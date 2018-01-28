22:07 28 января

Вятрович пояснил, почему Цой и Высоцкий опасны для Украины

Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пояснил свои слова о том, что музыканты Владимир Высоцкий и Виктор Цой являются «опасными» для Украины, передает РИА Новости.



Дискуссию о возможности использования Россией определенного деятеля культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя запрещать, а если можно, то кого именно,
написал Вятрович в своем «Фейсбуке».


Он отметил, что «не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого другого, кроме тех, кто ныне откровенно поддерживает российскую агрессию».

Повторю: нужно только не забывать, как их могут использовать,
подчеркнул Вятрович.

По его словам, «надпись на пачке сигарет "Курение убивает" – это не запрет курить, а предостережение о возможных последствиях».

Ранее директор института национальной памяти назвал Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры «симпатичными щупальцами русского мира», заявив, что они опасны для Украины.

Вятрович известен активной русофобской позицией. Так, он уже призывал граждан Украины полностью прекратить общение с родственниками в РФ, а также предлагал признать «оккупацией» весь период пребывания Украины в составе СССР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. МИХАН Сегодня, 10:55
    Браво свидомые очередь и до Высоцкого добралась..хе хе..
    МИХАН
    1. Чёрный Сегодня, 11:03
      Высоцкого и через 50 лет будут слушать миллионы, а про Вятровича никто и не вспомнит..
      Чёрный
      1. kaban7 Сегодня, 11:05
        Кто это, вообще?
        kaban7
        1. Чёрный Сегодня, 11:12
          Цитата: kaban7
          Кто это, вообще?

          Інститут Національної Пам'яті імені Альцгеймера laughing слышали о таком? Так он его директор wassat
          Чёрный
          1. bulvas Сегодня, 12:06
            Уже не просто на уровень Эритреи или Уганды опускаются по уровню жизни,
            они и сами в мартышек превращаются - реакция такая же - кривляются в ответ:

            - у нас отмечают юбилей Владимира Семеновича - сразу свое мнение высказывают по поводу


            МИХАН hi

            bulvas
            1. bulvas Сегодня, 12:19
              Цитата: МИХАН
              Браво свидомые очередь и до Высоцкого добралась..хе хе..


              Спасибо им, теперь мы знаем, о чем и о ком пел Владимир Семенович
              Лучшего клипа и не придумать для этой вещи
              bulvas
              1. МИХАН Сегодня, 13:49
                Цитата: bulvas
                Цитата: МИХАН
                Браво свидомые очередь и до Высоцкого добралась..хе хе..


                Спасибо им, теперь мы знаем, о чем и о ком пел Владимир Семенович
                Лучшего клипа и не придумать для этой вещи

                Классика ..! В России можно из истории к любому современному событию подобрать высказывания..Сам поражаюсь всегда! hi
                МИХАН
        2. avt Сегодня, 11:12
          Цитата: kaban7
          Кто это, вообще?

          Кто, кто Да
          Бывают психи разные -
          Не буйные, но грязные,-
          Их лечат, морят голодом, их санитары бьют.
          И вот что удивительно:
          Все ходят без смирительных
          И то, что мне приносится, все психи эти жрут.
          Куда там Достоевскому
          С "Записками" известными,-
          Увидел бы, покойничек, как бьют об двери лбы!
          И рассказать бы Гоголю
          Про нашу жизнь убогую,-
          Ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы.
          wassat
          Цитата: Altona
          Вятрович между прочим уже давно под влиянием Цоя.

