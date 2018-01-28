22:08 28 января

Израильские историки продолжат выяснять правду об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой

Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории холокоста и сохранения памяти о его жертвах, намерен продолжить выяснять «непростую правду» об отношении поляков к евреям во время войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой, передает РИА Новости.



В пятницу польский сейм принял пакет поправок к закону об Институте национальной памяти, которые предусматривают до 3-х лет тюрьмы за использование выражения «польские лагеря смерти» и иные высказывания, могущие быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений фашистской Германии.


Правительство Израиля, включая президента, премьера и руководство МИД, уже выразило несогласие с законопроектом и потребовало его пересмотреть, обвинив авторов в попытке исказить историческую правду.

Также о неприятии нового закона, который вводит уголовную ответственность за попытки обвинить поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении еврейского населения, заявили в мемориальном комплексе.

"Яд ва-Шем" (…) выступает против нового закона, принятого польским парламентом, который чреват сокрытием исторических истин о содействии, которое получали немцы от польского населения во время холокоста,
заявили в центре.

При этом историки пообещали «продолжить поддержку исследований, направленных на выявление непростой правды об отношении польского населения к евреям во время холокоста».

Вместе с тем, израильские ученые согласились с поляками в том, что «запрещаемый новым законом термин "польские лагеря смерти" применительно к немецким объектам на оккупированной территории не соответствует исторической правде».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 84

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  1. К-50 Сегодня, 15:34
    Вся Европа носится с холокостом и убиёнными евреями, но никто не вспоминает сколько было уничтожено русских, украинцев, белорусов, причём сожжённых заживо, в своих домах и сараях, женщин, детей, стариков. Наверно потому не вспоминают, что они не евреи?
    К-50
    1. Сепар ДНР Сегодня, 15:36
      Израильские историки продолжат выяснять правду об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой

      Копают yes И накопают...
      Сепар ДНР
      1. МИХАН Сегодня, 15:43
        Цитата: Сепар ДНР
        Копают И накопают...

        Достали уже Израиль, но вы самые ,самые потерпевшие во второй мировой ..Даже Вальцман в Киеве об этом кричит и нациков спонсирует с Коломойским.. Польша памятники советским солдатам демонтирует и т.д.
        P.S. При освобождении концлагеря "Освенцим" погибло 4 000 советских солдат! Кто нибудь об этом помнит..? soldier ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ! (чтобы не думали что я в цифрах ошибся..)
        За что..??? Чтобы не успели следы злодеяний уничтожить...
        МИХАН
        1. Сепар ДНР Сегодня, 15:46
          Цитата: Сепар ДНР
          Копают yes И накопают...

          Цитата: МИХАН
          Достали уже Израиль, но вы самые ,самые потерпевшие во второй мировой ..

          Где Я ,и где Израиль ? request Я при чём ? У меня,что,обрезанный торчит ?
          Сепар ДНР
          1. влад66 Сегодня, 16:02
            Цитата: Сепар ДНР
            Где Я ,и где Израиль ? request Я при чём ?

            Не обращайте внимания.при Виталике скажешь слово Израиль и реакция быка на красную тряпку следует незамедлительно request hi
            влад66
            1. МИХАН Сегодня, 16:19
              Цитата: влад66
              Цитата: Сепар ДНР
              Где Я ,и где Израиль ? request Я при чём ?

              Не обращайте внимания.при Виталике скажешь слово Израиль и реакция быка на красную тряпку следует незамедлительно request hi

              Спасибо за меня ответили .. laughing wassat Сепар не обижайся ! soldier
              Просто коломойского вспомнил и его лозунги, про 10 тыс$ . за подпольщика русского..
              МИХАН
              1. Чёрный Сегодня, 16:43
                Среди поляков, как и среди любого народа, есть и положительные и отрицательные персонажи. Имеются факты, как героизма при спасении евреев, так и позорнейшего участия в преступлениях при уничтожении евреев. Планы польских властей ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны это просто попытка скрыть свои преступления.
                Чёрный
                1. Shahno Сегодня, 16:59
                  Мой прапрадед из Кракова. А его жена из города в Запорожье имя, которого кануло в лету... Я видел их карточки из церковной книги...Когда посещал Польшу. И что я должен сказать. Поляки вы предали ашкеназских евреев....это глупо. Мы и сами уже стали поляками.
                  Shahno
          2. omit Сегодня, 18:38
            Сепар ДНР
            "Где Я ,и где Израиль ?Я при чём ? У меня,что,обрезанный торчит ?"
            У тебя необрезанный , но не торчит. wassat
            omit
            1. Сепар ДНР Сегодня, 18:55
              Цитата: omit
              У тебя необрезанный , но не торчит.

