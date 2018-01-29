Как 10 военнослужащих из Швеции и Швейцарии две Кореи "сдерживают"
В 2018 году (27 июля) Корея «отметит» 65-летие разделения на северную и южную части. Между единым народом пролегла стена как прямом, так и в переносном смыслах этого слова. Термин «38-я» параллель при этом стал фактически нарицательным значением раздора, с одной стороны являясь именно демилитаризованным участком границы КНДР и Республики Корея, с другой стороны - по обе (с севера и с юга) стороны демонстрируя, пожалуй, одна из самых насыщенных войсками и техникой пограничных линий в мире.
Летом 53-го на этой самой линии, имеющей протяжённость в 250 км и ширину примерно в 4 км, в Организации Объединённых Наций решили создать, с позволения сказать, нейтральные силы своеобразного пограничного контроля. С окончания Второй мировой прошло на тот момент совсем немного времени, а потому нейтралов долго выискивать не стали – воспользовались «услугами» тех, кто имел нейтральный статус именно в ВМВ. Речь идёт о Швейцарии, пример нейтральности которой (включая её банковские структуры) в ходе самых кровопролитных военных лет в истории человечества лишний раз подтверждает поговорку о том, что для кого – война, а для кого...
Итак, в ООН решили, что никого идеальнее швейцарских военнослужащих для мониторинга пограничной ситуации между Севером и Югом на Корейском полуострове найти сложно. Но швейцарцев одних решили не оставлять и добавили им других европейских «нейтралов» времён Второй мировой – шведов. И этот смешанный военный контингент вот уже почти 65 лет «мониторит» происходящее в демилитаризованной зоне (ДМЗ), всякий раз вздрагивая, когда то из Пхеньяна, то из Вашингтона звучат заявления о том, что пришло время показать «Кузькину мать».
Вздрогнули так, что докатилось до Берна и Стокгольма, когда несколько дней назад так называемые часы Судного дня западными учётчиками было решено перевести на отметку 23:58 – «за две минуты до начала ядерной войны» - швейцарские и шведские блюстители незыблемости 38-й параллели, как принято говорить в дипломатических кругах, серьёзно озаботились. Очень серьёзно...
Что же представляет собой это уникальное подразделение, которое при всей серьёзности противостояния выглядит потешным отрядиком (полком это назвать очень сложно)? Речь идёт об узкой группе военнослужащих упомянутых выше европейских государств, одно из которых (Швецию) НАТО так хочет втянуть в свои ряды. Группа по-настоящему «узкая». На сегодняшний день демилитаризованной зоне Корейского полуострова весьма странные функции выполняют всего лишь 10 военнослужащих из состава швейцарской и шведской армий. 10 человек, которых нельзя назвать ни миротворцами, ни представителями вооружённого подразделения (зона-то демилитаризованная). Это, скорее, отделение высокооплачиваемых военнослужащих, которое демонстрирует только одно – как 65 лет назад Организация Объединённых Наций была международным органом, в котором можно было договариваться и останавливать даже крупные военные конфликты. В сегодняшней ООН с её откровенной неспособностью решить ни один серьёзный вопрос (если к серьёзным вопросам не относить финансирование самой ООН) с трудом угадывается тот крупнейший международный дипломатический институт, который задумывался создателями изначально. Но это уже другая история.
Кто в составе контингента нейтралов на 38-й параллели? Швейцарская пресса сообщает, что там лица, для которых корейская командировка – далеко не первая иностранная и далеко не первая «опасная». Командует пятёркой швейцарских военнослужащих полковник Национальных вооружённых сил из Цюриха Беат Клингельфусс.
У Клингельфусса за плечами участие в составе ооновских миссий в Афганистане, Ливане, Боснии и Герцеговине, а также в очаге индо-пакистанского противостояния в Кашмире. Полковник, который в корейской командировке уже около 2-х лет, отмечает, что «лишь внешне служба в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове выглядит спокойной». По словам Клингельфусса, «на самом деле выполняется важнейшая миссия по обеспечению независимого и беспристрастного мониторинга на разделённой территории». Представитель швейцарских вооружённых сил, группа представителей нейтральных государств на границе двух Корей – «глаза и уши международного сообщества».
