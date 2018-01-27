22:01 27 января

В США сравнили "Абрамс", Т-90 и китайский "Тип-99"

Военный аналитик журнала The National Interest Себастьян Роблен сравнил тактико-технические характеристики танков Т-90 (МС), М1 "Абрамс" и "Тип-99".

По мнению автора публикации, каждая из бронированных машин обладает уникальными качествами. К примеру, новейший китайский танк "Тип-99" по скорости намного опережает своих конкурентов и способен разогнаться до 80 километров в час по дороге. Так как "Абрамс" с мотором мощностью 1400 лошадиных сил может разогнаться до 68 километров в час, а Т-90МС - до 72 километров в час.

В США сравнили "Абрамс", Т-90 и китайский "Тип-99"



Кроме того, американский танк обладает "самой прожорливой" силовой установкой: его характеристики позволяют проехать 390 километров до дозаправки. Конкуренты же способны проехать более 480 километров. В то же время тяжесть "Абрамса" может считаться его преимуществом. По оценке аналитика, 120-миллиметровая пушка этого танка со снарядами М829 с урановыми сердечниками способна пробивать на 15-20% больше брони, чем 125-миллиметровые орудия Т-90 и "Тип-99".

Но при этом российские и китайские танки способны вести огонь противотанковыми ракетами "Рефлекс" через ствол своего орудия, тогда как "Абрамс" такими возможностями не обладает. На Т-90 и "Тип-99" также установлен карусельный автомат заряжания советской разработки, а вот четвертый член экипажа "Абрамса" занимается именно заряжанием пушки. Поэтому для заряжающего необходимо дополнительное пространство, что делает танк М1 "Абрамс" более массивным и более тяжелым

В целом "Абрамсы, с оговорками, обладают наибольшей огневой мощью, тогда как машины "Тип-99", вероятно, лучше всего защищены своими многоуровневыми системами. Кроме того, они быстрее и имеют больший радиус действия
— предполагает Роблен.

Российский танк Т-90 (МС), в свою очередь, оснащен системой защиты "Реликт", улучшенным оптическим прицелом и более мощным двигателем, за счет чего и способен составить конкуренцию американской и китайским машинам, заключает аналитик.

Использованы фотографии: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. 264 Сегодня, 19:02
    Леопард лучший!!!Давайте будем честными пред собой...
    264
    1. svp67 Сегодня, 19:06
      Цитата: 264
      Леопард!!!

      Пока показывает НЕ ВЫСОКИЙ результат. А вот, ужасно дорогой "Леклерк", держится молодцом и на сегодняшний день у него самое маленькое количество потерь.
      svp67
      1. 264 Сегодня, 19:08
        Леклерк тоже хорош... hi Вот из них двоих и стоит выбирать лучший ТАНК. wink
        264
        1. svp67 Сегодня, 19:12
          Цитата: 264
          Вот из них двоих и стоит выбирать лучший ТАНК.

          Нет...При всем уважении, но каждая страна производит тот танк, который ей нужен и уж точно, наш Т-90МС ну не как не кажется аутсайдером в списке на премию "лучшего танка"
          svp67
          1. Касым Сегодня, 20:51
            Все почему-то забывают про количество писать. Ну что стоят три сотни Леопардов, или тех же анг. Челенджеров с Леклерками против нескольких тысяч российских? Поэтому "мелкооптовые" рассматривать нет смысла. Да и Меркава с КАЗ не подарок.
            США могут 3тыс. выставить, но их еще перекинуть надо до ТВД с другого континента. Китайских Тип-99 интересно сколько выпущено? Вот кто действительно может кол-вом придавить.
            На мой взгляд, Абрамс уже слишком устарел, чтобы называться лучшим (АЗ вообще нет, две системы защиты: броня и динам. защита). Китайский не воевал. Лидером остается Т-72(90) (при желании 4 системы защиты: +КАЗ+Штора, за счет ракет боевая мощь выше, АЗ и меньше экипаж).
            Касым
        2. avt Сегодня, 19:24
          Цитата: 264
          Леклерк тоже хорош...

          wassat А где Эклер повоевать смог в масштабах если не Т-72, то хоть Абрамоса ?!
          Цитата: svp67
          А вот, ужасно дорогой "Леклерк", держится молодцом и на сегодняшний день у него самое маленькое количество потерь.

