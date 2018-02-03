11:03 03 февраля

Кем был ординарец в Красной Армии?



Общепринятой была практика назначения из числа нижних чинов во всех европейских армиях солдат, прислуживавших офицерам. В массовой литературе начала 20-го века этот персонаж изображался сатирически. Достаточно вспомнить знаменитые «Похождения бравого солдата Швейка». Денщик или ординарец должен был выполнять нехитрые домашние поручения офицера, относить записки и письма, покупать провиант и вообще заботиться о быте своего командира.

В царской армии такие чины постепенно превращались в некий паразитический слой, в касту далеких от боевой работы людей. Денщики слыли главными спекулянтами и сплетниками. Слава о них распространялась не самая лучшая.


Личный офицерский завхоз был отменен после революции. И в Красной Армии традицию иметь при командирах прислуживавший персонал не поощряли, хотя на деле ординарцы оставались. К примеру, знаменитый ординарец Петька при комдиве Чапаеве.

В тридцатые годы должность ординарца считалась просто унизительной и не заслуживающей уважения. Казалось, в советском обществе все равны, слуг и господ нет и быть не может.
Но к концу 1930-х годов и в Красной армии появляются генералы, военная аристократия, которая тяготеет к порядкам старой русской армии. К 1943 году возвратились в военный обиход лампасы, золотые погоны. Вместе с подобными атрибутами офицерского чина вернулись в повседневность и ординарцы.

В Красной армии чин ординарца официально был узаконен в годы Великой Отечественной войны в действующих войсках, на фронте. Ординарцы состояли при командирах с с1941-й по1945-й год. Они полагались быть при лицах, принадлежавших к командному составу РККА. Даже командиры взводов имели таких помощников. О введении должности ординарца позаботился сам товарищ Сталин в качестве верховного главкома. Он подчеркнул, что ординарцы даются офицерам в целях улучшения качества командования личным составом.
Так в середине 1945 года высшее командование армии в СССР выпустило даже специальный приказ, который регламентировал всю деятельность ординарцев и начальствующих лиц, у которых они находились в подчинении.

В частности, приказ утверждал следующее:

№ 317.
Приказ о введении штатных ординарцев для генералов и офицеров Красной Армии № 0154 27 августа 1945 г.

1. В целях разгрузки генералов и офицеров от личных хозяйственных дел и предоставления им большей возможности совершенствовать свою общую и военную подготовку приказываю:
Ввести штатных ординарцев для выполнения личных хозяйственных работ для всех генералов и полковников*, занимающих должности в соединениях,
* Слова “и полковников” добавлены И. Сталиным.
штабах и учреждениях Красной Армии, в том числе для генералов и полковников, находящихся в резерве и в военно-учебных заведениях.
Ввести штатных ординарцев для офицеров, занимающих штатные должности согласно прилагаемому перечню.

2. Ординарцами назначать красноармейцев, прошедших первый год обучения, не имеющих среднего образования и главным образом из числа желающих.
В войсковых частях до полка включительно ординарцев числить в списках соответствующих подразделений; в штабах и управлениях бригады, дивизии, корпуса — в списках бригадных, дивизионных, корпусных частей.
Ординарцев генералов и полковников армейского, фронтового, окружного и центрального аппарата НКО числить в списках частей соответствующего подчинения.

3. Установить, что ординарцы находятся в подчинении тех лиц, коим они назначены. Последние по отношению к ординарцам пользуются дисциплинарной властью соответственно своему служебному положению*, причем они обязаны предоставлять ординарцам три дня в месяц для прохождения учебно-строевых занятий в частях, к коим ординарцы приписаны.

4. Предоставить право на получение денег генералам, полковникам и другим офицерам**, коим положены ординарцы, но которые желают заменить их содержанием вольнонаемной прислуги.
В этих случаях на содержание вольнонаемной прислуги выплачивать 300 (триста) рублей*** в месяц.

5. Директиву Ставки об ординарцах за № 994235 от 9 апреля 1942 года считать утратившей свою силу.
Народный комиссар обороны СССР Генералиссимус Советского Союза И. СТАЛИН

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА, ПО КОТОРЫМ НАЗНАЧАЮТСЯ ШТАТНЫЕ ОРДИНАРЦЫ

А. Рота, батарея, эскадрон, авиаэскадрилья, отдельный авиаотряд — всех родов войск и ВУЗов
1. Командир роты, батареи, эскадрона, авиаэскадрильи, отдельного авиаотряда.

Б. Батальон, дивизион — всех родов войск и ВУЗов
1. Командир батальона, дивизиона.
2. Заместитель командира батальона, дивизиона.
3. Помощник командира батальона, дивизиона.
4. Начальник штаба (адъютант старший) батальона, дивизиона.
В. Полк всех родов войск
1. Командир полка
2. Заместитель командира полка
3. Помощник командира полка.
4. Начальник штаба полка.
* Окончание пункта 3 после слова “положению” дописано И. Сталиным.
** Слова “полковникам и другим офицерам” вставлены И. Сталиным.
*** Сумма “300 (триста) рублей” проставлена И. Сталиным вместо предлагавшейся суммы в 222 рубля.

