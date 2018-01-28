22:16 28 января

Bloomberg сообщило о втором танкере с российским сжиженным газом для США

Второй танкер – Provalys – со сжиженным природным газом (СПГ) из России готовится к отправке в США, в пункт назначения, он должен прибыть примерно к 15 февраля, передает РИА Новости сообщение агентства Bloomberg.



Provalys заберет из французского Дюнкерка газ, который ранее был доставлен из России, и направится с ним в Новую Англию (северо-восток США), которая испытывает потребность в газе из-за недостаточных поставок сланцевого топлива из других частей США в сезон пикового спроса.


Последние три года США получали СПГ из Тринидада и Тобаго. Однако слишком холодная зима на северо-востоке страны вынудила закупать дополнительные объемы газа. Продавцом стал французский энергетический гигант Engie. Топливо было добыто на проекте «Ямал СПГ».

Первый танкер с российским сжиженным газом – Gaselys – в настоящее время находится в очереди у входа в Бостонский порт. Судно должно было прибыть в США еще 20 января, однако за день до этого неожиданно развернулось и взяло курс на испанский порт Альхесирас. Эти «маневры носили временный характер и были связаны с погодными условиями», пояснили позднее в компании Engie.

В среду министр энергетики Александр Новак, комментируя поставку российского газа в США, отметил, что у него «нет эйфории, особых чувств, что газ будет поставлен в Бостон», поскольку молекулы газа российские, «но газ уже не российский».

Использованы фотографии: http://www.aboghaza.ir
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Комментарии 135

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  1. Anarchist Сегодня, 10:05
    Мерзни, мерзни волчий хвост! Бог шельму метит... Вот тебе, бабушка, и санкции. Всё пытаются рыбку съесть, а нет, на танкере с сжиженным газом Катайтесь!
    Anarchist
    1. 264 Сегодня, 10:09
      Не радуйся чужим бедам,Братишк...Не комильфо...
      264
      1. Anarchist Сегодня, 10:13
        Дружище, hi , я не радуюсь... Разве, что только иронизирую. Это они каждой нашей неудаче радуются. Которые, кстати, они же нам и создают!
        Anarchist
        1. Чёрный Сегодня, 10:56
          России до лампы, кто купит наш газ, деньги получены. Главное, что газовое предприятие на Ямале работает бесперебойно. Строится сразу 3 ледокольных газовоза и под это дело подписаны солидные контракты с азиатскими странами, а пока только проба пера.
          Не удивлюсь,если теперь этот газ продадут Польше и Литве, что с пеной у рта пытаются отказаться от дешевого газа из РФ и у себя успели построить терминалы для" амеровского "сжиженного газ wassat
          Чёрный
          1. АнпеЛ Сегодня, 11:24
            Доедет ли такая посудина
            – Provalys –
            Как вы лодку назовете так она и поплывет)
            АнпеЛ
            1. Сепар ДНР Сегодня, 12:23
              – Provalys –

              Цитата: АнпеЛ
              Как вы лодку назовете так она и поплывет)

              Провал,это для США... А танкеры нужно назвать Sanctions...
              Сепар ДНР
              1. bulvas Сегодня, 12:38
                Будем радоваться, когда наши танкеры будут доставлять наш продукт конечному покупателю

                Подозреваю, что посредники и судовладельцы зарабатывают тоже не мало

                Почему бы самим не заработать
                bulvas
                1. Сепар ДНР Сегодня, 12:40
                  Цитата: bulvas
                  Будем радоваться, когда наши танкеры будут доставлять наш продукт конечному покупателю

                  Подозреваю, что посредники и судовладельцы зарабатывают тоже не мало

                  Почему бы самим не заработать


                  В точку yes Но для этого нужно строить танкеры...
                  Сепар ДНР
                  1. bulvas Сегодня, 18:38
                    Цитата: Сепар ДНР
                    Но для этого нужно строить танкеры...


                    Вроде бы скоро должны начать
                    bulvas
          2. maxim947 Сегодня, 11:26
            Ну почему до лампы? Чем больше будет покупателей тем лучше, что уж там душой кривить. А пример покупки газа мерикосами очень показательный ответ на предложения сша завалить своим газом европу, а тут им оказывается самим не хватает. Кстати да, в части продажи сего газа пшекам и им подобным, очень вероятно))
            maxim947
          3. Lesorub Сегодня, 11:54
            Беспринципное государство, Штаты ужесточают санкции,
            Мы им газ (интересно за деньги или как обычно)! ))))
            Lesorub
            1. bulvas Сегодня, 12:42
              Цитата: Lesorub
              Беспринципное государство, Штаты ужесточают санкции,
              Мы им газ (интересно за деньги или как обычно)! ))))


              А Вы с другой стороны посмотрите:

              - они нам санкции, а мы с них деньги

              чем плох такой обмен
              bulvas
              1. Lesorub Сегодня, 13:11
                Да, Вы правы в Штаты газ, может даже и за деньги - что здорово!! - порадуюсь за очередного толстосума !)))))
                Lesorub
                1. bulvas Сегодня, 18:39
                  Цитата: Lesorub
                  Да, Вы правы в Штаты газ, может даже и за деньги - что здорово!! - порадуюсь за очередного толстосума !)))))


                  Так ведь, чем толще толстосум - тем больше у него людей зарплату получают и больше он налогов в бюджет платит
                  bulvas
                  1. Сепар ДНР Сегодня, 18:43
                    Цитата: bulvas
                    чем толще толстосум - тем больше у него людей зарплату получают и больше он налогов в бюджет платит

                    Налоги,это вещь такая... Можно утаить yes
                    Сепар ДНР
                    1. bulvas Сегодня, 20:24
                      Цитата: Сепар ДНР
                      Налоги,это вещь такая... Можно утаить


                      Вы бы предпочли получить в личное пользование кусочек Арктики,
                      что бы никто ничего не утаил и толстосумы не стали бы еще толще?
                      bulvas
                      1. Сепар ДНР Сегодня, 20:29
                        Цитата: bulvas
                        Вы бы предпочли получить в личное пользование кусочек Арктики,
                        что бы никто ничего не утаил и толстосумы не стали бы еще толще?