              Как узнал ?
              Сепар ДНР
        2. Дедкастарый Сегодня, 15:54
          Цитата: МИХАН
          Достали уже Израиль, но вы самые ,самые потерпевшие во второй мировой ..Даже Вальцман в Киеве об этом кричит и нациков спонсирует с Коломойским.. Польша памятники советским солдатам демонтирует и т.д.

          нельзя быть таким ту...ограниченным...хоть вникни в статью,потом ори... fool
          Дедкастарый
          1. Burbon Сегодня, 16:49
            Цитата: Дедкастарый
            хоть вникни в статью,потом ори...

            laughing ......это в принципе невозможно. wassat
            Burbon
        3. Tiras Сегодня, 16:01
          Цитата: МИХАН
          P.S. При освобождении концлагеря "Освенцим" погибло 4 000 советских солдат! Кто нибудь об этом помнит..? ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ! (чтобы не думали что я в


          Откуда данные?

          По разным подсчётам, в боях за освобождение Аушвица-Биркенау погибли от 234 до 350 советских солдат и офицеров
          Tiras
      2. Балу Сегодня, 16:19
        Цитата: Сепар ДНР
        Израильские историки продолжат выяснять правду об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой

        Копают yes И накопают...

        Они не знают за что Бандеру посадили перед самой второй мировой войной?
        Балу
        1. Сепар ДНР Сегодня, 16:25
          Цитата: Балу
          Они не знают за что Бандеру посадили перед самой второй мировой войной?

          За участие в покушении на министра ВД...( со смертным приговором)
          Сепар ДНР
          1. DMB_95 Сегодня, 18:04
            Цитата: Сепар ДНР
            Цитата: Балу
            Они не знают за что Бандеру посадили перед самой второй мировой войной?

            За участие в покушении на министра ВД...( со смертным приговором)

            Жаль , не успели привести в исполнение . Нашим пришлось долго охотиться на эту собаку .
            DMB_95
      3. Burbon Сегодня, 16:46
        Цитата: Сепар ДНР
        Копают И накопают...

        знаете самое главное правило следователя?........главное в расследовании не закапаться настолько глубоко - чтобы не выйти на свой след wassat
        Burbon
    2. хрыч Сегодня, 15:38
      Цитата: К-50
      Наверно потому не вспоминают, что они не евреи?

      Годы идут, все забывается, раны затягиваются. Через лет 20 в Мюнхене установят памятник гражданину Шикльгруберу. Во всем виноваты коммунисты, которые прощелкали результаты Великой Войны со своими интернациональными идеями.
      хрыч
      1. Сепар ДНР Сегодня, 16:10
        Цитата: хрыч
        Во всем виноваты коммунисты, которые прощелкали результаты Великой Войны со своими интернациональными идеями.

        Давайте не будем...
        Сталин,кем был ? Коммунистом...
        Без его жёсткости перед и во время ВОВ,победили бы ? А ?

        А вы всех собак...
        Сепар ДНР
      2. Керенский Сегодня, 17:45
        Ну да. WADA найдёт царапины на Рейхстаге, потребует пересмотреть результаты...
        Керенский
        1. Сепар ДНР Сегодня, 18:07
          Цитата: Керенский
          Ну да. WADA найдёт царапины на Рейхстаге, потребует пересмотреть результаты...

          И Россия уступит ?
          Сепар ДНР
      3. DMB_95 Сегодня, 18:16
        Цитата: хрыч
        Через лет 20 в Мюнхене установят памятник гражданину Шикльгруберу. Во всем виноваты коммунисты, которые прощелкали результаты Великой Войны со своими интернациональными идеями.

        Скорее всего , через 20 лет там построят очередную мечеть .. И коммунисты спасать Европу больше не придут .
        DMB_95
    3. влад66 Сегодня, 15:42
      При этом историки пообещали «продолжить поддержку исследований, направленных на выявление непростой правды об отношении польского населения к евреям во время холокоста»

