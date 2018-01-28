10:03 28 января

Китай призвал Японию к усилиям для улучшения отношений

Министр иностранных дел Китая Ван И в воскресенье предложил главе МИД Японии Таро Коно объединить усилия для нормализации отношений двух государств, передает ТАСС.



Я приветствую Ваш приезд. В этом году исполняется ровно 40 лет с момента подписания между нашими странами договора о мире и дружбе – для двухсторонних контактов это имеет особо важное значение. То, что Вы в начале года прибыли в КНР, свидетельствует о решимости японского правительства улучшать отношения с Пекином. Мы надеемся, что Япония не изменит своего настроя, не пойдет на попятную и воплотит слова в действия, объединив усилия с Китаем, будет действовать с нами заодно – необходимо как можно скорее вывести китайско-японские связи на путь гармоничного развития,
цитирует Вана И пресс-служба китайского ведомства.


По его словам, отношения между КНР и Японией, находятся сегодня на важном этапе, и обе стороны должны использовать эту благоприятную возможность.

В прошлом наши двусторонние контакты походили на лодку, идущую против течения. Они не прогрессировали и претерпевали ухудшение. Мы ценим позитивные заявления, которые Токио сделал в последнее время,
подчеркнул глава МИД КНР.

О готовности Токио к развитию связей с Пекином заявил на переговорах и Таро Коно.

В этом году мы хотели бы всесторонне улучшить отношения,
сказал глава японского ведомства.

27 и 28 января Таро Коно находится в Пекине с официальным визитом, который, как ожидается, приведет к оптимизации контактов и активизации сотрудничества двух стран по многим направлениям.

Напомним, отношения между Пекином и Токио на протяжении десятилетий осложнены взаимными требованиями, обусловленными территориальными спорами и расхождениями в официальных позициях касательно ряда исторических фактов, которые затрагивают интересы обоих государств.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Симон Сегодня, 09:15
    Не знаю, как отношения у них будут складываться, после того, что Япония натворила во время оккупации в Китае в сороковых годах прошлого века. request
    Симон
    1. Гигант мысли Сегодня, 09:29
      Но что ни говори, а худой мир всегда лучше любой войны.
      Гигант мысли
      1. Anarchist Сегодня, 09:53
        Цитата: Симон
        как отношения у них будут складываться, после того, что Япония натворила во время оккупации в Китае

        Немцы по всей Европе нагадили и ничего. Дружим с ними... Во главе Евросоюза сейчас...
        Anarchist
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 09:35
      Японо-китайские тёрки вечны в пределах обозримой истории и расклад вряд-ли сильно изменится в пределах обозримого будущего what По видимому выразят какую - нибудь озабоченность по Ыну , скажут пару фраз про конструктивность переговоров и договорятся продолжать контакты .
      КВУ-НСвД
    3. Chertt Сегодня, 10:00
      России уже надо подумывать, как нового Гегемона, Китай давить. Поэтому Япония и объединенная Корея наши потенциальные союзники
      Chertt
  2. Misha Честный Сегодня, 09:18
    Китайцы пытаются ослабить позиции Полосатиков в Японии? Решили взять пример с КНДР?

    Было бы хорошо, если бы у них получилось. Удачи им!
    Misha Честный
    1. МИХАН Сегодня, 09:22
      Цитата: Misha Честный
      Китайцы пытаются ослабить позиции Полосатиков в Японии?

      И не только Китай! Отрывать нужно Японию от США, доят они ее безбожно..Сцепка Россия-Китай-Япония , давно бы США нагнули ..Эх мечты, мечты.
      МИХАН
      1. Misha Честный Сегодня, 09:31
        Цитата: МИХАН
        Сцепка Россия-Китай-Япония , давно бы США нагнули

        Согласен.
        Цитата: МИХАН
        Эх мечты, мечты.

        Кто знает, вдруг произойдет чудо и у Китайцев получится... Просто мне кажется, что Япов можно уболтать только совместными усилиями России и Китая. request
        hi
        Misha Честный
        1. МИХАН Сегодня, 09:49
          Цитата: Misha Честный
          Просто мне кажется, что Япов можно уболтать только совместными усилиями России и Китая.

          Именно так и будет, вот чую генами..КНДР это только начало, завалим мы США !
          МИХАН
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:46
        МИХАН hi
        И не только Китай! Отрывать нужно Японию от США, доят они ее безбожно..Сцепка Россия-Китай-Япония , давно бы США нагнули .
        Да Россия в сцепке хоть с кем США нагнёт.Союз Германии и России.В общем что только в России не придумают чтобы оправдать веками сложившейся низкий уровень жизни у подавляющего большинства русского народа.Наш народ как та зачарованная влюблённая красавица готова всё отдать за дружбу .А в итоге? Дурят как хотят.СССР пол мира кормил.Толку?Я для своего народа имею в виду.Ноль.Сейчас что делаем.Таможенный союз laughingЧто от этого союза нам простым русским?! Кроме толпы армян(например) воспользовавшихся нашей foolСама может и должна Россия нагибать.И русский народ должен жить луяше всех.Вот когда Россией русские управлять будут.Вот тогда это наступит.А до того момента слушаем дальше про россияне понимаешь laughing
        Наблюдатель2014
        1. МИХАН Сегодня, 10:02
          Цитата: Наблюдатель2014
          Да Россия в сцепке хоть с кем США нагнёт.

          Да и в одиночку можем в принципе..
          Цитата: Наблюдатель2014
          Наш народ как та зачарованная влюблённая красавица готова всё отдать за дружбу .А в итоге? Дурят как хотят.СССР пол мира кормил.Толку?

          В основном вы правы конечно, но сейчас Россия уже не СССР и нас не раскрутишь на "Хотим строить социализм, дайте денег и т.д." Формат другой уже в нынешней России и мы быстро учимся (учителя хорошие в 90-х были) ..Так что, не все так плохо !
          Что то у вас Наблюдатель , все мрачно ..Россия возрождаться начала , после 08.08.08 г. Мы почувствовали что можем что то делать без оглядки на запад и "общественное мнение мировых СМИ".. Времени ,для такой огромной страны очень мало прошло., а успехи есть все же КРЫМ НАШ! И санкции нам только на пользу идут ..Вот Японию на свою сторону перетянем , будет очень здорово! soldier
          МИХАН
  3. Egorovich Сегодня, 09:19
    Не будет Японии - не будет и претензий! feel У японцев ко всем соседям территориальные претензии, к России, к Китаю, к Корее.
    Egorovich
  4. Masya Masya Сегодня, 09:28
    пошли проторённой дорогой России, интересно, кто подсказал? recourse
    Masya Masya
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