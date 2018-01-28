Проект 22160: что умеет новый корабль специального назначения ВМФ РФ

2009 года, Индийский океан, Аденский залив. Моряки крейсера "Петр Великий" задерживают в открытом море три лодки сомалийских пиратов. У них обнаруживаются автоматы, гранатометы, абордажные крючья. Пираты явно искали новую жертву, но наткнулись на русскую морскую пехоту. Наши моряки разоружили бравых корсаров и отправили их на берег.



Через год наш флот и пираты XXI века встречаются вновь. В этот раз бандиты совершают налет на танкер "Московский Университет" и требуют выкуп. Однако, вместо денег российская сторона как и прежде отправляет к пиратам морпехов, которые находятся на борту большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников".



Захваченный танкер спецназ берет штурмом за 22 минуты. Вроде бы все хорошо и победа за нами, но любой специалист скажет: использовать против шайки налетчиков корабли класса крейсер и БПК неразумно. И на флоте принимают решение - создать новый корабль, специально предназначенный для решения подобных задач. Так появляется патрульный корвет проекта 22160.











