22:15 28 января

Генштаб ВС Турции рассказал о результативности ВВС в Сирии

Турецкие ВВС в ходе последнего боевого вылета уничтожили в Африне несколько объектов террористических организаций, а также 37 боевиков, передает РИА Новости сообщение Генштаба ВС Турции.



ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ (группировка запрещена в РФ). В операции участвовали 7 самолетов, которые благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 37 террористов, с начала операции – 484,
говорится в субботнем релизе.


Сообщается, что операция «продолжается в плановом режиме».

По данным агентства Anadolu, в настоящее время ожесточенные бои идут в районе горы Бурсея на северо-западе Африна. Как отмечает издание, с этой горы хорошо просматриваются турецкий город Килис, который неоднократно подвергался ракетным атакам с сирийской территории.

Напомним, 20 января турецкие власти объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в Африне, где проживают около 1,5 млн. курдов и беженцев из других областей Сирии. Официальный Дамаск решительно осудил действия Анкары, указав на то, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. Chertt Сегодня, 12:39
    Ну что это за ВВС, ни одного уничтоженного экскаватора
    Chertt
    1. МИХАН Сегодня, 12:44
      Давай Эрдоган продолжай ,пока Путин тебе разрешил! Гюлена мы тебе доставим.. negative
      МИХАН
      1. q75agent Сегодня, 12:47
        бабка в Турцию отпустит wink
        q75agent
      2. влад66 Сегодня, 12:49
        Цитата: МИХАН
        Давай Эрдоган продолжай ,пока Путин тебе разрешил! Гюлена мы тебе доставим.. negative

        За Гюленом сам поедешь в США Виталик?Ну ну в добрый путь. good
        влад66
        1. cniza Сегодня, 12:55
          У него там свои партизаны есть , а если серьезно то вообще не понятно , что там в Сирии происходит и какая игра идет.
          cniza
          1. влад66 Сегодня, 13:02
            Цитата: cniza
            У него там свои партизаны есть , а если серьезно то вообще не понятно , что там в Сирии происходит и какая игра идет.

            Вот пускай и встанет с дивана,поможет султану. laughing
            А какая игра Витя- шахматы. request
            влад66
            1. cniza Сегодня, 13:03
              Только в виде фигурок живые люди , но это не мы затеяли , мы пытаемся разрулить.
              cniza
          2. san4es Сегодня, 15:44
            Цитата: cniza
            ...и какая игра идет.

            hi ...Привет Вить.
            san4es
            1. cniza Сегодня, 16:54
              Привет Александр! hi , да примерно в такие , только люди гибнут по настоящему.
              cniza
        2. Burbon Сегодня, 13:05
          Цитата: влад66
          За Гюленом сам поедешь в США Виталик?Ну ну в добрый путь

          так грин карту он уже получил в 2014 году.....за заслуги перед форумчанами)))
          Burbon
          1. san4es Сегодня, 17:06
            ...Игра на вылет. Только сторон(фронтов) больше fellow
            san4es
        3. МИХАН Сегодня, 14:16
          Цитата: влад66
          Цитата: МИХАН
          Давай Эрдоган продолжай ,пока Путин тебе разрешил! Гюлена мы тебе доставим.. negative

          За Гюленом сам поедешь в США Виталик?Ну ну в добрый путь. good

          А если доставлю ? Помнится мне за беременность Псаки девочки , так и не заплатили.. laughing crying
          МИХАН
          1. влад66 Сегодня, 14:19
            Цитата: МИХАН
            А если доставлю ?