                        Мои предпочтения,на данный момент сводятся к возврату оккупированных территорий Донбасса.
                        О моих притязаниях на часть Арктики, будем говорить после победы soldier
                        Сепар ДНР
                  2. Lesorub Сегодня, 21:54
                    Цитата: bulvas
                    Так ведь, чем толще толстосум - тем больше у него людей зарплату получают и больше он налогов в бюджет платит

                    Слабая внешняя политика (не способность более мене внятно показать свое лицо на мировой арене, да и беспринципность)- думаю примеры приводить не нужно, потери во внешней экономике - компенсирует население данной страны )), Да когда то в конституции было прописано, что недра принадлежат народу,(так к слову), для толстосума - зарплаты и налоги - пыль - по сравнению с его чистым профитом.
                    Lesorub
          4. Orionvit Сегодня, 12:16
            Цитата: Чёрный
            Не удивлюсь,если теперь этот газ продадут Польше и Литве

            Ха. А как же обещания "исключительных," завалить Европу американским сланцевым газом? Есть "реверс" по украинси, когда Российский газ покупают в Словакии, а теперь будет реверс по польски, когда Российский газ будут покупать в самих штатах.. Но это круто, я вааще балдею. laughing
            Orionvit
          5. Evgeniy667b Сегодня, 14:20
            Газ был российским, пока был в недрах. Потом его добыл "Газпром" (компания на нашей территории, но преследующая свои узкие интересы), после чего он стал собственностью акционеров этого общества, проживающих не только в РФ. Какую-то часть получили граждане РФ, осуществлявшие добычу и транспортирповку, часть пришла в виде налогов. И как эта часть тратится, разговор отдельный. А вот при чем тут остальная Россия, вопрос очень интересный? Именно те самые статистические 90% населения?
            Evgeniy667b
            1. bulvas Сегодня, 18:41
              Цитата: Evgeniy667b
              А вот при чем тут остальная Россия, вопрос очень интересный? Именно те самые статистические 90% населения?


              Чтобы не задавать такие вопросы и успокоить себя,
              надо немного изучить экономику, хотя бы на самом популярном уровне
              bulvas
      2. Гигант мысли Сегодня, 10:16
        Перефразируя известную пословицу - холод не тётка. Замерзающие американцы рады любому газу хоть откуда, а поставки нашего газа в Америку для Engie всего лишь бизнес , и ничего личного.
        Гигант мысли
      3. влад66 Сегодня, 10:39
        Цитата: 264
        Не радуйся чужим бедам,Братишк...Не комильфо...

        Точно самое можешь и матрасным сказать,чем хуже для нас,там радостнее для них.
        влад66
        1. 264 Сегодня, 10:43
          Не уподобляйся им,Влад,и будет тебе счастье...Оставайся Человеком... hi
          264
          1. влад66 Сегодня, 11:19
            Цитата: 264
            Не уподобляйся им,Влад,и будет тебе счастье...Оставайся Человеком... hi

            Мне вообще то на них фиолетово как то,но не люблю когда в чужой дом приходят чужеземцы и начинают учить демократиям всяким,вот это беда,а то что у них -15 стукнуло и они замерзли,это Леша анекдот wink Мы вот ждем такую зиму,веришь нет,за всю зиму в этом году ниже 10 градусов не опускалось,в Сибирь и к вам ушла вся зима.
            У нас дети вон мечтают,что бы -30 стукнуло,что бы в школу не идти,а идти на улицу бегать. laughing
            влад66
            1. 264 Сегодня, 11:34
              Самара река.Зима.2018.7526 у нас... hi
              264
            2. woron333444 Сегодня, 12:00
              влад66 Я помню те времена. У нас так было до 1973 года. Как ходили перепрыгивая через провода и залазили домой как в нору. А 73-74 снега стало меньше. Только ветра сильней. И в школу не ходили только когда было больше -40.
              woron333444
      4. фигвам Сегодня, 10:53
        Цитата: 264
        Не радуйся чужим бедам,Братишк...Не комильфо...

        Сразу видно вы не русский человек. Чтоб вы знали, зима это не беда, это такое время года.
        фигвам
        1. 264 Сегодня, 10:56
          Да нет,конечно,где уж нам... laughing Ты мне день сделал,благодарю покорнейше,барин. laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing
          264
          1. фигвам Сегодня, 11:02
            laughing И я смеюсь как янки вводят санкции против моей страны и европейских компаний, которые разрабатывают и добывают газ, а потом этот же газ и покупают, не смотря на сланцевую революцию. Клоуны. laughing
            фигвам
            1. Burbon Сегодня, 11:24
              Цитата: фигвам
              И я смеюсь как янки вводят санкции против моей страны

              Цитата: фигвам
              а потом этот же газ и покупают

              laughing wassat fool это бизнес, а не политика, так что вам иногда лучше не постить глупость. Это нормально что они покупают газ , так как он им обходится дешевле, чем вам, в богатой нашей России....и теперь будете смеяться?
              Burbon
              1. woron333444 Сегодня, 12:04
                Я не знаю как вам, а у нас дом 140кв.м отопление+плита+водогрейный котел обходится 1600р в месяц. Это при сильных морозах, а когда -20, то 1300-1200. Это Алтай. Я считаю это дёшево.
                woron333444
                1. Burbon Сегодня, 12:16
                  Цитата: woron333444
                  Я не знаю как вам, а у нас дом 140кв.м отопление+плита+водогрейный котел обходится 1600р в месяц.

                  мне интересно сколько стоит куб, а не сколько вы платите....сейчас куча магнитов которые счетчики или останавливают или замедляют в 3 раза...
                  Burbon
                  1. woron333444 Сегодня, 17:49
                    Я топлюсь углем, а родственник под Барнаулом в деревне газом. Был там 7 января и спросил сколько платят за газ. У меня уходит на уголь 13000р. Газ выгодней и золу не таскать, а по весне вывозить на свалку. У меня тоже 140кв.м. Вот и сравниваю.
                    woron333444
              2. Голован Джек Сегодня, 12:06
                Цитата: Burbon
                они покупают газ, так как он им обходится дешевле, чем вам, в богатой нашей России..