      У поляков рыльце то в пуху,вот и юлят.
      Между прочим, именно поляки в 1938 году, в союзе с Гитлеровской Германией, одновременно вторглись в суверенные земли европейской Чехословацкой Республики, страны-члена "Лиги Наций. Свой набор антиеврейских законов, аналогичный нацистским, которые были осуждены Нюрнбергским Трибуналом, поляки приняли в середине 1920-х - на десятилетие раньше нацистов!Не только евреям досталось от поляков, например в сентябре 1939 года поляками был устроен геноцид немецкого населения Бромберга и Шулитце. А уже после войны куда-то исчезли полтора миллиона силезских немцев.Ну и конечно первый концлагерь на территории Польши построили отнюдь не немцы, а сами поляки ещё до начала Второй Мировой в Березе-Картузской , где творились ужасы ничуть не хуже, чем потом в Аушвице, Биркенау или Дахау.
      https://www.liveinternet.ru/users/gallinnika/post
      374091259
      влад66
      1. Николай Грек Сегодня, 19:01
        да че там поляки...у объединенной европы руки по локоть в еврейской крови!!! request request request

        Западные страны и правительства и еврейский вопрос перед Второй мировой войной

        ...После «еврейских» представителей выступали делегаты отдельных государств, предложившие свои планы действий. Специальный представитель США Тейлор заявил, что его правительство отменит ограничения, касающиеся еврейской иммиграции, и готово выдавать 27 730 виз в год. Представитель Канады объяснил, что его страна может принять только опытных земледельцев (хотя было известно, что немецкие и австрийские евреи – либо торговцы, либо представители свободных профессий). Бразилия ввела закон, по которому вместе с ходатайством о выдаче визы надо было предъявить свидетельство о крещении. Стало ясно, что она не сможет принять евреев. Австралия, чей главный лозунг был: «Заселить или погибнуть» (в стране на территории около 9 000 000 км2 проживало всего 7 400 000 человек), заявила, что может принять не более 15 000 беженцев в течение трех лет. Представитель Франции заявил, что его страна уже приняла 200 000 евреев и достигла «точки насыщения» (цифра была не точна, так как в нее были включены все французские евреи). Англия пришла к выводу, что «наплыв еврейских беженцев мог бы вызвать в Великобритании антисемитские настроения». Швейцария, страна «Красного Креста», заявила: «Как Германия защищает себя от засилия евреев, так и Швейцария не видит причин, по которым она должна была бы их принять». Никарагуа, Коста-Рика и Гондурас отнесли интеллектуалов и торговцев к категории «нежелательных», зная, что одна половина немецких и австрийских евреев – интеллектуалы, а вторая – люди бизнеса. Доминиканская Республика выразила готовность принять 100 000 беженцев. Это решение было встречено аплодисментами – как исключительно благородное. Однако прошло немного времени, и правительство этой страны показало свое истинное лицо, создавая беженцам все новые трудности, а потом заявив, что сможет принять лишь… 500 человек. И только Дания и Голландия открыли евреям свои границы.
        ...

        полностью в статье по ссылке!!

        http://www.e-reading.club/chapter.php/96469/57/Gz
        hesik_-_Vozvrashchenie._Istoriya_evreev_v_svete_v
        etho_-_i_novozavetnyh_prorochestv.html
        Николай Грек
    4. Вежливый Лось Сегодня, 15:53
      Цитата: К-50
      Вся Европа носится с холокостом и убиёнными евреями, но никто не вспоминает сколько было уничтожено русских, украинцев, белорусов,

      С этим вопросом нам нужно "носиться", а также украинцам и белорусам. Белорусы скромно молчат, украинцы палача сделали героем, а у нас Коля с Уренгоя скорбит о невинно убиенных немецких солдатах.
      А Израилю респект за настойчивость в расследовании геноцида. Такие вещи забывать и переиначивать нельзя. Это не должно больше повториться. Но обязательно повторится, если забудется.
      Вежливый Лось
    5. антивирус Сегодня, 16:02
      Еще одна -две страны, идущих к пересмотру итогов ВМВ -и немцы прекратят репарации.
      начнется обратный процесс.
      скоро евреи нам платить будут за погибших солдат РККА воевавших против фашизма.
      Самый большой вклад в спасение еврейского народа --максимум благодарности( в долл).
      антивирус
      1. Вежливый Лось Сегодня, 16:12
        Цитата: антивирус
        Самый большой вклад в спасение еврейского народа --максимум благодарности( в долл).

        Вот это Вы идейку хохлам подкинули. Можно сказать готовый бизнес-проект...
        Вежливый Лось
        1. БАРХАН Сегодня, 18:20
          Цитата: Вежливый Лось
          Вот это Вы идейку хохлам подкинули. Можно сказать готовый бизнес-проект...

