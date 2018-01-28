22:11 28 января

В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс снайперов ВСУ

Разведка Народной милиции Луганской республики зафиксировала прибытие группы снайперов украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА новости сообщение представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко.



По имеющимся сведениям, в целях выполнения специальных задач по проведению диверсий и провокаций вблизи линии боевого соприкосновения в район населенного пункта Луганское, прибыло подразделение 8 отдельного полка специального назначения ВСУ и группа снайперов в количестве шести человек из состава взвода снайперов 54 бригады ВСУ,
рассказал Марочко журналистам.


Он также отметил, что в целом ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР вновь обострилась.

Кроме того, в зоне ответственности 25 батальона 54 бригады ВСУ на позициях в районе населенного пункта Светлодарск проводятся инженерные и фортификационные работы. Отмечено восполнение запасов имущества ракетно-артиллерийского вооружения в подразделениях батальона,
добавил представитель Народной милиции.

Ранее сегодня в оперативном командовании ДНР объяснили «относительное затишье» в Донбассе.

Относительное затишье вдоль всей линии соприкосновения мы связываем с прибытием комплексной комиссии МО Украины в зону АТО. Целью проверки являются вскрывшиеся факты масштабного хищения материальных средств в 30 отдельной механизированной бригаде и одновременный выход из строя девяти единиц бронетанковой техники в 93 отдельной механизированной бригаде. В состав комиссии включены сотрудники СБУ в связи с подозрением на факт осуществления диверсии,
сказал на брифинге представитель командования Эдуард Басурин.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Anarchist Сегодня, 16:13
    Если честно, то эта новость повторяется каждый месяц! А то и по нескольку раз...
    Воюют на всех фронтах... Информационное поле боя тоже никто не отменял!
    Anarchist
    1. Гигант мысли Сегодня, 16:30
      Видимо эту группу снайперов таскают по всему фронту, чтобы создать видимость наличия большого количества снайперов в ВСУ в действующих войсках.
      Гигант мысли
      1. МИХАН Сегодня, 16:38
        Наших на Донбассе за наемниками охотников ,тоже прибыло не мало..
        Профессионалы ..Не зря ВСУ из далека от злобы обстреливают Донбасс!
        И авиации нет уже давно(хотя украина была авиастроительной )))..ха ха ха
        МИХАН
        1. влад66 Сегодня, 16:48
          прибыло подразделение 8 отдельного полка специального назначения ВСУ

          Вообще то это серьезные ребятки и не стал бы я их недооценивать. yes
          влад66
        2. Сепар ДНР Сегодня, 17:50
          Цитата: МИХАН
          Наших на Донбассе за наемниками охотников ,тоже прибыло не мало..
          Профессионалы ..


          "Ё",и все остальные матерные буквы в адрес ваших "профессионалов",которых приходилось встречать...
          "Здесь невозможно работать(стреляют)..."
          Сепар ДНР
      2. Чёрный Сегодня, 16:44
        В ВСУ снайпером считается тот, кто берёт в руки оружие трезвым.... laughing ...короче, штучный товар wassat
        Чёрный
        1. Сепар ДНР Сегодня, 17:58
          Цитата: Чёрный
          В ВСУ снайпером считается тот, кто берёт в руки оружие трезвым.... ...короче, штучный товар

          У нас,"урвавшие" СВД, также считают себя снайперами.
          "От бедра" стреляют,ковбои...
          Сепар ДНР
    2. лысова Сегодня, 16:32
      Возможно предыдущие "списаны", а эти свежак. ( не сохни их Господь )
      лысова
    3. сибиралт Сегодня, 16:34
      Для пущего страха могли бы скинуть в СМИ личные данные этих снайперов и их домашние адреса. belay
      сибиралт
      1. Сепар ДНР Сегодня, 16:48
        В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс снайперов ВСУ

        А где же наши снайпера,"люди с эСВэДо" ? Шоркаются при штабах ? Я на "передке" их не вижу...