            А слова не мальчика,а мужа. yes Слово не воробей,уже вылетело request ДЕЛО ЗА ТОБОЙ. wink
            влад66
          2. сибиралт Сегодня, 14:26
            Виталь, как же так? Она же предохранялась! belay
            сибиралт
        4. Ныробский Сегодня, 19:26
          Цитата: влад66
          За Гюленом сам поедешь в США Виталик?Ну ну в добрый путь
          Виталик отчасти прав...Тут всё зависит от того, насколько турецкие успехи по выколачиванию дури у курдов, пересекутся с американскими интересами. Если матрасы почувствуют то, что их планы по созданию в северной Сирии 30 тыс. контингента "пограничников" накрываются медным тазом, а с ними грядёт "промот" за поставленное оружие(почти 5 тыс. грузовиков), то они вполне могут пойти на то, что бы выдать Турции опального Гюлена т.к. спасение одного проповедника в ущерб запланированной многолетней стратегии США на БВ и безоблачному существованию блока НАТО, это непозволительная роскошь. Конечно, за такую уступку США потребуют от Турции и свои плюшки, которые наверняка икнутся и России, но за голову Гюлена Эрдоган может на многое согласиться. Для него это вопрос принципиальный, особенно после неудавшегося переворота с участием гюленовцев.
          Ныробский
      3. Сепар ДНР Сегодня, 12:51
        Официальный Дамаск решительно осудил действия Анкары, указав на то, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.

        Официальный Дамаск,сколько угодно может "осуждать",но это ничего не изменит. Только окрик из Москвы может что-то изменить. Но его не будет...
        По ходу,Москва и Анкара договорились yes

        "Размен" ?
        Сепар ДНР
        1. Гигант мысли Сегодня, 13:05
          Абсолютное превосходство турок в воздухе со временем предопределит их победу в Африне, а курды станут заложниками своего ненужного гонора в отношениях с Россией.
          Гигант мысли
        2. garnik Сегодня, 14:13
          "Размен" ?

          Газопровод на сирийскую территорию? Следующая интересно какая? А ведь требования со стороны турции будут более амбициозными ,после завершения строительства газопровода. Тавриду и не только, они считают своей и не стесняются в слух сказать.Придет время они уже с амерами будут требовать" свое" или перекроют газопровод. Интересно что власти выберут.

          Возможно, по пророчествам старцев 2022 г.,Россия даст туркам по роже,за излишнюю наглость ,посмотрим.
          garnik
      4. Burbon Сегодня, 13:03
        Цитата: МИХАН
        Давай Эрдоган продолжай ,пока Путин тебе разрешил!

        Виталька, ты че такой кровожадный? ...да и Путин ему не разрешал....
        Burbon
      5. Злой543 Сегодня, 13:08
        Михан потомок Судоплатова?
        Злой543
      6. Sefevi Сегодня, 13:09
        Несколько дней назад турецкий пилот показал чудеса пилотирования. Его Ф-16 пролетел на высоте 20 метров от земли и точно попал ракетой прямо внутрь пещеры, где был склад вооружений курдов, Иначе было никак- вход был обращен под градусом по отношении к поверхности. . Всё это показали по ТВ.
        Sefevi
        1. Александр War Сегодня, 13:15
          ПЗРК в хвост потом прилетит Ф-16 турецкому
          Александр War
        2. Yeraz Сегодня, 14:23
          Цитата: Sefevi
          прямо внутрь пещеры



          c 0:53 показано)
          Yeraz
        3. влад66 Сегодня, 15:57
          Цитата: Sefevi
          Несколько дней назад турецкий пилот показал чудеса пилотирования. Его Ф-16 пролетел на высоте 20 метров от земли и точно попал ракетой прямо внутрь пещеры,

          Ну и дальше то что
          Ах да только у турок пилоты,остальные погулять вышли. laughing
          влад66
      7. Саша Крымский Сегодня, 14:10
        МИХАН ↑
        Сегодня, 12:44
        Давай Эрдоган продолжай ,пока Путин тебе разрешил! Гюлена мы тебе доставим..

        Вот Фото Гюлена после пластической операции. Нашедшего просьба доставить лично Эрдогану.