          Шумеры ещё просто в себя не прищли...а то с египтян за пользование пирамидами,с Британии за создание государства;с России,Турции,Румынии,Болгарии за пользование Чёрным морем...нет предела совершенству и полёту фантазии...
          БАРХАН
          1. антивирус Сегодня, 20:48
            ДНЕПР ТЕЧЕТ БЕЗ ВЫПЛАТ РОЯЛТИ
            И ВАЛДАЙСКУЮ ВОЗВЫШ-ТЬ НАСЫПАЛИ ( ТАК ДАЛЕКО ТАСКАЛИ ГРУНТ. МОГЛИ ПРОСТО ВТОРОЙ КАВКАЗ НАВАЛИТЬ)СПЕЦОМ --ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТОКА З ДВИНЫ( СОЗДАЛИ ПРИБАЛТИКУ),
            ВОЛГУ-- КАСПИЙ НАПОЛНИЛИ( ПЕРСИЮ СОЗДАЛИ),
            все сделали без оплаты- вот и получили право во веки вечные понадкусывать все яблоки мира.
            антивирус
    6. 32363 Сегодня, 16:12
      Цитата: К-50
      Вся Европа носится с холокостом и убиёнными евреями, но никто не вспоминает сколько было уничтожено русских, украинцев, белорусов, причём сожжённых заживо, в своих домах и сараях, женщин, детей, стариков. Наверно потому не вспоминают, что они не евреи?

      более того в начале 20ого века евреи обвиняли русских в уничтожении тех же самых 6 миллионов евреев wassat
      тут больше
      http://communitarian.ru/publikacii/mirovaya_istor
      iya/proekt_holokost_priznaki_moshennichestva_v_os
      obo_krupnyh_razmerah_v_sostave_organizovannoy_gru
      ppy_241_dokumentalnoe_dokazatelstvo_31032013/


      32363
    7. Tiras Сегодня, 16:13
      Цитата: К-50
      Вся Европа носится с холокостом и убиёнными евреями, но никто не вспоминает сколько было уничтожено русских, украинцев, белорусов, причём сожжённых заживо, в своих домах и сараях, женщин, детей, стариков. Наверно потому не вспоминают, что они не евреи?


      Есть разница между погибшими в войне и теми, кого специально и целенаправленно уничтожали и в таком количестве .
      Конечно в лагерях были и русские, и цигане, но размер трагедии и многие другие факторы выделяют Холокост из других трагедий и тем более не надо сравнивать потери в войне и потери среди тех, кого специально уничтожали.

      А вы знаете или вспоминаете сколько было уничтожено людей в странах Европы и других стран? Сколько их было сожжено заживо?

      Каждая страна и тем более большая и влиятельная должна не только сама вспоминать, но и делать многое, чтобы вспоминали и другие.
      Tiras
      1. влад66 Сегодня, 17:09
        Цитата: Tiras
        А вы знаете или вспоминаете сколько было уничтожено людей в странах Европы и других стран? Сколько их было сожжено заживо?

        А вы сами то знаете сколько было уничтожено мирных советских людей на оккупированной территории СССР?СКОЛЬКО ИХ БЫЛО СОЖЖЕНО ЗАЖИВО?Хатынь это символ только того геноцида,который творили гитлеровцы,таких деревень уничтоженных вместе с мирными жителями более 10000 наберется по всей территории оккупированной СССР и про трагедию Лидице тоже помнят не сомневайтесь,не все тут Коли из Уренгоя.Это был геноцид не только евреев,но и славян.
        Цитата: Tiras
        в СССР или России был призна

        А что Россия или СССР не признало холокост а?Поменьше пафоса мил человек. negative
        влад66
        1. Tiras Сегодня, 17:24
          Цитата: влад66
          А что Россия или СССР не признало холокост а?Поменьше пафоса мил человек


          Ага, особенно замалчивание Холокоста в СССР.

          Славянский Геноцид в самой России или СССР признан?
          Или вы хотите признания от других стран, когда сама Россия этого и не просит признавать и сама вроде как об этом нигде не говорит.
          Tiras
          1. влад66 Сегодня, 17:45
            Цитата: Tiras
            Ага, особенно замалчивание Холокоста в СССР.

            Меньше пафоса мил человек,меньше.Евреи были такие же граждане СССР и их трагедия неотделима от трагедии белорусов,украинцев,русских и других народов.
            влад66
            1. Tiras Сегодня, 18:14
              Отделима , нравится вам это или нет.
              Tiras
              1. влад66 Сегодня, 19:04
                Цитата: Tiras
                Отделима , нравится вам это или нет.

