22:06 27 января

Пентагон: Половина F-35 не готова к бою

США признали, что лишь половина самолетов пятого поколения F-35 отчасти готовы к бою, а остальные ненадежны и имеют тысячи дефектов, сообщил Bloomberg со ссылкой на доклад главы отдела Пентагона по войсковым испытаниям Роберта Белера. Все усилия, направленные на то, чтобы повысить надежность самолетов F-35 "застопорились" из-за многочисленных проблем.

В своем докладе глава отдела Пентагона Белер утверждает, что доля готовых к бою самолетов находится на уровне около 50%, причем ее не удается существенно повысить с октября 2014 года, несмотря на рост числа F-35.

Пентагон: Половина F-35 не готова к бою



В докладе также указывается, что улучшенные версии программного обеспечения для истребителя появлялись уже 31 раз, однако некоторые ключевые недостатки до сих пор не исправлены. В общей сложности в настоящее время не устранены порядка тысячи различных дефектов F-35, которые могут сказаться на эффективности его боевого применения.

Например, самолеты модификаций F-35B для Корпуса морской пехоты и F-35C для авианосцев нельзя заправлять в воздухе. Технические дефекты влияют на запуск ракет AIM-120 "воздух-воздух" и сброс боеприпасов "воздух-земля". Дисплей в шлеме пилота, на котором отображаются данные о полете и о целях, работает некорректно, а несовершенная система диагностики обнаруживает "отказы" систем, которые на самом деле функционируют нормально.

Для того, чтобы окончательно завершить растянувшуюся на 16 лет фазу разработки F-35, самолету необходимо пройти интенсивные войсковые испытания, которые запаздывают уже на год. Кроме того, их вряд ли удастся завершить до декабря 2019 года, подчеркивают авторы документа.

В Пентагоне также заявляли о необходимости снизить стоимость программы. При этом американское военное ведомство намерено ускорить производство F-35, хотя до сих пор не исправлены наполадки, выявленные на нынешнем этапе тестирования, отмечает Bloomberg.

Использованы фотографии: https://www.scoopnest.com/ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 146

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  1. Геркулесыч Сегодня, 18:15
    Какие проблемы? Ушатывайте, то есть пользуйтесь другой, боеготовой половиной! lol
    Геркулесыч
    1. Вас Влад Сегодня, 18:18
      Цитата: Геркулесыч
      Какие проблемы?

      Да не каких!Они уже во всю ими торгуют,ловись лох большой, да маленький!
      Вас Влад
      1. cniza Сегодня, 18:24
        При этом американское военное ведомство намерено ускорить производство F-35, хотя до сих пор не исправлены наполадки, выявленные на нынешнем этапе тестирования, отмечает


        Странная и противоречивая информация , не надо их считать за дураков.
        cniza
        1. Вас Влад Сегодня, 18:28
          Цитата: cniza
          Странная и противоречивая информация , не надо их считать за дураков.

          Кого, кого,а американцев я за дураков не держу!
          Я просто в шоке как они умудрились самолёт не прошедший воинских испытаний, считай прототип, уже нескольким странам продать feel
          Вас Влад
          1. cniza Сегодня, 18:31
            Потому что эти страны финансировали проект и подписались за ранее , а самолет доведут до ума.
            cniza
            1. Вас Влад Сегодня, 18:40
              Цитата: cniza
              а самолет доведут до ума.

              Это надо полагать тоже выльется в кругленькую сумму!
              Вас Влад
              1. cniza Сегодня, 18:41
                Вассалы все оплатят.
                cniza
                1. Вас Влад Сегодня, 18:44
                  Цитата: cniza
                  Вассалы все оплатят.

                  Ну да ,выбор у них не большой,купи или встречай и готовь ПВО,а они Ф- 35 как мы знаем невидимы lol
                  Вас Влад
                2. faridg7 Сегодня, 19:22
                  Цитата: cniza
                  Вассалы все оплатят.

                  А если денег нехватит, напечатают еще облигаций и Набиуллина им сколько надо гринов подкинет
                  faridg7
                  1. cniza Сегодня, 20:36
                    К сожалению , это тоже , но Китай больше.
                    cniza
          2. хрыч Сегодня, 18:44
            Цитата: Вас Влад
            считай прототип, уже нескольким странам продать

            США понятно, Британия соразработчик с Ролс-Ройсоми и Бритишем-Аэроспейсем, а остальные инвесторы, в частности: Программу финансировали совместно США, Великобритания (2,5 млрд долларов), Италия (1,0 млрд долларов), Нидерланды (800 млн долларов), Канада (440 млн долларов), Турция (175 млн долларов), Австралия (144 млн долларов), Норвегия (122 млн долларов) и Дания (110 млн долларов). Тут, как бы деваться некуда, уже оплачено и придется забирать, что есть. Если честно, с таким финансированием, столькими ведущими мировыми разработчиками (В консорциум во главе с Lockheed Martin вошли также Northrop Grumman Corporation, Pratt & Whitney, Rolls-Royce plc, Allison и British Aerospace. В разработке отдельных узлов приняли участие Skunk works в Палмдейл (Калифорния) и Aeronautical Systems), можно было сделать, что и по-лучше. Ну уровня Ф-22, а тут заурядный истребитель с кучей геморроев, слабенькими ТТХ и пр.
            хрыч
            1. Вас Влад Сегодня, 18:47
              Хрыч спасибо за информацию hi
              Короче весь коллективный запад скинулся..
              Вас Влад
              1. хрыч Сегодня, 18:50
                Цитата: Вас Влад
                Короче весь коллективный запад скинулся..