Чем же занимаются эти глаза и уши? – Понятное дело: смотрят и слушают... Потом данные о ситуации за определённых период времени (обычно – две недели, в случае роста напряжённости – чаще) передаются из ДМЗ в международную комиссию Организации Объединённых Наций, отвечающую за соблюдение режима прекращения огня.
В швейцарских информационных источниках сообщается, что «миссионеры» проживают в специализированных казармах, выкрашенных голубой краской и больше похожих на миниотель с немалым количеством звёзд. Схожесть с дорогим отелем добавляет наличие фортепиано (по другим данным, рояля) в общей (чуть не сказал – «ленинской»...) комнате. О том, во сколько ООН обходится содержание этого потешного отряда с особыми предпочтениями в классической музыке, не сообщается. Но уже по одному только опубликованному меню можно сделать вывод о том, что «обеспечение мониторинга режима прекращения огня» на 38-й параллели – вещь весьма затратная. ООН, чтобы не ударить в грязь лицом – ведь целую «ядерную войну» теперь же приходится «сдерживать», не может себе позволить, чтобы военнослужащие нейтрального корпуса питались солдатской кашей. Из меню, одно название отдельных блюд в котором явно вызывает обильное слюновыделение у военнослужащих корейских контингентов, которых шведы и швейцарцы «мониторят» при их же непосредственном участии:
суп лососевый (или гороховый с мясом), сыровяленое мясо (хамон), раклет (национальное швейцарское блюдо, готовящееся по образу и подобию другого блюда – фондю – из сыра особых сортов), обилие фруктов и овощей, соки, несколько видов блюд из морепродуктов.
В свободное от «неусыпного мониторинга» время шведско-швейцарский контингент из 10 человек может подправить физическую форму (после хамона и раклета) в спортивном зале с современными тренажёрами.
Из заявления полковника Клингельфусса (цитирует SwissInfo):
Как выясняется, непосредственно на ДМЗ (даже при наличии царского стола и практически не казарменного, а гостиничного варианта проживания с музицированием) швейцарско-шведский контингент проводит не так много времени, как можно было предположить изначально. Так, пять швейцарских военнослужащих, четыре ночи в неделю (плюс большинство выходных) проводят на территории американской военной базы близ Сеула. Нейтралы же... Там же могут в течение любого времени проживать и их члены семей.
Объясняют нежелание оставаться в ДМЗ постоянно представители ооновского контингента тем, что «там мешают шумы». Речь идёт о трансляционных потоках, которые одна Корея периодически направляет в сторону другой, пытаясь оказаться то пропагандистское, то конкретно психологическое воздействие. Со стороны КНДР – бравурные марши и речи о величии всей семьи правителей Кимов, со стороны Кореи Южной – ответ в виде попсы или заявлений из серии как хорошо живётся корейцам на Юге и как «ужасно» жить на коммунистическом Севере.
Старший лейтенант швейцарской армии Ианнис Лохер заявляет, что первоначально «этот шум действует на психику и безумно бесит, однако со временем и к нему можно привыкнуть». Швейцарцы заявляют, что за месяцы пребывания в демилитаризованной зоне выучили весь корейский пропагандистский (с обеих сторон) репертуар.
Люди в форме на фото:
Ианнис Лохер (Швейцария), Беат Клингельфусс (Швейцария), Урс Гербер (Швейцария), Андерс Стах (Швеция).
О том, кто ведёт мониторинг ситуации, пока ооновский контингент развлекается на территории американской базы, история умалчивает.
Когда журналисты поинтересовались у представителей контингента о конечной цели его пребывания на границе разделённого государства, ответ был таким: Присутствовать при подписании мирного договора.
