Записки Колорадского Таракана. Удачно мы наехали на бордюр… Или поребрик?

Приветствую вас, уважаемые и преданные друзья! Не помню, где я это услышал, но "настало время невыдуманных историй". В смысле, заканчивается первый месяц года, и можно посмотреть на дальнейшую перспективу. Как? Смотреть будем моими глазами. Тем более, что большинство из вас уже бывали в роли тараканов.Вспомните, перед наступлением весны жена вдруг замечает ваш увеличившийся живот. И принимает решение посадить вас на диету. А сама, будучи женщиной героической, решает поддержать вас в этом трудном начинании. Тогда-то вы и понимаете, что предстоит голодомор и пирожки на улице. Фрукты и овощи не вариант, бо касса не вытянет.А тараканом вы себя чувствуете тогда, когда среди ночи пробираетесь на кухню к холодильнику и начинаете пожирать колбасу. И тут... Слышите шаги жены. Ужас в ваших глазах. Как у Дона Жуана при шагах статуи Командора, да? Куда идет? На кухню или в туалет? Попался или ещё "посижу на диете". И мысли толпой в голове. Как объяснить собственное нахождение на запретной территории. И... принимаете единственно верное решение — стакан воды! Пить — это не есть!Примерно такое же чувство сейчас у большинства украинцев. Какая-то двойственность и ожидание. ПАСЕ? С одной стороны, как говорит телевизор, Россию опять не вернули в члены. А с другой стороны, опять же по телевизору, евродепутаты целуются и обнимаются с русскими на сессии. Или как вам вот такая информация?"В Украинском доме в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, в работе человекоподобного робота Софии произошел сбой после вопроса о коррупции на Украине, сообщила депутат Верховной рады Алена Шкрум. У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса "что делать с коррупцией на Украине" сломался скрипт и подвис процессор".Или блокада очередного сепаратистского телеканала. Группа особо продвинутых порохоботов стоит с плакатами у входа в здание. А издеваются над ними... представители националистов. Когда такое было?А вообще у нас наступило время миксеров. Смешалось всё и вся. Как говорит один знакомый мальчуган — "Дядя, ты с телевизором поаккуратнее. А то от "скачка напряжения ларек с вентиляторами улетит в неизвестном направлении". Это они так называют сегодня то, что мы называем "крышей" (той, что едет не спеша).Вот как воспринимать только что появившуюся информацию о рейтинге свободы человека? Импортную, между прочим. Украина занимает 132 место по уровню этой самой свободы! А "кровавый Мордор" — 129-е. Получается, в страшной России люди живут свободнее? А чуть раньше проскочила информация, что мы и по уровню экономической свободы на 135-м месте.Удачно мы "наехали на бордюрчик". Это я вспомнил один подслушанный разговор двух автоледи. "Я вчера так удачно наехала на бордюрчик. Заменила 2 колеса – Это ничего. Наехала бы на поребрик, все 4 колеса потеряла бы".Помните, я вам рассказывал о том, что большинство украинских семей живут на субсидию? В прошлом году за этой манной небесной обратились 8,2 миллионов домохозяйств! Так, для справки, это половина всех имеющихся домохозяйств на Украине. С арифметикой у вас все в порядке. Прикиньте количество человек в семье и получите интересную цифру. Дальше сами додумывайте.Проще говоря, по нашим, тараканьим, данным, государство выплатило в прошлом году 55 миллиардов гривен за коммуналку и осталось ещё должно 7 миллиардов за газ. Коммунизм? Может быть. Военный... Что нам в этом вопросе говорит историческая наука? В перспективе — талоны на панталоны...Есть правда, один если не вопрос, то не ответ. Вы же помните о моих "коррупционных связях" с селом. Так вот, тихо, но планомерно, субсидии снижают. Но зато меры за неуплату коммуналки ужесточили. Не платишь — отключаем. И по суду... С начала года у нас появилась новая специальность — социальный инспектор. Холодильники теперь будут проверять. Чтобы у бедных колбаса там не завелась...Будут сокращать кормушку. В Раде уже лежит бумага по этому поводу. Сам видел."Рост реальных доходов граждан дает возможность сократить субсидии на 10%". Субсидия на отопление жилья газом будет назначаться по норме 5 кубометров на 1 квадратный метр площади вместо 5,5. Также снижены нормативы потребления теплоэнергии для централизованного отопления абонентам, жилые дома которых оборудованы счетчиками: с 0,0548 до 0,0431 Гкал. Снижены нормы на электроэнергию для отопления жилья: с 65 до 51 кВтч. Потеряют право на субсидию должники.Мне тут вопрос от россиян передали. Как у нас считают доходы безработных? Для субсидии этой самой. Тю, у нас безработный автоматически получает, в смысле мы знаем, что получает, две минимальные зарплаты. От этого и пляшут органы. А должником считается любой, кто не заплатил 300 и больше гривен...Мне сегодня ситуация с нашими деньгами напоминает известный случай в одном из зоопарков. Когда посетитель долго смотрел на служителя, стоящего около огромного крокодила и в конце концов спросил о цели такого рискованного занятия. «Заболел крокодил — А чем? — А я знаю? Ветеринар вон уже час как в него влез...»Многие даже у нас не знают, что этот самый "ветеринар" из НАБУ уже влез... Украина передала в управление Всемирного банка часть собственных международных резервов на сумму до 1 млрд $. Но, ничего страшного не произошло. Там уже 53 страны "под управлением". "В рамках установленных ограничений определен перечень высоколиквидных инструментов, установлены ограничения по риску, требования к ликвидности и отчетности".