Г. Управление бригады всех родов войск
1. Командир бригады.
2. Заместитель командира бригады.
3. Помощник командира бригады. 4 Начальник штаба бригады.
5. Заместитель начальника штаба бригады.
6. Начальник оперативной части.
7. Начальник оперативно-разведывательного отделения.
8. Начальник связи, начальник отделения связи, начальник части связи.
9. Начальник инженерной службы, начальник инженерно-технической службы, бригадный инженер.

Д. Управление дивизии всех родов войск
1. Командир дивизии.
2. Заместитель командира дивизии.
3. Помощник командира дивизии.
4. Начальник штаба дивизии.
5. Заместитель начальника штаба.
6. Начальник оперативного отделения, начальник оперативного отдела.
7. Начальник оперативно-разведывательного отделения.
8. Начальник отделения связи, начальник отдела связи, начальник связи.
9. Дивизионный инженер, начальник инженерной службы.
10. Старший штурман дивизии.
11. Инженер по радиолокации, начальник службы радиолокации.

Е. Управление корпуса всех родов войск
1. Командир корпуса.
2. Заместитель командира корпуса.
3. Помощник командира корпуса.
4. Начальник штаба корпуса.
5. Начальник оперативного отдела.
6. Начальник разведывательного отдела, начальник отдела оперативной разведки.
7. Начальник отдела связи, начальник службы связи, начальник связи.
8. Корпусной инженер, начальник инженерной службы.
9. Начальник бронетанковой службы.
10. Главный штурман.
11. Главный инженер.

Ж. Управление укрепленного района
1. Комендант укрепленного района.
2. Заместитель коменданта укрепленного района.
3. Помощник коменданта укрепленного района.
4. Начальник штаба.
5. Заместитель начальника штаба.
6. Начальник оперативного отделения.
7. Начальник отделения связи.
8. Начальник инженерной службы.
9. Начальник артиллерии.

Ф. 4, оп. 11, д. 80, л. 264—268. Подлинник.


Птицын попал к нему в ординарцы случайно. В августовских боях под большой бомбежкой Птицын вместе с несколькими другими ушедшими с передовой солдатами был задержан в расположении командного пункта дивизии. Настаивали на том, чтобы всех их отдать под трибунал, но Серпилин, узнав о них уже к вечеру, когда общая обстановка улучшилась, захотел сам посмотреть на беглецов — не имел привычки рубить сплеча.
Птицын обратил на себя его внимание понурым видом и густой, седой, давно не бритой щетиной. Из-за этой щетины он казался почти стариком.
Серпилин спросил, какого он года. Оказалось, что 1895-го — ровесник.
Серпилин распорядился всех остальных на первый случай отправить обратно на передовую, а Птицына взял к себе в ординарцы, вместо убитого накануне при бомбежке.
— Лично проверю, что вы за человек, — сказал он Птицыну, — а еще раз драпанете, лично и застрелю.
Так Птицын и остался у Серпилина в ординарцах. Драпать он больше не пробовал, а своей неговорливостью и абсолютной честностью — качеством в ординарце немаловажным — пришелся Серпилину по душе.
Серпилин считал, что этому немолодому и многосемейному солдату, по гражданской специальности счетоводу, сам бог велел быть ординарцем. Все же семья — семь душ, а быть убитым в ординарцах меньше шансов, чем в роте.
Что касается храбрости, то Птицын был не храбрее и не трусливее других, человек как человек. Боязнь смерти внешне выражалась у него только в одном: под огнем Птицын старался держаться впритирку к Серпилину, в душе считая, что генерала не убьет.
Вот и сейчас он начал наступать на пятки Серпилину и рассмешил его этим...
Автор: В.Ершов
Первоисточник: http://armflot.ru/index.php/armiya/863-kem-byl-ordinarets-v-krasnoj-armii


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Комментарии 11

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  1. алексеев Сегодня, 07:21
    И.В.Сталин, при всей противоречевости его лично и его эпохи, был великий прагматик...
    В том числе и в мелочах.
    алексеев
    1. алексеев Сегодня, 07:39
      Офицер должен быть особой кастой и в мирное время.
      Его полномочия и спрос с него в мирной жизни должны быть гораздо выше, чем у простого гражданина, только тогда он сможет решительно взять на себя и груз ответственности во время военное.
      А кто не может, тот и не должен быть офицером.
      Пусть готовит себе щи и прочее сам.
      А то ведь, иной раз, пресечь хулиганство офицер боится, да и не имеет на то полномочий, личное оружие ему не дают, только подержаться на стрельбах, а то и во многие наряды уже ходят не вооруженные, начальство приучает к мысли, что главное - это "как бы чего не вышло".
      Вот и имеем, то, что имеем.
      алексеев
      1. vladimirZ Сегодня, 09:53
        алексеев -у