                и Восток (Австралия) laughing drinks
                хрыч
                1. Вас Влад Сегодня, 18:53
                  Цитата: хрыч
                  и Восток (Австралия)

                  Ну Австралия британская колония...
                  Умеют американцы торговать,молодцы!
                  Вас Влад
            2. Hanokem Сегодня, 19:53
              А Ф-35 и есть самолет уровня Ф-22. Уступает по летным характеристикам и превосходит по авионике. То есть в ДВБ преимущество было бы у 35-го, а в собачьей схватке у 22-го. Впрочем, вероятность собачьей свалки у самолетов 5-го поколения ничтожно мала. Подло , из-за угла , вне пределов видимости выпустят ракеты и не менее подло развернутся и улетят bully
              Hanokem
            3. БАРХАН Сегодня, 21:31
              Цитата: хрыч
              Великобритания (2,5 млрд долларов), Италия (1,0 млрд долларов), Нидерланды (800 млн долларов), Канада (440 млн долларов), Турция (175 млн долларов), Австралия (144 млн долларов), Норвегия (122 млн долларов) и Дания (110 млн долларов).

              Я ,что то не понял а немцам,что не нужен невидимый самолёт?
              БАРХАН
          3. влад66 Сегодня, 20:13
            Цитата: Вас Влад
            Я просто в шоке как они умудрились самолёт не прошедший воинских испытаний, считай прототип, уже нескольким странам продать

            А я нисколько этому не удивлен yes Чего чего,а обуть лоха у янкесов в крови. feel
            влад66
          4. Николай Грек Сегодня, 21:39
            Цитата: Вас Влад
            Цитата: cniza
            Странная и противоречивая информация , не надо их считать за дураков.

            Кого, кого,а американцев я за дураков не держу!
            Я просто в шоке как они умудрились самолёт не прошедший воинских испытаний, считай прототип, уже нескольким странам продать feel

            а "ты" попробуй отказаться от покупки!!! wink yes wassat wassat laughing laughing laughing
            Николай Грек
        2. рюрикович Сегодня, 18:36
          Цитата: cniza
          Странная и противоречивая информация , не надо их считать за дураков.

          Ибо куча вассалов ожидают своей порции похлёбки, кои подписались на этот проект...Япония,Норвегия, ИзраИль и иже с ними what laughing
          рюрикович
        3. sabakina Сегодня, 18:37
          Цитата: cniza
          Странная и противоречивая информация , не надо их считать за дураков.

          Вить, это ты щас о чём? Что нас дурят? Типа они не готовы к войне? Моя чуйка подсказывает. что так и есть. как говорит пентагон. Икар тоже крылья сделал. Где Икар?
          sabakina
          1. cniza Сегодня, 18:38
            Не сомневаюсь , не спугни , читай ниже... lol
            cniza
          2. Гигант мысли Сегодня, 18:51
            Для матрасников имидж ничто - жажда наживы всё.
            Гигант мысли
        4. капрал Сегодня, 20:44
          Цитата: cniza
          Странная и противоречивая информация

          Может дезу засылают, чтоб кое кто ̶н̶а̶ч̶а̶л̶ ̶м̶а̶х̶а̶т̶ь̶ ̶ш̶а̶ш̶к̶а̶м̶и̶ ̶и̶ ̶к̶и̶д̶а̶т̶ь̶с̶я̶ ̶ш̶а̶п̶к̶а̶м̶и̶ расслабился? what
          капрал
      2. Геркулесыч Сегодня, 18:24
        Это как торговать изделием, которое собирали ночью, в темном ангаре, в полной темноте, и с завязанными глазами! recourse
        Геркулесыч
        1. Masya Masya Сегодня, 19:02
          Цитата: Геркулесыч
          Это как торговать изделием, которое собирали ночью, в темном ангаре, в полной темноте, и с завязанными глазами! recourse

          покупатель, надо думать, тоже с завязанными глазами... recourse
          Masya Masya
      3. сибиралт Сегодня, 18:35
        Фейковая инфа. Если Фальконы плохи, то почему их покупают? winked
        сибиралт
        1. sabakina Сегодня, 18:43
          Цитата: сибиралт
          Фейковая инфа. Если Фальконы плохи, то почему их покупают? winked

          Олег, вопрос не по адресу, то есть не к нам. Спроси у евреев.
          sabakina
        2. voyaka uh Сегодня, 20:39
          Кто часто воюет, выбирает всерьез. Израиль в свое время всех удивил, когда выбрал абсолютно сырые тогда Ф-16 с миллионом проблем. И не прогадал. И выбрал только что сделанные Ф-15. И опять не прогадал.
          voyaka uh
    2. Мих1974 Сегодня, 18:29
      Вы мне напомнили анекдот про товарища Сталина: нажаловались товарищу Сталину что де погоду у нас прогнозируют очень плохо, ну то есть совсем не совпадает. Вызвал к себе товарищ Сталин и их главного "пргнозописателя" и всяких помельче - ну типа отчитывайтесь. Те (жить то хотят) давай уму по ушам ездить, про завихрения и тому подобную ученую хрономуть втирают. Слушал он их слушал и прошивает "а в скольких случаях ваши прогнозы сбываются?". Те "в 40% товарищ Сталин", а он им " ну так вы соствляйте свои прогнозы и меняйте их наоборот - будет 60%" good laughing
      Мих1974
      1. avt Сегодня, 18:36
        Цитата: Мих1974
        : нажаловались товарищу Сталину что де погоду у нас прогнозируют очень плохо,

        Кстати товарищ Сталин после ухода из семинарии работал на метеостанции и это уже не анекдот.
        avt
    3. Alex_Rarog Сегодня, 18:37
      Утюг летать не может!!!
      Alex_Rarog
      1. sabakina Сегодня, 18:51
        Цитата: Alex_Rarog
        Утюг летать не может!!!

        И кто Вам это сказал? Лично испытывал с балкона. Летает. Правда, только вертикально, и почему-то только сверху вниз. Может гравитация у меня какая то не такая?
        sabakina
        1. 264 Сегодня, 18:53
          А сам попробуй-столько проблем в стране меньше станет без тебя.
          264
          1. sabakina Сегодня, 19:11
            Цитата: 264
            А сам попробуй-столько проблем в стране меньше станет без тебя.

