10:20 29 января
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Олимпиада-2018 под колпаком ФБР и ЦРУ

На Олимпиаду в Южной Корее поедут 169 российских спортсменов. В последний момент МОК не допущены 111 совершенно «чистых» российских спортсменов, к которым никогда не было претензий в допинговых нарушениях, так что апеллировать к спортивной Фемиде просто нет времени. В том числе отстранены от Олимпиады лидеры сборной России.



Это не считая того, что 39 российских спортсменов дисквалифицированы МОК пожизненно на основании доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) имени канадского юриста Макларена. Кто такой Макларен и члены его комиссии? Они сотрудничают с ФБР, ЦРУ и другими спецслужбами США, это вскрыли хакеры из группы «Прикольные медведи». Другими словами, спецслужбы США организовали травлю олимпийской сборной России, используя коррумпированных или запуганных ими спортивных чиновников МОК и ВАДА.


К спортсменам из западных стран, употребляющих запрещённые медикаменты по «терапевтическим показателям», никаких претензий у МОК и ВАДА нет, и не будет. Эти больные люди будут участвовать в соревнованиях, претендуя на звания чемпионов и призёров, – вот современные Олимпийские игры под руководством главы МОК Томаса Баха и ВАДА с Маклареном! Томас Бах выдал на днях новый олимпийский принцип: «Подозрения достаточно для отстранения от Олимпиады». Сейчас его используют против российских спортсменов, но могут быть любые другие.

Олимпийское движение оказалось под колпаком ФБР, ЦРУ и других американских спецслужб — это факт, из которого нужно исходить. Международный спорт всегда был большой политикой, но сегодня он стал ещё и грязной политикой западных спецслужб. Владимир Путин назвал атаку на российских олимпийцев «срежессированной операцией». Из этого нетрудно сделать вывод, что она будет продолжена, и во время Олимпиады в Южной Корее тоже, — в предыдущей публикации на эту тему я говорил об этом.

Цель очевидна: не дать российским олимпийцам завоевать ни одной золотой медали, а по возможности, оставить вообще без медалей, об этом говорит немотивированное отстранение ведущих российских спортсменов, остальных будут «устранять» судьи, чиновники и допинговые жандармы. Чтобы доказать, что без допинга российские спортсмены не могут побеждать – нетрудно предугадать этот лозунг во всех мировых западно-фейковых СМИ во время Олимпиады.

Тем не менее Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, призвал «сохранять трезвый подход» к Олимпиаде, и не употреблять по отношению к ней термин «бойкот». Призвал продолжать диалог с МОК, несмотря на отстранение ведущих спортсменов России, хотя это больно. Почему? В участии России в Олимпиаде всё равно есть рациональное зерно.

Макларен призывал вообще не допускать российских спортсменов на Олимпиаду – 2018. Почему? Чтобы не пачкать МОК и ВАДА вместе с западными спецслужбами и дальше в грязных играх, ставя под удар их авторитет. Россия, по этим же причинам, чтобы больше показать грязное бельё МОКа и подлость ВАДА, должна ехать на Олимпиаду. Возможно, планируются и какие-то наши спортивные контрспецоперации с тем, чтобы испортить настроение Томасу Баху и юристу Макларену.

Однако, это всё паллиативы, частичные решения. Сегодняшний международный спорт под контролем Запада, это его площадка, поэтому его марионетки диктуют правила игры и применения допинга, и поделать с этим в сложившейся ситуации ничего нельзя. Международные спортивные чиновники, как и олимпийские чиновники, начиная с Томаса Баха, так или иначе, на крючке западных спецслужб, и нужно готовиться к новым спортивно-политическим гибридным войнам.

После олимпийской подлости не остаётся сомнений, что, перед чемпионатом мира по футболу в России, Запад организует какую-нибудь новую подлость, хотя бы с тем же допингом, чтобы отстранить от футбольного чемпионата российскую сборную, на худой конец, организует бойкот чемпионата, короче, что-нибудь придумает.

Это понимают и в Москве, поэтому глупо думать, что она подстраивает свою внешнюю политику то под Олимпиаду, то под чемпионат мира по футболу – под эти, по большому счёту, морковки, которые всегда могут убрать. Для Москвы международные спортивные соревнования – это всего лишь соревнования, которые по сравнению с военными операциями и действиями не стоят ничего: есть много других всяких разных соревнований. Возможно, для России спортивные соревнования являются в какой-то степени даже пропагандистскими операциями прикрытия.