                Вы расист или нацист?Те тоже отделяли.вы их дело продолжаете? belay
                влад66
    8. Кент0001 Сегодня, 16:15
      Может. Славян на территории СССР погибло в разы больше и они тоже специально истреблялись, но славяне не хитрые евреи, поэтому их фактический геноцид не был таковым признан мировым сообществом. А насчет поляков, так они евреев и беглых с концлагерей сдавали немцам постоянно. Поэтому и лагеря смерти строились на их территории. Просто такой гнилой и продажный народец, который теперь не хочет что бы о нем именно так и думали в связи с событиями второй мировой.
      Кент0001
      1. Tiras Сегодня, 16:20
        Цитата: Кент0001
        но славяне не хитрые евреи, поэтому их фактический геноцид не был таковым признан мировым сообществом.



        А в СССР или России был признан?
        Tiras
    9. Боло Сегодня, 16:40
      потому что европа убивала евреев - европейцев, которые жили в этом самом европейском доме, а мы, русские, беларусы, украинцы - варвары, аборигены, которых добрые европейцы должны были зачистить на освободившейся земле с природными ресурсами.
      Это же элементарно, а вы прям как дети
      Боло
    10. Маз Сегодня, 16:56
      При том, что граждан СССР , не евиеев , погибло в разы больше.
      Маз
  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:34
    Кстати, в Польше и после освобождения от немцев продолжали убивать евреев. По инерции. В Польше за время войны погибло 85 процентов евреев, а в Дании - только 2. Почему? Ведь они были захвачены одними и теми же немцами. Или польские евреи были больше евреями, чем датские. Да потому что поляки сдавали евреев немцам, и сами помогали их вылавливать. А датские прятали своих евреев от фашистов.
    Аристарх Людвигович
    1. oldseaman1957 Сегодня, 15:43
      Поляки - самая нетерпимая к другим нация. В чём-то здесь их подогревает католицизм и неповторимый польский гонор.
      oldseaman1957
      1. Кент0001 Сегодня, 16:19
        Поэтому этих шипящих тваре й не у нас не в европах не жалуют. Проституция польской шляхты за призрачное "от можа до можа" в веках. Но их вечно обламывали...то мы то немцы.....
        Кент0001
    2. APASUS Сегодня, 15:46
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Кстати, в Польше и после освобождения от немцев продолжали убивать евреев. По инерции.

      Если посмотреть историю Польши ,то там можно найти еще не мало преступлений.Стоит вспомнить хотя бы тотальный террор и убийства немецкого населения в землях переданных Польше от Германии по итогом войны .Поляки сделали все чтоб истребить немецкое население..
      APASUS
      1. Николай Грек Сегодня, 19:15
        Цитата: APASUS
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Кстати, в Польше и после освобождения от немцев продолжали убивать евреев. По инерции.

        Если посмотреть историю Польши ,то там можно найти еще не мало преступлений.Стоит вспомнить хотя бы тотальный террор и убийства немецкого населения в землях переданных Польше от Германии по итогом войны .Поляки сделали все чтоб истребить немецкое население..

        зато теперь пшеки гордятся, что у них моноэтническое пшекское недогосударство!!! wassat wassat wassat умалчивая при этом, что они делали с остальными немалыми по численности нациями, обитавшими на территории этой мерзотной страны!!! request request
        Николай Грек
      2. IQ12NHJ21az Сегодня, 22:01
        А нужно ещё не забывать уничтожение 100 000 пленных красноармейцев после поражения в 1920 г.
        IQ12NHJ21az
    3. Маз Сегодня, 16:57
      Поляки известные католики и очень ярые, вот и отрывались . Ну и имущественный вопрос и зависть сильно нпцию попортили
      Маз
  3. polpot Сегодня, 15:36
    Интересно в Израиле уже кончились люди которых поляки с радостью загоняли в гетто или забыли как поляки служили там в охране или те кого из ПНР вышвырнули с голым попом ,пусть у еще живых спросят,о том как поляки сдавали за деньги беглых советских пленных немцам это отдельная тема.
    polpot
  4. Machete Сегодня, 15:45
    Цитата: К-50
    Вся Европа носится с холокостом и убиёнными евреями, но никто не вспоминает сколько было уничтожено русских, украинцев, белорусов, причём сожжённых заживо, в своих домах и сараях, женщин, детей, стариков. Наверно потому не вспоминают, что они не евреи?