          Потому и держится , как Леопёрд , который до ввода в Сурию вообще непобедимый был. Да и бред это всё
          Не так страшна машина боевая, страшней её весёлый экипаж"
          bully
          avt
          1. svp67 Сегодня, 19:42
            Цитата: avt
            А где Эклер повоевать смог в масштабах если не Т-72, то хоть Абрамоса ?!

            Достаточно, что он сейчас воюют рядом с ними в Йемене и уже многие страны задумались о его покупке.
            svp67
            1. poquello Сегодня, 19:48
              Цитата: svp67
              Цитата: avt
              А где Эклер повоевать смог в масштабах если не Т-72, то хоть Абрамоса ?!

              Достаточно, что он сейчас воюют рядом с ними в Йемене и уже многие страны задумались о его покупке.

              где они в Йемене воюют?
              poquello
              1. kapitan92 Сегодня, 20:07
                Цитата: poquello
                где они в Йемене воюют?

                АМХ-56 Leclerc —  название произносится «Ле-Клэр» — названный в честь французского генерала, чья бронетанковая дивизия освободила Париж в 1944 году....
                Пока отсутствуют данные об уничтожении танков Leclerc в Йемене, тогда как уже подтверждена потеря 9 M1A2 Abrams вооружёнными силами Саудовской Аравии. Помимо этого, по меньшей мере, пять М-60 Pattons и два АМХ-30 были подбиты в ходе боёв с хуситами. Вообще, в целом, танкисты ОАЭ удовлетворены танками Leclerc и благодарят Францию за поставку качественного вооружения. Успехи в Йемене привели к тому, что в январе 2016 года правительство Саудовской Аравии обратилось к французской компании Nexter, производителю Leclerc, чтобы выразить свою заинтересованность в покупке нескольких сотен французских танков....

                https://inforeactor.ru/34344-chto-delaet-leklerk-
                super-tankom
                hi
                kapitan92
                1. poquello Сегодня, 20:12
                  ) читал подобное пока не возник конкретный вопрос, и сейчас они таки в Йемене?
                  poquello
                  1. kapitan92 Сегодня, 20:23
                    Цитата: poquello
                    ) читал подобное пока не возник конкретный вопрос, и сейчас они таки в Йемене?

                    Ввели порядка 80 танков "Леклер". Коалиция утверждает, что потерь нет. В разных источниках хуситов насчитывается от 10 до 15 этих французских уничтоженных «Львов». Кому же верить?...
                    Заявленная хуситами цифра довольно высока для того, чтобы ни один из поражённых «Леклерков» не засветился на видео....
                    Но дыма без огня не бывает. Хотя в прессе Абу-Даби о потерях молчит, военные всё же признают минимум четыре случая атак на «Леклерки», при этом все они совпадают с заявленными «трофеями» хуситов . Два подорвались на фугасах, один подвергся атаке из РПГ-7, но сработал КАЗ, ещё один танк был атакован из российского ПТРК «Корнет» - танк остался на ходу, но погиб командир машины. Учитывая такие данные можно сделать вывод, что и другие непризнанные потери могут быть вполне реальны....
                    На современном поле боя не спасёт ни германский гений, ни французская расточительность, ни американская брутальность. Как и сто лет назад, как и тысячу, исход боя решает исключительно мастерство и мотивация солдат при талантливых командирах....
                    kapitan92
            2. Лопатов Сегодня, 19:50
              Цитата: svp67
              уже многие страны задумались о его покупке.

