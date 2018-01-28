В Гонконге более суток не могут обезвредить бомбу времен Второй мировой войны
Саперы в китайском Гонконге уже более суток пытаются найти лучший способ обезвредить найденную при строительстве метро американскую бомбу времен Второй мировой войны, передает РИА Новости сообщение South China Morning Post.
Как сообщило издание, «неразорвавшаяся бомба длиной 140 сантиметров, диаметром 45 сантиметров и весом 450 килограммов была обнаружена в субботу утром на глубине 15 метров под землей рабочими, участвующими в строительстве новой ветки метро в районе Ван Чай».
Там уже более суток работают саперы, место обнаружение оцеплено полицейскими и пожарными.
По данным СМИ, для обеспечения безопасности жителей города «сотрудники правоохранительных органов очистили и оцепили территорию радиусом в 400 метров вокруг снаряда, накануне из близлежащих домов и офисов были эвакуированы 1,3 тысячи человек, а в воскресенье были перекрыты несколько крупных улиц, также приостановлено паромное сообщение со станции Ван Чай».
Саперам удалось определить, что найденный боеприпас – это бомба ANM-65, сброшенная на Гонконг американским бомбардировщиком в период между 1941 и 1945 годами. Бомба содержит порядка 250 кг взрывчатых веществ. Саперы планировали обезвредить бомбу еще к полуночи (субботу 19.00 мск), однако по неизвестным пока причинам обезвреживание боеприпаса было отложено. Когда завершаться работы, к настоящему времени не известно.
Это не первая бомба, найденная в Гонконге – в январе 2017-го также на стройплощадке был обнаружен 220-кг американский боеприпас.
Как сообщило издание, «неразорвавшаяся бомба длиной 140 сантиметров, диаметром 45 сантиметров и весом 450 килограммов была обнаружена в субботу утром на глубине 15 метров под землей рабочими, участвующими в строительстве новой ветки метро в районе Ван Чай».
Там уже более суток работают саперы, место обнаружение оцеплено полицейскими и пожарными.
По данным СМИ, для обеспечения безопасности жителей города «сотрудники правоохранительных органов очистили и оцепили территорию радиусом в 400 метров вокруг снаряда, накануне из близлежащих домов и офисов были эвакуированы 1,3 тысячи человек, а в воскресенье были перекрыты несколько крупных улиц, также приостановлено паромное сообщение со станции Ван Чай».
Саперам удалось определить, что найденный боеприпас – это бомба ANM-65, сброшенная на Гонконг американским бомбардировщиком в период между 1941 и 1945 годами. Бомба содержит порядка 250 кг взрывчатых веществ. Саперы планировали обезвредить бомбу еще к полуночи (субботу 19.00 мск), однако по неизвестным пока причинам обезвреживание боеприпаса было отложено. Когда завершаться работы, к настоящему времени не известно.
Это не первая бомба, найденная в Гонконге – в январе 2017-го также на стройплощадке был обнаружен 220-кг американский боеприпас.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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