          Ну так
          Вот это мука,- плюй на них! -
          Они ж ведь,cyки , буйные....Вчера в палате номер семь
          Один свихнулся насовсем —
          Кричал: "Даёшь Америку!" — и санитаров бил.
          bully
          avt
          1. Uncle Lee Сегодня, 11:38
            Вот главврачиха, женщина, хоть тихо, но помешена:
            Я говорю - Сойду с ума !
            Она мне - Подожди ! stop
            Uncle Lee
            1. Гигант мысли Сегодня, 12:20
              На Уркаине не правительство, а настоящий жёлтый дом.
              Гигант мысли
        3. 210окв Сегодня, 12:18
          А не все ли равно.У нас самих таких полно..Калифов на час.Рвотных средств..
          Цитата: kaban7
          Кто это, вообще?
          210окв
        4. Ныробский Сегодня, 19:37
          Цитата: kaban7
          Кто это, вообще?

          Да так........одно чепушило, которое слушает 40 млн. уркаинцев.
          Ныробский
      2. влад66 Сегодня, 11:35
        Вятрович известен активной русофобской позицией

        Вот здесь этому несчастному помогут. fellow
        влад66
    2. Вольнопёр Сегодня, 11:24
      МИХАН Сегодня, 10:55
      "Высоцкий про сегодняшнюю Украину Письмо из сумасшедшего дома"

      Вот эта песня больше подходит. ИМХО.
      Вольнопёр
    3. ded100 Сегодня, 11:40
      Михану зачет!
      ded100
    4. мордвин 3 Сегодня, 11:49
      Ага, сказочные... laughing
      мордвин 3
  2. Altona Сегодня, 10:59
    Вятрович между прочим уже давно под влиянием Цоя. Он уже "сажает алюминиевые огурцы на брезентовом поле".
    Altona
  3. pvv113 Сегодня, 11:01
    они опасны для Украины

    Всё логичное и адекватное представляет угрозу для 404-й
    pvv113
    1. Чёрный Сегодня, 11:08
      Всё логичное и адекватное представляет угрозу для 404-й

      Всё верно. Повизгивания Вятровича - обычная логика любого одноклеточного патриота.
      Чёрный
      1. pvv113 Сегодня, 11:38
        Глядя на Вятровича начинаешь думать, что по сравнению с ним одноклеточные - более высокая стадия эволюции
        pvv113
    2. тол100в Сегодня, 11:11
      Цитата: pvv113
      Всё логичное и адекватное представляет угрозу для 404-й

      Здравомыслие укропам противопоказано, от него у них сразу несварение!
      тол100в
      1. pvv113 Сегодня, 11:39
        Да их от здравомыслия вообще корежит
        pvv113
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:05
    института национальной памяти
    Создать институт, который будет придумывать и насаждать "историческую" память, поставить во главе его сявку как по возрасту, так и образованию могли только в исчезающей стране фашиствующие элементы. В "добрый путь" руина.
    rotmistr60
  5. taiga2018 Сегодня, 11:05
    даже в СССР на официальном уровне никому не приходило в голову запрещать творчество Высоцкого или Цоя,а "цэ Европа" всех переплюнула...
    taiga2018
    1. Paranoid50 Сегодня, 14:06
      Цитата: taiga2018
      в СССР на официальном уровне никому не приходило в голову запрещать творчество Высоцкого или Цоя,

      Были,конечно,попытки поджимать ,"не пущать". Статейки разные, иногда запреты концертов. Но такого,что бы ,допустим, за кассету или бобину с записями поиметь проблемы - точно не было. По Цою - сам "в теме" с 1985-го,и лишь раз на собрании в школе услышал о "чуждой идеологии" и всё. В качестве примера - одно из выступлений "Кино"(Москва,кафе Метелица):
      Paranoid50
  6. anjey Сегодня, 11:06
    Ранее директор института национальной памяти назвал Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, писателя Михаила Булгакова и других деятелей культуры «симпатичными щупальцами русского мира», заявив, что они опасны для Украины.
    значит на фоне этих людей, всякую мразь ,убийц и предателей украинского народа- мазепу,бандеру и всяких шухевичей и шептицких можно смело назвать коричневым дерьмом и высером гнилого запада....
    anjey
  7. Egorovich Сегодня, 11:08
    Недоделок при жизни, так и останется недоделком в истории, а скорее всего история его похерит.
    Egorovich
  8. Немезида Сегодня, 11:14
    Украине нужно еще Сергея Бодрова запретить...Он точно опасен для Украины,потому что всю жизнь был патриотом России....А если серьезно - Цирк сгорел,клоуны остались...В Варшаве прошли митинги с плакатами ПОЛЬСКИЙ ВИЛЬНЮС...ПОЛЬСКИЙ ЛЬВОВ...а правительство Украины видит угрозу в давно умерших музыкантах,актерах,поэтах и писателях.
    Немезида
    1. Burbon Сегодня, 11:33
      Цитата: Немезида
      Украине нужно еще Сергея Бодрова запретить...Он точно опасен для Украины,потому что всю жизнь был патриотом России.