            Да легко, благо второй этаж, ты главное под балконом не стой, а то как то неохота вляпаться...
            sabakina
        2. Masya Masya Сегодня, 19:08
          Вячеслав love , извини встряну... анекдот навеял...
          — Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
          — Что!? Кто тебе такую фигню сказал?
          — Товарищ майор.
          — Товарищ майор?! Вообще-то, они летают, но низенько-низенько! laughing
          Masya Masya
      2. Hanokem Сегодня, 19:57
        Цитата: Alex_Rarog
        Утюг летать не может!!!



        Конечно не может , ведь это не просто утюг. Вы забыли еще 2 главных термина: вундервафля и распил бабла))). А дурачки из наших ВВС меняют самолеты 4-го поколения на Ф-35. Их нужно к стенке, как генерала Рычагова !!!
        Hanokem
        1. влад66 Сегодня, 20:17
          Цитата: Hanokem
          А дурачки из наших ВВС

          Ну если вы так считаете,то наверное так и есть yesВедь вы же там живете,а не мы.вам виднее.
          Цитата: Hanokem
          Их нужно к стенке, как генерала Рычагова !!!

          Да кто вам мешает то,взяли,да приставили,это ваше дело. laughing
          влад66
    4. svp67 Сегодня, 18:57
      Цитата: Геркулесыч
      Какие проблемы?

      Обычный процесс, "детские болезни" новейшей конструкции называется. Уж больно передовая конструкция получилась, вот и "болеет" долго
      svp67
      1. sabakina Сегодня, 20:16
        Сергей, передовая была у немцев в Третьем Рейхе. Помогли им трофеи? Где их НЛО и Х-лучи? Нету! И не будет, если Ф-35 с нашего ЯКа слизали!
        sabakina
      2. Николай Грек Сегодня, 21:43
        Цитата: svp67
        Цитата: Геркулесыч
        Какие проблемы?

        Обычный процесс, "детские болезни" новейшей конструкции называется. Уж больно передовая конструкция получилась, вот и "болеет" долго

        а еси не выздоровеет вАААААААААААще??? wassat wassat wassat laughing laughing laughing
        Николай Грек
    5. Incvizitor Сегодня, 22:03
      Так та половина тоже
      отчасти готовы к бою
      Incvizitor
  2. Волька Сегодня, 18:17
    С-400 хорошая "тенисная ракетка", а чтобы выйграть войну у янки достаточно завалить с десяток этих беременных птичек и янки уберутся зализывать раны...
    Волька
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:29
      Поправлю вас-"пеннисная ракетка "! good
      Геркулесыч
    2. Scoun Сегодня, 19:05
      Цитата: Волька
      С-400 хорошая "тенисная ракетка", а чтобы выйграть войну у янки достаточно завалить с десяток этих беременных птичек и янки уберутся зализывать раны...

      Может вспомните сколько самолётов потеряли США во Вьетнаме и Корее, прежде чем отправились зализывать? А они летающие крепости десятками теряли и сейчас если они потеряют все свои B-2, каждый стоимостью в 30 тонн золота, то это их не остановит.
      Просто не стоит шапкозакидательствовать, матрасники под прикрытием своей пропаганд машинен, позволят себе и пол миллиона солдат потерять и так долго они смогут держаться, пока голод и холод не постучатся к каждому "патриоту" америки.
      Scoun
      1. Hanokem Сегодня, 20:01
        Ну штабелями своих солдат укладывать- это не в стиле Америки, а совсем другой страны.
        Hanokem
        1. влад66 Сегодня, 20:19
          Цитата: Hanokem
          Ну штабелями своих солдат укладывать- это не в стиле Америки, а совсем другой страны.

          fool fool fool
          влад66
        2. Scoun Сегодня, 20:46
          Цитата: Hanokem
          Ну штабелями своих солдат укладывать- это не в стиле Америки, а совсем другой страны.

          Давайте расскажите нам, просветите нас.
          СССР, военных потерял почти 1 к 1с германией, но сюда надо добавлять венгров, французов, румын и тд и тп...
          Остальные погибшие мирные люди, дело рук фашистских выродков, только в прибалтике было замучено детей.... а сейчас лабусы эти концлагеря для детей переименовывают в "трудовые"... и видать вы с Украины перебрались к тем кого истребляли "ваши" в "Бабьем яру".
          Scoun
          1. Hanokem Сегодня, 20:55
            А почему Вы решили , что я имел ввиду Россию или СССР ?я имел ввиду наших арабских противников . Вам к Фрейду надо, вы высказали то , что у вас на уровне подсознания.
            Hanokem
            1. Вас Влад Сегодня, 21:37
              Цитата: Hanokem
              Вам к Фрейду надо, вы высказали то , что у вас на уровне подсознания.