                Вранье... negative
                Голован Джек
                1. Burbon Сегодня, 12:17
                  Цитата: Голован Джек
                  Вранье.

                  обоснуй, если конечно хватит грамотности laughing
                  Burbon
                  1. Голован Джек Сегодня, 12:19
                    Цитата: Burbon
                    обоснуй

                    Писать научитесь без ошибок сначала.
                    Научитесь - заходите, пообщаемся.
                    Цитата: Burbon
                    если конечно хватит грамотности

                    good laughing good
                    Голован Джек
              3. Orionvit Сегодня, 12:21
                Цитата: Burbon
                так как он им обходится дешевле, чем вам, в богатой нашей России

                Цифры пожалуйста. А в отношении штатов, так им всё практически бесплатно, печатный станок ещё работает.
                Orionvit
              4. фигвам Сегодня, 13:47
                Burbon

                Штааа!!! Какой бизнес!? Янки на весь мир кричали что они произвели сланцевую революцию и теперь газ будет доступен не только в сша, они обеспечат им всю Европу вместе с окраиной, а в реальности даже себе не хватило. Вот такой бизнес, замерзают, а то ещё и болеть начнут.
                фигвам
    2. Тралл Сегодня, 10:10
      Это декомунизированный реверсный французский газ laughing
      Тралл
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:11
      Anarchist Сегодня, 10:05 Новый
      Мерзни, мерзни волчий хвост!

      Как видите, главный враг мерикатосии не даёт им замёрзнуть... wink
      a.s.zzz888
      1. Anarchist Сегодня, 10:44
        Спасаем от нападения нашего же союзника...
        Anarchist
    4. МИХАН Сегодня, 10:13
      Все же Бог помогает России в самый критический момент для нашей страны..!

      Сланцевый хваленный газ ,не спас США..хе хе
      Россия щедрая душа! Мы не злопамятны господа , поможем , но за отдельную плату теперь..
      МИХАН
      1. Burbon Сегодня, 11:25
        Цитата: МИХАН
        но за отдельную плату теперь.

        какую?....явно меньшую чем для внутреннего потребителя где-нибудь в Якутске
        Burbon
    5. роман66 Сегодня, 10:14
      как справедливо подметил один персонаж
      ох, зря мы его кормим! добрейшего hi
      роман66
    6. Семёныч Сегодня, 11:16
      soldier Это вторжение!!!!!!!Русские идут! wassat
      Семёныч
    7. Deck Сегодня, 12:24
      Радостно за наши молекулы газа
      Deck
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:09
    Все эти СПГ, танкеры .Конечно хорошо.Наверное и прибыльно.Пока когда нибудь такой танкер не рванет в порту .И сразу все вспомнят что луше газовой трубы может быть только ещё длинней газовая труба. feel
    Наблюдатель2014
    1. д^Амир Сегодня, 10:16
      ну труба тоже могЁт... и еще как могЁт!!!! это правда не магистральный трубопровод, но.....
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a6b07cd9a794709d9
      419598
      д^Амир
    2. Chertt Сегодня, 10:17
      Интересовался этим вопросом. СПГ рвануть не может. По крайней мере без очень серьезной помощи
      Chertt
    3. Лопатов Сегодня, 10:20
      Цитата: Наблюдатель2014
      И сразу все вспомнят что луше газовой трубы может быть только ещё длинней газовая труба.

      Это для потребителя. Для Европы. Хотя они уверены, что это не так. А вот для производителя наоборот, СПГ намного выгоднее.
      Лопатов
      1. san4es Сегодня, 10:30
        Цитата: Лопатов
        ...для производителя наоборот, СПГ намного выгоднее.

        ...Для "перевозчиков", тоже
        san4es
        1. Лопатов Сегодня, 10:43
          Цитата: san4es
          Для "перевозчиков", тоже

          И это верно. Всё же танкер дешевле трубы. И в принципе, может быть переделан.

          А строительство трубы требует гарантий её заполнения. иначе может и не окупиться
          Лопатов
          1. san4es Сегодня, 11:07
            Цитата: Лопатов
            танкер дешевле трубы. И в принципе, может быть переделан.

            ...Вряд-ли (дорого)...Просто там трубопровода нет.
            what Полу-пустым, тоже не выгодно - расходов много
            san4es
            1. Лопатов Сегодня, 11:39
              Цитата: san4es
              Полу-пустым, тоже не выгодно - расходов много

              Это ещё одна проблема покупателей СПГ. Они закупают объёмы на бирже, и при этом вынуждены озаботиться их транспортировкой. Танкер может и полупустым пойти. Просто за это заплатит покупатель.
              Помню, украинские патриоты пятками в грудь били, крича "СПГ дешевле российского газа, будем его покупать". И это было именно так. Просто в цену не была включена стоимость транспортировки и регазификации.
              Лопатов
          2. woron333444 Сегодня, 12:08
            СПГ выходит дороже потребителю, чем труба.
            woron333444
            1. Лопатов Сегодня, 12:31
              Безусловно. Но при этом "поставщик по трубе" требует от потребителя долгосрочных контрактов. По вполне понятной причине.
              Лопатов
          3. Orionvit Сегодня, 12:31
            Цитата: Лопатов
            И это верно. Всё же танкер дешевле трубы.

            Глупости. Понятно, что труба должна быть заполнена, иначе зачем её строить. А по сжиженному газу, вы когда нибудь сталкивались с криогенными установками, тем более таких мощностей? Сколько на это требуется энергозатрат? Это ещё та головная боль. Никто не будет заморачиваться с сжижением газа, если есть возможность проложить трубу. Помнится, что во многих районах, люди пользовались газовыми баллонами, и что? Оказалось, что всеобщая газификация на много рентабельнее. Раз потратился на трубу и счётчик, и потом плати только газ. Грубо, но понятно.
            Orionvit
            1. Лопатов Сегодня, 13:28
              Цитата: Orionvit
              Никто не будет заморачиваться с сжижением газа, если есть возможность проложить трубу.