              Причём самое смешное, что они о нём только думают. А покупать будут другие. Ибо это на данный момент самый дорогой в мире танк. Обогнали даже традиционно недешёвые "Меркавы"
              Относительно "Абрамса" почти на треть дороже. И в три раза дороже экспортной версии Т-90.
              Лопатов
          2. poquello Сегодня, 19:47
            Цитата: avt
            Да и бред это всё

            именно
            poquello
        3. Кент0001 Сегодня, 19:49
          Где в бою они себя проявили? КАК АБРАМС ИЛИ Т-90? Они не горят, не порадаются средсвами ПТРК и т.д. Ваши заявления не подтверждены ни чем. Где эти танки успешно воевали?
          Кент0001
        4. DMB_95 Сегодня, 19:55
          Цитата: 264
          Леклерк тоже хорош... hi Вот из них двоих и стоит выбирать лучший ТАНК. wink

          Да.. Только выбирать - который из них двоих между ними лучший , а не вообще laughing .
          DMB_95
        5. Hanokem Сегодня, 20:10
          А что тут голову ломать ? Т-90 лучше по определению, ведь он российский
          Hanokem
          1. 264 Сегодня, 20:16
            good Именно!!! laughing laughing laughing Какие Леопарды,Леклерки,Меркавы там всякие разные........Т-34 hi laughing laughing laughingДавно так не смеялся.......
            264
            1. sabakina Сегодня, 20:52
              Цитата: 264
              good Именно!!! laughing laughing laughing Какие Леопарды,Леклерки,Меркавы там всякие разные........Т-34 hi laughing laughing laughingДавно так не смеялся.......

              Ну смейтесь, а мы ещё только собираемся смеяться, ибо хорошо смеётся тот...
              sabakina
              1. starpom Сегодня, 21:28
                Цитата: sabakina
                ибо хорошо смеётся тот...

                кто смеется без последствий
                starpom
        6. Kars Сегодня, 20:15
          Ну да,потому что Леклерк лучший его больше в емен не пускают))
          Kars
        7. kapitan92 Сегодня, 20:58
          Цитата: 264
          Леклерк тоже хорош.

          kapitan92
      2. Сепар ДНР Сегодня, 19:40
        Цитата: svp67
        ужасно дорогой "Леклерк", держится молодцом и на сегодняшний день у него самое маленькое количество потерь.

        А если потери соотнести с кол-вом произведённых единиц и участвовавших в боях ?
        Сепар ДНР
        1. KaPToC Сегодня, 21:13
          Цитата: Сепар ДНР
          А если потери соотнести с кол-вом произведённых единиц и участвовавших в боях ?

          К чему это натягивание презерватива на глобус?
          KaPToC
      3. poquello Сегодня, 19:46
        Цитата: svp67
        Цитата: 264
        Леопард!!!

        Пока показывает НЕ ВЫСОКИЙ результат. А вот, ужасно дорогой "Леклерк", держится молодцом и на сегодняшний день у него самое маленькое количество потерь.

        хе хе, количество потерь леклерков прямо связано с минимальным участием в бд
        poquello
        1. БАРХАН Сегодня, 21:53
          Цитата: Сепар ДНР
          А если потери соотнести с кол-вом произведённых единиц и участвовавших в боях ?

          Цитата: poquello
          хе хе, количество потерь леклерков прямо связано с минимальным участием в бд

          Вооот...а ,если их использовать по полной ,как сирийцы например....то одни ошмётки будут...Описаны 4 эпизода -3 печальны.А ,если будет 20 эпизодов...100?
          Уже даже партизан не удаётся безнаказанно гонять...РПГ-7,ПТУРы,фугасы,экипажи из арабов ...и получается ,как у Раневской...под каждым павлиньем хвостом находится обычная куриная ж..па...
          БАРХАН
      4. Монархист Сегодня, 20:00
        Дружище, а Вы много можете назвать боевых конфликтов,где участвовали Леклеры?
        Все эти теоритические сравнения сродни гадание на ромашке или кофейной гуще. Самый верный и страшный способ сравнения- участие в бою и не эпизодические ,а массовяе сражения.
        Фактически Т90 использовались эпизодически и плохо подготовленными экипажами, а "китаец"по-моему еще НИГДЕ не участвовал
        Монархист
      5. RASKAT Сегодня, 20:14
        Это потому что у Хуситов нет гранат на РПГ-7 и ПТУРов нормальных с тандемной БЧ в достаточном количестве. Иранские Туфаны (они же ТОУ) да наши старенькие Фаготы. Так что сравнивать как то рановато, слишком не равны силы, Пока что bully
        RASKAT
    2. сибиралт Сегодня, 19:13
      Эти характеристики нужно сравнивать с подбитыми танками. Тут по количеству подбитых "абрамов" равных ему не будет. lol
      сибиралт
      1. Гигант мысли Сегодня, 19:18
        В боевых действиях, а это всё же наиболее верный критерий оценки всего оружия, по живучести в Сирии и Ираке наш Т-90 всё же опережает Абрамс, что является большим плюсом.
        Гигант мысли
      2. Кент0001 Сегодня, 19:49
        Так он и много воюет.
        Кент0001
    3. фигвам Сегодня, 19:23
      Цитата: 264
      Леопард лучший!!!Давайте будем честными пред собой...

