10:08 28 января

В Гонконге более суток не могут обезвредить бомбу времен Второй мировой войны

Саперы в китайском Гонконге уже более суток пытаются найти лучший способ обезвредить найденную при строительстве метро американскую бомбу времен Второй мировой войны, передает РИА Новости сообщение South China Morning Post.



Как сообщило издание, «неразорвавшаяся бомба длиной 140 сантиметров, диаметром 45 сантиметров и весом 450 килограммов была обнаружена в субботу утром на глубине 15 метров под землей рабочими, участвующими в строительстве новой ветки метро в районе Ван Чай».


Там уже более суток работают саперы, место обнаружение оцеплено полицейскими и пожарными.

По данным СМИ, для обеспечения безопасности жителей города «сотрудники правоохранительных органов очистили и оцепили территорию радиусом в 400 метров вокруг снаряда, накануне из близлежащих домов и офисов были эвакуированы 1,3 тысячи человек, а в воскресенье были перекрыты несколько крупных улиц, также приостановлено паромное сообщение со станции Ван Чай».

Саперам удалось определить, что найденный боеприпас – это бомба ANM-65, сброшенная на Гонконг американским бомбардировщиком в период между 1941 и 1945 годами. Бомба содержит порядка 250 кг взрывчатых веществ. Саперы планировали обезвредить бомбу еще к полуночи (субботу 19.00 мск), однако по неизвестным пока причинам обезвреживание боеприпаса было отложено. Когда завершаться работы, к настоящему времени не известно.

Это не первая бомба, найденная в Гонконге – в январе 2017-го также на стройплощадке был обнаружен 220-кг американский боеприпас.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. gla172 Сегодня, 08:52
    ....наших Ребят из Сирии нет!!!....да....
    gla172
    1. сибиралт Сегодня, 08:54
      Пусть не забудут выставить счет американцам хотя бы за разминирование. winked
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 09:07
        ..наших Ребят из Сирии нет!!!....да..
        Ну и хорошо...пусть америкашки свои бобы разминирует. Нечего нашим парням жизнями лишний раз рисковать...
        Чёрный
    2. МИХАН Сегодня, 09:04
      Цитата: gla172
      ....наших Ребят из Сирии нет!!!....да....

      У наших самый огромный опыт в мире ! Китайцы не подпускайте к ней никого, подорвут ведь специально..
      МИХАН
      1. Злой543 Сегодня, 09:23
        Хорошо что Михан не наш президент, а то бы столько нашего народа положил. Что не спиться?
        Злой543
        1. МИХАН Сегодня, 09:45
          Цитата: Злой543
          Хорошо что Михан не наш президент, а то бы столько нашего народа положил.

          Таких МИХАНОВ , большинство в России...хе хе Вы уж меня прям кровожадным считаете, просто ворье , болтунов и т.д. не люблю .
          Цитата: Злой543
          Что не спиться?

          На том свете отосплюсь ..хе хе Работы много!
          МИХАН
          1. Chertt Сегодня, 09:55
            Цитата: МИХАН
            .хе хе Работы много!

            хе хе. Очень нравится ваш образ.
            Chertt
        2. san4es Сегодня, 10:04
          Цитата: Злой543
          ... не спиться?

          san4es
    3. Deniska999 Сегодня, 09:24
      А зачем они там-то?
      Deniska999
      1. Гигант мысли Сегодня, 09:36
        Видимо хотят обезвреживать на месте, потому что с взрывателем вывозить опасно, а сам взрыватель приржавел, и снять его не могут, остаётся вариант подрыва на месте, а это долгая история, надо какой-то бронированно-бетонный колпак сооружать над бомбой, а это не обойдётся одним или же двумя днями.
        Гигант мысли
    4. ul_vitalii Сегодня, 10:01
      Цитата: gla172
      ....наших Ребят из Сирии нет!!!....да....


      Пусть эти сопли другие подбирают. И к каждой бочке затычку в другом месте ищут.
      ul_vitalii
  2. PN Сегодня, 08:53
    250кг ВВ для Гонконга это не хило. Плотная застройка, многочисленное население.
    PN
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:55
    Эхо войны ...

    Тот же ЛЕХА
  4. Геркулесыч Сегодня, 08:57
    А в чем проблема? Информации с гулькин нос! negative
    Геркулесыч
  5. Masya Masya Сегодня, 08:57
    да решат они эту проблему... яйцо выделки не стоит... что орать на весь мир? наши сколько бомб после войны обезвредили и до сих пор находят, и обезвреживают? и сенсацию из этого не делают...
    Masya Masya
  6. МВГ Сегодня, 08:59
    "...бомба ANM-65, сброшенная на Гонконг американским бомбардировщиком в период между 1941 и 1945 годами" - должна быть обезврежена военными из США и только так. Их бомба - они обезвреживают. Это справедливо.
    Посмотрим, как это у них получится.
    МВГ
    1. Svarog51 Сегодня, 09:07
      Посмотрим, как это у них получится.

      Да запросто - подрывом на месте. Заморачиваться не будут.
      Svarog51
  7. Симон Сегодня, 09:10
    Не можешь обезвредить бомбу - взрывай! fool Что будет разрушено - счет американцам! Пусть платят.
    Симон
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