              8)))
              Вы пытаетесь убедить меня, что лучше продавать сырую нефть, чем нефтепродукты? Что лучше продавать лес-кругляк, чем пиломатериалы? Что лучше продавать бокситы, чем алюминиевые чушки?
              Природный "трубный" газ- сырьё. СПГ- продукт, полученный путём его переработки. Где есть производство, там есть доход. Читайте Маркса.
              Лопатов
              1. svd-73 Сегодня, 21:32
                Вы пытаетесь убедить меня, что лучше продавать сырую нефть, чем нефтепродукты? Что лучше продавать лес-кругляк, чем пиломатериалы? Что лучше продавать бокситы, чем алюминиевые чушки?
                Смотря для чего вам газ,так как если вам не нужен сжиженный газ вы будете вынуждены проводить регазификацию.Ни кто не будет покупать пиломатериал что бы печку топить.
                svd-73
                1. Лопатов Сегодня, 22:01
                  Цитата: svd-73
                  Смотря для чего вам газ

                  Продавать.
                  Цитата: svd-73
                  вы будете вынуждены проводить регазификацию

                  Зачем? Это- проблемы покупателя. Как и транспортировка.
                  Мы же обсуждаем выгоды России как продавца.
                  Лопатов
    4. ProkletyiPirat Сегодня, 10:25
      СПГ используют там куда физически не дотянуть трубу, это просто в ЕС делают извращения, хотя их тоже можно понять, им важна диверсификация поставок на всякий пожарный, а то Украина опять чего выдумает.
      ProkletyiPirat
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:31
        ProkletyiPirat
        , а то Украина опять чего выдумает.
        При чём тут теперь Украина? Она последний год транзитом наслаждается.Как о стране транзитёре можно забыть.Правда если наши чисто спасения для.И в очередной попытке замерить не сделают очередной реверанс в сторону Киева.
        Наблюдатель2014
  3. Ierarh Сегодня, 10:10
    Это чего ж деется то? А был ли сланец?
    Ierarh
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:14
      Ierarh
      Это чего ж деется то? А был ли сланец?
      Сланец ни куда не делся.Земля вот где этим способом добычу производят куда то девается laughing
      Наблюдатель2014
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:14
      Ierarh Сегодня, 10:10
      Это чего ж деется то? А был ли сланец?

      ... если в голливуде - то да, если в жизни - то мерикатосовский фейк...
      a.s.zzz888
      1. Вас Влад Сегодня, 11:17
        Цитата: a.s.zzz888
        .. если в голливуде - то да, если в жизни - то мерикатосовский фейк...

        А как же видео американских домохозяек где у них из крана, так скажем вместе с водой газ поступает?Это последствия добычи путём гидроразрыва.
        Вас Влад
    3. avt Сегодня, 10:28
      Цитата: Ierarh
      А был ли сланец?

      Засланец хорош при цене на нефть выше 80$ , а всё что ниже - ещё и доплачивать покупателю надо. bully Но прикольно - USы кричали , что зальют СВОИМ жидким газом не то что Эуропу-весь Мир и станут настоящей ,,страной-бензоколонкой" wassat
      avt
    4. Orionvit Сегодня, 12:37
      Цитата: Ierarh
      А был ли сланец?

      Сланец то был, только "боком" вышел. laughing Зато сколько криков было, про сланцевую "энергетическую революцию", а так, просто землю загадили, что никаких прибылей не стоит.
      Orionvit
    5. svd-73 Сегодня, 21:40
      С хранилищами у них беда,продают можно сказать прямо из скважины.Потому они европу и сношают на отказ от газа из России чтобы получить большой стабильный рынок и под это дело развить инфраструктуру.
      svd-73
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:10
    Продавцом стал французский энергетический гигант Engie. Топливо было добыто на проекте «Ямал СПГ».

    ... мерикатосам тоже втирают, что закупают французский газ? laughing ... а поляки с укрокаклами извиваются перед ними... да забили мерикатосы на всю эту публику , своя ковбойка должна греть, а вот чей газ - вопрос второстепенный ... bully
    a.s.zzz888
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:10
    Второй танкер
    Интересно, а по какой цене продаем?
    поскольку молекулы газа российские, «но газ уже не российский».
    Такое ощущение, что боится затронуть антироссийские чувства американцев. Где добыт газ? А кто и сколько раз перепродал это уже второй вопрос. Украина тоже покупает "европейский" газ. Даже в этом вопросе виляние хвостом перед Сша.
    rotmistr60
    1. Лопатов Сегодня, 10:14
      Цитата: rotmistr60
      Интересно, а по какой цене продаем?

      Насколько знаю, мы, как и все остальные, продаём СПГ в Европу по биржевым ценам.

      Цитата: rotmistr60
      Такое ощущение, что боится затронуть антироссийские чувства американцев.

      Не в том дело. Газ по факту уже французский. Они его купили, и он именно их.
      Лопатов
      1. onix757 Сегодня, 10:29
        Цитата: Лопатов
        Насколько знаю, мы, как и все остальные, продаём СПГ в Европу по биржевым ценам.

        Газ не торгуется на бирже. Цена определена в контракте.
        onix757
        1. Лопатов Сегодня, 10:53
          Цитата: onix757
          Газ не торгуется на бирже. Цена определена в контракте.

          Это для нормального, "трубного" газа. Труба требует гарантий её заполнения, а значит долгосрочных контрактов с санкциями за невыкуп положенных объёмов.
          С СПГ проблем таких нет. Посему, биржевая торговля.
          Лопатов
        2. woron333444 Сегодня, 12:10
          Цена на газ зависит от цены на нефть. А цена на нефть торгуется на бирже.
          woron333444
          1. Лопатов Сегодня, 22:08
            Цитата: woron333444
            Цена на газ зависит от цены на нефть

            Это опять таки для трубного газа. Причём эта схема появилась изначально только в Европе для норвежского газа. Наши начали продавать по ней значительно позже. Но даже при этом есть договор, в котором прописываются обязательные для закупки объёмы.