Вот только если учесть, что в нескольких десятках км от границы располагается одна из крупнейших военных баз США в регионе, то
подписания мирного договора между Сеулом и Пхеньяном можно прождать и следующие 65 лет... И прождут - финансирование ООН этой потешной миссии пока никто не отменял.
Летом 53-го на этой самой линии, имеющей протяжённость в 250 км и ширину примерно в 4 км, в Организации Объединённых Наций решили создать, с позволения сказать, нейтральные силы своеобразного пограничного контроля. С окончания Второй мировой прошло на тот момент совсем немного времени, а потому нейтралов долго выискивать не стали – воспользовались «услугами» тех, кто имел нейтральный статус именно в ВМВ. Речь идёт о Швейцарии, пример нейтральности которой (включая её банковские структуры) в ходе самых кровопролитных военных лет в истории человечества лишний раз подтверждает поговорку о том, что для кого – война, а для кого...
Итак, в ООН решили, что никого идеальнее швейцарских военнослужащих для мониторинга пограничной ситуации между Севером и Югом на Корейском полуострове найти сложно. Но швейцарцев одних решили не оставлять и добавили им других европейских «нейтралов» времён Второй мировой – шведов. И этот смешанный военный контингент вот уже почти 65 лет «мониторит» происходящее в демилитаризованной зоне (ДМЗ), всякий раз вздрагивая, когда то из Пхеньяна, то из Вашингтона звучат заявления о том, что пришло время показать «Кузькину мать».
Вздрогнули так, что докатилось до Берна и Стокгольма, когда несколько дней назад так называемые часы Судного дня западными учётчиками было решено перевести на отметку 23:58 – «за две минуты до начала ядерной войны» - швейцарские и шведские блюстители незыблемости 38-й параллели, как принято говорить в дипломатических кругах, серьёзно озаботились. Очень серьёзно...
Что же представляет собой это уникальное подразделение, которое при всей серьёзности противостояния выглядит потешным отрядиком (полком это назвать очень сложно)? Речь идёт об узкой группе военнослужащих упомянутых выше европейских государств, одно из которых (Швецию) НАТО так хочет втянуть в свои ряды. Группа по-настоящему «узкая». На сегодняшний день демилитаризованной зоне Корейского полуострова весьма странные функции выполняют всего лишь 10 военнослужащих из состава швейцарской и шведской армий. 10 человек, которых нельзя назвать ни миротворцами, ни представителями вооружённого подразделения (зона-то демилитаризованная). Это, скорее, отделение высокооплачиваемых военнослужащих, которое демонстрирует только одно – как 65 лет назад Организация Объединённых Наций была международным органом, в котором можно было договариваться и останавливать даже крупные военные конфликты. В сегодняшней ООН с её откровенной неспособностью решить ни один серьёзный вопрос (если к серьёзным вопросам не относить финансирование самой ООН) с трудом угадывается тот крупнейший международный дипломатический институт, который задумывался создателями изначально. Но это уже другая история.
Кто в составе контингента нейтралов на 38-й параллели? Швейцарская пресса сообщает, что там лица, для которых корейская командировка – далеко не первая иностранная и далеко не первая «опасная». Командует пятёркой швейцарских военнослужащих полковник Национальных вооружённых сил из Цюриха Беат Клингельфусс.
Смена командующего миссией ООН в ДМЗ в 2015 году
У Клингельфусса за плечами участие в составе ооновских миссий в Афганистане, Ливане, Боснии и Герцеговине, а также в очаге индо-пакистанского противостояния в Кашмире. Полковник, который в корейской командировке уже около 2-х лет, отмечает, что «лишь внешне служба в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове выглядит спокойной». По словам Клингельфусса, «на самом деле выполняется важнейшая миссия по обеспечению независимого и беспристрастного мониторинга на разделённой территории». Представитель швейцарских вооружённых сил, группа представителей нейтральных государств на границе двух Корей – «глаза и уши международного сообщества».
Чем же занимаются эти глаза и уши? – Понятное дело: смотрят и слушают... Потом данные о ситуации за определённых период времени (обычно – две недели, в случае роста напряжённости – чаще) передаются из ДМЗ в международную комиссию Организации Объединённых Наций, отвечающую за соблюдение режима прекращения огня.
