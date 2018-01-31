22:37 31 января

"Артиллерийский винегрет", или Морская артиллерия Британии начала ХХ века

Вне всякого сомнения, англичане, проектируя свои корабли «all-big-gun» «Дредноут» и «Инвинсибл», предназначили их для боя на больших дистанциях. Но возникает интересный вопрос: какие дистанции англичане тогда считали большими? Чтобы ответить на него, необходимо разобраться в том, каким образом стреляли англичане в начале века.

Удивительно, но до 1901 г. практически весь Королевский флот, а до 1905 г. значительная его часть, вела учебные стрельбы велась на фиксированную дистанцию — 1000 ярдов. Это 914,4 метра, или почти 5 (ПЯТЬ) кабельтовых. Методически это выглядело так: орудие заряжали, затем ему устанавливали нужный прицел, после чего наводчик должен был уловить момент, когда корабль окажется на ровном киле и тогда (не раньше и не позже!) дать выстрел. Стрелять следовало, когда совмещались три точки: прорезь целика, мушка и мишень. Малейшее опоздание (или, наоборот, преждевременный выстрел) приводили к тому, что снаряд летел выше цели, или падал в воду перед ней.

Уловить момент выстрела было очень сложно, и среди многих командиров флота бытовало мнение, что наводчика невозможно обучить: «наводчиками рождаются, а не становятся». Во всяком случае, при существующих методах «управления» огнем даже обученные наводчики не могли гарантировать сколько-то эффективную стрельбу на расстоянии свыше 5 кабельтовых.


Интересно, что в британском флоте уже появлялись оптические прицелы, но они были совершенно не востребованы на кораблях. Дело в том, что при существующих методах стрельбы прицеливание с помощью оптики приводило к тому, что цель попадала в поле зрения совсем ненадолго и быстро исчезала из нее. Традиционные целик и мушка были куда удобнее.

Организация артиллерийских стрельб была примитивна до крайности уже хотя бы тем, что они производились на одной и той же дистанции в 1000 ярдов (лишь в одном источнике автору попалась фраза о «стрельбе менее чем на 2 000 ярдов», но, вообще говоря, 1000 ярдов тоже меньше 2000 ярдов). Подготовленные расчеты показывали при этом 20-40% попаданий.

Удивительно, но подобное (совершенно нетерпимое) положение в Королевском флоте считались нормой. Подавляющее большинство офицеров и адмиралов Королевского флота вообще не считали артиллерийские стрельбы сколько-то важным делом и часто относились к ним как к неизбежному злу. Случаи, когда снаряды, предназначенные для артиллерийских учений, попросту выбрасывались за борт, были не так уж редки. Т. Ропп писал:

«Командиры кораблей считали едва ли не главнейшей своей задачей доведение их внешнего вида до идеала… В те годы «нарядный вид был необходим для продвижения по службе» и среди моряков ходила шутка, что французы всегда смогут узнать о приближении британского Средиземноморского флота по исходящему от его кораблей сиянию… Стрельба из пушек была для этих прекрасных кораблей настоящей катастрофой. Когда флагманские офицеры сходили на берег, чтобы избежать участия в стрельбах, на кораблях стремились израсходовать положенное количество боеприпасов настолько быстро, насколько это возможно, причинив как можно меньше вреда краске».


Вероятно, первым человеком, который попытался что-то изменить в сложившейся практике, стал пятидесятилетний кэптен Перси Скотт. Он усовершенствовал станки, на котором расчеты отрабатывали заряжание орудий, с тем чтобы обучить их быстрее доставлять боеприпасы к орудию и быстрее его заряжать, но наиболее известным его изобретением является «отметчик Скотта» или «доттер». Работало это устройство так: один матрос перемещал мишень по вертикально поставленной дощечке перед прицелом орудия. При этом на стволе орудия монтировалось специальное устройство, выталкивающее вперед карандаш при нажатии спуска. В результате в момент «выстрела» карандаш ставил точку (по-английски dot, откуда, собственно, и пошло название «доттер») напротив мишени, и позднее можно было видеть, куда на самом деле было наведено орудие в момент открытия огня.

В результате использования этих приборов крейсер «Сцилла», которым командовал кэптен Перси Скотт в 1899 г. продемонстрировал феерическую точность, добившись 80% попаданий.

Однако, несмотря на эти, вне всякого сомнения, впечатляющие результаты, настоящая заслуга П. Скотта заключается в другом. Как-то раз, когда его крейсер стрелял при сильном волнении, он обратил внимание, что наводчик не пытается уловить момент выстрела, а подкручивает вертикальную наводку орудия, с тем чтобы пытаться удерживать мишень в прицеле постоянно. И П. Скотт немедленно принял этот метод на вооружение.