      Расскажите нам его боевой путь.
      фигвам
    4. Кент0001 Сегодня, 19:47
      Вы можете быть честны перед собой. У Турков их пожгли прям в первый день.
      Кент0001
      1. 264 Сегодня, 20:04
        Турки инструкцию не перевели. wink
        264
    5. Новый Сегодня, 19:59
      Странно, у нас нет что ли снарядов с урановым сердечником? Полагал лежат на складах на случай третьей мировой.
      Новый
    6. Сергей Медведев Сегодня, 20:03
      Цитата: 264
      Леопард лучший!!!Давайте будем честными пред собой...

      Пусть выставят свои "лучшие" танки хотя бы на биатлон. Но они ведь дрейфят... Будьте честны перед собой.
      Сергей Медведев
      1. МойВрач Сегодня, 21:13
        Цитата: Сергей Медведев
        Пусть выставят свои "лучшие" танки хотя бы на биатлон. Но они ведь дрейфят... Будьте честны перед собой.

        Зачем. У них свои соревнования есть. И могу поспорить т-90 попав на них займет последнее место.
        МойВрач
    7. NF68 Сегодня, 20:29
      Цитата: 264
      Леопард лучший!!!Давайте будем честными пред собой...


      Леопард Леопарду рознь. На пример А4 и А7+.
      Еще лучше был бы Леопард 2А7+ с Европауэрпаком где двигатель MTU MT 883 развивает мощность до 2038 лс.
      NF68
    8. RASKAT Сегодня, 20:31
      а Т-90МС - до 72 километров в час
      Да хоть 120 км/ч, хотел бы я увидеть то поле боя где танки с такой скоростью будут носиться.
      снарядами М829 с урановыми сердечниками способна пробивать на 15-20%
      Мне вот лично кажется что при сегодняшнем уровне техники, по крайней мере в нашей армии, никто как в ВОВ на встречные лобовые танковые удары посылать танки уже не будет. Если только на горизонте появятся танки противника, крупные силы, например батальон и более. Туда сразу либо РСЗО отработает, кассетными, либо самоприцеливающимися БЧ, либо авиация или вертолеты. Или Тактическая ракета прилетит Искандер например. (Хотя и БЧ обычного Града любому танку хватит за глаза).
      Мне кажется так будет скорее всего.
      А более мелкие силы танков противника сожгут с большого расстояния концентрированным огнем из ПТКРов и ПТРК благо сейчас у нас войска этим добром насыщены. От Тигров с Корнетами до ШТУРМ-С и Хризантем.
      RASKAT
      1. БАРХАН Сегодня, 22:00
        Цитата: RASKAT
        Мне вот лично кажется что при сегодняшнем уровне техники, по крайней мере в нашей армии, никто как в ВОВ на встречные лобовые танковые удары посылать танки уже не будет. Если только на горизонте появятся танки противника, крупные силы, например батальон и более. Туда сразу либо РСЗО отработает, кассетными, либо самоприцеливающимися БЧ, либо авиация или вертолеты. Или Тактическая ракета прилетит Искандер например. (Хотя и БЧ обычного Града любому танку хватит за глаза).
        Мне кажется так будет скорее всего.
        А более мелкие силы танков противника сожгут с большого расстояния концентрированным огнем из ПТКРов и ПТРК благо сейчас у нас войска этим добром насыщены. От Тигров с Корнетами до ШТУРМ-С и Хризантем.