        К стати... Кто нибудь ,на ВО,слышал о массовой подготовке снайперов("снайперском наставничестве/движении") в ДНР/ЛНР (как в ВОВ) ???
        НЕТ ?
        А её и нет... А почему ?
        На счету у первой десятки русских(РККА) снайперов — 4200 подтвержденных бойцов противника, первой двадцатки — 7400. У самых лучших стрелков СССР — по 500 с лишним убитых на каждого

        Хотим ли мы закончить эту войну ?
        Сепар ДНР
        1. Сепар ДНР Сегодня, 17:06
          Цитата: Сепар ДНР
          А где же наши снайпера,"люди с эСВэДо" ?Хотим ли мы закончить эту войну ?

          А если ТАК ? Где бы сейчас были укропы ?

          Алё ! Где вы,российские наставники-снайпера ? Сирийцев,ведь готовили...

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          Сепар ДНР
          1. Per se. Сегодня, 17:54
            Цитата: Сепар ДНР
            А если ТАК ? Где бы сейчас были укропы ?
            Вы же наверняка читали статьи тех, кто выступал в качестве толкователей мудрой стратегии, по которой нужно выматывать укропов затяжном конфликтом. То, что имея все козыри на руках, включая сигналы от всей юго-восточной Украины, нейтральной украинской армии на момент переворота, кстати, по всем нормам международного права антиконституционного, имея у себя легитимного президента и премьер-министра, обязательства по СНГ, очевидный обман от "гарантов" ЕС и наглого вмешательства ЦРУ, мы ухитрились взять лишь Крым (спасибо, хоть на этом). Ход по Крыму от нас, скорей всего и ждали, провоцировали, и наше руководство дало повод для санкций, возьми мы всю Украину, всё было бы законно. Но, для этого не надо "нажитое непосильным трудом" хранить у своих врагов, и жить по их правилам мирового капитализма. Ждите выборов в России, бандеровцы их тоже ждут и готовятся, в конце февраля, начале марта, возможно, начнётся для многострадального русского народа на Донбассе новый "план Барбаросса" от ЦРУ и их бандеровских холуев.
            Per se.
            1. Сепар ДНР Сегодня, 18:05
              Цитата: Per se.
              Ждите выборов в России, бандеровцы их тоже ждут и готовятся, в конце февраля, начале марта, возможно, начнётся для многострадального русского народа на Донбассе новый "план Барбаросса" от ЦРУ и их бандеровских холуев.

              Мы ждём yes
              И для Путина и его команды настанет "Момент истины"...
              Либо он берёт всю Украину,либо россияне его "прокатывают" на выборах(как не сдержавшего ранее данного слова).
              Сепар ДНР
              1. частное лицо Сегодня, 20:45
                А чё ВВП обещал всю Украину в состав РФ взять?
                частное лицо
        2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:27
          Мне в военкомате в Луганске предлагали учиться на снайпера, и не в ЛНР)))
          Если лично я отказался, то это не значит, что другой человек не пойдет. Так что и у нас готовят.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. Сепар ДНР Сегодня, 19:59
            Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
            Если лично я отказался, то это не значит, что другой человек не пойдет. Так что и у нас готовят.

            У вас,может и готовят.И то,скорее в мизерных масштабах. Я уже писал о практике фронтового наставничества в ВОВ,когда один снайпер подготавливал пятерых,что называется без отрыва от производства...

            НЕТ у нас массового снайперского движения. Н Е Т У

            Хоть вы и генерал,но мне,с передовой,видно лучше. По факту...
            Сепар ДНР
    4. Siegen Сегодня, 21:09
      Если разместить снайперов на границе США, то можно закончить все войны в мире, а не только в Донбассе am
      Siegen
  2. Ирек Сегодня, 16:15
    А им так нравится. ..
    Ирек
    1. Siegen Сегодня, 21:18
      Новый донецкий анекдот:
      Донбассу говорят: "АТО"
      Донбасс отвечает: " АТО что?!?" yes
      Siegen
  3. КОТ БАЮН Сегодня, 16:32
    Наверное, и великой новости в этом нет.
    Все уже привыкли, что разум давно и безвозвратно покинул Юкрейн и возвращаться не собирается. Вместо него - великая мечта об евроинтеграции. За эту мечту управляющая банда этой страны готова вновь и вновь расставаться с трудоспособным населением любыми способами. Им за это платят. Печально.
    КОТ БАЮН
    1. Балу Сегодня, 16:34
      Цитата: КОТ БАЮН
      Наверное, и великой новости в этом нет.
      Все уже привыкли, что разум давно и безвозвратно покинул Юкрейн и возвращаться не собирается. Вместо него - великая мечта об евроинтеграции. За эту мечту управляющая банда этой страны готова вновь и вновь расставаться с трудоспособным населением любыми способами. Им за это платят. Печально.

