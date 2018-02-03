Кем был ординарец в Красной Армии?

Птицын попал к нему в ординарцы случайно. В августовских боях под большой бомбежкой Птицын вместе с несколькими другими ушедшими с передовой солдатами был задержан в расположении командного пункта дивизии. Настаивали на том, чтобы всех их отдать под трибунал, но Серпилин, узнав о них уже к вечеру, когда общая обстановка улучшилась, захотел сам посмотреть на беглецов — не имел привычки рубить сплеча.

Птицын обратил на себя его внимание понурым видом и густой, седой, давно не бритой щетиной. Из-за этой щетины он казался почти стариком.

Серпилин спросил, какого он года. Оказалось, что 1895-го — ровесник.

Серпилин распорядился всех остальных на первый случай отправить обратно на передовую, а Птицына взял к себе в ординарцы, вместо убитого накануне при бомбежке.

— Лично проверю, что вы за человек, — сказал он Птицыну, — а еще раз драпанете, лично и застрелю.

Так Птицын и остался у Серпилина в ординарцах. Драпать он больше не пробовал, а своей неговорливостью и абсолютной честностью — качеством в ординарце немаловажным — пришелся Серпилину по душе.

Серпилин считал, что этому немолодому и многосемейному солдату, по гражданской специальности счетоводу, сам бог велел быть ординарцем. Все же семья — семь душ, а быть убитым в ординарцах меньше шансов, чем в роте.

Что касается храбрости, то Птицын был не храбрее и не трусливее других, человек как человек. Боязнь смерти внешне выражалась у него только в одном: под огнем Птицын старался держаться впритирку к Серпилину, в душе считая, что генерала не убьет.

Вот и сейчас он начал наступать на пятки Серпилину и рассмешил его этим...



В царской армии такие чины постепенно превращались в некий паразитический слой, в касту далеких от боевой работы людей. Денщики слыли главными спекулянтами и сплетниками. Слава о них распространялась не самая лучшая.Личный офицерский завхоз был отменен после революции. И в Красной Армии традицию иметь при командирах прислуживавший персонал не поощряли, хотя на деле ординарцы оставались. К примеру, знаменитый ординарец Петька при комдиве Чапаеве.В тридцатые годы должность ординарца считалась просто унизительной и не заслуживающей уважения. Казалось, в советском обществе все равны, слуг и господ нет и быть не может.Но к концу 1930-х годов и в Красной армии появляются генералы, военная аристократия, которая тяготеет к порядкам старой русской армии. К 1943 году возвратились в военный обиход лампасы, золотые погоны. Вместе с подобными атрибутами офицерского чина вернулись в повседневность и ординарцы.В Красной армии чин ординарца официально был узаконен в годы Великой Отечественной войны в действующих войсках, на фронте. Ординарцы состояли при командирах с с1941-й по1945-й год. Они полагались быть при лицах, принадлежавших к командному составу РККА. Даже командиры взводов имели таких помощников. О введении должности ординарца позаботился сам товарищ Сталин в качестве верховного главкома. Он подчеркнул, что ординарцы даются офицерам в целях улучшения качества командования личным составом.Так в середине 1945 года высшее командование армии в СССР выпустило даже специальный приказ, который регламентировал всю деятельность ординарцев и начальствующих лиц, у которых они находились в подчинении.В частности, приказ утверждал следующее:№ 317.1. В целях разгрузки генералов и офицеров от личных хозяйственных дел и предоставления им большей возможности совершенствовать свою общую и военную подготовку приказываю:Ввести штатных ординарцев для выполнения личных хозяйственных работ для всех генералов и полковников*, занимающих должности в соединениях,“и” добавлены И. Сталиным.штабах и учреждениях Красной Армии, в том числе для генералов и полковников, находящихся в резерве и в военно-учебных заведениях.Ввести штатных ординарцев для офицеров, занимающих штатные должности согласно прилагаемому перечню.2. Ординарцами назначать красноармейцев, прошедших первый год обучения, не имеющих среднего образования и главным образом из числа желающих.В войсковых частях до полка включительно ординарцев числить в списках соответствующих подразделений; в штабах и управлениях бригады, дивизии, корпуса — в списках бригадных, дивизионных, корпусных частей.Ординарцев генералов и полковников армейского, фронтового, окружного и центрального аппарата НКО числить в списках частей соответствующего подчинения.3. Установить, что ординарцы находятся в подчинении тех лиц, коим они назначены. Последние по отношению к ординарцам пользуются дисциплинарной властью соответственно своему служебному положению*, причем они обязаны предоставлять ординарцам три дня в месяц для прохождения учебно-строевых занятий в частях, к коим ординарцы приписаны.4. Предоставить право на получение денег генералам, полковникам и другим офицерам**, коим положены ординарцы, но которые желают заменить их содержанием вольнонаемной прислуги.В этих случаях на содержание вольнонаемной прислуги выплачивать 300 (триста) рублей*** в месяц.5. Директиву Ставки об ординарцах за № 994235 от 9 апреля 1942 года считать утратившей свою силу.ПЕРЕЧЕНЬДОЛЖНОСТЕЙ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА, ПО КОТОРЫМ НАЗНАЧАЮТСЯ ШТАТНЫЕ ОРДИНАРЦЫА. Рота, батарея, эскадрон, авиаэскадрилья, отдельный авиаотряд — всех родов войск и ВУЗов1. Командир роты, батареи, эскадрона, авиаэскадрильи, отдельного авиаотряда.Б. Батальон, дивизион — всех родов войск и ВУЗов1. Командир батальона, дивизиона.2. Заместитель командира батальона, дивизиона.3. Помощник командира батальона, дивизиона.4. Начальник штаба (адъютант старший) батальона, дивизиона.В. Полк всех родов войск1. Командир полка2. Заместитель командира полка3. Помощник командира полка.4. Начальник штаба полка.Г. Управление бригады всех родов войск1. Командир бригады.2. Заместитель командира бригады.3. Помощник командира бригады. 4 Начальник штаба бригады.5. Заместитель начальника штаба бригады.6. Начальник оперативной части.7. Начальник оперативно-разведывательного отделения.8. Начальник связи, начальник отделения связи, начальник части связи.9. Начальник инженерной службы, начальник инженерно-технической службы, бригадный инженер.Д. Управление дивизии всех родов войск1. Командир дивизии.2. Заместитель командира дивизии.3. Помощник командира дивизии.4. Начальник штаба дивизии.5. Заместитель начальника штаба.6. Начальник оперативного отделения, начальник оперативного отдела.7. Начальник оперативно-разведывательного отделения.8. Начальник отделения связи, начальник отдела связи, начальник связи.9. Дивизионный инженер, начальник инженерной службы.10. Старший штурман дивизии.11. Инженер по радиолокации, начальник службы радиолокации.Е. Управление корпуса всех родов войск1. Командир корпуса.2. Заместитель командира корпуса.3. Помощник командира корпуса.4. Начальник штаба корпуса.5. Начальник оперативного отдела.6. Начальник разведывательного отдела, начальник отдела оперативной разведки.7. Начальник отдела связи, начальник службы связи, начальник связи.8. Корпусной инженер, начальник инженерной службы.9. Начальник бронетанковой службы.10. Главный штурман.11. Главный инженер.Ж. Управление укрепленного района1. Комендант укрепленного района.2. Заместитель коменданта укрепленного района.3. Помощник коменданта укрепленного района.4. Начальник штаба.5. Заместитель начальника штаба.6. Начальник оперативного отделения.7. Начальник отделения связи.8. Начальник инженерной службы.9. Начальник артиллерии.