              Да нет, просто нас некоторые не товарищи( типо историки) долго нас убеждали что мы победили заваливая вермахт труппами!От сюда и реакция yes
              Вас Влад
              1. Hanokem Сегодня, 21:57
                А на самом деле боевые потери у немцев были выше ?
                Hanokem
  3. Геркулесыч Сегодня, 18:18
    Ф35-про него на сайте написано в 9000000 раз больше, чем занемает места эпос Махаабхатара! wassat Это такой эпос современости -начало положено, а до середины еще и близко не дошли! wassat
    Геркулесыч
  4. новичок Сегодня, 18:19
    полёт “нормальный“. laughing
    новичок
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:32
      Гарик hi -это не полет это финансовый пролет! what
      Геркулесыч
  5. Геркулесыч Сегодня, 18:22
    Скоро США Ф35 будут давать даром, в наказание тем странам мира которые против политики сша выступают! Так Северной Корее янки дадут 2000 самолетов, только сервис будут делать американцы! Нам дадут 150000 машин! recourse В наказание, так сказать!
    Геркулесыч
    1. Мих1974 Сегодня, 18:31
      А мы их в Сибири поставим и табличку повесим "музей американского авиапрома" good дофига бабок на билетах поднимем laughing
      Мих1974
      1. Сибирь55 Сегодня, 19:01
        Зачем нам в сибири этот пингвин? В Москве лучше поставьте
        Сибирь55
    2. Masya Masya Сегодня, 19:12
      так заплатили, вложились штатам уже по полной, раздавать можно будет... или на доработку, буратин еще потрясти... wink скорее второе...
      Masya Masya
  6. ul_vitalii Сегодня, 18:24
    Здесь недавно товарищ из Израиля, отставить господин, сообщил, что не нарадуются этими самолетами. И что же, и как же?
    ul_vitalii
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:31
      Ну , так и вы можете тоже самое сказать! Вам кто запрещает? Сказать, и реально радоваться, это две ужасно огромных разницы!
      Геркулесыч
    2. Мих1974 Сегодня, 18:31
      Хутцпа - это их национальный спорт laughing
      Мих1974
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 18:38
      А ко многим товарищам и господам вопрос про "невероятно" долго продолжающийся "распил" Су-57 и "уже давно в серии " Ф-35-й .
      КВУ-НСвД
  7. Egorovich Сегодня, 18:24
    good Фе-35 - летающая консервная банка с неработающим ПО. Удачный самолет-гроб!!! : yes
    Egorovich
  8. sabakina Сегодня, 18:29
    ДАЖЕ ПЕНТАГОН ПРИЗНАЛ! А у евреев всё нормально. Как так? request
    sabakina
    1. cniza Сегодня, 18:34
      Вячеслав hi не буди лихо пока оно тихо.
      cniza
    2. Геркулесыч Сегодня, 18:36
      Вячеслав hi -так пантыгон не в Израиле же находится! belay Одни продают, другие за отдельную плату, в виде скидки в цене, эти авиагротески рекламируют! Бизнес есть бизнес!
      Геркулесыч
    3. dauria Сегодня, 18:39
      ДАЖЕ ПЕНТАГОН ПРИЗНАЛ!


      Где , когда и что признал пентагон ? Это всего лишь статья из интернета непонятного происхождения. А вот "скверный" самолёт с первого испытательного полёта пока ни разу не упал. Как-то не вяжется....
      dauria
      1. sabakina Сегодня, 19:16
        Цитата: dauria
        Как-то не вяжется....

        Алексей, мы не вяжем. А если вяжем, то фирменные. В чём сила брат? Да в вениках!
        sabakina
      2. Громобой Сегодня, 19:21
        Цитата: dauria
        Это всего лишь статья из интернета непонятного происхождения.

        Поискал,но такого "доклада Пентахону" не нашёл.А есть последние новости от отдела по оперативным испытаниям и оценке (DOT & E)Пентагона(нам бы такие "проблемы"...).:
        По словам официальных лиц ВВС США, полдюжины самолетов F-35 - по два по каждому варианту - были развернуты до Эйельсона AFB на Аляске 18 января для тестирования на холодную погоду в рамках необычной попытки ускорить первоначальные эксплуатационные испытания и оценку.

        Центр оперативных испытаний и оценки военно-воздушных сил в Киртланде AFB, NM, в координации с операционным испытательным и оценочным магазином Пентагона, начал «до-IOT & E» деятельность на F-35, чтобы «смягчить задержки в разработке программ», центр сказала пресс-секретарь.

        Планы первоначально призывали к повторному IOT & E на F-35, чтобы начать в конце прошлого года, но теперь вряд ли начнутся до «третьего третьего квартала 2018 года», сказала она. Задержки связаны с недостаточным количеством F-35 в конфигурации 3F для всех, чтобы начать IOT & E, что эффективно «выпускает» F-35 на этапе проектирования и разработки системы. Однако «предварительные» тесты могут быть выполнены и не обязательно зависеть, например, от файлов данных миссий, которые полностью заполнены региональной информацией об угрозах, что является одним из перетаскиваний для начала всестороннего тестирования.http://www.airforcemag.com/Features/
        Pages/2018/January%202018/F-35-Pre-IOTE-Underway-
        Aimed-At-Expediting-Testing.aspx
        Громобой
    4. Hanokem Сегодня, 21:58
      У нас ПО свое стоит
      Hanokem
      1. voyaka uh Сегодня, 22:04
        Нет. У нас есть полный доступ к ПО (написанному на С++), позволяющий присоединять к нему израильское оружие и приборы. И чинить баги, когда найдем (обязательно извещая об этом Локхид). Поэтому Локхиду такая открытость тоже выгодна.
        voyaka uh
  9. рюрикович Сегодня, 18:33
    Щас появятся наши израильские друзья и хором запоют, что F-35 является идеальной боевой машиной, что ентот "брЫлиант" со временем отшлифуют и он будет сиять ярче солнца fellow laughing feel
    Лёша - voyaka uh, ты где? drinks
    рюрикович
    1. sabakina Сегодня, 19:16
      Дюша, вояка ух ....Вообщем, суббота у них.
      sabakina
    2. voyaka uh Сегодня, 21:23
      Вон он я drinks
      Статья - буря в стакане воды. Ничего особого не выявлено, много мелочей.
      На уровне "насморка", если сравнивать со здоровьем. Сморкаемся, но воюем. fellow
      voyaka uh
      1. рюрикович Сегодня, 21:42
        Ой ты belay
        А как же "Товар готов к употреблению"? what
        Или впарили полуфабрикат,с которым ещё возиться и возиться? lol
        Цитата: voyaka uh
        Ничего особого не выявлено, много мелочей.
        На уровне "насморка", если сравнивать со здоровьем. Сморкаемся, но воюем.

