22:06 27 января

США не понравилось углубление военного сотрудничества России и Южной Осетии

Посол США в Грузии Ян Келли высказал озабоченность ратификацией Госдумой России соглашения с Южной Осетией о переходе части подразделений южноосетинской армии в состав Вооруженных сил РФ, которое произошло еще 24 января, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

США не понравилось углубление военного сотрудничества России и Южной Осетии


Дипломат заявил, что США не признает легитимности этого соглашения и рассматриваем его как шаг назад.


Все стороны должны работать над имплементацией Соглашения о прекращении огня от 2008 года
– отметил он.

При этом Келли заявил, что под имплементацией США подразумевают отвод сил на те позиции, где они размещались до конфликта 2008 года.

Напоминаем, что ранее ратификацию этого соглашения осудил госдеп США.

Россия, признавшая в 2008-м Абхазию и Южную Осетию, разместила там военные базы для гарантий безопасности бывших грузинских автономий, отколовшихся от Грузии. Москва всячески укрепляет и наращивает сотрудничество с Сухумом и Цхинвалом, в том числе в военной сфере. Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».

Использованы фотографии: https://vasiacniazew.livejournal.com/
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Комментарии 34

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  1. Lenivets2 Сегодня, 19:48
    "Дипломат заявил, что США не признает легитимности этого соглашения и рассматриваем его как шаг назад."
    И что?
    Кого его гнойное мнение интересует?! what

    Я вот не признаю установку ларька на соседней улице, надо в ООН чтоли написать.
    Lenivets2
    1. Shurik70 Сегодня, 19:57
      США не понравилось углубление военного сотрудничества России и Южной Осетии

      Россия не считает себя в праве мешать США иметь своё мнение и поздравляет Трампа с годовщиной инаугурации!
      laughing
      Shurik70
      1. влад66 Сегодня, 20:02
        Посол США в Грузии Ян Келли высказал озабоченность ратификацией Госдумой России соглашения с Южной Осетией о переходе части подразделений южноосетинской армии в состав Вооруженных сил РФ,

        Да шли бы вы лесом со своей полосатой озабоченностью.
        fellow
        влад66
    2. poquello Сегодня, 19:58
      аэробика сплошная, одни прыгают, другие задом ходят
      poquello
    3. volodya Сегодня, 19:59
      Опять какую нибудь пакость готовят полосатые!
      volodya
      1. ul_vitalii Сегодня, 20:07
        Джавелины завезли, вот павлиний хвост и распустил, принимает благодарности.
        ul_vitalii
      2. Лопатов Сегодня, 20:23
        Какие пакости... Грузины поумнее украинцев, прыгать на граблях по команде из Вашингтона не будут.

        А наши ведь предупреждали американцев: "в Косово открываете ящик Пандоры". Не поверили. И зря...
        Лопатов
    4. сибиралт Сегодня, 21:11
      "Странная ваша семья Ивановых, сосед! То что я делаю с твоей женой тебе не нравится, а ей очень нравиться. Вы уж как - то между собой сначала разберитесь". lol
      Какое дело США вмешиваться в наши отношения С Осетией. Россия признала Южную Осетию как суверенное государство. К тому же там около 90% граждан России.
      сибиралт
      1. sabakina Сегодня, 21:29
        Олег, моё мнение таково. Нашему МИДу надо озаботиться отношениями США....ну, допустим с Мексикой.
        sabakina
  2. Геркулесыч Сегодня, 19:48
    Да пле-вал я на этого посла и его сша с высокой колокольни! Тьфу!!!Суют свое скот-ское рыло не в свои дела! !! fool
    Геркулесыч
    1. sabakina Сегодня, 21:32
      Геркулесыч , согласен. Осталось только поставить песню "Сектор Газа", но как сам понимашь, низзя!
      sabakina
  3. ul_vitalii Сегодня, 19:49
    А что ему ещё остаётся говорить в Грузии. Так дежурная фраза, правила приличного тона.
    ul_vitalii
  4. pvv113 Сегодня, 19:55
    США не признает легитимности этого соглашения

    Как мне это непризнание повлияет на аппетит?
    pvv113
    1. sabakina Сегодня, 21:34
      Вовка, прЮвет! Ты про спиртное или кефир?
      sabakina
  5. Egorovich Сегодня, 19:57
    Матрасии не понравилось углубление военного сотрудничества России и Южной Осетии. А кого интересует или волнует их мнение? Как не горестно, но ни Россию, ни Ю.Осетию. lol
    Egorovich
  6. Астория Сегодня, 19:57
    Напишите в Спортлото!
    Астория
  7. Дормидонт Сегодня, 20:01
    Значит все делаем правильно
    Дормидонт
  8. федоров Сегодня, 20:02
    Там бардак был еще при СССР. Они там все помириться не могут какое столетие.. А матрасники этим пользуются.
    Я под стол тогда ходил, а мой Отец в БТР и в горы пешком - усмерять очередной аул-деревню. В Орджоникидзе- Владикавказе спасало только Военный городок. Там же наши, простите , не чурки. Порезали бы уже давно. А по Кадырову кинжалы точят . Хрен их там разберешь.
    федоров
    1. Лопатов Сегодня, 20:20
      Цитата: федоров
      Во Орджоникидзе- Владикавказе спасало только Военный городок.

