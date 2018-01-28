22:09 28 января

Китайская частная компания запустит первую коммерческую ракету в июне текущего года

Частная компания Lingtai Kongjian в июне осуществит первый в КНР запуск коммерческой космической ракеты серии One Space (OS), передает ТАСС сообщение главы предприятия Шу Чана.



На реализацию бюджетного проекта уже выделены средства в размере 500 млн. юаней ($78,2 млн.).


Эти деньги будут потрачены на строительство самостоятельно разработанных нами ракет-носителей OS-X и OS-M. Первая из них 22 декабря успешно прошла комплексную проверку, и на текущем этапе мы приступили к ее предварительным (наземным) испытаниям,
рассказал Шу Чан.

Вторая ракета (OS-M), по его словам, будет отправлена в космос тоже в 2018 году, однако по срокам ее запуск состоится несколько позже.

Глава компании пояснил, что в ближайшем будущем «не планирует использовать ракеты для осуществления сложных проектов по исследованию космического пространства».

Этим занимаются компетентные госструктуры, в то же время наша задача как частного предприятия – реализация коммерческих проектов,
сказал он.

Гендиректор также сообщил, что, в отличие от американской SpaceX, китайская Lingtai Kongjian собирается создавать «компактные малогабаритные ракеты для спутников, которые будут обходиться весьма недорого и потому составят хорошую конкуренцию аналогичным проектам США».

Это только первый шаг, а в 2019 году мы прогнозируем настоящий прорыв,
заявил он, выразив надежду, что, «несмотря на долгую окупаемость космических проектов», частные инвесторы не останутся равнодушными к начинаниям его компании.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 48

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  1. МИХАН Сегодня, 11:57
    Ну вот понеслось , скоро и КНДР запуски начнет..
    МИХАН
    1. 264 Сегодня, 12:02
      Завидуй молча.Если так и пойдёт,то я машину свою на китайца поменяю... wink
      264
      1. APASUS Сегодня, 12:18
        Цитата: 264
        Завидуй молча.Если так и пойдёт,то я машину свою на китайца поменяю... wink

        Флаг Вам в руки!
        Когда выехал из салона машина потеряла в цене сразу 30%,а через 3 года продал за копейки.
        APASUS
        1. Умник Сегодня, 12:55
          Лучше просто пропить деньги
          Умник
      2. rotmistr60 Сегодня, 12:50
        я машину свою на китайца поменяю...
        А китайские СМИ пишут, что наша "Лада" у них пользуется популярностью и потихоньку теснит иностранные автомобили.
        rotmistr60
        1. 264 Сегодня, 12:59
          Теснит,потому что ведро с гайками дешевле вещи заморской стоит.У меня на работе у мужиков ни у кого отечественного автопрома нет.У меня-Да,не Бентли,но и я не Сечин... hiА летом на скутере гоняю.Хонда такт 24.
          264
          1. внук Перуна Сегодня, 14:29
            У Вас сильно устаревшая информация. Сейчас качество Лад очень сильно возросло. В то время как иномарки наоборот с каждым годом все больше превращаются в ведра с болтами. Ресурс современных иномарок рассчитан всего на 5-7 лет в зависимости от класса. Но в уморных шоу сыпучесть иномарок почему-то не высмеивают. Видимо не платят за это.
            внук Перуна
          2. devis Сегодня, 15:54
            Так это и есть скутер. И теперь понятно где вы а где Лада.
            Цитата: 264
            У меня-
            devis
        2. РУСС Сегодня, 14:16
          Цитата: rotmistr60
          я машину свою на китайца поменяю...
          А китайские СМИ пишут, что наша "Лада" у них пользуется популярностью и потихоньку теснит иностранные автомобили.

          Более того китайцы уже сделали клон Лады Веста .
          РУСС
    2. donavi49 Сегодня, 12:05
      КНДР - вряд ли в этой лиге будет, там частный бизнес не очень.

      Но да - это продвигается активно. Маск. Орбитал. БлюОриджен. Теперь китайцы. Они будут развивать конкуренцию внутри. Это приведет к снижению цены вывода, большим опциям. И скорей всего - национальные корпорации эту гонку проиграют.
      donavi49
      1. poquello Сегодня, 12:10
        Цитата: donavi49
        КНДР - вряд ли в этой лиге будет, там частный бизнес не очень.