В швейцарских информационных источниках сообщается, что «миссионеры» проживают в специализированных казармах, выкрашенных голубой краской и больше похожих на миниотель с немалым количеством звёзд. Схожесть с дорогим отелем добавляет наличие фортепиано (по другим данным, рояля) в общей (чуть не сказал – «ленинской»...) комнате. О том, во сколько ООН обходится содержание этого потешного отряда с особыми предпочтениями в классической музыке, не сообщается. Но уже по одному только опубликованному меню можно сделать вывод о том, что «обеспечение мониторинга режима прекращения огня» на 38-й параллели – вещь весьма затратная. ООН, чтобы не ударить в грязь лицом – ведь целую «ядерную войну» теперь же приходится «сдерживать», не может себе позволить, чтобы военнослужащие нейтрального корпуса питались солдатской кашей. Из меню, одно название отдельных блюд в котором явно вызывает обильное слюновыделение у военнослужащих корейских контингентов, которых шведы и швейцарцы «мониторят» при их же непосредственном участии:
суп лососевый (или гороховый с мясом), сыровяленое мясо (хамон), раклет (национальное швейцарское блюдо, готовящееся по образу и подобию другого блюда – фондю – из сыра особых сортов), обилие фруктов и овощей, соки, несколько видов блюд из морепродуктов.
В свободное от «неусыпного мониторинга» время шведско-швейцарский контингент из 10 человек может подправить физическую форму (после хамона и раклета) в спортивном зале с современными тренажёрами.
Из заявления полковника Клингельфусса (цитирует SwissInfo):
Мы со шведскими коллегами за всё это время стали одной большой семьёй (надо надеяться, что не «шведской», - прим. автора). У нас много общего, и, например, Рождество мы отмечаем вместе.
Как выясняется, непосредственно на ДМЗ (даже при наличии царского стола и практически не казарменного, а гостиничного варианта проживания с музицированием) швейцарско-шведский контингент проводит не так много времени, как можно было предположить изначально. Так, пять швейцарских военнослужащих, четыре ночи в неделю (плюс большинство выходных) проводят на территории американской военной базы близ Сеула. Нейтралы же... Там же могут в течение любого времени проживать и их члены семей.
Объясняют нежелание оставаться в ДМЗ постоянно представители ооновского контингента тем, что «там мешают шумы». Речь идёт о трансляционных потоках, которые одна Корея периодически направляет в сторону другой, пытаясь оказаться то пропагандистское, то конкретно психологическое воздействие. Со стороны КНДР – бравурные марши и речи о величии всей семьи правителей Кимов, со стороны Кореи Южной – ответ в виде попсы или заявлений из серии как хорошо живётся корейцам на Юге и как «ужасно» жить на коммунистическом Севере.
Старший лейтенант швейцарской армии Ианнис Лохер заявляет, что первоначально «этот шум действует на психику и безумно бесит, однако со временем и к нему можно привыкнуть». Швейцарцы заявляют, что за месяцы пребывания в демилитаризованной зоне выучили весь корейский пропагандистский (с обеих сторон) репертуар.
Люди в форме на фото:
Ианнис Лохер (Швейцария), Беат Клингельфусс (Швейцария), Урс Гербер (Швейцария), Андерс Стах (Швеция).
О том, кто ведёт мониторинг ситуации, пока ооновский контингент развлекается на территории американской базы, история умалчивает.
Когда журналисты поинтересовались у представителей контингента о конечной цели его пребывания на границе разделённого государства, ответ был таким: Присутствовать при подписании мирного договора.
Вот только если учесть, что в нескольких десятках км от границы располагается одна из крупнейших военных баз США в регионе, то
подписания мирного договора между Сеулом и Пхеньяном можно прождать и следующие 65 лет... И прождут - финансирование ООН этой потешной миссии пока никто не отменял.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/peacesupport
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