    Ну или никому не нужные китайцы. Там около 35 лямов их положили.
    Тоже 2-я мировая война, вроде, но всем плевать.
    Machete
    1. Shahno Сегодня, 15:49
      Не вопрос. У китайцев есть аналог Яд ва Шем?(Яд ва Син). Кто мешает...
      Shahno
      1. Machete Сегодня, 15:50
        А я не про то, что там вопрос или не вопрос...
        Никто ничего не хочет ни знать ни помнить.
        Все хотят казаться белыми и пушистыми.
        А свои косяки, ох как не хочется признавать.
        Machete
  5. Machete Сегодня, 15:46
    Вот подозреваю, что евреи накопают много грязи на пшеков. Уж кто-кто, а эти - точно нацики ещё те.
    Machete
    1. Серый брат Сегодня, 16:02
      Цитата: Machete
      Вот подозреваю, что евреи накопают много грязи на пшеков.

      Да там и копать не надо.
      Погром в Едбавне - 1941 год, под немцами. Погром в Кракове 11 августа 1945 года. - под советской властью.
      Разница только в том что немцы не мешали, а русские разогнали пшеков армией.
      Повтор 4 июля 1946 года в Кельце с участием представителей польских властей - зачинщиков расстреляли.
      Серый брат
      1. Machete Сегодня, 20:42
        Вот и пусть обнародуют на весь мир. Послушаем шипение пшеков.
        Machete
  6. Tusv Сегодня, 15:46
    Чтож. За Отрицание Холокоста, кто как сегодня получает дивиденты. В нашем понимании, Биробиджану ни фига не достается. Не порядок
    Tusv
  7. sxfRipper Сегодня, 15:47
    "Яд ва-Шем" (…) выступает против нового закона, принятого польским парламентом, который чреват сокрытием исторических истин о содействии, которое получали немцы от польского населения во время холокоста
    Читал на их сайтах о гешефтмахерах, до сих пор доющих германскую корову. Не, молодцы! Шо ещё сказать...
    sxfRipper
    1. Shahno Сегодня, 15:53
      Это чтоб не думали, что до загробной жизни с них спросить некому. Второй раз неповадно будет.
      Shahno
      1. Маз Сегодня, 17:25
        Да им по барабану, бредят речью Посполитой от можа до можа.
        Маз
  8. painter Сегодня, 15:47
    Цитата: oldseaman1957
    Поляки - самая нетерпимая к другим нация. В чём-то здесь их подогревает католицизм.

    те же славяне только нефть и газ намного восточнее ,вот и обидно что не получилось 1612
    painter
    1. Малый Сегодня, 16:43
      любезный вы с цензора????
      Малый
    2. БАРХАН Сегодня, 18:32
      Цитата: painter
      те же славяне только нефть и газ намного восточнее ,вот и обидно что не получилось 1612

      Вообще то им давали возможность быть в РИ.И они в империи даже ,какое то время были,но свалили ...
      БАРХАН
  9. Серый брат Сегодня, 15:50
    Насчёт концлагерей они правы, это полностью немецкий проект. Поляки больше по погромам прикалывались, потому что с них профита больше, так как можно безнаказанно грабить.
    Серый брат
  10. лысова Сегодня, 16:00
    --- " ... выяснять «непростую правду» об отношении поляков к евреям во время войны " --- Всё просто, опросить внуков и правнуков, ( поляков ) - это и будет ответ на их вопрос и не надо пугаться, какой бы ответ не был.
    лысова
  11. Балу Сегодня, 16:29
    Цитата: Сепар ДНР
    Цитата: Балу
    Они не знают за что Бандеру посадили перед самой второй мировой войной?

    За участие в покушении на министра ВД...

    Была инфа , что за убийство комерса-еврея.
    Одни поляки евреев прятали, другие сдавали немцам своих знакомых и соседей, третьи мучили, глумились, убивали.
    В этом я солидарен с нашими многоугольными друзьями. Пусть подраконят наглых поляков. Этот полячишко на первом канале опять довыпендривался, чуть в нос не получил, внял предупреждению и угомонился.
    Балу
  12. XXXIII Сегодня, 16:42
    Я против такого закона! angry
    Важно понимать что там гибли Люди - Дети не виноватые в том что они были такими, к какому роду эти Люди относились - это было важно только фашистам....(смерть фашизму)!
    XXXIII
  13. Малый Сегодня, 16:42
    А что там выеснять то ????? 70лет назад уже было ясно хохлы пшеки прибалты и тд .....
    Малый
  14. Малый Сегодня, 16:46
    Пшеки во всех войнах Подстилками выступали.... но всю дорогу против России....
    Малый
  15. МИХАН Сегодня, 17:22
    продолжить выяснять «непростую правду» об отношении поляков к евреям во время войны,