        Плюс ещё и пехота порадует старыми добрыми семёрками да сапогами,фугасики разные да мины противотанковые,пехота русская она вообще весёлая и изобретательная...немцы могут подтвердить...
        БАРХАН
    9. sabakina Сегодня, 20:43
      Цитата: 264
      Леопард лучший!!!Давайте будем честными пред собой...

      Пред собой только святых видят. Мы же пока будем смотреть перед собой.
      sabakina
  2. svp67 Сегодня, 19:06
    Российский танк Т-90 (МС), в свою очередь, оснащен системой защиты "Реликт", улучшенным оптическим прицелом и более мощным двигателем, за счет чего и способен составить конкуренцию американской и китайским машинам, заключает аналитик.
    Еще бы... Может стоило бы напомнить, что именно на модификацию "МС" могут устанавливать пушку 2А82 и значить говорить о каком либо подавляющем огневом преимуществе "Абрамса", тогда не приходится.
    svp67
    1. просто экспл Сегодня, 20:54
      на МС ничего не ставится , ибо такого танка нету , есть СМ , то есть экспортный (С) модернизированный (М) . а МС это журналисты и вебдезигнеры и пару чинуш хрень несут.
      и на СМ кстати 2А82 тоже не ставится , ибо она запрещена к экспорту . и стоять на Т-90 она будет только в версии АМ (АМ тоже емнип уже три версии придумали) .
      просто экспл
  3. Lenivets2 Сегодня, 19:07
    "В то же время тяжесть "Абрамса" может считаться его преимуществом."
    Преимущество, в данном случае, надо писать в кавычках. hi

    "пушка этого танка со снарядами М829 с урановыми сердечниками способна пробивать на 15-20% больше брони, чем 125-миллиметровые орудия Т-90 и "Тип-99""

    Какая разница на сколько процентов больше или меньше, если этого с запасом хватает чтобы уничтожить вражеский танк? what
    Lenivets2
  4. Горный стрелок Сегодня, 19:12
    Крутая характеристика от "светлых эльфов". Ну хотя бы нет уже безоговорочно- победного - наш "Абрамс" лучше всех и ля-ля-ля
    Горный стрелок
    1. avia1991 Сегодня, 19:23
      Цитата: Горный стрелок
      нет уже безоговорочно- победного - наш "Абрамс" лучше всех и ля-ля-ля

      Трудно так заявлять, имея в пассиве нехилую груду подбитой по всему миру брони wink
      avia1991
  5. Вкд Двк Сегодня, 19:13
    80 км в час для танка- это не преимущество, а самоубийство.
    Вкд Двк
  6. Комментарий был удален.
  7. Egorovich Сегодня, 19:15
    Пока на поле боя не будет поединков между танками, воды можно лить долго и упорно, какой танк лучше, какой хуже.
    Egorovich
    1. Doliva63 Сегодня, 19:57
      А если учесть, что танк предназначен для общевойскового боя, а не для дуэлей, то воды не хватит laughing drinks
      Doliva63
      1. Svarog51 Сегодня, 20:03
        Подгоним АЦ и добавим wink
        Svarog51
      2. Egorovich Сегодня, 20:08
        hi Только реальные бои могут показать, кто есть кто и никак иначе. А там можно задать вопрос , а какой экипаж сидит в танке и какая у них квалификация, и так до бесконечности.
        Egorovich
    2. sabakina Сегодня, 21:10
      Цитата: Egorovich
      Пока на поле боя не будет поединков между танками, воды можно лить долго и упорно, какой танк лучше, какой хуже.