        А ведь насморк бывает хроническим.... wink feel
        рюрикович
  10. tchoni Сегодня, 18:35
    Мне кажется, что ребята изтпятиконечника просто так прикалываются. Выдадут какую инфобяку про "свой любимый ераплан", а потом ржут над мегавойнами в сети по поводу сего девайса. ...
    tchoni
  11. _Jack_ Сегодня, 18:38
    сообщил Bloomberg со ссылкой на доклад главы отдела Пентагона по войсковым испытаниям Роберта Белера

    Вот гад, зачем на хороший самолет клевещет?
    Сейчас придет ВоякаУх и с легкостью опровергнет всю эту чушь
    _Jack_
  12. Shahno Сегодня, 18:39
    Очередной вброс от конкурентов локхид. Просто кто то не может смириться. Проблемы во взаимодействии систем? Мы сожалеем что наши коллеги не могут решить их. Боюсь проблема уже не в технике..
    Shahno
    1. cniza Сегодня, 18:42
      Цитата: Shahno
      Мы сожалеем что наши коллеги не могут решить их. Боюсь проблема уже не в технике..


      Так помогите , у вас спецы лучше.
      cniza
      1. sabakina Сегодня, 19:19
        Цитата: cniza
        Так помогите , у вас спецы лучше.

        Витька, ты что? ты какие советы даёшь? Да шоб им ни крыла ни посадки!!! am
        sabakina
        1. cniza Сегодня, 20:39
          Слава , все таки ты их распугал , а я думал суббота , вечер , развлекусь... drinks laughing
          cniza
    2. рюрикович Сегодня, 18:45
      Хорошо, что хоть не Путин виноват.... what, а конкуренты feel
      рюрикович
    3. Геркулесыч Сегодня, 18:47
      Ну, так помогите им! Они вам еще больше скидку дадут! Или вообще, пару машин задарма отдадут в благодарность! То, что они собирают, полуфабрикат! Вы же берете только по сути корпус и движки, а все остальное вашей сборки! То есть, можно сказать, что реально многое из начинки самолета просто или излишне сложно, и громоздко, или его начинка реально устарела и малоэффективна!
      Геркулесыч
      1. sabakina Сегодня, 19:24
        Витальевич, ты то хоть куда с советами врагу? Ты им ещё костры разожги для посадки!
        sabakina
        1. Геркулесыч Сегодня, 19:34
          Вячеслав hi -каюсь, грешен wassat лишнее сболтнул lol !
          Геркулесыч
          1. sabakina Сегодня, 19:55
            Ладно Витальевич, все мы иногда прокалываемся, за тем я и бдю, что бы проколов в обороне не было. Два стакана вне очереди могу дать, извини, больше нет.
            sabakina
    4. synthwave Сегодня, 18:54
      Очередной вброс от конкурентов локхид
      Стадии принятия неизбежного:
      1 Отрицание laughing
      2 Гнев
      3 Торг
      4 Депрессия
      5 Принятие

      Мы сожалеем что наши коллеги не могут решить их.
      Они не ваши коллеги, они ваши господа, которые отсыпали своим зулусам немного самолетикоф.

      Боюсь проблема уже не в технике..
      Еврей искренне верит , что то что не смогли американские инженеры, смогли семитские. Ну и где первый боевой вылет вашей имбы? Раньше вы кукарекали, что он еще не достиг оперативной готовности. Вот щас ПО загрузят и вот вот. В декабре обещали полную готовность. О готовности объявили, а каличный пингвин до сих пор доминирует в ангаре.
      synthwave
      1. Shahno Сегодня, 19:00
        Нет, ф35 на дежурстве. Нареканий при испытаниях и во время учебных вылетов ни одна машина из 9 ти не имела.
        Shahno
        1. synthwave Сегодня, 19:03
          Нет, ф35 на дежурстве.
          На "дежурство" можно и дирижабль отправить. Где боевые вылеты? Или вы их покупали чтобы "дежурить"?

          Нареканий при испытаниях
          Тебе лично докладывали? Какое имеешь отношение к авиации?

          во время учебных вылетов
          А не, я понял, вы купили УТС, за 100 лямов. laughing
          synthwave
        2. Оператор Сегодня, 19:07
          А на боевых?
          Оператор
        3. Вас Влад Сегодня, 19:07
          Цитата: Shahno
          Нет, ф35 на дежурстве.

          А в боевых условиях ф-35 применялся?
          Вас Влад
          1. synthwave Сегодня, 19:15
            Официально - ни разу. У евреев он от птицы пострадал (под названием С-200 laughing ). После этого сидит тихо в ангаре и не вылазит.
            synthwave
            1. Вас Влад Сегодня, 19:22
              Цитата: synthwave
              Официально - ни разу.

              Я в это верю,он слишком дорогой что бы на нём летать,а воевать и подавно.
              Вас Влад
        4. sabakina Сегодня, 19:26
          Павел, у меня тоже на дежурстве, правда , ни одна зараза на меня не смотрит.
          sabakina
        5. Кент0001 Сегодня, 19:41
          Вам лично докладывали? Или вы читали документы с "грифом"?
          Кент0001
      2. Shahno Сегодня, 19:06
        Ну и что. Вам кто то из наших или штатовских инженеров сомнения высказал....Пентагон?да там все, каждый лоббирует корпорацию которая его кормит. Или не одну...
        Shahno
        1. synthwave Сегодня, 19:11
          Прочитай статью выше и если считаешь что это фэйк, давай пруф с опровержением. В противном случае не кукарекай...
          synthwave
        2. sabakina Сегодня, 19:59
          Вааабще то заявил Пентагон, а не уборщица Пентагона. И мне по венику, кто там лобковых насекомых гоняет. Сказано-Пентагон! Тьфю, слово то какое то срамное!
          sabakina
        3. Вкд Двк Сегодня, 22:04
          Цитата: Shahno
          Ну и что. Вам кто то из наших или штатовских инженеров сомнения высказал....Пентагон?да там все, каждый лоббирует корпорацию которая его кормит. Или не одну...