        а санкции на коммерческие запуски на КНДР распространяются?
        poquello
      2. Muvka Сегодня, 12:23
        А S7? Почему их нет в списке?
        Muvka
        1. donavi49 Сегодня, 12:35
          Это разное.
          Китацы - запускают свою ракету, которую разработали под определенный бизнес-план.
          У Маска - глобальные планы, но у него своя технология, своя ракета, свои космические корабли.
          Орбитал - свои ракеты (Антарес и Минотавр), свой корабль (Цигнус).
          БлюОрижин - своя ракета и свой корабль, причем довольно прорывной. Если у Маска только ускорители возвращаются, то у Орижин - корабль тоже мягко садится и потом летит в космос снова.


          У S7 принципиально иной план. Они используют существующую и не самую экономически выгодную ракету Зенит. И в перспективе никаких собственных больших разработок вести не собираются. Своей научной или производственной базы у них нет. Это классическое купи носитель, арендуй площадку - продай место подороже.
          donavi49
          1. APASUS Сегодня, 13:41
            Цитата: donavi49
            У S7 принципиально иной план. Они используют существующую и не самую экономически выгодную ракету Зенит. И в перспективе никаких собственных больших разработок вести не собираются. Своей научной или производственной базы у них нет. Это классическое купи носитель, арендуй площадку - продай место подороже.

            Забыли упомянуть - возьми кредит и не отдай!
            S7 показала чистую прибыль в 2016 году в районе 2,9 миллиарда рублей ,при этом заказала на Южмаше 12 ракет модификаций «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ».Стоит так же не забывать о приобретении компанией платформы Sea Launch.Хоть и объявила S7 о наличии портфеля заказов на ближайшие годs в районе 350 мили $.до первого старта надо еще вложить денег в районе 20 миллиардов рублей.
            Так что пока тут больше вопросов чем прибыли и будет ли она еще не очень очевидно.
            APASUS
    3. poquello Сегодня, 12:07
      Цитата: МИХАН
      Ну вот понеслось , скоро и КНДР запуски начнет..

      она их (КНР) и не заканчивала, просто реструктуризация, чем от Маска отличается нифига не понял
      poquello
      1. Гигант мысли Сегодня, 12:14
        Наверно, и в нашей стране надо поступить аналогичным образом, чтобы была конкуренция с Роскосмосом, а то у него через раз ракеты падают.
        Гигант мысли
        1. poquello Сегодня, 12:16
          Цитата: Гигант мысли
          Наверно, и в нашей стране надо поступить аналогичным образом, чтобы была конкуренция с Роскосмосом, а то у него через раз ракеты падают.

          а у кого они не падают? но да, Роскосмос забронзовел.
          poquello
      2. dauria Сегодня, 12:38
        чем от Маска отличается нифига не понял


        Нормальный расчёт на одноразовую дешевизну массовой лёгкой ракеты. Возможно, они правы и тогда Маск с возвращаемой ракетой прогорит , или уйдёт в другой сегмент со своим спуском ( на Марс полетит laughing ).
        С некоторых пор перемотка якоря для электродрели или серьёзный ремонт бытовой электроники стали нерентабельными. what
        dauria
        1. BlackMokona Сегодня, 15:07
          Китайцы тоже идут по пути Маска
          BlackMokona
    4. влад66 Сегодня, 12:13
      Цитата: МИХАН
      Ну вот понеслось , скоро и КНДР запуски начнет..

      В КНДР частных компаний нет вообще то,так что не начнет,южные кореянцы те да когда нибудь и могут запустить.
      влад66
      1. cniza Сегодня, 12:39
        Если объединятся в одно государство , то да Влад hi drinks
        cniza
        1. влад66 Сегодня, 12:46
          Цитата: cniza
          Если объединятся в одно государство , то да Влад hi drinks

          Витя Здрав Будь hi Вот если объединятся,то Китай получит под боком ещё одну головную боль,технологически развитое государство,обладающее ядерным оружием,да и нам то сие не очень то и масть придется. what
          влад66
          1. cniza Сегодня, 12:52
            Значит Китай будет препятствовать , думаю Япония тоже , как и США.
            cniza
      2. МИХАН Сегодня, 13:58
        Цитата: влад66
        В КНДР частных компаний нет вообще то,так что не начнет,южные кореянцы те да когда нибудь и могут запустить.

