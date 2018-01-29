Польша перешла в дипломатическое наступление на Украину

С января нынешнего года Польша заняла место в числе непостоянных членов Совета Безопасности ООН, сменив здесь соседнюю Украину. Новый статус даёт право Варшаве не только принимать участие в разрешении острых международных проблем, но и самой выступить инициатором обсуждения вопросов, актуальных для её национальных интересов. Чем поляки тут же воспользовались.Уже в середине января Польша зарегистрировала проект резолюции Совета Безопасности ООН о признании актами геноцида насильственных действий украинских националистов против этнических поляков в годы Второй мировой войны. Больше того, в документе отражена «серьезная озабоченность в связи с тем, что украинское правительство поддерживает националистов, которые проводили этнические чистки».Подобные резолюции обычно несут в себе исключительно пропагандистскую функцию, имеющую цель добиться международной поддержки в осуждении того или иного явления. Предложенный поляками документ может стать резолюцией практического применения. Через Совет Безопасности ООН, ссылаясь на положения главы 7 Устава ООН, Варшава хочет добиться запрета таких организаций украинских националистов, как ОУН, УНА-УНСО, «С-14», СНА, всеукраинской организации «Тризуб» имени Бандеры и УНС.Заметим, кстати, эти националистические образования Украины уже давно запрещены в России, однако западные демократии пока проявляют к ним терпимость, как, впрочем, и к другим деструктивным действиям нынешней киевской власти, во многом опирающейся сегодня в своих действиях на националистические силы и прославляющей их сомнительных героев.За примерами далеко ходить не надо. В прошлый понедельник президент Пётр Порошенко, выступая по случаю Дня соборности Украины, призвал украинцев учить историю и делать правильные выводы. В качестве вспомогательного материала для этой учёбы Порошенко предложил пропагандистские изыски националистов Симона Петлюры и Нестора Махно.В своей речи президент Украины помянул и польского националиста Павла Скоропадского, чья книга «Воспоминания» была рекомендована для чтения «всем политикам, чиновникам, депутатам». Этот внешне безобидный совет был очевидным уколом Варшаве за её инициативу в Совбезе ООН.Ведь, как ни крути, в самой Польше власть тоже оседлали националисты – наследники боевиков из Армии Краёвой. (Достаточно посмотреть на историю семьи нынешнего лидера правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.) Эта Армия в годы войны отметилась, кроме прочего, кровавыми акциями против польского движения сопротивления «Гвардии Людовой», а также местного украинского и белорусского населения.Сегодня наследники тех польских националистов проводят шествия, демонстрируя стране и миру своё единение. Запомнилась такая акция в городе Перемышле. Она называлась «Марш орлят перемышльских и львовских». «Орлятами» именовали польских участников польско-украинской войны за Галичину. Было это без малого век назад.Теперь новое поколение «орлят» ходит в антиукраинских маршах. В Перемышле эти люди шли с криками «Смерть украинцам!». Местная власть с одобрением отнеслась как к самому маршу, так и к его воинственным лозунгам. Не зря киевские власти запретили потом въезд на Украину мэру Перемышля.Такие взаимные запреты возникали ещё не раз. Они сопровождались демаршами высоких чиновников. Наиболее заметным из них стал отказ министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского посетить во время его визита во Львов Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого». Ващиковский тогда сформулировал «главную проблему польско-украинских отношений — строительство украинского государства на идеалах бандеровщины».Есть проблемы и в самой Польше. На днях по распоряжению прокуратуры здесь задержали руководителей общественной организацией «Гордость и современность». В заявлении для СМИ пресс-секретарь генеральной прокуратуры Эва Бялик отметила, что им «предъявлены обвинения, касающиеся, в частности, пропаганды нацистского режима».У одного из них изъяли оружие и боеприпасы. В квартирах задержанных нашли также «предметы, в частности обмундирование и другие вещи, которые содержат материалы, пропагандирующие нацистский строй государства». Об организации «Гордость и современность» польская пресса пишет уже не раз. Первые публикации появились ещё прошлой весной.Тогда журналисты побывали инкогнито на мероприятии местных нацистов, посвящённом празднованию дня рождения Гитлера. Теперь телеканал TVN опубликовал репортаж об этой истории, после которого последовали описанные выше задержания. Следует заметить, что произошло это только после того, как Польша в Совбезе ООН выступила с осуждением героизации нацизма на Украине.В конце недели перца в тему добавил польский Сейм. В пятницу нижняя палата польского парламента приняла поправки к закону об Институте национальной памяти Польши. За отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны установлено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Это правило распространяется как на польских граждан, так и на иностранцев (читай – украинцев), которым закон запретил пропаганду в Польше бандеровцев. Комментируя решения Сейма, польский МИД подтвердил свои прежние планы выстраивать с Украиной стратегическое партнерство, но подчеркнул, что это партнёрство «должно быть основано на правде».Меж тем, главная польская оппозиция в лице представителей партии «Гражданская платформа» критикует как решение Сейма, так и инициативу МИДа в Совете Безопасности ООН. По их мнению, цель этих акций «еще сильнее ударить по украинцам». Эта позиция примечательна тем, что «Гражданская платформа» выражает интересы проевропейских политиков Польши, а один из её лидеров (Дональд Туск) сегодня возглавляет Европейский совет.Европа, как мы знаем, достаточно терпима к проявлению национализма на Украине, к деятельности тех организаций, запрета которых решила добиться польская дипломатия. Объясняется это просто. Нынешняя власть в Киеве опирается на националистические силы и без этой поддержки просто не устоит.Европа в киевский режим вложилась уже серьёзно (по разным оценкам – Киев получил из ЕС после Майдана от пяти до семи млрд. евро), но пока не получила ожидаемых дивидендов. Потому и тихо терпит разгул националистов на Украине и даже забыла про «права человека и прочие европейские ценности» в этой стране.Иное дело Польша. Её амбиции чётко обозначены сразу в нескольких геополитических проектах, смысл которых сводится к тому, что Варшава примеряет на себя роль центра силы в Восточной Европе. Центра, достаточно независимого от Брюсселя, формирующего свою политическую повестку на большой части континента.Сделать это без подчинения своей воле соседних стран практически невозможно. Украина здесь занимает особое место. В отличие от других государств региона она территориально больше Польши и потенциально более богата. Таким куском легко подавиться. Варшава решила, что переиграть Украину можно только на идеологическом поле.Но и здесь затык. Ведь у польских и украинских националистов много общего. Не так уж велика разница между поляками, глумящимися над могилами воинов-освободителей, устраивающими оргии в бывшей газовой камере Освенцима, и бандеровцами, уничтожающими ровно такие же памятники и мемориалы, терроризирующими соотечественников другой веры и иного мировоззрения.Оппозиционная «Гражданская сила» всё это изнутри Польши видит достаточно хорошо. Потому можно доверять её оценке, что новые инициативы польских властей служат не столько утверждению исторической правды в отношениях двух стран, сколько самовозвышению над украинцами в достижении геополитических преференций.Похоже, это почувствовали в высоких кабинетах ООН. Дипломатическая атака Польши пока захлебнулась в тенетах местной бюрократии. За две недели польская инициатива не продвинулась дальше регистрации резолюции – внешне актуальной и объективно необходимой. На самом деле, эксперты рассматривают этот документ как попытку изменить баланс сил между националистами двух стран.Вряд ли мир устроит такая полумера. Ведь нацизм – зараза, которая требует не выборочного осуждения и запрета, а поголовного. Не все пока готовы к этому…