    А что тут выяснять концлагеря и печи на территории Польши горели днем и ночью и поставки евреев там шли колоннами.. , памятники советским солдатам уничтожают сейчас , которые успели освободить тысячи евреев оставшихся в живых в концлагерях находящихся на территории Польши, ценою тысяч и сотен тысяч советских солдат освобождавших Польшу..Про это все забыли уже давно!
    А вот Израиль, чую хочет раскрутить Польшу на компенсацию за геноцид , как и Германию (они им огромные суммы до сих пор платят..)))
    Одни русские остались оплеванными..и в санкциях за все что мы сделали для Европы и евреев..! Обидно, ну да ладно.. soldier Потом разберемся со всеми..хе хе
    МИХАН
    1. Tiras Сегодня, 17:26
      Цитата: МИХАН
      А вот Израиль, чую хочет раскрутить Польшу на компенсацию за геноцид


      fool


      Цитата: МИХАН
      Одни русские остались оплеванными..и в санкциях за все что мы сделали для Европы и евреев..! Обидно, ну да ладно.


      СССР получило все, что хотело через репарации от Германии после Второй мировой войны и отказалось от претензии.

      СССР прежде всего делало для себя, спасая свою страну и свой народ.
      В СССР тоже знали про Освенцим, как и американцы, но почему-то не спешили освобождать евреев.
      Tiras
      1. Голован Джек Сегодня, 17:41
        Цитата: Tiras
        СССР получило... СССР прежде всего делало...

        Кхм...
        А почему Союз ССР у Вас - ОНО?
        Голован Джек
        1. МИХАН Сегодня, 17:49
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: Tiras
          СССР получило... СССР прежде всего делало...

          Кхм...
          А почему Союз ССР у Вас - ОНО?

          Да либераст..Они все называют "эта страна" , "это население" и т.д. Космополиты.. angry
          МИХАН
          1. Deniska999 Сегодня, 18:05
            Вот так распространенная ошибка употреблять все аббревиатуры в среднем роде обращается в обвинения в либерализме...
            Deniska999
        2. Tiras Сегодня, 18:09
          Цитата: Голован Джек
          А почему Союз ССР у Вас - ОНО?


          Я рад, что в остальном вас все устраивает.
          Tiras
    2. Лекс. Сегодня, 19:14
      Одни русские остались оплеванными..и в санкциях за все что мы сделали для Европы и евреев..! Обидно, ну да ладно.. Потом разберемся со всеми..хе хе
      Надо прежде себя уважать чтоб тебя уважали школьник выступал в Бундестаге а таких школьников много а на вечном огне не у вас там
      https://www.vesti.ru/doc.html?id=2761579
      4 июн. 2016 г. - В Кемерове нашли подростков, которые решили пожарить сосиски на Вечном огне у памятника воинам-кузбассцам. Это 17-летний ученик коррекционной школы и его 14-летний друг. Видео трапезы они разместили в Интернете, сообщает "Россия 24". Юноши объясняют, что таким
      Не надо на Польшу смотреть у себя недо навести порядок
      Лекс.
      1. Околоточный Сегодня, 21:28
        Среди 140 с лишним миллионов всегда найдутся отморозки. Не надо тут выкоблучиваться. Вы ответьте лучше, сколько человек из "семибанкиров" были евреями? Сколько из ельцинских олигархов имеют паспорта Израиля? Скольких из них Израиль укрывает? Воры и убийцы, а вы их прикрываете. Деньги для вас не пахнут.
        Околоточный
  16. gurzuf Сегодня, 17:22
    Евреи правильно делают. Надо чаще панов их рожей в их же .овно тыкать. Евреи молодцы(в этом вопросе).
    gurzuf
  17. Vard Сегодня, 18:11
    Где то читал что не любовь поляков к евреям обьясняется тем что евреи откупали церковный налог и пускали поляков в костел за деньги...
    Vard
    1. polpot Сегодня, 18:23
      Ляхи так делали с православными на украине расчитываясь за долги с евреями отдавали православные церкви на откуп ростовщикам ,чем кончилось для ляхов и евреев вы знаете
      polpot
    2. Shahno Сегодня, 18:36
      Ребята. Вы хоть понимаете, что значит, в храм за деньги. Это значит все силовые структуры на стороне евреев. Так кто прохлопал погромы?
      Shahno
  18. Дормидонт Сегодня, 19:04
    Хотелось бы узнать не только об отношении поляков к евреям, но также и наоборот
    Дормидонт
  19. Николай Прохожий Сегодня, 19:40
    Миф о Лохокосте уже всем изрядно надоел... Но мифологи не сдаются. Согласно архиву немецких концлагерей, захваченному Красной Армией в Главном управлении всех концлагерей в г. Ораниенбург, с 1939 г. по 1945 г. во всех концлагерях умерло, погибло и казнено 403.713 заключённых всех национальностей. Из них в Освенцим ( главная "фабрика смерти" согласно мифологии) = 73.137 человек. Из этих 73.137заключённых, евреев - 38.031 человек. Эти цифры примерно совпадают с оценкой швейцарского Международного Красного Креста, представители которого находились во всех крупных концлагерях Германии. Небольшое расхождение в цифрах не существенно... Архив находится в г. Подольск в Подмосковье. Журналистка "Комсомолки" побывала в Архиве и написала об этом статью, было об этом и в ТВ "Вести"... Что тогда началось против бедной журналистки... Тем более она сама еврейка. А вообще этот миф с цифрой в 6 млн. убиённых евреев, появлялся в еврейских газетах свыше 40 раз начиная с 1869 года. где бы не была какая война в мире. Ну, зациклены еврейские ребе на этой цифре - 6 миллионах ...
    Николай Прохожий
  20. петька слесарь Сегодня, 20:37
    а евргеи ничего не забыли ? кто начал холокост-то?

