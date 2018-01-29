10:21 29 января

По следам публикаций. Вечный огонь в Севастополе снова горит!



Выражаем радость по поводу того, что в том числе и нашу статью
«Кому нужен Вечный огонь в Севастополе?» не просто заметили и растиражировали многие СМИ Крыма, но на нее последовала реакция.

Причем именно такая, на которую мы и рассчитывали.


Без ударов в грудь, митингов и выступлений. Просто кто-то тихо пришел, сорвал пломбу и открыл вентиль.

Отлично. Нас вполне устраивает такой вариант.

Вечный огонь у Памятника солдату и матросу снова горит! Впервые с 2011 года.

Поздравляем с этим фактом Крым, Севастополь и всех неравнодушных россиян!


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. Spartanez300 Сегодня, 09:02
    А раньше что не кому было вентиль открыть .
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 09:14
      Тогда кто и зачем ставил пломбу, а потом забыл?
      сибиралт
    2. Гигант мысли Сегодня, 09:17
      Пока не было огласки, видимо, опасались это сделать, но, как можно понять, власти тут опять ни при чём.
      Гигант мысли
      1. Alex-a832 Сегодня, 09:45
        Скорее всего обыкновенный пофигизм - пока никто никому специальных указаний на зажжение огня не давал, поэтому никто инициативно седалище не почешет, это же надо бумаги оформлять, с межрайгазом согласовывать и оплату проводить. У нас же так и действует везде правило, что инициатива имеет инициатора.
        Alex-a832
    3. Alekseits Сегодня, 10:11
      Вечный огонь, при Советском Союзе, горел в Севастополе на оборонительной башне, на Малаховом кургане. Если не ошибаюсь, первый в Союзе огонь там был зажжен. Сейчас там реставрация идет и планирутся опять зажечь огонь там, возможно, поэтому и не торопились этот зажигать.
      Alekseits
  2. влад66 Сегодня, 09:04
    Вот огромное спасибо тем журналистам которые остались неравнодушны к этой проблеме.
    влад66
    1. ul_vitalii Сегодня, 09:43
      В данном случае общественное мнение услышано.
      ul_vitalii
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:04
    Без ударов в грудь, митингов и выступлений. Просто кто-то тихо пришел, сорвал пломбу и открыл вентиль.
    А с 2014 го что не догадались? belay А как же особый характер recourse
    Наблюдатель2014
    1. влад66 Сегодня, 09:12
      Цитата: Наблюдатель2014
      с 2014 го что не догадались? А как же особый характер

      А надо что бы все с помпой, оркестром и речами было laughing Зачем? Главное огонь горит. hi
      влад66
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:16
        влад66 hi
        А надо что бы все с помпой, оркестром и речами было
        Понятно что спустя 4 года не до речей и оркестров.Но и про особый характер крымчан как то уши режет.И самое отвратительное .Смотрите чтобы было с Крымом.Как то на фоне 4х летней войны на Донбассе от этих лозунгов тошнит.
        Наблюдатель2014
        1. влад66 Сегодня, 09:42
          Цитата: Наблюдатель2014
          Смотрите чтобы было с Крымом

          Сергей, а была бы резня или война такая же как на Донбассе, только в Крыму наша армия и ЧФ были, а на Донбассе нет. request hiА чинуши везде одинаковы. hi
          влад66
  4. Подполковник запаса Сегодня, 09:23
    Ура, ура, урррааааа...
    Очень обожаю этот СЛАВНЫЙ город и рад за то что он вспомнил о своем ГЕРОИЧЕСКОМ прошлом!
    Подполковник запаса
  5. Симон Сегодня, 09:28
    Раз сами зажгли огонь, значит народ Крыма и Севастополя не равнодушен к нашим павшим героям Отечественной войны!
    Симон
    1. johnik Сегодня, 09:50
      Под лежачий камень портвейн не течёт! Будьте бдительным и неравнодушны! Есть ещё такие памятники : в Гвардейском Симферопольского р-на тоже иногда зажигают огонь.
      johnik
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