Китай призвал Японию к усилиям для улучшения отношений
Министр иностранных дел Китая Ван И в воскресенье предложил главе МИД Японии Таро Коно объединить усилия для нормализации отношений двух государств, передает ТАСС.
По его словам, отношения между КНР и Японией, находятся сегодня на важном этапе, и обе стороны должны использовать эту благоприятную возможность.
О готовности Токио к развитию связей с Пекином заявил на переговорах и Таро Коно.
27 и 28 января Таро Коно находится в Пекине с официальным визитом, который, как ожидается, приведет к оптимизации контактов и активизации сотрудничества двух стран по многим направлениям.
Напомним, отношения между Пекином и Токио на протяжении десятилетий осложнены взаимными требованиями, обусловленными территориальными спорами и расхождениями в официальных позициях касательно ряда исторических фактов, которые затрагивают интересы обоих государств.
Я приветствую Ваш приезд. В этом году исполняется ровно 40 лет с момента подписания между нашими странами договора о мире и дружбе – для двухсторонних контактов это имеет особо важное значение. То, что Вы в начале года прибыли в КНР, свидетельствует о решимости японского правительства улучшать отношения с Пекином. Мы надеемся, что Япония не изменит своего настроя, не пойдет на попятную и воплотит слова в действия, объединив усилия с Китаем, будет действовать с нами заодно – необходимо как можно скорее вывести китайско-японские связи на путь гармоничного развития,цитирует Вана И пресс-служба китайского ведомства.
По его словам, отношения между КНР и Японией, находятся сегодня на важном этапе, и обе стороны должны использовать эту благоприятную возможность.
В прошлом наши двусторонние контакты походили на лодку, идущую против течения. Они не прогрессировали и претерпевали ухудшение. Мы ценим позитивные заявления, которые Токио сделал в последнее время,подчеркнул глава МИД КНР.
О готовности Токио к развитию связей с Пекином заявил на переговорах и Таро Коно.
В этом году мы хотели бы всесторонне улучшить отношения,сказал глава японского ведомства.
27 и 28 января Таро Коно находится в Пекине с официальным визитом, который, как ожидается, приведет к оптимизации контактов и активизации сотрудничества двух стран по многим направлениям.
Напомним, отношения между Пекином и Токио на протяжении десятилетий осложнены взаимными требованиями, обусловленными территориальными спорами и расхождениями в официальных позициях касательно ряда исторических фактов, которые затрагивают интересы обоих государств.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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