      и кто вам такое сказал?.....с чего такое наглое утверждение?
      Burbon
      1. Немезида Сегодня, 11:37
        Нужно бросать пить и курить ,тогда начнете задавать меньше недалеких вопросов,да еще в такой вызывающей форме...Смотрите фильмы - Брат и Брат-2...Это будет ответом на ваш нелепый вопрос...
        Немезида
        1. Burbon Сегодня, 11:47
          Цитата: Немезида
          .Смотрите фильмы - Брат и Брат-2.

          laughing wassat fool ...значит Броневой был идеологическим "нацистом"...... laughing ...смотрите 17 мгновений весны.... fool
          Burbon
  9. APASUS Сегодня, 11:14
    Опасность Виктора Цоя ,Владимира Высоцкого в том что они заставляют думать,а народу Украины это сейчас не надо! За них думает Вашингтон!
    APASUS
    1. Вас Влад Сегодня, 11:42
      Цитата: APASUS
      Опасность Виктора Цоя ,Владимира Высоцкого

      Ну да на русской культуре не сделаешь настоящего свидомого украинца!Поэтому и бегут как черти от ладана,от всего что так или иначе связанно с русским.
      Вас Влад
    2. Burbon Сегодня, 11:48
      Цитата: APASUS
      а народу Украины это сейчас не надо! За них думает Вашингтон!

      зачем всех мешать в одной бочке....надо обязательно разделять кто есть кто на украине.....иначе это не хорошо!!
      Burbon
      1. APASUS Сегодня, 11:52
        Цитата: Burbon
        зачем всех мешать в одной бочке....надо обязательно разделять кто есть кто на украине.....иначе это не хорошо!!

        Пожалуй немного неудачно выразился,речь конечно не о народе страны ,а о власти в стране!
        APASUS
        1. Burbon Сегодня, 11:56
          Цитата: APASUS
          а о власти в стране!

          и не только о власти...но еще и о потомках бандеровцев и всех примкнувших к ним... drinks
          Burbon
          1. МИХАН Сегодня, 13:11
            Цитата: Burbon
            Цитата: APASUS
            а о власти в стране!

            и не только о власти...но еще и о потомках бандеровцев и всех примкнувших к ним... drinks

            Похвально бурбон.. hi А я думал ты только ехидничать можешь..
            МИХАН
            1. Burbon Сегодня, 13:13
              Цитата: МИХАН
              Похвально бурбон..

              а где пирожок?
              Burbon
          2. Bask Сегодня, 18:44
            Между прочим потомки бандеровцев(читайте националисты) сами в шоке от таких коллизий ума этих деятелей.
            Bask
  10. leonardo_1971 Сегодня, 11:15
    Я надеюсь когда мы туда вернемся,вся эта банда будет у нас море копать для России.
    leonardo_1971
  11. avt Сегодня, 11:19
    Цитата: leonardo_1971
    Я надеюсь когда мы туда вернемся,вся эта банда будет у нас море копать для России.

