Вятрович пояснил, почему Цой и Высоцкий опасны для Украины
Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пояснил свои слова о том, что музыканты Владимир Высоцкий и Виктор Цой являются «опасными» для Украины, передает РИА Новости.
Он отметил, что «не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого другого, кроме тех, кто ныне откровенно поддерживает российскую агрессию».
По его словам, «надпись на пачке сигарет "Курение убивает" – это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях».
Ранее директор института национальной памяти назвал Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры «симпатичными щупальцами русского мира», заявив, что они опасны для Украины.
Вятрович известен активной русофобской позицией. Так, он уже призывал граждан Украины полностью прекратить общение с родственниками в РФ, а также предлагал признать «оккупацией» весь период пребывания Украины в составе СССР.
Дискуссию о возможности использования Россией определенного деятеля культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя запрещать, а если можно, то кого именно,написал Вятрович в своем «Фейсбуке».
Он отметил, что «не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого другого, кроме тех, кто ныне откровенно поддерживает российскую агрессию».
Повторю: нужно только не забывать, как их могут использовать,подчеркнул Вятрович.
По его словам, «надпись на пачке сигарет "Курение убивает" – это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях».
Ранее директор института национальной памяти назвал Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры «симпатичными щупальцами русского мира», заявив, что они опасны для Украины.
Вятрович известен активной русофобской позицией. Так, он уже призывал граждан Украины полностью прекратить общение с родственниками в РФ, а также предлагал признать «оккупацией» весь период пребывания Украины в составе СССР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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