        КНДР и без частников ,неплохо развивается ..
        Южная корея сможет , когда сбросит с себя "клопа сосущего США и К" ..Так же как и Япония !
        Страны штамповки (авто и плат компьютерных..)))
        МИХАН
    5. Masya Masya Сегодня, 12:23
      приветик, старому солдату! love
      Цитата: МИХАН
      Ну вот понеслось , скоро и КНДР запуски начнет..

      заразы такие, хлеб отбирают.. wink .
      Masya Masya
    6. Умник Сегодня, 12:57
      Если бы в свое время в ссср разрешили частный бизнесс, где бы щас был ссср?
      Умник
      1. МИХАН Сегодня, 14:12
        Цитата: Умник
        Если бы в свое время в ссср разрешили частный бизнесс, где бы щас был ссср?

        Старики в политбюро ,это не поняли , к сожалению..Идеология ! А вот Китай сообразили быстро и остались при плановой экономике и ведущей роли Компартии , стреляют периодически зарвавшихся олигахов ..И Экономика вторая после США ! Ладно ныть и вздыхать , прорвемся опять! Россию не зря ростовщики ненавидят и хают , мы на правильном пути все же.. soldier
        МИХАН
        1. a.sirin Сегодня, 20:32
          На море есть такой сигнал; "ваш путь ведет к опасности!!"
          Как-бы вменяемо сказать, какой сигнал на Вашем пути...
          a.sirin
    7. Piramidon Сегодня, 14:06
      Прогресс не стоит на месте. Виталий, вы что этим сказать хотели? Какая то оборванная МЫСЛЬ у вас проскользнула. Развивайте дальше.
      Piramidon
      1. dsk Сегодня, 14:37
        Цитата: Piramidon
        оборванная

        Администрация президента США Дональда Трампа хочет прекратить программу финансирования Международной космической станции (МКС) до 2025 года. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на проект федерального бюджета. Придётся создавать российско - китайскую МКС.
        dsk
        1. Вадим237 Сегодня, 16:08
          На эти деньги что США каждый год тратит на МКС можно было базу на Луне построить и не одну.
          Вадим237
  2. Muvka Сегодня, 12:09
    Я что-то не понял. Так она частная или государственная? Если частная, почему деньги из бюджета выделяются, а если государственная, почему в заголовке написано "частная"?
    Muvka
    1. loginovich Сегодня, 12:16
      На реализацию бюджетного проекта уже выделены средства в размере 500 млн. юаней ($78,2 млн.).

      Ответ прост -правильной дорогой идут.Боюсь что в конце проследуют дорогой РФ и Украины.
      loginovich
    2. Piramidon Сегодня, 14:08
      Цитата: Muvka
      Я что-то не понял. Так она частная или государственная? Если частная, почему деньги из бюджета выделяются, а если государственная, почему в заголовке написано "частная"?

      А вы что, впервые услышали о частных проектах с участием государства? Долго же вы в глухом лесу без инета прожили. lol
      Piramidon
    3. Vard Сегодня, 14:39
      Все просто... Частная компания на бюджетные деньги... У нас например... Газпром... Частная компания на бюджетные деньги...
      Vard
      1. Вадим237 Сегодня, 16:10
        "Газпром" государственная компания - контрольный пакет у государства.
        Вадим237
  3. Громобой Сегодня, 12:27
    Это только первый шаг, а в 2019 году мы прогнозируем настоящий прорыв,
    Если технология освоена,то зная китайцев,они могут выставить такой продукт в больших количествах и с нормальной ценой.Короче,в каждой китайской деревне будет свой коммерческий космодром,халясё . bully
    Громобой
    1. РУСС Сегодня, 14:21
      Цитата: Громобой
      Если технология освоена,то зная китайцев,они могут выставить такой продукт в больших количествах и с нормальной ценой

