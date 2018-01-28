При атаках турецкой армии в Алеппо погибли более 80-ти мирных граждан

Подлинной трагедией стала гибель во время авианалета семьи сирийских беженцев из шести человек, укрывшихся в Телль-Карахе в округе Шехба,

Как минимум 86 мирных жителей сирийской провинции Алеппо погибли и 198 получили ранения с момента начала операции турецкой армии в районе Африн и соседних деревнях, передает ТАСС сообщение агентства Firat.Ранее арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) сообщали, что число погибших среди мирного населения в Африне составило 59 человек, 134 были ранены.рассказала агентству глава департамента здравоохранения района Африн (65 км от Алеппо) Анджела Ришо.По ее словам больницы Африна переполнены и нуждаются в медикаментах из-за военных действий. Она призвала Международный Комитет Красного Креста и гуманитарные организации оказать пострадавшему населению срочную помощь.В свою очередь представитель штаба «Сил народной самообороны» (СНС) сообщил агентству, что «турецкая артиллерия ведет массированный огонь по городу Телль-Рифаат к юго-западу от Африна», где, по его словам, «разрушено много жилых домов». Авиация наносит удары по селам Химам и Хаджи-Искандер в округе Джандарис.Напомним, 20 января турецкие власти объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в Африне, где проживают около 1,5 млн. курдов и беженцев из других областей Сирии.