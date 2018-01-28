Трампа не устраивает «нечестный» товарооборот с Европой

Это может вылиться в нечто большее с этой точки зрения, с точки зрения торговли. Европейский Союз очень нечестно относится к Соединенным Штатам в том, что касается торговли,

Тем не менее, они отправляют нам свой товар – без налогов, с очень маленькими налогами. Это очень нечестно,

Я бы занял более жесткую позицию по вопросу о выходе (из ЕС),