        Вознаграждение за пойманого террориста - сочные турецкие помидоры, ящик ДА.
        Саша Крымский
        1. МИХАН Сегодня, 14:20
          Цитата: Саша Крымский
          МИХАН ↑
          Сегодня, 12:44
          Давай Эрдоган продолжай ,пока Путин тебе разрешил! Гюлена мы тебе доставим..

          Вот Фото Гюлена после пластической операции. Нашедшего просьба доставить лично Эрдогану.

          Вознаграждение за пойманого террориста - сочные турецкие помидоры, ящик ДА.

          Пошло , как то.. Сбежал в Израиль, вот там и сиди и не суйся soldier
          МИХАН
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:46
    Пусть дубасят пока это выгодно нам. А в последующем наверное опять придется голову ломать, как турок угомонить и не дать осесть на сирийских территориях. Но коль давали добро на операцию значит просчитывали этот вариант.
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 12:56
      С Турцией будет договориться легче чем с США.
      cniza
      1. Сепар ДНР Сегодня, 13:03
        Цитата: cniza
        С Турцией будет договориться легче чем с США.

        Очевидно,что УЖЕ договорились. И "примеряя" ситуацию "на себя" ,опасаюсь,чтоб для САР это не вышло как с "минсками" для нас...

        PS : Подлыми "минсками" yes
        Сепар ДНР
        1. cniza Сегодня, 13:05
          Вполне , но за Эрдоганом глаз да глаз.
          cniza
      2. МИХАН Сегодня, 14:34
        Цитата: cniza
        С Турцией будет договориться легче чем с США.

        Именно так , пусть воюет..Как надорвется, поможем, вооружением и т.д.
        Главное США выгнать с БВ !!! И Израиль придавить..
        Помнится через Турцию , шли поставки оружия и чертей на бойню в Чечне и Сирии ..Теперь Эрдоган все базы будет мочить !!!
        Вот читая статьи и коменты про все это, у меня эта песня звучит веселая..
        Не знаю почему ? Но звучит ..

        Будем мочить вместе с Турцией теперь..хе хе
        МИХАН
  3. Громобой Сегодня, 12:53
    Надеюсь,что помощь нашей авиации не потребуется и Эрдоган справится силами собственных ВВС.
    Громобой
  4. Александр War Сегодня, 13:08
    Посмотрим и на их новый вертолет и как курды будут с ними бороться ,а по видео как идет зелень laughing толпами там раздолье для минометчиков курдов и Птурщиков
    Александр War
  5. мерцание Сегодня, 13:17
    с этой горы хорошо просматриваются турецкий город Килис, который неоднократно подвергался ракетным атакам с сирийской территории.

    А вот, не матрасники ли инициировали эти обстрелы?
    Интересно, когда до курдов дойдет что их решимость воевать за независимый Курдистан просто напросто используют американцы?
    Амерам не нужен никакой Курдистан - им нужна война , а для войны нужны воины. Нашли курдов.
    Сколько должно погибнуть курдов, чтобы до них дошло, что их используют?
    мерцание
    1. garnik Сегодня, 14:27
      Сколько должно погибнуть курдов, чтобы до них дошло, что их используют?