      Как сообщал в своем интервью в конце 2015 года генеральный директор ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (входит в ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс») Ренат Мистахов, из девяти осуществляемых постройкой на этом предприятии для ВМФ России малых ракетных кораблей проекта 21631 (шифр "Буян-М") только пять (введенные в строй корабли с заводскими номерами с 631 по 635) получили предполагаемые по проекту германские дизельные двигатели MTU 16V4000M90. Дальнейшая поставка двигателей MTU была приостановлена вследствие введения санкций Европейского Союза против России в 2014 году.
      Ввиду этого остальные четыре МРК проекта 21631 (заводские номера с 636 по 639), находящиеся в стадии постройки в Зеленодольске со сроком сдачи ВМФ России в 2017-2019 годах, должны получить дизельные двигатели китайского производства. По известным сведениям, это должны быть высокооборотные 20-цилиндровые судовые дизельные двигатели CHD622V20 класса мощности 3200 кВт производства китайского предприятия Henan Diesel Engine Industry Co., Ltd (HND, находится в Цзяньси́ городского округа Лоян провинции Хэнань, входит в состав китайской государственной судостроительной корпорации Сhina Shipbuilding Industry Corporation - CSIC).
      РУСС
      1. РУСС Сегодня, 14:26
        Использование в России китайского вооружения и оборудования — давно уже не новость, Китай начал продавать в Россию продукцию военного назначения несколько лет тому назад, и масштабы поражают воображение. Быстрое развитие эти поставки получили в 2016 году, когда Китай продал России не только дизельные двигатели, но и оборудование для вспомогательных судов. В 2017 году объемы увеличились, и это только начало — в будущем Китай будет поставлять России еще больше.
        РУСС
  4. askort154 Сегодня, 12:58
    Если возобновить программу "Контакт" - Миг-31Д - истребитель спутников в ближнем космосе до 120 км. ( очень напугавшую США и "зарезанную" Горбачёвым), то эту же систему можно бы доработать и для запуска малых спутников, не прибегая к наземным ракетным запускам. Эта тема не светится в СМИ, но возможно её не "забыли". Последние упоминания о необходимости её возобновлении были в 2012 г.
    askort154
  5. san4es Сегодня, 13:11
    Китай запускает пару спутников дистанционного зондирования высотой 0,5 метра от центра запуска спутников Taiyuan в Шаньси на севере Китая для коммерческого использования. SuperView-1 03/04 предоставляет услуги по обследованию земель и ресурсов, картографированию, мониторингу окружающей среды, финансам и страхованию, а также интернет-индустрии.


    янв. 2018 г
    san4es
  6. san4es Сегодня, 13:33
    Частная компания Lingtai Kongjian в июне осуществит первый в КНР запуск коммерческой космической ракеты серии One Space (OS)

    belay ...Скоро как пуховики размножатся fellow

    Вчера
    san4es
  7. Altona Сегодня, 14:41
    Цитата: РУСС
    Более того китайцы уже сделали клон Лады Веста .

    ----------------------------
    Корейцы сделали Рио Х-line явно под воздействием Лада Веста Кросс в кузове универсал.
    Altona
  8. Старый26 Сегодня, 15:25
    Цитата: donavi49
    КНДР - вряд ли в этой лиге будет, там частный бизнес не очень.

    Но да - это продвигается активно. Маск. Орбитал. БлюОриджен. Теперь китайцы. Они будут развивать конкуренцию внутри. Это приведет к снижению цены вывода, большим опциям. И скорей всего - национальные корпорации эту гонку проиграют.

    Компанию Орбитал АТК можете....можете помянуть (не чокаясь). Уже неделю как ее нет. На той неделе была куплена компанией Нортроп-Грумман за 9,2 млрд. долларов
    А так, в принципе, да. Идет продвижение частных компаний на рынок. Китайцы ведь параллельно этой компании, разрабатывающей ракеты типа OS (OneSpace) - OS-Х и OS-М готовит еще к выходу на частный рынок еще одну кампанию - LinK Space с их концептом New Line-1.
    Носитель представляет собой (внешне) уменьшенный американский Falcon-9. Стартовая масса 33 тонны (в 16 раз меньше, чем у Falcon-9), полезная нагрузка - 200 кг на орбиту в 250-550 км. На первой ступени 4 двигателя (вместо 9 у Falcon-9). тяга каждого 10 тонн (в 7 раз слабее, чем у Falcon-9)

    Цитата: Гигант мысли
    Наверно, и в нашей стране надо поступить аналогичным образом, чтобы была конкуренция с Роскосмосом, а то у него через раз ракеты падают.

