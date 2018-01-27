Пентагон: Половина F-35 не готова к бою

США признали, что лишь половина самолетов пятого поколения F-35 отчасти готовы к бою, а остальные ненадежны и имеют тысячи дефектов, сообщил Bloomberg со ссылкой на доклад главы отдела Пентагона по войсковым испытаниям Роберта Белера. Все усилия, направленные на то, чтобы повысить надежность самолетов F-35 "застопорились" из-за многочисленных проблем.В своем докладе глава отдела Пентагона Белер утверждает, что доля готовых к бою самолетов находится на уровне около 50%, причем ее не удается существенно повысить с октября 2014 года, несмотря на рост числа F-35.В докладе также указывается, что улучшенные версии программного обеспечения для истребителя появлялись уже 31 раз, однако некоторые ключевые недостатки до сих пор не исправлены. В общей сложности в настоящее время не устранены порядка тысячи различных дефектов F-35, которые могут сказаться на эффективности его боевого применения.Например, самолеты модификаций F-35B для Корпуса морской пехоты и F-35C для авианосцев нельзя заправлять в воздухе. Технические дефекты влияют на запуск ракет AIM-120 "воздух-воздух" и сброс боеприпасов "воздух-земля". Дисплей в шлеме пилота, на котором отображаются данные о полете и о целях, работает некорректно, а несовершенная система диагностики обнаруживает "отказы" систем, которые на самом деле функционируют нормально.Для того, чтобы окончательно завершить растянувшуюся на 16 лет фазу разработки F-35, самолету необходимо пройти интенсивные войсковые испытания, которые запаздывают уже на год. Кроме того, их вряд ли удастся завершить до декабря 2019 года, подчеркивают авторы документа.В Пентагоне также заявляли о необходимости снизить стоимость программы. При этом американское военное ведомство намерено ускорить производство F-35, хотя до сих пор не исправлены наполадки, выявленные на нынешнем этапе тестирования, отмечает Bloomberg.