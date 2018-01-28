Трампа не устраивает «нечестный» товарооборот с Европой
Президент США Дональд Трамп признал, что у него «много проблем с ЕС» в вопросах товарооборота, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что американской продукции «очень сложно» проникнуть на европейский рынок.
Он отметил также, что к Америке «нечестно относятся» и другие страны, не только европейские. Правда, уточнять, какие страны имеются в виду, не стал.
Что касается переговоров Лондона по Brexit, Трамп заявил, что вел бы их по-другому.
Напомним, британцы проголосовали за выход из ЕС на референдуме в 2016 году. Британия покинет сообщество 29 марта 2019 года. Предполагается, что после этого между Брюсселем и Лондоном будет действовать ограниченный по срокам переходный период, во время которого достигнутые ранее соглашения останутся в силе. Договоренность с ЕС относительно переходного периода должна быть достигнута до конца марта.
Это может вылиться в нечто большее с этой точки зрения, с точки зрения торговли. Европейский Союз очень нечестно относится к Соединенным Штатам в том, что касается торговли,сказал Трамп в интервью газете Daily Mail.
Он подчеркнул, что американской продукции «очень сложно» проникнуть на европейский рынок.
Тем не менее, они отправляют нам свой товар – без налогов, с очень маленькими налогами. Это очень нечестно,подчеркнул президент.
Он отметил также, что к Америке «нечестно относятся» и другие страны, не только европейские. Правда, уточнять, какие страны имеются в виду, не стал.
Что касается переговоров Лондона по Brexit, Трамп заявил, что вел бы их по-другому.
Я бы занял более жесткую позицию по вопросу о выходе (из ЕС),сказал президент.
Напомним, британцы проголосовали за выход из ЕС на референдуме в 2016 году. Британия покинет сообщество 29 марта 2019 года. Предполагается, что после этого между Брюсселем и Лондоном будет действовать ограниченный по срокам переходный период, во время которого достигнутые ранее соглашения останутся в силе. Договоренность с ЕС относительно переходного периода должна быть достигнута до конца марта.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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