22:12 28 января

При атаках турецкой армии в Алеппо погибли более 80-ти мирных граждан

Как минимум 86 мирных жителей сирийской провинции Алеппо погибли и 198 получили ранения с момента начала операции турецкой армии в районе Африн и соседних деревнях, передает ТАСС сообщение агентства Firat.



Ранее арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) сообщали, что число погибших среди мирного населения в Африне составило 59 человек, 134 были ранены.


Подлинной трагедией стала гибель во время авианалета семьи сирийских беженцев из шести человек, укрывшихся в Телль-Карахе в округе Шехба,
рассказала агентству глава департамента здравоохранения района Африн (65 км от Алеппо) Анджела Ришо.

По ее словам больницы Африна переполнены и нуждаются в медикаментах из-за военных действий. Она призвала Международный Комитет Красного Креста и гуманитарные организации оказать пострадавшему населению срочную помощь.

В свою очередь представитель штаба «Сил народной самообороны» (СНС) сообщил агентству, что «турецкая артиллерия ведет массированный огонь по городу Телль-Рифаат к юго-западу от Африна», где, по его словам, «разрушено много жилых домов». Авиация наносит удары по селам Химам и Хаджи-Искандер в округе Джандарис.

Напомним, 20 января турецкие власти объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в Африне, где проживают около 1,5 млн. курдов и беженцев из других областей Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:27
    У кого нибудь на сайте есть точная какрта где кто сейчас в Сирии?! Найти не могу внятного расположения всех.Алеппо recourse Турецкая теперь армия атакует.Чёрт ногу сломит.
    Наблюдатель2014
    1. avt Сегодня, 10:32
      Цитата: Наблюдатель2014
      У кого нибудь на сайте есть точная какрта где кто сейчас в Сирии?!

      Ест ! У Греции всё ест . В раздел сайта,,Фото и видео"и прям в соответствующую статью.
      avt
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:33
        avt Приветствую акул пера hi Сейчас промониторю.
        Наблюдатель2014
        1. Чёрный Сегодня, 11:18
          Найти не могу внятного расположения всех.Алеппо recourse
          Есть провинция Алеппо, а есть город( в ней же) Здесь речь идёт о провинции. Турки охватывют Африн, перерезая пути снабжения. скоро его возьмут в кольцо. Африн находится недалеко от границы с провинцией алеппо. как то так.
          Чёрный
    2. Гигант мысли Сегодня, 10:32
      Каждое агенство считает по-разному, с выгодой для поддерживаемых военных формирований, а истина, как говорится, где-то рядом.
      Гигант мысли
    3. donavi49 Сегодня, 10:46
      Да все также. У Турков наклевывается крупный успех - занятие города Ражо (одного из нескольких городов в анклаве).

      Как бы не храбрились курды - их силы тают. В Анклаве подкрепов особо не будет. США уже осадило других курдов - если кто пойдет помогать в Арфин - того вычеркнем из финансовой ведомости.

      Карты так есть онлайн. Например.
      https://syria.liveuamap.com
      https://syriancivilwarmap.com
      donavi49
      1. Александр War Сегодня, 11:01
        У турков тоже одни перемоги laughing Тут курды могут послать сша и показать вот видите какой союзник эти сша ,а что касается финансовой поддержки их к примеру может и Китай как вариант финансировать
        Александр War
      2. Александр War Сегодня, 12:31
        «Я пришел в Африн, чтобы защитить людей!»
        Александр War
    4. Romario_Argo Сегодня, 11:29
      милитаримапс, поставь обновления 12 часов, и только проверенные сообщения
      и будет тебе счастье
      Romario_Argo
    5. Orionvit Сегодня, 12:40
      Цитата: Наблюдатель2014
      Найти не могу внятного расположения всех.Алеппо

      Скажу по секрету, и не поймёте. Если только на переговоры, были приглашены представители более 1500 разных группировок, то что там непосвящённому человеку можно понять. Или 1500 представителей разных группировок. Короче, чёрт ногу сломит.
      Orionvit
  2. Vard Сегодня, 10:31
    К этому всё и шло... Сначала они предали Асада, потом сдали их... толи ещё будет...
    Vard
    1. dauria Сегодня, 10:50
      толи ещё будет..


