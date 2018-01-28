Китайская частная компания запустит первую коммерческую ракету в июне текущего года

Эти деньги будут потрачены на строительство самостоятельно разработанных нами ракет-носителей OS-X и OS-M. Первая из них 22 декабря успешно прошла комплексную проверку, и на текущем этапе мы приступили к ее предварительным (наземным) испытаниям,

Этим занимаются компетентные госструктуры, в то же время наша задача как частного предприятия – реализация коммерческих проектов,

Это только первый шаг, а в 2019 году мы прогнозируем настоящий прорыв,