      Александр, спорить то можно, но есть такой параграф, как живучесть танка. Как насчёт этого? И второе. Абраша не танк, а скорее ПТ.
      sabakina
      1. Egorovich Сегодня, 21:43
        Выживаемость танка на поле боя: 1.Не быть обнаруженным. 2.Если танк обнаружен, избежать попадания(1и2-активная защита).3.Если танк получил попадание, предотвратить пробитие брони.4.Если броня пробита, спасти экипаж и танк от фатальных повреждений(3 и4-пассивная защита). Нужен бой, он покажет кто есть кто, на что способен и к чему готов экипаж, от которого очень многое зависит.
        Egorovich
  8. Chukcha Сегодня, 19:17
    Ни о чём. Бумажное сравнение.
    Chukcha
  9. Василенко Владимир Сегодня, 19:24
    я не разу не танкист, но мне кажется что сравнивать скоростную езду танков по автобану как-то не совсем правильно, они вроде для другого
    Василенко Владимир
    1. Кент0001 Сегодня, 19:53
      Ну да, надо по пересеченной местности.
      Кент0001
    2. oldzek Сегодня, 19:59
      в 68 году шли мы на Прагу с максимально возможной скоростью.на Т-62это 60км.танк при этом был как корова на льду.только и видел зады торчат по кюветам.но ничего дошли.
      oldzek
      1. sabakina Сегодня, 21:13
        По грунту ехать не догадались? wink
        sabakina
  10. Геркулесыч Сегодня, 19:30
    Сотый раз пустое сотрясение воздуха! Если-бы сша не дрейфили, и вывели свой танк на полигоне против нашего с последующим обстрелом реальными боевыми снарядами, мы бы своими глазами увидали какой же танк реально лучший!
    Геркулесыч
    1. oldzek Сегодня, 20:03
      а вот это ну никак не возможно!если проиграют бизнес весь к той самой маме полетит.а так ля ля ля и кто то купит.такие соревнования возможны если уверен и в технике и в экипажах!ИМХО
      oldzek
  11. Волька Сегодня, 19:31
    но ни слова о таком важном показателе как цена-качество...
    Волька
  12. Bullba Сегодня, 19:39
    Цитата: Волька
    но ни слова о таком важном показателе как цена-качество...

    Цена-качество, это колбасу оценивать, а техника цена-эффективность.
    Bullba
    1. poquello Сегодня, 19:52
      Цитата: Bullba
      Цитата: Волька
      но ни слова о таком важном показателе как цена-качество...

      Цена-качество, это колбасу оценивать, а техника цена-эффективность.

      а как же укропоколбасные танки?
      poquello
  13. федоров Сегодня, 19:43
    Кто не успел посмотреть.. Или физически не смог. Давненько это было...
    федоров
  14. рюрикович Сегодня, 19:44
    Помню, в детском садике во время прогулок на свежем воздухе мы с одногруппниками занимались важным делом - мерялись, кто круче.Сначала на точность - кто не промажет в туалете в нужное отверстие, потом через некоторое время,когда опять захочется по маленькой - на дальность. Кто пошлёт "боезапас" дальше всех winked И помню, спорили мы тогда долго из-за итогов сравнений
    Эх детвора....Знать бы тогда, что настоящее свойство сие оружия проявляется через десятки лет в постели с девками- и сила,и мощность, и выносливость feel

    Вот так и эти "эксперты" аки дети малые, меряются на бумаге, а ведь время и опыт эксплуатации способны подвести итоги,кто на самом деле всех сильнее, всех румяней и нужнее soldier
    рюрикович
  15. Сибирский цирюльник Сегодня, 19:53
    Не танкист,но автомат заряжания,в виде дополнительного члена экипажа, выглядит анахронизмом))) большая масса машины, скорее недостаток, чем преемущество- это скажет любой человек, хоть немного разбирающийся в технике. Ну,и стоимость изделия.. ВМВ показала,что этот фактор один из ключевых
    Мне кажется, что этот "эксперт"- обычный балабол,выполняющий чей то заказ
    Сибирский цирюльник
    1. Удав КАА Сегодня, 22:00
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Мне кажется, что этот "эксперт"- обычный балабол,выполняющий чей то заказ

      И это сразу видно! Нет сравнения ни по бронепробиваемости орудий, ни по дальности поражения противника, ни по профилю и конфигурации танка, ни по удельному давлению на грунт и т.п.. А уж о том, что Т-90МС на 5-7 км может достать Абрашку противотанковой ракетой 3УБК20 -- об этом ни слова... О стоимости тоже скромно молчит записной "эксперд".
      Удав КАА
  16. Монархист Сегодня, 20:03
    Цитата: Вкд Двк
    80 км в час для танка- это не преимущество, а самоубийство.