Международный спорт де-факто стал ареной грязных политических игр, поэтому России, рано или поздно, придётся создавать альтернативные западным международные спортивные площадки. Только тогда можно будет эффективно бойкотировать МОК, ВАДА и присоединившихся к ним западных подельников. Международную поддержку альтернативные Игры Доброй воли, несомненно, получат: от ВАДА страдают все страны, не получающие допинговые «терапевтические исключения».

Министр спорта Павел Колобков после отстранения ведущих наших спортсменов от Олимпиады — 2018 сказал, что для не допущенных к Олимпийским играм спортсменов будут устроены специальные соревнования, открытые для иностранных участников. Фактически, это и будут Игры Доброй воли, альтернативные Олимпийским играм. Интересно будет сравнить результаты: какие Игры будут спортивнее?
Автор: Виктор Каменев


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. Дедкастарый Сегодня, 06:32
    Олимпиада – 2018 под колпаком ФБР и ЦРУ
    "Уважаемый редактор,может лучше про реактор? про любимый "лунный трактор",ведь нельзя же год подряд..."(С) В.С.Высоцкий. какая "лимпиада"? нету никакой "лимпиады"....
    Дедкастарый
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:34
      отстранить от футбольного чемпионата российскую сборную
      про это я уже слыхал. Прикольно - страна, организатор игр, в них не участвует ! request
      Uncle Lee
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:36
        Цитата: Uncle Lee
        отстранить от футбольного чемпионата российскую сборную
        про это я уже слыхал. Прикольно - страна, организатор игр, в них не участвует ! request

        ещё и русский язык запретят на время ЧМФ... lol
        Дедкастарый
        1. Uncle Lee Сегодня, 06:38
          Цитата: Дед кастарый
          русский язык запретят

          Я уже про русский - матерный вообще молчу ! crying
          Uncle Lee
        2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:04
          ещё и русский язык запретят на время ЧМФ... lol


          Если надо будет запретят... what
          МОК выпустила инструкцию поведения наших или уже не наших belay нейтральных спортменов на ОЛИМПИАДЕ...своего рода свод правил для евреев в ГЕТТО...без разрешения комиссаров МОК и ВАДА там нельзя даже пукнуть будет.
          Тот же ЛЕХА
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:30
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Если надо будет запретят.

            Один плюс остаётся для нас от этих игр: теперь вряд ли кто захочет в России назвать своё дитя Олимпиадой! yes
            СРЦ П-15
    2. dsk Сегодня, 06:54
      Цитата: Дедкастарый
      "Уважаемый редактор, может лучше про реактор?
      Американский композитор Рэнди Ньюман выиграл престижную премию “Грэмми” за свою песню о российском лидере Владимире Путине. “Он может вести гигантский трактор, через Транссибирскую равнину. Он может управлять ядерным реактором, силой мысли” . Американская академия звукозаписи оказалась в восторге от композиции и вручила Ньюману награду в номинации “Лучшая аранжировка”. Юбилейная, 60-я церемония вручения “Грэмми” прошла накануне в Нью-Йорке.
      dsk
    3. сибиралт Сегодня, 07:58
      Задолбали уже этой олимпиадой! Там кроме хоккея и смотреть то нечего. Кому надо, будут болеть за своих любимцев. Один мундиаль для иностранцев нам в бешеную копеечку обойдется. Без африканцев наши футболисты ничто, хотя и миллионеры все.
      сибиралт
  2. Михаил м Сегодня, 06:35
    На Олимпиаду в Южной Корее поедут 169 российских спортсменов. В последний момент МОК не допущены 111 совершенно «чистых» российских спортсменов

    Заявлено 500, не допущены 111, поедут 169. У кого нелады с арифметикой?
    Михаил м
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:37
      Цитата: Михаил м
      Заявлено 500, не допущены 111, поедут 169. У кого нелады с арифметикой?

      остальные-воздержались...
      Дедкастарый
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:39
        Цитата: Дед кастарый
        Заявлено 500, не допущены 111, поедут 169. У кого нелады с арифметикой?

