Кявре Кяр и Батмане сбит турецкий вертолет
      — сказал он по телефону.

      Источник очень надежный-телефон. good
      влад66
      1. Yujanin. Сегодня, 18:26
        Источник очень надежный-телефон.

        интересно, трудно было снять инцидент на этот же телефон..
        Yujanin.
        1. АнпеЛ Сегодня, 18:44
          интересно, трудно было снять инцидент на этот же телефон.

          трудно. телефон без камеры
          АнпеЛ
      2. Гигант мысли Сегодня, 18:56
        Как говорится - восток дело тонкое, даже , если там соврут, всё спишут на эти тонкости. Поэтому не стоит удивляться этому сообщению, что сбили вертолёт, а надо удивиться, что это сообщение появилось лишь сейчас.
        Гигант мысли
  2. Геркулесыч Сегодня, 18:05
    Я потопил эсминец! lol Главное, сотрясти воздух, а доказывать необязательно!Курды вроде как сбивали недавно самолет -он видать, аннигелировался в полете, раз обломков нету?
    Геркулесыч
    1. Rusland Сегодня, 18:16
      Не, это они американский по ошибке завалили, отгребают, инфу поэтому заблокировали.
      Rusland
  3. Masya Masya Сегодня, 18:09
    операции "Оливковая ветвь"

    слух режет это название военной операции...
    Masya Masya
    1. 264 Сегодня, 18:10
      Очень даже красиво,зря Вы так... feel
      264
      1. Геркулесыч Сегодня, 18:12
        264 -Алексей! А что красивого у войны? Тем более, что она идет не против армии!
        Геркулесыч
        1. 264 Сегодня, 18:17
          АлексИй,с Вашего на то позволения... hi Не против армии,так они сами виноваты-предлагали им вариант,отказались гордо...Вот пусть теперь и расхлёбывают... wink
          264
    2. Геркулесыч Сегодня, 18:14
      Марина love -и подлые дела чаще всего скрывают за красивыми названиями! am
      Геркулесыч
      1. Masya Masya Сегодня, 18:23
        love
        Цитата: Геркулесыч
        и подлые дела чаще всего скрывают за красивыми названиями!

        Людские подлые пороки часто скрыты
        Под масками вселенской доброты
        И тем коварнее клинками лжи убиты
        Незащищённые наивные мечты
        Masya Masya
    3. WildFox Сегодня, 18:32
      То же поначалу резало слух потом глянул со стороны Турок.
      Простите но оливковая ветвь символ мира и покоя. Кто нибудь протестовал бы против операции ВКС против ВСУ в раене ДНР даже под названием "Милосердный Ангел"?
      WildFox
      1. Masya Masya Сегодня, 18:40
        Цитата: WildFox
        Кто нибудь протестовал бы против операции ВКС против ВСУ в раене ДНР даже под названием "Милосердный Ангел"

        конечно нет! просто ни у кого в голову не пришло бы такое название... мозг не принял бы... laughing и кстати вы в оочию видели ВКС против ВСУ в раене ДНР? laughing ВКС чьи были??? laughing
        Masya Masya
        1. Мих1974 Сегодня, 18:46
          Ой да ладно - почитайте названия нашего российского/советского оружия good lol . Меня до истерики довел - граната для подствольного гранатомета "подкидышь" laughing laughing laughing Я вот только не понял, это они подразуменвали что "подкидывают" кому то подарочек или что он "кого то подкидывает"? laughing
          Мих1974
          1. Masya Masya Сегодня, 18:51
            Цитата: Мих1974
            "подкидышь"

            в чем разрыв мозга? подкинул гранату и быстренько кышь... wink тут не просто название, а руководство к действию... yes
            Masya Masya
  4. Радио-няня Сегодня, 18:23
    Хорошие у курдов учителя... Кому нужны доказательства... Главное-запах. А кто пукнул, не важно.
    Радио-няня
  5. san4es Сегодня, 18:35
    ...Акелла промахнулся (?) angry
    декабрь 2017
    san4es
  6. perepilka Сегодня, 18:48
    И вся суть, что Эрдоган, под замес оттяпает частичку Сирии, загеноцидив курдов.
    1. Курдистан, не смешите, там из двух один, как минимум президент, а второй премьер. Кто в этой стране работать то будет?
    2. Асад, осудил вторжение, да слава те Господи, пускай с этими недоговороспособными турки разбираются, ачоа, потом придём и обсудим вопрос, а нонче и так проблем хватает, так что возитесь там.
    3. Хмеймим и Тартус
    "Будь спокоен, жди русских"
    perepilka
  7. weddu Сегодня, 20:18
    Курды не надёжный и не последовательный народ. Каждый курд король на своей горе... Возможно поэтому у них и нет своей государственности, и, надеюсь не будет. Никому это в мире не нужно, даже США, для них курды просто сиюминутный инструмент.
    weddu
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