В исторической литературе принято воздавать хвалу П. Скотту за его приборы и настойчивость в их внедрении на флоте. Но на самом деле ключевая заслуга П. Скотта вовсе не «доттер», который, безусловно, был остроумным и полезным приспособлением, но который сам по себе изначально всего лишь позволял добиваться лучших результатов при существующей, откровенно порочной методике стрельбы. Основная заслуга П. Скотта заключается в том, что он придумал и реализовал на практике принцип непрерывного удержания цели в прицеле, реорганизовав сам процесс наведения орудия (насколько можно понять, он разделил функции горизонтального и вертикального наведения орудия, назначив на это двух наводчиков). Тем самым он создал предпосылки как для использования оптических дальномеров, так и для стрельбы на дистанции, значительно превышающие 5 кабельтовых.

Но в дальнейшем П. Скотт несколько лет вынужден был заниматься не продвижением вперед артиллерийской науки, а популяризацией уже достигнутого. Получив под свое командование крейсер «Террибл» П. Скотт обучил его комендоров по своим методикам. Его блестящие результаты все-таки привлекли внимание командиров, в результате чего корабли Китайской станции стали тренироваться по методике П. Скотта.


HMS "Terrible"


Удивительно, но факт – в Королевском флоте не считали нужным соревноваться в артиллерийской подготовке. И даже в 1903 г, когда П.Скотт, в ту пору ставший командиром Артиллерийской школы на о. Уэйл, настоятельно предлагал ввести соревнования по стрельбе между кораблями и эскадрами, высшее руководство флота отказало ему в этом и не стало делать ничего подобного. К счастью, если оно не разрешало этого, то хотя бы и не запрещало, оставляя вопросы артиллерийской подготовки на усмотрение командующих флотами. И так уж сложилось, что как раз в период успехов П. Скотта Средиземноморским флотом Великобритании командовал некий вице-адмирал (в 1902 г – полный адмирал) по имени Джон Арбетнот Фишер. Следующий шаг на пути артиллерийского прогресса предстояло сделать именно ему. Разумеется, Д. Фишер сразу же ввел во вверенном ему флоте и методики П. Скотта и соревновательные стрельбы.

Маленькая ремарка. Как только британский флот (хотя бы своей частью, т.е. кораблями Китайской станции и Средиземноморского флота) начал производить стрельбы с использованием оптического прицела, то выяснилось… что прицелы эти совершенно недееспособны. Адмирал К. Бридж отозвался о них так:

«Невозможно охарактеризовать с большей суровостью позорнейший скандал с нашими негодными прицелами; прицелы орудий кораблей Ее Королевского Величества «Центуриона» были настолько дефектными, что корабль не мог идти с ними в бой.»


Но, помимо внедрения новинок П. Скотта, именно Д. Фишер попытался увеличить дистанцию артиллерийского огня и посмотреть, что из этого выйдет. В 1901 г Средиземноморский флот начинает стрелять по щитам на большие дистанции – по некоторым данным до 25-30 кабельтовых.

Результат, конечно же, разочаровывал. Выяснилось, что навыки, полученные комендорами при стрельбе на дистанции в 5 кабельтовых, совершенно не годились для стрельбы на дистанции 2-3 мили. А уж что касается системы управления огнем…

Британские броненосцы имели следующее, с позволения сказать, СУО. Каждая 305-мм башня соединялась с боевой рубкой переговорной трубой (не телефоном!), а дюжина 152-мм орудий делилась на три группы с переговорной трубой на каждую. Группой командовал казематный офицер, в его заведовании находилось четыре пушки – но, поскольку они располагались на оба борта, обычно ему требовалось управлять стрельбой только двух орудий.

Наверху штурманской рубки устанавливался дальномер Барра и Струда, к нему из боевой рубки также была проложена переговорная труба. Предполагалось, что дальномерщик сообщает дистанцию в боевую рубку, а уже оттуда эта информация будет доведена до командиров башен и казематных офицеров. Увы, еще в 1894 г выяснилось, что передать что-либо по переговорной трубе во время стрельб совершенно невозможно – грохот выстрелов заглушал все.

Соответственно, процесс доведения дистанции до комендоров происходил в традиционном, неспешном, не побоимся этого слова – викторианском стиле. Если командир башни или казематный офицер желали узнать дистанцию до противника, они отправляли посыльного в боевую рубку. Там, выслушав просьбу, отправляли посланца обратно, откуда он пришел, и направляли уже своего посыльного к дальномеру. Тот узнавал дистанцию и затем бежал в башню или каземат сообщить ее интересующемуся офицеру.
Разумеется, никакого централизованного управления огнем не существовало. Каждый командир башни и казематный офицер вели стрельбу полностью самостоятельно, не обращая внимания на остальных.

Эффективность подобной системы управления огнем крайне сложно преуменьшить. Конечно, на тысячу ярдов можно было бы стрелять и так, но с увеличением дистанции стрельбы подобный подход демонстрировал полную свою несостоятельность. Опыт стрельб эскадр Средиземноморского флота подсказал Д.Фишеру следующее:

1) Необходимость единого калибра. Корректировать огонь двух и более калибров было почти невозможно из-за сложностей распознавания всплесков на месте падения снарядов.

2) Управление огнем должно быть централизованным. Это следовало из того, что на дистанции в 25-30 кабельтовых ни командир башни, ни казематные офицеры не могли отличить падения своих залпов от залпов остальных орудий и, соответственно, не могли корректировать огонь

Почему к этому пришел Д. Фишер, а не П. Скотт? Не то, чтобы П. Скотт не понимал, что в будущем следует ожидать увеличения дистанций артиллерийского боя куда более 5 кабельтовых, но ему просто не давали возможности осуществлять свои исследования. Подобные вещи невозможно разрабатывать теоретически, без постоянной поверки практикой, и П.Скотт просил предоставить ему для опытов броненосный крейсер «Дрейк». Однако кто-то наверху счел это излишеством и П. Скотта оставили ни с чем. Вместо этого Совет Адмиралтейства поручил контр-адмиралам Р. Кастэнсу и Х. Лэмбтону, державшими свой флаг на «Венерэбле» и «Викториосе» соответственно, изучить возможности стрельбы на дальние дистанции. По результатам изучения, им следовало дать ответы на ряд вопросов, главными из которых были:

1) Нужна ли программа учебной стрельбы, или таковая не нужна? (насколько можно понять, Адмиралтейство озаботилось этим вопросом только в 1903 г.)

2) Должны ли орудия управляться централизованно, или же следует сохранить индивидуальное наведение артиллеристами и батарейными офицерами?

Как ни печально, бравые контр-адмиралы провалили полученные ими задания. Нет, они, разумеется, истратили положенное им для испытаний количество угля и снарядов, но не выяснили ничего такого, чего бы не узнал Д. Фишер после стрельб 1901 г. При этом выводы адмиралов противоречили друг другу, а самое главное – они так и не смогли предложить сколько-то дееспособной методики ведения артиллерийского огня на дистанции хотя бы 25-30 кабельтовых. Ответственные комиссии долго изучали результаты исследований и методические рекомендации по стрельбе, составленные за подписью Р. Кастэнса и Х. Лэмбтона и пришли к выводу, что на «Венерэбле» все же справились лучше. Рекомендации Р. Кастэнса были предложены к исполнению командирам Королевского флота. Причем именно предложена, потому что в них прямо указывалось, что «вместо них могут использоваться альтернативные системы». А поскольку рекомендации эти были чрезвычайно сложны (О. Паркс прямо указывает: «невозможны для выполнения») то им никто и не следовал.

Главная заслуга Д. Фишера в бытность его командования Средиземноморским флотом заключается в том, что он на практике убедился в справедливости концепции «all-big-gun». Но он не смог разработать новые методики применения артиллерии для стрельбы на увеличившиеся дистанции. Иначе говоря, Д. Фишер выяснил, ИЗ ЧЕГО следует стрелять и как НЕ НАДО стрелять, но не смог предложить, как НАДО это делать.

Почему Д. Фишер не довел свое предприятие до конца? Видимо, проблема заключалась в том, что, организовав в 1901 г свои знаменитые стрельбы, уже в 1902 г он получил новое назначение и стал вторым морским лордом, которое и занимал вплоть до конца 1904 г. Это время в истории Королевского флота называют «Эрой Фишера», потому что именно тогда он проводил свои основные преобразования. Очевидно, что заниматься еще и артиллерийскими вопросами у него просто не доставало времени и возможностей.
Однако эти возможности Д. Фишера появились, когда он стал первым морским лордом в октябре 1904 г. Поучительна карикатура, появившаяся в том же месяце в еженедельнике «Панч». В Адмиралтействе, стилизованном под гриль-бар, находятся двое: Джон Булль (юмористический собирательный образ Англии) в качестве посетителя и «Джеки» Фишер в роли шеф-повара. Надпись под карикатурой гласит: «Больше никакого артиллерийского винегрета» («No more Gunnery Hash»)

Так оно и получилось в действительности: уже в феврале 1905 г выводит П. Скотта на должность Инспектора учебной стрельбы (заодно повысив его в звании). И в это же самое время, еще один «протеже» Джона Арбетнота Фишера – Джон Джеллико – становится Начальником морской артиллерии. К сожалению, автору настоящей статьи неизвестна, фамилия офицера, который в это время занял должность Кэптена артиллерийской школы, которую покинул П. Скотт, но без сомнения, это был человек выдающийся и разделяющий взгляды Д. Фишера и П. Скотта. По всей видимости, впервые в английской истории основные «артиллерийские» должности были заняты безусловно талантливыми и готовыми к совместной работе людьми.

И вот именно с этого момента можно говорить, наконец, о начале системной работы по совершенствованию методик стрельбы в Королевском флоте. Именно в 1905 г впервые в английской практике вводится новый экзамен, так называемая «боевая стрельба». Суть его в следующем – боевой корабль из всех стволов и в течении 5 минут ведет огонь по большой буксируемой цели. При этом еще и происходит смена курса (к сожалению, О. Паркс не указывает, менял ли курс буксировщик щита, или же это делал стреляющий корабль). Расстояние в течении стрельбы изменяется от 5 000 до 7 000 ярдов, т.е. примерно от 25 до 35 кабельтовых. Результаты оценивались в очках, начисляемых за различные достижения – точность стрельбы, скорострельность, своевременное начало стрельбы, «удержание» дистанции. Очки также могли сниматься — за неизрасходованные боеприпасы и иные недочеты.

Результаты первых стрельб, П. Скотт охарактеризовал как «плачевные». Впрочем, по-другому и быть не могло – Королевский флот в 1905 г не располагал ни правилами стрельбы, ни прицелами, отвечающими своему назначению, ни приборами управления стрельбой. Иными словами, стрелять на 25-35 кабельтовых британские артиллеристы попросту не умели.

Это же подтверждают и опытные стрельбы Д. Фишера 1901 г., о которых О. Паркс пишет

«…расстояния 5 000 – 6 000 ярдов могли стать боевыми дистанциями ближайшего будущего, а при должном управлении огнем вполне возможно получить большой процент попаданий на дистанциях 8 000 ярдов и более»


Так вот, исходя из вышесказанного, можно смело утверждать, что расхожее мнение о том, что в Великобритании приступили к созданию «Дредноута» под влиянием опыта русско-японской войны, не имеет под собой никаких оснований. В части управления стрельбой британцы и в 1905 г еще очень мало сдвинулись с мертвой точки довоенных стандартов – они знали, что так как они стреляют, стрелять нельзя, но не разобрались еще, как стрелять нужно.



И «Дредноут», и линейный крейсер «Инвинсибл» проектировались в то время, когда флот еще не научился даже стрельбе на 25 -30 кабельтовых, но уже понял, что это возможно и рассчитывал скоро освоить — если какие-нибудь умные головы объяснят флоту, как это следует делать, конечно. А уж когда-нибудь потом, при соответствующем прогрессе артиллерийской науки — чем морской диавол не шутит — может быть получится воевать и на 40 кабельтовых (8 000 ярдов), а то и более.

И потому совершенно бессмысленно задаваться вопросом, почему англичане в проекте «Инвинсибла» не приложили усилий для обеспечения огня всех восьми орудий на один борт. Это то же самое, что поинтересоваться, почему ученик четвертого класса средней школы не решает дифференциальных уравнений. Англичанам еще предстояло проделать огромное количество работы, чтобы научится стрелять на большие дистанции и узнать, что для пристрелки следует иметь не менее 8 орудий на борт, чтобы пристреливаться четырехорудийными полузалпами, перезаряжая орудия пока стреляют другие. Ну а на момент проектирования «Дредноута» их воззрения выглядели примерно так:

«Результаты стрельб на дальних дистанциях показали, что, если мы хотим иметь хорошие результаты на 6 000 ярдов (30 кбт – прим. авт.) и более, пушки должны стрелять медленно и тщательно, и прицелиться легче, когда залп дает одно орудие. Следовательно, надобность использования большого числа орудий отпадает, а преимущество нескольких хорошо прицеленных орудий большим взрывным зарядом огромно… …Предположим, для обеспечения должной скорострельности каждое 12-д (305-мм) орудие после выстрела в течении минуты наводится на цель. Если последовательно стрелять из шести орудий, то можно посылать снаряд огромной разрушительной мощи каждые 10 секунд»


О каких пристрелочных четырехорудийных залпах тут можно говорить?

Но есть и еще один аспект, который обычно упускается из виду. В военно-исторической литературе давно уже стало общим местом на чем свет стоит ругать систему подготовки артиллеристов Российского императорского флота. Но, когда высшие должностные лица Королевского флота еще только рассуждали о том, что корабли Владычицы морей в самое ближайшее время обучатся стрелять на 5 000 – 6 000 тысяч ярдов, вице-адмирал Рожественский вел вверенную его командованию Вторую Тихоокеанскую эскадру к Цусиме.

«Первые русские залпы избавили японцев от приятных иллюзий. В них не было и намека на беспорядочную пальбу, напротив, для дистанции в 9 тысяч ярдов это была необычайно точная стрельба, и в первые же несколько минут "Миказа" и "Сикисима" получили ряд попаданий шестидюймовыми снарядами..."


Согласно рапорту капитана Пэкинхема, британского наблюдателя, всю русско-японскую войну не сходившего с броненосца «Асахи», в течение пятнадцати минут с начала боя, с 14:10 до 14:25 «Микаса» получил девятнадцать попаданий — пять 305-мм и четырнадцать 152-мм снарядов. И еще шесть попаданий получили другие японские корабли. При этом дистанция между «Микасой» и головным «Князем Суворовым» составляла в момент открытия огня не менее 38 кбт (около 8 000 ярдов) и в дальнейшем увеличивалась.

Тут хотелось бы отметить вот что. Изучая отечественные и иностранные, переведенные на русский язык источники, посвященные военно-морской истории (да вот хотя бы и О. Паркса) сталкиваешься с удивительной разницей в подходах их составления. В то время как отечественные авторы считают делом чести осветить и ни в коем случае не пропустить в своих исследованиях даже самый незначительный негатив конструкции кораблей или боевой подготовки флота, то иностранные авторы либо обходят эти вопросы молчанием, либо же пишут так, что вроде бы что-то о недостатках и сказано, но складывается стойкое ощущение, что все это мелочи — пока не начинаешь анализировать текст "с карандашом в руках" .

Что должен почувствовать отечественный любитель истории военно-морского флота, воспитанный на догме о криворукости отечественных артиллеристов времен русско-японской войны, увидев такой вот график уровня артиллерийской подготовки, приведенный О. Парксом?



Разумеется, жгучее желание пасть ниц перед гением британской артиллерийской науки. А вот какое впечатление сложилось бы в том случае, если бы О. Паркс не писал в пояснении к графику расплывчатое «на одну и ту же дистанцию», а прямо указал бы, что речь идет о стрельбе с расстояния 5 кабельтовых (никакой другой она быть не может, потому что в 1897 г на большие дистанции просто не стреляли)? Впечатление СРАЗУ ЖЕ меняется на противоположное: это что же, получается, что в Королевском флоте еще и в 1907 году, спустя два года после Русско-японской войны, кто-то все еще умудрялся тренировать комендоров в стрельбе на 1000 ярдов?!

На правах ненаучной фантастики: было бы крайне интересно узнать, что бы произошло, если бы по мановению волшебной палочки в Цусимском проливе оказались вдруг не корабли Рожественского, а соответствующая им по скорости и вооружению эскадра кораблей Ее Величества с британскими моряками и командующим. И, разумеется, с ее вызывающими множество нареканий оптическими прицелами, неумением их использовать, опытом стрельб на 5 кабельтовых, снарядами, начиненными в значительной своей части дымным порохом… Но в лучших британских традициях начищенная и сверкающая от киля и до клотика. Автор настоящей статьи не берется утверждать наверняка, но, по его личному мнению, англичан в Цусиме ждал бы феерический разгром.

Спасибо за внимание!

P. S. Предполагалось, что данная статья станет продолжением цикла «Ошибки британского кораблестроения. Линейный крейсер «Инвинсибл»», но в ходе ее написания автор настолько отклонился от первоначальной темы, что принял решение разместить ее вне указанного цикла.
Автор: Андрей из Челбинска


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Комментарии 38

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  1. Cartalon Сегодня, 15:47
    Спасибо жутко интересно, возникает вопрос, а что творилось у французов, немцев и американцев?))
    Cartalon
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:24
      Цитата: Cartalon
      Спасибо

      Всегда пожалуйста!
      Цитата: Cartalon
      возникает вопрос, а что творилось у французов, немцев и американцев?

      Мне это тоже интересно:)))) Если наберу достаточно материала - напишу обязательно:)
      Андрей из Челябинска
  2. looker-on Сегодня, 15:50
    Блестяще! Спасибо большое.Очень интересно будет прочитать какие уроки мы вынесли после 1905 г, Андрей. Есть мнение, что задатки централизированной системы ведения огня имеют русские корни. Качество и точность стрельбы после Русско-японской в русском флоте- возросли на порядок.
    looker-on
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:26
      Цитата: looker-on
      Спасибо большое.

      И Вам спасибо!
      Цитата: looker-on
      Очень интересно будет прочитать какие уроки мы вынесли после 1905 г, Андрей.

      Вопрос, конечно, интересный:))) И непростой и неоднозначный. Потому что, как ни странно, но тезис
      Цитата: looker-on
      Качество и точность стрельбы после Русско-японской в русском флоте- возросли на порядок.

      скажем так... небесспорен.
      Андрей из Челябинска
    2. Alexey RA Сегодня, 18:14
      Цитата: looker-on
      Качество и точность стрельбы после Русско-японской в русском флоте- возросли на порядок.

      На учениях - да. А на практике...
      Черноморский флот всё довоенное время отрабатывал эскадренную стрельбу и индивидуальную стрельбу на сверхдальние дистанции. В реальных боевых условиях обе эскадренные стрельбы ЧФ провалил. Более того, в бою у Босфора "Иоанн Златоуст" не смог даже в индивидуальную стрельбу, хотя вёл огонь практически в полигонных условиях ("Гебен" в это время безуспешно пытался попасть в "Евстафий"). Вытянул бой "Пантелеймон", который с момент ввода в строй служил фактически опытовым артиллерийским кораблём.
      Балтийский флот до войны тоже много и разнообразно стрелял, корабли регулярно брали призы. Началась война... и мы имеем бой у острова Готланд. Опять провал эскадренной стрельбы: горящий "Альбатрос" ушёл в шведские воды, остальные немецкие корабли вообще ушли целыми, при этом расход снарядов "Баяна" - 2/3 БК. Бой "Рюрика" вообще ужас-ужас-ужас... особенно "радует" его бой с "Любеком": немецкие 10,5 см до "Рюрика" достают, а "рюриковские" 120-мм дают одни недолёты.
      Alexey RA
  3. давно в запасе. Сегодня, 16:08
    пардон если все так то почему в Цусиме победили японцы?флот они готовили по английским лекалам.если верить автору то по логике статьи они должны были проиграть.но- этого не произошло.почему?
    давно в запасе.
    1. arturpraetor Сегодня, 16:15
      Потому что ВМС Японии были не точной копией ВМС Великобритании, и имели свои наработки согласно опыту японо-китайской войны - в том числе, практикуясь в стрельбе на дистанции более чем 5 кабельтовых (англичанам их военно-морские традиции мешали на чужом опыте быстро учиться на тот момент). Ну а Цусиму проиграли из-за недостатков матчасти, в частности снарядов с крайне малым содержанием ВВ - пока японцы стреляли мощными фугасами, русские броненосцы отвечали кое-чем, мало отличимым от простых чугунных болванок. И все это автор уже давным-давно разжевал в своем цикле статей "Мифы Цусимы".
      arturpraetor
      1. давно в запасе. Сегодня, 16:27
        может и так.но все же. корабли закупались в англии там же и комплектовались.я не очень верю в возможность японцев своими силами создать и установить суо в те времена.сам же автор пишет-Результаты первых стрельб, П. Скотт охарактеризовал как «плачевные». Впрочем, по-другому и быть не могло – Королевский флот в 1905 г не располагал ни правилами стрельбы, ни прицелами, отвечающими своему назначению, ни приборами управления стрельбой. Иными словами, стрелять на 25-35 кабельтовых британские артиллеристы попросту не умели.соответственно и японские корабли то же всего этого не имели..
        давно в запасе.
        1. arturpraetor Сегодня, 16:32
          СУО у англичан и японцев в общем были одинаковые, но у японцев были методики стрельбы на дальние дистанции (в сравнении с британскими 5 кабельтовыми), и они их активно практиковали, соответственно подтянув прицелы. На это у японцев - достаточно предприимчивого и неглупого народа - ресурсов тогда уже хватало. Ставить знак равенства между ВМС Японии и Великобритании - огромная ошибка, японцы уже несколько десятилетий целенаправленно развивали свой флот и имели больше опыта военных действий на море, чем англичане, чтобы следовать пути тупого копирования, а у англичан был длительный застой при отсутствии практики - из-за чего, собственно, столь плачевные дела с арт. стрельбой практически неизбежны: ежедневная "бытовуха" давно встала во главе морской службы, отодвинув военную составляющую.
          arturpraetor
        2. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:04
          Цитата: давно в запасе.
          я не очень верю в возможность японцев своими силами создать и установить суо

          Вопрос был не в СУО, оно у японцев было откровенно так себе, но вот индивидуальное мастерство наводчиков - высочайшее
          Андрей из Челябинска
          1. давно в запасе. Сегодня, 21:16
            вполне.но вы же должны понимать что одним обучением наодчиков не обойтись.вы отлично описали как была налажена связь -Соответственно, процесс доведения дистанции до комендоров происходил в традиционном, неспешном, не побоимся этого слова – викторианском стиле. Если командир башни или казематный офицер желали узнать дистанцию до противника, они отправляли посыльного в боевую рубку. Там, выслушав просьбу, отправляли посланца обратно, откуда он пришел, и направляли уже своего посыльного к дальномеру. Тот узнавал дистанцию и затем бежал в башню или каземат сообщить ее интересующемуся офицеру.при такой постановке дела никакая подготовка наводчиков не спасет.андрей при всем моем уважении статья очень спорна..
            давно в запасе.
      2. yehat Сегодня, 17:01
        ВМС Японии обучались у американцев, а те у французов, русских и немцев
        yehat
    2. andrewkor Сегодня, 16:27
      И ещё джапы всеми силами старались лучших комендоров оставить на сверхсрочную,а у Рождественского было полно резервистов из 19 века!
      andrewkor
  4. амурец Сегодня, 16:18
    P. S. Предполагалось, что данная статья станет продолжением цикла «Ошибки британского кораблестроения. Линейный крейсер «Инвинсибл»», но в ходе ее написания автор настолько отклонился от первоначальной темы, что принял решение разместить ее вне указанного цикла.

    Эта статья и не укладывается в цикл, но зато очень хорошо описывает состояние подготовки комендоров английского флота. Спасибо, интересно. Не помню в какой книге читал, ЕМНИП "Рюрик был первым," о том как готовили комендоров в РИФ, применяя винтовку Бердана, закрепленную на стволе орудия, а также малокалиберные орудия. Спасибо за интересный материал. Хочу только добавить страницу с фотографией башни "Ворошиловской батареи" с укреплённым на стволе, учебным стволиком.
    амурец
    1. BORMAN82 Сегодня, 16:30
      Цитата: амурец
      " о том как готовили комендоров в РИФ, применяя винтовку Бердана, закрепленную на стволе орудия,

      "Вкладной" стволик вставлялся непосредственно в канал ствола "основного" орудия, а не крепился снаружи.
      BORMAN82
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:57
        Цитата: BORMAN82
        "Вкладной" стволик вставлялся непосредственно в канал ствола "основного" орудия, а не крепился снаружи.

        Совершенно не обязательно, мог крепиться сверху
        Андрей из Челябинска
        1. BORMAN82 Сегодня, 20:16
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Совершенно не обязательно, мог крепиться сверху

          Конкретно по учебным стрельбам "Рюрика":
          "...Чтобы отдалить срок износа дорогого орудия и уменьшить расходы столь же дорогостоящих боеприпасов, для обучения комендоров придумали стволиковые стрельбы, при которых выполнялись все манипуляции по обслуживанию орудия (заряжание, наводка, выстрел), но стреляло не само орудие, а вставленный внутрь его канала ствол 37-47-мм пушки. Еще большую экономию давали вспомогательные стрельбы, когда вставленный в канал орудия учебный ствол заряжали не его штатным боевым, а специальным пустотелым "вспомогательным патроном", по оси которого шел ствол 10,67-мм винтовки Бердана (применяли затем и стволы трехлинейной 7,62-мм винтовки Мосина), из него и производился выстрел. При том же практически эффекте обучения учебная стрельба вместо многих тысяч рублей (152-мм выстрел стоил по ценам того времени 172руб. 36коп.,а203-мм — 405руб. 71 коп.) обходилась ничтожными расходами на винтовочные патроны. В наше время стволиковые стрельбы упростились — учебный ствол устанавливают не внутри, а снаружи орудия..." P.M. Мельников. Крейсер I ранга «Рюрик» 1889-1904 гг.
          BORMAN82
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:40
      Цитата: амурец
      применяя винтовку Бердана, закрепленную на стволе орудия,

      Да, совершенно верно - это стволиковые стрельбы. Полноценные стрельбы ими не заменишь, но как один из способов подготовки артиллеристов - замечателен
      Андрей из Челябинска
    3. Alexey RA Сегодня, 18:25
      Цитата: амурец
      Не помню в какой книге читал, ЕМНИП "Рюрик был первым," о том как готовили комендоров в РИФ, применяя винтовку Бердана, закрепленную на стволе орудия, а также малокалиберные орудия.

      Это у всех было. Вот учебные стрельбы ЛК "Ямасиро" IJN - из малокалиберных стволов, закреплённых поверх стволов ГК:
      Alexey RA
  5. Rakovor Сегодня, 16:51
    Спасибо, интересная статья. А по поводу Русско-Японской войны действительно очень много вопросов. Мне вот например до сих пор непонятно, почему наших моряков, проигравших генеральное сражение превосходящему их противнику мешают с грязью все кому не лень, а самого этого противника, спустя почти 40 лет с треском проигравшего свое генеральное сражение, имея при этом ПОДАВЛЯЮЩЕЕ превосходство в силах никто не ругает и все считают отличными вояками?
    Rakovor
  6. yehat Сегодня, 17:03
    очень интересная статья, которая открывает глаза на целую вереницу процессов!
    спасибо!
    yehat
  7. Nehist Сегодня, 17:19
    Хм!!! Доброго Дня Андрей. Весьма спорная статья... В РИФ на сколько я помню эффективную дистанцию боя считали 10-15 кабельтовых, а при 25 кабельтовых должна была начинаться пристрелка при сближение на эффективную дистанцию,именно такой вывод был сделан из японо-китайской войны. На дистанции же в 40 кабельтовых вообще сщитали возможно только случайное поподание. И Пэкинхему я не стал бы категорично доверять,слишком большие расхождения у него с японской историей войны на море...
    Nehist
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:03
      Цитата: Nehist
      Хм!!! Доброго Дня Андрей.

      Приветствую!
      Цитата: Nehist
      В РИФ на сколько я помню эффективную дистанцию боя считали 10-15 кабельтовых, а при 25 кабельтовых должна была начинаться пристрелка при сближение

      До РЯВ - да. Тем не менее, Рожественский 2ТОЭ учил по другому, я цитировал документы, там совсем другие дальности
      Цитата: Nehist
      И Пэкинхему я не стал бы категорично доверять,слишком большие расхождения у него с японской историей войны на море...

      В случае расхождений, Пэкинхем, пожалуй, вызывает больше доверия, чем японский официоз. Кроме того есть ведь и "Хирургическое описание", самое что ни на есть японское, а оно с Пэкинхемом согласно
      Андрей из Челябинска
  8. doktorkurgan Сегодня, 17:58
    Очень интересно
    doktorkurgan
  9. рюрикович Сегодня, 18:19
    Статье несомненный плюс! good
    Англичанам жутко повезло, что эти несколько лет конца 19-го и начала 20-го веков вплоть до РЯВ они не вели значимых войн с морскими державами, а пребывали в преспокойной уверенности в своём неофициальном звании Владычицы морей. Не пришлось учиться на крови, как нам с японцами. Потому и сложилось так удачно, что с нужными людьми пришло осознание перемен в артиллерийском деле. РЯВ просто это подтвердила и лишь придала ускорения для осуществления перемен. Но если в деле строительства кораблей у англичан получилось удивить мир "Дредноутом",то доведение до ума артиллерийского хозяйства требовало времени из-за неприлично большого хозяйтва.
    А так как боги были благосклонны к англосаксам, то времени до ПМВ у них было прилично
    Ещё раз огромное спасибо за интересный материал hi
    рюрикович
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:19
      Цитата: рюрикович
      Англичанам жутко повезло, что эти несколько лет конца 19-го и начала 20-го веков вплоть до РЯВ они не вели значимых войн с морскими державами, а пребывали в преспокойной уверенности в своём неофициальном звании Владычицы морей.

      Подписываюсь под каждым словом. hi
      Андрей из Челябинска
  10. ЛИХОй Сегодня, 19:04
    С большим интересом прочёл материал. Поражён. Всё же как сильны стереотипы: вот вложили в нас с детства постулат о просвещенном Западе и лапотной Расее, и думаешь, что англичане, в отличие от нас, грешных, япошек бы при Цусиме раскатали. Ан нет. Автору - благодарствуйте, земляк.
    ЛИХОй
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:20
      Цитата: ЛИХОй
      Всё же как сильны стереотипы: вот вложили в нас с детства постулат о просвещенном Западе и лапотной Расее, и думаешь, что англичане, в отличие от нас, грешных, япошек бы при Цусиме раскатали

      Совершенно согласен. Для того и пишу:) hi
      Андрей из Челябинска
      1. Nehist Сегодня, 20:35
        Андрей,навряд ли бы японцы разгромили британцев! У самураев снаряды бы быстрее закончились. Все таки 57 броненосцев это слишком много))))
        Nehist
        1. Paranoid50 Сегодня, 21:12
          Цитата: Nehist
          57 броненосцев это слишком много))))

          Ну,вряд ли все они там оказались бы... До региона ещё дойти нужно. Да что гадать по "если бы". При изложенных в статье Андрея фактах неприемлемый ущерб бритам был гарантирован. yes
          Paranoid50
  11. faiver Сегодня, 19:47
    как всегда - пять баллов good hi
    faiver
  12. Вышибала Сегодня, 19:56
    англичан в Цусиме ждал бы феерический разгром

    Полностью согласен
    И на старуху бывает проруха
    А наши утомленные разношерстные эскадры незаслуженно стали мальчиком для - не бритья, а битья
    Вышибала
  13. 27091965i Сегодня, 20:08
    это что же, получается, что в Королевском флоте еще и в 1907 году, спустя два года после Русско-японской войны, кто-то все еще умудрялся тренировать комендоров в стрельбе на 1000 ярдов?!


    Статья прекрасная и очень интересная затронута тема, но ссылаться на О. Паркса не стоит. Он описывает призовые стрельбы, в английском понимании это борьба за приз, на которых проверялась слаженность артиллерийских расчетов, скорость наведения и количество попаданий. Они действительно велись на расстоянии от 800 до 1400 метров. Учебные стрельбы велись на расстоянии от 3000 до 4000 тысяч метров.
    27091965i
    1. Alexey RA Сегодня, 20:24
      Цитата: 27091965i
      Учебные стрельбы велись на расстоянии от 3000 до 4000 тысяч метров.

      Эммм.... или нолики лишние, или "тысяч". Иначе получается, что у бриттов на ЭБР начала прошлого века стояли "Поларисы" smile
      Уж простите за занудство.
      Alexey RA
      1. 27091965i Сегодня, 20:31
        Цитата: Alexey RA
        Эммм.... или нолики лишние, или "тысяч".


        Извиняюсь. Тысячи лишние. Спасибо. hi
        27091965i
  14. find2312 Сегодня, 20:22
    Большое спасибо автору! Отличная статья, особенно интересен анализ мыслей и действий Д. Фишера, хотелось бы еще анализа подготовки морских артиллеристов германского флота, в плане итогов Ютланда.
    find2312
  15. Виктор Wolz Сегодня, 22:26
    Спасибо Андрей за статью, оказывается не так был страшен британский черт). Хочу вас спросить как специалиста: отказ от покупки итальянских броненосных крейсеров связан как считает Борис Юлин с коррупцией или действительно орудия на них были английские и наши снаряды к ним не годились, а подходящие никто нам продавать не хотел?
    Виктор Wolz
  16. sevtrash Сегодня, 22:36
    Статье, конечно, плюс. В тоже время опять от автора выходят бездоказательные положения о неких "передовых" методах обучения Рожественского и суперточной стрельбе РИФ. Вроде 2-3 года назад никаких доказательств тому автором не было дано. Наоборот, в показаниях офицеров 2-ой Тихоокеанской эскадры свидетельств о такого рода методах нет. Наоборот, все отмечают низкий уровень стрельб, даже и сам Рожественский. Мало того, "гениальный" флотоводец даже не провел сверку дальномеров. Только когда присоединился Небогатов, эта сверка была выполнена. Видимо Небогатов оказался более продвинутым артиллеристом и просветил Рожественского?
    sevtrash
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