            А на СПГ цена свободная биржевая. Со всякими фьючерсами и прочими инструментами, на которых брокерские фирмы зарабатывают нехилые деньги. Американцы пролоббировали эту схему, как выгодную для себя.
            Лопатов
  6. Piramidon Сегодня, 10:11
    молекулы газа российские, но газ уже не российский.

    Схема отработана. Молекулы угля донецкие, но уголь пенсильванский.
    Piramidon
  7. san4es Сегодня, 10:13
    Provalys заберет из французского Дюнкерка газ, который ранее был доставлен из России, и направится с ним в Новую Англию (северо-восток США),

    ...За тем будет продан на Украину, по $ходной цене bully

    ...выдохнется нафиг.
    san4es
    1. Anarchist Сегодня, 10:19
      Тезка, приветствую!
      Как пошутили когда-то по ТВ - “"вот вам бесплатный газ" - сказал Путин и пукнул в украинском посольстве!"…
      Anarchist
      1. san4es Сегодня, 10:22
        Цитата: Anarchist
        ... - “"вот вам бесплатный газ" -…

        laughing laughing ...Привет! ... wassat
        san4es
  8. Горный стрелок Сегодня, 10:17
    Ну так они ЭТИМ газом собираются Европу снабжать? Забавная "арифметика". Закупить газ в России, превратить его ( по бумагам) в сланцевый американский, и "впарить" европейцам втридорога! Вот так они и надувают свой ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВВП laughing
    Горный стрелок
  9. askort154 Сегодня, 10:20
    Не поймёшь, этих русских. Мы их санкциями обложили, а они нам шапку прислали на член, и говорят - чтобы у вас уши не замёрзли. belay
    askort154
  10. д^Амир Сегодня, 10:20
    Однако слишком холодная зима на северо-востоке страны

    я правильно понимаю что Дед Мороз нынче пошел ответку за санкции врубать????
    д^Амир
  11. APASUS Сегодня, 10:21
    Все никак не пойму куда подевался американский сланцевый газ,тот с которым они всю Европу хотят завоевать и прогнать от туда Газпром? По сути это должны быть колоссальные запасы и производства для таких заявлений.
    APASUS
    1. Александр War Сегодня, 10:37
      Согласен ,где их сланцевый газ ,если они даже у нас закупают ! laughing а визгу у них было всю европу сланцевым газом обеспечим
      Александр War
  12. Wedmak Сегодня, 10:21
    поскольку молекулы газа российские, «но газ уже не российский».

    Очень глубокое знание физики и химии...
    Wedmak
  13. akudr48 Сегодня, 10:23
    Наш газ

    Странная, выходит, сырьевая зависимость: не газовая промышленность поддерживает бюджет, а​ наоборот, налогоплательщики субсидируют производителей газа. Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/opinions/business/11/12/2017/5
    a2e37599a79476b576c3f91

    Россия как государство ничего не получает от этого проекта, даже приплачивает, чтобы господа брали это газ, не стеснялись. Это еще одна схема перекачки государственных денег в частные карманы владельцев "нашего газа", нашего в котором только молекулы, как на удивление честно сказал Новак.
    akudr48
    1. Piramidon Сегодня, 10:37
      Цитата: akudr48
      Наш газ

      Странная, выходит, сырьевая зависимость: не газовая промышленность поддерживает бюджет, а​ наоборот, налогоплательщики субсидируют производителей газа. Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/opinions/business/11/12/2017/5
      a2e37599a79476b576c3f91

      Россия как государство ничего не получает от этого проекта, даже приплачивает, чтобы господа брали это газ, не стеснялись. Это еще одна схема перекачки государственных денег в частные карманы владельцев "нашего газа", нашего в котором только молекулы, как на удивление честно сказал Новак.

      1. Ссылки на РБК - то же самое, что на "Эхо Москвы", один из рупоров либеральной оппозиции. Еще бы ссылочку на речь какого нибудь Гозмана или Порубия сюда воткнули.
      2. Из всего вы поняли только то, что «Ямал СПГ» построен с участием денег из госбюджета и на этом основании сделали вывод -""Нас всех обокрали!"
      3. В России 100-500 предприятий строится на бюджетные средства.
      Piramidon
      1. Burbon Сегодня, 11:30
        Цитата: Piramidon
        Ссылки на РБК - то же самое, что на "Эхо Москвы"

        не давно тут была публикация, что бабахи уничтожили 7 самолетов в Хмеймим и ссылка была на коммерсант...все дружно орали, что коммерсант - это лживый рупор либералов...так????...а через 5 дней тут была публикация о продаже сжиженного газа в сша(1-ый корабль) и все начали насмехаться над звезднополосатыми и отписывать всякую ахинею....правда состояла в том, что эта публикация так же ссылалась на коммерсант....а теперь что скажете?????
        Burbon
        1. Голован Джек Сегодня, 11:50
          Цитата: Burbon
          ... эта публикация так же ссылалась на коммерсант....а теперь что скажете?????

          Два Вам по логике... вот что скажу yes
          * также - вместе.
          Голован Джек
          1. Burbon Сегодня, 11:59
            Цитата: Голован Джек
            Два Вам по логике... вот что скажу

            браво...аплодисменты wassat ..значит либеральный портал коммерсант врет только когда вашей особе удобно? wassat
            Burbon
            1. Комментарий был удален.
              1. Burbon Сегодня, 12:07
                Цитата: Голован Джек
                Вы что утвердить-то хотели,

                не ужели не понятно??....тогда это уже не ко мне....
                Burbon
                1. Голован Джек Сегодня, 12:10
                  Цитата: Burbon
                  не ужели не понятно??

                  Уй, ёёё...
                  * неужели - вместе
                  * непонятно - тоже вместе!
                  Хорош тазом-то вертеть уже... что сказать хотели, горемыка?
                  Повторяю - простыми, русскими словами yes
                  Голован Джек
                  1. Burbon Сегодня, 12:19
                    Цитата: Голован Джек
                    что сказать хотели

                    уже все сказал, неужели не дошло еще?
                    Burbon
                    1. Голован Джек Сегодня, 12:28
                      Цитата: Burbon
                      уже все сказал, неужели не дошло еще?

