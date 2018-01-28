22:15 28 января

Трампа не устраивает «нечестный» товарооборот с Европой

Президент США Дональд Трамп признал, что у него «много проблем с ЕС» в вопросах товарооборота, передает РИА Новости.



Это может вылиться в нечто большее с этой точки зрения, с точки зрения торговли. Европейский Союз очень нечестно относится к Соединенным Штатам в том, что касается торговли,
сказал Трамп в интервью газете Daily Mail.


Он подчеркнул, что американской продукции «очень сложно» проникнуть на европейский рынок.

Тем не менее, они отправляют нам свой товар – без налогов, с очень маленькими налогами. Это очень нечестно,
подчеркнул президент.

Он отметил также, что к Америке «нечестно относятся» и другие страны, не только европейские. Правда, уточнять, какие страны имеются в виду, не стал.

Что касается переговоров Лондона по Brexit, Трамп заявил, что вел бы их по-другому.

Я бы занял более жесткую позицию по вопросу о выходе (из ЕС),
сказал президент.

Напомним, британцы проголосовали за выход из ЕС на референдуме в 2016 году. Британия покинет сообщество 29 марта 2019 года. Предполагается, что после этого между Брюсселем и Лондоном будет действовать ограниченный по срокам переходный период, во время которого достигнутые ранее соглашения останутся в силе. Договоренность с ЕС относительно переходного периода должна быть достигнута до конца марта.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Гигант мысли Сегодня, 13:09
    Для матрасников, если что-то складывается не в их пользу всё нечестно, ведь они по их мнению такие розовые пушистые, такие исключительные.
    Гигант мысли
    1. Anarchist Сегодня, 13:11
      Цитата: Гигант мысли
      если что-то складывается не в их пользу всё нечестно

      Всё верно: когда обманывают Они, то это -хитрость... А когда их - жульничество!
      Anarchist
      1. cniza Сегодня, 13:13
        Приветствую Александр ! hi , будет устраивать разборки.
        cniza
        1. Anarchist Сегодня, 13:18
          У них есть волшебное средство для шантажа и давления - санкции... Европе они как шило возле рёбер!
          Виктор, привет! hi
          Anarchist
          1. Чёрный Сегодня, 13:21
            Всё что не по американским правилам - нечестно. Это аксиома. laughing
            Трамп признал, что у него «много проблем с ЕС»

            С головой у тебя проблемы, дядя.....Всё же надо признать, наши хакеры выбрали дэбила wassat
            Чёрный
          2. Сепар ДНР Сегодня, 13:29
            Цитата: Anarchist
            У них есть волшебное средство для шантажа и давления - санкции... Европе они как шило возле рёбер!

            А что санкции ? Нибудь евроюнион в целом, холопом США,не повелись бы ...
            Сепар ДНР
          3. alexmach Сегодня, 14:28
            Да не очень то. Европа сама по себе огромный рынок, как в производственном так и в потребительском плане больший чем американский. Единственное, что в политическом плане Европа карлик - в экономическом гигант.

            Есть мнение что мировую экономическую систему ждет распад на части и обособление нескольких подсистем. Вот заявления Трампа это вроде подтверждают.
            alexmach
            1. Scoun Сегодня, 15:06
              Цитата: alexmach
              Единственное, что в политическом плане Европа карлик - в экономическом гигант.

              + и Трамп банально сейчас защищает свою, американскую экономику.

              Тем не менее, они отправляют нам свой товар – без налогов, с очень маленькими налогами.

              А на такое пошли предыдущие президенты США, что бы поддержать западную европу в борьбе с СССР с её плановой экономикой а сейчас всюду "свободный рынок и субсидировать европейцев Трам больше нп хочет.
              В защиту европейцев.
              В свою очередь в США в косметике разрешено около 1250 веществ а в в европе и 200 веществ не набирается. Тут получается что Европа защишает здоровье своих граждан.
              Имха им ещё много копий сломсть придётся и если США поднимкт налоги на евротовары))) то будут ли потом европейцы слепо следовать санационной политике сша?)))
              Scoun
              1. alexmach Сегодня, 17:30
                А на такое пошли предыдущие президенты США, что бы поддержать западную европу в борьбе с СССР с её плановой экономикой а сейчас всюду "свободный рынок и субсидировать европейцев Трам больше нп хочет.

                Тут немного другая подоплёка. США в президентство Обамы пытались закрепить европу в собственной экономической орбите, и сделать это на своих собственных условиях. Называлось это Трансатлантическое Партрерство. Обама пытался этот договор вымучить, но европейцы не будь дураками, от этого отбрехались. Вот Трамп и есть маятником качнувшимся в другую сторону. Его наивные заявления про "не честно" звучат по селюковки, но на самом деле за этим стоит вполне прагматичная программа части американских элит.
                alexmach
        2. влад66 Сегодня, 13:21
          Европейский Союз очень нечестно относится к Соединенным Штатам в том, что касается торговли

          Ну вот request никак кинули главного кидалу мирового. laughing Обиделся.
          влад66
        3. Вежливый Лось Сегодня, 14:57
          Цитата: cniza
          будет устраивать разборки.