      А что будет ? Повесит Эрдоган свой флаг над ихним сельсоветом и будет их кормить и лечить . А они будут постреливать ему в спину ( и друг дружке ). Истребить и выгнать полтора миллиона ему "мировое прогрессивное человечество "не даст. Уйдёт в конце концов оттуда, потеряв деньги и престиж . На мой взгляд, Эрдогана круто развели. И не знаю, кто больше радуется - Асад с нами ,или американцы.
      dauria
      1. taiga2018 Сегодня, 11:01
        Цитата: dauria
        Истребить и выгнать полтора миллиона ему "мировое прогрессивное человечество "не даст.

        "прогрессивное человечество" не "заметит" этого,оно видит только "преступления" Асада и России...они ещё Эрдогану денег подкинут,чтобы беженцев в ЕС не пускал...
        taiga2018
        1. dauria Сегодня, 11:05
          "прогрессивное человечество" не "заметит" этого,оно видит только "преступления" Асада и России

          Это "прогрессивное человечество" совсем недавно хотело устроить переворот в Турции и скинуть Эрдогана . А эта авантюра как раз к этому и ведёт. Так что начнут вселенский лай, не переживайте.
          dauria
          1. taiga2018 Сегодня, 11:11
            сомневаюсь,потому что это "прогрессивное человечество" или как ещё они любят себя называть"мировое сообщество",или "цивилизованный мир" обычно не "замечают" преступлений тех,кто им выгоден,яркий пример тому например,Украина...
            taiga2018
      2. Yeraz Сегодня, 12:42
        Цитата: dauria
        Истребить и выгнать полтора миллиона ему "мировое прогрессивное человечество "не дас

        Прям истребить и выгнать)))И кто сказал,что эти полтора миллиона состоят сплошь из курдов и все 1.5млн ненавидят Турцию???Сто раз говорили нету 40 млн.курдов и не все курды мечтают о Курдистане и люто ненавидят Турцию.Для вашего сведения в операции Оливковая ветвь участвует 3 Курдских отряда.В Турции Курды представлены в армии и полиции и в высших эшелонах власти.Куча смешанных семей.Большинство за Турцию и чувствуют себя частью Турции,есть категория пофигистов,которые хотят просто нормально жить.Им пофиг на все политические или нац.темы.ОНи живут в Турции,хотят идти на работу возвращаться домой и плевали они на все это.Остается по сути миллиона 2-3 этих недовольных,а может и меньше и они в основном в ПРИГРАНИЧНЫХ или около Приграничных городах Турции и куча наемников курдов с соседних регионов.И в том же Африне курды просто большинство,а не все 1.5.млн.И среди них есть немало сторонников Турции,да они не большинство,но все же это не каждый.И Турция заселит в этот регион Сирийцев и большинсвто курдов тоже нивелируется.

        А по поводу умерло столько или столько,покажет время.Курды любят террорюг за мирняк преподносить.
        Yeraz
  3. askort154 Сегодня, 10:32
    Ну что же, будем ждать реакцию Запада. Сейчас бы все западные СМИ извергали цистерны фекалий, если бы это сделала Россия.
    askort154
    1. donavi49 Сегодня, 10:42
      Курдокартинка объясняет ситуацию.
      donavi49
  4. Александр 3 Сегодня, 10:32
    Что то мне напоминает в истории как действия армии котороую мы победили в 1945 году.
    Александр 3
  5. demo Сегодня, 10:32
    Граждане Сирии должны понять, благодаря Турции,что защита своей страны от иноземцев - священный долг.
    И не надо бегать с севера на юг и с запада на восток.
    Вперед на сборные пункты и воевать с агрессором.
    А если вам на нравится центральная власть, то не надо жаловаться.
    Государство для того и существует, чтобы объединять граждан.
    А то кто в лес, кто по дрова, а на раздачу должностей руководителей все явились вовремя.
    demo
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:34
    А кто сегодня считает количество погибших мирных жителей? Вспоминают только тогда, когда нужно обвинить в этом своего противника.
    rotmistr60
  7. RASKAT Сегодня, 10:34
    Не удивительно, Турки долбят в первую очередь по населенным пунктам. Вот на днях раздолбали Древний храм курдский. Вот из свеженького
    RASKAT
    1. Комментарий был удален.
  8. МИХАН Сегодня, 10:46
    Пусть турки там завязнут, России и Сирии полегче будет все же..! Главное Израиль притих подозрительно..хе хе
    МИХАН
  9. Yeraz Сегодня, 13:00

    Ниче такие окопы.И в горах нормально зарылись.
    Yeraz
  10. Yeraz Сегодня, 13:10


    Так сказать по самое помидоры загнали))
    Yeraz
Картина дня