За этот миллиард мы теперь будем дистанционно обучать собственных менеджеров в американских университетах и получать результаты американских исследований в области экономики! Кстати, я тут по собственным каналам узнал сколько человек в НАБУ занимается валютными операциями. Ну для того, чтобы увидеть перспективу развития банковского дела на Украине. 8 человек!Помнится, у большевиков нечто подобное называлось экспроприацией. Не? И ещё, этот миллиард не из нашего кубометра золота изъяли? Или они в одном хранилище сейчас находятся? Американцы страхуются. Учитесь, россияне.Какие-то записки получаются... банковские. Ну да ладно. Я не виноват, что на неделе общался чаще с экономическими тараканами. Продолжу, в ноябре наш совокупный государственный долг незначительно вырос. Ну совсем на чуть-чуть. 2,062 трлн гривен.И знаете, это перемога для обычного украинца! Внешний долг сократился на 0,4%! А внутренний повысился всего на 1,6%. Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что внешний долг Украины составляет 83% от ВВП. В пересчете на каждого жителя Украины это означает 1800-1900 долларов долга.Раскрою механизм аферы, которую сегодня проворачивают наши банкиры. Чтобы было понятно непонятное. Помните, в прошлых записках я гривну замуж выдавал за рубля? Так вот. Сокращаем внешний долг за счет повышения внутреннего. А потом... валим гривну. И ничего нам за это не будет. Кроме большого спасиба от кредиторов и охотников за нашей госсобственностью.А Гройсман малость приврал. Младенцы, школьники, студенты, пенсионеры долг отдавать не будут. Не зарабатывают они ещё или уже. А вот на каждого работающего получается по 20 000$.Замучил я вас деньгами. Давайте-ка про шпионов расскажу. Детектив! Итак, 22 января в аэропорту Борисполь СБУ героически задержала шпиона, который пытался вывести в Иран флешку! Представляете? Старший научный сотрудник одного сверхсекретного НИИ, гражданин Украины и на тебе.Вот каким нужно быть старшим научным сотрудником, чтобы скопировать на флешку данные о гидроакустике фрегата «Гетман Сагайдачный»? Там же сплошь революционные научные разработки! Правда, вице-адмирал Гайдук уже заявил, что фрегат в этом году того. В смысле, совсем. Спишут короче его, чтобы не потонул где-нибудь.Сейчас следователи СБУ добиваются ответов на очень серьезные вопросы. Почему старший научный сотрудник так и не научился пользоваться компьютером? Зачем иранцам аппаратура, позволяющая кораблю подскакивать на водной глади с криками "Кто не скачет, тот москаль"? Ну и, где этот шпион нашел таких идиотов, которые согласились купить такие секретные данные? Я бы добавил вопрос о сварке. Не интересовались ли иранцы способом сварки, которым наши корабли к пирсу приваривают?Часто читаю в ваших комментариях, что со мной что-то происходит. Да ничего серьезного. Просто тихо схожу с ума. И вас за собой тяну. Как нормальный организм должен воспринимать следующее высказывание министра иностранных дел большой европейской страны:"Мы разговариваем с разными федерациями, могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы, или бойкотируя этот чемпионат или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России".Это о чемпионате мира по футболу в России. Нет, то, что Украина по любому бойкотирует чемпионат, понятно. Ну не попали мы на чемпионат. Играть разучились. Как понятно и то, что украинские любители футбола поедут в Россию любыми способами.Но министр с замашками дворовой шпаны... Договаривающийся со шпаной... Простите, но наше министерство иностранных дел поделилось на проституток и тех, кого "в сауну не пригласили". Вот не люблю футбол. Но появилось страшное желание поехать в Россию на Чемпионат! Аж свербит под хитином.А помните многочисленные заявления относительно вас? Иски в суды и прочее. "Россия разрывает отношения!" Тот же Климкин на пресс-конференции:"По состоянию на конец 2017-го года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией, включая межгосударственные, межправительственные, межведомственные. В очереди на денонсацию еще 8 украинско-российских документов. Мы будем последовательно продолжать эту работу".Дружить с агрессором не будем, но газ и прочие необходимости покупать не перестанем? Как ваша голова, уважаемые читатели? Мы учимся у заокеанских хозяев. Наше слово твердое. Сам дал, сам забрал назад. Тьфу...Нет, ну надо же вам что-нибудь веселенькое для тонуса рассказать. Короче. Львов. Улица Подвальная. Стоит в мокрицу пьяный мужик. Он вообще-то домой ехать собрался. На Лексусе своем. А машины-то нет! Угнали ироды. Что делать?Вызвал полицию. Написал заявление об угоне. Полиция начала работать... Недолго. До соседней улицы работала. "Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и просто забыл, что оставил свое транспортное средство на улице Лазневой". Полицейские молодцы. Выписали штраф за ложный вызов. Поймали такси и отправили мужика домой. Бывает.Всё. Заканчиваю вас мучить. Опасно. Редактор говорит, что много пишу. Длинно. А вы понимаете, чем это может закончиться. Я вот Альфреда Нобеля вспомнил. Того, кто динамит изобрел и в чью честь премию вручают. Тоже не внимал советам. В результате взорвал семейное предприятие, убил брата и нескольких помощников.Так что до встречи уже в феврале. Зима к завершению покатила. А медведя в Киеве поймать сложно. Опять проживу зиму без шубы. Улыбайтесь и все будет прекрасно. Ученые тараканы подсчитали, что одна улыбающаяся физиономия повышает настроение от 50 до 1000 встречным особям! Правда я недавно засомневался в этом. Улыбнулся в метро красивой девушке. А она мне место уступила... Странно, да?