          Если в вопросах уравнивания честности в торговых отношениях с Европой Трамп от слов перейдет к делу, например введет заградительные пошлины для товаров из ЕС, то старушка-Европа наконец-то снимет розовые очки и поймет, что все последние годы ей пользовались, как женщиной за обещания красивой жизни в королевстве светлых эльфов, построенном на обломках российского Мордора. А вместо сбычи радужных мечт (или мечтей) старушка получила крайне нежелательную беременность в виде толп африканских мигрантов и потерю значительной доли российского и иже с ним рынка. К этой "беременности" бонусом, прилагается незалэжний геморрой, который еще долго будет "зудеть".
          В общем, если Трамп пойдет на обострение экономических взаимоотношений с Европой, то очень скоро гул турбин "Siemens" будет раздаваться из самых удаленных уголков нашей необъятной Родины.
          Вежливый Лось
          1. Starover_Z Сегодня, 16:29
            Цитата: Вежливый Лось
            А вместо сбычи радужных мечт (или мечтей) старушка получила крайне нежелательную беременность в виде толп африканских мигрантов и потерю значительной доли российского и иже с ним рынка. К этой "беременности" бонусом, прилагается незалэжний геморрой, который еще долго будет "зудеть".

            Отлично сказано Сохатым (Вежливый Лось), в самую точку !
            А насчёт турбин ... Надо разрабатывать свои универсальные ! Страна большая, применение найдётся, да и работа нужна людям !
            Starover_Z
      2. Pirogov Сегодня, 14:59
        Цитата: Anarchist
        Всё верно: когда обманывают Они, то это -хитрость... А когда их - жульничество!

        Да пусть эту Европу раком ставят они это любят ,это же их любимые друзья .................
        Pirogov
      3. Васян1971 Сегодня, 16:54
        Цитата: Anarchist
        Всё верно: когда обманывают Они, то это -хитрость...

        Нет. Это - естественное право и единственно возможная справедливость.
        Васян1971
    2. Сепар ДНР Сегодня, 13:11
      Трампа не устраивает «нечестный» товарооборот с Европой

      Европа,США, "объегорила" ??? belay
      Сепар ДНР
    3. Burbon Сегодня, 13:11
      Цитата: Гигант мысли
      Для матрасников, если что-то складывается не в их пользу всё нечестно, ведь они по их мнению такие розовые пушистые, такие исключительные.

      что вы хотели сказать вашим постом??...вы в курсе кто и на каких условиях торгует?
      Burbon
    4. cniza Сегодня, 13:11
      Трамп что то замыслил , Европа напряглась. lol
      cniza
      1. Сепар ДНР Сегодня, 13:16
        Цитата: cniza
        Трамп что то замыслил , Европа напряглась. lol

        В её положении,напрягаться опасно... Могут быть разрывы yes
        Сепар ДНР
        1. cniza Сегодня, 13:37
          Уже трещит по всем швам.
          cniza
          1. Сепар ДНР Сегодня, 13:40
            Цитата: cniza
            Уже трещит по всем швам.

            Чтоб только за наш счёт, не пришлось " штопать"...
            Сепар ДНР
            1. cniza Сегодня, 16:59
              К сожалению , так было всегда.
              cniza
        2. тол100в Сегодня, 13:50
          Цитата: Сепар ДНР
          В её положении,напрягаться опасно... Могут быть разрывы

          Это не опасно. Можно зашить и залить зеленкой! И немного подуть для облегчения страданий "старушки"!
          тол100в
      2. Серый брат Сегодня, 13:38
        Цитата: cniza
        Трамп что то замыслил ,

        Хочет толкать дорогое американское барахло европейцам, при том что сами американцы закупают дешёвое китайское.
        Нечестно, да. laughing
        Серый брат
      3. alexmach Сегодня, 14:29
        Это ещё не Трамп а Обама замыслил... Вот только у него не совсем вышло. Трамп - реакция на это.
        alexmach
    5. сибиралт Сегодня, 14:44
      Трамп заявил: "Будет богатой Америка, будет сильной и Европа". Что в переводе с американского означает - хотите жить платите дань. belay
      сибиралт
    6. sgazeev Сегодня, 16:31
      Цитата: Гигант мысли
      Для матрасников, если что-то складывается не в их пользу всё нечестно, ведь они по их мнению такие розовые пушистые, такие исключительные.

      барыга.
      sgazeev
  2. alkor Сегодня, 13:11
    Миллиардер и президент империи зла говорит о честности. Редкой наглости человечек.
    alkor
    1. Сепар ДНР Сегодня, 13:47
      Цитата: alkor
      Редкой наглости человечек.


