Bloomberg сообщило о втором танкере с российским сжиженным газом для США
Второй танкер – Provalys – со сжиженным природным газом (СПГ) из России готовится к отправке в США, в пункт назначения, он должен прибыть примерно к 15 февраля, передает РИА Новости сообщение агентства Bloomberg.
Provalys заберет из французского Дюнкерка газ, который ранее был доставлен из России, и направится с ним в Новую Англию (северо-восток США), которая испытывает потребность в газе из-за недостаточных поставок сланцевого топлива из других частей США в сезон пикового спроса.
Последние три года США получали СПГ из Тринидада и Тобаго. Однако слишком холодная зима на северо-востоке страны вынудила закупать дополнительные объемы газа. Продавцом стал французский энергетический гигант Engie. Топливо было добыто на проекте «Ямал СПГ».
Первый танкер с российским сжиженным газом – Gaselys – в настоящее время находится в очереди у входа в Бостонский порт. Судно должно было прибыть в США еще 20 января, однако за день до этого неожиданно развернулось и взяло курс на испанский порт Альхесирас. Эти «маневры носили временный характер и были связаны с погодными условиями», пояснили позднее в компании Engie.
В среду министр энергетики Александр Новак, комментируя поставку российского газа в США, отметил, что у него «нет эйфории, особых чувств, что газ будет поставлен в Бостон», поскольку молекулы газа российские, «но газ уже не российский».
Provalys заберет из французского Дюнкерка газ, который ранее был доставлен из России, и направится с ним в Новую Англию (северо-восток США), которая испытывает потребность в газе из-за недостаточных поставок сланцевого топлива из других частей США в сезон пикового спроса.
Последние три года США получали СПГ из Тринидада и Тобаго. Однако слишком холодная зима на северо-востоке страны вынудила закупать дополнительные объемы газа. Продавцом стал французский энергетический гигант Engie. Топливо было добыто на проекте «Ямал СПГ».
Первый танкер с российским сжиженным газом – Gaselys – в настоящее время находится в очереди у входа в Бостонский порт. Судно должно было прибыть в США еще 20 января, однако за день до этого неожиданно развернулось и взяло курс на испанский порт Альхесирас. Эти «маневры носили временный характер и были связаны с погодными условиями», пояснили позднее в компании Engie.
В среду министр энергетики Александр Новак, комментируя поставку российского газа в США, отметил, что у него «нет эйфории, особых чувств, что газ будет поставлен в Бостон», поскольку молекулы газа российские, «но газ уже не российский».
Использованы фотографии: http://www.aboghaza.ir
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти