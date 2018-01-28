Генштаб ВС Турции рассказал о результативности ВВС в Сирии

ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ (группировка запрещена в РФ). В операции участвовали 7 самолетов, которые благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 37 террористов, с начала операции – 484,

Турецкие ВВС в ходе последнего боевого вылета уничтожили в Африне несколько объектов террористических организаций, а также 37 боевиков, передает РИА Новости сообщение Генштаба ВС Турции.говорится в субботнем релизе.Сообщается, что операция «продолжается в плановом режиме».По данным агентства Anadolu, в настоящее время ожесточенные бои идут в районе горы Бурсея на северо-западе Африна. Как отмечает издание, с этой горы хорошо просматриваются турецкий город Килис, который неоднократно подвергался ракетным атакам с сирийской территории.Напомним, 20 января турецкие власти объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в Африне, где проживают около 1,5 млн. курдов и беженцев из других областей Сирии. Официальный Дамаск решительно осудил действия Анкары, указав на то, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.