          Съездили бы туда, к ним, и как настоящий иудей, научили бы их кормиться от всех конкурирующих компаний сразу.
          Вкд Двк
  13. APASUS Сегодня, 18:44
    В Пентагоне также заявляли о необходимости снизить стоимость программы. При этом американское военное ведомство намерено ускорить производство F-35, хотя до сих пор не исправлены наполадки, выявленные на нынешнем этапе тестирования, отмечает Bloomberg.

    Зачем резать курицу несущую золотые яйца,сейчас благодарные союзники скупят весь металлолом за миллиарды .
    APASUS
    1. Кент0001 Сегодня, 19:39
      не металлолом, а САМОЛЕТ 5-го ПОКОЛЕНИЯ. Это вам не хухры -мухры. Кстати, евреи в своё время заявили, что у них все летают и находятся в готовности. Можа американцы их эксплуатировать не умеют, или евреи туфту всем впаривают.))))
      Кент0001
  14. Berkut24 Сегодня, 18:45
    В США очень многие проекты по финансам становились бочкой с очень глубоким дном. Некоторые бочки казались бездонными и проекты закрывались как безнадёжные. Но с F-35, кажется, становится Марианской впадиной, ибо на замену F-35 даже ничего не предлагается, ибо сам F-35 как бы более дешёвая замена F-22.
    Berkut24
    1. Lock36 Сегодня, 18:51
      Все слова "как бы" в тексте подчеркнуть и выделить красным.
      Lock36
  15. Lock36 Сегодня, 18:53
    Как же так! Никогда такого не было и вот опять!
    Не может демократическая техника быть такой некудышней! Каждый либерал знает, что в Америке не воруют!

    Надо поручить допилить его Илону нашему Маску - вот тогда работа пойдет! Выйдет F-35 Special Edition на аккумуляторах.
    Lock36
    1. Вкд Двк Сегодня, 21:59
      Цитата: Lock36
      Как же так! Никогда такого не было и вот опять!
      Не может демократическая техника быть такой некудышней! Каждый либерал знает, что в Америке не воруют!

      Надо поручить допилить его Илону нашему Маску - вот тогда работа пойдет! Выйдет F-35 Special Edition на аккумуляторах.

      ... и с воздушной бесплатной дозарядкой батареек, и системой автопарковки у универсамов.
      Вкд Двк
  16. Deadушка Сегодня, 19:02
    Летит такой себе радостный пилот на F-35 бомбить очередного врага, а на дисплее высвечивается надпись:
    система обновилась до последней версии, сейчас произойдет перезагрузка...
    10... 9... 8...
    laughing
    Deadушка
    1. sabakina Сегодня, 20:02
      Вить, hi , не получится перезагрузки. Вспомни анекдот про американский компьютер "Ушёл к своим"!.
      sabakina
  17. Petrik66 Сегодня, 19:22
    У нас есть дурацкая черта: если кто то говорит, что америкосы облажались, то мы говорим - Это деза товарищи и крепите бдительность товарищи. хмурим брови и пытливо смотрим в даль - не пылится ли дорога, ни идет ли враг. А ,если нам скажут, что у нас 50* су35 стоят без колес и вместо пушки - палка, то тут сразу полный респект. Сколько буржуи лажали и лажают, это ведь общечеловеческая тема. Самые большие глупости делают с очень умным лицом. Вы представьте какие серьезные репы былт у адика гитлера и сотоварищей, когда они обсуждали план Барабаросса.
    Petrik66
  18. Vadim851 Сегодня, 19:23
    Вот несмотря на все недостатки до сих пор не разбился ни один самолёт , хотя общий налёт уже больше 100к часов что очень хороший показатель. На фоне этого фраза о тысячах дефектов выглядит странно, либо львиная доля этих дефектов связана с ПО ( это конечно решаемо).
    Vadim851
    1. synthwave Сегодня, 19:37
      Один почти сгорел. Потом было загадочное столкновение с птицей. Ну и опять таки. Если он летает как УТС, с опытными летчиками испытателями, что ему падать то?
      synthwave
      1. Vadim851 Сегодня, 20:13
        Да, было возгорание, кажись в 2016, повреждения серьёзные, но опять же, самолёт не потерян. Насчёт птицы - не застрахован никто, у меня однажды лобовое стекло птица разбила, ехал 85 всего, а здесь совсем иные скорости. Понятное дело с опытными, никто не посадит за штурвал новейшей машины новичка. На Су-35 и Су-57 явно летают лучшие из лучших.
        Vadim851
    2. sabakina Сегодня, 20:06
      Vadim851 , у меня кошка Чучка дома прожила 14 лет. А если бы жила не дома?
      sabakina
      1. Vadim851 Сегодня, 20:08
        Я всё понимаю, уход и т.д. Но если бы двигатель и другие узлы были бы косячные, до до ЧП уже дошло бы дело и не один раз, но этого нет.
        Vadim851
    3. voyaka uh Сегодня, 20:20
      Посмотрите на примеры дефектов: версии В и С. Заправка в воздухе...
      Шлем иногда глючит. Диагностика барахлит...
      "С" еще не принят на вооружения. Хорошо, что есть список и контроль, но это - второстепенные мелочи. У самолета уже десятки учений во многих странах, межконтинентальные перелеты,
      огромный налет без аварий в воздухе (что является рекордом надежности для новых моделей). Новые Ф-16 и Сушки разбивались десятками на этом этапе.
      Короче, буря в стакане воды.
      voyaka uh
      1. synthwave Сегодня, 20:30
        Сушки разбивались десятками на этом этапе.
        Игсперт в своем репертуаре...Кукарекатор, сколько штук Т-50 разбилось?
        synthwave
        1. prosto_rgb Сегодня, 20:41
          Цитата: synthwave
          сколько штук Т-50 разбилось

