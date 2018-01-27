" США не понравилось углубление военного сотрудничества России и Южной Осетии."

Все стороны должны работать над имплементацией Соглашения о прекращении огня от 2008 года

Посол США в Грузии Ян Келли высказал озабоченность ратификацией Госдумой России соглашения с Южной Осетией о переходе части подразделений южноосетинской армии в состав Вооруженных сил РФ, которое произошло еще 24 января, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.Дипломат заявил, что США не признает легитимности этого соглашения и рассматриваем его как шаг назад.– отметил он.При этом Келли заявил, что под имплементацией США подразумевают отвод сил на те позиции, где они размещались до конфликта 2008 года.Напоминаем, что ранее ратификацию этого соглашения осудил госдеп США.Россия, признавшая в 2008-м Абхазию и Южную Осетию, разместила там военные базы для гарантий безопасности бывших грузинских автономий, отколовшихся от Грузии. Москва всячески укрепляет и наращивает сотрудничество с Сухумом и Цхинвалом, в том числе в военной сфере. Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».