                      Понятно...
                      Сломался, сломался... ковшик (ц) laughing
                      Голован Джек
                      1. Burbon Сегодня, 12:37
                        Цитата: Голован Джек
                        Понятно...

                        что вам понятно??....в вашем профиле - Не верю в бога, не верю правительству, не верю никому. Верю только в собственные силы., смысл продолжать ?....
                        Burbon
        2. 11черный Сегодня, 12:03
          Цитата: Burbon
          не давно тут была публикация, что бабахи уничтожили 7 самолетов в Хмеймим и ссылка была на коммерсант...все дружно орали, что коммерсант - это лживый рупор либералов...так????...а через 5 дней тут была публикация о продаже сжиженного газа в сша(1-ый корабль) и все начали насмехаться над звезднополосатыми и отписывать всякую ахинею....правда состояла в том, что эта публикация так же ссылалась на коммерсант....а теперь что скажете?????

          Скажу, что коммерсант это лживый рупор либеральной пропаганды.
          На базу Хмеймим нацелено +100500 американских спутников. В прошлый раз, когда атака боевиков на другую нашу базу оказалась успешной (сожгли пять вертолетов) на следующий же день американцы предоставили спутниковые снимки и оповестили об этом весь мир.
          Ни одной спутниковой фотографии горящих или разрушенных самолетов на базе Хмеймим предоставлено не было.
          Вывод - коммерсант это лживый рупор западной пропаганды, который вынужден изредка говорить правду чтобы маскировать за за ней ложь.
          11черный
          1. Burbon Сегодня, 12:09
            Цитата: 11черный
            На базу Хмеймим нацелено +100500 американских спутников

            я про коммерсант, а не про базу..... просто народ в одном случае верит издательству, а в другом его ненавидит....где логика? ну и кстати....всем известно что база хмеймим прикрыта рэб (куполом)....и сша ноют что ни чего не видят......
            Burbon
            1. 11черный Сегодня, 12:27
              Цитата: Burbon
              я про коммерсант, а не про базу..... просто народ в одном случае верит издательству, а в другом его ненавидит....где логика? ну и кстати....всем известно что база хмеймим прикрыта рэб (куполом)....и сша ноют что ни чего не видят......


              Издательство наглым образом соврало и за это его критиковали - вот и вся логика.
              Никакой "Купол РЭБ" не сможет ослепить сразу все американские спутники. Если же это произошло, то надо говорить о полной недееспособности всех спутников США перед нашей РЭБ laughing
              Как я уже сказал - американцы мгновенно сфотографировали нашу базу Т-4 после уничтожения боевиками пяти вертолетов, чем доказали постоянную спутниковую разведку наших баз. На следующий же день эти фото были у журналистов. Поскольку они видели Т-4, то несомненно увидели бы и Хмеймим.
              11черный
        3. Piramidon Сегодня, 13:29
          Цитата: Burbon
          а теперь что скажете?????

          Скажу, что вы не вникли в суть моего ответа "akudr48". Дело даже не в том, на кого он ссылается, а как это интерпретирует и преподносит.
          "Народ обокрали" "Газ раздают бесплатно"... Даже РБК такого не выдает. Правда, на такие мысли исподтишка старается всяких диванных "оппозиционеров" натолкнуть. В чем я и убедился, прочитав пост akudr48.
          Piramidon
    2. Vard Сегодня, 11:20
      Простой подсчёт ценообразования по трубам, даёт не менее удивительные вещи... с нашего газа кто только не кормиться... Крамольная мысль... нам выгоднее вообще прекратить экспорт...
      Vard
      1. Голован Джек Сегодня, 11:22
        Цитата: Vard
        нам выгоднее вообще прекратить экспорт...

        Жрать что будем? В самом прямом смысле слова?
        Голован Джек
        1. Burbon Сегодня, 12:11
          Цитата: Голован Джек
          Жрать что будем?

          вам не чего кушать?.....значит вы молитесь на покупателей из сша раз они валюту засылают за газ....только французам а не нам.......а те в свою очередь платят евроценты за кубометры....что дешевле чем газ для внутреннего потребления
          Burbon
          1. Голован Джек Сегодня, 12:13
            Цитата: Burbon
            ... платят евроценты за кубометры....что дешевле чем газ для внутреннего потребления...

            (лениво): враньё... request
            Голован Джек
        2. sapporo1959 Сегодня, 20:53
          Забавно? Экономику под руководством нашего неутомимого президента поднимали,импортозамещением занимались и тут вдруг чего жрать то мол будем без газа...?
          sapporo1959
          1. Голован Джек Сегодня, 22:09
            А кто-то тут решил попробовать силы в троллинге... зря, ох, зря request
            Цитата: sapporo1959
            Экономику... поднимали, импортозамещением занимались и тут вдруг чего жрать то мол будем без газа...?

            Ознакомьтесь с долей доходов от нефтегаза в бюджете РФ.
            После ознакомления - заходите, поговорим... коль у Вас желание такое возникнет.
            Подъем промышленности и импортозамещение - дело небыстрое, как и любая созидательная деятельность.
            Голован Джек
    3. Tusv Сегодня, 11:33
      Цитата: akudr48
      Россия как государство ничего не получает от этого проекта, даже приплачивает, чтобы господа брали это газ, не стеснялись. Это еще одна схема перекачки государственных денег в частные карманы владельцев "нашего газа", нашего в котором только молекулы, как на удивление честно сказал Новак.