    У нас с морями всё в порядке и достатке, а вот лёд колоть на Севморпути ,им прописать - самое то , чтобы атомные ледоколы лишний раз не гонять .bully
    avt
  12. Vard Сегодня, 11:22
    По опыту... общение с родственниками в России сводится к получению с них денежной помощи... За язык ни кто не тянул... Запретить перевод денег на Украину...
    Vard
    1. МИХАН Сегодня, 11:30
      Цитата: Vard
      По опыту... общение с родственниками в России сводится к получению с них денежной помощи... За язык ни кто не тянул... Запретить перевод денег на Украину...

      Россия не украина запретами не злоупотребляет!..И тем более там Донбасс и т.д. Русские дружины , стоят на смерть от нацисткой нечести и крестового похода запада на Россию очередного.. soldier
      Спасибо Вам парни ВСЕМ и вечная память .. hi
      МИХАН
  13. Александр War Сегодня, 11:24
    Цой и Высоцкий шагают по Миру
    Александр War
  14. Ferdinant Сегодня, 11:25
    Всех ничейных психов нужно отправить в Украину,им там будет хорошо среди друзей и единомышленников.
    Ferdinant
  15. Alex-a832 Сегодня, 11:26
    Потому, что поэзия и песни Высоцкого и Цоя зовут к свободомыслию. Для зомби это категорически противопоказано. Для зомби прописана поэзия : "хероям сала!" и "никогда мы не будем братьями!", и все это под художественное коллегтивное прыгание...
    Alex-a832
  16. Masya Masya Сегодня, 11:28
    да варитесь уже в собственном котле, в овне... своего ничего нет...
    В небе над нами горит звезда,
    Некому кроме нее нам помочь,
    В темную, темную, темную
    Ночь...
    Masya Masya
  17. Александр War Сегодня, 11:58
    Еще видео-Кукушка
    Александр War
  18. Anchonsha Сегодня, 12:10
    С этим свидомым бандеровцем сами свидомые приведут к тому, что и сами себя уже будут отрицать. Хотя , если вникнуть в суть уже ранее сказанного свидомой бандерней, то они уже отринули многое из того, чем жила ранее даже центральная Украина, не говоря уже о юго-восточной части страны. Многое из былых традиций и привычек этих территорий вытравлено, а теперь бандеровцы накинулись и на духовные скрепы юго-восточных территорий. И похоже, что с этим согласны уже на этих территориях, уже мало кто защищает даже свои православные церкви,все молчат
    Anchonsha
  19. Igor-01-03-56 Сегодня, 12:27
    Ничего пояснять не нужно. Шевченко - не Пушкин, Вакарчук - не Высоцкий. Это свидомых напрягает.
    Igor-01-03-56
    1. Дормидонт Сегодня, 12:58
      Сравнивать шевченко с Пушкиным и вакарчука с Высоцким, все равно что сравнивать фекалии с пирожным. Вроде бы в основе одни и те же органические соединения, но идентичности нет
      Дормидонт
  20. Дормидонт Сегодня, 12:55
    Для ненаучно-исследовательского института национального беспамятства окраины опасна сама возможность уметь читать и писать
    Дормидонт
  21. revnagan Сегодня, 13:14
    Ну вот-была у меня неприязнь к бандерлогам на генетическом уровне,а теперь за Цоя и Владимира Семёновича я их вообще убивать готов.
    revnagan
  22. armourer Сегодня, 13:15
    Бред!!! Искусство живет вечно, а от политиков один вред и негатив!
    armourer
  23. Бэре Сегодня, 13:26
    Когда всю эту мразь вычистят?
    Бэре
  24. Дмитрiy Сегодня, 13:55
    Правильно зачем хохлами искусство, крутите им сутками Симпсонов и грифенов
    Дмитрiy
  25. oldzek Сегодня, 17:24
    где то когда то уже было сказано:"при слове культура,я хватаю пистолет."а этот тип ещё не рискует так откровенно...но всё возможно вна краине...
    oldzek
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