      Так и страна такая... Яблочко от яблоньки...
      Сепар ДНР
  3. Воронок Сегодня, 13:13
    Как был торгашом, так и остался, даже на посту президента.Но что у них не отнять- национальные интересы превыше всего.
    Воронок
  4. askort154 Сегодня, 13:15
    Трампик , тебя для чего Путин проталкивал ?! Хватит пиариться ! Работай ! Объявляй санкции ЕС.! negative
    askort154
  5. rotmistr60 Сегодня, 13:20
    Европейский Союз очень нечестно относится к Соединенным Штатам в том, что касается торговли,
    Президент Сша вдруг заговорил о честной торговле. С чего это вдруг. Сша пытаются диктовать всему миру кому и у кого покупать (тот же газ, оружие), что опасно для Европы ("Северный поток-2"), а что нет с американской точки зрения. И вдруг обиделся на Европу.
    rotmistr60
  6. vinni-puk Сегодня, 13:37
    Дональд, положа руку на сердце, ответь: "Кому нужно ваше ?" Вы же кроме печатания долларов ничего делать не можете.
    vinni-puk
  7. Tusv Сегодня, 13:38
    Как то проходил собеседование в одной крупной Российской АйТи компании. Те рассказали, что производят Компы. Я спрашиваю, что все комплектующие ваши? Ответ. Не. Есть Китайские. И Уточняет, было бы глупо не закупать у Китайцев то, что у нас производить дороже при равенстве качества.
    Однако Рынок, дальше будет только тяжелее, товарищ Трамп hi
    Tusv
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:31
    Со временем, США,всё же "протащит" торговый договор с Европой,в подписании которого так сильно упираются европейцы. Это послужит,ещё одним фактором,в развале ЕС,в том виде,в каком мы привыкли его видеть. Европа станет колонией не только политически,но и в сфере торговли и ,затем,полностью экономически.Во тут, Россия,немного не "вписывается в схему", с её энергоресурсами .Американцы умеют играть "в долгую"..
    Сибирский цирюльник
  9. Vard Сегодня, 14:33
    Конечно нечестно... Они уже устали фантики печатать.. Теперь хотят что бы за так им отдавали...
    Vard
  10. МИХАН Сегодня, 15:04
    Трамп держит свое слово...Давай Дональд дави их! А то привыкли к халяве...Россия со своей стороны тоже самое будет делать..!
    Халявщиков развелось и болтунов в мире жутко..(мы своих тоже давить будем..)))
    МИХАН
  11. Anton Capucin Сегодня, 15:16
    Мочи Трампушка, мочи европеоидов. Вломи им санкции... Бюргерам в особенности, а матушке Англии тем паче, не зря же дитятко за Независимость билось, с красномундирщиками хлесталось. Южную Америку надо обязательно нагнуть.И японцев не забудь, вертолеты им ваши не нравятся.
    Палкой их всех, как собак бешенных.
    Да уж США как старый лев, кидается на всех, боясь что гиены которых прикормил скушают его. Молодец короче Трамп, хотя ему больше Трап фамилия подходит. В ловушку сам своими ногами бродяга идет))
    Anton Capucin
  12. Советчик Сегодня, 16:03
    Ах! Страдалица США! Какие вокруг неё все нечестные! Так и наровят, как бессовестные пираты какие, обмануть, урвать, захватить лишнее! А США терпят, аки беспомощная девица, все бесчисленные унижения со всего мира, и продолжают всем благотворить как могут, всеми силами.
    Советчик
  13. NF68 Сегодня, 16:54
    Самая "не честная" при этом Германия. Как это так-немцы покупают американских товаров почти в 1,5 разе меньше чем сами экспортируют в США.
    NF68
    1. паниковский Сегодня, 17:42
      Цитата: NF68
      Самая "не честная" при этом Германия. Как это так-немцы покупают американских товаров почти в 1,5 разе меньше чем сами экспортируют в США.

      Об этом сэр-херр Трамп вам и говорит: -говно с Европой оборот, должно быть всё наоборот.
      паниковский
  14. rocket757 Сегодня, 17:41
    В принципе, если б наш какой ни будь ответственный фэйс такое заявил, было б интересно! Ну а если САМ такое сказал, можно было б и похлопать.
    rocket757
  15. a.sirin Сегодня, 20:27
    Читаю, Вас, дети, и диву даюсь... Неужели Вы своими мозгами не понимаете, что Россия, хоть упарься, не может даже попытаться заменить Европе США как торгового партнера?
    Ок, разорвали европейцы "договоренности" по антиросс. санкциям. Что дальше? Начать что-то продавать подсанкционное в Россию? Сразу, понимаете, СРАЗУ тот же Сименс теряет рынок США, да плюс потерю лицензий, да еще кое-что, о чем Вы даже представления не имеете.
    То же самое банки - а это, для Европы, просто страшно.
    Фантазеры Вы
    a.sirin
    1. rocket757 Сегодня, 21:42
      И тут приполз мудрый Ка-а-а и всё объяснил, убогим! Хи-хи чпок!
      rocket757
Картина дня