      Что ваш РБК понимает. Загибаем пальцы:
      - 5% - налог на недра, 20% - налог на прибыль, 2.2% налог на имущество, 1,1% налог на движимое имущество.
      По фонду оплаты труда - 13% НДФЛ, 30% - Страховые взносы
      Косвенно: 18% НДС за купленные Основыне средства, Материалы, Нематериальные активы, товары, услуги не идет к зачету в бюджет в виде вычета, так как продается за бугор по ставке 0, Таможенные сборы. Проводка судов
      Вот и посчитай, сколько Страна "не получает не фига" с Ямала
      Tusv
    4. sapporo1959 Сегодня, 13:08
      Это верно! И бурно радоваться об очередной перемоге России в поставках газа,хоть и сжиженного,как то особо повода и не вижу,Так как моя российская пенсия явно и отвязана от этих победных поставок...? Хотел бы и по другому думать,но однако это факт не оспоримый. Хоть тут конечно сейчас и вылезут различные учащиеся с опровержениями,но статистик наук точный!
      sapporo1959
  14. AID.S Сегодня, 10:30
    молекулы газа российские

    Шедевр.
    AID.S
  15. Ierarh Сегодня, 10:37
    Цитата: д^Амир
    Однако слишком холодная зима на северо-востоке страны

    я правильно понимаю что Дед Мороз нынче пошел ответку за санкции врубать????

    А Дед и так заподозрен в лояльности к Русским. "Псов рыцарей" морозил, Бонапарта морозил, Гитлера морозил...
    Не даром вна Руине на него гонения, чуют что встретятся...
    Ierarh
  16. taiga2018 Сегодня, 10:56
    деньги, как говорится не пахнут,а газ хоть и пахнет,но когда холодно,то и от российского газа идёт запах не угрозы,а аромат тепла...
    taiga2018
    1. Piramidon Сегодня, 11:00
      Цитата: taiga2018
      деньги, как говорится не пахнут,а газ хоть и пахнет,но когда холодно,то и от российского газа идёт запах не угрозы,а аромат тепла...

      Изначально газ, кстати, не пахнет. Запах ему придают специально, добавляя т.н. одоранты, чтобы легче обнаруживать утечки.
      Piramidon
  17. Александр War Сегодня, 11:07
    немного видео в ленту
    Александр War
  18. groks Сегодня, 11:18
    Это в ответ на новые санкции им наши олигархи послали? Из всей новости понравилось только название судна .
    groks
  19. Санкюлот Сегодня, 11:25
    Начнем с того, что это вообще не российский газ. Он был российским — и даже числился по закону в государственной собственности, — пока находился в недрах Ямальского полуострова. Попав на поверхность, он тут же перешел в собственность добывшего его международного консорциума в составе компании НОВАТЭК (частично принадлежащей иностранцам, а не только Тимченко с Михельсоном), французской компании Total и двух китайских партнеров.
    России при этом не досталось за ее газ ровным счетом ничего. Российское руководство фактически безвозмездно отдало этот газ названному выше консорциуму (даже не госкомпании РФ), отказавшись в его пользу от налога на добычу полезных ископаемых, экспортной пошлины на газ, налога на прибыль, импортной пошлины на ввозимое оборудование… и вообще ото всех налогов, акцизов и пошлин. Еще раз для непонятливых — это подарок предпринимателям от президента, который лично распорядился обеспечить проект «Ямал СПГ» такими беспрецедентно льготными условиями.

    Доставив свой газ на перевалочный пункт в северо-западной Европе, владелец, то есть уже упомянутый консорциум, а не Россия, продал груз компании-трейдеру. А новый владелец, в свою очередь, вправе распоряжаться своим законно приобретенным имуществом как ему заблагорассудится. Газ в сжиженном виде пошел морем туда, где в данный момент за наго дадут хорошую цену. Планировали поставить его в США, но потом выяснили, что где-то еще цена будет выше.

    Повторяю: с момента выхода на поверхность земли этот газ перестал быть российским. У товара несколько раз могут меняться собственники, и «патриотически» следить за коммерческими сделками, к которым российское государство и население России уже не имеют никакого отношения, позволительно только тупым пропагандистам.

    «Ямал СПГ» будет освобождено от НДПИ на газ в первые 12 лет добычи при условии, что ее совокупный объем за этот период не превысит 250 млрд куб. м. На тех же условиях предоставлено освобождение от налога на имущество и льготы по налогу на прибыль, который составит не 18%, а 13,5%. До конца строительства завода акционеры освобождены от уплаты НДС при покупке оборудования, не имеющего аналогов в России, а по его окончании смогут воспользоваться нулевой пошлиной на экспорт СПГ.С учетом,что вся сопутствующая инфраструктура построена и содержится за счет государства,то государство получит с проекта в районе 0.
    Санкюлот
    1. Голован Джек Сегодня, 11:57
      Цитата: Санкюлот
      Российское руководство фактически безвозмездно отдало этот газ... отказавшись… вообще ото всех налогов, акцизов и пошлин

      Враньё yes
      Голован Джек
      1. МИХАН Сегодня, 12:20
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: Санкюлот
        Российское руководство фактически безвозмездно отдало этот газ... отказавшись… вообще ото всех налогов, акцизов и пошлин

        Враньё yes

        Брешут, даже глазом не моргнув..ВЫБОРЫ однако! fellow
        МИХАН
        1. Tusv Сегодня, 13:13
          Цитата: МИХАН
          Брешут, даже глазом не моргнув..ВЫБОРЫ однако!

          Сдается мне, что не ВЫБОРЫ виноваты, а набрали журналистов по объявлению. Разумеется государство дало льготы под грандиозный проект. Это нормально. Только некоторые журналисты все с ног наголову ставят, не понимая нефига. Скажем налог на прибыль снизили, так увеличивается нераспределенная прибыль, с нее начисляются дивиденды, с них НДФЛ. С буржуев 15%, с Михельсона 13%. Как бы для государства от перестановки слагаемых, сумма Налогов не меняется. Как бы государство сняло НДПИ с месторождения 5%, таки Базы для расчетов налогов увеличиваются. итд.
          Ну в общем. Не было бы Ямал СПГ, государство ни фига и не получило бы. А так ужо Налог на имущество как бэ в подарок в пользу Государства. Суммы весьма приличные и будут только увеличиваться
          Tusv
      2. sapporo1959 Сегодня, 13:12
        Так а почему вранье? Давайте посмотрим на наши зарплаты и пенсии и тогда станет не много и понятней кто с этого газа нашего и поимел не хило..
        sapporo1959
        1. Голован Джек Сегодня, 13:16
          Цитата: sapporo1959
          Давайте посмотрим на наши зарплаты и пенсии и тогда станет не много и понятней кто с этого газа нашего и поимел не хило

          Мдя...
          - во-первых, я не хочу "смотреть" на Вашу зарплату (и пенсию). Моя зарплата меня (почти) устраивает.
          - во-вторых, речь была о налоговых льготах Ямал-СПГ, а вовсе не о размере зарплат-пенсий
          - кто там кого поимел - оно вообще не из этой оперы...
          Цитата: sapporo1959
          Так а почему вранье?