        А ещё нужно дворянство ввести, и каждому из них по дворни крепостных, для обслуги и "ведения хозяйственной работы".
        Дворянство - каста, офицеры - каста, чиновники - каста. И заживем тогда в кастовом обществе, по типу Индии. И у всех права выше чем у простого народа.
        Ну самому то не смешно? Не противно от всего этого?
        В народе все должны быть равны, труд каждого оцениваться по достоинству и тяжести, не более того. А остальное денщики, ординарцы, рабы на побегушках, оставьте в прошлом.
        В военное время командиру нужен помощник для выполнения разного рода поручений, но не слуга. В мирное время он должен сам справляться со всеми своими "хозяйственными делами".
        М. Горький: "Человек это звучит гордо", и нельзя унижать его холуйскими обязанностями.
        vladimirZ
    2. Котище Сегодня, 09:08
      Мда, Уважаемый Алексей "Сталин прагматик!" прям с языка сняли!
      Автору за статью отдельное спасибо. Тема им поднятая далеко не простая, хотя считаю поднята автором с некоторыми перегибами и представлена нам немного однобоко.
      Институт ординарцев, оказался ценным именно в период Войны и нашел свое отражение именно в Великую Отечественную. К слову в отличие от денщиков в годы первой мировой, ординарцев однополчане уважали.
      Для командира его Петрович был последним резервом, посыльным и тылом одновременно. И если в окоп со словами "ну сынки я от командира, немного вам подсобить" лез седой Петрович для всех всех был "тревожный звоночек", что будет тяжело, надо зубами держатся, но устоять. Кроме того в окопе с Петровичем грела увереность и доверие комбата. Нам верит, коли прислал Петровича, а не пришел сам. Сам комбат видимо во второй....

      Петрович всегда спокойный, позволял ворчать на комбата только когда они оставались один на один. Караульные с удовольствием слушали эти нападки в землянке. "Опять не ел, гимнастерку где порвал". Комбат будучи без отцовщенной из дедомовских первое время не знал как реагировать на Петровича. Потом обвык, прикипел. От этих нападок Петровича веяло домашним. Так что если он начинал "буянить" все затихало, каждый вокруг старался впитать кроху этого далекого но теплого ворчания.

      Свой характер Петрович показывал нечасто, но многие считали, что за год войны при комбате он "нахватался" и если рядом не было командиров брал командование на себя. Причем с такой нетвратимой мягкостью, что незнакомые майоры выполняли его поручения безпрекословно. Однажды при преследование к нашему обозу вышли немецкие танки. Старшина растерялся, тогда Петрович начал командывать "сынки туда, лошадки сюда, Вонечка комбату доложить, ты еще сдесь. Сашу с пушками верни, но не сюда, а на тот мысок. Коля кухни бросай и с поварами на мысок рыть два окопа под Санины сорокопятки. Через час на месте обоза был классический "огненый мешок". А на мыске кроме пушек в засаде стояли четыре самохода с майором во главе. Комбату осталось только встретить немца и раскатать его в блин. Правда еще проставится майору самоходов, который в Петровиче ожидал увидеть минимум полковника".

      Кто такой Петрович узнали, под Ордером, когда он сидя в окопе словил шальной осколок. Узнав что Петрович ранен за ним прислал свою машину сам командир полка. Будучи в носилках Петрович настовлял свою (самим собой назначенную замену) поваренка Андрейку 17 лет отроду. Комбат любит, комбат считает, комбат...
      Этот Андрейка и стал виновником раскрытия прошлого Петровича. Получив указание от комбата пришить на шенель вновьполученные майорские погоны. Андрейка прогнулся и пришпандорил на шенель еще лучше золотые с вензелями Николая второго. Учитывая, что дырку под майорскую звезду он делал сам. То Петрович был видимо в прошлой жизни полковником. Комбат выдимо сам был озадачен, но сказал Андрейке молчать. Хотя видимо Анедрейка и был виноватым в том, что об этом знал весь батальон и возможно весь полк, с спецчастью в полном составе. Но по возвращению Петровича не чего небыло, Андрейку вернули в поварята.