      Киберберкут публиковал приказ яйценюха с расценками в баксах отдельным военнослужащим.
      Балу
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 16:38
        Я, скорее, имел ввиду, что платят тем, кто отправляет солдат в АТО. А то, что этим "воЕнам света" какие-то грошики подкидывают (якобы за борьбу с Мордором) - оно и понятно. Надо ж чем-то заинтересовать оболваненых. Гнильё со всех сторон.
        КОТ БАЮН
  4. трассер Сегодня, 16:43
    Снайперы....6 штук. Что они реально могут сделать? Это оружие террора. Наверняка вооружены Барретами или чем нибудь подобного рода. Будут стрелять из далека . И скорее всего без разбору рассказывая всем потом что "замоченные сепары" все сплош русские гуссары с генералами.
    трассер
    1. ul_vitalii Сегодня, 16:50
      Добавят им по пулемётчику и гранатомётчику и уже совсем другая тактика и боевые возможности.
      ul_vitalii
  5. Симон Сегодня, 16:44
    Цитата: сибиралт
    Для пущего страха могли бы скинуть в СМИ личные данные этих снайперов и их домашние адреса. belay

    Дождешься, кто тебе скинет секретные данные! Придется сами разбираться fool
    Симон
  6. Симон Сегодня, 16:46
    Цитата: Ирек
    А им так нравится. ..

    Хорошая реклама для АТО! laughing
    Симон
    1. Siegen Сегодня, 21:13
      АТОшник пришел мочу сдавать, доктор ему стаканчик держит. Через
      несколько секунд доктор уже весь в моче с ног до головы.
      - Вы что?
      - А я вам кто, снайпер, что ли? request
      Siegen
  7. МИХАН Сегодня, 16:47
    Они Думали Мозгового , Гиви ,Моторолу и т.д. убили и все Донбасс сдается ..?
    Их дело продолжается и только ждут приказа..
    МИХАН
    1. РУСС Сегодня, 16:49
      Цитата: МИХАН
      Они Думали Мозгового , Гиви ,Моторолу и т.д. убили и все Донбасс сдается ..?
      Их дело продолжается и только ждут приказа..

      Сколько этому видео лет?
      РУСС
      1. Сепар ДНР Сегодня, 17:23
        Цитата: РУСС


        Сколько этому видео лет?

        Не важно,сколько лет. Важно ,что "Кальмиус" существует. И его арта, укропам поднаваливает...
        Сепар ДНР
  8. Горный стрелок Сегодня, 16:53
    Системы контрснайперской борьбы на Донбассе есть? Если есть, то в совокупности с дронами и управляемыми боеприпасами... Снайперы в ВСУ скоро кончатся. wassat
    А вот если нет... Тогда по старинке - "кость в кость".
    Горный стрелок
  9. Сержант71 Сегодня, 17:30
    Новость года! Снайперы, понимаешь, прибыли! А до этого не было там их вообще, да? Зачем вообще это писать? Бред.
    Сержант71
  10. gerkost2012 Сегодня, 18:24
    А чё, разве до сих пор их там не было?
    gerkost2012
    1. Антарес Сегодня, 20:45
      на этой неделе новостей про появление снайперов не было.
      Марочко сделал реньюс
      Антарес
  11. Siegen Сегодня, 20:42
    Донбасс. Солдаты сидят в траншее. Один из них не торопясь
    сворачивает самокрутку, берет ее в рот и приподнимает голову
    так, что цигарка высувывается над бруствером. Тут же следует выстрел
    украинского снайпера. Пуля чиркает по кончику цигарки и поджигает ее.
    Солдат довольно откидывается на спину:
    - Снайпер ни разу не подвел. Экономит мне спички.
    - А это не опасно? - спрашивает его сосед по траншее.
    - Да нет, я курю не затягиваясь. wassat
    Siegen
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