          а он уже поступает в войска в количестве 260+ штук?
          а так один таки подгорел
          второй помпаж словил на взлёте
          но это ж своё, разработка идёт всякое бывает
          prosto_rgb
          1. synthwave Сегодня, 20:50
            а так один таки подгорел
            АГа как и калич. Тот тоже чуть не сгорел. И птицы ему мешают. Ф-35 поступил в ВВС, сколько боевых вылетов он сделал? И чем он тогда отличается от прототипа на испытаниях, кроме количества?
            synthwave
            1. prosto_rgb Сегодня, 21:26
              Цитата: synthwave
              Ф-35 поступил в ВВС, сколько боевых вылетов он сделал

              А в скольких военных компаниях он принимал участие, что бы в боевых вылетах участвовать не подскажите?
              Цитата: synthwave
              И чем он тогда отличается от прототипа на испытаниях, кроме количества?

              ну если вы не в курсе чем отличается самолёт в серии и войсках от лётных прототипов - мне больше нечего сказать.
              prosto_rgb
              1. synthwave Сегодня, 21:32
                А в скольких военных компаниях он принимал участие, что бы в боевых вылетах участвовать не подскажите?
                Подскажу. Он стоит на вооружении как минимум двух стран которые ведут боевые действия. США и Хуцпостан. По заверениям обоих он готов всех нагибать. Евреи постоянно из территории Ливана кошмарят Сирию (а потом кукарекают что они в состоянии войны). Швятые мурриканцы бамбят союзников (по ошипке) в Ираке, Сирии и свадьбы в Афгане. И чем проблема? Ему нет места в этих зарубах? Или он чисто для третей мировой готовился laughing ? Ну тогда он из ангара и не вылетет даже.

                ну если вы не в курсе чем отличается самолёт в серии и войсках от лётных прототипов - мне больше нечего сказать.
                Я задал конкретный вопрос, в чем разница при такой ситуации, а вы на него не ответили и включили "умного". Не надо, вам не идет yes . Так что да, лучше жуйте чем говорите yes .
                synthwave
                1. prosto_rgb Сегодня, 21:42
                  Цитата: synthwave
                  Подскажу. Он стоит на вооружении как минимум двух стран которые ведут боевые действия. США и Хуцпостан. По заверениям обоих он готов всех нагибать. Евреи постоянно из территории Ливана кошмарят Сирию (а потом кукарекают что они в состоянии войны). Швятые мурриканцы бамбят союзников (по ошипке) в Ираке, Сирии и свадьбы в Афгане. И чем проблема? Ему нет места в этих зарубах? Или он чисто для третей мировой готовился ? Ну тогда он из ангара и не вылетет даже.

                  это не ответ а демагогия
                  на вопрос
                  Цитата: synthwave
                  А в скольких военных компаниях он принимал участие, что бы в боевых вылетах участвовать не подскажите?

                  ответа нет.
                  Цитата: synthwave
                  Я задал конкретный вопрос

                  я вам на него и ответил
                  Цитата: synthwave
                  если вы не в курсе чем отличается самолёт в серии и войсках от лётных прототипов - мне больше нечего сказать.
                  prosto_rgb
                  1. synthwave Сегодня, 21:51
                    это не ответ а демагогия
                    Это не демагогия, это картофельный поклонник швятой авиации не может прочитать текст и включить мозг.

                    ответа нет.
                    Если твой вопрос был в скольких, и ты так давишь на эту педальку, ответ то в НОЛЬ. А теперь манька, ответь почему он не воюет за Евреев и Американцев на ближнем востоке и почему. Разговор об этом и шел. Есть две войны и нет боевых вылетов. Вопрос не в скольких, а почему. Ты понял, или опять будешь маняврировать?

                    я вам на него и ответил
                    Где твой ответ манька? "Раз ты не знаешь мне нечего тебе сказать?" Это твой ответ? Вам там ботам тупым зарплату задерживают, что вы совсем не стараетесь laughing ?
                    synthwave
        2. капрал Сегодня, 21:12
          Цитата: synthwave
          сколько штук Т-50 разбилось?

          Из двенадцати? wassat Один на земле горел. Что составляет цельных 8 % от всего парка.
          капрал
          1. synthwave Сегодня, 21:20
            У американце на 35 боевых вылетов НОЛЬ. И это ГОТОВЫЙ самолет. То есть 100% их парка небоеспособное говно. Еще хочешь проценты посчитать? laughing
            synthwave
  19. федоров Сегодня, 19:25
    Так как они разрабатывали совместно часть с КБ Яковлевым , контракт официальный, все дела...
    Так может тупиковую ветвь им подсунули ? Ребята-дружбаны Путина по прошлой работе ?
    А теперь бедняги мечутся, как эту всю хрень оцифровать. request
    федоров
    1. Вас Влад Сегодня, 19:49
      Они сэкономили на корпусе,он у них такой толстый получился потому что самолёт разрабатывался в трёх вариантах:наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель для нужд ВМС США.Силовую установку для вертикального взлёта в худенький корпус не запихнёшь,вот и получились они все пузатыми!Правильно было сделать три разных самолёта,а сделали один,но многофункциональный!
      Вас Влад
      1. voyaka uh Сегодня, 20:23
        Корпус толстый из-за внутреннего отсека для оружия и больших внутренних баков топлива.
        voyaka uh
        1. synthwave Сегодня, 21:04
          Неа. Опять минус балл игсперт. Он толстый из-за унификации с вертикалкой. Шоб вентилятор и прочие кишки поместились. Топорный корпус стал причиной потери подъемной силы и увеличения сопротивления, поэтому даже с мощным движком, летает он хуже МиГ - 23 МЛД.
          https://ru.wikipedia.org/wiki/F-35#/media/File:F-
          35_A_B_C_Config.png
          synthwave
    2. sabakina Сегодня, 20:09
      Цитата: федоров
      Так может тупиковую ветвь им подсунули ? Ребята-дружбаны Путина по прошлой работе ? А теперь бедняги мечутся, как эту всю хрень оцифровать. request

