Израильские историки продолжат выяснять правду об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой

"Яд ва-Шем" (…) выступает против нового закона, принятого польским парламентом, который чреват сокрытием исторических истин о содействии, которое получали немцы от польского населения во время холокоста,

Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории холокоста и сохранения памяти о его жертвах, намерен продолжить выяснять «непростую правду» об отношении поляков к евреям во время войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой, передает РИА Новости В пятницу польский сейм принял пакет поправок к закону об Институте национальной памяти, которые предусматривают до 3-х лет тюрьмы за использование выражения «польские лагеря смерти» и иные высказывания, могущие быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений фашистской Германии.Правительство Израиля, включая президента, премьера и руководство МИД, уже выразило несогласие с законопроектом и потребовало его пересмотреть, обвинив авторов в попытке исказить историческую правду.Также о неприятии нового закона, который вводит уголовную ответственность за попытки обвинить поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении еврейского населения, заявили в мемориальном комплексе.заявили в центре.При этом историки пообещали «продолжить поддержку исследований, направленных на выявление непростой правды об отношении польского населения к евреям во время холокоста».Вместе с тем, израильские ученые согласились с поляками в том, что «запрещаемый новым законом термин "польские лагеря смерти" применительно к немецким объектам на оккупированной территории не соответствует исторической правде».