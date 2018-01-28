Китай призвал Японию к усилиям для улучшения отношений

Я приветствую Ваш приезд. В этом году исполняется ровно 40 лет с момента подписания между нашими странами договора о мире и дружбе – для двухсторонних контактов это имеет особо важное значение. То, что Вы в начале года прибыли в КНР, свидетельствует о решимости японского правительства улучшать отношения с Пекином. Мы надеемся, что Япония не изменит своего настроя, не пойдет на попятную и воплотит слова в действия, объединив усилия с Китаем, будет действовать с нами заодно – необходимо как можно скорее вывести китайско-японские связи на путь гармоничного развития,

В прошлом наши двусторонние контакты походили на лодку, идущую против течения. Они не прогрессировали и претерпевали ухудшение. Мы ценим позитивные заявления, которые Токио сделал в последнее время,

В этом году мы хотели бы всесторонне улучшить отношения,