      Валерий, Ваша версия имеет право на жизнь.
      sabakina
  20. Langf Сегодня, 19:35
    Как бы ленд-лиза не запросили. С этих станется: объявят Россию временным союзником в борьбе с российско-китайским злом и будут выразительно подмигивать о том, как в Великую Отечественную оленьими караванами с Аляски аэропланы щедро слали. Неисповедимы нейронные заскоки псакингов.
    Langf
  21. Кент0001 Сегодня, 19:36
    Он создавался не для того что бы летать, он создан для того чтобы продаваться. И с этим он хорошо справляется.
    Кент0001
  22. nikolaj1703 Сегодня, 19:37
    Документацию на ЯК-141 в 90-е приобрели незаконно, а русского ума нет - и самолёта нет!
    nikolaj1703
    1. prosto_rgb Сегодня, 20:48
      Цитата: nikolaj1703
      Документацию на ЯК-141 в 90-е приобрели незаконно,

      это может в РФ её незаконно и продавали, но американцы как то таки оформили контракт и оплатили
      что характерно к законности сделок ни один российский суд так и не предъявил претензий, вернее не суд, а следственный комитет либо прокуратура как минимум военная.
      Но что то в тех ведомствах тишина аж все 17 "скрепных" лет.
      Цитата: nikolaj1703
      а русского ума нет - и самолёта нет

      Самолёт есть уже более 260шт произведено. Больше чем Су-30МКИ по контракту с Индией.
      А вот Як-141 действительно уже нет. Увы.
      prosto_rgb
      1. synthwave Сегодня, 21:54
        17 "скрепных" лет.
        Не визжи.

        Самолёт есть уже более 260шт произведено.
        Если он и дальше будет таким глючным говном, я согласен и на 26000. Глядишь разарятся в гонке вооружении.

        А вот Як-141 действительно уже нет. Увы.
        А че "увы" то? Ты же радоваться должен, поклонник швятой авиации...
        synthwave
  23. nik13 Сегодня, 20:00
    такое впечатление, что они берут базовое(рабочее) по и потом индивидуально дорабатывают под каждый самолет
    nik13
  24. Дормидонт Сегодня, 20:03
    В том, что вторая половина все ж таки готова, огромная недоработка ГРУ
    Дормидонт
  25. Altona Сегодня, 20:28
    Цитата: Вас Влад
    Я просто в шоке как они умудрились самолёт не прошедший воинских испытаний, считай прототип, уже нескольким странам продать

    Они же продали "российский допинг" МОК, а уж самолёт продать плевое дело.
    Altona
  26. Altona Сегодня, 20:31
    Цитата: voyaka uh
    Корпус толстый из-за внутреннего отсека для оружия и больших внутренних баков топлива.

    И схуднуть не получится. Генетический уродец.))
    Altona
    1. voyaka uh Сегодня, 21:13
      И не надо. Анорексия до добра не доводит. smile
      voyaka uh
  27. gla172 Сегодня, 20:38
    ....за то наши МИГи ( преодолели3400) и т.д......
    gla172
  28. Влад5307 Сегодня, 20:47
    Пиар - помощник в бизнесе, вот и продают почему-то Фу-35, а не Фу-22. Массовый "дешевый" товар - надо успеть отбить вложенные бабки, а не то скоро закроют эту программу. Значит надо развязывать новые конфликты, в которых "товар" будут использовать, а значит и покупать.
    Влад5307
    1. voyaka uh Сегодня, 21:16
      "Массовый "дешевый" товар "////

      Вы совершенно правильно написали. good И массовый. И дешевый. Таким и должен быть основной истребитель ВВС
      voyaka uh
      1. synthwave Сегодня, 21:26
        Да, да нагибать всех в ангаре он отлично будет laughing . Вы еще его не обслуживали и ремонтировали. Там на одном покрытии замаетесь.
        synthwave
      2. Вкд Двк Сегодня, 21:47
        Цитата: voyaka uh
        "Массовый "дешевый" товар "////

        Вы совершенно правильно написали. good И массовый. И дешевый. Таким и должен быть основной истребитель ВВС

        И пример этому железяка об 480 миллионов. Которые нужно заплатить за готовый, ( даже с двигателем- ПРОГРЕСС!!!), и обслугу за весь срок службы. Лучше бы купили золото той же массы и за ту же цену. С ним хлопот всё-таки меньше.
        Вкд Двк
  29. Васян1971 Сегодня, 20:49
    " При этом американское военное ведомство намерено ускорить производство F-35, хотя до сих пор не исправлены наполадки, выявленные на нынешнем этапе тестирования, отмечает Bloomberg."
    И ничего удивительного. Куй железо, пока лохи не расчухали кидалово и продолжают покупать.
    Васян1971
  30. Вкд Двк Сегодня, 21:44
    Дадим каждому по F-35, после этого подумаем, чтобы на них можно было летать.
    Вкд Двк
  31. Incvizitor Сегодня, 22:01
    доля готовых к бою самолетов находится на уровне около 50%, причем ее не удается существенно повысить с октября 2014 года, несмотря на рост числа F-35.

    Правильно, важно не качество а количество, чем больше тем лучше, а что брак сплошной, так это нормально, холуям впаривать сойдёт laughing
    Incvizitor
  32. _Jack_ Сегодня, 22:03
    Народ, ну чего вы так слюной брызжете по поводу этого F-35? Пусть они сами со своими самолётами разбираются, нам бы со своими разобраться. А каков он в деле никто не знает и не узнает пока реального применения нет. А когда будет тогда и будем судить о его возможностях. Не стоит недооценивать потенциального противника, уж лучше переоценить.
    _Jack_
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