В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс снайперов ВСУ

По имеющимся сведениям, в целях выполнения специальных задач по проведению диверсий и провокаций вблизи линии боевого соприкосновения в район населенного пункта Луганское, прибыло подразделение 8 отдельного полка специального назначения ВСУ и группа снайперов в количестве шести человек из состава взвода снайперов 54 бригады ВСУ,

Кроме того, в зоне ответственности 25 батальона 54 бригады ВСУ на позициях в районе населенного пункта Светлодарск проводятся инженерные и фортификационные работы. Отмечено восполнение запасов имущества ракетно-артиллерийского вооружения в подразделениях батальона,

Относительное затишье вдоль всей линии соприкосновения мы связываем с прибытием комплексной комиссии МО Украины в зону АТО. Целью проверки являются вскрывшиеся факты масштабного хищения материальных средств в 30 отдельной механизированной бригаде и одновременный выход из строя девяти единиц бронетанковой техники в 93 отдельной механизированной бригаде. В состав комиссии включены сотрудники СБУ в связи с подозрением на факт осуществления диверсии,