      Эту историю я слушал малым от двоюродного деда Еремеева А.А. Концовку он не знал был ранен. Но рассказ был поучителен, учитывая то, что рассказывали его в конце 80-х и рассказчик был комунистом и полковником юстиции.
      Котище
      1. Curious Сегодня, 10:30
        "Автору за статью отдельное спасибо".
        Спасибо автору можно было бы сказать, если бы он вместо абзаца "Но к концу 1930-х годов и в Красной армии появляются генералы, военная аристократия, которая тяготеет к порядкам старой русской армии. К 1943 году возвратились в военный обиход лампасы, золотые погоны. Вместе с подобными атрибутами офицерского чина вернулись в повседневность и ординарцы." дал внятное объяснение этим процессам.
        Как раз со средины тридцатых начинается отказ от бездумного партийно-коммунистического диктата. Возвращение к жизни некоторых старых форм общественной организации, полезных новому строю - один из признаков тогдашней "перестройки".
        Curious
  2. eugraphus Сегодня, 07:38
    Воевать, так воевать, пиши меня в обоз! Всегда напрягало когда заявляли - прошёл всю войну от начала до конца и не одного ранения! Повезло!. По документам приписан к части, а по факту был там по три дня в месяц. А сколько ещё было ППЖен и сыновей полка.
    eugraphus
    1. bistrov. Сегодня, 09:01
      Цитата: eugraphus
      и сыновей полка.

      Ну,насчет "сыновей" вы тут перегнули. Им вообще не положено было находиться на фронте.
      bistrov.
      1. eugraphus Сегодня, 09:42
        За свою жизнь довелось немало слышать рассказов от непосредственных участников ВОВ. Иные истории жизни не вписываются ни в какие общепринятые рамки поведения. Что то можно объяснить элементарной голодухой, а что то просто животными инстинктами. И вот так вышло, что это я понять могу, что детвора чтоб выжить, прибивалась к воинским частям, но когда уже выросшие дяди, рассказывали о своём героизме во время войны, а потом некоторые, так как были помоложе и пошустрей, становились председателями советов ветеранов ВОВ, как то не принимаю это. Вот юнга, это вместе с экипажем рисковал быть потопленным в бою. Это вдвойне герои.
        eugraphus
        1. Котище Сегодня, 10:48
          ? Шустрее!
          То есть по Вашему мнению ребенок 12 лет отроду, в преспективе оценив, что в будующем ему при замещении должности председателя колхоза "Верный путь" пригодится строчка в биографии "сын полка" - шел записыватся в последние!???
          Может все проще, жизнь сложная и непредсказуемая штука, а в годы Войны - риски возрастают многократно. К войсковым частям дети прибивались в большенстве случаев, простите за тавтологию - по воле случая. Описывать драматизм историй этих детей у меня рука не поднимается.
          Меньшая категория да бежала на фронт специально. С поездов в тылу и прифронтовой полосе снимали буквально сотнями сопливых пацанов и девченок, которые бежали на фронт. И буквально все, вопреки Вашему мнению не за кашей с мясом, а "к папке бить фашистов". Мне довелось слушать доклад коллеги, где он зачитывал пару объяснений пойманых детей войны - боль и слезы. Особенно обзательство "бегуна" которого взяли в полтысяче верст от дома. Цитирую по памяти "Я Еланькин Александр, обещаю по возврату домой помоч матери выкопать картошку, а по достижению 12 лет пойти работать на завод и помогать бить фашиста в тылу. Обещаю капитану тете Анне от мамки на фронт не бегать!". Все алесс, точка. Не быть Шурке председателем колхоза!
          К слову была другая категория детей, которая бежала за хлебом, в Ташкент, но это другая история и другие цифры.
          Котище
  3. bubalik Сегодня, 09:02
    Ел своё офицерское масло с печеньем, не раздумываясь, почему оно мне положено, а солдату нет. Уж конечно был у нас на двоих денщик (а по-благородному – «ординарец»), которого я так и сяк озабочивал и понукал следить за моею персоной и готовить нам всю еду отдельно от солдатской.

    А. И. Солженицын
    bubalik
  4. bistrov. Сегодня, 09:24
    Всегда, во всякой среде ,находятся люди,старающие лизнуть одно место начальнику. Даже в такой системе,как армия.
    С другой стороны ,не будет же сам командир батальона , роты ,или даже взвода,у которого в подчинении 40 солдат,ходить на кухню за кашей и чаем?

    В реальности , ординарцы превращались в денщиков, т.е. прислужников,чистили своему командиру сапоги,подшивали подворотнички,стирали подштаники и т.д. Тут не всякий человек подойдет. Нужны, так сказать, "лакейские привычки". Ну, если уж сказал про "лакейские привычки", то придется сказать и про "барские замашки" отдельных командиров.

    Сказав про ординарцев,забыли сказать и про такую категорию военнослужащих,как адьютанты. Это тоже "персонажи" ещё те. Умеют ,гм-м, "угождать"... Понятно, что высокопоставленному командиру без него не обойтись, но все же.. ,есть что-то унизительное в этой должности..

    Лично я бы это название ликвидировал. Например, у товарища Сталина не было ни адьютанта ,ни секретаря. Был просто помощник.
    bistrov.
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