        Остальных лишили ранее ! am
        Uncle Lee
        1. сибиралт Сегодня, 08:19
          Чем меньше насчитаем, тем обиднее будет. Мазохизм какой-то! belay
          сибиралт
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 06:54
    МОК-в тюрьму.ВАДА-расстеллять.Только нежно.ФБР и ЦРУ-опустить в канализацию.Проблемы в чём?Ах!Мы-же супротив слова Хозяина слова вымолвить не можем.Зашибись житуха идёт! Веселись братва по нашему позору!На олимпиаде-без Флага и Герба Родной страны! Опустили-по самое "немогу"! ДОКОЛЕ? ПОЗОРИЩЕ.
    ВЕРЕСК
  4. Stas157 Сегодня, 06:54
    Решили ехать в позорном качестве на олимпиаду под белым флагом, так не надо жаловаться. То ли ещё будет! Униженных однажды будут унижать снова. Уверен подобных возмущенных статей будет ещё много. Остаётся только догадываться какие издевательства будут на самой Олимпиаде! Мне лично, уже и не очень интересно, что там будет. Зачем переживать за тех, кто решил участвовать в этом позорище? Ни чего хорошего это участие не сулит.
    Stas157
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:56
      Одно малость вдохновляет,то,что корейцы наших ждут. request
      ВЕРЕСК
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:48
    будут устроены специальные соревнования, открытые для иностранных участников. Фактически, это и будут Игры Доброй воли, альтернативные Олимпийским играм
    Даже если будут организованы, то где гарантия приезда на них иностранных спортсменов (с именами). Есть гарантия, что и здесь запад не приложит усилия и средства для бойкотирования этих альтернативных игр?
    rotmistr60
  6. Лесс Сегодня, 08:16
    Ну наконец появилась статья по поводу Олимпиады, написанная без лозунгов и покаяний. Даже интересно было почитать.
    Лесс
  7. XYZ Сегодня, 08:46
    Я не совсем понял из статьи, почему мы обязательно должны в этой олимпиаде участвовать. Ведь наше участие, обжалование решений МОК и ВАДА в судах и т.п. неизбежно придает всем этим бредовым решениям по российской сборной легитимность. Неизбежно. Как бы это кому-нибудь не хотелось. Тревожит другое - полное отсутствие работы по созданию альтернативных соревнований и международных спортивных организаций. Всем не зашоренным уже давно ясно - договориться не удастся. Дальнейшее бодание с МОК и ВАДА - тупиковый путь унижений и уступок, не имеющих предела. А что дальше?
    XYZ
  8. Altona Сегодня, 08:50
    Цитата: сибиралт
    Задолбали уже этой олимпиадой! Там кроме хоккея и смотреть то нечего. Кому надо, будут болеть за своих любимцев. Один мундиаль для иностранцев нам в бешеную копеечку обойдется. Без африканцев наши футболисты ничто, хотя и миллионеры все.

    -------------------------------
    Кто-то будет утром и днем смотреть трансляции как на Пекинской Олимпиаде? И время несмотрибельное кстати. Но наши олухи все равно будут показывать эту Вадампиаду. Но вообще прикольно, что лаборатория по сбору мочи нагнула главврачей. Впрочем, на Западе психи давно уже поменялись местами с врачами.
    Altona
  9. Гардамир Сегодня, 08:50
    Кстати никто почему-то не хочет подать в суд ни на МОК, ни на ВАДА, наверно сами денежек нагрели нехило? Им лучше извиниться и продолжать деньги грести.
    Гардамир
  10. parusnik Сегодня, 08:54
    Вот нельзя быть двуликим Ан..ээээээ Янусом, Янусом...тут не признаем допинг, затем извиняемся за его применение, и едем на Олимпиаду и не едем...За это и пинки...А над теми кто поедет, вообще глумиться будут..
    parusnik
  11. BAI Сегодня, 09:15
    Россия, по этим же причинам, чтобы больше показать грязное бельё МОКа и подлость ВАДА, должна ехать на Олимпиаду. Возможно, планируются и какие-то наши спортивные контрспецоперации с тем, чтобы испортить настроение Томасу Баху и юристу Макларену.

    Ничего Россия не сделает, утрется и все.
    будут устроены специальные соревнования, открытые для иностранных участников. Фактически, это и будут Игры Доброй воли, альтернативные Олимпийским играм. Интересно будет сравнить результаты: какие Игры будут спортивнее?

    Никаких игр не будет. МОК объявит о дисквалификации (пожизненной) всех участников и будет Спартакиада районного масштаба.
    BAI
  12. Дмитрий84 Сегодня, 09:58
    "чтобы отстранить от футбольного чемпионата российскую сборную,"

    Ну да, ну да.. Как приедет Аршавин, как победит.
    Дмитрий84
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