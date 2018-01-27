В США сравнили "Абрамс", Т-90 и китайский "Тип-99"

В целом "Абрамсы, с оговорками, обладают наибольшей огневой мощью, тогда как машины "Тип-99", вероятно, лучше всего защищены своими многоуровневыми системами. Кроме того, они быстрее и имеют больший радиус действия

Военный аналитик журнала The National Interest Себастьян Роблен сравнил тактико-технические характеристики танков Т-90 (МС), М1 "Абрамс" и "Тип-99".По мнению автора публикации, каждая из бронированных машин обладает уникальными качествами. К примеру, новейший китайский танк "Тип-99" по скорости намного опережает своих конкурентов и способен разогнаться до 80 километров в час по дороге. Так как "Абрамс" с мотором мощностью 1400 лошадиных сил может разогнаться до 68 километров в час, а Т-90МС - до 72 километров в час.Кроме того, американский танк обладает "самой прожорливой" силовой установкой: его характеристики позволяют проехать 390 километров до дозаправки. Конкуренты же способны проехать более 480 километров. В то же время тяжесть "Абрамса" может считаться его преимуществом. По оценке аналитика, 120-миллиметровая пушка этого танка со снарядами М829 с урановыми сердечниками способна пробивать на 15-20% больше брони, чем 125-миллиметровые орудия Т-90 и "Тип-99".Но при этом российские и китайские танки способны вести огонь противотанковыми ракетами "Рефлекс" через ствол своего орудия, тогда как "Абрамс" такими возможностями не обладает. На Т-90 и "Тип-99" также установлен карусельный автомат заряжания советской разработки, а вот четвертый член экипажа "Абрамса" занимается именно заряжанием пушки. Поэтому для заряжающего необходимо дополнительное пространство, что делает танк М1 "Абрамс" более массивным и более тяжелым— предполагает Роблен.Российский танк Т-90 (МС), в свою очередь, оснащен системой защиты "Реликт", улучшенным оптическим прицелом и более мощным двигателем, за счет чего и способен составить конкуренцию американской и китайским машинам, заключает аналитик.