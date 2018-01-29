По следам публикаций. Вечный огонь в Севастополе снова горит!
Выражаем радость по поводу того, что в том числе и нашу статью
«Кому нужен Вечный огонь в Севастополе?» не просто заметили и растиражировали многие СМИ Крыма, но на нее последовала реакция.
Причем именно такая, на которую мы и рассчитывали.
Без ударов в грудь, митингов и выступлений. Просто кто-то тихо пришел, сорвал пломбу и открыл вентиль.
Отлично. Нас вполне устраивает такой вариант.
Вечный огонь у Памятника солдату и матросу снова горит! Впервые с 2011 года.
Поздравляем с этим фактом Крым, Севастополь и всех неравнодушных россиян!
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