      Какой из них? Там их, как грязи 8)))

      Цитата: федоров
      Там же наши, простите , не чурки.

      Ну, во-первых, Владикавказ это почти на треть казачество. А во-вторых, того же голубоглазого русоволосого иронца от славянина можно отличить только по носу и акценту. Собственно, ингушский бунт потому и провалился, что осетин поддержало казачество. А потом приехали с ЮО кударцы, и бунт был подавлен с кучей ингушских беженцев.
      Лопатов
  9. weddu Сегодня, 20:06
    Беда России в том, что у нас публикуется каждый забугорный чих, чем там и пользуются. А почему нет? Доходит же, статистика отсортирует сторонников доведённой информации с незначительной, ожидаемой погрешностью и природным чувством вины русских.
    weddu
    1. Lenivets2 Сегодня, 20:18
      "Беда России в том, что у нас публикуется каждый забугорный чих"
      Вообщето это международная практика.
      Там публикуют наш чих ещё до самого чиха и даже те которых не было.
      Пресса, а им нужны рейтинги. hi
      Lenivets2
      1. weddu Сегодня, 20:57
        Нет, наши чихи там не публикуют. Там публикуют лишь нужные домыслы, формирующие общественное мнение. А у нас публикуется даже выдуманное ковыряние в носу бомжа на Брайтон-бич. И вот я не уверен, что это по глупости за гос,счёт, ведь работает...
        weddu
  10. taiga2018 Сегодня, 20:15
    не понравилось?в России,как и в некоторых странах(которых становится всё больше),всё меньше и меньше интересует,что там понравилось сша,а что не понравилось...
    taiga2018
  11. Masya Masya Сегодня, 20:34
    США не понравилось

    Нравится, не нравится утрись красавица... wink
    Masya Masya
    1. sabakina Сегодня, 21:41
      Мариночка, красавице такое не говорят. Может крысавица? wink
      sabakina
  12. Стройбат запаса Сегодня, 20:37
    1. С какого перепугу матраснозадые вообще суют свой хобот не в свое дело?
    2. Да кому тут вообще интересно мнение этих отходов генной инженерии?
    Надо это как-то на дипломатический язык перевести и отправить этому далеко посланному послу в грызлии
    Стройбат запаса
    1. NF68 Сегодня, 20:45
      Цитата: Стройбат запаса
      С какого перепугу матраснозадые вообще суют свой хобот не в свое дело?


      В силу того что они считают себя исключительно нацией которая одна имеет прво указывать всем остальным что им делать что либо. Так будет продолжаться до тех пор, пока другие страны дружно не станут указывать куда США должны идти.
      NF68
      1. Стройбат запаса Сегодня, 20:46
        Когда человек считает себя богом или Наполеоном, его отправляют в "дурку". Матрасам там уже давно прогулы ставят.
        Стройбат запаса
  13. Васян1971 Сегодня, 20:40
    " США не понравилось углубление военного сотрудничества России и Южной Осетии."
    Значит - всё правильно делаем.
    Васян1971
  14. NF68 Сегодня, 20:43
    США всегда и повсюду не нравится что либо. Вот и пусть носятся со своим мнением где хотят и куда хотят.
    NF68
  15. vladimirvn Сегодня, 20:51

    Наш ответ, великому и ужасному....
    vladimirvn
  16. Радио-няня Сегодня, 21:11
    Вот жежь тампоны! Как где гнойник - там полосатые торчат.
    Радио-няня
  17. Симон Сегодня, 21:55
    Дипломат заявил, что США не признает легитимности этого соглашения и рассматриваем его как шаг назад. Да, плевать нам на это государство-паразит Соединенные Штаты Америки! Народ Южной Осетии захотел отделится от агрессивной Грузии, отделился, а мы его признали - это воля народов Ю.Осетии и России! yes Привет Америке! hi tongue
    Симон
  18. Vik Ganz Сегодня, 22:05
    Куда ты лезешь, посол США в Грузии Ян Келли ?
    Тебе что за дело ? Или хочешь вернуть украденную у России Аляску ?
    Или вернуть украденные у Мексики штаты ? Верни и будет предмет для разговора.
    Vik Ganz
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