    цитатка "немного об истоках холокоста"

    Ассимилированных евреев безжалостно предали полному всесожжению – Холокосту. Когда Хаиму Вейцману позже ставшему первым президентом Израиля предложили выкупить евреев, находящихся в немецких концлагерях, он цинично ответил: «Все эти евреи не стоят одной палестинской коровы». Холокост Вейцман называл «обрезанием сухих ветвей». (В Израиле нет города, в котором не было бы улицы имени Хаима Вейцмана.) Высказывания Хаима Вейцмана, относящиеся к 1937 году ясно демонстрируют ужасающую природу Холокоста: "Я задаю вопрос: Способны ли Вы переселить 6 млн. евреев в Палестину? Я отвечаю: Нет. Из трагической пропасти я хочу спасти только 2 млн молодых... А старые должны исчезнуть... Они — пыль, экономическая и духовная пыль в жестоком мире... (Привет, геноссе Юргенс! - автор текста)
    Массовые депортации евреев из Германии в Палестину накануне войны увеличили население Палестины до 400 тыс. По сговору обоюдному с Гитлером еврейскому народу Европы никто не помогал, но в то же время богатые и с известными именами евреи не погибли. После войны тот же Хаим Вейцман подал документы в ООН о гибели млн. евреев и добился организации Еврейского Государства — ИЗРАИЛЬ. Хана Аренд в своем замечательном исследовании «Эйхман в Иерусалиме» писала: «Роль еврейских лидеров в уничтожении своего собственного народа – это для евреев, несомненно, самая мрачная глава во всей этой мрачной истории».
    адрес цитатки:http://pogo-on-air.livejournal.com/4
    77154.html

    вот и получается первые начали холокост иховы же евргейские лидергы

    петька слесарь
  21. ушкуйник Сегодня, 20:55
    Израилю нужно отдать должное за реальную защиту еврейского населения и его во всех странах мира!
    Что нельзя сказать об эффективной защите русского населения, проживающего за пределами России. Любой еврей, знает свою принадлежность к одному и 12 колен народа Израиля, которая обеспечивает ему защиту в условиях сложившейся ситуации.
    ушкуйник
  22. Громобой Сегодня, 21:51
    "Польские лагеря смерти" и в самом деле звучит вызывающе для современной Польши,ведь это была оккупированная территория Рейха.Если даже и какая-то часть поляков и сотрудничала с немецкой администрацией,то не они одни такие.Сотрудничали и советские люди на оккупированных территориях и все другие европейские страны побывавшие под немцами отметились карателями и предателями.Тема очень скользкая и тут главное не пороть горячку,чтобы не навредить современным отношениям между народами.Поэтому я только приветствую вот такую позицию учёных,взвешенную и во многом справедливую:
    Вместе с тем, израильские ученые согласились с поляками в том, что «запрещаемый новым законом термин "польские лагеря смерти" применительно к немецким объектам на оккупированной территории не соответствует исторической правде».
    Громобой
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