          По определению. Вот это -

          Цитата: Санкюлот
          отказавшись в его пользу от налога на добычу полезных ископаемых, экспортной пошлины на газ, налога на прибыль, импортной пошлины на ввозимое оборудование… и вообще ото всех налогов, акцизов и пошлин

          - суть ложь, (цензура) и провокация laughing
          Голован Джек
          1. sapporo1959 Сегодня, 13:51
            Ну что провокация это понятно? Ну а что по цифрам вы нам сообщить можете по поводу пенсий и зарплат при такой бурной газовой и нефтяной эксплуатации недр принадлежащих как бы типа народу...?
            sapporo1959
            1. Голован Джек Сегодня, 16:01
              Цитата: sapporo1959
              Ну а что по цифрам вы нам сообщить можете по поводу пенсий и зарплат

              Вам лично?
              Да ничего request
              Голован Джек
              1. sapporo1959 Сегодня, 21:01
                Так в том том то и дело что сказать вам не чего.Ну а кричать ура по каждому поводу в принципе ума большого и не надо.
                sapporo1959
                1. Голован Джек Сегодня, 22:04
                  Цитата: sapporo1959
                  Так в том том то и дело что сказать вам не чего

                  Три ошибки в одном предложении.
                  Я не вижу "дела", по которому стоило бы говорить.
                  Повторяю - какая у Вас зарплата, мне глубоко безразлично. Это Ваши проблемы. Не мои.
                  Вот, собственно, и все request
                  Голован Джек
    2. voyaka uh Сегодня, 13:33
      Там настолько тяжело было бурить и этот газ добывать и превращать в жидкий, что никто не хотел за это браться. Путин всех частников уговаривал. Поэтому, когда создали консорциум - это было счастье. Иначе - провал проекта. Государство там о прибыли не думает, лишь бы вся цепочка добычи-продажи не остановилась вообще.
      Этот пример тем, кто слишком надеется на арктический шельф. В недрах там много нефти-газа, но добыча нерентабельна. Затраты не окупить десятилетиями.
      voyaka uh
      1. Tusv Сегодня, 13:49
        Цитата: voyaka uh
        Там настолько тяжело было бурить и этот газ добывать и превращать в жидкий, что никто не хотел за это браться. Путин всех частников уговаривал.

        Настолько долго, чито господин Михельсон согласился сразу. Не. Он не друг Путина, он рубаха парень для Налоговой hi
        Tusv
      2. Tusv Сегодня, 14:25
        Цитата: voyaka uh
        Этот пример тем, кто слишком надеется на арктический шельф. В недрах там много нефти-газа, но добыча нерентабельна.

        Ващето Новатэк добывает в условиях вечной мерзлоты, как минимум уже лет 15. Начинали с двухэтажнего особняка на Олсуфенском, через год на второй Брестской 3 этажа в Парусе, далее половина НефтьОила между Черкизовской и Калужской. Не выгодно? Очень невыгодно. Это же сколько налогов на имущество платить hi
        Tusv
  20. МИХАН Сегодня, 12:13
    Мы им газ , они нам Аляску..!!! Не мытьем так катаньем..(шутка конечно, но все может быть в будущем..)))

    Танцуют ВСЕ и либерасты тоже..хе хе
    МИХАН
  21. gladcu2 Сегодня, 12:22
    У меня разрыв понятий.

    Кризис на Украине по утверждению аналитиков из США , был создан для того чтобы компрометировать Россию, как торгового партнёра для Европы. Цель такого компромата это переключение торгового партнёрства Европы в пользу США. По приблизительным оценкам это около 500 млрд годовых. В частности предполагается продажа сланцевого СПГ для Европы, заменив на рынке Россию.

    И вот что мы имеем на данный момент.

    Там случайно реверса в Европу не происходит? Что по этому поводу Блумбег молчит?
    gladcu2
    1. МИХАН Сегодня, 12:56
      Цитата: gladcu2
      И вот что мы имеем на данный момент.

      Русский мороз всегда был на стороне России..!
      И русские любят холод , бодрит сильно (потом рюмочку с огурчиком соленым..)))

      Ну за Россию и наш подводный Флот! drinks
      МИХАН
  22. rocket757 Сегодня, 14:24
    Россия осуществила на полосатых газовую АТАКУ!!! Спасайся кто может!!! ГАЗЫ!!!
    rocket757
  23. Ментат Сегодня, 19:32
    Цитата: 264
    Да нет,конечно,где уж нам... laughing Ты мне день сделал,благодарю покорнейше,барин. laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing

    You made my day — это американское выражение. Вы точно из Сибири? Ещё так говорит молодь совсем сопливых лет, понабравшись этого из Интернета.
    Если вы такой весь ратующий за всё хорошее против всего плохого, каким пытаетесь себя представить, не коверкайте, пожалуйста, русский язык.
    Ментат
  24. Николай Прохожий Сегодня, 19:49
    Купили дешевле, продали дороже... Это бизнес, ничего личного. Россия вот картошку в Израиле закупала недавно. Правда сомнительно что эта картошка в Израиле выросла, а не в России или Белоруссии, но поставляла-то её израильская фирма... Значит и картошка - израильская.
    Николай Прохожий
  25. Ratmir_Ryazan Сегодня, 20:10
    Бу-га-га, я под столом ))))))))))))))))
    Ratmir_Ryazan
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