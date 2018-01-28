22:10 28 января

Проект 22160: что умеет новый корабль специального назначения ВМФ РФ

2009 года, Индийский океан, Аденский залив. Моряки крейсера "Петр Великий" задерживают в открытом море три лодки сомалийских пиратов. У них обнаруживаются автоматы, гранатометы, абордажные крючья. Пираты явно искали новую жертву, но наткнулись на русскую морскую пехоту. Наши моряки разоружили бравых корсаров и отправили их на берег.

Через год наш флот и пираты XXI века встречаются вновь. В этот раз бандиты совершают налет на танкер "Московский Университет" и требуют выкуп. Однако, вместо денег российская сторона как и прежде отправляет к пиратам морпехов, которые находятся на борту большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников".

Захваченный танкер спецназ берет штурмом за 22 минуты. Вроде бы все хорошо и победа за нами, но любой специалист скажет: использовать против шайки налетчиков корабли класса крейсер и БПК неразумно. И на флоте принимают решение - создать новый корабль, специально предназначенный для решения подобных задач. Так появляется патрульный корвет проекта 22160.




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Комментарии 6

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  1. Vard Сегодня, 14:28
    Ключевая фраза.... Отправили на берег... А чего как не в средние века цивилизованные европейцы поступали...повесить на реях..
    Vard
  2. bistrov. Сегодня, 15:01
    Отрадно, что все-таки военно-морское строительство в России идет.
    bistrov.
  3. кобальт Сегодня, 15:41
    Лучше бы малые противолодочные корабли построили, их нехватка, а старые на износе.
    кобальт
  4. Волька Сегодня, 16:02
    однако славный кораблик, но читается что противопиратский, а думается разведчик-рейдер...
    Волька
  5. MOSKVITYANIN Сегодня, 18:48
    Пригодятся для охраны ВМБ/ПБ и объектов нефте/- газодобычи в море..., охраны экономической морской зоны...
    MOSKVITYANIN
  6. Bronevick Сегодня, 21:09
    На превью 20386
    Bronevick
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