    Нужно. Но увы, частные фирмы у нас не получают от спонсоров нужные суммы. А носители есть. Тот же "Таймыр" (в вариантах), "Адлер", "Алдан" Для начала эксплуатации "Таймыра" необходимо вложение порядка 10 млн. долларов

    Цитата: askort154
    Если возобновить программу "Контакт" - Миг-31Д - истребитель спутников в ближнем космосе до 120 км. ( очень напугавшую США и "зарезанную" Горбачёвым), то эту же систему можно бы доработать и для запуска малых спутников, не прибегая к наземным ракетным запускам. Эта тема не светится в СМИ, но возможно её не "забыли". Последние упоминания о необходимости её возобновлении были в 2012 г.

    Для запуска малых и сверхмалых спутников как раз подойдут именно наземные пуски. Дешевле и мобильные. К тому же если уж реанимировать программу воздушного старта, то по крайней мере реанимировать "Бурлак", а не пытаться военный комплекс адаптировать под
    Старый26
  9. NF68 Сегодня, 16:55
    Вот тебе и "отсталые" китаёзы.
    NF68
  10. Ментат Сегодня, 19:09
    Цитата: 264
    Завидуй молча.Если так и пойдёт,то я машину свою на китайца поменяю... wink

    99% продукции китайского автопрома сбывается на внутреннем рынке, для которого она и предназначена. В развитых странах закономерно эта продукция никого не интересует.
    Есть отдельные люди, покупающие китайские автомобили за пределами Китая. Решение не очень оптимальное, назовём это так.
    Ментат
  11. slipped Сегодня, 19:13
    Цитата: Вадим237
    На эти деньги что США каждый год тратит на МКС можно было базу на Луне построить и не одну.


    это будет очень дешевая база со стенками из прессованного картона и иллюминаторами без стекол
    slipped
  12. Ментат Сегодня, 19:15
    Цитата: РУСС
    Ввиду этого остальные четыре МРК проекта 21631 (заводские номера с 636 по 639), находящиеся в стадии постройки в Зеленодольске со сроком сдачи ВМФ России в 2017-2019 годах, должны получить дизельные двигатели китайского производства. По известным сведениям, это должны быть высокооборотные 20-цилиндровые судовые дизельные двигатели CHD622V20 класса мощности 3200 кВт производства китайского предприятия Henan Diesel Engine Industry Co., Ltd (HND, находится в Цзяньси́ городского округа Лоян провинции Хэнань, входит в состав китайской государственной судостроительной корпорации Сhina Shipbuilding Industry Corporation - CSIC).

    Отработанная технология?

    «Как сообщил 27 марта 2017 года санкт-петербургский веб-ресурс "Фонтанка" в материале "За развалившиеся двигатели военного катера производителя оштрафовали на 750 тысяч", два двигателя для противодиверсионного катера Министерства обороны России сломались при первом же их испытании. УФАС Петербурга оштрафовало субподрядчика, порадовавшись тому, что техника отказала не во время боевого дежурства.

    Головной построенный АО «Судостроительный завод «Вымпел» противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводским номером 01221 (П-340, ныне "Юнармеец Заполярья"), оснащенный дизельными двигателями китайского производства HND TBD620V12,поставленными ООО «Морские пропульсивные системы», на швартовных испытаниях. Рыбинск, август 2016 года / Фото: ООО «Морские пропульсивные системы»

    Как сообщает 27 марта антимонопольная служба Петербурга, решение о наложении административного штрафа было принято еще неделю назад. Под санкции ведомства попала компания «Морские пропульсивные системы», которая в июле 2016 года в качестве субподрядчика передала оборонному ведомству по гособоронзаказу через судостроительный завод «Вымпел» два двигателя. На испытаниях в сентябре оба агрегата сломались.

    Из-за поставки некачественной продукции организация должна будет выплатить в бюджет 750 тысяч рублей.

    «Это первый штраф в истории управления за поставку некачественной продукции в рамках гособоронзаказа. Хорошо еще, что двигатели сломались во время тестовых испытаний, а не во время боевого дежурства. Поэтому в случае поступления информации о подобных нарушениях мы будем подходить к ним со всей строгостью закона», – заявил руководитель регионального УФАС Вадим Владимиров» (http://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie_i_voenn
    aya_tekhnika/kitayskie_dizelya_slomalis_na_golovn
    om_rybinskom_katere_proekta_21980/)
    Ментат
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