      А куда им податься.Те кто под америкосами их не трогают ,а остальных в расход. А выйдут из под амеров их будут уничтожать. Вот и держатся за амеров.
      garnik
      1. мерцание Сегодня, 15:26
        У курдов был выбор: плохой или очень плохой. Они (к сожалению) выбрали очень плохой, причем очень плохой не только для себя, но и для всего БВ, а учитывая влияние и значение БВ на мировые (политические и экономические) процессе в мире, то, получается, курды сделали очень плохой выбор для мировых процессов в целом.
        Плохой выбор - это автономия в составе Сирии, последствия: США дали бы добро Турции на агрессию против курдов, которую могли бы купировать Россия, Ирак, Иран и Сирия.
        Очень плохой выбор: независимый Курдистан (реально лишь иллюзия), последствия: США дают добро Турции на агрессию против курдов, Россия уже не может купировать агрессию Турцию, т.к. в Курдистане не заинтересованы ни Ирак, ни Иран, ни Сирия.
        По сути место ИГИЛ (создавался для хаотизации БВ, а через это и всего мира), теперь заняли курды. Цель и тех и этих - государство. Те воевали, а теперь и эти будут воевать.
        И да, для курдов выбор независимого Курдистана куда желаннее чем автономия в составе Сирии. На этом всем и было сыграно. Но пока еще есть время опомниться и отыграть назад - заявить, что курды (и Африна и Рожавы) неотъемлемая часть Сирии, поднять флаги Сирии, вернуть нефтяные поля, потребовать вывода американских сил с территории своего проживания. Тогда события будут развиваться по сценарию плохого выбора. Как то так.
        мерцание
        1. Shahno Сегодня, 15:32
          Независимость не предмет торга... Если в этом вопросе играть в дипломатию, не получишь ничего, тем более на БВ. Кто против должен понимать, что встретит силовой отпор. Если кто не может бороться, о какой независимости речь....Можно заиметь сильного союзника, но никто кроме вас не защитит ваши интересы, если припрут...
          Shahno
          1. мерцание Сегодня, 16:01
            Независимость не предмет торга...

            Согласен ... но вот евреи веками мечтали о своем государстве и ждали своего часа ...
            Свой час - наличие многих условий: послевоенный передел мира, военный опыт самих евреев, поддержка мировых лидеров итд итп.
            Для курдов, пока, многих необходимых условий нет.
            мерцание
        2. Комментарий был удален.
          1. мерцание Сегодня, 18:21
            Просто это или сложно, не в этом дело. Есть реальная ситуация, а она такова, что курды хотят независимый Курдистан, а он неизбежно затронет интересы близлежащих государств. А раз так, то эти государства консолидируются и сделают все чтобы Курдистан не состоялся и шансов у них гораздо больше, чем у курдов. И не считаться с этим нельзя. Но "кто то" их поддержал, мол, мы поможем, вы захватывайте территории Сирии, получите сухопутный коридор до Иордании. При таком раскладе шанс у курдов был (но шанс не более), шанс этот приказал долго жить. Вместе с этим ситуация (а вместе с ней и условия Курдистана) вернулась к исходным условиям, при наличии отжатых территорий. При этом "кто то" начал громко кричать о создании курдской армии самообороны, да так громко кричать, что возник вопрос: а для чего так кричать? А кричали для турок. Турки услышали, напали пока на афринских. Так кто туркам должен помочь, Сирия, у которой они нагло отжали нефтяные месторождения? И что в этих условиях может сделать Россия, если на курдов злы все их соседи? Воевать за независимый Курдистан против Турции, Сирии, Ирака и Ирана?
            Еще раз, курды совершили ужасную ошибку, но пока еще есть время отыграть назад.
            мерцание
            1. мерцание Сегодня, 18:36
              опечатка сорри: Так кто "туркам" должен .. вместо туркам конечно курдам
              мерцание
  6. Волька Сегодня, 15:46
    но турецкая кровь видимо еще впереди
    Волька
  7. Trn Сегодня, 18:27
    По данным агентства Anadolu, в настоящее время ожесточенные бои идут в районе горы Бурсея на северо-западе Африна. Как отмечает издание, с этой горы хорошо просматриваются турецкий город Килис, который неоднократно подвергался ракетным атакам с сирийской территории.

    Гору взяли, есть фото укреплений, уничтоженных и плененных терористов
    Trn
  8. Tochilka Сегодня, 18:56
    я не военный. но 7 самолетов - 35 боевиков. по 5 на одного выходит. Экономически не дешевле артиллерией было бахнуть?
    Tochilka
    1. Shahno Сегодня, 19:00
      Дык попасть еще надо. И не по своим...
      Shahno
      1. Trn Сегодня, 20:59
        roketsan производит высокоточное оружие...вот и испытывают))
        Trn
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