    Согласен: танк это не гоночный болид
    Монархист
  17. Altona Сегодня, 20:20
    Цитата: Новый
    Странно, у нас нет что ли снарядов с урановым сердечником? Полагал лежат на складах на случай третьей мировой.

    Из обедненного урана нет, есть из вольфрама. Уран имеет особенность уплотняться от удара, благодаря чему обладает пробивным действием... Также и урановая броня работает при встрече снаряда.
    Altona
    1. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 21:02
      Курсант! Наряд в не очереди – ответ не верен.
      Обедненный уран имеет достаточно большое количество электронов на внешних орбитах атома.
      При достаточной скорости столкновения и правильном угле атаки происходит резкое падение скорости поражающего сердечника и наблюдается срыв электронов с решетки атома. Происходит явление, получившее название «взрыв ионной решетки». При этом выделяется энергии в 3-4 раза более по сравнению с подкалиберником из вольфрама. Но цена снаряда – дороже.
      МИМО ПРОХОДИЛ
    2. Удав КАА Сегодня, 21:31
      Цитата: Altona
      Цитата: Новый
      Странно, у нас нет что ли снарядов с урановым сердечником? Полагал лежат на складах на случай третьей мировой.

      Из обедненного урана нет, есть из вольфрама. Уран имеет особенность уплотняться от удара, благодаря чему обладает пробивным действием... Также и урановая броня работает при встрече снаряда.

      Урановый стержень при соударении с броней "самозаточивается" и разогревается до 3000*С после проникновения за преграду...Боеукладка детонирут на счет "два"...Поэтому-то снаряды из обедненного урана и имеют такую пробивную силу...
      Удав КАА
  18. Altona Сегодня, 20:21
    Цитата: Монархист
    Цитата: Вкд Двк
    80 км в час для танка- это не преимущество, а самоубийство.
    Согласен: танк это не гоночный болид

    Прежде всего избыточный расход горючего.
    Altona
  19. Altona Сегодня, 20:23
    Цитата: Сибирский цирюльник
    Не танкист,но автомат заряжания,в виде дополнительного члена экипажа, выглядит анахронизмом))) большая масса машины, скорее недостаток, чем преемущество- это скажет любой человек, хоть немного разбирающийся в технике. Ну,и стоимость изделия.. ВМВ показала,что этот фактор один из ключевых
    Мне кажется, что этот "эксперт"- обычный балабол,выполняющий чей то заказ

    Эксперт видимо забыл про мосты, тоннели, железные и автодороги, где подобное "преимущество" особенно актуально.
    Altona
  20. Altona Сегодня, 20:26
    Цитата: svp67
    А вот, ужасно дорогой "Леклерк", держится молодцом и на сегодняшний день у него самое маленькое количество потерь.

    Этому молодцу надо каждый раз перед боем юстировку приборов ЗАНОВО производить, иначе зря это все.)))
    Altona
  21. Стройбат запаса Сегодня, 20:40
    О как... Оценка по принципу: "Результат заказан, давайте подгоним расчеты".
    Стройбат запаса
  22. Altona Сегодня, 21:10
    Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
    При достаточной скорости столкновения и правильном угле атаки происходит резкое падение скорости поражающего сердечника и наблюдается срыв электронов с решетки атома. Происходит явление, получившее название «взрыв ионной решетки». При этом выделяется энергии в 3-4 раза более по сравнению с подкалиберником из вольфрама. Но цена снаряда – дороже

    -------------------------------------
    Пирофорность, способность к самовозгоранию, это следующий этап. Уже в заброневом пространстве.Обедненный уран дешев.
    Altona
  23. Fanat85 Сегодня, 21:29
    а вот если провести статистику сколько боевых операций было проведено на данной технике и каким количеством , с какими потерями- не удивлюсь что лучшим окажется старый работяга т-72 при том что он менее защищен чем современные модели.
    Fanat85
  24. К-50 Сегодня, 21:58
    У России тоже есть сердечники для танковых снарядов из обеднённого урана, только лежат на складах, так как не полезны для здоровья, но янкенсы могут со своими даже спать и обниматься в случае чего. Навоз не жалко. request laughing
    К-50
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