Как 10 военнослужащих из Швеции и Швейцарии две Кореи "сдерживают"

Смена командующего миссией ООН в ДМЗ в 2015 году

Мы со шведскими коллегами за всё это время стали одной большой семьёй (надо надеяться, что не «шведской», - прим. автора). У нас много общего, и, например, Рождество мы отмечаем вместе.